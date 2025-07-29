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Olá, bem-vindo ao "Brainstorming", o magazine da Rádio Observador onde a criatividade ferve, juntamente com os termómetros que sobem e levam o país a entrar oficialmente em alerta amarelo. Infelizmente, os incêndios intensificaram-se, marcaram a atualidade nos últimos dias e até os jardins e parques de Sintra foram obrigados a fechar. No mundo das marcas, a temperatura também subiu, em alguns casos, por causa da ousadia criativa, em outros, por polémicas que acabam por arder nas redes sociais. E é nesse cenário que recebemos hoje Constança Macedo, diretora de comunicação e marca do BPI, uma marca histórica que nos últimos tempos tem mostrado que sabe acelerar e ser ágil para piscar o olho aos mais jovens. Mas antes da nossa conversa, vamos às campanhas que esta semana aqueceram o feed global com influência, polémica e borboletas. Começamos pela Miu Miu, que apesar de ainda estarmos em pleno verão, já escolheu Kylie Jenner para protagonizar a campanha outono/inverno 2025/2026. Com quase 400 milhões de seguidores no Instagram, a empresária junta-se a nomes como Rola Fukushima ou Tawa Bird, todas na campanha Femininities, uma celebração do feminino, com muito styling, muitos centímetros de pele à mostra e, claro, muito alcance digital. Tal como o calor, o marketing de influência está por todo o lado e Kylie Jenner é o equivalente publicitário a uma onda de temperatura alta, intensa, viral e difícil de ignorar.

"I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn."

E agora a American Eagle escolheu Sydney Sweeney para lançar a sua nova coleção e também para desenhar uma peça única com uma borboleta cujas receitas revertem para uma associação de apoio à saúde mental e vítimas de violência doméstica. A campanha teve direito a estreia na Sphere de Las Vegas, outdoors 3D e também conversas em tempo real com fãs no Snapchat. Num verão marcado por incêndios e desequilíbrios, há marcas que respondem com consciência social e frescura visual. Sydney é o rosto de uma geração que quer tudo: estilo, causa e conversa. Sydney Sweeney has great jeans.

You see what I did there, right?

Nesta edição do "Brainstorming", temos o prazer de conversar com a diretora de comunicação e marca do BPI, Constança Macedo. Constança, muito bem-vinda ao nosso programa. Já não é uma estreia, mas de qualquer forma é um gosto receber-te. Hoje estás à distância, mas com um som ótimo, portanto, estás desculpadíssima, mas já ficou aqui combinado antes de começarmos a nossa conversa para a próxima tens que vir cá presencialmente, está bom?

É verdade. Olá, boa tarde e muito obrigada uma vez mais por este convite.

Nada.

E esta oportunidade também de vir falar aqui um bocadinho sobre a nova campanha do Age.

É isso. Hoje estás conosco para falar acerca da nova campanha do Age, do BPI, que tem como principal objetivo facilitar a transição para uma vida adulta, descomplicando todos os temas da gestão financeira. De resto, é uma campanha que também já teve destaque aqui numa das edições anteriores do "Brainstorming". Quero saber, para começo de conversa, o que é que vos inspirou a lançar a campanha Age?

Eu diria que aquilo que inspirou a lançar esta campanha é uma resposta àquilo que nós conhecemos sobre o comportamento dos jovens na sua relação com os bancos. Isto significa o quê? Nós temos feito vários estudos e também acesso a outro tipo de estudos, e aquilo que verificamos é que os jovens portugueses sentem ansiedade em relação à sua situação financeira e, portanto, os números eram à roda de um terço dos jovens portugueses sentiam ansiedade em relação à sua situação financeira mais de uma vez por mês. Havia outro estudo, inclusivamente, que diz que quase metade dos trabalhadores da geração Z vive com ansiedade financeira todos os dias. Enfim, isto não é muito difícil de imaginar. Todos nós temos relação com os jovens e a vida não está muito fácil para os jovens.

Os inícios de carreira e de vida estão bastante complicados.

Exatamente. E, portanto, a inspiração para esta campanha nasce precisamente do fato da ansiedade financeira ser um grande inimigo dos jovens. E o desafio foi encontrar formas do BPI apoiar os jovens e ajudar a combater essa ansiedade financeira.

Portanto, posicionam-se aqui ao lado dos jovens, é isso?

É verdade. Posicionamo-nos, sim, ao lado dos jovens. E enfim, aí desse ponto de vista, diria que o BPI se posiciona de uma forma bastante multifacetada.

Ok.

Quer do ponto de vista, sim, na adaptação de soluções financeiras para os jovens, como é o caso da nossa conta Age, que é dirigida dos 13 aos 30, que é totalmente gratuita, digital, tem cartões de crédito, débito, MB Way, descontos nas principais marcas do dia a dia. Enfim, aqui do ponto de vista da adaptação de produtos financeiros para os jovens.

Só para recordar aqui, o target é então dos 13 aos 30, é isso?

Aos 30. Exatamente. E, portanto, além dos produtos financeiros que adaptamos, encontrámos aqui também uma adaptação ao nível da comunicação, e aquilo que procurámos foi fazer uma comunicação divertida e emocional. A nossa fantástica agência para a conta Age, que é a Plot, tem uma fantástica equipa, e que criou então este conceito dos catastróficos.

Exato. E criaram também uma mascote.

É verdade, que é o nosso Ágil. E a nossa mascote é, na verdade, uma preguiça simpática que vem aliviar a ansiedade financeira dos jovens.

Já vamos falar mais acerca dessa mascote, mas antes disso, também associaram-se aqui a uma embaixadora de destaque, a Kika Nazaré. Esta ligação também reforça a mensagem da campanha e do que querem descomplicar na vida dos jovens?

Sim, é verdade. A Kika Nazaré já há muito tempo que é embaixadora do BPI e trabalha conosco, mas eu diria que aqui são múltiplas formas. Por um lado, começava por dizer talvez, tal como os jovens, o futebol feminino precisa muito apoio e tem muito futuro pela frente. E, portanto, começaria talvez também pelo futebol feminino e pela oportunidade que foi a coincidência do lançamento desta campanha com o início do Euro 2025.

E apesar de não terem seguido em frente, ficou notória a raça e a vontade que as navegadoras tiveram dentro das quatro linhas. Foi incrível mesmo.

Sem dúvida. Aliás, eu diria que o futebol feminino tem demonstrado que é feito de coragem e de mulheres que não desistem. E a Kika é, para mim, um grande exemplo disso mesmo e penso que também uma inspiração para todos os jovens.

Portanto, foi juntar o melhor de dois mundos: a força, a coragem, a determinação do futebol, também ao Ágil e àquilo que querem transmitir ao público mais jovem.

Sim, e em particular num ano em que, como é sabido, a Kika lesionou-se pouco tempo antes de iniciar o Euro. E a verdade é que nunca desistiu, confiou, trabalhou e no final acabou mesmo por conseguir participar no Euro, ao contrário do que os mais catastróficos previam.

Portanto, aqui uma catástrofe que não se concretizou e é também assim que querem posicionar-se junto dos jovens. Estavas a falar há bocado desta oferta quase 360, que também acaba por não ser assim muito comum no que os bancos oferecem. Os cartões de crédito, os cartões de débito, tudo sem custos de adesão, também aqui estão, de alguma forma, a inovar e a puxar o mercado pra frente, não é?

É verdade. E a ter aqui uma oferta que eu atrever-me-ia a dizer, a mais completa dos grandes bancos em Portugal e aquela que é melhor para os jovens. E, portanto, sim, é uma oferta bastante diversificada.

Diversificada e completa.

Exatamente. E desde as contas, aos cartões, aos MB Ways, às transferências e também temos um programa de descontos para as marcas do dia a dia dos jovens.

Ok. E esses descontos funcionam de forma direta, é com cashback?

É com cashback.

Ok, muito bem. Também agora está bastante na ordem do dia o cashback. Estávamos a falar há bocado acerca da mascote, a preguiça Ágil. Por que sentiram a necessidade de criar aqui uma mascote para personificar, ao fim ao cabo, este programa Ágil?

Aquilo que eu diria é que o Ágil é exatamente isso, personifica a calma perante a angústia dos jovens.

Tem um ar muito simpático.

O porto seguro no momento da catastrofização.

Sim.

E procurámos dar esse ar muito fofo e simpático. E, por outro lado, ágil, porque é cheia de energia e vem ajudar a descomplicar a vida financeira dos jovens.

É também aqui uma preguiça fora da caixa. Porque normalmente as preguiças são muito pesadorentas e o Ágil é muito rápido, apesar de manter sempre a calma.

É verdade. Procurámos aqui uma figura empática e com humor também.

E estão a pensar em criar Ágeis físicos, por assim dizer?

Enfim, vamos ver.

Fica o desafio.

Fica o desafio. Estamos no início de um grande projeto.

Achei mesmo muita piada ao Ágil e acho que pode ser uma coisa em que podem pensar. Bom, voltamos aqui ao produto em si. Estamos sempre a ouvir notícias sobre os jovens não conseguirem comprar casa, sair de casa dos pais, etc. Também querem promover o otimismo nestas tarefas ou nestes propósitos quase hercúleos?

Sim, claramente. O Ágil vem, de facto, promover este otimismo através da combinação deste combate à ansiedade, desta forma, como vimos, com leveza e humor, numa linguagem que procuramos ser mais emocional e informal. Talvez a forma melhor de resumir tudo isto é a assinatura: queres, podes, ages. No fundo, queres, porque os jovens têm sonhos e têm objetivos, podem, porque têm essa capacidade de os concretizar, esse empoderamento, e age, porque é também um convite à ação, à confiança e, claro, ao apoio do BPI, que tem, como vimos, uma oferta adaptada, mas que também, na verdade, tem toda a sua equipa de especialistas com redes de balcões em todo o país, que se quiserem tratar, como aliás estava a referir, um crédito de habitação, se calhar até querem ir a um balcão e perceber melhor em detalhe como é que funciona.

A confiança do contacto humano ainda não pode ser substituída.

É verdade. Em muitos momentos e em particular em momentos tão importantes como a compra de uma casa, por exemplo, pode ser realmente decisivo e importante.

Sei também que têm um forte compromisso com a inclusão e com a diversidade, também o põem em prática aqui no Ágil, não é?

Sim, eu acredito que esta campanha é um bom exemplo que nos permite promover, ao mesmo tempo, esta ideia da inclusão financeira com a oferta como vimos e com a linguagem que tem, com a promoção da igualdade de género e, como vimos também aqui, a oportunidade de termos aqui o futebol feminino como um dos principais temas desta campanha.

E olhando para o futuro, como é que pretendem manter esta proximidade que estão agora a criar com a geração mais jovem?

Manter, por um lado, a proximidade com esta geração é, diria, manter a relação com os jovens, conhecer as necessidades, ter a capacidade de adaptar a oferta à medida dessas necessidades e estar permanentemente a apoiar e procurar descomplicar a vida financeira neste início da vida adulta para muitos jovens. Portanto, com o BPI eu acredito que temos aqui uma oportunidade de juntar o melhor de dois mundos. Por um lado, aquilo que vimos, a experiência, a confiança e o know-how de um banco, com as vantagens de ter então uma experiência pensada para os jovens, sem comissões, fácil, com vantagens exclusivas, enfim.

Com o foco nos jovens. Constança, estamos quase a terminar a nossa conversa. Tenho aqui dois desafios para te fazer. Um deles, costuma-se dizer que os conselhos se fossem bons, vendiam-se, não se davam, mas ainda assim, se calhar conselhos não, mas tens três dicas financeiras que possas dar aos jovens para prepararem o seu futuro e para terem mais confiança, para descomplicarem e para deixarem os pensamentos catastrofistas de parte?

Sim, três conselhos financeiros. Em primeiro lugar, acho que é importantíssimo criar um orçamento para gerir uma mesada ou mesmo os primeiros salários. Acho que é muito importante deixar algum dinheiro de parte e, portanto, ter este hábito de ter um orçamento. Depois, o segundo diria que a ideia de poupar ou investir, ou seja, e aliás, a nossa app, por exemplo, é muito facilitadora disso mesmo. E portanto, fazendo sempre algum investimento mais a pensar no médio e longo prazo e não ser tudo chapa ganha, chapa gasta.

E em vez de deixar o dinheiro de lado parado, pô-lo a trabalhar.

Ora bem. E enfim, o BPI aí tem muitas soluções a todos os níveis. E finalmente, o terceiro conselho financeiro diria aproveitar o cashback. Sim, aproveitar os bons descontos e as oportunidades de descontos que têm agora com o AJ.

Fazer compras e ganhar com isso. Fica aqui também esse conselho, essa última dica. Já és da casa praticamente, Constança, portanto, sabes que no final das nossas conversas aqui no "Brainstorming", pedimos sempre aos nossos convidados que escolham uma música que tenha a ver não só consigo próprios, mas também, neste caso, com o BPI, em particular com o AJ. Qual é a tua escolha?

Com o AJ. Uma música para os jovens e que tenha a ver também com este Queres, Podes, AJ. A música que escolhi é o "Dog Days Are Over" dos Florence and the Machine. As razões é que esta música é como um grito de libertação. É sobre encontrar felicidade depois da dor, deixar para trás aquilo que nos pesa e avançar. Tem esta ideia de não levar o peso do passado conosco e renascer com leveza. É um bocadinho esse ponto de vista que gosto. E também tem um ritmo que começa suave e acelera, portanto, penso que tem tudo a ver com este momento na vida dos jovens, que é também de muita transição. "Dog Days Are Over".

E é com essa boa energia que terminamos a nossa conversa com a Constança Macedo, diretora de comunicação e marca do BPI, com estas três máximas Queres, Podes, AJ. Obrigado por teres vindo ao "Brainstorming" mais uma vez, Constança. Até breve e muito sucesso.

Muito obrigada e até breve.

Quase no final deste "Brainstorming", falamos da Marks & Spencer, que viu um dos seus anúncios ser retirado pelo regulador britânico, que o considerou irresponsável por promover uma magreza doentia. A ASA apontou o ângulo da fotografia, a escolha da roupa e o aspeto da modelo como elementos que podem influenciar negativamente a imagem corporal de quem vê. E quanto a nós, não vemos com bons olhos este tipo de campanha. Vejam lá isso, Marks & Spencer. Já em jeito de despedida, recordamos que o calor que se sente nas redes é real e às vezes é mesmo insustentável, principalmente quando a linha entre a estética e o impacto emocional se desfoca, as marcas arriscam a queimar-se. E é assim que chegamos ao final. Esta semana ficou claro que nem só as florestas estão em risco de incêndio. Basta uma pose mal pensada, um influenciador sem contexto ou uma geração impaciente para queimar uma reputação construída em décadas. Mas também vimos o oposto: marcas que ganham pontos quando agem com intenção, criatividade e, claro, agilidade. Com a Constança Macedo percebemos que o BPI está a dar esse salto, com humor, empatia e sem medo de ousar ou suar. Quanto a nós, voltamos para a semana, como sempre, à terça-feira, depois das 15h30 na Rádio Observador e a todas as horas em qualquer plataforma de podcast. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Francisco Gil, eu sou o Hugo Silva. E até à próxima edição, lembre-se: num país em alerta, a ideia mais segura é sempre uma ideia bem pensada, com cabeça, causa e caráter. Até para a semana.