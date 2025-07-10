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E na comissão de inquérito de hoje levamos a oral a reitora da Universidade Católica, Isabel Capelo Gil. Bom dia, bem-vinda!

Olá, bom dia.

Bom dia.

Assustada?

Medo.

Medo de?

Medo. Estava ali fora sentada à frente de umas luvas de boxe e achei que era um sinal.

Aquilo é para descarregar a energia.

Mas era um sinal.

Era ou não era?

Era. Nós estudámos todos na Católica e sentimos que-

Não é verdade.

Nada disso.

Só o João Miguel, que estudou, mas pouco.

Que tentou estudar.

À noite, estudei à noite.

Que é uma boa altura para estudar.

Diz que sim. Vamos explicar as regras da comissão de inquérito. Vamos fazer cinco perguntas difíceis. Se acertar, recebe cinco pontos por cada resposta certa. Pode pedir ajuda. Se pedir ajuda e acertar, recebe dois pontos. Se falhar, não recebe nada. Pronto, é justo. Parece-lhe justo?

Parece-me perfeitamente.

Muito bem, vamos começar.

Vamos à primeira, que é fácil. É uma citação: de quem? "Portugal tem um sistema de educação razoável, mas não excelente."

Essa conheço.

Vê todos os dias, não é?

Vejo todos os dias. Quando acordo, vejo no "Espelho".

Exatamente. Foi a Isabel Capelo Gil, num artigo que escreveu aqui para o Observador, a propósito dos 10 anos do Observador. Não temos tempo para citar tudo, mas nesse artigo disse algo que eu acho que é até mais perturbador ou provocador: os graduados que saem das nossas universidades são idiotas altamente especializados.

Eu não disse exatamente isso. É que se nós os hiperespecializamos, saem sem um conhecimento transversal do mundo. Podem ser extraordinários economistas, extraordinários físicos, mas depois têm o conhecimento estreito.

Como dizia o Milor Fernandes, o especialista é aquele que só não ignora uma coisa.

Exatamente.

É preciso uma formação mais transversal, mais abrangente.

Evidente. Pessoas que sabem imenso da sua área de especialidade, mas depois não conseguem ter uma opinião sobre nada que está fora daquilo.

E depois não se corre o risco de termos doutores em generalidades?

Não, porque para se construir pontes, as pessoas às vezes ficam assim um pouquinho, também é importante saber ouvir Beethoven. Quer dizer, as coisas não são incompatíveis. E um músico especializado na sua área não pode ser completamente iletrado, tem que saber contar, tem que ter literacia matemática financeira.

Mas está a acontecer muito. Estes excessivamente especializados que não conseguem fazer as pontes.

Isto é um processo de, eu diria, quase 200 anos, com a especialização da universidade e com a universidade a tornar-se mais vocacional.

Sim, mais ser trivia.

Exatamente. E passar a ser muito mais alinhada, muito focada para necessidades específicas do mercado de trabalho. Que tem que ser, vamos lá, nós não queremos formar desempregados. Agora, o mercado de trabalho hoje em dia exige competências em que as pessoas têm constantemente estar a reinventar-se. Ou seja, se nós damos formações, o curso de comunicação social que eu acompanhei durante imensos anos e como estou aqui a falar na rádio, na primeira iteração, os alunos diziam: "Mas nós queremos é saber funcionar com os computadores, queremos mexer nos botões."

A técnica.

A técnica. Isto tem muito pensamento, mas tem pouca técnica. Mas é que se nós só ensinamos técnica, estamos a fazer um péssimo serviço ao jornalismo e à comunicação, porque as pessoas da técnica aprendem quando vêm para as instituições. E vai mudando, vai-se adaptando. Agora, precisam de saber o que são as bases éticas da formação em comunicação, do jornalismo, e isto para todas as outras áreas.

O mercado de trabalho, as empresas estão capacitadas para aproveitar as pessoas que se formam, mesmo que não seja naquela área específica. O que lhe pergunto é se o mercado de trabalho também já percebeu que a especialização demasiado minuciosa pode não ser a única solução.

Já percebeu e exige isso. Aliás, a questão é que, e esse é um problema, quase um catch.

Uma pescadinha de rabo na boca.

Uma pescadinha de rabo na boca. Primeira questão, as universidades têm que dar formação vocacional. As pessoas têm que saber, têm que ir para o mercado, têm que ter ligação.

Têm que chegar preparadas para ir trabalhar.

Têm que chegar preparadas. E tem que se saber exatamente os quadros, não podem vir de um pensamento teórico. Está tudo certo. E agora é: pois é, mas nós precisamos de pessoas formadas, não só profissionais técnicos, precisamos de uma formação lata. É evidente, a medida certa é que é a parte difícil de conseguir. Eu às vezes dizia umas coisas que as pessoas ficavam confusas. As universidades não são agências de emprego. Nós temos que formar pessoas que podem ser profissionais extraordinários, mas que têm que ser cidadãos e têm que ser pessoas que podem gerir o seu futuro. Ontem, por exemplo, tivemos uma cerimônia na universidade em que o guitarrista que tocou maravilhosamente, que é um músico extraordinário, é licenciado em Direito na Católica. Mas é músico, é um músico extraordinário. Portanto, as pessoas têm que fazer com o seu futuro e nós temos que deixar. As famílias também aqui são muito tenebrosas. Não quer dizer que as famílias são tenebrosas, mas nesta questão.

É porque os níveis de empregabilidade que as universidades fornecem é um dado importante na escolha da instituição.

É um dado importante, mas o mercado cada vez mais quer pessoas que saibam pensar, que saibam resolver problemas. Não é que sejam seguidistas, querem gente criativa, que seja inovadora, que traga valor. Se vamos falar uma pessoa que sabe mexer em botões. Mas agora a plataforma mudou. Já não conheço. E depois não tem qualquer capacidade de conseguir adaptar-se às novas condições. Não é isso que o mercado quer.

Vamos avançar para a segunda pergunta.

Está tudo ligado.

Está tudo ligado, é verdade. Qual foi o curso com a média mais elevada no acesso ao ensino superior em Portugal em 2024?

Mudou. Era Medicina, já não é, depois foi Arquitetura.

Agora é outra.

Estou a senti-la muito aérea.

Aeroespacial.

Engenharia Aeroespacial na Universidade do Porto. Há dias eu li um artigo da jornalista Bárbara Reis, do Público, que dizia que continuamos a ser um país de doutores e que deveríamos investir, acompanhando tendências lá fora, em profissões técnicas mais especializadas e que até têm uma taxa de empregabilidade elevada. É mesmo assim? Nós somos um país de doutores ou precisamos de mais doutores, de mais licenciados?

Nós precisamos de continuar a ser um país. Nós fizemos um salto em termos de acesso e de formação no ensino superior, extraordinário. Aliás, quando olhamos para os dados da OCDE sobre a evolução do ensino superior, Portugal é o país que se destaca mais no aumento das competências. Temos que continuar esse caminho. E ser doutor, nós não estamos nos anos 50 do século 20, em que ser doutor era uma coisa de elite, que pairava em cima das pessoas, não tinha qualquer relação com a realidade. Mandava, não fazia. Os doutores ou a licenciatura é uma capacitação base para o mercado.

Hoje.

Hoje em dia é uma capacitação base. O que não tira valor às pessoas que querem fazer formações mais técnicas. Nós precisamos de técnicos, também. E portanto, temos que ter espaço para essas coisas todas e de pessoas que necessariamente não vão para o ensino superior. Mas precisamos de alargar e continuar a ter profissionais muito bem informados. Necessitamos de continuar este caminho de qualificação, porque os nossos dados, por exemplo, comparados com a República Checa, com os antigos países de leste, que continuam a ser de leste geograficamente, já não são do bloco de leste. Continuamos abaixo.

Mas continuamos a insistir um pouco nesta ideia de que já temos muitos licenciados.

Completamente errado. Isto são as tais narrativas sociais que se formam, que não têm qualquer relação com a realidade, e as pessoas ouvem-nas tantas vezes. E depois, claro, quando temos picos de desemprego, as redes sociais são agora a razão de todos os males. Eu acho que o problema são as redes sociais, mas são a maneira como nós lemos as redes e como navegamos as redes. E aquilo que ouvimos, portanto, é uma caixa de ressonância de coisas que nós queremos ouvir. Quem não tem propriamente vocação acadêmica, depois diz: "Não, mas eu consigo certamente um emprego bastante melhor e para muito maior sucesso se não for para a universidade." Há muitos miúdos neste momento, e isso eu acho problemático, que dizem: "Eu quero ser empreendedor. E consigo competências através daquilo que encontro na net. Não vou para a universidade."

The tools. Internet tools.

As micros. Isso é problemático.

Então, dentro destas ideias feitas que nós temos, temos ou não a geração mais bem preparada de sempre?

Isso é uma falácia. Todas as gerações são mais bem preparadas que a anterior. A minha geração era a mais bem preparada de sempre, comparada com a anterior.

Mas acha que a próxima vai ser também?

Acho.

Vai ser mais bem preparada do que a nossa?

Acho. Sabe por quê? Há pouquinho dizia que as famílias eram tóxicas porque querem que os seus filhos façam os cursos mais prestigiados, o que às vezes é um pouquinho problemático. E temos que preparar os pais para esta abertura.

Advocacia em Medicina.

Exato. Temos que os preparar para esta coisa, para a abertura e para o desenvolvimento de caminhos que terão igual sucesso sem ser pelas vias tradicionais. Mas, por outro lado, é muito importante perceber que nenhuma família está preparada para fazer ou prescindir do investimento na educação dos seus filhos. Isso foi durante o período da crise, que se dizia uma coisa terrível, o consumo de cultura vai cair. Viu-se que não caiu. Foi uma das coisas que conseguiu equilibrar-se. Nós, basicamente, não temos grandes consumos culturais.

Sim, não temos.

Não temos. Precisamos ter mais, mas não houve aquela queda a pique que se acreditava, porque as pessoas, de facto, querem investir. Nós não queremos que os nossos filhos tenham menos capacidade de formação ou desenvolvimento que nós. Portanto, a próxima será certamente melhor que a nossa.

Boa. Já temos. 10 pontos.

Como tinha feito a última, agora eu vou fazer então a próxima, esta. Acho que é muito fácil. Não sei quem escolheu esta pergunta.

Não sei porque é que eu estou nesta pergunta.

Em que ano foi fundada a Universidade Católica de Lisboa?

Pronto! Vai me dar a hipótese de dizer. Foi em 1977, mas não existe Universidade Católica de Lisboa.

É de Portugal.

É, Universidade Católica Portuguesa.

Em Lisboa.

Em Lisboa, Porto, Braga e Viseu. É a mesma.

Mas a primeira...

Foi em 67.

Foi em 67.

Portanto, está certo. O que explica o relativo insucesso das universidades privadas em Portugal, quando comparadas com as instituições estrangeiras?

Privadas fora de Portugal?

Não, os estabelecimentos de ensino privado em Portugal, ensino superior privado, o que explica que não tenham a mesma qualidade que têm as instituições lá fora? Por que as universidades públicas continuam a ser mais prestigiadas em Portugal?

Bom, eu não gosto de falar da qualidade das outras universidades, que eu não conheço. Gosto de falar da minha.

Mas a Universidade Católica é a exceção.

É o terceiro gênero, é pública não estatal, significa que é reconhecida como pública com orçamento que é privado e é o tertium genus. Portanto, por essa Europa afora, as universidades católicas são todas financiadas pelo Estado. Todas. E, portanto, são universidades de utilidade pública, são de interesse público e têm um estatuto específico. Falando em geral do ensino superior privado, acho que há aqui uma questão de base. O objetivo naturalmente tem que ser de interesse público, em Portugal também. As motivações pra criação das instituições que variam são muito diversas. E depois, uma coisa que é fundamental em qualquer instituição, que é a qualidade das pessoas que se atraem do corpo docente. Qualquer instituição que conseguir contratar um corpo docente de super qualidade e depois recrutar alunos de hiperqualidade, terá sucesso. É a questão da mar moeda, quando se tem uma mar moeda. Tem a ver com a qualidade do recrutamento e com a capacidade de atrair. Isso vale pras privadas, vale pras públicas, vale pra todos.

Vemos uma diferença do ensino privado não superior, a qualidade nos resultados, e depois a diferença para o ensino superior privado.

Tem a ver com isto, justamente.

É o capital humano.

Tem a ver com o capital humano.

Falou das razões para se abrir uma universidade privada. Há mais razões pra além da óbvia, que é formar cidadãos?

Pois, não sei. Tem que falar de acordo com o RIES, portanto, podem ser organizações da sociedade civil, cooperativas, organizações de empresários, que podem ter motivações muito distintas. Por exemplo, em Espanha, o Instituto Empresa, que é privado e é uma super universidade na área das ciências econômicas e da gestão, tinha inicialmente uma finalidade lucrativa. Hoje em dia é uma super business school. Isso depende daquilo que é a finalidade. Mas a base é sempre capacitar a sociedade, como é evidente. Há aqui uma coisa que é fundamental e que liga-se à pergunta que fez. Portugal faz uma demonização de tudo o que é privado, que é em todas as áreas, e demora anos a conseguir-se depois um reconhecimento da qualidade da área. Veja o que aconteceu na saúde quando começaram os hospitais privados. "Meu Deus, quer o aqui D'El Rei, que é uma coisa que não tem qualidade, é o esbulho da saúde, é para fazer dinheiro". Hoje em dia, se nós não tivéssemos um sistema privado juntamente com o SNS, e aliás, o SNS devia ser não Serviço Nacional de Saúde, mas Sistema Nacional de Saúde, do qual fazem parte os privados também, devo dizer. O que seria o país se nós não tivéssemos este equilíbrio com a situação atual? Cada vez que se fala das empresas privadas que têm sucesso, a reação é taxar impostos, porque se têm sucesso, são os malandros que estão a conseguir o lucro. O lucro, que é uma coisa horrível. Uma empresa que não tenha lucro, meu Deus, está na falência. Porque nós queremos empresas que não tenham lucro? Não queremos. Ensino superior privado. As pessoas: "vai!"

Sofre também desse estigma.

Sofre completamente.

Muito bem, 15 pontos.

Arrisca-se a fazer o pleno.

Vai, vamos lá.

Vamos lá. Agora saímos aqui um bocadinho do domínio do ensino superior, mas a começar lá, Angela Merkel, esteve ontem na Universidade Católica Portuguesa a receber o grau honoris causa. Qual é a formação acadêmica inicial da antiga chanceler?

Ela é física. Embora ela ontem tenha dito que tem um doutoramento em química quântica.

Exatamente. Foi interessante recuperar Angela Merkel ontem aqui em Portugal. Ela está a ser vítima de uma espécie de revisionismo histórico. Afinal, aquilo que ela defendeu neste momento não corresponde ao ar dos tempos, quer sobre imigração, falou-se disso ontem, quer sobre a relação com a Rússia. Mudou muito.

É muito interessante ler a autobiografia dela. Na autobiografia, ela explica muitas das decisões que tomou. Tem uma preocupação enorme com a situação atual da Europa, particularmente. E uma das coisas que ela dizia numa das conversas era que nós arriscamo-nos a ganhar a guerra na Ucrânia. Arriscamo-nos, a Europa a conseguir ganhar, ou pelo menos impedir que a Ucrânia seja no fundo ocupada pela Rússia, e a perder a Europa, devido à penetração das estratégias de informação, populismo financiadas justamente pela Rússia, e do crescimento de forças políticas que são disruptivas relativamente à Europa. E nós vemos isso em todo lado. Se, por exemplo, na França e na Alemanha, a Marine Le Pen por um lado e AFD tomarem o poder, acho que vamos ter uma Europa muito diferente. Portanto, ela tem uma preocupação grande com essa visão.

Mas há quem responsabilize precisamente esse pensamento de Merkel na relação com Putin, que a responsabilize por termos chegado a este ponto.

Ela tem uma consciência muito clara que o Putin é o antagonista, completamente, e sabe que a Europa tem que se defender, e isso significa em termos políticos, sociais, econômicos e militares, da ameaça russa. Mas tem, por outro lado, uma visão, que é uma visão de estadista, que está presente muito claramente na biografia dela e que ela tem repetido, e que é muito difícil num mundo muito polarizado e pra uma opinião pública muito polarizada, que é dizer o seguinte: nós temos um inimigo, mas temos que ter canais de comunicação Temos que conseguir.

Mas foi mais do que isso, no caso da relação com a Rússia e com o Putin, foi mais do que isso. Era estabelecer ali uma série de laços comerciais que acabassem por ter um efeito de contenção do Putin, mas essa estratégia revelou-se falhada. A Angela Merkel não compreendeu, diria quase, o caráter, a natureza de Vladimir Putin.

Isso é o modelo das sociedades liberais. Aliás, está no Adam Smith. Vamos, através do comércio, conseguir a paz. Com a China, a mesma coisa, vendendo uma Coca-Cola a cada um dos chineses, o modelo do mercado vai conseguir transformar a China. É não perceber o que é a China, o modelo imperial, que agora com o Comitê Central do Partido Comunista da China. Mas o modelo é o mesmo modelo imperial dos imperadores. É um modelo cultural que não é propriamente agressivo em termos militares, mas que se está a tornar agressivo numa análise da geopolítica. Se aquilo que resulta para o nosso antagonista, os americanos, é o poder bélico, nós também estamos a armar. Portanto, há aqui uns equilíbrios de pensamento histórico que estão a ocorrer. Eu não diria que é vítima, mas é um exemplo daquilo que é o modelo do pensamento liberal.

Angela Merkel. Vamos mudar aqui um pouquinho a agulha, vamos para a última pergunta, vamos ver se consegue fazer o pleno. Estou a torcer. Em que ano nasceu Fernando Pessoa?

Bem, ajudas.

Ajudas: 1888, 1988, 1930.

1888.

Não, mas ainda não houve o terceira. Ou 1938.

Isto não é uma ajuda.

Isto não é uma ajuda, acho que é fantástico.

Isto foi uma entrega. Era para fazer a seguinte pergunta: tenho lá o meu currículo. Não, é mentira. A Isabel Capelo Agil tem desenvolvido trabalhos acadêmicos em torno da área dos estudos culturais, tem-se dedicado a esta área científica. Nas últimas semanas, à boleia do debate sobre a imigração, tem-se discutido temas como o direito à nacionalidade. 900 anos depois da criação de Portugal, depois de tantos textos e tantas reflexões, nós sabemos o que é um português?

Um português é alguém que se relaciona com alguém que não é português e que tem o seu sentido de portugalidade resultado dessa interação, e não por se fechar sobre si. Se nós olharmos para a história de Portugal, desde o nosso fundador, ele vinha com os franceses de Borgonha, os espanhóis de Castela e Leão, num território que tinha sido atravessado por gregos, fenícios, árabes, religiões, judeus, muçulmanos, enfim, toda a nossa história foi isto. Os vikings, não esquecendo do Reino Visigodo. Portanto, nós somos uma mescla, continuaremos a ser uma mescla, e é desta mescla que nasce a portugalidade. Portanto, um português é este, é a singularidade da mistura.

Portanto, qualquer pessoa pode ser um português, é isso?

Sim, o Ronald Reagan dizia uma coisa giríssima sobre os americanos. Fez um discurso no final do seu mandato, e que dizia o seguinte: "Ninguém se pode tornar francês, ninguém se pode tornar inglês, ninguém se pode tornar italiano. Qualquer pessoa pode ser americana." Eu achei aquilo extraordinário.

Mas isto vai muito contra os tempos.

Completamente contra os tempos. Mas os tempos, e no caso específico dos Estados Unidos da América, é uma linha contrária àquilo que são os princípios da fundação dos próprios Estados Unidos, que base nesta ideia de que pelo perfilhar do ideal, o sonho americano, a ideia de possibilidade, de aspiração, de conseguir sair da Europa velha, onde as estruturas sociais impediam o crescimento e chegar ao novo continente e desenvolver-se. E foi um francês, o Crevecoeur, que escreveu um texto que é: o que é um americano, onde diz isso tudo é possível. E agora não. Agora nem sequer para os que nascem cá, mas para alguns que cá estão.

Como é que se chega a isto?

Chegou-se rápido demais. Mas é certo, também nós não podemos ser cegos. O problema da imigração nos Estados Unidos é um problema. O problema da imigração ilegal é um problema grave. E como é nas sociedades, nós precisamos de ser necessariamente porosos, e esta nossa diversidade de sermos abertos ao mundo desde sempre, é isso que nos dá força, é isso que é ser português. Há três semanas estive no Japão e era extraordinário ver o impacto que nós temos naquele país, sem termos a noção disso. Mas, por outro lado, a União Europeia precisa ter fronteiras. Porque se não tiver fronteiras externas, vai passar a ter fronteiras internas de novo, e isso é o fim do projeto europeu.

E há alguns sinais nesse sentido.

Exatamente.

Isabel Capelo Agil, muito obrigado. Sai daqui com 22 pontos.

Quase.

Fernando Pessoa.

Faltou um bocadinho.

Depois o João Miguel quis compensar com as hipóteses, porque fez uma pergunta difícil. Tu é que és o culpado.

Foi vingança.

Muito obrigada.

Eu que agradeço. Obrigada.