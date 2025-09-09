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Gol. Portugal, Portugal, Portugal.

Bem-vindo ao Brainstorming, o programa da Rádio Observador onde o marketing e a criatividade são os verdadeiros campeões. Isto numa semana em que as seleções nacionais jogaram e Portugal sorriu. É verdade, fomos campeões da Europa em hóquei, arrasámos na qualificação para o Mundial de futebol e fizemos história no EuroBasket. E porque também aqui gostamos de jogar em várias frentes, hoje temos três campanhas para mostrar que a criatividade portuguesa também marca pontos. Como convidado especial, também temos Diogo Soares Franco, Chief Retail Officer da Sugal Group, com quem vamos comemorar os 80 anos da marca Guloso. No que diz respeito às jogadas criativas da semana, destaque para uma dupla de humoristas que troca a lâmpada mágica por uma app bancária, um slogan histórico que troca de camisola e levanta debates, e uma linha vermelha que lembra que há limites que nunca deviam ser ultrapassados. Vamos a isto.

Eu só queria um banco que me simplificasse a vida. Inácio.

Começando pelo Activo Bank, que lançou a nova campanha "Mudar para o Activo é uma ideia de génio". É assinada pela Coming Soon e protagonizada pela humorista Mariana Cabral, mais conhecida como Bumba na Fofinha.

Zero comissões de manutenção de conta à ordem. Um: podes poupar para um dia pores cabelo. Mas eu não preciso.

A grande novidade é que este ano junta-se à Bumba, Vasco Elvas, dando vida ao jovem que descobre o génio da app. O filme, produzido pela Showoff Films e realizado por Alexandre Montenegro, coloca a Bumba como um génio moderno, que aparece sempre que um banco tradicional complica a vida. O humor é reforçado pela química entre os dois protagonistas, que explicam de forma clara as vantagens de um banco digital sem comissões. Esta é uma campanha omnicanal que inclui televisão digital e redes sociais. Tudo para provar que mudar de banco pode ser tão simples quanto trocar a tática num jogo de futebol ou talvez ainda mais. "Why do it?" E depois de quase 40 anos a dizer "Just do it", a Nike decidiu perguntar: "Why do it?" A campanha global, criada pela Wieden+Kennedy Portland, é narrada pelo rapper Tyler, the Creator e estreia com a época desportiva a arrancar. O objetivo é falar com uma geração que hesita por medo de falhar. O anúncio mostra atletas como LeBron James, Carlos Alcaraz, Rayssa Leal e Caitlin Clark, todos a questionarem sobre o propósito da sua dedicação. No final, fica a pergunta no ar: "What if you don't?"

Seriously, why?

Um rebranding ousado para uma marca que tem enfrentado vendas em queda e uma maior pressão da concorrência. Tal como no basquetebol português, a Nike mostra que às vezes a maior vitória é dar o primeiro passo, mesmo que seja a sete metros da linha. Mais uma edição do Brainstorming e nesta temos o prazer de conversar com Diogo Soares Franco, é Chief Retail Officer na Sugal Group. Diogo Franco, bem-vindo aqui ao nosso programa, é um gosto receber-te e principalmente nesta altura em que estão a comemorar os 80 anos da marca Guloso. Começo então por te perguntar o que significa celebrar 80 anos de existência de uma marca que faz parte, pode-se dizer, do nosso imaginário nacional. A Guloso.

Olá, Hugo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar de uma das marcas mais icónicas de Portugal. O que significa celebrar 80 anos de existência da Guloso? Celebrar 80 anos da Guloso é um enorme orgulho e eu sinto-me um verdadeiro privilegiado por fazer parte da equipa que gere a marca. Ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade ter este legado, pois é uma marca que com os seus 80 anos tem-se conseguido reinventar e continua a ser a marca líder em Portugal na categoria de produtos de tomate.

Sente-se diariamente esse peso da responsabilidade quando se trabalha na Guloso?

Eu acho que faz parte. Acho que é normal que tenhamos esta responsabilidade e que sintamos isso.

É orgulho e responsabilidade em iguais partes.

É, em iguais partes.

Em 80 anos, acho que também faz sentido fazermos aqui uma viagem ao passado e perceber como é que nasceu a marca.

Ora bem, a Guloso nasceu em 1945, na época do pós-guerra, em que as conservas de peixe e de legumes apresentavam um crescimento de consumo muito grande. E na altura sentiu-se a necessidade de criar uma marca nacional para produtos enlatados. E tudo começou numa pequena fábrica de conservas que se situava em Taveiro, perto de Coimbra. Mas como essa fábrica estava longe do abastecimento das suas principais matérias-primas, nomeadamente o tomate, a produção da Guloso passou para uma nova fábrica em Vila Franca de Xira e finalmente em 1959 passou para a fábrica atual, em Benavente, que está no coração do Ribatejo e que é a principal zona de produção de tomate em Portugal.

E queria também perceber, não sei se tens mais para nos falar acerca da história da marca, mas queria também perceber, apesar de já termos falado aqui num dos episódios, por que o nome Guloso?

Essa é uma história muito engraçada e era um segredo tão bem guardado que se tinha perdido com o tempo.

Tem a ver com o galo, não é?

Tem a ver com o galo. Quando há cerca de um ano começámos a preparar as celebrações dos 80 anos, lançámos um desafio à nossa equipa e à nossa agência de publicidade, que queríamos descobrir a verdadeira origem do nome Guloso. E confesso que não sabíamos e que foi preciso fazer um grande trabalho de investigação em arquivos, em jornais antigos, entrevistas a antigos funcionários, para conseguirmos reconstruir esta história desta grande marca.

E foi difícil chegarem a essa conclusão?

Não foi fácil. Primeiro, focámo-nos num trabalho exaustivo para recuperar todos os rótulos e logotipos da marca desde a sua origem. E curiosamente, nos rótulos ou nos primeiros rótulos da Guloso, existia um galo ilustrado. Na altura não demos grande importância a isso, não percebemos a lógica, mas ao longo deste processo e deste trabalho, fomos fazendo também entrevistas com antigos funcionários, como eu já falei, e familiares do fundador, e descobrimos que havia um galo que andava na horta do fundador e comia tomate e que lhe chamavam o Guloso. E foi essa a figura que acabou por inspirar o nome da marca.

Com esse trabalho de pesquisa, se calhar já quase que têm material para fazer um museu da Guloso, não?

Estamos precisamente a tratar disso.

A sério? Costumo ouvir dizer que não há ideias novas e não há mesmo. E ainda bem que estão a fazer esse trabalho e o resultado desse trabalho depois vai poder ser visto pelo público?

Sim, vai ficar exposto dentro da nossa fábrica. Portanto, quem nos visitar terá a oportunidade de ver a evolução da imagem e da história da Guloso.

Já têm data para a abertura, ainda não?

Será este ano.

Para comemorar também esses 80 anos. Nestas oito décadas, certamente tiveram momentos marcantes. Consegues identificar alguns momentos que foram mesmo pilares para a evolução da marca?

Em 80 anos, a marca passou por muitos momentos relevantes. Muitas pessoas não sabem.

Foi acompanhando a história do país e do mundo.

Exatamente, em 80 anos já acompanhou muita coisa. Mas muitas pessoas não sabem, até à década de 70, a Guloso apresentava uma oferta muito variada de produtos, para além dos produtos de tomate, que todos conhecemos. Oferecia também produtos de ervilhas, feijão, cogumelos, azeitonas, picles, tudo em latas. E foi precisamente nos anos 70 que se definiu um rumo claro para a Guloso, em que passou a focar-se exclusivamente em produtos à base de tomate. A década de 80 também foi marcante e foi uma década onde a Guloso fez algumas campanhas publicitárias na televisão, nomeadamente uma que ficou com um jingle que está na memória das pessoas daquela geração e que era o "Guloso, guloso, com o gostinho apetitoso". Eu não tenho muito jeito para cantar.

Não. Eu incluo-me nessa geração, a geração que via televisão nos anos 80, lembro-me claramente desse jingle, claro que sim.

E ficou, portanto é um momento marcante da marca.

Que bom.

E mais recentemente, nos últimos 10 anos, tivemos dois lançamentos que foram muito importantes. Primeiro, lançámos a gama Colheita Fresca, que é tomate colhido e embalado em menos de 24 horas. Isso é diferenciador face a toda a nossa concorrência. E também nesta última década, fomos pioneiros no mundo ao lançar o tomate inteiro pelado, embalado em embalagens de cartão Tetra Recart, que era uma mudança e que desafiou o tradicional formato em lata.

Aqui também rumo à sustentabilidade.

Rumo à sustentabilidade, rumo à inovação. E o curioso é que depois da Guloso, muitas outras marcas a nível mundial também seguiram esta inovação.

Sentem-se pioneiros?

Fomos pioneiros, claramente.

E esse é um desafio também que levam a sério para os próximos 80 anos?

Temos que ter sempre presente a inovação. Nenhuma marca se mantém viva se não tiver presente, que tem que se reinventar e que tem que inovar permanentemente.

Olhos no futuro, mas pés bem assentes na terra e a terra que marca atualmente a vida da Guloso está bem no coração do Ribatejo. Esta ligação também influencia a produção e os valores da marca?

Sem dúvida, a ligação ao Ribatejo está no ADN da Guloso. Trabalhamos com tomate 100% nacional, produzido por agricultores nacionais, alguns dos quais temos relações de décadas. E isso traz-nos uma enorme responsabilidade, porque temos de saber respeitar a terra, apostar em boas práticas agrícolas. Hoje em dia fala-se muito na sustentabilidade e, de facto, sem a preocupação com a sustentabilidade, nós não conseguimos garantir o futuro da Guloso.

E de que forma é que vão favorecendo esse aspeto na relação que têm com os vossos fornecedores?

Isto está sempre presente na relação com os agricultores. Todos os anos tentamos fazer melhor e todos os anos passamos algumas práticas agrícolas e algumas melhorias que temos de fazer para garantir que estamos cá para os próximos 80 anos.

Se não tiverem o ecossistema, deixam de existir.

Sem dúvida.

De geração em geração, também quero falar aqui acerca das receitas dos vossos produtos. Têm mantido sempre as mesmas receitas. Há uma importância em manter também o legado do sabor, que ao fim ao cabo é a marca da vossa marca?

A base manteve-se sempre a mesma. Estamos a falar de tomate de qualidade, 100% português, sem aditivos e com sabor autêntico. Mas fomos inovando, claro, com novas receitas, sabores, formatos e praticidade.

Vão-se adaptando às necessidades do mercado e também criando novas necessidades?

Temos de criar novas necessidades e temos de estar à frente do consumidor e perceber quais é que são as novas tendências.

Vamos olhar agora para o futuro. Para este presente agora, mas que se comemora até ao final do ano, as celebrações dos 80 anos. Para além da abertura desse espaço histórico com os rótulos, com as campanhas, com a evolução da marca Guloso, que vão ter na vossa fábrica, o que é que está mais planeado para comemorar estes 80 anos?

A campanha "A Origem" é o centro das celebrações e que está presente em televisão, em rádio e em digital.

E já passou aqui pelo "Brainstorming" também.

Já passou por aqui também. Para além disso, lançámos uma edição especial para a gama deste ano. Para celebrar os 80 anos, temos uma gama especial para as nossas polpas com a imagem de 80 anos.

Ok.

E também, como já falámos, recriámos os rótulos e as embalagens mais emblemáticas da Guloso ao longo das últimas décadas.

Revisitar então o passado com olhos postos no futuro, o que é que podemos esperar para os próximos 80 anos?

Para o futuro, queremos que a Guloso continue a ser, mais do que nunca, a marca preferida à mesa dos portugueses. Vamos continuar a apostar em produtos saudáveis, práticos e sustentáveis, sem nunca perder a nossa alma. Posso garantir que nos próximos tempos trarão novas ideias, novos lançamentos e muitas surpresas.

A sustentabilidade e a saúde estão exatamente no centro do que move as empresas atualmente para o futuro, não é?

Tem que ser. Não temos alternativa.

As tendências de mercado assim obrigam e, de alguma forma, ainda bem. Faço sempre um desafio aos nossos convidados aqui no "Brainstorming", também o vou fazer a ti, Diogo. Que música associarias à Guloso e por quê? Já sabemos daquele jingle.

E vou falar exatamente disso. Para mim é fácil, acho que o jingle representa bem o que é a Guloso e ficou na memória daquela geração.

Ok.

Portanto, se tivesse que escolher alguma música que associa à Guloso, associo claramente esse jingle.

E alguma música que tenha marcado a tua vida dentro da Guloso? Há alguma música que te lembres do primeiro dia que foste trabalhar para a Guloso? Uma música que quando ouves, tenha a ver com a dinâmica do dia a dia.

Eu sou um grande fã dos Queen e há uma música que eu adoro e que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a Guloso está a atravessar, que é "The Show Must Go On".

Para os próximos 80 anos.

Para os próximos 80 anos, claramente que vamos continuar a surpreender e a marcar a vida dos portugueses.

Diogo Soares Franco, muitos parabéns por estes 80 anos, que venham mais e com ainda mais sucesso. O Diogo é Chief Retail Officer na Sugal Portugal, a empresa que está à frente da marca Guloso. Muito obrigado por teres vindo ao "Brainstorming" e até breve. Muito sucesso.

Muito obrigado, foi um prazer.

Quase a fechar, damos espaço à Médicos Sem Fronteiras, que lançou a campanha "A Nossa Linha Vermelha". Surge para denunciar os ataques contra civis, profissionais de saúde e hospitais em zonas de guerra. Em Lisboa, instalaram uma ambulância em frente ao Hospital de Santa Maria, cercada por uma linha vermelha que simboliza a fronteira que nunca deve ser ultrapassada. A ação estende-se ainda ao metro de São Sebastião, a linha vermelha, com um painel evocativo de ataques sofridos pela organização, incluindo o bombardeamento de Kunduz em 2015. A iniciativa ganha também força no digital, com vídeos narrados por Júlio Isidro, lembrando que em contextos de conflito, é mesmo preciso traçar linhas vermelhas de humanidade. E assim terminamos o "Brainstorming" numa semana em que batemos palmas aos 80 anos da Guloso, em que o ActivoBank provou que mudar de banco pode ser uma ideia de génio. A Nike trocou o "Just Do It" por "Why Do It?", tudo para desafiar os mais jovens e a Médicos Sem Fronteiras traçou uma linha vermelha para lembrar que a saúde não pode ser alvo de guerra. O laço no topo deste embrulho foi mesmo Portugal a mostrar que tem talento em três frentes diferentes: futebol, hóquei e basquetebol. Conclusão: somos um país que sabe jogar em equipa, dentro de campo e fora dele, e que tem sempre criatividade suficiente para marcar pontos no marcador da atualidade. E é para relatar esses pontos que o "Brainstorming" volta já na próxima terça-feira, depois das 15h30, aqui na sua Rádio Observador. E se perderes, não se preocupe, porque o prolongamento vive sempre em podcast. Com a produção da Inês Neto e a sonoplastia do Pedro Oliveira, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se que as boas ideias, tal como as boas seleções, nunca jogam sozinhas. Nascem mesmo do trabalho de equipa e correndo bem, têm sempre público à escuta. Até para a semana.