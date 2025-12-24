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Começa agora a Comissão de Inquérito das manhãs 360 nesta véspera de Natal. É nosso convidado o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Bom dia, bem-vindo.

Olá, muito bom dia.

Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar de volta à Comissão de Inquérito. Da última vez, em maio, recorda-se, fez 22 pontos. Vamos ver se é hoje que chega à pontuação máxima, aos 25.

Já não me recordava.

Vinte e cinco de Natal.

Muito bem.

O Paulo Ferreira está à distância, portanto, depois, Dom Rui Valério, vou lhe pedir que ponha os fones só para ouvir a pergunta do Paulo. Vamos começar por uma. Vamos ver se é fácil ou não, talvez não seja. Onde é que foi a última atuação do padre Guilherme, o padre DJ?

Muito bem.

Começamos com uma torneira, não é?

Sim. Para já, eu quero enviar votos de um feliz Natal para todos aqueles que nos ouvem, pois o capelão Guilherme, a última atuação que ele fez deveria ser algures onde ele é apreciado, onde ele é estimado, onde ele é querido, que poderia ser em qualquer parte do mundo.

É uma boa forma dar a volta.

E por isso, se não é aquela onde eu vou dizer, poderia muito bem ter sido lá e eu vou para a Austrália.

Espera, começa por "chi".

Chicago?

É um país.

Chipre?

Isso. Não. Espera, eu vou dar-lhe uma ajuda. Chipre, Chile ou China.

Então é o Chile.

Um padre é sempre padre, mesmo em palco. Este hobby do padre Guilherme traz responsabilidades acrescidas?

Duas coisas, antes de mais. Um padre é sempre padre, porque ser padre não é uma função, mas ser padre é uma identidade. Aquilo que os filósofos de antigamente diziam, contém uma dimensão ontológica e não meramente funcional. Isto é o primeiro ponto. Portanto, ele é padre 24 horas por dia, todos os dias do ano. Em segundo lugar, é interessante porque eu conheço pessoalmente o padre Guilherme, ele é capelão militar e, portanto, durante alguns anos foi meu camarada, foi meu companheiro, foi meu sacerdote. Ele faz esta atuação e enveredou por este caminho, fundamentalmente por princípios de evangelização. Ele próprio está consciente, e nós com ele, de que é uma forma de levar o evangelho àquelas franjas e àquelas margens onde de outra forma ele não chegava. E ele tem essa capacidade e, portanto, daqui um abraço também para ele.

Mas é cada vez mais difícil também atrair jovens para o sacerdócio. Esta poderá ser uma forma de o conseguir?

Não sei se esta é uma forma de o conseguir. Eu sei que esta é uma forma de atrair jovens e pessoas, talvez, para a mensagem de Jesus. Se depois, a partir desse acolhimento e dessa recepção da mensagem, é possível fazer o salto para uma proximidade maior com o próprio Jesus Cristo, isso, não haja dúvida que é o preâmbulo indispensável para uma opção pelo sacerdócio. Porque quando um jovem, uma pessoa decide dar este passo, aderir desta forma ao sacerdócio, não o faz só em nome de valores, em nome de projetos, em nome de algo, em nome de realizações, em nome de missões, em nome de feitos, mas fá-lo em nome de uma pessoa, porque ser padre é aderir a uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo.

A quebra nas vocações é preocupante para a Igreja?

Ela é preocupante para a Igreja. Está a referir-se, penso eu, à vocação sacerdotal.

Sacerdotal.

Mas para a Igreja, antes da crise vocacional sacerdotal, ou religiosa, ou missionária ser uma preocupação, é uma preocupação a crise vocacional como tal. Porque hoje, sobretudo nós aqui no Ocidente, estamos a constatar que esta dimensão vocacional, a crise existente é transversal. Nós falamos de outras profissões, nós falamos de outras áreas, e é recorrente perceber que há uma crise generalizada desta coisa do sentir-se chamado, interpelado para um algo, para um qualquer coisa. Mas vindo concretamente à dimensão vocacional, ela reflete um pouco uma cultura também. Desde logo, a cultura do compromisso a longo prazo. Isto é ser padre para a vida, para sempre. Depois, em segundo lugar, ela tem uma forte carga de altruísmo. Ninguém é padre para si próprio, nem para uma carreira pessoal. É ser padre para os outros. Este altruísmo também já conheceu melhores dias. Ou seja, a maneira como eu poderia estar aqui a narrar a configuração de uma crise vocacional sacerdotal, ela é perfeitamente aplicável, por exemplo, por que é que há crise, estou agora nos médicos, por que é que há crise de professores, na classe dos professores? Por que é que há crise na vocação de educadores? Por que é que há crise na vocação de militares?

Portanto, essa acaba por ser apenas um reflexo de uma sensação geral da sociedade.

Infeliz ou infeliz, ou sem infeliz e infelizmente, a verdade é que ela é apenas, como eu ia dizer, um epifenómeno num fenômeno muito mais transversal e amplo.

Bem, dois pontos. Já não vai aos 25, mas vai aos 20.

Viga, viga.

Vamos continuar.

Vamos aqui à segunda questão, um tema claramente mais pesado. Em que ano foi criado o Grupo Vita?

O Grupo Vita foi criado no ano 2021 ou 2022.

O Paulo vai dar-lhe uma ajuda.

Então vou dar aqui a ajuda. 2021, 2020 ou 2023. Já está um eliminado, senhor D. Valério.

Eu já tinha falado do 21, então é 2020.

Falou do 21, do 22.

E o 23?

Exato.

2023.

Já foi depois da pandemia. Este grupo, sabemos, foi criado pela Conferência Episcopal Portuguesa.

Desculpa, estava a fazer confusão com o independente.

Com o independente. Pois, o Vita veio a seguir ao independente.

Tenho perdão, não tenho?

Tem.

Nesta época de Natal.

Com o primeiro.

Sim, foi em 2023.

O Grupo Vita, até para recordar os nossos ouvintes, foi criado pela própria Conferência Episcopal Portuguesa para acompanhar e prevenir as situações de violência sexual. Quando é que esta questão da compensação às vítimas estará encerrada? Tem havido críticas públicas das próprias vítimas.

Primeiro, quero dar aqui uma palavra de compreensão para as irmãs e irmãos que são vítimas deste flagelo e, portanto, até um bocadinho iluminado e inspirado pelo mistério que estamos a celebrar, que é o coração da humanidade contempla a vulnerabilidade de alguém que, de certa maneira, também foi uma vítima da exclusão, do repúdio e por isso teve que nascer numa manjedoura, estou a falar de Jesus. E, portanto, a primeira palavra é uma palavra de solidariedade, de compaixão, de presença. Segundo, faço um apelo para a compreensão. Este atraso, este abrandamento, é movido única e exclusivamente por um propósito de se escutar a todos, de analisar caso por caso, com profundidade, com amplitude, com um dever de ética, de justiça e de compaixão. E isso é que justifica um pouco este abrandamento ou este atraso. É que a um certo ponto se percebeu que havia outras situações que careciam de ser escutadas e não se recusou. E isso fez com que aquela data, aquele timing inicialmente estabelecido tivesse sido um pouco adiado, mas eu ouço cada vez mais a referência de que durante este primeiro trimestre do novo ano, se Deus quiser, havemos chegar a um bom porto.

O primeiro trimestre. Sim, Paulo.

Ia só perguntar se de facto se é importante fechar, pelo menos este capítulo, para que a Igreja, no fundo, siga em frente em relação a este tema.

Mais do que a Igreja seguir em frente, eu acho que é às próprias vítimas que é importante verem resolvido esta situação. Eu tenho consciência de que até que esse caso não se dê por encerrado, se é que alguma vez ele se vai dar por encerrado, porque uma coisa que eu tenho presenciado e experienciado também é de que o sofrimento, infelizmente, é um sofrimento que faz parte da biografia da pessoa. No entanto, eu acho que era um alívio significativo. E por isso todos nós desejamos que quanto antes esta etapa, também ela, seja preenchida e seja realizada.

E portanto, ides no primeiro trimestre do próximo ano.

Eu creio. Aliás, este creio tem muito de eu espero que assim seja.

Claro, nós percebemos. Vamos mudar então um bocadinho de tema. D. Valério, ainda corre todos os dias?

Sim.

Pensa nisso, pelo menos.

Eu não deveria estar a dizer isto porque o senhor médico ortopedista tem insistido muito que eu deveria de abrandar o ritmo normal.

O que é o ritmo normal? Quantos quilómetros é que corre, assim mais ou menos?

Não é por quilómetros, é mais pelo tempo. É sempre 50 minutos, uma hora. Portanto, hoje já está feita. E o senhor ortopedista tem dito: "Isso é um ritmo muito violento". E eu tento ser obediente àquilo que o senhor ortopedista diz, só que volta e meia, e hoje aconteceu isso, estava eu a passar uma passadeira com aquele ritmo de passo de caminhante, mas depois vem um carro e eu tive que acelerar o passo.

Só parou 50 minutos depois.

Mas é um exercício, é um ritual que eu gosto de cumprir.

Que gosta e que faz bem, em que está consigo próprio. Talvez saiba esta: qual é a maior rua de Lisboa? No caso, é uma avenida.

A Almirante Reis?

Não.

Tenho que me dar uma ajuda.

Vou dar uma ajuda. É uma avenida. A Avenida das Descobertas, a Avenida da Liberdade ou a Infante Dom Henrique? Está a pedir ajuda lá fora.

Não, eu estou a pedir ajuda para o céu. E estou a olhar para cima.

Isto lá de cima são muitas ruas.

Sim, eu gosto muito da figura do Infante e, portanto, vou para essa. Acertei em cheio.

Acertou. 12 km.

Mas é pela figura do nome.

Que o inspirou. Vai da Praça do Comércio até Moscavide, até à Praça José Caros. Atravessa muitas Lisboas, no fundo. E tem condenado muito o discurso do ódio Acha que têm andado a pregar aos peixes ou, de alguma forma, vai havendo maior respeito pela diversidade? Como é que está a ver estes tempos?

Olhe, eu tenho sentido alguns sinais positivos em ordem a um apaziguamento e a uma pacificação na maneira como nós nos referimos uns aos outros. Eu trouxe esta cruz peitoral. Quem não está a ouvir, não está a ver, mas foi exatamente para encaixar neste discurso. É uma cruz peitoral que foi feita na Ucrânia e que, na semana passada, me foi oferecida por um sacerdote ortodoxo. E é curioso que quando ele ma entregou, dizendo que tinham sido feitos 10 e que iriam ser dadas a alguns senhores bispos do mundo ou da Europa, não sei. Mas é curioso. Repare o que ele me diz quando ma entrega: "É uma forma de, na pessoa do patriarca, o povo ucraniano se sentir que está no coração do patriarca e do patriarcado de Lisboa". Eu achei isto de uma ternura e de uma elevação extraordinária. E isso são pequenos sinais que nós temos vindo a ouvir, onde existe um abrandamento naquela acutilância com que, há uns meses, talvez se referisse ao diferente, ao estrangeiro, ao outro. No fim de semana passado, na sexta, no sábado e no domingo, nós tivemos aqui, na cantina da Universidade de Lisboa, aquele momento de encontro para os sem-abrigo promovido pela comunidade Vida e Paz. Eu creio que uma boa percentagem da língua falada já não era o português, eram outros idiomas. E tudo aquilo funcionou segundo os critérios de uma harmonia extraordinária. São pequenos sinais.

Mas isso pode ser uma boa olhada.

Mas são muito importantes, porque o passo decisivo que é necessário dar é perder o medo e as reticências em relação ao outro na sua diversidade.

E como é que vê, Dom Rui Valério, algumas notícias que vão surgindo, por exemplo, há instituições, até escolas, que tentam, de alguma forma, atenuar as celebrações do Natal, às vezes, em nome dessa mesma diversidade e do respeito pelo outro?

Eu vejo com uma preocupação, por duas razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que são os critérios da civilização é que a aceitação do outro nunca implica o anulamento do eu. Portanto, Portugal, para mim, é um país que eu aprendi a conhecer e a construir, como todos nós, de portas abertas. Por quê? Porque o nosso coração está aberto. É verdade que depois há aquelas atenuantes estruturais e estruturantes que são necessárias para que a qualidade que nós queremos dar a quem nos visita, a quem nos procura, tenha um nível e que não baixe dele. E isso implica aqui algum discernimento. Entenda-se, alguma avaliação. O primeiro ponto é isto. Mas dito isto, eu diria que nunca o eu que acolhe é chamado a sacrificar a sua identidade pelo outro. Primeiro ponto. Em segundo lugar, o Natal. O que é que celebra o Natal? Como dizia há pouco, a figura por excelência é uma criança na sua vulnerabilidade, na sua fragilidade. Mas que renegar o Natal é estar a negar a cidadania ao vulnerável? É estar a tapar os olhos ou não querer olhar para o frágil? Em terceiro lugar, olhando ao presépio, nós verificamos que no mesmo reduto, nós encontramos a figura dos reis e a figura do pastor pobre. Nós encontramos a figura da aldeã e encontramos a figura de Nossa Senhora. E tudo convive! O presépio, pelo amor de Deus, é verdade que é um símbolo que desde 1223, com São Francisco, começou a fazer parte da nossa cultura, da nossa tradição. Mas é uma lição. O presépio dá-nos uma lição de cidadania sã, saudável, de acolhimento, de interação. Olhe, se me permite, eu não compreendo. Sinceramente, eu não compreendo essas iniciativas e esses receios. Tanto mais que eu estou à vontade para falar, porque eu visitei muitos países que não eram nada católicos. Eu visitei países muçulmanos e nunca me passou pela cabeça, por exemplo, quando fui à Turquia. A última vez. Já foi há alguns anos. Foi em 2013. Teria querido voltar lá agora. Mas pelo amor de Deus, eu nunca me senti ofendido quando, visitando uma mesquita, me foi dito: "Tem que tirar os sapatos". É a identidade de cada um.

D. Rui Valério está com seis pontos neste momento e acabei de saber pela nossa produção que faz anos hoje. Então, e não nos dizia nada? Muitos parabéns. Que dia bonito para nascer.

Gostaria de dizer isto: cada um de nós, à sua maneira, uma vez na vida pelo menos, já foi uma maravilhosa prenda para alguém. Eu fui naquele dia, 24 de dezembro de 64.

Ainda temos mais duas perguntas para lhe fazer.

Sim, mas só dizer isto, eu desde a primeira hora da minha consciência, nunca me pensei independente daquilo que se celebra depois no dia seguinte, que é Jesus. Portanto, nós andamos ali muito próximos.

Que bonito. Um dia feliz. Então vamos ao cinema. Gosta de cinema?

Gosto, mas infelizmente o tempo é escasso.

Então, que título tem o filme de 2024 sobre os bastidores de uma hipotética eleição papal? Foi candidato a vários Oscars. Eu estou a dizer muito devagarinho que é para pensar.

Esse conhecia. O título?

Sim, o título do filme. Era com Isabella Rossellini.

Não era os dois papas, foi?

Não. Esse é mais antigo? Quer que lhe dê uma ajuda?

Quer.

Então, "O sucessor de Pedro: Vaticano, o conclave".

Conclave. Sim.

Viu? Lembra-se?

Eu vi esse. Até fui com um grupo de jovens visitá-lo.

Há muita política na eleição de um papa?

Não. Na eleição de um papa, aquilo que é a disponibilidade à vontade do Espírito Santo e à sua luz. Tal como hoje.

Agora os nossos ouvintes não viram a expressão. Acho que foi horrível. E chegou aos oito pontos.

E a última pergunta ainda está dentro do mesmo tema, e eu acho que esta é fácil. Qual o verdadeiro nome do Papa Leão XIV?

Prevost?

Muito bem. Basta o apelido Robert Francis Prevost. O Papa Leão XIV tem conseguido passar as suas mensagens. Em comparação com o Papa Francisco, parece um papa mais discreto, menos mediático.

Lá está, são os dados da perceção, porque efetivamente, digo-vos isto, ele dá-nos mais material para ler do que dava o Papa Francisco. Ainda ontem ou antes de ontem, publicou a última carta apostólica para assinalar os 60 anos da "Praeclarae Missionis" e de um outro documento do Concílio Vaticano II, a "Optatam Totius". E qual é que é a diferença? É que quando o Papa Francisco escrevia uma exortação apostólica, eram sempre textos grandes. O Papa Leão, como é que ele está a agir, pelo menos até agora? Com mais frequência, mas textos mais reduzidos. Por exemplo, este último tem 12 pontos. O anterior, que tinha sido sobre o sacerdócio, sobre a educação, sobre a justiça, sobre tantos temas, são escritos densos, pequenos. Nós num par de horas lemos, aprofundamos, meditamos. Agora, não haja dúvida nenhuma que já deu para compreender que ele está muito na senda da mensagem do Papa Francisco. Ele tem recuperado alguns temas maiores do Papa Francisco, pedindo a nós para os aprofundarmos e para os concretizarmos com mais pertinência, acutilância e atualidade também.

D. Rui Valério, 13 pontos, mas ficamos muito felizes de o ter recebido aqui nesta véspera de Natal, no seu dia de aniversário. Muito obrigada por se ter feito presente. Obrigada por ter vindo.

E deixem-me desejar a todos aqueles que nos ouviram.

O padre também dá os parabéns.

E também a todos os profissionais desta maravilhosa rádio e meio de comunicação social, que eu ouço muito. E deixai-me que a partir daqui, eu a todos faça votos de um santo e feliz Natal e até ao próximo ano, cheio de novidades, mas daquelas que realizam a nossa excelência na ética, no nosso comportamento cívico.

Muito obrigada, D. Rui Valério. Boas festas.

Feliz Natal.