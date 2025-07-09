Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É ótimo este indicativo.

Eu gosto.

Saltitante. Bom, na Comissão de Inquérito de hoje recebemos uma oftalmologista que está a celebrar 25 anos de carreira, não a espreitar para dentro dos olhos dos outros, mas a cantar, que é a fadista Cátia Ferreira. Bom dia, Cátia Ferreira.

Ferreira.

Ferreira.

O que é que eu disse?

Não sei, mas eu acho que temos um problema de audição aqui.

Bom dia, Cátia Ferreira.

Bom dia.

Bom dia. Peço desculpa por trocar o teu nome.

Não faz mal. Já me chamaram tanta coisa.

Nós é que pedimos desculpa pelo João Miguel, mas ele já vai entrar no ritmo normal.

Deve ser amanhã.

Bom, começa sempre mal, mas acaba sempre melhor.

Não sei, estás cheio de medo.

Conhece a Comissão de Inquérito?

Já, conheço.

Boa.

Já despachar.

Então já sabes as regras, não é? Vamos fazer cinco perguntas. Se acertar, recebe cinco pontos por cada resposta certa.

Eu estou a gostar e vou sair daqui com zero.

Não vai nada. Não, não.

Alguém já fez zero?

Não.

Então, mas era a primeira.

Não.

Era o objetivo.

Aquela lenda urbana.

Era uma cartilha ao contrário.

Exato. Bom, pode pedir ajuda. Se acertar na resposta certa, recebe dois pontos. Vamos à primeira pergunta? Carla, faz as honras da casa.

Vamos à primeira pergunta. É aquele exercício de memória recente, pode ser um bocadinho traiçoeiro, mas vai ver que não. Margarida Balseiro Lopes é a atual ministra da Cultura. Quem é que foi a anterior? Foi uma mulher também.

Dalila Rodrigues.

E aí acertou.

Cinco pontos.

Sem questão.

O objetivo do zero já não vai ser alcançado.

Já não consigo. Agora a seguir é só cinco a cinco.

Mas antes disso, Cátia Ferreira, gosta desta concentração de áreas num só ministério, Cultura associada à Juventude e ao Desporto?

Eu vou ser um bocadinho polémica.

Ótimo.

É o que nós queremos.

Eu sei. Eu já sei que vai sair daqui uma caixa alta, mas pronto. Eu tenho sentimentos um bocadinho ambíguos em relação a isto, porque eu conheço a atual ministra, dra. Margarida Balseiro Lopes. Sei que é uma mulher extremamente capaz, uma mulher muito jovem e com a cabeça ótima. E portanto, confio que ela vai dar o seu melhor pela missão que lhe foi confiada. E portanto, não consigo ter aquela reserva relativamente ao Ministério da Cultura estar concentrado com outros dois ministérios. Ao mesmo tempo, sinto que a cultura merece um ministério próprio. Acontece que, até hoje, nenhum ministério conseguiu resolver os problemas do setor da cultura. Não conseguiu ainda resolver a questão dos direitos dos artistas, muito menos definir estratégias para que a profissão de artista seja considerada uma profissão.

E quais são os principais problemas?

A falta de união da classe.

Mas isso não se resolve com um ministério.

Não, precisamente. Enquanto não houver união da classe, um ministério não vai resolver rigorosamente nada.

Então precisam é de um sindicato e não de um ministério.

Também. Ora, cá está a solução mais indicada. Ninguém se consegue organizar nesta classe. Já sei que vou levar tareia depois de dizer isto, mas a verdade é que era mesmo necessário. E eu vejo isto por quê? Eu viajo pelo mundo inteiro e vejo que quando nós vamos para a França, por exemplo, que é o país dos sindicatos, eles têm tudo muito organizado em sindicatos. Nós queremos fazer um ensaio de som num teatro, num qualquer teatro, que tenha de durar um pouco mais, nem pensar, porque os técnicos param. E é o direito deles parar e ter o seu tempo de descanso.

Há mais solidariedade entre as diversas profissões do setor artístico.

Há.

Parece-lhe que essa falta de união em Portugal, que sublinha, se deve ao fato de, em Portugal, sermos pobres ou a classe artística portuguesa ser excessivamente vaidosa, cheia de si?

Tem esses dois lados. É uma conjugação das duas coisas. Uma é a vaidade leva à vaidade e há atropelo. Ai, caramba, vou levar tareia.

Temos aqui bons títulos, malta.

Ninguém ouve.

Ninguém ouve. Somos só seis, não é?

Esse atropelo não vem precisamente da falta de recursos, de haver muito poucos recursos?

Nós somos um país pequeno. O território é pequeno para se conseguir ter presença considerável. Ou seja, sobreviver na cultura num país tão pequeno.

É sobreviver mesmo.

É sobreviver. Eu tenho várias considerações relativamente à forma como deve ser gerida esta coisa toda da presença artística e da contratação pública dos artistas.

Já vamos lá disso daqui a nada.

Ai, é? Jesus, já temos mais um tricky. Mas tenho esta coisa de que os artistas, por uma questão de vaidade, são muito pouco unidos. Ou seja, quando são pouco unidos, gostam muito de estar uns com os outros, e de tirarem fotografias, e de estarem juntos nas imagens e nas coisas. "Ai, que lindos que nós somos!" Mas depois, quando chega a hora da verdade, não se protegem uns aos outros, não dão as mãos e não lutam juntos por uma causa comum. Houve na pandemia um grande exemplo disto. Na pandemia, começou-se a criar um movimento muito grande do setor da cultura. A determinada altura, começa cada um a jogar pro seu lado. E depois, dentro de cada um dos lados, há sempre alguém que quer Destacar-se. Quando os outros começam a perceber que alguém se está a destacar, já se começam a descolar dos movimentos, porque queriam também estar a ser destacados. Ou seja, isto é muito difícil, porque não se percebe que tem de haver sempre uma liderança em qualquer movimento. Esta coisa das organizações horizontais funcionam até determinado momento.

Tem de haver união, mas ao mesmo tempo uma liderança.

Tem de haver liderança. Sem liderança não se consegue gerir, organizar, criar equipa e criar movimento organizado para que as coisas cheguem a bom porto.

Vamos avançar para a segunda pergunta, que depois vai ter aqui um gancho em que vamos falar mais destas questões.

Vocês não têm tanto medo.

Não. Esta nem precisa de responder com o título da canção, basta cantá-la. Frederico de Freitas e António Lopes Ribeiro foram os autores de uma célebre, celebérrima, eu diria, marcha popular. Qual é essa marcha?

Frederico de Freitas e...?

António Lopes Ribeiro, autor da letra.

Terá sido "Lisboa à Noite"? Não. Zero.

Não. O João Miguel é muito exigente.

O representante do Coliseu.

Temos aqui três hipóteses: "São João Bonito", "Marcha do Peão das Niccas" ou "Cá Vai Lisboa".

"Cá Vai Lisboa"!

Como é que é cantada?

Cá vai Lisboa, cá vai Lisboa.

É a de "São João Bonito", eu não vou cantar.

Eu disse que ia ter zero.

Mas a Cátia pode cantar. Sabe a letra de "São João Bonito"?

Não me lembro.

É aquela do Santo António já se acabou.

Santo António já se acabou, São Pedro está se a acabar. São João, São João, já me esquecia dessa marcha. Dá cá um balão para eu brincar.

Ora aí está.

Zero.

Mas zero pontos.

Zero, cinco.

100 pontos só pelo desempenho.

Só porque cantei?

Não.

Não, zero nesta.

Zero nesta, sim.

Estamos na altura das festas populares e em três meses, foi divulgada agora há pouco tempo, as autarquias já gastaram 18 milhões de euros em concertos. Isto não é a prova de que existe algum dinheiro, mas que depois é concentrado em poucos artistas? Como é que os artistas olham para estes valores sabendo que é tão difícil viver da sua profissão?

Eu vou falar da minha teoria relativamente às contratações públicas. Mais um gancho gigante. Eu sou apologista de que todos os artistas que tenham a possibilidade de, por meios próprios, contratar um MEO Arena, passa publicidade ou estádios municipais e que com isso façam dinheiro, e bom dinheiro, não devam ser contratados por câmaras municipais. Porque para já, nunca são artistas baratos. Tem sempre uma produção muito grande. Sendo que é democrático que as câmaras municipais queiram também fazer o seu papel de coisas mais populares, mais comerciais. Mas talvez nesses casos, a partir de determinado valor, já não haja possibilidade de fazer contratação pública, porque acho que há valores obscenos, porque as câmaras têm também a obrigação de fazer contratação do maior número de artistas possível.

Distribuir os recursos.

Distribuir mais equalitariamente os recursos que têm, que são dinheiros públicos, e não concentrarem tudo. Há artistas que cobram 60 mil euros e que podem perfeitamente ir para a MEO Arena. A MEO Arena é o nosso grande palco, o maior espaço.

Antes falávamos no Coliseu.

Antes era o Coliseu, agora temos a MEO Arena. O Coliseu não é suficiente para balizar isto, atenção, porque o Coliseu não comporta o número de pessoas que a MEO Arena. Portanto, eu não vou para o Coliseu. Eu também já fiz o Coliseu, mas eu não sou capaz de sobreviver, nem posso andar a alugar estádios municipais e as salas todas deste país para poder produzir.

Portanto, devia haver um limite, neste caso, a partir de um certo valor.

Os artistas que quiserem ser contratados por câmaras, ou contratação pública, deviam ter um valor limite. Se quiserem tocar as festas organizadas pelos municípios, deviam ir até determinado valor e depois, no resto da vida deles, irem alugar salas e fazerem os dinheiros que quiserem fazer.

Isso leva-me a uma pergunta, ligando um pouco também ao que disse há instantes, falando sobre a necessidade da classe ser mais unida e disse também estar ligado um pouco ao fato de sermos um país pobre. Faltam-me cenas privados em Portugal, como existem em tantos outros países da Europa, com capital e com vontade de investir em cultura. Por que acha que em Portugal os ricos, simplificando assim, investem tão pouco na cultura?

Querem sempre ter algo em troca, quanto mais não seja um nome, uma marca. Não há espírito de mecenato, ou seja, as pessoas são muito pouco cultas, no sentido em que não percebem a importância da cultura e não são capazes de contribuir. O artista por si só não consegue ir pôr a sua obra numa loja e vender e ganhar dinheiro com isso. Ou se torna muito comercial e tem merchandising, quer dizer, quantos em Portugal conseguem ter isto? Muito poucos.

Ou então tem que fazer uma carreira paralela muito popular, é isso?

Isso mesmo. É muito difícil não vender a alma ao diabo Devo dizer-vos. Eu tenho-me mantido aqui firme, graças a Deus, mas a verdade é que o diabo ronda a toda hora.

Está de retalhos.

E já tem 25 anos de carreira, o que é espetacular. Temos que acelerar aqui o passo. A próxima pergunta, portanto, em cinco pontos: quantos anos passou Nelson Mandela preso na prisão da Ilha de Robben, junto à cidade do Cabo? Quantos anos?

Vocês não me façam isso. Foram demais.

Quer ajuda?

A resposta é: foram demasiados.

Está correta. Pronto. Não enganei, é esta. Só fails hoje. Bom, na verdade, foram 27. A pergunta sobre Nelson Mandela e o facto de ter estado preso é porque Cátia Guerreiro nasceu na África do Sul, cresceu nos Açores, vive em território continental, é uma pessoa do mundo. Como é que vê todo este debate em torno do tema da imigração e da atribuição da nacionalidade a estrangeiros em Portugal, a dominar o debate político nas últimas semanas?

É tão difícil este tema, porque eu sou uma pessoa que olha muito pouco para etnias, cores e línguas. Eu falo várias línguas, ando pelo mundo inteiro e adoro toda a gente. Portanto, acho que é muito ingrato. Ainda mais, repare, eu tenho uma história que também não ajuda muito a que eu seja de uma determinada posição, muito firme. Ou seja, os meus pais fugiram de Angola para a África do Sul, foram acolhidos num país que não era o deles, passaram por três campos de refugiados. A África do Sul acolheu milhares de portugueses, onde os meus pais puderam refazer a vida, onde eu acabei por nascer. Saí da barriga da minha mãe, de Angola para a África do Sul. Portanto, eu nasci num sítio que não era o solo natural para nascer. Fomos acolhidos e os meus pais tiveram emprego, deram-lhes dinheiro, casa para eles refazerem a vida e deram-lhes a possibilidade de ficar. Como é que eu posso ser contra a imigração? Não consigo ser contra a imigração, não consigo ser contra refugiados. Vou dizer isto, que não é nada para me envaidecer, vangloriar, nem me autoelogiar, porque eu não sou nada disto. Agora, quando foi a guerra da Ucrânia, eu recebi uma família de ucranianos na minha casa, porque não é justo que a gente não os acolha e que não os proteja daquilo que os meus pais passaram. Terem que dormir sentados no chão.

Sentiu quase como um dever moral.

Sim, com certeza.

Mesmo que não tenham as mesmas raízes culturais e religiosas.

Com certeza. A questão aqui é nós sabermos respeitar.

Notamos que o incômodo parece estar a ser mais nessa linha.

Está a ser nessa linha. A questão aqui é que tem de haver um equilíbrio, evidentemente. Não só nós temos de respeitar a origem social, cultural e religiosa de onde vêm estas pessoas, como eles também têm de se adaptar ao sítio onde estão.

Em alguns casos é mais fácil esse convívio e essa integração.

A adaptação é muito mais fácil. Mas eu fui para a Arábia Saudita e eu tive de respeitar aquilo que estava à minha volta. Eu estou num sítio que não é o meu, portanto, eu tenho de respeitar isso. Da mesma forma que também tenho de respeitar que eu não quero usar uma burca. Eu não vou usar uma burca na Arábia Saudita, de todo, ou em qualquer país árabe.

Tem que haver um equilíbrio.

Mas tem de haver um equilíbrio. Temos de saber conviver, respeitar e acolher. É só isso. Temos de viver em irmandade.

Em irmandade. Cátia Guerreiro, esta é com cinco pontos já garantidos.

Ai, ai.

Quem foi a primeira mulher a receber honras de Panteão Nacional?

Foi Nossa Amália.

Pois foi. Durou muito tempo, mas lá entrou uma mulher e depois só entrou mais outra.

E que luz que se é. Maravilhosa.

O mundo do fado é ainda assim um mundo mais fácil para as mulheres ou continua a haver aqui também barreiras?

Mais fácil em que sentido? Eu acho que o fado está muito associado a um sentimento muito feminino, e a Amália é que é responsável por isso. No mundo inteiro, o fado era muito associado à imagem feminina da Amália. Portanto, é natural que pelo mundo afora, seja mais fácil para as pessoas adotarem uma fadista mulher do que um fadista homem.

Mas isso é a fachada. É quem se apresenta aos olhos do público. Nos bastidores, como é que é esse equilíbrio de poderes?

Eu acho que é muito igual. Eu não sinto, de todo.

E nunca sentiu dificuldades por ser mulher? Dificuldades maiores.

Não. Enquanto fadista, não.

E no resto da vida, ainda é diferente?

Claro que é. É muito diferente ser mulher ou ser homem neste mundo. Vou ser muito transparente. Neste momento, eu sou comissária da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada para o ano 2026. E nós estamos a constituir equipa. E de repente, queremos contratar uma pessoa para trabalhar conosco, que tem 20 e tal anos, é uma mulher, que não tem filhos, que namora e pensa assim: "Este ano e meio vai ser terrível. E se ela decide engravidar?" Eu pensei isso.

E é uma mulher a pensar isso. Uma mulher com filhos.

E se for, que seja. Mas pensei. Cheguei a pensar nisto, porque efetivamente é um tempo muito curto para nós nos podermos dar ao luxo de ter alguém que engravide. Não podemos ter esse problema neste momento. Daqui a meio ano, temos a capital a começar em Ponta Delgada e que vai durar um ano. Eu não me posso dar ao luxo de num ano e meio perder uma pessoa. Só que depois eu penso E se for, que seja.

Se nunca se combater isso.

Tem de se combater. Eu sou mulher e tenho dois filhos.

É aceitar, não é?

Claro que em dois meses depois de ter um filho, meti-me à estrada. Por quê? Porque não posso ficar muito tempo em casa, porque eu tenho de combater a ideia de que: "Agora ela é mãe e não vai fazer concertos". Quantas vezes é que eu ouvi isto? "Tu estás grávida, já não vais fazer mais concertos". Não, vou. E fui com os meus filhos a dar de mamar no intervalo dos concertos. E antes de entrar para o palco, dar de mamar para ir para cima do palco e acabar o concerto e vir dar de mamar outra vez.

São umas campeãs.

Somos, pois, claro.

Incrível.

E só sim, senhor. Vamos à última pergunta: em que ano foi inaugurado o Centro Cultural de Belém?

1994, 5. Ai, 4. 3, 2, 1.

3. Logo à primeira.

1993. Isso é que foi. Hesitou, mas lá encontrou o caminho. Muito bem. Cátia Guerreiro vai comemorar 25 anos de carreira daqui a uma semana. Parabéns.

Precisamente de hoje a uma semana.

Exatamente. 16 de julho, com um concerto no CCB, em Lisboa. Enfim, é aquela pergunta inevitável de quem cumpre 25 anos de carreira. Balanço, esperava chegar aqui?

Nunca pensei.

Ia dar consultas de oftalmologia.

Ia dar consultas de oftalmo. Eu tenho que fazer aqui um pequeno reparo. Eu não me especializei em oftalmologia. Eu não cheguei a fazer a especialidade. Eu estive em oftalmologia durante alguns anos, mas não fiz especialidade, que é para os meus colegas não se atirarem por cima de mim.

Ok, muito bem, está esclarecido.

Agora, para estes 25 anos, quando eu comecei a cantar, eu achei sempre que isto ia ser uma coisa muito passageira. Ia me divertir, ia fazer coisas, ia ter uma experiência diferente.

E depois ia para a vida adulta, sério.

Ia ser uma pessoa séria. Não via esta coisa de ser artista como algo que me pudesse dar subsistência. Nem sequer que eu merecesse isso, na verdade.

E a melhor coisa destes 25 anos, o que foi? Se tivesse que escolher a melhor desta carreira de 25 anos.

O melhor momento?

O melhor momento.

Foi para o "Comissão de Inquérito".

Claro.

Não, esse é o segundo.

É difícil dizer. Eu vou acumulando momentos maravilhosos. E devo dizer que neste momento estou a viver uma imensa emoção antecipada por aquilo que vai acontecer no dia 16, no CCB, daqui a uma semana.

O tal concerto.

Porque eu já estou tão envolvida de tanto amor, de tanta gente que vai estar lá comigo, que eu não posso dizer. Não quero dizer.

Não diga.

Eu quero surpreender o público, não é por nada. A única coisa que eu quero é viver aquele momento a dar tudo o que eu tenho para dar e a receber tudo aquilo que eu já estou a receber, que é tão lindo.

Isso é fantástico. Cátia Guerreiro, muito obrigado por ter vindo ao "Comissão de Inquérito".

Obrigada.

Parabéns e mais 25.

E mais 25. Fazendo jus à nossa maldade, tenho aqui uma maldade para fazer.

E eu acabei com quantos pontos, afinal?

Acabou com 15. Parabéns.

Não foi com os 25, porque 25 são os anos de carreira.

Não podia igualar, claro.

Como sabe, o slogan da Rádio Observador é "Aconteça o que acontecer". Desafio-a a cantar este slogan em fado.

Em fado ou como quiser.

Aconteça o que acontecer.

Muito obrigado.

Que maravilha.