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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o climatologista Carlos da Câmara. Bom dia, bem-vindo. Estava a ver o tempo no telemóvel.

Não preciso. Normalmente, tenho uma ideia do tempo que vai fazer e por estes dias não é difícil, mas é um gosto estar aqui convosco.

O gosto é nosso. E também costuma falar sobre o tempo nas viagens de elevador?

Temos essa dúvida, de facto.

Repare, eu sou climatologista, que é uma pequena diferença, portanto eu não prevejo o tempo.

Pois, é diferente de meteorologista.

Para isso temos aqui a Gálos, que mudam de cor.

Exatamente. Serve-se muito bem. E normalmente o que acontece é quando eu estou num jantar e sabem que eu sou climatologista, percebo imediatamente que toda a gente que está na sala percebe muito mais de clima do que eu.

Arrefece logo a temperatura.

Exatamente. Eu há muitos anos, quando me perguntaram, disse: "Bom, como toda a gente sabe tudo, eu nem sequer preciso dizer nada". Levei um pontapé da minha mulher.

O Carlos da Câmara sabe como é que isto funciona, é nosso ouvinte habitual.

Sou.

Mas quer que eu recorde? Cinco perguntas.

Cinco perguntas.

Se responder, recebe cinco pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe dois.

Exatamente.

Vamos a isto?

Vamos a isto.

Vamos lá. A primeira é fácil, o tema é que não é assim tão fácil. Em que ano aconteceu o tsunami que matou mais de 230 mil pessoas na Tailândia?

Foi depois de 2000, mas não me lembro exatamente. De facto, eu mesmo preciso pedir ajuda.

Então, 2001, 2004 ou 2014?

Eu acho que foi 2004.

É sim, senhor.

Certo.

Desde então, temos tido vários fenómenos extremos, dezenas de tempestades, cada uma com o seu nome. Há um ano tivemos as cheias em Valença, agora é o furacão Melissa. Carlos, este é o novo normal?

Eu costumo dizer que para se falar em normal, é preciso haver um equilíbrio da atmosfera. E esse equilíbrio não existe, e muito menos desde a revolução industrial, em que, devido à emissão de gases com efeito de estufa, o que acontece é que há um desequilíbrio radiativo e, portanto, a atmosfera está à procura de um equilíbrio que ainda não encontrou e provavelmente não irá encontrar tão cedo. Portanto, o que eu posso dizer é que esta procura de equilíbrio leva a novos padrões ou padrões, se quiser, mais intensificados, em particular o ciclo da água, que é muito mais intenso. E como o ciclo da água é mais intenso, porque há mais energia disponível para o alimentar, o que temos é mais fenómenos extremos. Portanto, temos secas mais duradouras, mais frequentes e mais intensas e, em contrapartida, temos cheias muitíssimo mais intensas e frequentes também do que existia. E a de Valência é um caso trágico, mas bem paradigmático.

E há forma de nos precavermos de tudo isto que está a acontecer?

Há. Em primeiro lugar, é preciso acreditar nos climatologistas que fornecem probabilidades e uma sociedade evoluída deve utilizar as probabilidades para as converter em risco e sabendo o risco, decidir quais as medidas apropriadas. Por outro lado, há um outro aspecto que também é muito importante e que é agilizar a cadeia de informação, ou seja, um meteorologista pode dar um alerta, depois esse alerta vai para a proteção civil e depois da proteção civil tem que ser descentralizado e, sobretudo, chegar à população. E depois há uma terceira vertente, que para mim é talvez a mais importante, até porque sou professor universitário, que é a educação. Voltando ao tsunami, há aquela história da criança que disse aos pais quando viu o mar recuar, para se irem embora e fugirem. E portanto, mostra que a informação é talvez o aspecto mais importante. Eu digo sempre, se houvesse informação, não havia negacionista.

Mas há pouco dizia também que hoje em dia toda a gente parece saber muito sobre o clima, mas essa impressão de conhecimento traduz-se depois em capacidade de passar isso à prática de alguma forma?

O que acontece é que normalmente as pessoas gostam muito de se basear na intuição. É o nosso cérebro reptiliano, portanto, no fundo, é o que nos faz sobreviver.

E às vezes é a dor nos ossos.

Exatamente. Portanto, o que acontece é que estes fenómenos todos não são lineares, ou seja, uma pequena causa pode produzir um grande efeito. Muitas vezes ouvimos, lá está, à mesa, pessoas dizerem: "Então, mas eu estive a olhar na Wikipédia, o dióxido de carbono, são 420 partes por milhão e quer-me fazer crer que uma coisinha tão pouca pode ter um efeito tão grande". Eu costumo dizer, dá-me licença que lhe ponha um bocadinho de ciente na ponta da língua. Ou seja, a mentalidade linear das pessoas faz com que se tirem este tipo de ilações. Ou então: "Ah, isto já houve muitas vezes, temperaturas muito mais elevadas no passado, etc." E é difícil explicar às pessoas que o problema não é esse. O problema é ser de origem humana e sobretudo a taxa que está a acontecer.

A frequência.

As pessoas dizem: "Está bem, mas também há anos mais frescos". Pois há, mas o problema é que a resposta não é como num circuito elétrico, mais voltagem, mais amperagem. Não. Pode acontecer que o forçamento esteja a aumentar, mas tenhamos diminuições devido a outro tipo de fatores. Portanto, tudo isto faz com que aqueles que acham que percebem, e se reparar, muitas vezes os negacionistas são, e sem desprestígio para a profissão, muitas vezes engenheiros, pessoas que estão habituadas a utilizar sistemas fechados e controláveis. Transpõem aquilo que acontece em laboratório para a atmosfera. E uma coisa que aprendemos logo desde que começamos a ter as aulas de dinâmica, é que as coisas não são nunca aquilo que a nossa intuição nos diz. Portanto, temos que acreditar nas leis da física, temos que acreditar na matemática que traduz essas leis, temos que acreditar nos modelos e temos que acreditar nas observações. E as explicações não são muitas vezes de fácil transmissão. Aí, talvez a transmissão caiba ao vosso lado, mas talvez caiba ao nosso, conseguir traduzir isto por uma linguagem que-

Que toda mundo compreenda.

Exatamente.

E nós temos muita sorte nesse aspecto, temos pessoas que nos ajudam muito. Carlos, próxima pergunta, para os cinco pontos: o IPMA foi fundado em 1946 com outro nome.

Serviço Meteorológico Nacional.

Esta foi.

Já está.

A evolução não é só de nome, calculo. O IPMA, tal como é agora, tem sabido adaptar-se a essas mudanças todas de que está aqui a falar?

Tem, eu acho que tem, mas temos aquela pecha dos países latinos, que é adorarmos mudar de nome. Eu lembro sempre do Leopardi, que diz que é preciso mudar para que nada mude. Ou seja, se olharmos para, por exemplo, o Reino Unido, o Met Office é Met Office desde a sua fundação. Portanto, eu não me importava nada que isto continuasse a ser Serviço Meteorológico Nacional.

Que seca.

Exatamente.

Sempre o mesmo nome.

Mas, de facto, e felizmente, as coisas têm evoluído, quer do ponto de vista de preparação dos recursos humanos, quer mesmo tecnologicamente. E eu também costumo dizer que as pessoas criticam muito os meteorologistas quando falham, porque normalmente não falham. É da mesma maneira que nós só falamos nos médicos que atuaram mal, não falamos nos que atuaram bem. Portanto, se repararmos, a taxa de acerto é brutal e quase sempre os extremos são previstos. Claro que eu não posso prever que vai ser exatamente em Lisboa, no bairro tal ou à hora tal, mas este mau tempo estava mais que previsto há não sei quanto tempo. Portanto, as pessoas deveriam olhar para estes avisos e tomar as devidas precauções.

Por falar em avisos, há pouco já falou disso na comunicação. Não estamos a abusar dos avisos e dos alertas?

Vamos lá ver. Eu lembro-me que quando era vice-presidente do Instituto de Meteorologia, um dos primeiros embates que tive foi com um autarca do Algarve, que estava furioso porque-

Ninguém o alertou

...tinha havido uma tempestade, um aviso, e depois essa tempestade, que foi extremamente grave, foi para a Espanha e portanto tinha evitado a sua cidadezinha. E estava muito irritado com isso e era muito difícil explicar que um desvio numa tempestade, 50, 60 ou 100 km, não é nada. E portanto, esse aviso tinha muita razão de ser. Agora, claro que há o problema que se abusarmos nos avisos, depois é o Pedro e o lobo.

As pessoas deixam de levar a sério.

É o Pedro e o lobo.

As pessoas não acreditam. Portanto, tem que haver uma certa precaução. E também acontece que essa precaução até existe de uma forma natural, porque quando um meteorologista vê uma situação muito anómala, põe sempre um bocado de travão às quatro rodas. "Espera aí, será que é o modelo que está a dizer disparates?" Portanto, há aqui um compromisso muito delicado, em que eu, sendo universitário, felizmente não tenho nada a ver com isso. Portanto, se falhar, ninguém nota, mas é fundamental. Mas também acho que estamos a melhorar nesse sentido, porque as pessoas só notam quando o aviso falha. Porque quando o aviso acerta, ninguém, nem os órgãos de comunicação dizem: "Atenção, estes meteorologistas foram fantásticos em antecipar." Não, quando se falha é que é notícia, o que é bom sinal.

O que é bom.

Vamos aos 70 pontos.

Boa pergunta, devia saber, mas o problema é que já não vi o filme, porque os meus filhos já não tinham idade.

É uma espécie já extinta.

Bem, se é uma espécie já extinta, eu ia arriscar um dinossauro.

Podia ser.

Quer uma ajuda? Então, preguiça, ornitorrinco ou tigre-dentes-de-sabre?

Tigre-dentes-de-sabre. Esqueci-me.

Extinto.

Estudei demais.

Era uma personagem deste filme que retratava o período da idade do gelo e a pergunta que fazia Carlos da Câmara é se ainda vamos a tempo de travar as alterações climáticas, se já está criada uma dinâmica que, por muito que se faça, já não consegue ser travada, ou se a ideia de que podemos travar essas alterações, também não é por si mesma demasiado antropocêntrica.

Ora bem, essa pergunta dá pano pra mangas e é interessante a vários títulos. A primeira coisa que eu acho que é importante, e que eu acho que é importante desmistificar essa ideia, é deixar que as alterações climáticas é a natureza a vingar-se do homem. Há muito essa ideia. E eu digo que não, exatamente o contrário. É a natureza a tentar repor um equilíbrio perdido. E segue as velhas leis da termodinâmica, que dizem que um sistema tende sempre para o seu estado de equilíbrio. Portanto, o que acontece é que a natureza está nas tintas para o bicho homem. Essa é a primeira coisa. E portanto, nós não podemos lutar nem contra nem a favor das alterações climáticas. Nós temos que nos adaptar e mitigar os seus efeitos. Agora, como é que eu posso, de certa forma, mudar o caminho a meu favor? Mudando o forçamento a que ela está a ser sujeita. Mas isso tem vários problemas. Primeiro, é que isso implica um esforço mundial Isso é a primeira coisa, porque o forçamento é global. Em segundo lugar, implica que nós percebamos que todas as medidas que fizermos nesse sentido vão demorar muitas dezenas de anos a ter o seu efeito. Ora, nas nossas sociedades, sobretudo as sociedades ocidentais, mas hoje em dia eu diria já globais, em que a nossa cultura é do imediato, ninguém espera mais de uma legislatura pra acontecer o que tem que acontecer, portanto, vai ser complicado. Depois há o problema moral, que é como é que nós, europeus ou norte-americanos, vamos dizer a um país que está em desenvolvimento: "Olha, agora não, desculpem lá, mas não". Agora, qual é o lado positivo desta coisa? Volto outra vez à minha palavra-chave, que é não linearidade, que é se eu duplicar a causa, não duplico o efeito, pode quadruplicar ou quintuplicar. Que muitas vezes isso leva as pessoas a dizer: "Então, mas por que a Europa há de estar a fazer tanta política de ambiente que nos custa dinheiro, que tem determinados impactos, se a Europa nem sequer é o maior emissor?" E a resposta aqui eu dou em duas vertentes. A primeira é que os efeitos dos gases com efeito estufa são cumulativos e, portanto, nós temos uma responsabilidade passada na medida em que, desde a Revolução Industrial, estamos a contribuir para esse forçamento. Mas muito mais importante do que isso é que todas estas políticas levam normalmente a novas políticas, a novos comportamentos e a novas tecnologias, e essas são exportáveis. E, portanto, este pequeno esforço pode vir a ter um grande efeito. Se me pergunta se eu acredito, era bom demais, de facto, pudéssemos ter esse impacto.

Mas é uma discussão que está muito politizada ou está a cair aqui para extremos ideológicos e a ciência fica um pouco perdida no meio disto tudo.

Está, e para extremos ideológicos, que à primeira vista me parecem estranhos, porque eu sou um homem conservador por natureza e normalmente, se olhar para os conservadores, são aqueles que menos acreditam nas alterações climáticas. Digo, se um conservador deve conservar, por que não há de conservar aquilo que é mais importante, que é todo o ambiente em que nós vivemos? É uma interrogação que eu deixo.

Já vamos falar precisamente da forma como esta discussão é tida cá aos acâmera, mas depois da quarta questão, que é esta e tem a ver com as COPs, conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que se realizam anualmente. E a questão é: em que ano se realizou a primeira COP?

Bem, a primeira não sei. A última sei que é este ano. Sei a de Paris, que foi em 2015, se eu não estiver errado. A primeira, eu acho que foi em 1998, pra aí. Um pouquinho antes, mas foi em 1990. Deixa-me cá pensar.

Em Berlim?

Foi em Berlim, exatamente. Pois é, agora o meu problema é qual é a unidade. Se é década... 1990.

É assim redondo, vá.

Racha a década ao meio.

Ali no meio da ponte.

O que é, fica bem 95?

É, exatamente.

É a primeira.

Eu fui sem ajuda.

À primeira.

Exatamente.

Já vi que eu, como professor, não estou nos melhores.

Tem a melhor comissão de inquérito do país.

Somos muito simpáticos. Pegando naquilo que estava a dizer, de facto, a discussão muito entre negacionistas de um lado e os chamados ativistas, se quiser, extremistas, do outro, aqueles que vão destruir peças de museu, por exemplo. Este é um tema, de facto, que leva a extremismos. Isto é uma questão de opinião ou não?

Eu já o disse, se for à internet.

A pergunta não vem daí.

A resposta é um rotundo não. Isto é um problema científico e técnico. É o mesmo que eu dizer se X mais um é igual a três, a pessoa diz zero. E depois diz: "Isto é uma questão de opinião". Não é, tenho muita pena, não é. A ciência tem as suas regras. É como um jogo de futebol. Não vale meter gols com a mão. Há pessoas que gostam dos jogadores que metem gols com a mão. E há até cientistas que metem gols com a mão. Mas a ciência tem as suas regras, e a regra número um é haver determinadas leis que nós aceitamos. Eu digo, caramba, mesmo o Boaventura de Sousa Santos mais empedernido acredita na lei da gravidade. É uma lei que nós acreditamos que vale aqui e vale nos confins do universo. A primeira coisa é: há um conjunto de leis, que são as tais regras, que nós aceitamos. Depois, há um conjunto de deduções físico-matemáticas que levam a determinadas leis. E consegue-se, com isso, prever ou descrever determinados fenômenos. E depois há a experiência. No caso das ciências geofísicas, em particular da climatologia, não dá pra fazer experiências, mas as observações podem confirmar ou infirmar os resultados. Ora, o que acontece, por exemplo, com as alterações climáticas, é que são observadas. Hoje em dia, quando vou apresentar coisas sobre alterações climáticas, já não falo do que vai acontecer daqui a 100 anos. Falo do que aconteceu nos últimos 30. E já nem uso argumentos estatísticos, basta olhar pros gráficos. Digo sempre: "Se isto fosse uma empresa, não estava feliz, só se vê aquilo a subir por ali acima". Essa é a primeira coisa, a observação. Depois, existe uma teoria que explica. Existem modelos que descrevem e que são capazes de fazer cenários. O resto não é uma questão de opinião. Onde pode haver uma questão de opinião é na mitigação, na forma de fazer política, etc. Isso aí somos nós como cidadãos.

Mas esse é o ponto, não é? Ativistas como Greta Thunberg estão a prestar um bom serviço à causa ou não?

Do meu ponto de vista, é não. Como também aqui há muitos anos, quando houve aquele filme "The Day After Tomorrow", e eu fui comentar isso a uma estação de televisão, eu lembro que o que eu dizia é que havia o perigo de ou caricaturar-se as alterações climáticas, as pessoas não tomarem isto muito a sério, como eu também não tomo a sério um cartoon. O problema é que estas coisas são sérias, porque são sub-reptícias, no sentido de que a maior parte dos dias nós não notamos que elas existem, mas depois quando vêm os fenômenos extremos e morrem pessoas, e temos incêndios florestais, e temos secas, e temos migrações, de facto, isso

Tem um impacto enorme. Estamos com muito pouco tempo. Última pergunta, agora falsas ou verdade. Está com 14. Antímio de Azevedo, tínhamos que falar de Antímio de Azevedo, provavelmente o meteorologista mais conhecido do país. De onde ele era natural? Onde é que nasceu?

Dos Açores.

Sabe qual é a ilha?

Eu não sei se era de Ponta Delgada.

Está certo.

Era sim. Outros tempos, não é? Agora, já brincámos aqui com o telemóvel. As aplicações do telemóvel estão a matar um bocadinho os meteorologistas e os climatologistas?

Não sei.

É o doutor Google.

Ainda ontem eu vi a Inês Medeiros neste programa a dizer que, no fundo, apesar das salas de cinema estarem a desaparecer, não quer dizer que o teatro não esteja a reaparecer. Portanto, no fundo, eu acredito é que a meteorologia como se fazia está morta, mas há outras formas de se fazer meteorologia. E esta ideia da ciência cidadã é capaz de ser uma ideia interessante e o telemóvel funciona. Lá em casa é o telemóvel.

Também tem aplicações no telemóvel para dar o tempo.

Tenho a do IPMA, por exemplo, e que recomendo.

E estas que vêm já com o telemóvel são boas ou não?

O que uma pessoa tem que fazer? Tem que ver as várias previsões. Por quê?

Depois faz uma média.

Mas repare, isso é o que faz qualquer gestor. Normalmente, nós temos vários cenários, olhamos e vemos qual é a credibilidade. Normalmente, essas aplicações são baseadas em modelos científicos. E depois, uma pessoa tem a experiência e já sabe: "Esta aplicação é melhor para determinado tipo de situações, aquela acredito mais". Quem faz surf, são normalmente especialistas nas aplicações que devem utilizar. Eu não sou nada contra as aplicações, continuo a dizer, eu utilizo a do IPMA, por clubismo, por um lado, e porque sei como é que elas são feitas e acredito na metodologia que é utilizada.

Carlos da Câmara, sai daqui com 19 pontos.

É ótimo.

Não é a máxima prevista para hoje, mas anda lá perto.

Exatamente, anda lá perto.

Foi um gosto tê-lo connosco. Obrigada.

Muito obrigada. Bom dia.