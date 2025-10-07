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Bem-vindo ao Brandstorming, o magazine de criatividade da Rádio Observador, em que as marcas são rainhas, mas onde também piscamos o olho ao que se passa na atualidade. E por isso, esta semana seguimos o trilho do fascinante mundo dos nossos representantes políticos, que em plena campanha autárquica, mais parecem criadores de conteúdos do que propriamente governantes. Entre coreografias ensaiadas, lives estratégicas e vídeos que parecem vir de agências de marketing, algumas de beira de estrada, a política tornou-se no novo reality show digital e nós estamos cá a assistir. Por falar em digital, desta vez também apostamos, responsavelmente, em receber um convidado que nos vai contar como podemos trazer ainda mais emoção às nossas paixões desportivas. Temos conosco Tiago Simões, Country Manager da Betclic, que nos vai falar e não é de apostas. Antes da conversa, chegam, como é hábito, as notícias da semana. Uma envolve uma campanha que mistura sofisticação e diversão, outra mergulha na nostalgia dos anos 80 com celebridades inesperadas. Lá mais para o fim, ainda temos espaço para uma nova rede social revolucionar a criação de vídeos com inteligência artificial. E sim, tudo isto tem muito a ver com a forma como se comunica atualmente, inclusivamente nas campanhas políticas. Começamos com Pedro Pinto, realizador português que assina a nova campanha internacional Life is Juicier, para uma marca de águas com gás icónica. Foi filmada em Cefalù, na Sicília, a campanha que procura combinar sofisticação, alegria e autenticidade, destacando novos sabores e também o redesign das latas. Produzida pela Capisco, a produtora do grupo francês Première Up e idealizada pela agência criativa Q+A de London, a campanha é omnicanal e tem o lançamento faseado nos mercados internacionais, reforçando assim a ligação da marca à sua essência italiana. Voltando ao tema da semana, parece que enquanto a publicidade sabe como equilibrar glamour e autenticidade, a política digital ainda está a aprender que o autêntico não é só colocar o filtro certo. Já agora, a marca de água de que falamos é a San Pellegrino. E para acompanhar uma boa água com gás, nada melhor do que descontrair com um snack. A Doritos lançou uma ação criativa em parceria com a série Stranger Things. Chama-se Telethon for Hawkins, esta ação. Os fãs podem ligar, supostamente, para uma hotline e ouvir mensagens de ícones dos anos 80 como David Hasselhoff, Paula Abdul e até o Alf. Quem não se lembra do Alf ou quem não conhece o Alf, tem que ir pesquisar. Malta que nasceu depois de 1990 e assim. Call now to chip in! A campanha acompanha o lançamento dos novos sabores Pizza versus Cool Ranch e inclui spots digitais, participações especiais e easter eggs que fazem a contagem decrescente para a última temporada da série, ainda mais interativa. Esta campanha, para já, não está em Portugal, só lá fora, mas vale a pena conhecermos. Olhando para esta campanha, podemos concluir que ao passo que a nostalgia vende engagement, os políticos se vão vendendo por likes. O pior é que nem sempre percebemos se é pela causa ou pela própria fama. Call now to chip in! Nesta edição do Brandstorming temos o prazer de conversar com Tiago Simões, é Country Manager da Betclic. O Tiago junta-se a nós desta vez à distância, mas ainda assim, sê muito bem-vindo, para falarmos acerca da Fantasy League da Betclic. Para os poucos que ainda não sabem do que estamos a falar, fala-nos lá um bocadinho acerca desta Fantasy League, por favor.

Olá a todos. A Fantasy League é uma aplicação que a Liga Portugal lançou hoje em conjunto com a Betclic, em que nós conseguimos simular aquilo que é um campeonato, uma liga privada ou pública, e fazê-lo com os nossos amigos ou com toda a comunidade que joga em Portugal, que já são quase 70 mil pessoas, esta competição da Liga Portugal Betclic Fantasy. A Fantasy permite que nós criemos a nossa própria equipa e ser feito com a escolha de três jogadores por equipa, das equipas que participam na Liga Portugal Betclic, das equipas de futebol que participam na Liga Portugal Betclic, escolher três jogadores mediante um orçamento virtual que todos temos e depois com base nessas escolhas e com a performance efetiva dos jogadores que escolhemos em cada uma das jornadas, vamos ganhando pontos e vamos tendo aqui uma competição ou entre os nossos amigos e com toda a comunidade que joga esta competição.

Mas estes pontos depois também dão direito, pelo que sei, a prémios. Que prémios é que são estes?

Sim, o tema dos prémios não é para nós aquele que é o foco principal. O foco é a dinâmica Jogar com os nossos amigos, termos estas ligas entre nós. Portanto, o foco principal é a diversão, o envolvimento dos portugueses com o futebol, que é enorme, e adicionarem esta camada de desafio por cima.

E o facto de termos esses jogadores também faz com que sigamos com mais interesse não só os jogos das nossas equipas, mas também os outros jogos.

Exato.

Afinal de contas, acabamos por estar a torcer um bocadinho por todas as equipas.

Exatamente. É mesmo isso. Acaba por trazer muito mais fair play, mais diversão, ainda mais emoção. Os prêmios são semanais e mensais, e depois há grandes prêmios, mas não queremos mesmo focar nisso, sendo que também não posso deixar de dizer, neste contexto, os prêmios são bastante bons, e acho que vale a pena jogar também para poder ganhar prêmios, mas não é o core daquilo que queremos para a Fantasy Liga Portugal Betclic.

Tiago, vou-te pedir desculpa, mas continuo curioso acerca desses prêmios. Podes revelar um ou dois pelo menos?

Claro. Os prêmios semanais que temos são free bets. São bastantes free bets que damos aos vencedores dos prêmios semanais, mas depois há mais. Há prêmios de outros parceiros da liga, como chuteiras, como experiências também como behind the scenes em jogos, ou acesso a jogos internacionais, pizzas da Domino's, vouchers da Andor Blue, portanto, há muitos prêmios.

Portanto, quase uma abrangência 360 no que diz respeito aos prêmios. Queria também perceber, Tiago, apesar de já estarmos na altura em que estamos a conversar, estamos à entrada da sétima jornada, o campeonato já começou, eventualmente, quando esta conversa for para o ar, o campeonato já estará ainda mais avançado. Mesmo que não tenhamos entrado logo no início, ainda vale a pena entrarmos? Como é que funcionam estes critérios de pontuação? É preciso já haver um track record ou a qualquer momento somos bem-vindos nesta Fantasy Liga?

A qualquer momento somos bem-vindos. Existe uma competição global, que é uma competição que principalmente quem joga muito fantasy, há bastantes fantasies de outras competições. Esta não é a primeira vez que a Liga Portugal tem fantasy. Há também players internacionais relevantes, a Premier League tem dezenas de milhares de utilizadores, senão centenas. É jogada no mundo inteiro, senão milhões, até penso que pode chegar aí. Da Fórmula 1, portanto, isto é uma prática generalizada e há pessoas que adoram, que são fãs totais deste tipo de competições e estão desde o momento zero a competir por isto e pela pontuação global. É uma pontuação que quem entrar mais tarde já não terá acesso, mas também é uma pontuação muito renhida e por pessoas que sabem muito do que estão a fazer. Portanto, diria que para jogadores mais casuais não é assim tão relevante, porque é mesmo difícil, mas para criação de ligas entre os amigos, até mesmo para se ganhar o mês, porque também temos uma vertente de prêmios mensais.

Semanais e mensais.

Semanais e mensais. Portanto, há aqui sempre oportunidade para experimentar e até para ganhar prêmios, mas principalmente para nos divertirmos.

Queria também perceber, já que falaste noutras ligas, o que diferencia a Fantasy Liga da Betclic, da Liga Portugal, em relação às restantes? Há pormenores diferentes?

Primeiro, nós somos a competição oficial e, portanto, somos a aplicação oficial da liga, com dados oficiais, com a estabilidade toda que a liga obviamente se obriga por ser a Liga Profissional de Futebol e pela transparência que tem. Portanto, é baseada em dados oficiais, com uma proximidade ímpar com aquilo que é a competição real e a experiência que foi pensada para os adeptos portugueses.

Portanto, acrescenta também aqui uma camada de confiança e de fiabilidade aos dados que estão a utilizar, não é?

Sim, e o facto de ser oficial. Isso é importante. Por outro lado, é uma experiência local, uma interface muito simples, desenhada para o público português, mas onde tem por trás toda a máquina. A empresa que desenvolveu com a Liga e com a Betclic esta aplicação foi a mesma que faz a fantasy da Premier League, como eu referi, é a melhor do mundo e, portanto, também do ponto de vista de UX, temos a certeza que estamos ao nível do melhor que se faz no mundo, da fantasy mais famosa do mundo. Portanto, esta capacidade da Liga Portugal e da Betclic trazer para Portugal o melhor do que se faz nesta matéria é algo que nos orgulha muito e os resultados estão à vista. As primeiras semanas, como te disse, têm sido fantásticas.

Era isso que também queria perceber. Já se percebeu que ao nível da adesão está a correr bastante bem, mas conseguem também perceber qual é o verdadeiro impacto deste projeto na ligação com os adeptos? É uma competição saudável, como também tínhamos aqui falado, mas, por outro lado, também se consegue, de alguma forma, perceber se há mais pessoas envolvidas com a Liga Portugal e a assistir aos jogos? Conseguem ter esse feedback também?

Temos poucas semanas para aferir e para tirar essa conclusão. Agora, aquilo que foi a adesão, ultrapassou todas as nossas expectativas. É a melhor da história, apesar de termos lançado no início da Liga Portugal Betclic. Portanto, quando começou a competição é que lançamos a fantasy. Não conseguimos fazer antes e, portanto, por termos lançado em cima, achámos que podia ainda ter aqui um período de adoção mais largo, mas os números que atingimos são estratosféricos para essas primeiras semanas do ponto de vista da adesão à fantasy e da forma como as pessoas estão a jogar. Portanto, é também mais uma camada de emoção. O futebol e o desporto, mas o futebol em Portugal em particular, é provavelmente responsável pelos Maiores picos de emoção que os portugueses têm, diria eu, arriscaria. Acho que aquilo que fazemos na Betclic consegue adicionar emoção e a Fantasy também, sem dúvida, adiciona à competição, à vivência que temos da Liga Portugal Betclic, ainda mais emoção. Por isso seguramente que essa adesão vai acontecer e esse engagement dos espetadores e dos adeptos vai crescer ainda mais.

Ia dizer, é também por isso que este tipo de campanhas e de iniciativas como a Fantasy da Liga Portugal, são campanhas eficazes, são iniciativas eficazes exatamente por esse envolvimento.

Sim, nós da Betclic temos muita preocupação em termos de comunicação, em fazê-la de forma diferenciada, original e muito própria da Betclic, mas também em tudo que tem que ver com os patrocínios. Isso acontece, por exemplo, na Liga Betclic de basquete, de adicionar também aqui layers, não só de comunicação, mas também de experiência. Nós queremos trazer uma experiência diferenciada àquilo que é a vivência dos adeptos. E a Fantasy League é mais uma prova material de que com a Betclic presente numa competição como estas, os adeptos vão ter mais formas de a viver, de se divertir, de se relacionar com a competição. É isso que a Betclic quer e, por isso, eficiência seguramente, mas principalmente queremos também trazer mais valor para o adepto. E a Fantasy League acho que corporiza muito bem esse nosso propósito e é algo que nos orgulha muito. E foi um projeto feito em conjunto com a Liga, é um projeto da Liga que a Betclic esteve muito presente e que obviamente o tornou possível e por isso gostamos muito disso, de trazer mais valor e de trazer mais outras dimensões para aquilo que é um patrocínio, para além da presença do nosso logo.

Claro. Para além disso, a Betclic também tem dentro da promoção de valores, para além deste engagement com os adeptos, também a Betclic tem o objetivo de promover o jogo de uma forma responsável e sabemos que existe essa preocupação. Também é algo que levam a sério na promoção desta Fantasy League, certo?

Sim, esta é uma competição completamente aberta a toda a gente. Existem prémios como existem muitas outras, mas é completamente diferente das apostas desportivas. O jogo responsável está no centro da nossa atividade, dos operadores licenciados. Quem joga conosco sabe que está seguro e protegido por uma quantidade grande de regras de segurança que nós implementamos, mas neste caso então, da Fantasy, não existe sequer esse tema, é algo que é aberto a todos. Mesmo nos prémios que damos, temos o cuidado de os prémios que são free bets, portanto, que podem ser usados da Betclic, são exclusivos para utilizadores maiores de idade. Por isso, essa é uma preocupação transversal e que também aqui se reflete, se bem que aqui diria que é um tema que não se coloca tanto como obviamente se coloca nas apostas desportivas.

Tiago, para quem ainda não se aventurou a entrar nesta Fantasy League, há algum conselho que possas dar ou algum desafio que consigas fazer para empurrar essas pessoas que ainda não entraram na Fantasy da Liga Portugal a darem esse passo e a juntarem-se também a este clube?

Experimentarem. É gratuita, muito intuitiva, tem a melhor UX do mundo, porque tem como base aquela que é a melhor Fantasy do mundo. E depois aconselho a acompanhar regularmente a Liga Portugal Betclic, porque o desempenho real dos jogadores é o que faz realmente a diferença. E depois, para além de experimentarem, testarem, seguirem a própria Liga Portugal Betclic, façam ligas privadas com amigos, que irá tornar a experiência ainda mais divertida, competitiva e faz parte do ritual de viver o futebol com ainda mais emoção. Acho que nós quando adicionamos emoção ao futebol, é algo que parece impossível, mas que a Betclic é especialista, é uma promessa e este projeto fala de uma forma muito óbvia.

E podem assim também ainda viver uma liga com mais emoção, como estavas a dizer. Tiago, no Brainstorming terminamos sempre as nossas conversas com um desafio. Também te o faço a ti. Se pudesses definir Betclic numa música, que música é que escolherias e por quê?

É uma resposta muito óbvia. É a música que nós usamos na Betclic, é uma música portuguesa que é do José Pinhal e que é um pós-modernista dos anos 70. Curiosamente, muito engraçado, quando começamos a discutir esta música, encontrámos ali nesta música sons dos Doors. Portanto, tu estás a ver como gostamos dela. E é aquela do "Tu não Prendas o Cabelo". Na realidade, a música chama-se "Tu És a Que Eu Quero", do grande José. Grande saudoso José Pinhal, que tanto tem acompanhado a Betclic neste ano 2025 e que gostamos muito. Portanto, acho que é a música que claramente desafia as odds, tal como José Pinhal fez, e corporiza muito o nosso espírito.

Uma conversa aqui com o Tiago Simões, Country Manager da Betclic, a promover a emoção e o envolvimento ainda maior dos adeptos com a Liga Portugal. Tiago, obrigado por teres vindo ao Brainstorming e terminamos assim ao som do mítico José Pinhal. Até à próxima, Tiago.

Um abraço. Obrigado.

A caminho do final do "Brainstorming", damos espaço à OpenAI, que desta vez está em destaque porque lançou o Sora 2, uma aplicação que permite criar vídeos curtos com inteligência artificial e combina excertos de conteúdos audiovisuais protegidos por direitos de autor com imagens reais dos utilizadores. A OpenAI quer assim fazer concorrência ao TikTok e também ao YouTube. O Sora 2 integra o modo Cameo, permitindo que os utilizadores se insiram em cenas geradas em estilo realista, cinematográfico ou anime, com sistema de verificação para impedir o uso não autorizado de figuras públicas. O lançamento tem sido alvo de discussão nos Estados Unidos sobre direitos de autor e também sobre ética digital. É o futuro a chegar e continua muito pouco regulado. O que é indiscutível é que agora a tecnologia permite criar discursos quase perfeitos e personalizados e assim os nossos políticos podem finalmente parecer mais autênticos do que a realidade permite. E assim encerramos mais uma edição dedicada às marcas, mas também à era dos influencers políticos, onde a comunicação é espetáculo, os debates não existem ou cabem em bifes de 15 segundos e o sucesso mede-se em views, shares e reflete-se em votos. Talvez infelizmente. As marcas já perceberam que a autenticidade é a chave. Os políticos ainda estão a tentar simular que a têm. Nós, por aqui, continuamos a rolar o feed entre likes, comentários e emojis de foguinho. Quanto ao seu "Brainstorming", já sabe que vai para o ar todas as terças-feiras, depois das 15h30, na Rádio Observador, ficando essa hora também disponível em podcast, no site do Observador e nas principais plataformas. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se: quem dança demais no feed, normalmente tem mais dificuldades em acertar o passo na vida política. Até para a semana.