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E na Comissão de Inquérito de hoje recebemos Joana Cordeiro, deputada da Iniciativa Liberal, eleita pelo círculo de Setúbal. Bom dia.

Bom dia.

Olá, bom dia. Bem-vinda.

Foi difícil chegar aqui hoje.

Hoje não.

Muito nevoeiro.

Hoje ainda há muita gente de férias.

É verdade.

Sim, este dia tem sido tranquilo.

Foi tranquilo. Apesar do nevoeiro, foi tranquilo.

E o Natal foi bom?

Foi bom. Obrigada, o vosso também?

Também. Vamos às regras da Comissão de Inquérito. Não sei se conhece, Joana.

Conheço.

Então, vamos fazer cinco perguntas. Cada resposta certa vale cinco pontos. Se pedir ajuda ao público, ou seja, a nós, e acertar, recebe dois pontos. Se falhar, não recebe nada. É justo, não é?

Muito bem.

Vamos começar pela primeira pergunta?

Vamos começar, que é também um clássico da Comissão de Inquérito, é um quem disse, uma afirmação, e vai identificar o autor desta afirmação, que foi feita em setembro deste ano. E esta pista é importante. Quem disse: "É absolutamente insustentável podermos ter a Península de Setúbal, como aconteceu pela primeira vez neste fim de semana, sem uma urgência aberta. Isto não pode ser possível."

Eu já disse essa frase, mas podia ter sido eu.

Mas não foi.

Não sei, podia ser. Será que foi a senhora ministra Ana Paula Martins?

Foi. Muito bem, cinco pontos já. Depois da promessa de que setembro estariam resolvidos os problemas, não estiveram e ainda não estão. Quando é que vão estar e como é que se vai resolver este problema das urgências, sobretudo a obstetrícia na margem sul?

Sim, tem sido um problema já há largos anos. Não é um problema de agora. E a verdade é que também não tem propriamente uma resolução fácil. Agora, aquilo que eu acho importante, e vem um pouquinho na linha daquilo que a senhora ministra disse, mas por isso é que eu estava a dizer que a frase podia ser minha. Nós temos efetivamente que garantir que pelo menos uma urgência está sempre aberta, porque aquilo que nós assistimos, por muito que se chame, isto começou no governo do Partido Socialista ainda, de falar de previsibilidade e a verdade é que não há previsibilidade nenhuma na Península de Setúbal. Uma gravidez demora em média 40 semanas, a verdade é que nas primeiras semanas pode estar uma urgência aberta, quando chega ao final das 40 semanas está outra. Uma família, uma grávida conhece um hospital, é acompanhada por uma equipa, e a verdade é que chega a altura da criança nascer e não sabe onde é que vai parar. Eu acho que garantir uma urgência sempre aberta é a prioridade.

Sempre uma. Esta solução de Almada.

Em primeiro lugar, a prioridade deve ser garantir uma, e garantir que essa uma está sempre aberta e que tem os médicos necessários. Qual é o problema disso tudo e desta dificuldade de resolução? Tem a ver obviamente com os médicos. E nós temos visto, aquilo que me preocupa mais, e respondendo à pergunta de quando é que o problema se vai resolver, é que nós já ouvimos muitas soluções pra Península de Setúbal. Aliás, ontem foram promulgados os dois diplomas, um pras urgências regionais, outro pros centros de elevado desempenho. Na realidade, não se percebe muito bem a diferença entre uma coisa e a outra. Eu acho que sistematicamente anda-se com nomes.

Pra mesma coisa.

Nomes pra mesma coisa, porque no fundo, aquilo que se está a tentar garantir é que há, de alguma forma, um conjunto de incentivos adicionais que permitem ter essa tal urgência aberta. Eu acho é que depois não se começa pela base. Porque nós podemos criar, e nada contra a criação de incentivos ao desempenho, ou de dar mais autonomia, porque esta lógica dos centros de elevado desempenho tem a ver com a autonomia das equipes e com mais incentivos às equipes. Nada contra isso, mas não nos podemos esquecer do que está na base. É preciso valorizar os médicos desde o início das suas carreiras. É preciso também alargar o número de vagas pra formação de médicos. E isto é algo que não tem sido feito ao longo dos anos. Nós só vamos conseguir começar efetivamente a resolver este problema, quando começarmos a atuar em todos os momentos da cadeia.

E que vai demorar tempo.

Que vai demorar tempo, só que é preciso começar. E é preciso dizer com coragem. Por exemplo, no caso da Península de Setúbal, e novamente, nós ouvimos muitas soluções, mas ninguém explica, ou ninguém é concreto, quem nos governa, de explicar o porquê da prioridade ser uma urgência aberta, porque depois isto não é questão de agora vamos manter uma aberta e vamos fechar as outras. Quer dizer, não é isto que está em causa, ou de se chamar concentração, ou de se chamar o que quer que seja. É perceber-se que com uma urgência sempre aberta, as grávidas sabem e as famílias sabem onde é que se devem dirigir, que aquelas equipes estão treinadas pra resolver todos os problemas, que não é ter, vou exagerar, mas dois médicos ali, mais dois ali, mais dois ali, e depois as equipes não são propriamente coesas e não conseguem dar a diferenciação que é preciso ter numa urgência. E era preciso explicar isto.

E se for necessário, deve-se forçar os médicos a trabalhar num determinado local?

Eu acho que não se deve forçar ninguém a trabalhar em determinados locais. Eu acho que se deve, com consenso, e com conversação, e com negociação, perceber que tipo de incentivos são necessários pra que as pessoas, neste caso, se desloquem de uns sítios pra os outros. Parece-me um mau princípio dizer, mas sinceramente, eu acho que isso acabou um pouco por cair dessa forma. Pelo menos eu não vejo isso escrito dessa forma, mas posso estar a ter uma interpretação diferente. Mas ainda bem que isso aconteceu.

Isso o quê? Não segui.

Esta questão de forçar os médicos a trabalhar, do agora têm que se deslocar, porque a questão é Ninguém aceita isto. Qual é a alternativa? O médico diz que não e sai do SNS. Eu não acho que isto seja um bom princípio.

Mas na região Norte, os médicos entraram em acordo.

Entraram em acordo. A questão é precisamente essa, aquilo que tem sido feito na região Norte, e por isso é que se diz que há uma diferença grande.

Mas diz-se ou existe essa assimetria?

Existe essa assimetria, porque aquilo que foi feito em termos de planeamento no Norte, foi um trabalho que começou a ser feito e que não foi feito cá embaixo. É muito mais difícil atrair médicos para a região de Lisboa e Vale do Tejo, com a questão dos preços da habitação, com tudo isso. Há várias questões adicionais. O tipo de planeamento que foi feito e da organização que foi feita no Norte começou há muito mais tempo.

Mas isso é compreensível num país como o nosso, que haja uma assimetria tão grande?

Não, eu não acho que seja compreensível. Acho é que há um trabalho que foi feito e que começou a ser feito ao longo dos anos, que ainda não foi feito na região de Lisboa e Vale do Tejo e que é preciso começar. Mas isto começa naquilo que eu estava a dizer há pouco. É preciso coragem e é preciso explicar porque isso tem que ser assim.

E isso tem faltado?

Isso tem faltado. Tem faltado comunicação clara. E isto não é de agora, não é deste governo, já vinha dos anteriores. Era como eu comecei: falar em previsibilidade, mas previsibilidade não é nada.

Muito bem. Cinco pontos. Cortei-lhe a palavra porque a próxima pergunta está relacionada com este assunto. Joana Cordeiro, enquanto deputada, faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia da República, deve saber a resposta a esta pergunta: quantos médicos tarefeiros estavam a trabalhar no SNS no verão passado, no último verão?

Uma grandeza da ordem de 1000.

Sim.

Arredondar. Não é chegar à unidade.

Não sei de cor.

Na ordem dos milhares.

Não, milhares são.

Sim, mas quantos milhares? Tem ideia?

Uma unidade de milhar. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil? Você não te acerta.

Ou peça ajuda, pode sempre pedir ajuda.

Eu acho que tenho que pedir ajuda, que é para não dar aqui um número muito fora.

Ajuda: mais de 4 mil, menos de 4 mil, mais de 20 mil.

Não, mais de 4 mil.

Certo, muito bem, exatamente 4048.

Eu ia apontar para os cinco.

Qual é a posição oficial da Iniciativa Liberal em relação à figura do médico tarefeiro?

Primeiro, vou começar por lhes chamar médicos que trabalham em regime de prestação de serviços e não propriamente médicos tarefeiros. Até porque eu acho que é injusto.

É depreciativo.

É depreciativo e é um termo que normalmente os partidos de esquerda usam para minimizar este tipo de trabalho. A verdade é que, e isto não é só nos médicos, tem havido uma evolução e tem-se dito em muitas áreas que existe uma vontade das gerações mais novas terem uma conciliação melhor da vida pessoal e da vida profissional. E acabam por optar por algum tipo de regime que é mais flexível, porque aquilo que nós temos para os médicos no Serviço Nacional de Saúde, são contratos de 40 horas, com muitas horas extra e é isto que existe. Simplificando, é isto que existe no Serviço Nacional de Saúde. E muitas vezes, quando os médicos pretendem ter horários mais reduzidos ou porque são pais ou têm crianças pequenas ou querem outro tipo de vida, porque a verdade é que um médico que trabalhe no SNS tem uma vida difícil em termos de horário. E o que as pessoas acabam por fazer? Acabam por se desvincular e preferem trabalhar em regimes que lhes permitem essa flexibilidade. Isto tem sido algo que nós temos dito sistematicamente, que era preciso que o SNS se adapte a estas novas realidades de trabalhar. Se um médico, prevalemente, não quiser trabalhar 40 horas, devia poder trabalhar 20. Isto é um exemplo. E isto significa que, por exemplo, vou já passar para a questão das vagas que estava há pouco. Quando existem vagas para contratar médicos especialistas para uma determinada ULS, existe uma vaga, mas é uma vaga para um contrato de 40 horas. Por que essas vagas não são feitas à hora? Em vez de se poder contratar um médico por 40 horas, pode-se contratar dois médicos por 20 horas. Isto sem mais burocracias adicionadas, isto hoje não é possível. Acho que é preciso dar ferramentas ao Serviço Nacional de Saúde para ter esta flexibilidade. Acho que é preciso respeitar quem quer ter vínculos de trabalho diferentes. Outra coisa diferente tem a ver com os valores que estão a ser pagos, porque obviamente, isto é a lei da oferta e da procura, como em qualquer mercado. Obviamente, se o bem é escasso, vai ser preciso pagar muito mais por ele. E novamente, vem do que eu disse ao início, é preciso aumentar o número de especialistas, que é para depois estes valores baixarem.

Baixarem, por causa da lei da oferta e da procura.

Porque a questão é: quem é que assegura as urgências, por exemplo, os serviços de urgência nos interiores do país? Há muitas urgências que só funcionam com regime a prestação de serviços. Quando se diz: "Vamos acabar com as prestações de serviço", o que acontece a estes serviços de urgência? Se não se consegue com as regras que existem, com os valores que existem. Claro que temos que pagar mais aos médicos de base, os contratos. Agora, por que vamos diabolizar as prestações de serviço como se fosse o grande problema, quando devia ser ao contrário?

Mas não se cria uma excessiva dependência dos médicos prestadores de serviços?

Não, criou-se.

E que isso cria até uma desigualdade e uma injustiça para quem está a trabalhar.

Claro que sim, mas por isso é que eu disse que é preciso atuar em toda a cadeia. Termos mais especialistas, pagar melhor aos especialistas que temos, flexibilizar o tipo de contratos que podemos ter dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é para as pessoas poderem ter esta conciliação, porque eu acho que é perfeitamente legítimo um médico querer trabalhar 20 horas, 30 horas, o que for. E no SNS isso não é possível, e há muitos médicos a sair do SNS, não necessariamente por uma questão de salário, mas porque querem ter uma vida melhor e uma conciliação da vida familiar e profissional melhor, que hoje em dia não é possível.

Deixe-me só esclarecer aqui uma dúvida. Tendencialmente, o SNS tem que acabar com os médicos prestadores de serviço, é isso?

Não. Novamente, pagar melhor a quem lá está, contratar mais médicos para isso e usar as prestações de serviço no regime em que ele devia ser usado, que é para situações pontuais, para sazonalidade.

Muito bem, vamos seguir em frente. Já andámos sete pontos até agora, vamos mudar de tema. E esta está mesmo no topo da atualidade: quantos nomes vão aparecer nos boletins de voto das eleições presidenciais?

Pois, devia ter decorado isso. São 11.

Quantos é que vão aparecer?

São 11. Pois, quantos vão aparecer?

Quantos vão aparecer?

Não eram 11? São 11.

11 são os candidatos admitidos.

Pois, mas são esses que vão aparecer, infelizmente. Não é?

Não, os que vão aparecer no boletim.

Está bem, porque vão aparecer mais três. Está bem, certo.

E quais são?

14. Não, está bem. Entretanto, estava a falar dos admitidos, mas obviamente no boletim de voto.

Quantos é que vão lá estar? Aliás, a polêmica tem sido essa.

Tem sido essa.

E como é que se entende esta descoordenação?

Eu confesso, isto se calhar vai parecer que eu pertenço a outro partido, mas eu acho isto uma vergonha.

Por causa do termo? Mas há mais pessoas a utilizar esse tipo de classificação.

O que eu acho é: isto já não foi a primeira vez que aconteceu e a verdade é que não se fez nada.

Mas o Parlamento também tem uma palavra a dizer, porque há um problema de calendários tão definidos à lei.

É isso. Eu acho que, no limite, é de calendários, mas também há aqui uma questão de execução, porque eu não sei quanto tempo demora a imprimir boletins de voto, nem tudo isso. E obviamente é preciso despedir boletins de voto para o estrangeiro. Eu percebo isso tudo. E provavelmente é preferível mexer nos prazos, e se é preciso mexer nos prazos, então que se mexa nos prazos. Aquilo que eu não acho que é aceitável da parte do Estado é, de facto, termos lá três candidatos que não foram admitidos. Porque no limite, e vocês há pouco deram um exemplo que eu também não fui confirmar, mas de uma pessoa com sete assinaturas que foram consideradas válidas e a pessoa aparece no boletim de voto. Quer dizer, isto é completamente inaceitável. E nós obviamente vamos ver o que é preciso fazer para resolver esta situação. De facto, nós temos sido um dos partidos que tem mais, não sei se fomos quem mais, mas pelo menos nestes últimos tempos, temos insistido muito com as alterações da lei eleitoral e também da questão das mecânicas, dos votos antecipados, tudo isto. E eu acho que isto é mais um tema em que nós temos efetivamente que olhar. Não sei exatamente qual é a solução certa, provavelmente a questão dos prazos. Ou seja, os boletins de voto, tem que haver tempo para imprimir os boletins de voto, mas para isso é preciso, no limite, que as candidaturas sejam entregues mais cedo, que o Tribunal Constitucional se pronuncie mais cedo e que depois só assim imprimam os boletins. Eu acho que isto devia ser lógico para toda a gente. Mas custa-me, principalmente, porque já não é a primeira vez que acontece e nada se fez. E isto é sistemático em tantas áreas do nosso país. Eu acho que é o que mais preocupa e o que mais confusão faz. Sabe-se que os problemas existem e não acontece nada, e nada se faz.

E não há responsáveis.

Sim, e não há responsáveis.

E agora olhando mesmo para a corrida eleitoral, o que é um bom resultado de Cotrim de Figueiredo?

É ganhar.

É ganhar.

Mas isso é o que vai acontecer.

Isto é, se não ganhar é um mau resultado.

É óbvio que a eleição presidencial não é fácil, precisa obviamente de ter uma maioria grande. Mas aqui também é ganhar ou não ganhar. Sim, de certa forma. Claro que tudo o que acontece, obviamente, na campanha, a forma como as ideias que se passam, a discussão que se faz sobre determinados temas, e nos debates e durante a campanha acaba por se falar de muitos temas que não têm propriamente a ver com a candidatura presidencial.

Com as competências do presidente.

As competências, por exemplo, não se tem perguntado a ninguém o que é que faria, por exemplo, na situação quando tivemos na altura da maioria absoluta agora do Partido Socialista, se dissolvia ou não dissolvia a Assembleia da República. Isto é aquele tipo de questões das competências do Presidente da República que se devia perguntar. Há uma maioria absoluta, o primeiro-ministro sai, o que é que acontece? Afinal, as eleições elegem o primeiro-ministro, ou elegem as legislativas, ou elegem a Assembleia da República, portanto, não devia ter sido a Assembleia da República? Isto eram perguntas que se deviam ter feito e que eu acho que não estão a ser feitas. Mas de qualquer das formas, como então se acaba por falar de outros temas, é importante e da parte que compete.

Mas os candidatos também podem responder essas perguntas nos seus canais, no Instagram, no TikTok, no YouTube.

Sem dúvida. Eu acho que aqui há a responsabilidade partilhada, não digo o contrário. Acho que se aproveita, obviamente, uma eleição presidencial para se falar de outros temas. E portanto, essa parte é boa, porque se discutem alguns temas e ideias e isso é sempre positivo. Agora, no fim, há um que ganha. E portanto, se não ganhar, não vamos dizer que é mau, porque há uma campanha que se faz e ideias que se passam.

E percentagens que se alcançam. Vamos passar para a quarta pergunta, que tem a ver com percentagens e eleições. Em que distrito a Iniciativa Liberal obteve o melhor resultado em percentagem nas legislativas deste ano?

Uhum.

Eu diria que foi Lisboa.

Ficou mesmo com 7,62, ou ali perto. Braga, um pouco mais abaixo, o Porto. Ainda lhe queria perguntar em relação às presidenciais, um bom resultado de Cotrim Figueiredo, mesmo que não seja ganhar, mas por exemplo, chegar perto dos 14, 15%, é mau para a liderança da Iniciativa Liberal.

Por quê?

Porque demonstra que João Cotrim de Figueiredo valeria muito mais atualmente do que a Iniciativa Liberal.

Eu tenho muita dificuldade em fazer esses paralelismos. Estamos a falar de eleições completamente diferentes. Fez-se esse paralelismo na questão das europeias, mas nas europeias aquela situação não há voto útil. Eu gostava de saber se não houvesse voto útil na Iniciativa Liberal, naqueles distritos que elegem um, dois, três, quatro deputados, qual era o resultado da Iniciativa Liberal, porque é muito normal que nesse tipo de distritos, partidos que tendencialmente têm menos percentagens acabam por sofrer mais com o voto útil do que outros. Portanto, eu acho que é sempre positivo haver ou candidaturas da Iniciativa Liberal ou candidaturas apoiadas pela Iniciativa Liberal que estão continuando a crescer. Isto é sempre positivo. E a eleição presidencial, obviamente também há voto útil aqui, mas acaba por ser um voto que não tem tanto esta questão do voto útil que existe nas legislativas.

Voto útil no sentido da otimização para a eleição de um deputado. No caso das presidenciais, não existe. Há um círculo nacional único.

Ou seja, as pessoas votam naquele candidato que querem votar. Eu gostava de saber quanto é que é a porcentagem da Iniciativa Liberal se nós tirássemos este fator das eleições legislativas. Eu acho que é sempre positivo, sinceramente. Acho que é sempre positivo haver candidaturas da Iniciativa Liberal ou candidatos apoiados pela Iniciativa Liberal que mostrem um crescimento. Eu espero que a porcentagem agora do João na candidatura presidencial seja superior a todas as outras que ele já teve. Quer dizer, neste caso, é a primeira vez que concorre em nome próprio, mas que todas as percentagens que a Iniciativa Liberal, eu acho que isto só pode ser bom.

Muito bem, 17 pontos e agora para algo completamente diferente. Joana Cordeiro, qual a música usada pelos jovens da série "Stranger Things" para incentivar a personagem Max a fugir do reino de Vecna?

Você está a desviar alguma coisa desta pergunta. Eu sei o que é o "Stranger Things", mas nunca vi.

É bom.

É uma série passada nos anos 80. A Joana nasceu nos anos 80.

Não faço ideia.

Tem uma série de revivals.

Mas falou-se muito da música.

Uma música dos anos 80 que ressurgiu.

Voltou aos tops há dois ou três anos.

Não querem cantar? O Bruno canta melhor.

O nosso roxinho. É que é uma cantora, tem uma voz tão alta. Ajuda? Vamos lá. Uma cantora muito popular. Vou dar ajuda. Já foi. Dou ajuda. "Running Up That Hill" de Kate Bush, "Thriller", de Michael Jackson, ou "Living on a Prayer" do Bon Jovi.

Então é a primeira, será uma cantora.

Kate Bush, muito bem. Muito rapidamente, Joana, é uma das deputadas mais jovens do Parlamento. Quais são as causas que interessam aos jovens hoje em dia?

Quando alguém é jovem. Quer dizer, eu gosto muito de ser jovem aos 41 anos, mas de facto isso mostra- Sim, mais jovem nesse aspecto.

E os agricultores são jovens agricultores até aos 50.

Mas entretanto estavam a me perguntar quais são as causas.

A pergunta é quais são as causas que interessam hoje aos jovens e será que os jovens se interessam pela política, o que acha?

A questão de ser jovem aos 41 anos e de mostrar a diversidade do Parlamento e de não haver tantas pessoas mais jovens do que eu, mostra precisamente porque é que os jovens às vezes se desinteressam da política, porque acabam por olhar para um Parlamento que se calhar não se sentem representados. Claro que não é por a pessoa ser mais jovem ou menos jovem que vai representar ideias ou não dos jovens. Eu acho é que é preciso perceber as dificuldades, porque um jovem precisa de comprar uma casa. Há pouco estávamos a falar da questão da conciliação da vida profissional e da vida pessoal. Pessoas que estão mais estabelecidas na vida e que já passaram por esta fase, se calhar não têm essa compreensão e essa sensibilidade. E por isso a diversidade no Parlamento é importante, porque isto, de facto, são temas. Eu acho que este tema, entre a questão da habitação e a questão da conciliação da vida pessoal e profissional, eu acho que isto é a grande diferença dos últimos anos para os jovens. As pessoas já não estão disponíveis, provavelmente, para abdicar de toda a sua vida pessoal em prol de uma carreira profissional. Claro que há exceções, como em tudo, mas traços gerais, isto tem sido dito cada vez que nós visitamos qualquer área de atividade.

Os jovens já não querem ser escravos do trabalho, é isso?

Mas bem, porque eu lembro-me quando comecei a trabalhar, os horários não eram saudáveis. E eu, atenção, sempre trabalhei em um ambiente corporate, não era propriamente como um médico, que tem, de facto, turnos e que tem horários ainda mais complicados, mas as pessoas já não estão disponíveis para fazer a mesma coisa. E eu acho que a sociedade ou o Estado, tudo, não se está a conseguir adaptar a esta sensibilidade. E às novas necessidades. E eu acho que pra mim, este é o problema principal. É conseguir que as pessoas tenham uma vida. Às vezes fala-se muito da questão da saúde mental também, que é um problema importante nos jovens, mas lá está, porque é preciso um equilíbrio em todas as fases da vida que nós temos. E nem a vida política permite esse equilíbrio. A vida política não permite todo. Não permite todo e é possível só, e em pessoas mais novas ou com filhos pequenos, eu também tenho um filho pequeno, só é possível com muita ajuda, porque de facto não é fácil.

Não é fácil. Joana Cordeiro, muito obrigado.

Obrigada.

Agradeço.

Obrigada e bom ano.

E bom ano. 19 pontos. 19 pontos. Muito bem, 19 pontos.

Obrigado, bom ano.

Obrigada!