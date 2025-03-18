Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindo ao Brainstorming, o magazine de criatividade da Rádio Observador, onde a informação sopra forte, mas nunca deixa estragos. As tempestades têm varrido o nosso país, deixando um rasto de ventos, chuvas intensas e muitas histórias para contar. Entre a depressão Irene, que trouxe cheias inesperadas, e a tempestade Joana, que virou o trânsito do avesso, parece que vivemos num inverno sem fim. Entre ventos de mudança e aguaceiros inesperados, Portugal tem estado sob alerta laranja constante, na meteorologia e na política. Alerta laranja. E porque nem só de tempestades se faz este programa, hoje falamos também de histórias que marcam a diferença. A nossa convidada é Marta Serra, diretora de Marketing e Comunicação da Penguin Random House, que nos vai falar sobre os desafios e estratégias de promover a leitura em tempos tão acelerados quanto digitais. E se acha que só a meteorologia é que anda agitada, então espere pelas notícias de hoje. Temos um banco que se atira ao TikTok para conquistar novos clientes, uma marca italiana que junta velocidade a uma cerveja, naturalmente sem álcool, a cerveja e não a marca, e um governo que quer aplicar um travão nos deepfakes da inteligência artificial. Vamos a isto? "O que achas de trazer o banco para o TikTok?"

"Acho bem. O banco para o TikTok?"

Ora começamos pelas redes sociais, que continuam a moldar a forma como as marcas comunicam. E agora, até os bancos querem falar a linguagem da geração Z. O Millenium bcp fez a sua estreia no TikTok com um vídeo criado pela VML, apostando num tom descontraído e próximo dos mais jovens. No primeiro vídeo, alguns funcionários do banco são surpreendidos com a ideia de trazer o banco para o TikTok, mas no caso, é literalmente um banco de madeira na cor da marca, que vai ser enviado para o TikTok. Com conteúdos exclusivos para a plataforma, o Millenium aposta em temas como cibersegurança e literacia financeira e assim, tenta conquistar a atenção dos utilizadores entre danças virais e desafios de 30 segundos. Força nisso. Se esta estratégia vai resultar, só o algoritmo do TikTok dirá. Mas uma coisa é certa: tal como numa tempestade, quem não se adapta aos ventos de mudança, pode acabar arrastado pela corrente.

"You're right. Paper was at the front door."

E agora, a combinação de velocidade e estilo italiano, que ganha um novo capítulo com a parceria entre a cerveja Peroni Nastro Azzurro 0% e a Ferrari. A campanha chama-se "The Italian Way" e traz-nos um anúncio cinematográfico onde Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonizam uma entrega especial ao novo piloto da Ferrari, o Hamilton. O cenário? Uma paisagem idílica em Itália, onde a tradição encontra a sofisticação. Ao que parece, na Ferrari esta época não se brinda apenas com champanhe no pódio, já que a Peroni sem álcool também entra na equação para festejar esta nova vida de um fenômeno meteorológico automobilístico. Neste caso, o furacão britânico chamado Hamilton, que promete causar estragos na Fórmula 1 com novas cores. Só resta saber se esses estragos são em bom ou nem por isso. É que em Melbourne, no primeiro Grande Prêmio desta temporada, Hamilton foi, qual é que é o termo técnico? Nha. Nesta edição do Brainstorming, temos o prazer de conversar com Marta Cunha Serra, diretora de Marketing e Comunicação da Penguin Random House. Disse isto bem, certo? Penguin Random House. Marta, bem-vinda aqui ao Brainstorming. Quero começar já por falar de livros, que é o teu métier, anda aqui à volta dos livros. A forma como olhamos para este bem tem vindo a mudar ao longo dos anos e o digital tem ganho também bastante espaço. Tem assistido a alguma mudança comportamental nos leitores? Conseguem perceber se de facto o digital tem tido impacto na forma como consumimos os livros?

Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia a todos que me estão a ouvir e obrigada pelo convite.

Nada, é um gosto.

E pela oportunidade de falar de livros, uma coisa que cada vez temos menos espaço na comunicação social.

Mas nas prateleiras nunca falta o espaço, não é?

Não, nunca. Nas minhas, pelo menos, não. Em relação à tua pergunta, sim, temos assistido a um crescimento da leitura no segmento mais jovem, naquilo que nós designamos por YA também, ou seja, o jovem e o jovem adulto.

Ok.

E assistimos também a uma mudança que é mais gradual, mas no formato como consumimos o livro. Ou seja, o digital tem vindo a ganhar peso.

E é também através do digital que os jovens chegam mais à leitura?

Não, não necessariamente. Não está associado uma coisa à outra. Não podemos inferir que os jovens leem mais porque existe o e-book. Os jovens leem mais pelas redes sociais, e eu já vou falar disso, da forma como procuram e se aconselham e onde vão procurar as recomendações para leitura. O e-book, ou seja, os livros eletrónicos, embora ainda muito pouco expressivos em Portugal, têm vindo a ganhar peso ano após ano. E a forma como compram. A compra online também é cada vez maior. Desde a pandemia, notou-se aqui uma transferência da compra Aí sim, pelo público mais jovem das livrarias físicas para uma compra online. Isto mudou e não voltou atrás, não reverteu completamente a seguir à pandemia. Na altura em que as livrarias estiveram fechadas, não sei se te lembras que as livrarias estiveram fechadas e os livros estiveram proibidos de vender.

Infelizmente, lembro-me.

Foram banidos durante algum tempo de poderem ser comprados.

Quase uma lei seca da leitura.

Foi um momento bastante difícil e houve aqui um shift do consumo e da forma como se compravam livros. A compra online ganhou peso.

Perdeu-se o hábito de ir às livrarias?

Eu não digo que se perdeu, mas que houve uma transferência de compra, nomeadamente nas pessoas no segmento mais jovem. Começaram a comprar mais. E isto traz alguns problemas, temos que aceitar e temos que acompanhar esta evolução, mas traz o problema do livreiro, da livraria independente, que é muito importante e o tecido das livrarias independentes em Portugal vive com muitas dificuldades e é um tecido que, por exemplo, comparado com Espanha, não tem absolutamente nada a ver. Em Espanha há cerca de 400 livrarias independentes, em Portugal há 40. Isto diz um bocadinho sobre o mercado e também diz as dificuldades.

E há soluções para isso?

Eu espero que sim. E esta também é uma das nossas missões, ou seja, também ajudar este tecido que tanto ajuda, porque o comprar online dispensa, de alguma maneira, a conversa com o livreiro e a recomendação pessoal com o livreiro. Os livreiros sabem muito de livros, felizmente, os livreiros sabem muito de livros e, portanto, quando eu vou a uma livraria, também tenho esse valor acrescentado, que é poder falar com alguém que realmente nos recomenda livros.

E é quase um prazer incomparável poder falar com alguém sobre histórias, sobre livros.

E online nós vamos ter que procurar a recomendação noutro sítio. E daí aqui também um bocadinho as redes sociais. Mas de alguma maneira, a forma como se procuram as sugestões também mudou, como eu estava a dizer, as redes sociais, a proliferação de clubes de leitura, que é um ótimo sinal, que se assumiram como espaço de difusão, que antes era quase ocupado exclusivamente pela comunicação social e pela crítica. E, portanto, esta democratização e esta abrangência nas redes ajuda também.

Concretizando um bocadinho mais, o livro físico continua a ter o seu espaço e não o perde.

Continua a ter o seu espaço. Exatamente.

E em relação aos e-books, estavas a dizer há pouco que ainda não tem uma representatividade assim muito.

Em Portugal, não.

Mas a Penguin está também a adaptar-se a esse espaço no mercado? Como?

Nós estamos a acompanhar este crescimento gradual, o que faz com que estamos a investir cada vez mais nesta área dos e-books. Ou seja, quando lançamos um livro, publicamos já simultaneamente nos dois formatos. E estamos também a disponibilizar todos os anos, cada vez mais e-books de livros anteriores, ou seja, livros antigos, que quando saíram não havia e-book. O que nós chamamos fundo. No mercado editorial, o que chamamos fundo são os livros que têm mais de dois anos. E esse fundo não estava digitalizado, ou seja, não existia no formato e-book. E, portanto, todos os anos nós também tentamos aumentar o número que disponibilizamos de e-books deste livro de fundo. Porque, na verdade, o e-book entrou em Portugal, vamos dizer assim, talvez em 2020, é muito recente. Portanto, ainda temos muitos livros do nosso catálogo que continuam a ter procura e que teriam procura se estivessem digitalizados, e estamos a fazer um esforço para acompanhar isto.

Portanto, é um caminho que ainda importa fazer e reforçar nos próximos tempos e, portanto, também aqui uma aposta no futuro. Por falar em apostas, acredito que também apostem em aumentar os hábitos de leitura dos portugueses, esse é um dos vossos focos. Como é que trabalham esta área? Como é que querem incutir hábitos de leitura nos portugueses?

Sim, claro, aí estás certíssimo. Esta é obviamente uma das nossas missões, na verdade, aquilo que nos faz levantar de manhã e ir trabalhar.

Claro.

A nossa missão é mesmo fomentar esta paixão pela leitura através de publicação de livros que correspondam cada vez mais à diversidade de gostos, às necessidades de uma sociedade cada vez mais plural. Isto porque acreditamos que os livros e as histórias que eles contam e as ideias que eles transmitem têm o poder de reforçar o diálogo, a coesão social, cada vez mais importante, de nos mudar e enriquecer como pessoas, como seres humanos, e são de fato fundamentais para criar um futuro melhor para as gerações mais novas, para as gerações que aí vêm. E por isso nós temos de promover publicando a maior diversidade possível de livros que chegue de fato às necessidades de cada leitor.

E se calhar também uma pluralidade de perspetivas que hoje em dia está um bocadinho afastada das nossas vidas. Nas redes sociais, cada vez mais, ou mesmo nos média tradicionais, nós, sociedade, seguimos quem nos interessa e estamos um bocadinho fechados ao que está contra aquilo que pensamos. E nos livros não é tão fácil.

Felizmente isso não acontece.

Não é? Num livro, numa história, nós temos os dois lados de uma determinada história e não nos podemos fechar a essa pluralidade e os livros possivelmente ocupam aqui um espaço cada vez mais importante.

Como dizes, é cada vez mais importante. No momento em que o algoritmo nos fecha, em que só nos mostra aquilo que nós já achamos e só nos reforça as nossas ideias e não nos mostra a pluralidade, os livros vêm combater exatamente isso. Sempre o fizeram e tornam-nos mais empáticos.

Por algum motivo foram proibidos em vários regimes ao longo da história.

Exatamente, por isso é que são sempre censurados, porque são um símbolo de liberdade, tornam-nos livres. E isso é cada vez mais importante. E era bom que as pessoas entendessem isso. Isso é obviamente um dos conceitos que nós queremos passar e que tentamos passar, eu espero Com sucesso.

Portanto, leitores mais informados criam também uma melhor sociedade.

Uma sociedade mais plural e mais coesa, mais tolerante.

Quero aqui também falar sobre obras em concreto e saber se há alguma receita mágica para criar um best-seller. É fácil, quando o livro ainda não foi publicado, dizer: "Este aqui vai ser daqueles"?

Se fosse fácil, publicaríamos muito mais best-sellers e a nossa liquidez seria muito maior.

Mas há aqui alguma...

Não é fácil.

Há indícios, há pistas que levam os editores e os livreiros a pensar: "Não, este é daqueles que vai valer a pena"?

Sim, temos que ver dois tipos de livros: os livros que já foram publicados lá fora, os livros estrangeiros, e que tiveram muito sucesso entre os leitores. E aqui, nomeadamente, a nossa maior afinidade de leitura é talvez com os países anglo-saxónicos. Os livros que tiveram sucesso no eixo anglo-saxónico, eventualmente, acho que isto pode mudar, mas por enquanto ainda é assim, são aqueles livros que têm mais probabilidade de ter sucesso aqui junto dos nossos leitores, nem sempre, é óbvio.

Por uma questão de influência cultural ou de moda?

Sim, por exemplo, há uns anos, quando eu comecei a trabalhar neste mercado, os autores espanhóis não vendiam muito. Hoje em dia já vendem melhor. Os autores brasileiros o mesmo, que é estranho. Porque sendo a língua a mesma, e nós termos tanto a ver com essa cultura e termos visto telenovelas, etc. Os autores brasileiros só agora começam a vender. Alguma coisa significativa, relevante. Mas sim, é uma questão cultural. Aquilo que sai nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem mais afinidades conosco. E isso já é um bom indicador, o que não quer dizer que resulte sempre. Um best-seller do New York Times não quer dizer que seja obrigatoriamente, necessariamente um best-seller aqui, mas se é um autor português, é muito mais difícil de prever.

Claro.

Principalmente se é um autor estreante. Mas obviamente que as nossas editoras, que trabalham nisto, que já leram muita coisa, têm, obviamente, com a sua experiência e com aquilo que leram, têm o seu feeling, para além da experiência e do conhecimento, têm um feeling, uma ideia de como é que o livro poderá correr. Mas estaria também a mentir se dissesse que nós não somos surpreendidos bastantes vezes. E às vezes surpreendidos pela positiva.

Não há uma fórmula mágica certa para criar best-sellers.

Não.

E se calhar, ainda bem.

Sim, ainda bem que não existe uma fórmula mágica.

Senão a inteligência artificial.

Exato, poderiam fazê-lo.

Preocupam-se com isso?

Sim, é um dos desafios que eu vinha aqui apontar também, que já falo aqui mais à frente contigo, era a inteligência artificial.

Vamos a esses desafios. Sendo que a inteligência artificial pode ser um deles?

Sim, eu acho que os dois maiores desafios que temos pela frente, a Penguin, a maioria deles estão intimamente ligados com os desafios do setor, do mercado editorial, que infelizmente são os mesmos há alguns anos, com algumas nuances recentes, e para assinalar. O nosso maior desafio: aumentar os baixos índices de leitura já referidos. O último estudo que foi feito, como se calhar tens conhecimento, foi em 2020, 60% dos portugueses não tinham lido um único livro no último ano, portanto, o ano anterior a 2022. Portanto, aumentar o índice de leitura, porque este índice de leitura tem consequências muito nefastas, como sabemos, e não só a níveis da sociedade e do desenvolvimento pessoal, mas também resulta no mercado reduzido, que tem pouca massa crítica, baixa liquidez e, portanto, do lado das editoras há muitas dificuldades para sobreviver a isto.

É um bocadinho atorado na boca.

Sim, obviamente. E outro desafio extremamente preocupante é a área da inteligência artificial, que é uma área bastante difícil.

E pode ser usada a favor das editoras e dos autores, ou dificilmente? Eu sei que é uma pergunta difícil.

Sim. A questão, apesar de ser ainda muito embrionária, para que se possa antever todos os desafios que isto vem nos trazer, há inegáveis e importantes riscos destas plataformas, como a propriedade intelectual e autoral, que é um valor fundamental da nossa sociedade e que importa muito defender nos dias de hoje. E a questão da tradução.

Para todos os criadores de conteúdos, ao fim ao cabo. Eu próprio preocupo-me com isso.

Claro. E o jornalismo também.

Sim.

E a questão da tradução, também é uma questão que já se começa a debater e já se ouve dizer: "Podemos ou não usar a inteligência artificial nas traduções?" Obviamente, a Penguin não usa a inteligência artificial. A Penguin tem um mote nesta questão da inteligência artificial, que é: começa num humano, acaba num humano. Isto é aquilo que nós temos tentado fazer.

Até porque uma tradução é mais do que uma simples transposição de palavras.

É muito mais do que isso. É também uma outra leitura sobre aquilo que o autor escreveu e, portanto, também tem um direito autoral, obviamente, envolvido.

E é assim também que a Penguin se diferencia das outras editoras? Por haver sempre um input humano, por haver sempre algo de orgânico que acompanha.

Eu penso que a maioria das editoras funciona assim.

É assim? Então, o que é que diferencia a Penguin das outras?

Exatamente. Nós temos uma marca fortíssima, não tanto em Portugal, mas na marca original Penguin, que é inglesa, e que já tem 90 anos, que quase que se confunde com a categoria livro, que é uma coisa muito importante nas marcas. Uma marca que se consegue confundir com uma categoria é o que todas as marcas aspiram. É uma enorme mais-valia, mas também uma enorme responsabilidade. Eu acho que aquilo que nos distingue, para além desta marca poderosíssima, é estarmos comprometidos em assegurar que a nossa empresa aposta na equidade Na inclusão. Tentamos abarcar a diversidade e eu diria que somos, e aqui obviamente sou muito tendenciosa, a editora mais progressista do mercado. Defendemos o direito dos nossos autores expressarem suas ideias, criarem as obras sem qualquer tipo de coerção, de contribuírem para o debate cultural da sociedade. Assumimos a nossa responsabilidade em apoiar, sem reservas, os grupos de autores menos representados na comunidade e mantemo-nos sempre firmes nesse propósito.

E é assim também que-

E não posso deixar de dizer isto, no tempo em que vivemos. Desculpa. Nestes tempos de crescente polarização política, em que as questões relacionadas com a equidade estão no centro do debate público, o nosso propósito é, de facto, difundir vozes, pontos de vistas diferentes. Isto é absolutamente necessário e cada vez se torna mais necessário.

E é assim que querem trilhar o vosso caminho para o futuro?

Sim.

É esse o objetivo?

É. E para além de tudo isto, mas como te digo, sou bastante parcial na minha opinião, acho que nós trouxemos ao mercado editorial, porque a Penguin em Portugal só está há 10 anos. Só para meter um à parte, para quem não sabe, apesar de existir há 90 anos, só estamos há 10 anos em Portugal. Nós comunicamos numa forma muito mais moderna, nova, eu diria, sem tantas amarras e com um conservadorismo que existia no mercado editorial, na comunicação do mercado editorial. Porque é um livro, é uma coisa muito importante e muito conservadora, e nós fazemos disso, ou seja, fazemos uma comunicação e um marketing mais moderno. E uma das provas disso, ou daquilo que eu acho que não é uma prova, mas um exemplo, é a campanha do Dia da Mulher, que eu não sei se tu viste, que nós ganhamos vários prêmios. É muito raro uma editora ganhar prêmios do "Mês de Publicidade" e do "Marketeer". Uma campanha que fizemos e cuja criatividade é da Barrow Gilvey, em que nós fizemos sobrecapas de livros, fizemos novas capas de livros clássicos, em que retiramos o nome do homem no final e pusemos o nome da mãe, ou seja, Fernando, em vez de ser Pessoa, era Fernando Pereira.

Ok. Sim.

Isso foi superinovador e por isso ganhamos imensos prêmios. Queremos, de alguma maneira, difundir e ser disruptivos e passá-los nestes nossos valores.

Então, sendo que essa disrupção, que essa inovação na forma de comunicar, esse foco na pluralidade são as vossas apostas para seguir em frente no futuro, e já que fazem 10 anos, se daqui a 10 anos alguém escrever um livro acerca da Penguin, o que é que gostavas que estivesse nesse livro e o que é que gostavas que esse livro falasse acerca da marca?

Olha, o título seria uma coisa do gênero, não estou muito inspirada, mas o título poderia ser, isto é uma coisa um bocado básica, mas pronto: "O Poder dos Livros", seria o título do livro.

Ok.

E na epígrafe seria: posso ler? É que eu preparei.

Vamos a isso.

"Os livros não servem para restituir a realidade, mas para preencher os nossos vazios, para colmatar as nossas falhas. Dão palavras ao nosso silêncio e desafiam a amnésia em que vivemos. Os livros fazem acontecer o futuro e devolvem-nos o passado. Um abismo onde a liberdade é possível." Seria este o livro.

Inspirador. Inspirador, sem dúvida nenhuma. Marta, estamos já quase no final da nossa conversa. Eu sei que o teu métier, como falamos já ao longo da conversa e como percebemos, são os livros, e os livros não têm som, excetuando aquele que nós vamos criando na nossa própria mente. Gostava de perceber que música é que associarias à Penguin e por quê. E já agora, se pudesses sugerir um livro, um ou dois livros.

Pior pergunta que me podem fazer, uma tortura, isto é uma tortura.

Mas que tivesse a ver com a Penguin. Existe alguma obra que possas dizer: "É este o caminho que a Penguin quer seguir"?

Isto é difícil.

Então enquanto pensas no livro, já tens alguma música?

Tenho. Pela afinidade óbvia. Foi a primeira coisa que eu me lembro, pela afinidade óbvia, que é uma música que se chama "The Book Lovers", dos The Divine Comedy.

Ok. É ótima.

Conheces? Gostas? Boa. Ou, agora a segunda música seria o "Oxford Coma" dos The Vampire Weekend.

Ok, qual das duas é que preferes?

"Book Lovers", do Divine Comedy.

Boa. Então e em relação ao livro?

Deixa-me só dizer que os livros não têm música, só um à parte, desculpa.

Não têm som.

Se tivermos tempo. Não têm som, é verdade. Não falei disso aqui e era importante. Desculpa, agora falámos em som.

Vamos a isso.

Uma das apostas e um dos desafios e apostas para o futuro é obviamente os audiolivros.

Ok.

Que em Portugal, se os e-books são ainda poucos significativos, o audiobook é mesmo embrionário. Mas eu acho que é o futuro. Lá fora está a crescer muitíssimo. E, portanto, eu não diria que é ler um livro, mas ouvir um livro eu acho que também é outra experiência. Isso por falares em som, desculpa. Lembrei-me disso, que acho que era importante falar dos audiolivros. Pronto, a pergunta que eu mais detesto é esta, e a mais difícil e a que eu mais temo é que livro é que eu sugeria, porque nunca sei se hei de sugerir como uma trabalhadora da Penguin e no meu métier ou como leitora, porque eu também sou uma grande leitora.

Como Marta.

Como Marta e como leitora, e como livros que me formaram, eu tenho que dizer dois. Tenho que dizer um clássico, que é o "Guerra e Paz" do Tolstói, que li muito cedo e que me marcou. E um autor da minha eleição e da minha predileção, que é um autor por acaso publicado pela Penguin e pela chancela Alfaguara, que é o Javier Marías, e um livro que também me marcou bastante, que é os "Enamoramentos" do Javier Marías. Mas há muitíssimos e eu não queria que ficássemos só com estes, mas há muitíssimos autores e livros que me marcaram.

Mas esses dois são certamente boas referências.

São, com certeza. E pronto.

Marta Cunha Serra Diretora de Marketing e Comunicação da Penguin Random House, esteve aqui conosco no "Brainstorming". Marta, até breve. Esta é daquelas conversas que poderia durar horas, principalmente para quem gosta de livros.

Sinto que fico com muita coisa por dizer.

Há de haver outras oportunidades e havemos de combinar. Marta Penacera, diretora de Marketing e Comunicação da Penguin Random House, obrigado por teres vindo ao "Brainstorming". Até breve e boas leituras.

Obrigada.

Quase no final, a inteligência artificial, que tem permitido criar vídeos manipulados cada vez mais realistas. E assim, nuestros hermanos, em Espanha, decidiram agir. O governo aprovou um projeto de lei que impõe multas pesadas às empresas que não identifiquem corretamente conteúdos gerados por inteligência artificial. As sanções podem chegar aos 35 milhões de euros ou 7% da faturação da empresa. O objetivo é evitar que a inteligência artificial seja usada para espalhar desinformação e manipulação digital. A medida alinha-se com as diretrizes da União Europeia e pretende garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e transparente. E já agora, dizemos nós, falta só garantir que a malta que trabalha nesta área também continue a ter trabalho e o que comer. Assim, numa era onde a fronteira entre o real e o digital se torna cada vez mais tênue, surge a questão: será que basta legislar ou estaremos sempre um passo atrás da inovação? Por aqui, a par e passo, com as novidades do mundo do marketing, terminamos mais um "Brainstorming" por entre tempestades que não dão tréguas. Lá conseguimos encontrar abertas, num banco que aposta no social digital para se aproximar dos mais jovens, numa parceria italiana que junta carros velozes e cerveja sem álcool e na luta contra os deepfakes. De resto, se o país continuar com tantas tempestades de ideias quanto tempestades meteorológicas, parece que teremos sempre material para falar e descobrir. E é com isso que contamos: com ideias e, claro, consigo, para mais uma edição deste sempre esvoaçante "Brainstorming", que surge na Rádio Observador às terças-feiras depois das 15h30 e fica também à essa hora disponível no site e na app do Observador e, claro está, nas melhores plataformas de podcast. Ouça-nos, subscreva-nos e partilhe-nos. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia da Matilde de Andrade, eu sou o Hugo Silva. E até à próxima edição, lembre-se: na vida, tal como nas tempestades, nem sempre conseguimos prever o que aí vem, mas podemos sempre preparar-nos para enfrentar o que de lá vier. Até lá.