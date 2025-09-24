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Começa agora a Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o deputado do PSD, António Rodrigues. Bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Hoje está a ser um desafio chegar aqui, não é?

Completamente. Não sei o que se passa.

Saiu de madrugada, ainda nem o sol se tinha posto. Está a caminho.

Eu acho que saí mesmo à meia-noite.

Parece, não é? Mas bem, já está a caminho. Vamos ver se ainda o vemos aqui em estúdio, mas vamos avançar assim. Sabe como é que isto funciona, António Rodrigues?

Sei.

Sabe? Então vamos a isso, vamos começar.

Estou do outro lado das comissões de inquérito. Do lugar de chegar à defesa.

Esta é muito mais fácil. Então esta primeira pergunta nem imagina, mas é mesmo porque está aí apanhado pelo trânsito. Vamos começar facilmente. Quantos anos tem a ONU?

80.

Está bem, pois está. E está bem conservada ou não?

Tem dias. Tem algumas operações de cosmética e de cirurgia que precisava de ter.

Mas vamos então aqui mais concretamente para um assunto que tem marcado muito esta Assembleia Geral. Portugal fez bem em reconhecer o Estado da Palestina neste momento?

Na perspectiva de que há outros Estados, principalmente europeus, que o estão a fazer numa lógica de solidariedade política europeia e numa forma também de dar um sinal ao mundo de que é necessário mudar alguma coisa no conflito de Gaza, sim. Ora, julgo que é difícil aceitar também esta decisão quando estamos no meio de um conflito, porque, como eu já ouvi recentemente, parece que estamos a sufragar a atitude do Hamas quando atacou Israel no 2 de outubro. E, portanto, não estamos a fazer isto por uma razão lógica ou humanitária, estamos a fazer isto por razões políticas, acima de tudo.

E por isso não devíamos ter feito agora?

Eu tenho algumas reticências relativamente a isso, mas compreendo as motivações do governo português relativamente a esta matéria, principalmente até no próprio quadro da ONU, mas acima de tudo também porque era preciso dar um sinal relativamente àquilo que é a imagem que Israel exagera naturalmente na reação ao 2 de outubro e tem sido crescente essa atitude, e também é preciso, de alguma forma, dizer um basta a Israel relativamente a esta matéria.

Portanto, o governo está, e isto é público, está dividido em relação a esta matéria. Não está dividido só entre PS e PSD. Há pessoas no PSD, como o senhor, que também preferiam que não fosse agora que isto acontecesse, embora compreenda a atitude do governo.

É uma questão de sensibilidade relativamente a esta matéria, porque nós sabemos que do ponto de vista prático, nada se altera. Do ponto de vista político, obviamente que há aqui uma posição firme. Portugal sempre foi um país aberto relativamente à Palestina, independentemente da questão humanitária que agora tem estado presente e, portanto, compreendo também esta motivação. Nós sempre fomos um país aberto ao mundo. Mas preferia que não tivesse sido agora, porque parece que estamos a querer castigar o Estado de Israel, quando quem está a ter o comportamento não é o Estado de Israel, é o governo de Israel.

António Rodrigues, vamos avançar para a segunda pergunta. Esta tem a ver com eleições presidenciais. Qual a porcentagem de votos obtida por Cavaco Silva nas eleições presidenciais de 1996? Ou seja, as que perdeu para Jorge Sampaio.

Perdeu para Jorge Sampaio.

Exato.

Tremenda pergunta.

Isto arredondada às unidades, não é preciso ir ao pormenor.

Julgo que teve 42%.

Quer uma ajuda?

Quer, quer.

Então vamos lá. 43, 46 ou 49%?

46.

46. Foi 46%. Jorge Sampaio aproximou-se dos 54%. Neste momento, há pouco falámos de uma possível divisão dentro do governo e mesmo dentro do PSD. Em relação às presidenciais, o PSD está unido no apoio à candidatura de Marques Mendes?

Não tenho dúvidas sobre isso. Pelo menos as estruturas dirigentes do PSD estão. Naturalmente que há militantes do PSD, o PSD também é um partido aberto que pensa de maneira diferente. É público que há militantes do PSD que apoiam outras candidaturas ou pelo menos outra candidatura, mas a esmagadora maioria do PSD está com a candidatura de Luís Marques Mendes.

E esta entrada de André Ventura na corrida, ou confirmação da entrada, não vem baralhar muito as contas à direita?

Pode baralhar quem tiver dúvidas relativamente ao que deve ou quer fazer. Relativamente àquilo que é a perspectiva do PSD, não. Isso não acredito que dentro do PSD haja qualquer tipo de alteração em função do que foi a decisão de André Ventura.

Há poucos dias, o próprio Cavaco Silva publicou um artigo em que elencava uma série de qualidades necessárias ou critérios para alguém ser presidente da República. Crê que Marques Mendes é de facto o candidato mais bem preparado para vencer e para assumir esse cargo?

Não tenho dúvidas. Eu conheço bem Luís Marques Mendes. Sei a preparação que tem. Conheço as qualidades e as capacidades de Luís Marques Mendes e, portanto, não tenho dúvidas que ele é um excelente candidato a presidente da República, mas melhor do que candidato a presidente da República, é vir a ser presidente da República, porque não tenho dúvidas que o fará com ponderação, com cuidado, com atenção e respeitando tudo aquilo que a Constituição prescreve, sem olhar a partidos, apesar de ser oriundo do PSD. Portanto, isso eu não tenho dúvidas.

Ainda sobre a unidade ou união do partido, do PSD, em relação a Marques Mendes, quando nós vemos na fila da frente do apoio ao almirante, o ex-líder, o anterior líder do PSD, Rui Rio, não podemos ficar com essas dúvidas.

As declarações presidenciais e a natureza das declarações presidenciais, sabemos bem, não são atitudes partidárias, são atitudes de perspectiva e são atitudes pessoais. O Dr. Rui Rio entendeu ter essa tomada de posição, como houve outros. Sejamos claros, houve outros militantes do PSD que o fizeram também e têm todo o direito e legitimidade para o poder fazer. Pensam de maneira diferente relativamente àquilo que é a função presidencial, pensam de maneira diferente relativamente àquela que é a forma de estar de cada um dos candidatos nesta matéria. Não vejo nisso drama. Não é a primeira vez que acontece, não será seguramente a última vez que isto acontece. E portanto, é legítimo que outros militantes do PSD podem ter pontos diferentes.

Vamos em frente. Tem sete pontos neste momento.

Eu estou à porta do observador para tentar estacionar. Parece-me difícil encontrar um lugar.

Esse é outra.

Não é fácil. Vamos ver se alguém pode aqui dar uma ajuda, mas vamos seguir para a próxima.

Vamos seguir. Não sei se consegue estacionar ao mesmo tempo que pensa na próxima pergunta. Já enviamos reforços. Já enviamos reforços para aí.

Nós somos multitasking.

Ainda bem. Vamos lá. O António Rodrigues foi este ano reeleito presidente do PSD Sintra. Vamos então até à vila. Em que rua fica a pastelaria com os travesseiros mais famosos da vila de Sintra, a Piriquita?

A rua. Estava a pensar que iam me obrigar a escolher uma localidade.

Não.

Dr. Moisés, não faço ideia como é que se chama a rua. Por uma razão, eu explico: cada vez que eu chego a essa rua, olho para os travesseiros, não olho seguramente para nada.

Para mais nada. O nome da rua. Aliás, é por isso que está atrasado, é porque nos trouxe os travesseiros feito Sintra. Pois.

Gostava de ter feito isso, mas também não me lembro disso.

Então, quer uma ajuda?

Quero, claro.

Rua das Padarias, Rua das Pastelarias ou Rua das Ancas Largas?

Essa das Ancas Largas é consequência de comer travesseiros demais. Eu diria que é das Padarias.

Exatamente, é isso mesmo. Na corrida à Câmara de Sintra, Ana Mendes Godinho, do PS, lidera a sondagem mais recente, com Marco Almeida, do PSD, em segundo e Rita Matias, do Chega, em terceiro, mas todos muito próximos. Há também, por isso, muitos analistas a dizer que estas eleições vão ser imprevisíveis. Também espera surpresas, nomeadamente em Sintra?

Eu acho que estão todos muito próximos, claro, como é óbvio. Mas deixe-me corrigir. Saiu ontem à noite uma sondagem que dá Marco Almeida à frente com 32% e 30 para Ana Mendes Godinho. Mas isso só demonstra, claro, que estão todos muito próximos e significa que vai ter que ser feito um esforço enorme durante a campanha eleitoral para esclarecer as pessoas relativamente a esta matéria.

Vemos lá que o empate técnico, as diferenças nas sondagens são muito curtas. Será desta que o PSD consegue a Câmara de Sintra?

Está a ter reforços para estacionar, já estamos a perceber isso.

Está sim, senhor.

Lá está, se calhar.

E agora não é fácil. Sim.

Estou a sair do carro.

Muito bem. Agora já deixou o sistema de mãos livres, é preciso deixar isso bem claro.

Está a fazer um treino do que vai ser a campanha eleitoral. Porque percebemos, nomeadamente em Sintra, com tudo muito renhido, vai ser preciso fazer uma campanha de porta a porta, muito perto das pessoas, porque as sondagens apontam para que passe a haver um de três vencedores. Será por aí. Até o Chega poderá tentar retirar a autarquia. Bem, está a entrar neste momento em estúdio. Isto devíamos estar a filmar isto.

António Rodrigues bem-vindo. Agora pessoalmente.

Por acaso a saída do carro então teria sido estranha.

Bom dia e obrigada pelo esforço que fez em chegar aqui. Por essa determinação.

Foi o carro, não fui eu.

Conseguiu seguir o fio da conversa nos últimos segundos?

Sim, estava a colocar a questão sobre o esforço de campanha, nomeadamente o esforço de rua, o porta a porta e isso tudo. Acho que desde o princípio que é fundamental o porta a porta. Num concelho tão grande, tão complexo, tão diferenciado quanto é Sintra, o porta a porta, o mostrar quem são as pessoas, o mostrar o que são as próprias propostas que elas têm vão ser fundamentais. Não é possível fazer campanhas eleitorais para as autarquias com redes sociais, com propostas que vêm do longe, por muito atrativas que sejam. É preciso que as pessoas saibam quem vai mandar, é preciso que as pessoas saibam qual é a característica e o caráter.

Mesmo em concelhos com a dimensão de Sintra. Sintra é, como sabe, dos concelhos com mais população do país.

E não só isso, é também talvez das populações mais diversificadas. São 400 mil pessoas, por um lado, por outro lado, são as pessoas mais diversificadas. Eu acho que ali traça toda a sociedade portuguesa, desde o mais pobre ou sem abrigo, até, porventura, dos mais ricos. E fazer chegar esta mensagem a todos estes espaços, desde Queluz até São João das Lampas, desde Colares até Maçambá, todo o espaço que é rural, do que é turístico, do que é urbano, do que é suburbano, Sintra tem uma diversidade absoluta.

E essa é a vantagem de Marco Almeida, é de ser conhecido da população. E pergunto-lhe também se, até por causa disso, esta é a grande oportunidade para ele conquistar a Câmara. É previsível que possa ter outra oportunidade se desta vez perder? Desta vez não está a enfrentar o incumbente, está a enfrentar também uma candidata que concorre pela primeira vez.

Certo, de facto, concorrem todos no mesmo plano de igualdade. Marco Almeida tem aqui, porventura, a última oportunidade para poder conquistar Sintra. Mas tem uma vantagem relativamente a todos os candidatos, que é a circunstância de conhecer não só o concelho, mas também a própria Câmara. Ele foi 12 anos vice-presidente e, portanto, conheceu os dossiês, foi líder em algumas áreas, conhece as matérias e onde é que é relevante, onde é que é prioritário intervir e, portanto, tem uma oportunidade única para mostrar isso às pessoas. Desde a habitação, é um problema e é um problema novo, desde a educação da qual ele foi responsável em determinado momento. Os problemas da mobilidade de Sintra Eu sou o exemplo de hoje. Não é de Sintra só, é de Lisboa. Eu vinha para cá e recebia caixas de comentários de pessoas que estavam na A5 paradas.

Há muita gente, sim.

Não sei o que aconteceu, mas também nunca ninguém sabe o que é o trânsito. São mais insondáveis os problemas de trânsito que os problemas da política. Neste caso, julgo que tem as melhores condições para poder ganhar as eleições e para poder exercer o mandato devido, porque, como lhes dizia há pouco, conhece os problemas, conhece as pessoas, conhece, acima de tudo, a própria estrutura e não é despiciendo conhecer a estrutura da câmara, porque são eles depois os artífices de quem vai pôr as propostas a andar.

Tem nove pontos. Travesseiros ou queijadas?

Eu prefiro travesseiros.

Boa, e cá dos meus.

Também é da mesma zona.

Mas pode acompanhar com queijo.

Sim, por mim, já.

Vamos para a quarta pergunta: qual foi o único distrito, círculo eleitoral, se quisermos, onde a AD não elegeu um único deputado? Estamos a falar das últimas eleições legislativas.

Portalegre.

Certíssimo. Elegem dois, nenhum foi da AD. A última sondagem já coloca o Chega na liderança. Depois do PS, o PSD vai ser ultrapassado também pelo Chega?

Não acredito. Não acredito mesmo.

Por que não acredita? O que vão fazer para travar a dinâmica?

Para já, em primeiro lugar, vamos fazer aquilo em que acreditamos, ou seja, governar bem. E portanto, ao governar bem, com os resultados da governação, convenceremos as pessoas que, de facto, o Luís Montenegro é o melhor primeiro-ministro e, portanto, temos a capacidade e toda a equipa tem capacidade.

Então, isto quer dizer que ainda não está governado.

É normal. Digam-me qual é o governo que os primeiros tempos, em que foi tomando decisões, que não perca a popularidade.

Então não está em estado de graça, não teve esse período.

Não, este governo é, no fundo, a continuidade do anterior. Bem o sabemos. O primeiro-ministro é o mesmo, a maioria dos membros do governo são os mesmos, portanto, este não é um governo novo, nem poderia ser, nem buscaria coisas diferentes, tendo o primeiro-ministro e os seus principais protagonistas. Este governo começou desde o primeiro dia a ser julgado em termos de passado. As decisões que têm sido tomadas são decisões que já vinham no governo anterior. Portanto, é natural que isto aconteça. E obviamente também há aqui um outro fator que todos nós confrontamos todos os dias: a popularidade, o populismo, a forma desabrida como se faz e desfaz e se perde a coerência, porque ninguém quer saber de coerência, porque hoje estamos perante uma situação, essa sim grave, em que as pessoas preferem apoiar o negativo do que ter que estudar o positivo, que as pessoas estão mais preocupadas com o dito antissistema, mesmo quando se está dentro do sistema, apenas e só porque se destrói, porque destruir é mais fácil que construir.

Então por que não acredita que o Chega poderá mesmo ultrapassar o PSD se faz esse diagnóstico das preferências das pessoas?

Porque acredito que os resultados da governação vão começar a ver-se, porque acredito também neste primeiro-ministro e porque acredito que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão tomar a consciência de que o líder do Chega, apesar de ser, deixemos isso claro, que é importante desmistificar isto, é uma pessoa inteligente, mas politicamente é uma pessoa que é inconstante e incoerente. E portanto, atrás dele não tem tido segundas linhas, não acredito sequer nesta solução que agora apresentou do governo sombra. E portanto, acredito que mais tarde ou mais cedo as pessoas vão ter a consciência de que aquele saco cheio de ar vai começar a esvaziar. E portanto, que postos perante aquilo que vão ser as conclusões dos resultados da governação, as pessoas vão dizer: "Estes podem não ter sido perfeitos, ninguém é perfeito, mas conseguiram melhorar perante as propostas que nos apresentaram."

Estes resultados, e se vierem a ser repetidos por outras sondagens, não podem criar no Chega e André Ventura a tentação de acelerar o calendário político e não deixar a legislatura chegar ao fim.

É possível, tudo é legítimo e tudo é possível. Nós não temos maioria absoluta e mesmo que tivéssemos, já vimos governos de maioria absoluta caírem ao fim de pouco tempo, mas nós estamos convencidos também, primeiro, que não somos detentores da verdade absoluta. Segundo, não tendo maioria absoluta, temos que dialogar, quer que seja à esquerda, quer seja à direita. E estamos disponíveis sempre para manter as pontes para todos os lados.

Até para o Chega, esse saco vazio.

Até para o Chega, se for necessário, para viabilizar propostas nas quais nós acreditamos, como se tem visto nas questões, por exemplo, que não nos tem acompanhado o Partido Socialista na segurança ou na imigração. E portanto, nós teremos que, naturalmente, ter que fazer esse tipo de propostas que sejam ou que vão ao encontro desse mesmo partido. Mas, por exemplo, deixem-me contar esta história, porque é uma história muito interessante relativamente ao protagonismo ou à forma de estar do Chega. Nós no governo anterior tínhamos a proposta da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras. Foi chumbada por ação conjunta, mas o Partido Socialista aí sempre foi coerente, foi chumbada pelo Partido Socialista e pelo Chega. Mas a primeira reação do Chega foi dizer: "Bom, é uma proposta da nossa área, nós estamos disponíveis para aceitar." Mas quando chegou ao fim, chumbaram-na. Nesta legislatura, que já a aprovamos, a proposta do Chega era a proposta do governo anterior. Querem melhor exemplo de incoerência? Querem melhor exemplo de como é que nós não sabemos o que é que podemos esperar por ali? E portanto, o que nós temos que fazer é tentar levar a nossa carta à Garcia. O que é que nós fazemos? Aquilo que está no programa de governo, aquilo que são as nossas convicções, nós não trocamos convicções por conveniências, nós não acordamos de manhã com uma postura e à tarde mudamos para outra postura. Nós vamos continuar a fazer o nosso programa de governo.

E a última pergunta tem mesmo que ver com este tema que estávamos a falar acerca da lei dos estrangeiros e quem disse acerca desta lei que será julgada pela história.

Marcelo Rebelo de Sousa, claro.

Mas nós esperamos que seremos julgados positivamente pela história.

Para já, pergunto-lhe se acha que a lei será aprovada, passará no Tribunal Constitucional.

Nova versão.

Eu sou o segundo subscritor das propostas de alteração, foram entregues ontem à noite. O primeiro é naturalmente o líder parlamentar. E serão defendidas as propostas, julgo eu, em breve. Julgo que sim, porque nós dialogámos com o Governo profundamente nesta matéria, nós tivemos o cuidado, na elaboração das novas propostas, de olhar atentamente para tudo o que era o acórdão do Tribunal Constitucional, tudo aquilo que estava entendido, subentendido e aquilo que era a leitura que o tribunal fazia da Constituição. Em primeiro lugar, quisemos cumprir com essa matéria, ou seja, quisemos prosseguir tudo aquilo que o Tribunal Constitucional tinha dito, sem prescindir daquilo que consideramos que é fundamental para a regulação da matéria dos estrangeiros.

O secretário de Estado Rui Hermínio Freitas esteve conosco aqui há uma hora e disse-nos que gostava mesmo era da primeira versão. Também acha que correspondia mais àquilo que era o programa de governo?

Eu não me preocupo excessivamente com a pequena norma. Eu sei que não é uma pequena norma a questão do reagrupamento familiar. Reconheço que o governo tinha e tem essa preocupação, principalmente pelo impacto que isso pode traduzir-se na sociedade portuguesa pela entrada de milhares de outras pessoas que não contribuiriam ou poderiam não contribuir. Mas reconheço que o reagrupamento familiar é uma matéria fundamental, principalmente para quem defende a família, como nós, para quem está preocupado com aquilo que pensa, principalmente quando há filhos menores, de conseguir não alterar a sua vida familiar. E por isso, julgo que esta versão, porventura, pode ajudar. Pode ajudar porque vai fazer com que as famílias mais depressa possam reunir-se, pondo nós, e tendo nós que ter o cuidado de, na aplicação da lei, não sermos aqueles que vão ferir aquilo que se pretende com essa mesma lei. O que se pretende com o reagrupamento familiar? Que famílias se juntem, principalmente quando há filhos menores. Que não haja aqui, e sabemos que tem havido, utilizações abusivas deste tipo de regimes. E essa era a preocupação do governo, evitar que houvesse alguém que pudesse utilizar situações de uniões de facto que não existiam, de supostamente haver filhos que eram ou que não eram daquele casal. Para alguns sistemas é difícil conseguirmos provar estas matérias e bem sabemos como é que a documentação às vezes aparece. Portanto, o governo tinha essa preocupação. Do ponto de vista dos princípios, os princípios são os mesmos e neste caso, quer esta versão, quer a anterior, cumpriam a diretiva comunitária e essa também é uma preocupação nossa. Mas acima de tudo, o que é relevante é que podemos transmitir esta imagem de que não estamos a desfazer famílias, a desviar famílias, quer sejam mulheres, quer sejam homens, quer sejam em união de facto, sejam em casamento. Claro que atendendo sempre àquilo que também são os princípios da lei portuguesa. Não aceitamos casamentos poligâmicos, essas situações ou qualquer outro tipo de situação. Nós seremos aqui reguladores da situação, mas reguladores preocupados. Não queremos afastar ninguém, mas também não queremos que quem não tem direito não venha para Portugal.

António Tourinho Rodrigues, também estamos preocupados com a sua saúde, por isso para desenjoar dos traçados, leva daqui pastéis de nata. E de Belém.

Desde que tenha café também.

Café, canela, tudo o que tem direito. Obrigada por ter vindo à Comissão de Direitos.

Desculpem o atraso.

Foi fantástico. Obrigada sempre. Obrigada por tudo.

Obrigado também pelo convite. Bom dia.