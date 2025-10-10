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Caça ao Voto na Rádio Observador, o nosso podcast especial em tempo de campanha eleitoral já cheira a despedida. É o último episódio do Caça ao Voto desta temporada autárquicas 2025, com Miguel Pinheiro, o diretor executivo do Observador, e Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Vamos aqui fazer contas finais sobre quem anda a ganhar e perder votos. Eu sou o Ricardo Conceição. Miguel, Rui Pedro, bem-vindos. Ainda querem ir ao dia-

Desculpem.

Estava aqui a fazer uns creques.

Estás nervoso por ser o último dia?

Estou nervoso, estou já triste com isto. Querem fazer o dia e depois o balanço total ou vamos embrulhar tudo já no balanço total? Isto é um programa muito prático.

Acho que dá para embrulhar e dar uns toquezinhos.

Então vá. Rui Pedro, quem ganhou votos?

Olha, e por acaso o meu quem perdeu até é mais localizado para o dia de hoje e o quem ganhou é mais genérico.

Confusão, já estou perdido.

Quem ganhou votos?

Espera, deixa-me começar outra vez. Se calhar vou lançar de novo o indicativo. Não, segue.

Quem ganhou votos, chegando aqui ao fim de duas semanas de campanha, neste momento parece que o PSD está mais bem posicionado para conquistar as duas maiores autarquias do país, pelo menos uma delas, ainda, apesar de todos os erros cometidos por Carlos Moedas, aparece ainda assim ligeiramente favorito e conseguiu inverter a tendência, que não era assim no início da campanha, na Câmara do Porto. Ou seja, a última sondagem já dá uma ligeira vantagem, ainda que pequeníssima, a Pedro Duarte e de facto tudo pode acontecer. Mas no início da campanha parecia que o Porto estava a cair mais para Manuel Pizarro e agora é mesmo um empate total. Claro que se inverteu a tendência em Lisboa, e isso não é bom, porque Carlos Moedas parecia ter a vitória mais garantida. Mas parece-me também que há sinais de que em outras zonas do país há uma recuperação de Câmaras grande, à custa um bocadinho da quebra do PS, pelo menos em sondagens. Mas, e reforçando isto, ainda hoje o PS divulgou uma sondagem interna, que vale o que vale, porque foi encomendada por eles, em que o PS está à frente em Sintra por três pontos percentuais. Esse tipo de autarquias também vão ser importantes. Não nos podemos focar só em Lisboa e Porto, ainda para mais depois de toda a aposta que foi feita em Marco Almeida. Apesar da sondagem ser da AXIMAR, foi pedida pelo Partido Socialista e como quem paga é que ensaio bem na sondagem, eu tendo a duvidar mais, porque não houve outras antes, davam Marco Almeida à frente e não foram divulgadas, por que esta foi? Mas parece-me que o PSD, apesar do aparecimento do caso Pinum Viva, que era dispensável para a campanha, certamente, não terá perdido muitos votos com essas incidências durante a campanha. Ainda teve o orçamento nesta fase final a favorecer a reta final da campanha. Portanto, eu aqui diria que num jeito de balanço, creio que o PSD sai mais forte porque parecia impossível há quatro anos, ou difícil, vir a recuperar a liderança da Associação Nacional de Municípios, que é uma coisa simbólica, mas que para o partido é importante, para voltar a ser o partido que lidera do ponto de vista autárquico, e ainda alimenta, e chegamos a sexta-feira, a poder alimentar a ideia de manter a maior câmara do país e reconquistar a segunda mais importante. Vamos ver se é mesmo assim, mas parece-me que não estou a ver o quê que... Depois na segunda-feira é mais fácil os prognósticos. Não é? Depois do jogo. Mas não estou a ver o que o PSD podia ter feito diferente, por exemplo, no Porto. Em Lisboa, estou a ver muita coisa que deviam ter feito diferente para não chegarem a esta posição de incerteza em sentido inverso. Mas se eu tivesse que apontar o partido que à partida parte mais bem posicionado, seria o PSD, daí que eu acho que foi o partido que ganhou votos, embora também esteja à espera de uma grande subida do Chega, não propriamente em número de presidentes de câmara, que seria sempre uma subida desde que tivessem um, porque têm zero, mas em termos de votação e de implantação nacional, com vários eleitos espalhados pelo país. E isso depois falarei melhor no quem perdeu votos.

Miguel, quem ganhou votos?

Falando hoje, sexta-feira, e é importante sublinhar isto.

17h40.

Certo. Portanto, estamos a falar de um momento em que estamos a olhar para o que foi toda a narrativa da campanha e em que estamos a olhar para o que as sondagens nos dizem. No domingo, isto pode alterar-se radicalmente, mas olhando agora, acho que um dos vitoriosos deste período é, de facto, o Partido Socialista, porque nós vínhamos de umas eleições legislativas onde se decretou o fim da bipolarização. É morta a bipolarização. André Ventura disse: "A bipolarização morreu", mas aqui não. Aliás, uma das coisas mais surpreendentes para mim foi a descrição de André Ventura durante esta campanha, porque André Ventura encheu o país de cartazes em que aparecia ao lado de cada um dos candidatos, mas na campanha ele não conseguiu furar a força da atração da bipolarização. Lisboa e Porto foram duas campanhas totalmente bipolarizadas. Enfim, é evidente que temos dezenas, centenas de eleições pelo país todo, como é óbvio, mas aquilo que domina a narrativa política é o que se vê nas grandes Nas grandes campanhas, Lisboa e Porto acima de todas as outras. E o que vemos aí, de facto, é uma corrida muito renhida entre o PSD e o PS, como sempre aconteceu. O Chega a ter impacto, da mesma forma que a CDU tem impacto em Lisboa. Ou seja, o impacto do Chega no Porto é poder tirar votos ao PSD. E o mesmo se passa em Lisboa, tal como o impacto de João Ferreira é poder tirar votos à coligação encabeçada pelo Partido Socialista. Portanto, nós temos toda uma narrativa política bipolarizada e isso para o PS é uma grande vitória. Se no domingo conseguir ganhar Lisboa, Porto, Sintra ou uma conjugação disto, então este regresso torna-se efetivo. Claro, se perder estas três câmaras, fica mais difícil, mesmo que perca por pouco.

Exato.

Pouco. Mesmo que perca por um voto em Lisboa, mesmo que perca por um voto no Porto, mesmo que perca por um voto em Sintra, a coisa fica um pouco mais fragilizada. Mas realmente, aquilo a que nós assistimos foi ao PS como um dos dois grandes partidos autárquicos.

Autárquico.

E por isso conseguiu ter uma vitória.

Rui Pedro, vamos a quem perdeu?

Sim, só para terminarmos em grande. Para mim, quem perdeu foi Francisco Assis e o Partido Socialista no todo. Eles continuam, o Partido Socialista, a elevar expectativas sobre eles próprios e a desvalorizar expectativas sobre os outros. Francisco Assis decidiu dizer hoje, qual Zandinga, que vai ser no domingo o primeiro grande apagão eleitoral do Chega. Todos nos recordamos que o Zandinga disse que o Benfica ia ser campeão, depois quando o Benfica não foi, disse que tinha assustado que era em juniores. Eu não sei se depois ele vai dizer: "Eles só têm cinco, nós temos 102", mas há um ponto de partida e há um ponto de chegada. Mas a mim até me parece mais que o Francisco Assis vai ser uma espécie de professor caramba, mais do que Zandinga, porque vai dizer: "Caramba, o PS perdeu tantas câmaras. Caramba, os dados apontam que o Chega daqui a quatro anos, se calhar, vai ter dezenas de câmaras. E caramba, que se calhar não vai ganhar nem Lisboa, nem o Porto." Isto juntando a José Luís Carneiro, que anda a dizer que vai ganhar Lisboa e o Porto. Até pode ganhar. Parece-me que estão a elevar demasiadas expectativas para aquilo que é a noite eleitoral e para aquilo que o Carlos César hoje à tarde chamou de tsunami, numas declarações um pouco mais comedidas do que o próprio José Luís Carneiro ou do que Francisco Assis, a dizer que houve edifícios que foram destruídos e que têm que ser reconstruídos. Mas a mim parece-me que o PS é um partido em ruínas, tem ainda estes grandes bastiões autárquicos e tinha uma vantagem ainda grande de autárquicas, apesar de ter perdido Lisboa em 2021, tinha uma grande vantagem de autarquias. E na verdade, agora vamos ver, mas na sexta-feira, antes das legislativas, estávamos todos nisso, que se calhar o Partido Socialista tinha perdido por pouquíssima percentagem de votos e depois foi um hecatombe total. Eu estou a sentir o PS tão destruído como aconteceu com outros partidos na Europa, como o Partido Socialista francês, como o PASOK na Grécia. Isso é o que eu sinto. Mas lá está, como o Miguel dizia, no limite, de facto, podem todos calar-me e o PS pode ter uma vitória que nestas circunstâncias será histórica.

Mas tu ouves alguém no Porto dizer que está indeciso, a sua grande indecisão é se vota Pedro Duarte ou Miguel Corte-Real, ou em Lisboa alguém dizer que a sua grande indecisão é saber se vota Carlos Moedas ou Bruno Mascarenhas.

Não, mas o Chega elegeu 16 vereadores, creio eu, em 2021. Portanto, a possibilidade do Chega se afirmar novamente como um partido que tem mais de um milhão de votos, que é um absurdo, quando vem umas presidenciais, que serão votos em André Ventura, mesmo que sejam em Freixo de Espada à Cinta, não há de ser por causa do candidato do Chega, há de ser por causa de André Ventura. E o PS numa situação tão complicada como esta, no bipartidarismo, eu acho que ainda não é neste campeonato que o Chega vai entrar. Eu acho que eles, por exemplo, não têm condições, e tu dizias isso, de ultrapassar já o PCP em número de câmaras, mesmo que o PCP perca. Mas porque me parece que uma presidência de câmara é uma coisa mesmo difícil de conseguir para um partido novo. Nós se olharmos para os outros partidos com representação parlamentar.

Mas no Alentejo isso não pode acontecer.

Mas também não há assim tantas câmaras para conquistar por parte do Chega. Nunca será assim um número, mas pode ser, pode chegar a terceira força autárquica, mas nunca vai chegar ao nível dos outros dois, de facto. Mas os outros dois têm mais de 40 anos disto, aliás, 50 anos disto. E, portanto, aquilo que o Chega vai ter provavelmente é aumentar em 1000% ou 2000% a votação, o que, tendo em conta o histórico da democracia portuguesa, é uma coisa que vai ser relevante.

Miguel, quem perdeu?

O Chega.

Acho que André Ventura está assoberbado e, portanto, não consegue estar em todas, mas acho que ele não se conseguiu impor como um protagonista nestas eleições. De facto, não conseguiu. Tu ouves a nossa rádio, lês o nosso jornal, vês as televisões e ele não conseguiu ser esse protagonista. Acho que vai conseguir ser nas presidenciais, suspeito, mas aqui Não conseguiu. Com certeza que qualquer comparação com as últimas autárquicas vai ser extraordinário. Mas olhando para a percepção que as pessoas têm, acho que a percepção vai levar a comparar com as legislativas e vai ser um pouquinho desilusão. A não ser que, acho que tudo isso muda, se o Chega conseguir ganhar Sintra.

Não me parece que seja possível neste momento.

Se o Chega conseguir ganhar Sintra, esquece tudo o que eu disse.

Mas isso acho que parece-me difícil. As últimas sondagens já vêm dando o terceiro lugar como consistente, não longe dos outros dois.

Mas mesmo até aí, ele teve um grande azar, porque onde é que Passos Coelho decidiu fazer campanha a sério? Sintra. Foi em Sintra que Passos Coelho-

Pareceu pelo menos duas vezes, mais uma na Amadora.

Ele foi ali expressamente dizer: "Votem neste senhor do PSD". É um grande azar, de facto. E por isso, acho que as coisas não correram incrivelmente ao Chega e o PS ficou confrontado com um enorme erro de escolha. Mais uma vez no domingo isto pode mudar tudo.

Claro, cá estaremos.

Mas parece-me que o PS cometeu um grande erro ao escolher Alexandra Leitão para Lisboa. Mesmo que o PS eventualmente ganhe Lisboa no domingo, teria sido mais fácil ganhar Lisboa com outro candidato que não a Alexandra Leitão. Ainda hoje, ouvir a Alexandra Leitão ter Mariana Mortágua a dar-lhe uma bênção, a Mariana Mortágua a dizer que tem uma grande confiança em Alexandra Leitão em Lisboa, isto é de arrepiar.

Obrigado, Miguel Pinheiro. Obrigado, Rui Pedro Antunes, pelas análises aqui neste Caça ao Voto. Agora vamos até à estrada, ao encontro dos jornalistas que estão a acompanhar esta campanha eleitoral. Fazemos uma paragem em Loures, onde está o Vasco Maldonado Correia. Vasco, este é um dos concelhos a ter em conta no próximo domingo?

Ricardo, podíamos ficar aqui a falar sobre Loures. Não temos essas horas, temos aqui só alguns minutos.

Temos, e poucos.

Dos quatro candidatos principais a Loures, todos dizem que podem ganhar. Sabemos que isso já é também usual neste tipo de eleições, mas é interessante no sentido em que Ricardo Leão, candidato do PS, diz que sente mais fervor, mais ânimo à volta da candidatura do PS do que em 2021, altura em que conseguiu roubar a autarquia à CDU. O Chega, que tem como candidato Bruno Nunes, que é uma das figuras principais do partido, garantiu esta manhã que vai ter ainda mais votos do que André Ventura teve nas legislativas, e foram bastantes, ficou a cerca de dois mil votos de ficar em primeiro lugar no conselho. Depois, a CDU tem como candidato Gonçalo Caroço, que avança para estas autárquicas de uma posição difícil de definir isto, porque em 2021, de facto, a CDU governava, até aí governou durante vários mandatos em Loures, mas aqui nas legislativas só conseguiu ter cerca de três mil, quatro mil votos e por isso continua a apresentar-se como candidato à vitória, mas não é assim tão simples. E há ainda o PSD, e para fechar, Ricardo, que tem conseguido ganhar mais votos neste concelho, apareceu em terceiro lugar nas legislativas e também acredita, Nelson Batista é o candidato que pode vencer. Por isso, sim, é um dos centros de batalha a ter em conta no domingo.

Obrigado, Vasco. E outro centro ou outro concelho a prender as nossas atenções vai ser o de Sintra. Miguel Cordeiro, as atenções estão concentradas aí também em Sintra, onde, no fundo, está tudo em aberto.

Está tudo em aberto, mas há uma luta que parece cada vez mais apertada entre PS e PSD, ou seja, entre Ana Mendes Godinho e Marco Almeida. Com o Chega a cair, ainda há pouco falavam isso, ainda há pouco o Rui Pedro Antunes referia isso mesmo, com o Chega a cair para a terceira posição, sendo que há cerca de três, quatro semanas, as primeiras sondagens apontavam até para um possível cenário de duelo a três. A verdade é que a campanha foi colocando o Chega numa posição de terceiro lugar.

Miguel, o teu som não está o melhor. Vamos conversar mais à frente nesta tarde. O teu som não está o melhor. Vamos já para o Porto, onde Luís Montenegro vai estar ao lado do candidato Pedro Duarte e Mariana Lima Cunha. Isto é confiança ou imprudência de Montenegro?

Olá, Ricardo. Acho que é a esperança, sobretudo, de Luís Montenegro. Nós hoje tivemos Luís Montenegro no Bolhão, ou seja, voltaram, não vou dizer ao local do crime, ao local da polêmica, ao local onde estiveram os dois juntos no dia em que Pedro Duarte anunciou a sua candidatura e, portanto, a sua saída do governo de Luís Montenegro, de quem é amigo e próximo. E desta vez Luís Montenegro vai dar mais uma força a Pedro Duarte. E enfim, não mostrou só otimismo, mostrou um otimismo que alguns diriam otimismo irritante, quando disse que até acha que é possível a maioria absoluta por parte do PSD no Porto. Enfim, os dados que nós temos nas sondagens são, de facto, de um empate técnico. Nas equipas aqui das candidaturas do Porto, não há absolutamente ninguém que arrisque dizer quem é que vai ganhar. E, portanto, na equipa de Pedro Duarte, eu diria que já há algum otimismo e alguma satisfação com o facto de, aparentemente, a tendência se ter invertido, pelo menos do que parecia uma vitória certa de Manuel Pizarro, para este empate técnico. Enfim, na última sondagem com Pedro Duarte com duas décimas muito ligeiras de avanço em relação a Manuel Pizarro, mas está, de facto, tudo em aberto e, portanto, Luís Montenegro quis vir dar aqui uma força, sendo que obviamente se Pedro Duarte conseguir a proeza de ganhar a Câmara do Porto e de ser o sucessor de Rui Moreira, tendo partido mais tarde na sua candidatura e com sondagens desfavoráveis, isso seria evidentemente uma noite de grande festa para o PSD. E já que me perguntavas se isto é imprudência ou se é confiança de Luís Montenegro, ele vai também passar a noite de domingo, a noite eleitoral, aqui no Porto, com a esperança de poder ir dar um abraço ainda a Pedro Duarte durante a noite. Portanto, se mais provas precisássemos para perceber que o Porto é uma grande aposta do PSD este fim de semana de eleições, aqui estão elas.

Exato. Obrigado, Mariana Lima Cunha, uma das jornalistas do Observador que está a acompanhar a campanha eleitoral, que caminha para o final. À meia-noite entramos naquele limbo informativo em que todas as referências à campanha eleitoral vão desaparecer porque estamos em período de reflexão. O Caça ao Voto também vai agora hibernar até ao próximo ato eleitoral. Este é o nosso podcast especial em tempos de campanha.