Isilda Gomes na 'Cadeira do Poder Autárquico': "Tirarei as devidas ilações" quando investigação sobre vacinação indevida terminar

Arguida em caso de vacinação indevida, autarca de Portimão recusa dar mais explicações e promete "tirar ilações" no fim do processo. Diz que "boa governação só com maioria absoluta" e exclui Chega.