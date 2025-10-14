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Bem-vindo ao "Brainstorming", o magazine de criatividade da Rádio Observador, onde mesmo quando a política muda de cores, as boas ideias nunca se abstêm. Depois de uma noite autárquica em que uns festejaram, outros choraram e alguns ainda estão a fazer refresh ao site do Ministério da Administração Interna, recebemos esta semana Teresa Burnay. É a diretora de Unidades de Negócio e Média da Unilever e vai-nos falar sobre como manter a frescura constante de um portfólio de marcas surpreendente. Por aqui, também continuamos a fazer a cruzinha, mas no boletim das marcas. E esta semana há para escrutinar ideias que nos falam de um leque de histórias de uma parte da vida, de campanhas nacionais premiadas internacionalmente e lá mais para a frente, temos indícios do final de uma era cultural. Fique conosco. Uma em cada duas mulheres em pré-menopausa gostaria que se falasse mais sobre o tema. Outubro é o mês da menopausa e o canal StarLife decidiu tirar o assunto da gaveta e, neste caso, pô-lo num leque. A campanha Menopáginas parte de um livro em formato pouco ortodoxo e conta histórias ficcionadas de mulheres em menopausa e perimenopausa. Há ciência, humor, ilustrações e até spots madrugada adentro. Para quem lida com insônias, em vez de hormonas simpáticas, é sensibilização com ar fresco, literalmente, à boleia de um leque. A Dentsu Creative Portugal, é sobre ela que falamos agora, já que está a conseguir conquistar mais prêmios do que muitos partidos conquistaram juntas ou vereadores. As campanhas "Portugal's Unwritten Recipe" e "Portugal is Art", criadas para o Turismo de Portugal, somaram distinções em Cannes, no Terre Travel Festival e no Art e Tour. Ficam então os parabéns a toda a malta que trabalhou nestes filmes, em particular ao Bruno Ferreira, à Filipa Vasconcelos, ao Gil Correia, ao Ivo Purvis, ao João Moura, ao Nuno Leal e claro que também não nos podemos esquecer das equipas da Casper Films, do Som de Lisboa e da Rocky Studio, que contribuíram para fazer magia. Em resumo, estas campanhas trazem cultura e gastronomia servidas ao mundo em filme, com um golfinho dourado incluído. E acho que podemos concordar que quando Portugal é bem filmado e fotografado, nem precisa de fazer campanha. Parabéns.

Yeah, I agree.

Me too. Nesta edição do "Brainstorming" temos o prazer de conversar com Teresa Burnay, é diretora de Unidades de Negócio e também de Média da Unilever. Teresa, bem-vinda aqui ao "Brainstorming", é um gosto receber-te. Hoje vamos falar sobre uma das maiores multinacionais, a Unilever. Teresa, começo por te perguntar como é que se distingue o marketing da Unilever no contexto nacional do contexto internacional. Há diferenças, de facto?

Para já, muito obrigada por este simpático convite.

Nada, é um gosto receber-te.

Estou muito contente de estar aqui. E principalmente a representar a Unilever, que é um orgulho. Como é que se distingue o marketing? A primeira coisa é dizer que eu não sou uma típica unileveriana, no sentido em que não comecei como trainee, trabalhei a vida toda na Unilever. Trabalhei noutras empresas antes e isso permite-me ter um termo de comparação.

O que também é bom, não é?

É ótimo. A minha primeira empresa foi a Mars, que era uma escola de vendas. E a Unilever é, de facto, uma escola de marketing.

Ok.

E já trabalhei também nos headquarters a nível global, portanto, também consigo aqui comparar um bocadinho o global do local.

As várias dimensões do negócio.

As dimensões e o que é a nível internacional e a nível local, em cada país.

E é assim tão diferente?

Não é assim tão diferente, porque há algo que nos une, mas de facto, nos países tem muito mais a ver com a operação e com a execução, e a nível global tem muito mais a ver com definir as estratégias globais das marcas e todo o processo, a filosofia, os ways of working, como devemos fazer o marketing.

Ok.

E há, de facto, algo que une a Unilever no mundo inteiro, que é esta forma de fazer marketing, e que é muito focada na obsessão pelo consumidor. Acho que é isso que distingue a Unilever, independentemente do sítio onde esteja. É a obsessão pelo consumidor, pôr sempre as pessoas à frente, conhecer o consumidor não só como alguém que usa as nossas marcas, mas como pessoa, com os seus problemas, as suas alegrias, as suas necessidades da vida. E só assim é que vamos conseguir chegar às soluções certas para ele e depois comunicar, obviamente, da maneira que toca o seu coração.

Mas sendo que a Unilever está um pouco por todo o mundo, não se consegue uma receita one size fits all, certo? Não há uma receita que seja aplicável em todos os mercados, ou há?

Não necessariamente.

Concretiza-se mais localmente?

Concretiza-se a nível-

A estratégia global?

Concretiza-se a nível de execução nos mercados. Se for preciso haver adaptação da comunicação, há adaptação da comunicação, especialmente hoje em dia com o crescimento dos meios digitais, não se pode fazer os mesmos assets iguais para todo o mundo. Já não usamos tantos meios tradicionais e faz-se um filme igual para o mundo inteiro. Mas mesmo quando se usa os meios tradicionais, nem sempre o mesmo filme funciona em todos os lugares. Portanto, se é preciso haver uma adaptação, há uma adaptação. No entanto, há uma definição primária. Se a marca é global, há uma definição e uma guidance global e há assets desenvolvidos globalmente, que são depois testados a nível local e se não funcionam a nível local-

Não se utiliza, não é só porque foi bom no geral, porque a ideia é boa, não tem que se utilizar se não funcionar em cada país.

Se não funcionar, tem que se fazer as adaptações necessárias.

Teresa, e como é liderar uma marca da magnitude da Unilever em Portugal? É uma responsabilidade? É um orgulho, como já disseste. Dá medo, às vezes?

Não, não dá medo. Acho que dá imenso gozo.

Boa.

Não é liderar uma marca, porque, na verdade, a Unilever é uma empresa de marcas. Estamos a falar, no mundo inteiro, de cerca de 400 marcas e em Portugal mais de 30. E acho que essa é que é a magia da coisa.

Mas é um desafio também. É mágico, mas desafiante.

É desafiante porque comporta em si uma grande complexidade. São muitas marcas, mas tem também muitas vantagens. Tem a vantagem de estar a gerir um portfólio e porque é um portfólio, permite-nos uma diversificação muito maior do risco, permite-nos jogar em vários price points, jogar em vários campos de necessidades do consumidor diferentes. Muitas vezes dentro da mesma categoria, temos marcas diferentes que adressem a consumidores diferentes. E isso também é o que faz de nós líderes na maior parte das categorias em que operamos.

Quem trabalha dentro do mundo do marketing certamente saberá um bocadinho mais acerca desse portfólio enorme da Unilever. Para quem está a descobrir ou para quem não está tão dentro do mundo do marketing, marcas como a Dove, a Lipton, a Axe, Knorr, podemos ficar aqui quase a manhã toda, são marcas que fazem parte deste portfólio e assim também se percebe essa diversidade de públicos que abrangem. Há algum segredo para manter a relevância destas marcas? E estas foram apenas algumas que falei. Há algum segredo para que estas marcas se mantenham relevantes ao longo do tempo? Porque marcas como Dove, Lipton, Axe, Knorr, são marcas que nós já trazemos desde a nossa infância e que temos a certeza, basicamente, que vão perdurar no tempo. É preciso ir fazendo alguma adaptação também, lá está, com essa obsessão pelo consumidor, não é?

Sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa, condição sine qua non, é entregar produtos de grande qualidade. Produtos que sejam superiores aos da concorrência e isso, para nós, é fundamental e por isso temos grandes centros de investigação e desenvolvimento espalhados pelo mundo inteiro e testamos até à última casa decimal os nossos produtos para ter a certeza que são os melhores.

Mas não é por um produto resultar que se acha que chegamos ao nirvana absoluto das marcas.

Não, de todo. Era o que eu ia dizer. Esta é a primeira condição sine qua non, mas é quase um fator higiênico, porque depois tudo é muito facilmente imitável. Depois, como é óbvio, é preciso comunicar. E tens que entregar aquilo que comunicas, senão perdes a credibilidade. Por isso é que a primeira parte tem que estar lá. Depois, a forma como comunicas também é muito importante. Não basta comunicar só a funcionalidade do produto. E eu acho que é aí que está a grande diferença destas marcas, é que são marcas que vão para além da funcionalidade, que entregam um bocado mais.

Confiança.

Que entregam confiança, mas muitas destas marcas que tu falaste são marcas que também têm um propósito por trás e que ao longo dos anos têm vindo, defendendo com consistência ou comunicando com consistência, esse propósito.

Ou seja, não é só o produto em si, é mesmo a marca.

É mesmo a marca. A marca também vende e temos evidências disso em todas as categorias em que operamos.

Por falar em marcas com propósito, gostava aqui de olhar em particular para a Dove. É importante que marcas como a Dove também assumam causas sociais para crescerem e para se posicionarem. A Dove, historicamente, assume essa defesa das causas da normalização dos corpos diferentes, das diferentes formas de viver, dos diferentes tons de pele que existem. A Dove é um advocate em todas estas causas, não é?

Sem dúvida, é importante. Eu acho que não é obrigatório todas as marcas terem um propósito, e dependendo do estágio de desenvolvimento em que estão Poderão ou não ter um propósito e estarão em condições de começar a comunicá-lo e a defendê-lo.

Em algumas marcas, em algumas áreas, faz mais sentido.

Mas faz sentido e é o que lhes confere a tal longevidade que falavas há bocado. E no caso de Dove, tem sido, sem dúvida, o segredo do sucesso, que já não é segredo nenhum, porque estamos fartos de falar dele em todo lado.

Sim.

Dove há mais de 20 anos que fala de beleza real, mas sendo consistente e sempre tendo como pedra basilar o seu propósito de fazer da beleza uma fonte de confiança e não de ansiedade, tem sabido adaptar-se. Tem sempre essa pedra basilar, mas em torno da beleza real e da autoestima, vai falando das coisas que são importantes à volta disso, seja de utilização de mulheres reais na comunicação, em vez de modelos e imagens quase inatingíveis, seja de distorção de imagens, seja de redes sociais e o impacto que isso tem na saúde mental das pessoas. Mais recentemente, as campanhas sobre a inteligência artificial e a utilização da inteligência artificial na criação de imagens.

Pode-se dizer que é ainda mais urgente proteger essa beleza real, hoje em dia? Acho que quando a Dove começou a defender essa beleza real, não se sonhava ainda com o mundo em que estamos atualmente, muito digital, ou cada vez mais artificial também, passando pela inteligência artificial.

Não se sonhava, e posso dizer que eu já estava na Unilever nessa altura, e que quando fizemos foi mesmo um ato de coragem e foi uma pedra no charco.

Sim.

E muita gente achou que estávamos completamente cabeça perdida e que estávamos até a promover a obesidade e coisas deste gênero.

Ser pioneiros também traz esses desafios.

Também traz. É preciso ser corajoso, às vezes, para avançar para estas causas. E acho que sim, é cada vez mais relevante. Eu sou mãe de seis filhas, só uma é que não é adolescente ainda, e posso dizer que ainda hoje é raro eu ver um filme de Dove que não me ponha uma lagriminha no olho e com que eu não me sinta conectada com a realidade que tenho em casa. E acho que tem ajudado. Dove tem também muitos programas, até juntamente com as escolas, e tem um protocolo com o Ministério da Educação para as aulas de Cidadania, com conteúdos sobre autoestima. E portanto, isto não é só fazer o brand say, também tem que se fazer o brand do.

E é assim que se concretiza, na prática, o propósito da marca.

É uma das formas como se concretiza e é mesmo muito importante, porque vejo cada vez mais na nossa sociedade toda esta questão da imagem a ganhar uma importância desproporcional e a ter um impacto grande nos jovens. Não é só nas meninas, por acaso tenho seis meninas, mas é nos jovens todos.

No geral.

Jovens e não só.

Sim. Aliás, ainda há pouco tempo falava com um colega aqui da rádio. Os jovens, por um lado, são mais frágeis por inerência da idade, da falta de experiência, etc. Mas, por outro lado, temos uma geração mais velha que se calhar também não estava bem preparada para o mundo em que vivemos hoje em dia.

Claramente.

E portanto, existem desafios em todas as faixas etárias, em todos os grupos sociais. Há instantes falámos acerca da inteligência artificial. Tudo o que a inteligência artificial e o digital nos vai trazendo é tudo mau ou também há coisas boas?

Não, também há coisas boas. E eu, por natureza, sou uma pessoa otimista.

É possível integrar a inteligência artificial na beleza real?

É possível. A marca Dove tem um compromisso de não usar inteligência artificial na sua comunicação.

De resto, já passaram aqui várias vezes pelo "Brandstorming" campanhas da Dove e já demos também notícia dessa questão.

Exatamente.

Para nós também é importante a criatividade e tudo aquilo que se entrega aos consumidores, tudo aquilo que se traz ao mundo ser o mais orgânico possível. É disso também que gostamos aqui no "Brandstorming".

Exatamente. Agora, a inteligência artificial traz-nos coisas maravilhosas e tal como muitas outras evoluções que houve ao longo da história no mundo, temos que abraçá-la e saber aproveitar as vantagens que nos traz, nomeadamente em termos de processos, tornar os processos todos muito mais rápidos e libertar-nos tempo para o pensamento e para a tal criatividade maior que podemos ter se não tivermos presos a processos. E mesmo na publicidade e na produção de assets, a parte tecnológica, eu não falo obviamente da produção de imagem. Na produção de imagem, nós não queremos imagens falsas produzidas por inteligência artificial. Em toda a parte tecnológica de agilização de processos, de criação da parte técnica, é uma ajuda grande que nos vem dar. E se sairmos então do contexto da publicidade e formos para outros campos do nosso dia a dia, é uma ajuda brutal.

E que pode servir para nos valorizar enquanto pessoas ainda mais e enquanto seres humanos.

Sim, eu não tenho dúvidas disso. Agora, é óbvio que vão haver áreas muito mais afetadas e mais substituídas pela inteligência artificial.

Mas também se vão criar outras oportunidades.

E também se vão criar outras oportunidades. Acho que, por exemplo, no campo da saúde, vamos continuar a precisar, obviamente, de ter médicos e ter pessoas, porque estamos a cuidar de pessoas e é preciso pessoas para cuidar de pessoas. Mas imagina tudo o que a inteligência artificial pode ajudar em termos de maquinarias, nas cirurgias, nos diagnósticos. Tenho por acaso estudado bastante essa parte.

Seja ela bem utilizada. Olhamos aqui para outros objetivos que as marcas têm, para além do objetivo de negócio, também deste impacto social. E aqui fazemos a ligação com compromissos éticos e também de sustentabilidade, para que o mundo siga em frente, para que as marcas sejam também elas o mais perenes possível. Têm em conta estes compromissos éticos e de sustentabilidade e como é que isto se equilibra no dia a dia com a parte do negócio? É sempre fazível este equilíbrio? Ou é necessário mesmo?

Olha, volto ao início, quando eu dizia que já trabalhei em muitas empresas, não é muitas, mas já trabalhei pelo menos em três grandes.

Com contextos diferentes.

E posso dizer que na Unilever é possível. Nós acompanhamos tudo o que fazemos no nosso negócio, monitorizamos com scorecards, em que tanto os resultados de curto prazo, como os índices de sustentabilidade são geridos e um não pode comprometer o outro. Em relação à ética e à integridade.

Acaba por estar tudo ligado.

Essa nem sequer se põe em causa. Não passa pela cabeça da maior parte das pessoas a quantidade de formações que nós na Unilever temos em business integrity. Todos os colaboradores da Unilever anualmente assinam um Code of Business Principles e portanto, isso faz parte, isso já é inerente a cada um de nós e isso nem sequer é monitorizado, porque já é inerente a tudo o que fazemos.

Agora, um desafio. Descrever a Unilever em cinco palavras. Consegues?

Sim, posso tentar.

Então vamos a isso.

Olha, se calhar começava precisamente pela integridade.

Ok. É um pilar importante.

É um pilar muito importante, fazer sempre tudo da maneira correta e respeitar as pessoas. É uma empresa muito humana também, ligando aqui com as pessoas, colocar sempre as pessoas à frente, sejam consumidores, sejam clientes, sejam os nossos colaboradores.

Todo o ecossistema gira à volta das pessoas.

Tudo gira à volta das pessoas. Propósito, uma empresa com propósito. O nosso lema é: marcas com propósito crescem, pessoas com propósito florescem, empresas com propósito duram.

É motivador também.

É muito motivador trabalhar numa empresa assim.

Inspirador.

Uma empresa global. Portanto, global seria, se calhar, a quarta palavra. Diariamente, chegamos a 3,4 bilhões de pessoas. Estamos a tocar a cada minuto uma vida, pelo menos. E finalmente, poder. É uma empresa tão grande e com marcas tão fortes que vai muito para além das estratégias e das equipes de longo prazo e por isso é que existe há tantos anos.

Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, Teresa. Para além deste desafio das cinco palavras que te fiz a ti, faço sempre um desafio aos convidados do "Brainstorming", escolheres uma música que se enquadre ou que possa definir eventualmente a Unilever, que música é que seria e por quê?

Olha, eu pensei na música "Here Comes the Sun" dos Beatles, porque a Unilever tem a sua origem há mais de 150 anos, no Lord Lever, em Port Sunlight, que é uma vila muito perto de Liverpool, que é a terra dos Beatles. Além disso, a música "Here Comes the Sun" tem muito a ver com a Unilever, que é olhar para o futuro e ver que temos um futuro luminoso à nossa frente, com sol, com propósito e com brilho para toda a gente.

Ficam também esses votos de brilho, de sol e de luminosidade para seguirmos em frente. Teresa Burnett, diretora da Unidade de Negócios e Mídia da Unilever, obrigado por teres vindo ao "Brainstorming". Até breve e muito sucesso.

Obrigada eu.

A terminar o Brainstorming desta semana, notícias do final de uma era. A MTV vai acabar com os seus canais de música na Europa até dezembro de 2025, até o final deste ano. Isto depois de 44 anos. Canais como a MTV 80's, 90's, Club MTV e MTV Live vão desaparecer. A Paramount Global diz que os espetadores migraram para plataformas digitais e algoritmos mais rápidos do que qualquer DJ televisivo conseguiria ser. Assim, a geração que viu nascer o "Video Killed the Radio Star" pode agora assistir ao remake intitulado, talvez, "O Streaming Enterrou o Canal que um Dia já Foi uma Star". MTV dos videoclipes, vais deixar saudades. E assim que chegamos ao fim do Brainstorming, ainda no rescaldo das autárquicas 2025, viemos mostrar que há motivos que se fazem com narrativa, outros com prémios e alguns simplesmente desaparecem do mapa quando deixam de contar votos ou, neste caso, audiências. Continua a acompanhar-nos todas as semanas na Rádio Observador, às terças-feiras, depois das 15h30, em estreia universal ou em podcast, no site e na app do Observador, mas também nas plataformas do costume. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Bernardo Almeida. Eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se: ideias com propósito não precisam de campanha, elas têm reeleição garantida. Até para a semana.