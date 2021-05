Miguel Ângelo Marques na 'Cadeira do Poder Autárquico'. "Manuel Machado não tem visão para Coimbra"

Miguel Ângelo Marques, candidato do Chega a Coimbra, sentou-se na "Cadeira do Poder Autárquico", apontou críticas à gestão socialista e prometeu uma cidade voltada para as empresas.