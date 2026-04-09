Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora uma nova edição da Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nossa convidada a socialista Ana Gomes. Bom dia, bem-vinda de volta, já cá esteve uma vez.

Bom dia.

Lembra-se quantos fez da primeira vez?

Lembro.

17 pontos.

Isso não lembro. Assumo.

Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já vamos à política nacional, mas primeiro queremos saber qual é o órgão das Nações Unidas responsável pela paz e pela segurança internacionais.

O Conselho de Segurança.

Pois claro que está. Se tivesse hoje uma missão diplomática, começava por onde? Médio Oriente, Ucrânia, pela própria ONU, que parece bloqueada pelos interesses das grandes potências?

Começava pela China.

Pois, olha que tem aqui uma lista grande.

Começava pela China.

Pois.

Do ponto de vista bilateral. Mas continuaria a apostar na ONU como o fórum essencial para o diálogo entre todos os países do mundo. E mesmo quando há as mais graves ruturas, os mais graves atentados ao edifício do direito internacional, como é o que resulta da atuação da administração Trump, mais importante é falarmos e mostrarmos que não alinhamos.

Mas por que a China, Ana Gomes? Curiosidade.

Porque a China tem hoje um poder acrescido. Aliás, até neste simulacro de cessar-fogo, que todos esperamos que se transforme, de facto, em paz duradoura, a China teve uma intervenção fundamental. A China é quem está por trás do Paquistão. Que, por sua vez, é também o representante dos Estados Unidos no Irão, visto que o Irão não tem relações diplomáticas diretas com os Estados Unidos e é o Paquistão que o representa. Por outro lado, o Paquistão tem um programa nuclear fora do Tratado de Não Proliferação Nuclear, como Israel, de resto, mas no caso do Paquistão, é um programa nuclear que foi financiado pela Arábia Saudita. E, portanto, há aqui um interesse também local, que está para além do Paquistão, regional, que explica esta intermediação do Paquistão, mas que não teria nenhuma hipótese de sucesso se por trás não estivesse a China, que por sua vez tem capacidade, obviamente, de pressionar o Irão, visto que é o principal cliente do petróleo do Irão.

E é o que tem feito no Estreito de Ormuz. Falamos das Nações Unidas e como é que olha para o futuro da NATO, de que os Estados Unidos agora ameaça, mais uma vez, sair?

A NATO não vai ser mais o que era. Eu há muito tempo que defendo que a Europa devia ter apostado nas suas capacidades de segurança e defesa. Não foi por acaso que estive exatamente 15 anos na Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu a defender que, ainda no quadro da NATO anterior, nós tínhamos todo o interesse em reforçar o pilar europeu da NATO e isso só se podia fazer investindo europeu. E hoje estamos a ver as consequências de não o ter feito. Agora, a NATO está sob ameaça. Ainda ontem Trump voltou a atacá-la no encontro com o Mark Rutte. Esse idiota desse Mark Rutte, que já há muito tempo devia... De facto, é uma vergonha para todos nós que ele seja o secretário-geral da NATO. É um funcionário desqualificado, que todos os dias se desqualifica, como ainda ontem a fazer iluso ao Trump, mas acabando de ter ouvido de Trump a ameaça de voltar à Groenlândia, ou atacar a Groenlândia.

Ana Gomes, Paulo Rangel ontem, por exemplo, dizia que isto é conjuntural e não podemos misturar Donald Trump, o presidente atual, com aquilo que é um aliado histórico.

Não, isso é querer ser muito eufemístico. Não, isto não é conjuntural. Isto é, de facto, uma rutura, isto muda o mundo, muda a confiança que muita gente tinha no aliado americano e no próprio povo americano, que les duas vezes este narcisista maligno que é Trump. Soube-se que inclusivamente ameaçou o Papa. Não é por acaso que o Papa recusou o convite do J. D. Vance de ir aos Estados Unidos no dia em que fazem 250 anos, no próximo 4 de julho, porque, de facto, soube-se ontem que o representante do Vaticano em Washington foi chamado ao Pentágono em janeiro, por causa de o Papa ter dito que era preciso apostar na diplomacia a sério e não na força das armas, e ameaçou o Papa com as capacidades divinas que Trump pensa ter e que inclusivamente levou o Pentágono a referir-se ao Papado de Avignon, quando, no fundo, o Papado foi instrumentalizado pela coroa francesa em "nil ọ tempore". Quer dizer, isto muda o mundo. E fingir que não é gravíssimo. E mais, põe-nos em risco. Não só nos põe numa situação absolutamente pouco solidária com os nossos parceiros europeus, que têm razão na demarcação que, apesar de tudo, foram fazendo, como nos põe em risco. Podemos não estar na primeira linha do risco neste momento.

Está a falar da utilização da Base das Lajes, é isso?

Não só da Base das Lajes, da atitude geral do país. É evidente que passa pela Base das Lajes, mas está para além da Base das Lajes. Eu acho que tem a ver com a atitude de cumplicidade com uma guerra que não tem legitimidade, que não tem moralidade nenhuma. Quer dizer, com um energúmeno como Donald Trump, boçal, que ameaça Um país de aniquilação, de voltar à Idade da Pedra. Ameaça o povo iraniano, uma civilização, de voltar à Idade da Pedra, que tem um secretário da guerra que negoceia com bombas. Não, desculpem. Fingir que isto é menor, que isto é passageiro, que isto não tem consequências, é delirante e é pôr-nos em risco. E é uma indignidade. Eu não sei o que é que essas pessoas que têm filhos, ensinam aos seus filhos lá em casa. E não sei o que é que eles querem que nós todos, cidadãos, ensinemos aos nossos filhos.

Então vamos olhar aqui, já para o país, Ana Gomes, para mais uma pergunta, agora relacionada com António José Seguro, que está na sua primeira presidência aberta, termina amanhã. Recuperando uma tradição inaugurada por Mário Soares, da presidência aberta, a pergunta é uma pergunta de memória: onde é que foi a primeira presidência aberta de Mário Soares, que foi logo em 86?

Não me lembro, mas...

Não foi das mais icónicas, de facto.

Terá sido aqui em Lisboa.

Da área metropolitana de Lisboa, não.

Essa foi mais tarde.

Essa foi mais tarde, foi no segundo mandato.

Eu tinha acabado. Eu no dia 9 de março, dia em que o presidente tomou posse, presidente Mário Soares, eu voei para o meu primeiro posto diplomático em Genebra.

Foi nesse dia.

Foi exatamente nesse dia, há 40 anos e um mês, faz hoje.

Ora bem. Então vamos dar-lhe ajudas, três ajudas. Terá sido a área metropolitana de Lisboa, terá sido a descida do Douro ou Guimarães.

Então é risco.

É risco. Na prática, já só tem duas hipóteses.

Guimarães tem um sentido...

Pois teria.

Está certo, não pense mais. Pois é, foi em Guimarães. Não foi, de facto, das mais faladas, Mário Soares ainda não estava ali a chamar a atenção para alguns problemas do país na altura, pelo menos de uma forma tão gritante.

Essa é a virtualidade das presidências abertas.

É essa a qualidade. E sendo a Ana Gomes, de facto, uma das primeiras apoiantes de Seguro, muito antes do Partido Socialista saber ainda o que ia fazer relativamente a isso, está a gostar do estilo de Seguro ou esperava, até por isso que está a dizer em termos internacionais, que já o ouvíssemos de outra forma?

Não, acho que era normal aquilo que ele está a fazer e acho que fez bem em começar com esta presidência aberta, exatamente por uma ferida que se abriu recentemente.

Durante a campanha eleitoral.

Exatamente, em relação ao qual o governo foi lesto a fazer promessas, mas demora a cumpri-las e essa situação é urgente. E é muito importante que, justamente graças a esta presidência aberta de António Gê Seguro, se esteja a ver onde é que estão as falhas, e algumas que são absolutamente inadmissíveis. Umas decorrem dos próprios processos burocráticos, que são lentos e que obviamente deviam ser agilizados nesta conjuntura. Mas outras dependem da falta de intervenção do Estado, junto, por exemplo, das operadoras de comunicação. Eu ouvi, por exemplo, há dias a presidente da Câmara de Sernache do Bom Jardim, queixar-se de que era um gravíssimo problema as comunicações não estarem restauradas e que empresas importantíssimas e poderosíssimas neste país, que ganham milhares de milhões à nossa conta, não cheguem à frente, não contratem quem precisam de contratar para fazer o que é preciso urgentemente. Quando isso hoje é uma condição até essencial de funcionamento.

São serviços mínimos já, não é?

Exatamente, de trabalho de muita gente.

Portanto, António José Seguro faz bem em pressionar também o governo com esta presidência aberta.

Claro, isto é também uma forma de pressão. E neste momento tudo corre bem e em termos corretos e esperemos que assim seja sempre, mas não deixa de ser uma pressão.

Haverá decisões do Presidente da República brevemente, que se espera que podem ser mais decisivas, como a apreciação da Lei da Nacionalidade ou a Lei Laboral?

Em relação ainda a estas questões, o que eu espero é que também rapidamente ele tenha a Casa Civil capaz de fazer o acompanhamento disto, porque não é possível que daqui a dois meses ainda esteja tudo na mesma.

Também é esse risco.

Também é esse risco. Eu penso que em relação à Lei da Nacionalidade, em que uma inenarrável, inaceitável coligação entre o PSD e o CHEGA, violando desta a promessa do Luís Montenegro, de que não é não, que deixou passar, por exemplo, a ideia da pena acessória.

A perda da nacionalidade.

A perda da nacionalidade. Isso e também a Lei da Autodeterminação da Identidade de Género, na minha opinião, justificam que o Presidente da República peça uma fiscalização ao Tribunal Constitucional.

Vamos para esse assunto.

Vamos por aí.

Da Constituição. O artigo primeiro da Constituição da República Portuguesa diz que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e...?

Livre, justa.

Justa e?

Socialista?

Não.

Havia progressivo, está no preâmbulo. Mas não está no artigo um. Livre, justa e quero aqui umas hipóteses.

Diga.

Então, democrática, responsável, solidária.

Eu diria democrática.

É errado.

É solidária.

Ainda bem que eu me errei. Mas a democracia também é solidariedade.

Em relação à Constituição, um processo de revisão constitucional que seja iniciado, deve, no seu entender, avançar sem a participação do Partido Socialista?

Não. Eu não sou contra, porque a própria Constituição não é contra, pelo contrário, prevê que de tempos a tempos isso se faça. Mas eu penso que tem que ser, obviamente, uma maioria sólida. Como está previsto na própria Constituição. Democrática. E há uma parte da direita que não é democrática, porque ser democrático não é só ser eleito, é cumprir todos os outros preceitos da democracia, respeitar o outro, a tolerância, etc. Respeitar a separação de poderes, questão essencial. E quando uma parte da direita, designadamente a extrema-direita, representada no Chega, com quem alinha, sem princípios, uma parte do PSD, quando faz o tipo de acordos que fazem, é evidente que estão a pôr em causa os princípios da Constituição, estão a pôr em causa a própria Constituição. Portanto, eu penso que o PS é essencial para a formação dessa maioria, mas penso que não é essa toda a prioridade neste momento, como aparentemente, pelo menos uma parte saudável do PSD também reconhece.

Sim, empurrando para a segunda metade da legislatura.

E aliás, cito António José Seguro, que disse que não é a Constituição que é impedimento de alguma solução para os problemas dos portugueses, que é de facto o incumprimento da Constituição que está na base de muitos dos problemas dos portugueses. Desde logo, a questão da saúde, a questão da habitação, que é um gravíssimo problema com consequências dramáticas para todos os cidadãos neste momento, e em que há, sistematicamente, e não é de agora, uma abstenção de intervenção do Estado, com consequências gravíssimas para todos nós. Abstenção de investir na habitação social, e hoje sabemos que há métodos de construção hiper rápidos, credíveis e fiáveis. E há abstenção, e até há ação perversa, quando se facilita a especulação imobiliária, quando se dá, por exemplo, isenções fiscais aos fundos imobiliários.

O problema não está na Constituição.

O problema não está na Constituição, está na falta de ação do governo, deste e dos anteriores, que levaram a esta gravíssima crise no plano da habitação, concretamente. O mesmo poderíamos dizer da saúde ou até da própria economia. Temos este crescimento raquítico, é por falta de medidas. E não são, obviamente, as questões laborais. Eu espero que a UGT chumbe a proposta laboral, embora a gente não saiba, e já devíamos saber o que é a última proposta do governo. Mas não me parece que, de maneira nenhuma, também seja outra matéria que seja necessária e que seja essencial exatamente para a competitividade e para o crescimento económico de que o país necessita.

Vamos para outra área que a Ana Gomes ainda não falou.

E para corrigir a injustiça fiscal, porque ainda ontem eu ouvi a primeira-ministra falar que até admitiria voltar ao déficit se fosse para impedir a degradação da vida dos portugueses. Mas é que a degradação da vida dos portugueses tem a ver com as injustiças que já cá estão, designadamente a injustiça fiscal, que faz com que nós todos, a maior parte dos cidadãos que pagam impostos, paguem imenso para os bancos e outras entidades não pagarem nada e terem vergonhosas prescrições, como ainda agora aconteceu com o chamado cartél da banca, que se deixou prescrever, etc.

Então vamos lá à questão da justiça, com a pergunta do novo diretor-geral da PJ, como é que se chama?

Carlos Cabrera?

Muito bem, Cabreiro. Recentemente designado. Nos últimos anos, Ana Gomes, tem-se designado como ativista. A justiça portuguesa está a conseguir, no geral, falamos de polícias, Ministério Público, tribunais, tem conseguido dar resposta às novas formas de criminalidade e a este tipo de preocupações?

Não. E não é que não haja bons atores em todos os domínios e gente empenhada e séria em todos os domínios de intervenção, das polícias ao Ministério Público, às magistraturas, etc. O problema é que o sistema está estruturalmente deficiente.

Portanto, precisa de uma reforma. Este precisa de uma reforma.

Absolutamente. E há coisas chocantes. Eu ainda recentemente fiquei absolutamente angustiada, é o termo, quando vi vários agentes da justiça e da polícia, inclusivamente, dizer que acabou de expirar uma legislação, e não foi substituída por nada, que permitia, por exemplo, às polícias fazerem o rastreio online dos abusos sexuais contra menores, e que os responsáveis deste país, do governo ao Parlamento, deixem criar-se esta situação, é gravíssimo, é inaceitável, é irresponsável, é imperdoável. Eles têm que agir rapidamente e não se desculpem com as leis europeias, se existem ou não existem. Eles têm capacidade para legislar nacionalmente e rapidamente e dar os poderes essenciais às polícias e aos outros agentes da lei, para que efetivamente esse tipo de criminalidade abjeta, que é, de resto, uma criminalidade que ninguém fala, que também está na base, inclusivamente, do que estamos a ver na América, com o Epstein Files e na base da atuação do próprio Trump, continue sem ser devidamente e exemplarmente punido.

Ana Gomes, vamos para a última pergunta e eu acredito que vai chegar novamente aos 17 pontos. Esta é para si, creio que é muito fácil: em que data foi formalmente proclamada a independência de Timor-Leste?

20 de maio de 2002.

10 pontos.

Até se confundiu a dizer essa data.

Verdade. Sim, eu acabei de vir de Timor-Leste. Tenho uma ligação especial com Timor-Leste, naturalmente, como também tenho com a Indonésia. E o país fez progressos extraordinários nestes 25 anos, mas também tem vulnerabilidades extraordinárias. Ainda anteontem saiu um artigo no The Guardian sobre as vulnerabilidades, por exemplo, à infiltração pelas máfias dos esquemas online ligado ao iGaming e outros esquemas, que não é só para países com as vulnerabilidades naturais de Timor-Leste, mas também o nosso país.

Mas num país com essas vulnerabilidades são maiores.

Ainda são maiores, porque obviamente há grande necessidade de investimento e vem muita gente com malas de dinheiro e compram pessoas, e esse é um grave problema neste momento em Timor-Leste. Muita gente está apreensiva e eu também estou apreensiva com o que se passa e espero que sejam tomadas medidas rapidamente, mais do que aquelas que já foram, porque houve um relatório justamente das Nações Unidas que levou a que essas medidas fossem tomadas, mas elas precisam de ser mais radicais, porque há agentes infiltrados dentro da própria governação destas organizações criminosas.

O envolvimento de Portugal, não só a nível diplomático, mas também da sociedade civil no processo de independência de Timor-Leste, é algo de que nos devemos orgulhar.

Com certeza, foi fundamental. Mas olhe, também fundamental foi o direito internacional. Se nós admitirmos que Trump destrua o direito internacional, se nós não continuarmos a exigir o cumprimento do direito internacional e a dizer, por exemplo, que este ataque ao Irão é ilegal, além de imoral, além de ir contra os interesses estratégicos dos próprios Estados Unidos. O Irão está mais forte hoje do que antes. Descobriu que tinha uma arma, se calhar, muito mais poderosa do que a arma nuclear, que é no fundo só para usar como dissuasor, que é o controle do Estreito de Ormuz. Não temos dúvidas nenhumas que neste momento o Irão está muito mais poderoso do que estava antes deste ataque de Trump e de Israel ao Irão. Portanto, nós precisamos do direito internacional e parte do direito internacional é reafirmar que os ataques são ilegais. É por isso que eu não aceito a atitude indigna do governo português, que aceita que passem os aviões para esquemas defensivos. Mas os ataques aos países em relação ao qual o Irão está a retaliar, são os países que têm bases americanas e é a forma de retaliar em relação a um ataque em legítima defesa, a um ataque de que ele foi vítima e onde, obviamente, mantém a única maneira de usar legalmente a força, que é em legítima defesa. Portanto, nós temos que reiterar o direito internacional. Timor-Leste nunca teria visto a sua independência se nós não tivéssemos batalhado pelo direito internacional e se Portugal não tivesse credibilidade na defesa do direito internacional. E hoje não tem, infelizmente. E sim, a sociedade civil tem aqui um papel muito importante.

Como teve também na altura.

Como teve na altura, designadamente na pressão aos nossos governantes para fazerem o que tinham que fazer e se mexerem internacionalmente. E continua a ter, e eu espero que um documentário que a RTP fez, que em breve suponho que será exibido na RTP, em que eu intervim, venha a mostrar aos portugueses que de facto estes 25 anos de independência de Timor-Leste valeram a pena e que apesar de muitos problemas e desafios, Timor-Leste é um país extraordinário, com grandes capacidades, além da incrível beleza natural.

Ana Gomes, muito obrigada por ter vindo. Reforçou o 17. Teve outra vez o 17. Não há duas sem três. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para si. Muito obrigada.

Muito obrigada