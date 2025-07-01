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Olá, bem-vindo ao Brainstorming em tempo de... Aqui está no sítio certo, no magazine da Rádio Observador, onde a criatividade nunca derrete, mesmo quando os termómetros ultrapassam os 40 graus. Esta semana o país entrou em modo micro-ondas continental. Há cidades onde o calor parece vir direto de um túnel ligado às grelhas de sardinhas e torresmos dos Santos e outras onde do nada caem bolas de granizo do tamanho de ovos Kinder, surpresa incluída. Houve trovoadas, ventos e uma coisa chamada nuvem-rolo, que sinceramente soa mais a uma especialidade de pastelaria do que a um fenômeno meteorológico. Já agora, se houver por aí algum bolo desses, nuvem-rolo, eu sou o menino para experimentar. Por aqui, sem chapéu de sol, mas com muita proteção criativa. Esta semana recebemos Bruno Coelho, diretor comercial da Beltrão Coelho, empresa que há mais de sete décadas imprime, digitaliza e automatiza com tecnologia e visão de futuro. Mas antes de conversarmos com o Bruno, espreitamos três campanhas que, tal como esta vaga de calor, não passaram despercebidas e vêm com sabores, mascotes e sustentabilidade. Vamos a isto? "Falta garra e paixão. Trabalha a partir daqui." E começamos com uma parceria quente e quem sabe, picante ou estaladiça, qualquer coisa assim. A Burger King juntou-se ao chef Ljubomir Stanisic para lançar o King Ljubomir. A criatividade ficou a cargo da David Madrid, que filmou o chef a confeccionar pessoalmente o hambúrguer, as batatas e até a sobremesa. Servido em pão brioche com chipotle, guacamole e queijo cheddar fumado, o menu traz também batatas com molho de trufa e um gelado com goiaba, caramelo e Betazetas. Lembra-se das Betazetas? Porque um toque de infância nunca fez mal a ninguém. Segundo o Ljubomir, a ideia foi criar um menu com ousadia e sabor. Já para nós, é mais uma prova de que o marketing bem temperado faz crescer água na boca e ainda pode fazer suar mais do que uma tarde sem sombra no meio do Alentejo. É experimentar. Chama-se King Ljubomir. Ainda não experimentei. A seguir, uma preguiça com mais energia que um ar-condicionado ligado no máximo. AGE apresenta a jogadora catastrófica. E se jogar mal? Podemos perder o jogo. Vão culpar-me pelo resultado. Vou deixar de ser convocada. O BPI lançou a sua nova mascote. Chama-se Ágil, é uma preguiça animada e foi criada para a Age, a marca do banco dirigida aos jovens até 30 anos. A campanha é protagonizada pela Ágil e pela futebolista Kika Nazaré. Tem a direção criativa da Plot, a produção da Showoff Films e áudio da Sound Lisboa. O objetivo é ajudar a descomplicar a vida financeira dos jovens, combatendo mentalidades catastróficas com empatia, humor e, pasme-se, com um autocarro da Carris personalizado a circular por Lisboa. Se for um autocarro com cara de preguiça mascote, isso eu quero mesmo ver. Entre TikTok, ansiedade financeira e mascotes fora da caixa, fica claro que mesmo nos dias em que tudo parece lento, há ideias que nos fazem acelerar. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Bruno Coelho, é diretor comercial na Beltrão Coelho. Muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, Bruno. A Beltrão Coelho é uma empresa nacional, está no mercado há 70 anos. Caramba, já há bastante tempo. Há mais de 70 anos.

Estamos nos 77.

Ok, há mais de 70 anos, já quase 80. Para quem não está familiarizado com a empresa, se calhar já ouviu o nome, mas não sabe muito bem onde é que a há de enquadrar, o que a Beltrão Coelho faz. E fala-nos também um bocadinho acerca da história da empresa.

Precisamente. A Beltrão Coelho é uma empresa com muitas décadas, sempre ligada à área tecnológica. Desde o seu início, começou com a fotografia em 1948. Sempre uma empresa familiar, de caráter familiar, onde as pessoas são família mesmo. Todos se conhecem muito bem, há muita tradição familiar na empresa e isso nota-se nos colaboradores.

Quantas pessoas é que trabalham?

Neste momento, já estamos perto de 100.

E consegue-se manter a familiaridade ainda?

Consegue. Essa é que é a grande característica da Beltroncalho. Quem entra é absorvido pela cultura da empresa, porque quem lá está, já está há muitos anos. Por exemplo, eu estou quase há 30, apesar de parecer só 20, mas já estou há muitos anos lá. E acaba por ser assim, quem já lá está há muito tempo, acaba por incutir este espírito muito familiar nas pessoas.

E, portanto, esse também será um fator, agora fugindo um pouquinho do tema principal da nossa conversa, mas hoje em dia fala-se muito acerca de retenção de talento. O fato de ser uma empresa familiar com esse caráter de acolhimento a quem chega, também serve para essa retenção de talento.

Estabiliza. Sim. Há pessoas que se sentem muito bem por estar na Beltroncalho, porque são consideradas, são vistas como pessoas.

Não são um número.

E muitas vezes, como nós somos uma empresa comercial, não podemos fugir disso, temos que faturar. Em muitas empresas comerciais, o que interessa é o número no final do mês. Se não apareceu, se calhar a pessoa está ali há dois meses e já não serve.

Portanto, começaram em 48 com fotografia, por onde é que foram depois?

Depois começámos a entrar pelo negócio da, na altura, fotocópia. As primeiras impressoras que começaram a surgir, ainda com outras tecnologias, nada do que temos atualmente, mas sempre ligado a ver o que é que ia aparecido de tecnológico que fizesse sentido em Portugal e tentar estar ali nos primeiros.

Na vanguarda.

Na vanguarda do que podia ser trazido para Portugal. Esta área continua a ser a mais forte da empresa, a área da impressão. Atualmente somos o principal parceiro da Xerox em Portugal, o parceiro com maior volume. Mas desde a fotografia digital, que também fomos os primeiros a trazer a fotografia digital, na altura ainda com a Casio, a Polaroid, tudo marcas que fazem parte também do nosso imaginário, que foi a Beltroncalho que começou a representar em Portugal.

Portanto, também aqui uma certa agilidade para ir acompanhando os desenvolvimentos e não se transformarem numa Kodak, por exemplo.

Exato. O ADN da empresa sempre foi ver o que vem aí, quais são as tendências. Atualmente, já não precisamos de ir àquelas feiras. Antigamente, para encontrar um produto novo, tinha que se ir a todas as feiras, Hannover e coisas do gênero. Mas atualmente é estar atento ao que o mercado pede e com a economia global que temos, é fácil conseguir chegar a fornecedores em que pensamos que pode ser o futuro. Às vezes podemos nos enganar, mas a tendência tem sido positiva. Temos conseguido, de fato, estar na vanguarda. Como é agora, portanto, esta questão que vamos também tocar um pouquinho sobre a robótica, os nossos robôs. Completamente disruptivo.

Era por aí que querias, hoje em dia, pelo que percebi, falar na Beltroncalho, é também falares em robôs de serviço. Que robôs são estes?

É também falar em robôs de serviços. Como dizia há pouco, o core principal da empresa continua a ser a área da impressão, as soluções de impressão, de softwares, toda a gestão de impressão de um cliente é o nosso foco principal. Mas há uns anos para cá começámos a pensar, de fato, o que podia ser também interessante trazermos de novo para a empresa e para o nosso mercado português.

Também para diversificar?

Também para diversificar e perceber que o futuro tem que começar a ser trabalhado agora. Sob pena de podermos já não ir a tempo ou outros fazerem primeiro. E como gostamos de fazer nós primeiro, começámos a pensar nos robôs. Começámos a pensar em robôs que pudessem ser um auxílio às empresas, que pudessem estar, por exemplo, na recepção de um espaço, a poder dar informações, em vez de ter tipicamente uma pessoa só para dar informações a alguém, a um visitante, pode ter um robô que possa fazer esse serviço e deixar a pessoa livre para outra função qualquer. Portanto, pode ser uma máquina a fazer isso.

Ou seja, o objetivo não é desumanizar, mas sim dar espaço aos humanos para tratarem das tarefas humanas.

Exatamente, é poder dar espaço aos humanos para falar com humanos também. Onde tem que haver sentimento, onde tem que haver acolhimento, o humano deve continuar a fazer isso. Mas há outras tarefas que são completamente rotineiras e que pode perfeitamente ser uma máquina a fazê-lo e as pessoas estão disponíveis para falar, entre aspas, com uma máquina, porque já estão habituadas a fazer isso até com o seu telefone.

Então, mas concretizando, quais é que são então os benefícios que estes robôs trazem especificamente às várias empresas?

Depende muito da atividade da empresa.

Mas tem robôs para todas as áreas?

Essencialmente, sim. Olha, por exemplo, temos a área da limpeza, em que temos robôs aspiradores, que isto já é mais frequente encontrarmos em nossas casas, mais pequeninos. Mas estamos a pensar em espaços maiores, já com robôs de outra dimensão. Para armazéns, para áreas maiores.

Tem os mesmo que já vi até numa superfície comercial, supermercado, eventualmente, não sei se será dos vossos.

Sim, mas temos estes robôs. Temos, por exemplo, os robôs para restauração, em que já se começa a ser frequente ter um restaurante em que é um robô que vem trazer, por exemplo, a comida à mesa.

Sim, ou levantar.

Ou levantar os pratos, que é uma tarefa que os colaboradores do restaurante não gostam tanto de estar a levantar os pratos. E é um tempo que se perde naquele momento em levar as coisas para a copa. Pode ser uma máquina a fazer isso, em que o robô é carregado com os pratos sujos, leva para a copa e o empregado, que é a grande vantagem, continua a dar atenção ao cliente.

Mas a Beltroncalho não vende só esses robôs, depois também vai dando apoio técnico.

Pronto, nós não fazemos só a venda do robô. Há toda a parte do serviço e do apoio, que é necessário ter uma empresa a quem as pessoas possam recorrer, porque senão é fácil algum cliente comprar um robô, mandar vir pela internet ou da Amazon.

Pronto, era exatamente aí que eu queria chegar.

Mas depois falta a parte principal.

Ou seja, vocês não só representam, como depois dão o apoio e são um parceiro efetivo na utilização dos equipamentos.

Ninguém pode só, de repente, lá está, ir à Amazon e mandar vir um robô. Mas quem é que o implementa?

Exato.

Quem é que dá a formação, quem é que está lá para apoiar quando o robô tem um problema qualquer? Portanto, nós damos toda essa parte de apoio. Mas estamos a falar disso, estamos a falar, por exemplo, também para robôs para a área da saúde.

Ok.

Por exemplo, temos alguns projetos interessantes na área da saúde, em que os robôs podem ser um auxílio Tanto para os médicos como para os enfermeiros. Não estamos a falar daqueles robôs cirúrgicos, não são esses que eu estou a falar, mas robôs, por exemplo, que têm capacidade de telepresença.

Ok.

Vamos imaginar que um cirurgião especialista numa determinada área pode fazer serviço em vários hospitais ao mesmo tempo. Pode operar de manhã num determinado hospital, à tarde noutro, especialmente com as ULS, isso acontece muito. Mas depois também precisa de dar o apoio após o doente sair do recobro.

Sim.

O que ele pode fazer? Ele pode estar num único sítio e entrar dentro de um robô, como se fosse uma videochamada, por exemplo, tomar conta do robô e o robô anda pelos vários sítios, vai aos quartos e ele pode estar a assumir a personalidade do robô e a falar com a pessoa. Pode ter aqui o auxílio do enfermeiro, por exemplo, mas pode fazer isso diretamente.

Portanto, para quem nos está a ouvir e tem uma empresa ou gere uma empresa, se calhar, pensar em tarefas chatas ou mais difíceis, a solução pode estar nestes robôs, pode falar com a Beltrão Coelho e tentar encontrar aqui uma solução. Mas há também uma preocupação, e já aqui afloramos este tema, os humanos estão preocupados, efetivamente, que os robôs, ainda mais agora com a inteligência artificial, possam substituir os tais humanos. Isso pode, de facto, acontecer? Há resposta para estes desafios?

É um facto. Qualquer mudança que haja vai sempre suscitar o que acontece às pessoas. E é lógico que isso é uma preocupação de todos. Mas eu dou um exemplo, a área da restauração ou da hotelaria. Até é um local onde as pessoas com quem eu tenho falado, que gerem esses negócios, até dizem: "Eu preciso é de pessoas para trabalhar". O robô acaba por ser um complemento a essas pessoas. E o exemplo que eu dava há bocadinho também é sintomático disso. Por exemplo, eu posso ter uma máquina a fazer o trabalho pesado. Como estávamos a falar há pouco, recolher os pratos.

Sim.

E tenho um humano a continuar a dar atenção ao cliente, que é isso que me fideliza. Eu quando vou ao restaurante, não é só porque a comida é boa, é também porque me sinto bem lá. E se eu tiver atenção do empregado, em vez de ele levantar os pratos e vai-se embora, se ficar a falar comigo e a apresentar-me já a sobremesa, é tempo que é aproveitado e eu sinto-me bem e confortável com isso. Portanto, eu diria que é naturalmente legítima essa preocupação, mas devemos encarar, e a nossa perspectiva é essa, que os robôs, as máquinas servem para fazer o trabalho que as pessoas não querem fazer, que é o trabalho rotineiro, e que libertem as pessoas para aquilo que realmente gostam de fazer, que é um trabalho mais criativo.

Portanto, usando aqui a máxima de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma.

Sim. Pelo menos é essa a nossa perspetiva.

Também no mercado de trabalho funcionará assim. E dentro da Beltrão Coelho, já estão a utilizar também robôs? Como é que os têm integrado nas vossas operações?

Claro que é importante nós termos lá um ambiente onde se possa mostrar qual é a realidade.

A aplicabilidade prática da coisa.

Nós temos algumas reuniões que são auxiliadas pelos robôs. Por exemplo, este robô que eu falava de telepresença, é um robô que nós utilizamos também para quando os colegas, por exemplo, temos uma reunião geral, o colega não pode estar presente, esse robô transmite também a reunião para esse colega e ele pode interagir. É como se estivesse presente dentro da reunião.

Mas consegue levantar um braço, por exemplo?

O braço não, que esse não tem braços, mas tem ali sistemas. No fundo, imagina que estamos num Teams ou num Zoom, e é o robô que neste caso tem a vantagem de se poder deslocar pelo espaço e ir interagir com outras pessoas. Mas, por exemplo, nós temos uma galeria dentro da Beltrão Coelho, é um espaço que nós tínhamos, que era um showroom, no fundo, e que cada vez mais estava a ser menos aproveitado, porque as pessoas atualmente veem tudo na internet e já vão menos visitar os espaços, mas era um espaço que estava ali muito disponível. Nós fizemos uma galeria de arte. O que temos lá também? Um robô que pode fazer a apresentação do espaço.

Uma visita guiada.

Uma visita guiada. Então, em vez de ser uma pessoa, é um robô que pode estar no museu e pode fazer a visita guiada às várias obras e para em frente a cada obra, explica alguma coisa sobre a obra, passa para outro, como se fosse uma pessoa.

Ok. E tendo por base esses exemplos, essas aplicações práticas, como é que estamos no mercado português a nível de robótica?

Ainda estamos a investir, ainda estamos a mostrar que é possível. Às vezes chamo, é quase uma evangelização. É mostrar o que acontece, o que é possível fazer.

Mas há interesse por parte das empresas? Há receio?

Há interesse. Há receio. O que eu noto muitas vezes, que é preciso também conseguir encontrar do outro lado as pessoas certas. E são as pessoas que gostam de arriscar, que gostam de ser os primeiros também a fazer qualquer coisa, porque muitos outros estão ainda: "Deixa ver o que os outros fazem para depois ir atrás". E felizmente, temos encontrado algumas pessoas que querem ser os primeiros, estão dispostas a arriscar, estão dispostas a estar conosco em projetos piloto, que estão suscetíveis a errar, mas há esse espaço para errar também, para corrigir. E felizmente temos encontrado essas pessoas também.

E, portanto, pessoas e empresas com visão de futuro, é isso que se procura também para lançar mais rápido.

É isso que se procura, que estejam dispostos a arriscar também.

Estamos a falar na robótica, estamos a falar também, de alguma forma, na digitalização de processos. Os robôs também têm um impacto positivo na sustentabilidade, nesse sentido?

Têm. Tudo o que tenha a ver com a parte em que todos os colaboradores se sintam melhor e mais valorizados, isso também traz muito esta parte da sustentabilidade.

Ok.

Nós sentimos que quando as pessoas percebem que: "Ok, então tenho aqui uma máquina que pode fazer o trabalho que eu não gosto tanto e eu posso ter mais tempo disponível para a criatividade, para estar, se calhar, até mais tempo para casa e para a família". Notamos que todo o ambiente melhora.

Ok.

As pessoas sentem-se confortáveis com isso. Há muito essa preocupação.

Portanto, uma sustentabilidade, sobretudo, social.

Mais social, mais das pessoas se sentirem com Agradadas, valorizadas, e isso nota-se depois na produção da pessoa. Ou seja, há um desgaste psicológico menor.

Claro. E daqui a cinco, 10 anos, vamos ter um robô em cada porta?

Não sei exatamente quanto tempo é que vai demorar. Se estivéssemos na Ásia, eu diria que isso, sem dúvida, que ia acontecer numa velocidade muito maior.

Sim, tenho amigos que estiveram há pouco tempo em alguns países orientais e é-

Aí nota-se um caminhar e uma aceitação da tecnologia muito maior. Não há volta a dar. Países europeus, o que eu noto? Talvez um pouquinho também pela nossa cultura e por aquilo que eu falava há pouco do arriscar, vai demorar um pouco mais esta tecnologia estar tão mais massificada. Quer dizer, inevitavelmente vai acontecer. Agora, quanto tempo é que vai demorar? Nós partimos um pouquinho atrás de outros países, como os países orientais, como falávamos há bocado.

Será que ainda estamos à espera de algum tipo de evolução no tipo de serviço, na forma como os robôs interagem conosco?

Também, porque eu também noto isso. Eu próprio, que estou dentro da área, às vezes tenho aquela tendência de pensar assim: "Isto não devia ser já um pouco tipo Star Wars, em que os robôs já são muito mais evoluídos?"

Sim.

E é um fato que atualmente ainda estamos a aguardar a evolução tecnológica que permita os robôs chegarem mais além. Atualmente, os que existem e que estão mais massificados, estamos a falar de coisas que já estejam no mercado, não estão ainda com a tecnologia que um dia vão ter. É um fato.

Mas que ainda assim já conseguem aliviar essas tarefas chatas e mais penosas.

Naturalmente que há muita personalização, há muita programação ainda por trás. Vamos evoluir, naturalmente, para robôs que vão ter, sim, uma inteligência artificial muito mais apurada, e isso vamos encontrar no futuro. Há protótipos atualmente, mas que ainda não estão tão massificados assim. Os que existem atualmente ainda são robôs que exigem ainda muita programação, muita personalização. O homem ainda tem que estar muito presente na máquina.

E por um lado, ainda bem.

Ainda bem.

Bruno, estamos praticamente a terminar a nossa conversa aqui no "Brainstorming". Não falamos só de robôs, também falamos de música, como é nossa panegírico aqui no "Brainstorming". No final de cada conversa, peço aos nossos convidados para escolherem uma música que identifiquem, não só neste caso com a robótica, mas também com a Beltrão Coelho, e que nos expliques porque escolheste essa música.

Não estava à espera agora desse desafio.

Não estavas à espera do desafio?

Não. Sei lá, agora o que me vem de repente à cabeça. Vem uma banda sonora. Estávamos a falar do Star Wars, vem muito esse cenário de banda sonora. Portanto, eu acho que qualquer uma delas sabe muito bem ouvir, porque remete-me sempre a esse imaginário mais tecnológico.

É com esta música dentro do imaginário Guerra das Estrelas que terminamos a nossa conversa com o Bruno Coelho, diretor comercial na Beltrão Coelho. Obrigado por teres vindo ao "Brainstorming".

Obrigado pelo convite.

Muito sucesso e quando houver novidades no mundo da robótica ou qualquer outra, vamos querer que voltes cá.

Fica combinado.

Mas dessa vez vais com o robô.

E venho com uma música.

Ok, combinado.

Obrigado.

Para fechar, prêmios verdes para campanhas com consciência. Chegaram os Green Working Awards. São os novos galardões internacionais que distinguem campanhas de publicidade turística sustentáveis. Lançados pelo CIFFT, em parceria com a Agência Normal e com o apoio da Organização Mundial de Turismo, os prêmios têm três categorias: melhor produção ecológica, melhor mensagem sustentável e melhor campanha global. As inscrições estão a decorrer até 15 de setembro e os vencedores vão ser revelados em novembro, nos World Tourism Film Awards. Os melhores também devem passar aqui pelo "Brainstorming". Com o júri composto por especialistas em sustentabilidade e criatividade, esta é daquelas iniciativas que mostram que boas ideias podem e devem vir com o selo verde e, já agora, sem pegada de carbono, nem jingle irritante. Fica este pedido pessoal, sem o jingle irritante. Está bom? E é assim que termina mais um "Brainstorming", numa semana em que o país ferve por dentro, gela por fora, troveja por cima e por baixo, ao nível do chão. Agradecemos que tudo continue tranquilo e sem mexer. Sem tremores de terra, nem nada. Com o nosso convidado Bruno Coelho, percebemos que comunicar e apostar em tecnologia é como atravessar um vendaval com drone. Há que ter precisão, visão e uma dose certa de criatividade e audácia. Quanto a nós, voltamos para a semana, como sempre, à terça-feira, depois das 15:30, na Rádio Observador e em podcast, nas plataformas habituais, no site e na app do Observador. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Artur Costa. Eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição, lembre-se: num país com nuvens-rolo e granizo em julho, o mais fiável continua a ser uma boa ideia, bem pensada e de preferência com ar-condicionado criativo. Até para a semana.