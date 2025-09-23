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Olá, bem-vindo ao "Brainstorming", o programa onde as boas ideias não têm medo de subir ao palco. Isto numa semana em que ainda estamos a tentar perceber como é que chegamos ao cancelamento de humoristas nos Estados Unidos, humoristas como Stephen Colbert e Jimmy Kimmel. Estamos também a tentar perceber o que isto significa para a liberdade de expressão. Boa coisa, em princípio, não é? E por que estamos a pensar nisto? Porque se há coisa que prezamos no "Brainstorming" é a criatividade, sem censura. Também por isso, e para nos ajudar a pensar a comunicação de uma forma livre e crítica, recebemos a nossa convidada, Mafalda Amâncio, Account Director e Supervisor do Collab, um projeto que junta o Observador e a Fullsix Portugal. Para além disso, vamos espreitar as notícias que marcaram a semana no marketing e na comunicação, com destaque para uma campanha que nos lembra que o vício dos ecrãs pode ser tão nocivo como o dos doces, uma bebida que aposta no humor e transforma gargalhadas em assinatura de marca e um estudo que revela quais são, afinal, as redes sociais preferidas dos portugueses. Mas isto é só lá mais para o fim. Vai valer a pena ficar conosco. Apresentamos o novo smartphone Gummy Color 2, com ecrã XXL. Começamos pela MEO, que lançou a campanha "Liga-te melhor com moderação" para alertar contra os riscos do uso excessivo dos smartphones, sobretudo entre crianças e adolescentes. A ideia é simples: se abusar de gomas e chocolates faz mal, o mesmo acontece com o scroll infinito e as notificações constantes. Na prática, criaram telemóveis em forma de hambúrguer, goma e chocolate. A metáfora é provocadora e divertida, mas lembra que o vício digital não tem piada nenhuma. No fundo, a MEO está a dizer-nos: desligar de vez em quando é a forma mais saudável de nos ligarmos.

Consumir chocolates sem regras vicia. Os replies sem limites, também. Regressa à rotina com novas rotinas no telemóvel. Liga-te melhor com moderação. MEO, humaniza-te.

E agora recebemos Salvador Martinha, ele que é o protagonista da nova campanha da Trinca Bolotas, a marca de vinhos da Sogrape. Aqui a receita é o humor. Salvador Martinha surge como contador de histórias em anúncios que reforçam a ideia de que um copo de vinho pode ser descontraído, cúmplice e cheio de gargalhadas. Entre o porco preto alentejano e o "Rir à Porco", a campanha lembra-nos que, às vezes, o marketing funciona quando não tem medo de se sujar, nem que seja com umas boas gargalhadas à mesa. Trinca Bolotas, pede histórias. Nesta edição do "Brainstorming" temos o prazer de conversar com Mafalda Amâncio, Account Director e Collab Supervisor. Pode-se dizer também que és diretora de accounts e supervisora do Collab, não é? Ao fim ao cabo, és da casa, portanto, bem-vinda aqui ao "Brainstorming". Hoje vamos falar de um departamento que faz parte exatamente do Observador, mas que funciona em parceria com uma outra empresa, a Fullsix, e trata-se então do Collab. Antes de mais, e porque é o que faz sentido e em primeiro lugar é por isso que estás aqui, explica também a quem nos ouve, o que é o Collab, qual é o papel dentro do Observador e de que forma é que surge esta parceria com a Fullsix.

Olá, Hugo. Obrigada pelo convite, antes de mais. É um poder partilhar aqui um bocadinho aquilo que fazemos no Collab e esta visão que nos move. O Collab é uma unidade de conteúdo, que nasce aqui desta parceria, como estavas a dizer, entre a Fullsix e o Observador, e junta aqui um bocadinho o melhor dos dois mundos. De um lado, a experiência estratégica e digital de uma agência, e depois, por outro, a agilidade e a profundidade editorial de um órgão de comunicação.

São duas empresas nativamente digitais, não é?

São. Nasceram ambas do mundo digital. Nós encontrámos aqui um papel muito claro. Somos o ponto de convergência entre criatividade, estratégia e conteúdo. Pensamos como uma agência, mas agimos como uma redação. E isto permite-nos criar soluções de comunicação que são relevantes, consistentes e que têm um impacto.

Perfeito, mas explica-nos, efetivamente, no dia a dia, o que vocês fazem.

Claro. No fundo, o Collab representa uma abordagem à criação de conteúdos em Portugal. É uma abordagem mais integrada, mais ágil e com uma visão estratégica, que coloca as marcas a comunicar de uma forma mais significativa com as suas audiências.

Por que foi criado o Collab? Quem é que se lembrou: "Isto era uma boa ideia, juntar forças de um órgão de comunicação, como o Observador, com uma agência criativa e de publicidade"?

Certo. Na verdade, o Collab nasceu de um desafio muito concreto. Isto foi lançado na altura por um cliente da Fullsix, algures em meados de 2016, creio eu. Este cliente procurava uma solução de conteúdos com uma maior agilidade, com uma maior profundidade editorial e algo que complementasse a estratégia e a operação diária que já existia do lado da Fullsix e que permitisse responder com maior rapidez e qualidade às exigências do dia a dia. Foi neste contexto, ainda que lançamos este desafio ao Observador, ainda estava o Observador na Luxuriane, que criamos uma equipa dedicada, desenhámos processos próprios e que conseguimos então unir o melhor da agência e o melhor da redação.

E havendo uma via direta de comunicação e já os processos de alguma forma fluidos, a agilidade torna-se ainda mais visível. De um lado está o Observador, o meio de comunicação, do outro a Fullsix. Junta-se competências e o que é que se junta mais, para além disso?

O Collab junta duas competências que, quando combinadas, criam uma proposta muito diferenciadora: a profundidade editorial do Observador e a visão estratégica da Fullsix. Esta união permite-nos criar conteúdos com substância, relevância e impacto, mas com uma agilidade operacional que responde a um ritmo acelerado do próprio mercado. Falávamos há pouco da forma como nasceu tanto o Observador como a Fullsix, do digital. Isto molda a nossa forma de trabalhar. Somos ágeis, colaborativos e orientados para resultados. Esta origem comum dá-nos uma linguagem que é partilhada, que conseguimos adaptar facilmente às exigências dos canais, dos formatos e das audiências digitais dos nossos clientes. Estas forças no Collab juntam-se e complementam-se todos os dias, e permitem às nossas marcas comunicar com mais profundidade, rapidez e propósito.

Ok. E há concorrência no mercado? Há pessoas, entidades, empresas que façam exatamente o que o Collab está a fazer neste momento? Eu sei que há os departamentos de branded content, tal como também temos aqui, e existem em muitas empresas, mas isto é de alguma forma diferenciador, não é? Aquilo que o Collab está a fazer.

É muito diferenciador, até porque, olhando para a equipa que trabalha, nós temos uma equipa multidisciplinar que é altamente especializada e inclui jornalistas, criativos, estrategas, content managers, UX/UI, front-end developers. Temos uma diversidade que nos permite cobrir várias etapas do processo, não só da estratégia à execução, desde a ideia que temos até ao produto final, com uma abordagem 100% digital.

Portanto, é quase um think tank multidisciplinar para dar vida a projetos das marcas. São várias as marcas com que trabalham. Podes contar-nos quais são os vossos mais importantes clientes, com quem já trabalharam, coisas giras que já tenham feito?

Nós temos o privilégio de trabalhar com marcas de referência de diferentes setores. Permite-nos aplicar esta versatilidade do Collab a contextos muito distintos e sempre com o mesmo compromisso de qualidade e relevância. Nem todos os projetos podem ser divulgados publicamente, mas colaboramos com marcas líderes em diferentes áreas de energia. Trabalhamos, por exemplo, com a EDP Holding, com a EDP Comercial, do lado da tecnologia com a NOS, do lado da saúde com a CUF, trabalhamos com a School Notes, entre outros. Desenvolvemos estratégias de conteúdo que vão desde campanhas editoriais até projetos multimídia mais complexos, desde webseries, podcasts ou iniciativas com grande foco em employer branding, que também é um dos nossos pontos.

Dentro da própria empresa, planos de comunicação internos, por assim dizer, vocês também agem e não é só a divulgação das marcas pura e dura, como estamos habituados no tal típico branded content.

Exatamente.

Algum projeto em particular que te tenha dado gozo trabalhar?

Houve muitos.

Imagino. Eu sei que é sempre ingrato e se não quiseres dizer o nome da marca, tudo bem, mas contar-nos um bocadinho dessa experiência e por que te deu gozo trabalhar em um ou em vários projetos.

Sim, nós temos vários. Eu gosto especialmente do que são webseries e podcasts, porque me dizem muito e acho que conseguimos muito ir ao âmago do conteúdo.

Aprofundar mais. Há mais tempo.

Exatamente. Conseguimos educar e acho que são sempre projetos muito importantes. E conseguimos com isso também criar relações muito duradouras com os nossos clientes. Mesmo todos os nossos clientes, temos relações já muito grandes. É muito raro termos projetos pontuais. Isso é muito importante, porque são relações baseadas na confiança, na consistência e na entrega de valor real.

Ok. Temos estado a falar das coisas boas, das coisas fáceis, de todas as potencialidades do Collab, mas certamente também há desafios. Quais é que são?

Os desafios, principalmente, acompanhar a profunda transformação que temos tido diariamente. Esta relação também entre marcas e pessoas. Hoje em dia, os consumidores são muito mais exigentes, muito mais informados, muito mais atentos àquilo que as marcas dizem e, sobretudo, àquilo que as marcas fazem. Já não basta estar presente no digital. É preciso ter uma presença ativa, relevante e credível. Para as marcas que querem liderar e ser uma referência em determinados territórios, têm que dominar esta qualidade de informação e do conteúdo que disponibilizam.

Mas depois também, hoje em dia, com o que vai acontecendo nas redes sociais, também com o desenvolvimento da inteligência artificial, isso também estou seguro que vos coloca outros obstáculos, às vezes até a divulgação de fake news, tendo estes clientes institucionais, também pode ser uma das vossas preocupações. Isso será, certamente, não é?

Sim, é certamente. E nós trabalhamos muito com inteligência artificial, não numa ótica de querer substituir pessoas ou de substituir a criatividade, isso não vai acontecer, mas efetivamente para simplificar algum tipo de processos, até de análise de dados, etc. Nesse aspecto, conseguimos e trabalhamos muito com inteligência artificial hoje em dia.

Achas mesmo que a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano nestas tarefas criativas?

Acho que não.

Eu estava a te perguntar isto até porque ainda há pouco tempo também falámos aqui no "Brainstorming" acerca de um estudo que exatamente falava sobre a inteligência artificial dentro das agências criativas e que os humanos estavam a ficar frustrados por não poder desempenhar os papéis criativos. E aqui o Collab está totalmente à parte disso. Fundamenta e ajuda a dinamizar os processos através da inteligência artificial, mas a criatividade continua 100% humana. Temos essa garantia.

Continua sempre a ser 100% humana. Claro que pode ajudar e é sempre importante termos estas técnicas e estes processos para serem otimizados, mas a verdade é que a criatividade continua a ser humana.

Estávamos aqui a falar desta evolução tecnológica, também a evolução na forma como as marcas abordam a sua divulgação. No nosso país e um pouco por todo o mundo, hoje em dia, já quase todos somos produtores de conteúdos. E assim sendo, é ainda mais difícil o Collab diferenciar-se no mercado, ou não?

Na verdade, não. Há muita gente que produz conteúdo, nem todos produzem conteúdo com relevância, com propósito e com visão estratégica. É exatamente aí que o Collab se diferencia. A nossa abordagem combina três elementos-chave: profundidade editorial, pensamento estratégico e agilidade operacional. Não criamos apenas para estar presente. Criamos para informar, para envolver, para gerar valor real para as marcas e para as suas audiências. Conseguimos diferenciar desta forma.

Sentem também da parte dos clientes que são projetos que acabam por perdurar no tempo, ou seja, que não se esgotam naquele momento que mais cedo ou mais tarde, depois as pessoas acabam por falar acerca de uma conversa em podcast, de qualquer coisa que se passou, porque de facto são projetos que marcam. Os clientes dão-vos esse feedback também?

Sim.

Seguimos em frente neste "Brainstorming" e seguimos em frente para o futuro, que muitas vezes está oculto, mas tu estando aqui à frente deste projeto, tens que o conseguir ver com mais clareza. O que esperas do futuro para o Collab?

Esperamos continuar a ser uma referência na criação de conteúdos em Portugal, continuar a aprofundar esta nossa capacidade de personalização e inovação integrada com a tecnologia, até que falávamos há pouco. A inteligência artificial estará certamente neste caminho e será muito relevante. Lá está, uma vez mais, não para substituir a criatividade humana, mas sim para a poder potenciar. Isto é muito importante. Vamos querer continuar a investir em talento e em processos que nos permitam manter esta agilidade e esta qualidade naquilo que são os conteúdos que também nos definem e que entregamos aos nossos clientes. Queremos reforçar este nosso papel junto das nossas marcas enquanto parceiros estratégicos, ajudar os nossos clientes a construir relações mais fortes, mais humanas e muito mais relevantes até para os seus públicos e audiências.

E como é que podem chegar ao contacto do Collab as marcas que nos estiveram a ouvir, que estiveram a pensar: "De facto, isto faz sentido, eu preciso dessa integração de serviços, dessa agilidade, preciso de contar com o Collab na minha vida", como é que podem chegar até ao Collab?

Podem sempre contactar-me diretamente.

Então, podes deixar o teu e-mail, podes fazer publicidade. Este é o sítio para isso acontecer.

Exatamente. Obrigada, Hugo. Podem contactar-me com mafalda.amancio@fullsix.pt.

Impecável. No "Brainstorming", Mafalda, terminamos sempre as nossas conversas com um desafio aos nossos convidados e hoje não poderia deixar de ser assim também. Gostava de saber que música é que associarias ao Collab e por quê?

Acho que toda a gente diz isto, mas esta é sem dúvida a pergunta mais difícil de todas. Principalmente tentar unir os gostos pessoais de todas as pessoas na equipa é praticamente uma missão impossível.

Mas fizeste essa sondagem, essa recolha de opiniões?

Mais ou menos.

Ok, boa.

Mas vou escolher uma música que trata aqui uma celebração da força do coletivo. Vou escolher a "Team", do Lorde. Esta letra desta música fala sobre encontrar o poder, a autenticidade fora dos padrões tradicionais, valorizando a união, a diferença e a confiança mútua. É uma música que rejeita o estrelato individual e celebra muito este espírito de equipa. E eu acho que isso encaixa perfeitamente com a cultura do Collab. É uma equipa feita de pessoas diferentes, com talentos complementares e que trabalham junto com um objetivo. Acho que é, sem dúvida, uma música para associar ao Collab.

A força do trabalho de equipa e da multidisciplinaridade aqui em formato musical. Mafalda Amâncio, Account Director e Collab Supervisor, obrigado por teres vindo ao "Brainstorming" e até breve. Muito sucesso.

Obrigada, Hugo.

A fechar a edição desta semana do "Brainstorming". Olhamos para os dados revelados pela Marktest sobre o uso das redes sociais em Portugal e destacam-se três pontos. Primeiro, o Instagram é a rede mais usada com 32% das preferências. Segundo ponto, o WhatsApp segue logo atrás e é a rede mais popular entre quem tem entre os 35 e os 44 anos. E o Facebook caiu neste momento para terceiro lugar, mas continua a ter maior notoriedade e é o primeiro nome que nos vem à cabeça quando continuamos a falar de redes sociais. Moral da história: podemos até estar no TikTok, mas sabemos que a meta continua a ganhar. Parece que os hábitos online são mesmo difíceis de desinstalar. Esta semana percebemos então que comunicar bem pode ser tão desafiante como encontrar o tom certo para uma piada, mas não é por isso que vamos aceitar qualquer tipo de cancelamento. Vimos também a MEO a mostrar que o excesso digital precisa de moderação, a Trinca Bolotas a provar que o humor se harmoniza muito bem com o vinho e a Marktest lembra-nos que as redes sociais são o palco onde todos tentamos ser protagonistas, mas importa saber qual a rede a escolher. Quanto ao "Brainstorming", escolha-nos novamente na próxima terça-feira, depois das 15h30 na Rádio Observador. De resto, estamos sempre disponíveis só para si, em podcast, no site do Observador e, claro, nas principais plataformas. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se: sem liberdade não há boa comunicação, mas é sempre a criatividade que nos pode salvar. Até para a semana, de preferência, sem mais cancelamentos.