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Olá, bem-vindo ao "Brainstorming", o magazine da Rádio Observador onde as ideias não prescrevem, mesmo quando os processos estão à beira desse destino. Estamos então no rescaldo da semana em que começou, finalmente, o julgamento da Operação Marquês. Exato. Naquele processo dos volumes, apensos, despachos, recursos, contrarrecursos, suspeições e incidentes. Feitas as contas, isto já dura há mais de 12 anos, mais tempo do que algumas fotocópias duram. Por exemplo, aquelas feitas com tinta térmica. Não estou a falar de outras fotocópias. Por aqui, hoje recebemos um convidado que, ao contrário do processo, é rápido e eficaz. Romeu Silveira, diretor comercial e de marketing da Carglass, aquela empresa que repara, aquela empresa que substitui e, para além disso, transforma o setor automóvel com inovação e sem papelada inútil. Mas para além da nossa conversa, espreitamos as notícias e tendências da semana, como é hábito, que, tal como a Justiça portuguesa, parece que andam a reinventar o tempo, o espaço e até as gerações.

Conselhos de verão com as minhas avós famosas.

E por falar nisso, em primeiro lugar, uma campanha que troca o TikTok pelos tiques da tia-avó. A McDonald's lançou "Ouve a voz do verão", mas a voz é uma palavra dos avós, mais velhos. Uma campanha que junta então novos hambúrgueres, copos da McDonald's e duas senhoras que não sabem o que é FOMO, mas, por outro lado, sabem muito bem o que é churrasco ao pôr do sol. E se calhar isso até é melhor. Inspirada num vídeo viral de Andreia Pinelas, esta campanha dá palco à sabedoria intergeracional, com direito a CBO Barbecue Nachos, Cheddar Sticks e o inevitável McFlurry Triplo Choco. Porque, afinal de contas, verão sem excesso de açúcar é como um recurso sem deferimentos, não aquece nem arrefece. A criatividade da campanha é da TBWABBDO, a produção da Crypton e deixamos no final disto tudo um conselho dos tempos antigos: coleciona os copos, mas não deixes a tua fome prescrever.

Então, avó, nada de romance?

Ouve a voz do verão da McDonald's.

Quem sabe, ouve a voz do verão. Não sei viver sem ti.

Agora, uma marca que oferece espaço, mas não aquele espaço da barra do tribunal. É espaço mesmo, a sério. A Vodafone integrou o Google One nas suas ofertas. Sim, até 2 TB de armazenamento digital incluído nos tarifários móveis e também nos pacotes fibra, porque há coisas que convém guardar, mesmo sem precisar de advogado. Para comunicar a novidade, a campanha junta Jéssica Athayde e os Successo, que voltam a cantar "Não sei viver sem ti", mas agora com uma letra nova e já numa época sem disquetes. O mote é: espaço que chega a ser um sucesso, mas aqui ninguém se queixa disso, de espaço. Até porque, ao contrário dos servidores do Ministério Público, este espaço não encrava, e ainda bem. A assinatura da campanha é da VML, a promoção da Grumpy Panda e a realização de Sebastian Alfie. Se não cabe na nuvem, parece que cabe no Google One com espaço em sucesso. Muito sucesso.

Chega a ser um sucesso. Quem é Vodafone sabe e quem não sabe fica a saber que agora a Vodafone tem Google One incluído. Vodafone.

Nesta edição do "Brainstorming" temos o prazer de conversar com Romeu Silveira, é diretor comercial e de marketing na Carglass. Romeu, seja muito bem-vindo aqui ao "Brainstorming". Romeu assumiu recentemente a liderança da direção comercial e de marketing da Carglass. Como é que a marca te conquistou, Romeu? Foi um processo de namoro? Conta um pouco da história, como é que chegaste aqui.

Foi, isso é um facto, foi um processo de namoro. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer estar aqui à conversa convosco. De facto, é verdade. Ou seja, foi um processo de namoro, mas que me conquistou, porque é uma marca suficientemente grande e com uma projeção a nível mundial que fez-me repensar naquilo que era a minha trajetória profissional. Eu estava na BYD Portugal, ou seja, essencialmente uma marca que me pudesse conquistar é que me conseguia fazer mudar de carreira dentro do setor automóvel. E de facto a Carglass conseguiu fazer, muito pela cultura que tem de valorização das pessoas, de pensar clientes e, acima de tudo, ter um foco muito grande daquilo que é a sua satisfação e aquilo que é o serviço que está a fazer.

E é quase uma household brand, não é? É uma marca muito familiar. Quando pensamos em vidro, pensamos em Carglass.

Sim, a Carglass surgiu na África do Sul, ou seja, a origem é da África do Sul, mas neste momento é a nível mundial, é o maior player do mundo de substituição e reparação de vidros. E é pioneira com este serviço também em Portugal. Ou seja, fomos nós que começamos com a reparação dos vidros em Portugal e com a própria tecnologia, e sem dúvida que é familiar, mas neste momento é uma marca, é uma multinacional pertencente ao grupo Belron. É uma multinacional a toda a ordem.

Mas existem neste momento já bastantes players no mercado e assim sendo, o que é que distingue a Carglass dos outros players do mercado? É o facto de ser internacional, de ter sido a primeira a implementar este tipo de serviço ou o que é que diferencia ainda mais?

É também a primeira, o facto de ter sido pioneira. É, sem dúvida, a parte da confiança que conseguimos passar aos nossos clientes, uma vez que possuímos toda a rede de agências é nossa, ou seja, não temos franchisados, nós conseguimos dar uma diretriz e conseguimos que as nossas agências se comportem todas da mesma forma.

E, portanto, o controle do processo é mais direto, mais fiável.

Isso, mais direto. Conseguimos ter a cultura, criar a cultura que temos, que é isso que mais nos diferencia até, é a nossa cultura que vem de baixo para cima. Ou seja, nós acabamos por ter os próprios técnicos, de forma natural, a criarem cultura dentro da empresa pela envolvência que conseguem com as equipas e que nos leva a nós, que estamos na sede, também, obviamente, a ter que dar o toque de caixa exatamente como eles, numa perspectiva de conseguirmos manter a cultura e cada vez mais fazê-la transparecer para o cliente.

Portanto, as bases da empresa a nível de cultura organizacional são o que define mesmo a Carglass. Quem está no contato direto com o cliente, quem está a prestar o serviço Acaba por ter um papel importante na definição da cultura organizacional.

Fundamental. Os nossos colaboradores são o espelho daquilo que é a marca e o cliente é quem recebe o feedback. Como a cultura, que o cliente não a sinta de forma natural e genuína, de outra forma não funcionava.

Mas sem querer entrar em demasiados detalhes, como é que isto depois funciona na prática? Têm canais internos para que quem está no terreno consiga fazer passar a informação a quem está nos lugares de decisão e de implementação?

Sim, por exemplo, ainda na semana passada a equipa de direção esteve toda reunida com todas as agências. Fechamos as agências mais cedo nesses dias, de forma a podermos ter todos os colaboradores reunidos em três momentos diferentes, porque é a nível nacional, ou seja, reuníamos com cerca de 100, 120 pessoas numa só localização, em que passávamos tudo aquilo que era os nossos requisitos ou aquilo que nós fizemos até então, os nossos resultados. E mais de metade daquilo que era a nossa conversa com os colaboradores foi receber perguntas diretamente por parte das agências.

E, portanto, não viram esse fechar das agências mais cedo como perda de rendimento, mas sim como um investimento no futuro.

Isso. A nossa cultura é exatamente isso. Pode-nos até fazer alguma confusão em termos comerciais, e eu que venho da área comercial, esse tipo de abordagem.

Como assim agora fechar uma loja mais cedo?

É um investimento, porque depois os colaboradores no final conseguem fazer o last mile, mesmo com menos tempo, mas fazer o mesmo ou mais até. E a cultura é exatamente isso que diferencia de tudo o resto, daquilo que eu próprio também tinha visto ao nível empresarial em Portugal.

E olhando para o futuro, como é que se pode reforçar ainda mais esses laços e esse comprometimento dos colaboradores com a marca?

É haver estratégias claras e para os colaboradores.

A transparência é importante.

Transparência e termos estratégias exatamente nesse sentido. Não só falar, mas sim agir. Uma coisa é nós termos statements muito interessantes sobre os colaboradores, sobre os clientes, daquilo que somos customer centric e que zelamos pelos nossos colaboradores. Outra coisa é agir.

Passar do papel à prática.

Isso, e a Carglass aí diferencia-se claramente, porque toma ações e pensa colaboradores e, por aí em diante, em consequência, pensa cliente.

Já olhámos aqui um bocadinho para a estrutura da empresa, como é que funcionam, como é que a Carglass te conquistou enquanto profissional. Agora queria olhar um bocadinho mais para o serviço da Carglass. Ao longo dos tempos, a inovação tecnológica tem ganho cada vez mais espaço, não há dúvidas em relação a isto. O que eu queria perceber é quais é que são os benefícios que a tecnologia traz aos serviços da Carglass e de que forma é que depois isso se transpõe para a relação e para a satisfação dos vossos clientes. A tecnologia também tem evoluído no vosso negócio?

Sim, tem evoluído de duas formas. Tanto a tecnologia ao serviço do cliente, na parte de podermos ter um cliente a fazer um pedido online de A a Z, de uma ponta a outra, de início ao fim, somente online e conseguir ter o seu serviço agendado.

Fica mais conveniente.

Para muita gente é mais conveniente, para outros que precisam de falar com alguém no nosso contact center, que temos mais de 30 pessoas no contact center, ou seja, um sério contact center, também temos esse serviço, todo ele por detrás com tecnologia. O facto de nós pertencermos ao grupo Belron, que é o maior grupo do mundo, como já disse, só para dar aqui um disclaimer, só para termos uma ideia da dimensão do grupo, ou seja, nós somos a segunda empresa do mundo que mais vidros compra, vidros de automóvel compra no mundo. Somente atrás da Toyota, que é o maior construtor mundial. Só por aí dá para perceber qual é a dimensão do grupo. E o facto de pertencermos ao grupo, conseguimos ter também a tecnologia de ponta, que se fôssemos somente aqui neste cantinho à beira-mar plantado, não iríamos conseguir garantidamente, porque são plataformas muito onerosas.

Conseguem também ir beber ensinamentos, experiências aos vossos branches dos outros países?

É outra parte da tecnologia onde eu estava a querer dizer. A outra parte da tecnologia onde nós bebemos muito daquilo que é o grupo Belron, é na parte do serviço em que prestamos ao cliente, na questão da recalibração, de todo o serviço ADAS, que é fundamental para os dias de hoje existir com os devidos certificados, com a devida eficiência por parte dos nossos técnicos e de conseguirem executar um serviço.

Isto porque hoje em dia um vidro já não é só um vidro, todos os sistemas com que os veículos vêm equipados também puxam pela Carglass enquanto prestadora de serviço.

A questão é exatamente essa. O vidro hoje em dia nos automóveis é possivelmente o local do automóvel que mais sensores têm e as câmaras, que depois asseguram que a condução é o mais confiável, o mais segura possível dos próprios clientes. E se houver um erro de calibração dos sensores, pode ser um problema sério. E nesse sentido, nós temos toda a tecnologia a nosso favor, porque desenvolvemos as próprias ferramentas em conjunto, por exemplo, com players como a Bosch, em conjunto com eles, o nosso centro técnico da Belron desenvolve ferramentas de forma a podermos cada vez mais ter tecnologia a nosso favor e que funcione verdadeiramente ao favor do cliente e da sua segurança.

Portanto, resumindo e concluindo, quando vamos substituir um vidro ou reparar um vidro, se calhar aquele amigo que faz mais barato não é a melhor solução.

Não é a melhor solução. Há 10 anos atrás, este serviço em si era algo muito manual, ou seja, era a colocação do puro vidro. Hoje em dia, os próprios técnicos tiveram que evoluir imenso com formação, com tecnologia, porque de facto eles têm que ser, não diria tecnológicos, mas ter muita parte da tecnologia, terem muita formação que permitam fazer bem o seu serviço. Ou seja, há 10 anos atrás não havia nada disto. Agora, cada vez mais, e é o futuro, não é o futuro, é o presente. Eu diria que dentro de quatro, cinco anos, todas as viaturas, ou praticamente 99% das viaturas que vamos ter no nosso parque automóvel, vão estar já com o sistema ADAS à sua disposição e não há outra forma que não substituir um vidro se não tiver a parte tecnológica muito bem assente.

E é também por aí, pela parte tecnológica, que fortalecem a relação com os vossos clientes?

Exatamente. É essa confiança que nós queremos passar aos clientes. A Carglass prima pela parte de ser uma marca forte, tanto em Portugal como fora, ou seja, conseguimos perfeitamente ver aquela questão do facto de estarmos em top of mind dos clientes pelo simples jingle, que qualquer pessoa se lembra do "Carglass repara, Carglass substitui". E é aí com essa parte de estar no top of mind das pessoas que nós conseguimos fazer com que a confiança nos nossos serviços também estejam presentes.

Pode-se dizer que esse jingle foi uma jogada de mestre do marketing?

Foi uma jogada de mestre do marketing da Carglass, sem dúvida alguma, a nível mundial. Eu até convido os ouvintes a fazerem uma pesquisa no YouTube, porque há esta forma de dizer, este jingle, há em mais de 40 línguas diferentes.

Ok.

Ou em 40 países, em algumas são as mesmas. Mas é interessantíssimo, porque o jingle é o mesmo, a melodia é o mesmo.

A fraseologia.

A fraseologia é que muda.

Estamos aqui a falar de marketing, mas o marketing aqui no vosso negócio É um pouco diferente, diria eu, porque a maioria dos clientes chega por uma necessidade e não pelo desejo de trocar um vidro. É um marketing mix diferente que tem que se pôr em prática? Como é que o marketeer começa a ter que pensar ao contrário? Explica-me um pouco esse processo.

Não é o pensar ao contrário, porque há muitos negócios desta forma.

Claro.

Há marketeers que se direcionam neste sentido. Mas sim, o nosso marketing é o posicionamento no top of mind das pessoas de uma forma reativa, ou seja, estando no top of mind das pessoas é que conseguimos fazer com que depois a pessoa que tem o problema, se lembra da Carglass.

Não podem bem dizer: "Parta-se o vidro e venha ter connosco".

Não. Isso está completamente fora daquilo que é os nossos princípios. O que nós queremos é que a pessoa se lembre que tem um parceiro de confiança e que pode confiar em levar a sua viatura às nossas agências, que rapidamente é atendido, tanto no telefone como online, ou seja, que é atendido para ter um agendamento o mais rapidamente possível e depois o seu "pain", aquela dor que sente do fato de ter que ir a uma agência e fazer a reparação, sair de lá e confiar completamente no serviço que foi realizado, uma vez que a sua viatura, seja para transportar a si próprio, como a sua família, tem que estar devidamente reparada. E é essa confiança que nós ao nível do marketing queremos reforçar também. Lembrarem-se de nós, saberem que rapidamente resolvem o assunto e saberem que depois de resolverem o assunto, podem confiar que o serviço foi bem executado.

O facto de a Carglass não só substituir como também reparar, também tem aqui um impacto importante na sustentabilidade e na responsabilidade social, que são áreas cada vez mais presentes em qualquer setor. Estas áreas também são trabalhadas por vós dentro do marketing?

Sim, totalmente. Nós temos por princípio, e desde há algum tempo temos vindo a fazer isso e temos isso como nosso princípio para futuro até, a nossa comunicação é sempre sobre reparação, ou seja, só para percebermos até mesmo qual é o nosso alinhamento na parte da substituição e reparação.

E tem noção do impacto real disto a nível de poupança de vidros, por exemplo?

Sim, total. Nós fazendo uma reparação, o vidro não parte mais por aquele ponto, possivelmente não tem que ser substituído, só se houver uma quebra noutro local.

Claro.

E podemos fazer mais que uma reparação. Acabamos por focar o nosso marketing nesta perspectiva de levar o cliente a fazer a reparação de uma forma preventiva e não deixar que o dano alastre, porque aí sim, depois de uma moeda de 2 €, depois do dano ser maior que uma moeda de 2 €, muito possivelmente vai ter que ser substituído.

Claro.

Isso é sempre mais oneroso, para o ambiente também. E nós temos planos de sustentabilidade, numa perspetiva de sabermos que reutilizamos ou que conseguimos aproveitar o vidro a 98% do seu vidro, conseguimos reaproveitá-lo e ele pode ser reaproveitado. Os 2% têm a ver com aquele que depois são aspirados e que no final acabam por não-

Portanto, pode-se dizer que o negócio da Carglass assenta mesmo num princípio de sustentabilidade?

Sim, totalmente. Isso faz parte dos nossos alicerces enquanto marca, a nível nacional como a nível mundial. O facto de termos desenvolvido a reparação e termos sido pioneiros no mercado com a reparação, só isso diz muito, porque o reparares é muito mais sustentável do que substituir, garantidamente.

Romeu, chegaste agora há pouco tempo à Carglass. Isto não é uma entrevista de recrutamento, mas esta pergunta pode parecer. Onde é que vês a Carglass daqui a cinco anos?

Eu vejo a Carglass a continuar a ser líder de mercado, mas com ainda maior expressão no mercado, a continuar a apostar nas pessoas, porque sabemos que o negócio está a funcionar muito bem, seja em Portugal como mundialmente, porque há uma cultura pelas pessoas e, por consequência, pelos clientes. E eu vejo garantidamente que é um grupo que tem por onde muito crescer, seja em Portugal, seja a nível internacional, e garantidamente vamos nos posicionar como um parceiro do setor automóvel, um parceiro de mobilidade pela segurança, uma vez que, sem dúvida, tratamos de um elemento da viatura que, de outra forma, não podia ser gerido sem uma consequência pura de eficiência, de conseguirmos ter a tecnicidade a nosso favor, de forma a deixarmos a viatura totalmente bem reparada e com a utilização dos nossos condutores.

Portanto, aqui um triângulo forte de pessoas, tecnologia e sustentabilidade.

Sem dúvida.

É isso que vai levar a Carglass para frente nos próximos cinco anos.

Sem dúvida.

No final do "Brandstorming", lanço sempre um desafio aos nossos convidados. Também eu vou lançar a ti. Que música é que associarias à Carglass e por quê?

Isto é uma pergunta supercuriosa. Mas eu diria que está muito ligado tanto a mim, que estou a acabar de entrar na empresa, amanhã faz três meses, como à própria Carglass, que é a velocidade que quer implementar ou quer crescer no mercado, seja em Portugal como seja fora.

Ok, não vale dizer o jingle da Carglass.

Não. Certo. Podia dizer. Mas eu diria que é o "Don't Stop Me Now", dos Queen.

Por quê?

Pela velocidade que nós queremos imprimir, a agilidade também e pelo facto de querermos cada vez mais conseguir chegar ao cliente de forma focada e ao serviço do cliente. Diria que era a música.

Vamos a isso, então, esse "Don't Stop Me Now", dos Queen, rumo ao futuro com a responsabilidade, a agilidade, com foco nas pessoas e na tecnologia. Foi a conversa com o Romeu Silveira, diretor comercial e de Marketing da Carglass. Obrigado por teres vindo ao "Brandstorming". Muito sucesso e até breve.

Obrigado.

Quase no fim, uma pergunta que nem o juiz Ivo Rosa saberia responder: afinal, em que geração é que estamos? Esta é a pergunta que dá mote ao estudo da Amazon Ads, que revela que um em cada quatro consumidores já não se identifica com a sua geração e quase três em cada quatro prefere ser definido pelos valores, estilo de vida e comunidades digitais a que pertence. O relatório apresentado no Scanlines 2025 mostra que os rótulos demográficos, tipo Gen Z, Millennials ou Boomers, já não servem para nada. Para Claire Poole, vice-presidente global da Amazon Ads, o segredo está na personalização emocional, ou seja, comunicar com pessoas reais e não com etiquetas do Excel. Moral da história: a próxima campanha que sair dessas mentes criativas pode ter mais impacto num grupo de fãs de paddle com cães do que num target de 25 a 34 anos com grau académico superior. E se calhar, ainda bem. E é assim que termina mais um "Brainstorming", na semana em que a Justiça voltou à ribalta, as campanhas ganharam frescura e a dúvida permanece: será que a próxima audiência vai ser marcada ainda neste milénio? Com Romeu Silveira, percebemos que reparar um para-brisas ou preparar um posicionamento de marca exige visão, precisão e, claro, muita rapidez. Qualidades que, ao fim e ao cabo, fazem falta em todos os setores. Quanto a nós, voltamos para a semana com a rapidez habitual, semana a semana, como sempre, à terça-feira, depois das 15h30 da tarde, na Rádio Observador, em podcast, naturalmente, sempre nas plataformas do costume. Pode continuar a ouvir-nos e a partilhar. Com a ajuda à produção da Inês Neto, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se: num país onde um julgamento leva mais de uma década a começar, o mais eficaz e pontual continua a ser um bom brainstorming, feito na hora e com assinatura reconhecida. Até para a semana.