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Olá, ou como diria o mítico Nuno Markl: "Ora viva, as melhores, Markl." Bem-vindo a mais um "Brainstorming", este pequeno oásis radiofónico semanal, onde olhamos para a atualidade com a mesma atenção que um eleitor indeciso olha para uma sondagem, mas com muito melhor humor e, por que não, com algum funk natalício. Eu não sabia que isto existia e acho que preferia continuar sem saber, mas agora também já não dá para desouvir. Seguindo em frente. Esta semana falamos de eleições presidenciais. Entre debates, sondagens, pacote laboral e imigração e tudo mais que o país discute, as campanhas vão afinando estratégias e os candidatos lá sorriem e acenam. Quanto a nós, quando alguém pergunta: "Já decidiste em quem vais votar?" Vamos pensando que, se calhar, é melhor esperar pela segunda volta. Neste episódio, também temos conosco alguém que percebe de comunicação e de estratégia e, quem sabe, de navegar tempestades políticas e tecnológicas. Está conosco o Hugo Modesto, Head of Communications and Government Affairs na Siemens Portugal, que nos vai ajudar a trazer a luz onde às vezes só há ruído de campanha. Mas antes disso, vamos às notícias da semana, as que iluminam, as que ligam e as que antecipam futuros possíveis. E começamos pela EDP, que lançou a campanha de Natal "Ilumina o teu Natal" com a única e irrepetível Simone de Oliveira. A artista conduz-nos num filme poético da escuridão para a luz. A ideia é simples: mesmo nos tempos mais difíceis, há sempre um interruptor emocional algures. Às vezes é a família, às vezes é a esperança e às vezes é só aquela pessoa que diz ou faz a coisa certa, no momento certo. É também essa a luz que os candidatos presidenciais tentam encontrar nesta fase. O ângulo para parecerem mais iluminados do que propriamente repetitivos.

Conjunto de evitos, cartas da Autoridade Tributária, vestir meias molhadas. Isto são algumas coisas que mexem mais comigo do que o Natal.

E agora olhamos para a NOS, que decidiu brincar com aquela frase clássica: "Eu não ligo nada ao Natal" e lançou uma minissérie com Rita Cabaço, André Leitão, João Manzarra e companhia, todos proibidos de demonstrar entusiasmo natalício, o que para alguns candidatos seria um debate normal. Três episódios, reality show vibes e um enredo simples: fingir que não ligam, mas ligam muito ao Natal. Tal como muitos eleitores que dizem que não ligam à política, mas já viram cinco debates e seguem todas as sondagens e teorias avançadas sobre a percentagem do margin of error. Marketing inteligente da NOS, bom humor e uma lição útil que também pode servir para as eleições que se aproximam. É que às vezes dizemos que não ligamos, mas ligamos e muito. Que o digam as nossas redes sociais. Nesta edição do "Brainstorming" temos o prazer de conversar com Hugo Modesto, Head of Communications and Government Affairs na Siemens Portugal. Hugo, conversa entre Hugos neste "Brainstorming". Sê bem-vindo aqui a esta, que agora também é a tua casa. E começamos pela Siemens, exatamente, que comemora este ano 120 anos. O que significa representar uma marca com este tipo de existência e com esta longevidade? É uma responsabilidade, é um orgulho, é tudo isso misturado e embrulhado em quê?

Olá, Hugo. Bom, antes de mais, realmente aqui assinalar dois Hugos à conversa. É sempre muito bom. Eu sou um entusiasmante e um apaixonado por falar, ainda para mais num tema que é tão próximo como é a Siemens. E já agora, parabéns pelo programa, que é realmente uma referência.

Os convidados é que o fazem o que é.

Mas quem o conduz também tem aqui o seu papel.

Vamos a isso, então. Vamos olhar para a Siemens. 120 anos.

São 120 anos e deixa que te diga que é, obviamente, um enorme orgulho fazer parte desta história. Para mim, ainda tem um significado maior, porque eu entrei na empresa há 20 anos, precisamente como estagiário, para apoiar na celebração dos 100 anos, na altura. O que torna a coisa ainda mais especial.

Uma marca ainda mais redonda.

É, uma marca ainda mais redonda. E depois ainda tem um significado maior quando nós, eu sou muito orgulhosamente português, e a marca também, apesar de ser alemã, também é orgulhosamente uma presença forte no país há 120 anos. E se nós olharmos para a história do país, para a cronologia do país, encontramos também muito do que é a cronologia da Siemens no país, seja desde a eletrificação nacional, seja desde também da própria parte dos transportes, seja da edificação, a presença nos grandes markets e nos grandes momentos em que Portugal se abriu ao mundo, como seja no Euro 2004, na Expo 98, e ainda hoje, obviamente, com um forte cariz de exportação, em que queremos levar a marca Portugal lá fora para os cincos cantos do mundo onde a Siemens está presente, e temos feito isso com muito sucesso.

É mais do que uma marca, é um parceiro do país e das pessoas, é isso?

Nós gostamos de nos identificar precisamente como este parceiro do país há 120 anos e queremos continuar a sê-lo. Queremos continuar a fazer esta transformação que o país necessita e que a sociedade necessita.

Eu quando falei do país e das pessoas, estava a dizê-lo porque vocês estão desde o eletrodoméstico mais pequeno até à maquinaria mais pesada, portanto, é uma oferta quase 360.

É, com uma exceção. Nós, efetivamente, e gostamos muito de dizer, já não somos telemóveis nem eletrodomésticos.

Ok.

São duas áreas que nós já não somos, mas estamos no dia a dia das pessoas.

É isso.

Eu, por exemplo, se eu te perguntar qual é a primeira coisa que tu fazes no teu dia de manhã?

Ligar a luz, eventualmente.

Pronto. Precisamente, trabalhamos na área da energia e da eletrificação, permitindo que a luz possa chegar à nossa casa. Mas logo depois, uma das coisas que podemos fazer é ir tomar um banho. A água, estamos no tratamento das águas. A água chega até nós porque obviamente estamos também nos centros de despacho de águas. Depois não produzimos comida, não produzimos automóveis, mas são os nossos equipamentos que permitem que isso tudo seja feito. Quando vamos comer, a Siemens de alguma forma, teve esse contato com as pessoas. Somos uma marca que está presente no dia a dia, está presente de uma forma muito constante e muito presente. Estamos, muitas das vezes, naquela parte mais escondida. Como diria a nossa CEO, a Sofia, somos o best kept secret nacional.

E um pouco por todo o mundo também, não é? Quero saber, se me puderes revelar, claro está, o que têm pensado para as comemorações deste marco importante dos 120 anos da Siemens?

Sim, olha, desde logo, a equipe de comunicação começou a fazer alguns brainstormings.

Adequadamente.

Exatamente, sobre como é que iríamos explorar este marco, que acaba por ser relevante, porque nem todas as organizações têm o privilégio de fazer 120 anos e nem todas as equipes também têm a oportunidade de os comemorar. E nós quisemos agarrar isto desde logo. E uma das coisas que para nós começou logo a fazer muito sentido era o futuro. Nós somos uma organização que está sempre a dizer: "Ok, vamos pensar o futuro, como é que vai ser o futuro?" Então começamos a desenhar a própria campanha de comunicação para os 120 anos em torno do que vai ser o futuro. Quisemos desafiar Portugal a pensar o que é que vai ser o futuro, não é amanhã, mas é daqui a cinco ou daqui a 10 anos, porque só assim é que as mudanças vão ser transformadoras. A campanha que lançamos foi 120 Anos a Transformar o Futuro de Portugal, quisemos dar este mote e tivemos o enorme prazer de contar com colaboradores nossos a dar a cara, que obviamente têm dois pontos que eu considero muito relevantes: um, é eles viverem estes próprios valores e outro, quererem dar a cara pela organização e promoverem também estes valores que a mesma tem. Isto foi logo muito relevante. A partir daí fizemos uma campanha multicanal, com grande foco, naturalmente, e cada vez mais no que são os ambientes online e as redes sociais.

É incontornável hoje em dia.

É incontornável. Até porque nós, ao contrário de outras empresas, nós temos os nossos targets muito bem definidos, até pelo tipo do nosso negócio. Nós atuamos no business to business ou no business to society, como muitas das vezes também gostamos de apelidar. E depois sabemos quem são e procuramos fazer este impacto junto também, naturalmente, não só de quem é tecnólogo como nós, dos nossos clientes, mas também daquelas pessoas que nós acreditamos que mais tarde queiram vir fazer a mudança que nós queremos trazer também no mundo. Mas não nos ficamos por aí, fizemos também outro tipo de ações, algumas mais focadas nas nossas pessoas, como, por exemplo, o evento de reconhecimento que fizemos nas nossas instalações, com mais de 1700 pessoas, e que também foi um momento não só de celebração, mas também de reconhecimento por todo o trabalho que elas têm feito, nomeadamente projetos que sejam estratégicos para o país.

Pelo que estás a dizer, as pessoas são mesmo um vetor muito importante nesta comemoração dos 120 anos. Isso também acontece no dia a dia da empresa?

Acontece, tanto mais que nós, por exemplo, na comunicação é muito fácil. Nós só comunicamos três temas: tecnologia, sustentabilidade e pessoas. E andamos sempre em torno disto. E repara, outra das iniciativas que fizemos foi o Tech Day. Até foi recentemente, foi agora em setembro. E juntou precisamente a tecnologia, de forma que esta tecnologia é transformadora e tem realmente impacto positivo na sociedade e nos nossos clientes. A tecnologia precisa de pessoas e as pessoas precisam da tecnologia. As pessoas é que estão no cerne desta mudança. E depois, sem tecnologia, não há sustentabilidade. A tecnologia é um enabler da sustentabilidade e nós comunicamos muito sempre nestas vertentes. Mas fizemos outras ações, por exemplo, mesmo com os filhos de colaboradores, trouxemos à nossa casa, ao nosso campus, que é um espaço fantástico, a habilidade de dois moinhos, onde um é perfeitamente operacional. Então, se por um lado tivemos kits tecnológicos e de experimentação para os filhos dos colaboradores, por outro lado, tivemos também uma ida aos moinhos, onde simulamos a moagem do trigo, em que é sempre um momento muito bom, as crianças ficam superentusiasmadas e os pais também. E assim estamos a aproximar as pessoas da marca, e estas pessoas são as nossas pessoas, o que é ainda mais relevante.

Portanto, rumo ao futuro, sem esquecer o passado, é assim?

Sem esquecer o passado. O passado é o nosso legado, é aquilo que realmente nos diz que temos feito as coisas bem feitas e que nos dá confiança para continuarmos a avançar.

Há aqui várias áreas em que desenvolve a vossa atividade. Já aqui falámos por elas, por alto. Saúde, indústria, energia, mobilidade. Como é que se comunica uma empresa que se destaca em tantos pontos? Isto pode ser desafiante, não é? Estavas a dizer há instantes que têm o vosso público-alvo muito bem definido, mas ainda assim é um público-alvo muito vasto.

É verdade.

E com muitos interesses e com muitas necessidades diferentes. Como é que se comunica isto no dia a dia?

Nós procuramos posicionar muito pela transformação e pela tecnologia que a empresa consegue fazer nestes diferentes mercados. Acho que isso é um ponto fundamental. E depois também é contar as histórias. E essas histórias contam-se junto com os nossos clientes e da forma como nós, em parceria com eles, nos trabalhos que fomos realizando, conseguimos ser transformadores.

É mais verdadeiro quando é assim, em vez de estarmos a dizer-

É humano. Eu penso que hoje em dia o que as pessoas querem é, sobretudo, realismo. E a verdade é que as empresas conseguem o sucesso depois de, se calhar, passarem por alguns insucessos.

Tal como na vida de qualquer um de nós.

Tal como na vida. Se apostamos muito na inovação, que é uma coisa que fazemos muito na organização É normal que no meio desta inovação também haja falhas. O importante não é o falhar, é o falhar, mas levantar rápido e voltar a tentar. E conseguimos, muitas das vezes, fazer assim o sucesso. Já agora, por exemplo, deixa-me dar-te nota, estamos a falar dos diferentes mercados, mas a Siemens, até nesta perspectiva de olhar ao futuro, um dos trabalhos que fizemos este ano foi um relatório onde focámos em 12 mercados verticais que consideramos estratégicos e quisemos, juntamente com estas associações, perceber como é que a tecnologia vai ter um impacto para a vida das pessoas. E isso mostra realmente que somos uma empresa transformadora, somos uma empresa tecnológica e somos uma empresa que já está, ao dia de hoje, continuamente a olhar para o futuro. Lá está, sem esquecer o passado, sem esquecer aquele legado que nos dá esta confiança e este conhecimento.

E ao fim de 120 anos, como é que se mantém uma empresa jovem e atual? Não é pondo o boné para trás, por exemplo.

Não, mas posso dizer que houve realmente aqui uma grande mudança, até da forma como nós nos apresentamos no mercado e de forma descontraída. Se tu olhares, por exemplo, ao nosso CEO mundial, o Roland Busch, ele aparece muito de blusão de cabedal e t-shirt, altamente descontraído e é uma pessoa que conhece imenso da empresa. E ele próprio diz uma coisa muito curiosa que é: a Siemens, a nível mundial, tem mais de 175 anos, tem 177, mais propriamente, e ele diz que somos uma startup com mais de 175 anos.

Ok. É o espírito.

Exatamente. Acho que isto é logo revelador, precisamente que a inovação faz parte do nosso ADN, é a nossa juventude, é aquilo que nós somos. E depois também, se olharmos para a própria organização, nós na Siemens, hoje em dia, temos metade dos colaboradores com menos, se calhar, de cinco anos de empresa. E a própria média de idades desceu bastante. E o que é que nós temos hoje em dia? Além disso, temos também cerca de 67 nacionalidades diferentes. Portanto, diferentes experiências, juventude, diferentes nacionalidades, esta diversidade que encontramos dentro do nosso espaço é um potenciador para a jovialidade, como tu dizias, mas também para a inovação. E eu acho que isso é um papel fundamental que a organização também tem.

E o que é que distingue a Siemens das outras tecnológicas?

Eu creio que distingo, desde logo, a própria estratégia que tem, porque a Siemens é uma empresa muito estável no mercado, já com muitos anos, e que depois consegue fazer aquilo que nós apelidamos, que é a nossa estratégia de juntar o mundo digital com o mundo real. E muitas das empresas tecnológicas apenas operam na vertente do digital. Depois não têm o conhecimento do chamado chão de fábrica. E é aí que a Siemens realmente consegue ser diferenciadora, porque conhece muito bem os sistemas digitais, as tecnologias, os softwares. Somos uma das 10 maiores empresas de software do mundo, mas depois conhecemos também a operação do cliente no chão de fábrica. E isso faz logo a diferença para podermos perceber como é que aquela tecnologia vai acabar por ser um benefício para o cliente e qual é que é a tecnologia que é mais adequada.

E os portugueses reconhecem essa identidade e esses valores quando leem Siemens? Ou quando ouvem.

Isso é uma boa pergunta. Eu diria que temos duas perspectivas. Quando é alguém que trabalha diretamente conosco e os nossos clientes, seguramente que sim. O público geral, que se for mais atento e que estiver em áreas tecnológicas, acredito também que sim. Naturalmente, o público que não opera nestas áreas, a Siemens, acredito que o nome lhes soa a algo, mas é tal mudança que nós ainda temos que trazer.

Achas que soa à confiança?

Eu creio que sim. Até porque nós, mesmo na nossa sociedade nacional, continuamos a valorizar muito algumas marcas que vêm de fora e a marca alemã é uma marca que realmente tem esse benefício. Sendo uma marca com 120 anos, em que está presente nos setores estratégicos da economia, ainda mais relevante se torna. Então é reconhecida. É reconhecida, é valorizada e é respeitada, que eu acho que também é um ponto que é bastante importante.

Falávamos aqui de tecnologia, da importância nesses vetores para o desenvolvimento da Siemens rumo ao futuro. Energias verdes, inteligência artificial, como é que isto está a ser integrado no futuro da Siemens, aliás, no presente que nos vai levar ao futuro?

Sim. Obviamente, sendo uma empresa tecnológica, temos aqui algum caminho um bocadinho já facilitado.

Estava aqui a pensar, agora navegando também pela agenda do ESG, que está tão em cima da mesa e que acaba por ligar todos estes pontos, não é?

Sim. Olha, por exemplo, há pouco estava a falar do nosso campus, dos Dois Moinhos, mas nós há um ano sensivelmente lançámos uma campanha que era o Smart and Sustainable Campus, precisamente porque nós definimos a nível global e fomos a primeira empresa industrial no mundo a dizer que até 2030 seríamos descarbonizados. A verdade é que em Portugal, em 2025, atingimos esse objetivo. Comemorámo-lo nestes 120 anos, em março.

Parabéns.

Obrigado. E isto é um bocadinho aquela forma como nós encaramos os desafios. Por quê também? Porque nós acreditamos, e há pouco recordo que eu disse que a tecnologia é um enabler para a sustentabilidade. Sendo nós uma empresa de tecnologia, nada melhor do que aplicarmos nas nossas próprias instalações para conseguirmos chegar a esta meta da descarbonização.

Mas isso quer dizer também que o caminho já está feito?

Não, o caminho ainda há muito por fazer, obviamente, porque estamos na fase das instalações, mas depois também queremos ir ao scope um e três. Portanto, o que está antes de nós e o que está depois de nós, e estamos a trabalhar também com os parceiros para isso ser feito.

Até porque a sustentabilidade ambiental também promove a sustentabilidade do restante ecossistema da empresa, não é? Financeiramente falando também.

Eu costumo dizer, e nós nunca nos podemos esquecer de uma coisa, e acho que se calhar deixar aqui um bocadinho de utopia, mas uma empresa só pode caminhar e só pode fazer esta transformação se realmente estiver bem financeiramente. Porque se não estiver, a sua maior preocupação vai ser salvaguardar a empresa, os colaboradores da empresa, os pagamentos a tempo e horas, e só depois é que vai olhar para a sociedade e para o ambiente. Felizmente, a Siemens quando assume estes compromissos, assume porque tem uma parte da tecnologia inerente, mas também porque obviamente sabe o caminho que tem que fazer, há um planeamento que é feito e esse planeamento, penso que foi logo em 2016, na altura do Acordo de Paris, não foi para o dia a seguir, foi a 14 anos.

Mas se não o fizer, também acaba por no futuro estar a hipotecar a mesma parte financeira. Porque se eu tenho a minha empresa mais sustentável, se tenho, por exemplo, ao nível da energia, se consigo poupar 50% ou 40% em recursos, estou em vantagem em relação a todos os outros competidores.

Claro que sim. E, por exemplo, uma das áreas onde nós atuamos é precisamente na área de eficiência energética e, portanto, também temos que aplicá-la a nós. Muitas das vezes, quando vamos aos clientes, o cliente está sempre preocupado, e bem, naturalmente, com o payback das soluções. E nós temos é que perceber que se eu investir hoje X, se amanhã conseguir ter esse retorno do investimento mais cedo, pegando no exemplo que tu estás a dar, recordo-te, por exemplo, quando foi a questão da guerra, que não é um tema obviamente simpático de se falar, nem é o propósito aqui, mas houve logo aquele grande crescimento e as dúvidas de como é que íamos alimentar as indústrias com os aumentos dos custos de energia. Quem já tivesse feito esse caminho ou estivesse no caminho da transição energética, garantidamente iria conseguir ter um fator competitivo face aos restantes. E é precisamente isso que nós também procuramos promover. E depois, somos uma empresa, pela dimensão da mesma, que também olha para os temas, e há pouco falava-te nos mercados verticais, era precisamente mercados como o hidrogénio, que será obviamente estratégico, como o lítio, como os data centers. Portanto, estamos a falar sempre de mercados com alto impacto na economia nacional, onde nós operamos, e quanto mais estratégico e crítico for, melhor é para nós, porque temos a competência, temos a tecnologia.

E onde é que a inteligência artificial entra no meio disto tudo?

A inteligência artificial hoje está um pouco em todo o lado. Fala-se muito da inteligência artificial generativa. Nós também temos a nossa, que é um facilitador no nosso trabalho diário, que é o Siemens GPT, em que nós facilmente conseguimos saber algo sobre inteligência artificial, sobre o metaverso, sobre a própria estratégia de organização, conseguimos sabê-lo com alguma facilidade.

Já faz parte do dia a dia da organização.

Faz parte do dia a dia da organização, com responsabilidade, que acho que é um ponto muito importante. Obviamente, olhamos para o nosso, precisamente, por quê? Porque tem as fontes validadas, porque é informação nossa e é algo que nós podemos utilizar. E não a partilhamos para fora, porque é o nosso know-how. Mas depois, para os clientes, hoje em dia os equipamentos, todos eles acabam por ter sempre alguma coisa de inteligência artificial. E recordo-me, por exemplo, nós estamos em projetos de digitalização do mercado das águas, em que estamos a fazer um terço do território nacional. A inteligência artificial ajuda também a avaliar os dados e perceber qual é que é o próximo passo que nós vamos fazer para garantir que há realmente aquela eficiência que é pretendida. Se olharmos para as indústrias, igualmente a mesma situação, ou seja, por exemplo, fala-se muito em inteligência artificial industrial, no nosso caso, mas também sem poder esquecer o metaverso. E a partir de Portugal, estamos a fazer esses projetos de metaverso, por exemplo, ainda agora no evento Tech Day, estávamos a apresentar uma solução de uma fábrica que estamos a desenvolver em Cingapura, mas estamos a desenvolvê-la no ambiente digital virtual, através do metaverso. Portanto, não é a questão do gaming, como muitas das vezes o metaverso é conhecido, mas é um metaverso industrial, em que nós aplicamos aquele ambiente fotorrealista, que dá as diferentes variantes de temperaturas, vibrações, etc., e conseguimos adaptar uma indústria ao que será a melhor performance dessa própria indústria. Portanto, a tecnologia, os dados, a inteligência artificial, fazem parte do dia a dia da organização, dos nossos colaboradores, naturalmente, admito, uns mais, outros sempre com alguma resiliência. Mas também acreditamos e puxamos muito para esta transformação por aquilo que por acaso já ouvi aqui num programa teu, que foi: a parte da inteligência artificial é fundamental para libertar as pessoas para uma coisa que só elas conseguem fazer, que é a criatividade. E é isso que nós próprios também dizemos muito às pessoas. Tarefas mais básicas, deixemos para as máquinas, deixemos para a inteligência artificial, que até tem uma vantagem, faz mais rápido, com menos custos e liberta depois as pessoas para estarem em funções que também acabam por ser mais relevantes.

Se calhar mais prazerosas também.

Naturalmente que sim.

Daqui a 120 anos já não vamos estar cá, em princípio. Tudo indica.

Eu acho difícil.

Mas como é que esperas que a Siemens seja reconhecida daqui a 120 anos? Em Portugal, em particular.

Sim, eu gostava muito que fôssemos um pouco mais conhecidos, mas é para isso que nós trabalhamos e estamos a fazer um bom trabalho. Mas será seguramente uma empresa que se mantiver com a toada que tem tido, e estou certo que sim, vai ter o reconhecimento que é merecido, porque foi aquela empresa que continuou a acompanhar o país, a ser um parceiro do país, dos seus clientes, dos seus governos, que continuará a ser sinónimo de criação de emprego com qualidade, que continuará a ser, esperemos nós, ao dia de hoje, já somos uma das seis maiores regiões tecnológicas do mundo Siemens, acho que isso é importante se dizer. Se calhar, na altura, serão só quatro e Portugal é uma das quatro, mas agora hoje estamos a par e par com a Alemanha, com a China, com os Estados Unidos, com a Índia e com a Áustria.

Não é de somenos.

Não é de somenos. Daí eu também há pouco ter dito que como português sinto-me orgulhoso, porque nós temos que nos deixar daquela cultura do coitadinho, do pequenino. Não, nós somos fantásticos. E quando estamos numa empresa que realmente chegamos lá fora e somos reconhecidos pela nossa capacidade, o facto de estarmos aqui num retângulo É o retângulo que é a porta da Europa e a saída para os Estados Unidos ou para a América toda. Eu acho que isso acaba por ser transformador e com a capacidade que temos de línguas, o conhecimento que temos e o caminho que fomos fazendo nos últimos, sobretudo 20 anos, de apostar em áreas que sejam de futuro, dá-me um imenso orgulho e quero que daqui a 120 anos esse orgulho esteja também na pessoa que estiver aqui sentada, se calhar, a fazer um podcast com o Hugo Silva da altura. Sem robôs, porque o contacto humano continuará a ser fundamental, mas que a tecnologia continuará a ajudar a que isto seja possível de levar a todos.

Se pularmos as velas dos 120 anos, agarraste nas velas, estás debaixo da mesa a trincar as velas, qual é o desejo que estás a pedir?

Que continuemos a ser a empresa que temos sido no país nos últimos 120 anos, com esta relevância, com esta também, de certa forma, irreverência, e a contribuir para termos um Portugal cada vez mais forte, um Portugal de futuro. É o objetivo, creio que não só meu, mas de toda a organização.

Com o know-how internacional, mas com o foco no nosso país.

No nosso país, sem dúvida.

Fazemos no "Brainstorming" sempre um desafio aos nossos convidados. Também te o faço a ti. Que música é que associarias à Siemens e porquê?

Essa é aquela pergunta, eu oiço muito este podcast e sempre que te ouvia fazer essa pergunta, eu dizia: "Isto é tão fácil dizer". Depois quando fui desafiado para vir cá, caramba, não é assim tão fácil.

E então?

Pensei muito em bandas estrangeiras, mas depois, confesso, vou-me ficar por uma banda portuguesa que eu gosto muito, que é os Xutos &​ Pontapés, com "O Homem do Leme", porque acredito que é preciso haver alguém que realmente olhe para o país e dê esta potencial de visão do que o país pode ser, que tenha também os pés, no entanto, bem assentes na terra para conseguir enfrentar as tormentas que o homem do leme tem que enfrentar, mas seguramente assim conseguiremos chegar a um bom porto, que é o que nós pretendemos aqui, um porto de sucesso para Portugal e para os portugueses.

Mas que, ao contrário do que a letra diz, que a vida não seja sempre a perder e que haja muito para ganhar.

Para ganhar. Muito bem.

Hugo Modesto, Head of Communications and Government Affairs da Siemens Portugal, obrigado por teres vindo ao "Brainstorming". Muito sucesso e venham mais 120 anos.

Viram com certeza.

Para terminar, previsões do Google para 2026. Os especialistas da gigante tecnológica destacam o crescimento da inteligência artificial generativa, nostalgia remixada, sustentabilidade tangível e consumidores focados no bem-estar imediato. Basicamente, a malta da Google diz que 2026 será o ano em que queremos tudo já, mas bem feito, personalizado, mas não invasivo, sustentável, mas sem grandes sermões. E atenção a uma parte muito importante: o público quer de facto participar criativamente, não apenas consumir. Venha então o futuro, a ver vamos se estamos preparados e como nos vamos relacionar com esta evolução ou revolução tecnológica. E assim, com um olho no futuro, entre campanhas iluminadas, minisséries natalícias e tendências da Google, fechamos este "Estado da Nação Criativa" com a pergunta que se calhar mais importa: o que é que estas eleições nos dizem sobre comunicação, narrativa e confiança, para além de escolhas difíceis? Dá que pensar. O "Brainstorming" vai para o ar todas as segundas-feiras depois das 21h30 da noite na Rádio Observador e fica sempre disponível em podcast no site do Observador e claro, nas principais plataformas de podcast. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Bernardo Almeida. Eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se, tal como na política, a criatividade vive da capacidade de imaginar algo melhor e de o concretizar. Até para a semana.