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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o social-democrata José Macário Correia. Bom dia, bem-vindo. Direitinho do Algarve.

Sim.

Para os estúdios de Alvalade.

Alá, bom dia.

Bom dia.

Num dia de primavera, com sol bonito. Foi muito tempo de santo até chegar aqui.

Foi uma boa viagem?

Impecável.

Impecável.

Acorda cedo, não é?

Sim, todos os dias.

Às 5h, não é?

Sim, 5h, 5h e pouco, estou pronto para um novo dia.

Então e depois deita-se a que horas?

Ontem à noite era meia-noite, mas habitualmente para aí às 11h, em média, 11h30.

Assim dorme pouco.

Sim, eu cinco horas estou pronto.

E dorme a sesta?

Não, nunca. Não é claro.

Parece o nosso despente.

Eu em cinco horas de sono estou fresco que vou terminar.

Está pronto pra outra. Então vamos ver se está pronto aqui pra nossa comissão de inquérito.

Vamos tentar.

Vai estar, com certeza. Esta semana ficamos a saber que o Macário Correia é mandatário no Algarve da candidatura de Marques Mendes. Vamos lá ver o que sabe sobre o seu candidato presidencial.

Vamos ver.

Qual foi o primeiro cargo político de Luís Marques Mendes?

Foi vereador na Câmara Municipal de Fafe e depois a seguir foi adjunto do governador civil Ribeiro da Silva.

É, pode já está certo. Cinco pontos já são seus, mais conhecidos. Há uns meses disse que voltar à política ativa estava fora de hipótese. O que é que o levou a aceitar este convite, este desafio, quando as sondagens não têm sido assim muito favoráveis a Marques Mendes?

Bem, duas notas nas suas observações. Eu disse que não voltaria à política ativa de cargos executivos a tempo inteiro e isso mantém-se e é a minha decisão tomada. Agora, eu sou um cidadão que tem interesse na vida pública, tenho opinião, tenho direito de voto, tenho direito de, naturalmente, me associar a quem julgo que pode ter utilidade do ponto de vista das funções do Estado. E, portanto, ser mandatário não implica eu deixar de fazer aquilo que faço na minha vida do dia a dia. Além disso, também sou de uma comissão de honra desta candidatura legislativa da mesma área política no Algarve e também é mais ou menos público que vou envolver, embora num cargo não executivo, nas eleições autárquicas. Portanto, enfim, dou esses contributos, uns honoríficos, outros que não são de atividade executiva permanente.

Devido à sua ligação ao partido, não é?

Sim, exatamente. Mas não deixo de ter a minha atividade, que é a agricultura, que é a direção de uma associação de regantes, que é a direção de um centro social. É nisso que eu me ocupo. O resto das coisas são atos cívicos perfeitamente laterais e que não são o eixo da minha vida.

E tem em relação à questão das sondagens não estarem a ser favoráveis.

Eu há dias em conversa com amigos meus, que são mais novos, e eu dei-lhes uma informação que eles não sabiam, porque eram miúdos na altura. Mário Soares, que foi um grande presidente da República, que ganhou eleições com 70%, nas sondagens para a primeira eleição de 86 tinha 8%. E depois foi presidente a segunda vez com 70. Portanto, as sondagens são respeitadas.

Ainda é muito cedo.

É muito cedo. E, naturalmente, alguns candidatos que estão assumidos, mas que não começaram a falar, quando começarem a falar.

Vai esvaziar o balão, acha?

Eu acho que sim.

No caso do almirante Gouveia e Melo.

Eu acho que sim. Tenho muito respeito por todas as pessoas, pela sua vontade de participar e de se disponibilizarem para esse ato, o que é louvável, mas a sensação que temos é que é preciso ter experiência, é preciso ter, naturalmente, um traquejo que a vida política dá e, portanto, dirigir uma campanha de vacinação ou dirigir um navio não é exatamente o mesmo que dirigir um país. E quando começar a haver debate e haver troca de opiniões e haver explanação de algumas ideias, pode ser delicado. A primeira ideia que veio à baila foi de que tinha que se cortar nas despesas sociais para aumentar as despesas militares. Bem, nós podemos aumentar despesas militares sem necessariamente cortar na habitação, cortar no apoio social, cortar na Segurança Social, e portanto é preciso algum cuidado, naturalmente, naquilo que se diz, e quem diz essa diz outras que estão a vir a seguir.

Acha que esse tema vai acabar por marcar muito a campanha eleitoral para as presidenciais, a questão da defesa, do investimento na defesa?

Bem, duas notas. A primeira é que a Europa construiu todo um modelo de vida que nós temos desde o pós-guerra, desde que se constituiu na União Europeia, na altura Comunidade Económica Europeia, num cenário de paz, em que tratávamos das questões das fronteiras, do mercado, da economia, da coesão, da solidariedade, e a questão militar ficou de lado. A NATO, na altura, tinha um peso e uma força que hoje não tem, por dissensões internas que são conhecidas. E, por outro lado, está provado que a Europa só com um espírito de Gandhi, com espírito de pacifismo, não resolve as coisas, porque temos um Putin que cresce, temos uma China que não se sabe o que é que vai dar, e portanto é preciso ter alguma presença militar para defender a nossa soberania.

Mas este contexto político internacional de que fala não é favorável a um candidato, que ainda não está anunciado, com o perfil de Gouveia e Melo.

Eu penso que não. E digo isso pelo seguinte: não está em causa o respeito pela pessoa, pela sua dignidade, pela postura e pelos serviços públicos que já prestou ao país. Todavia, julgo que não tem o perfil adequado, não tem sinais de experiência política para poder relacionar-se com partidos, com instituições, com as crises que naturalmente a vida política vai tendo. Não o vejo com traquejo pra isso, nem com um pensamento político estabilizado, conhecido. Portanto, estamos numa área desconhecida. Marques Mendes é conhecido há 50 anos. Começou muito novo Na casa dos 20 anos a desempenhar cargos políticos, há quase 50 anos que tem uma vida pública que é conhecida, com uma experiência que acho que muito pouca gente ou ninguém tem. Anos de parlamento, líder parlamentar, de governante em várias missões, em várias pastas, mas sempre no núcleo político do governo. Trabalhou em várias circunstâncias também na vida pública como comentador, dando opiniões que eram muito transversais e muito bem acarinhadas por toda a gente, por todo o espectro político. E essa qualidade de comentário e de análise é lhe reconhecida como uma pessoa que pensa, que tem ideias, que se informa e que tem opinião, uma opinião que é válida, e isso é um trunfo. Do outro lado, temos uma pessoa que naturalmente deve ser respeitada nos seus valores e nos seus princípios, mas que tem um nevoeiro, uma nuvem de dúvidas por cima, que do ponto de vista político não facilita.

É um nevoeiro que não é de Dom Sebastião. Vamos passar à segunda pergunta, Macario Correia. É uma citação. Quem disse isto a propósito da possibilidade de um novo bloco central: "Não estranharia que houvesse essa necessidade do bloco central. Podíamos caminhar para uma situação-limite porque há todos os ingredientes negativos do ponto de vista internacional."

Eu penso que não se vai repetir um bloco central.

Quem disse?

Quem disse isto? "Não estranharia que houvesse essa necessidade de podermos caminhar para uma situação-limite."

Isso foi dito há dias por dirigentes políticos.

Não quer dar o nome?

Não tenho a certeza, mas acho que foi alguém da área do Partido Socialista.

Quer pedir ajuda? Assim tem dois pontos a acertar. E depois explica-nos por que acha que não caminharemos para aí.

O nome da pessoa eu não me recordo.

Então vou lhe dar ajudas. Fernando Medina, Ferro Rodrigues ou José Luís Carneiro?

Eu penso que deve ter sido Fernando Medina. Ou Ferro Rodrigues.

Foi Ferro Rodrigues, mas acho que não acha que-

Não pensarão muito diferente, eventualmente. É claro que Fernando Medina não apoiava a solução que Pedro Nuno Santos partilhou com os outros colegas da bancada. Em relação a Ferro Rodrigues, é uma expressão curiosa de alguém que não tem um passado político muito central. E dizer isso é sinal de que tem alguma ponderação no que diz. Todavia, tenho uma ideia, não sei o que é que poderá acontecer, mas tenho a convicção de que a AD vai ganhar as eleições com uma margem superior àquilo que aconteceu há um ano atrás.

Vai reforçar.

Eu penso que sim. E depois há uma coisa curiosa que veio à baila nos últimos dias, que é uma afirmação de Pedro Nuno Santos, a dizer que já não precisa da comissão de inquérito.

Que talvez não precise.

Dizer isso é uma coisa que enfraquece tudo aquilo que aconteceu há um mês atrás no Parlamento. Houve ali aquele braço de ferro em volta da comissão de inquérito e agora já talvez não precise. Ontem eu vi pessoas que não são políticos, não são ativistas das causas públicas e diziam: "Mas o que é isto? Não percebemos." E já vi também notas públicas de alguns colegas do Partido Socialista a dizerem: "Mas afinal, estamos perplexos. Não era isso que estávamos à espera. Vamos para eleições com aquele braço de ferro que tinha que haver comissão de inquérito. Agora já nem é preciso, então em que é que ficamos?"

Mas se a AD ganhar, ainda que reforçada, mas sem uma maioria no Parlamento, mesmo com a Iniciativa Liberal, acha que os entendimentos com o PS são um caminho que deve ser seguido?

Eu penso que há entendimentos com o PS que são possíveis. Na área da Justiça, na área da Educação, eventualmente, nalgumas outras questões de Estado, eu penso que será possível. Na Justiça é um descalabro completo. Eu penso que neste momento há uma ideia muito transversal, que a Justiça é o único setor onde o 25 de Abril ainda não chegou, passados 50 anos. É contraditória, lenta, incoerente, enrola as coisas com decisões que não são lógicas. Ou seja, a Justiça é um descalabro, a economia, as empresas, os cidadãos, ninguém confia na Justiça.

Mas os políticos parece que têm medo de mexer na Justiça.

É verdade, e quando há alguns governos com alguma fragilidade ou às vezes até com maioria, quando dá a ideia de que há turbulência na Justiça, a única coisa que fazem é despejar dinheiro em cima. Aumentam os juízes, aumentam os magistrados, como se o aumento dos vencimentos fosse a solução para os problemas. E é toda a estrutura de funcionamento da máquina da Justiça que tem que ser revista. Mas aquilo dá uma série de corporações cruzadas, com equilíbrios que são delicados de pegar. E realmente é preciso um governo que tenha firmeza e que tenha na oposição algumas ideias que possam ser transversais e que possam ser naturalmente conjugadas, porque senão a gente passa mais não sei quantos anos a falar da reforma da Justiça. Eu desde que me entendo na vida pública, há muitas dezenas de anos que ouço falar na necessidade da reforma da Justiça.

Mas depois não há o risco de haver uma politização excessiva da Justiça, de uma interferência do poder político junto das instâncias judiciais.

Não é isso que está em causa. O que está em causa é ter uma Justiça que tenha prazos de funcionamento adequados, que tenha uma supervisão que seja clara e não tem que ser de políticos, e que tenha um ritmo de funcionamento coerente e fácil de os cidadãos perceberem. Agora, estes grandes casos, os chamados megaprocessos, andam enrolados há mais de uma dezena de anos e ninguém sabe o que aquilo vai dar. O caso Sócrates, que é uma vergonha completa, não sei quantos recursos é que já teve. Trabalhar desta maneira, e é a Justiça que permite aquilo.

Mas é ela que o permite.

Eu sei o que tu queres dizer, mas é a Justiça que permite aquilo. Tem que haver um entendimento em que os advogados, os magistrados, o sistema político em si, têm que se entender. E nalgumas coisas que são básicas, têm que mudar o sistema, porque senão é uma coisa ridícula. Os cidadãos pagam para uma Justiça que funciona mal Que merece a desconfiança de toda a gente.

Então nessa área da justiça seria fundamental o entendimento entre os dois principais partidos, no caso a AD e o PS?

Eu acho isso fundamental, porque senão passamos mais uns anos a assistir a um sistema que é ridiculamente infeliz e naturalmente medíocre aos olhos de toda a gente. Eu não encontro ninguém na vida social em que tenho por aí, que me diga bem do sistema de justiça. Não há ninguém. Portanto, isto não tem mais do que pegar e mudar. Manter como está não adianta.

É um consenso. Muito bem. Próxima pergunta, Macário Correia.

Já tem cinco pontos.

Cinco pontos. Ainda pode chegar aos 20, não é?

Sim.

Exatamente. É natural de Tavira, não é? Terra de grande tradição de ciclismo.

É verdade.

Há uma equipa, aliás, de Tavira, que corre as grandes provas. A pergunta é: em que década foi fundado o Clube de Ciclismo de Tavira? Década.

30. Não, desculpa. Espera aí, explico melhor. O Ginásio Clube de Tavira.

Não, o Clube de Ciclismo de Tavira.

Eu sei. Foi em 89. Não, 79, salvo erro.

Salve o ano mesmo.

Sei o ano, certo. Bastava lhe explicar o seguinte: a tradição do ciclismo em Tavira começa com o Ginásio Clube de Tavira. Anos 30, fundado em anos 30. Tem, de facto, uma expressão curiosa nos anos 40, anos 60, por aí fora. Depois houve ali uma fase em que o Ginásio Clube de Tavira deixou de fazer ciclismo e em 79 é criado o Clube de Ciclismo de Tavira, que é o que se mantém continuamente há 40 e tal anos.

Também pedala?

Como?

Também pedala?

Sim, pedalei e fui dirigente durante quase 20 anos da Federação de Ciclismo e de Cicloturismo.

Pedalou, já não pedala.

Pedalei, eu subi a Serra da Estrela, fiz a volta.

Isso é séria mesmo.

Eu parti de Castelo Branco e cheguei ao alto de bicicleta.

De bicicleta. Já fiz carro.

Eu fiz muito cicloturismo aí nas décadas de 80, 90, quando não tinha a vida autárquica que tive depois e o governo na altura, apesar de tudo, permitia-me ter alguns fins de semana pra andar de bicicleta. Na vida autárquica, deixei de andar de bicicleta.

Mas olhe, ainda bem que fala de vida autárquica. Acho que é preciso sobre isso conversarmos.

É pra aí que vamos.

É que no Algarve, não só em Tavira, como no Algarve todo, o PS tem pedalado melhor as bicicletas autárquicas, não é?

Tem.

Por quê?

Por razões várias. O PSD teve em três mandatos a maioria das Câmaras no Algarve. Aliás, foi os três mandatos em que eu fui presidente da Associação de Municípios por essa circunstância. Daí pra cá, o PSD desceu e o PS subiu. Isso tem a ver com a conjuntura nacional, foi o período dos governos de António Costa, obviamente, e tem a ver também com algumas questões locais. O Algarve não tem gerado grandes líderes que se consolidem ao longo do tempo e, portanto, têm tido...

Queirós Cavaco Silva.

Exatamente. E depois há um outro fato curioso, é que há um descontentamento generalizado na população do Algarve em relação ao não cumprimento de algumas promessas e de alguns objetivos pelos partidos políticos que foram governo durante algum tempo, o PS e o PSD. Não é por acaso que o CHEGA ganhou as eleições no Algarve o ano passado, espero que não volte a acontecer. Mas eu perguntava às pessoas com quem me relacionava, e fui contactado por colegas vossos jornalistas da imprensa internacional, que apareceram no Algarve na semana seguinte às eleições do ano passado e contactaram comigo e com algumas pessoas, perguntaram o que é que tinha acontecido. Mas com ar de surpresa: "O que é que aconteceu aqui?" E eu, nas pessoas que encontravam na rua, era difícil encontrar alguém que tinha dito que votava no CHEGA. O que era curioso.

É um voto envergonhado?

Era um voto envergonhado e era um voto de protesto e um voto de descontentamento. Repare, os deputados do CHEGA que foram propostos eram praticamente desconhecidos. Ainda hoje não sei quem são. Sei vagamente, porque cultura geral, mas não têm nenhuma atividade visível. A não ser aquela batida de pés na assembleia que fazem todos.

Pedro Pinto é o cabeça de lista.

Sim, exatamente. Mas não vive lá, não é de lá.

Mas acha que o voto está menos envergonhado no CHEGA neste último ano?

Pode estar menos envergonhado, mas continua muito encapotado. A gente não encontra dirigentes, não encontra ativos, não encontra pessoas que deem a cara. É um voto muito encapotado, muito envergonhado e de descontentamento contra o sistema que governou a região, não fez o hospital, não requalificou a 125, não fez um conjunto de outras coisas que foram prometidas nos acessos rodoviários, nos transportes. E este discurso cansou muita gente, e por isso é um voto de protesto que foi dado ao lado, mas não é um voto assumido. Repare, vota-se em quem não tem um programa político, não tem dirigentes que liderem instituições na região. É um voto que apareceu numa conjuntura de revolta, de descontentamento.

De qualquer forma, na questão das autárquicas, muito rapidamente, Macário Correia, por que não aceita os desafios que o PSD lhe vai fazendo, nomeadamente para concorrer à Câmara de Faro, por exemplo?

Sim, é um desafio que tem sido feito várias vezes, não escondo, portanto isso é mais ou menos público, e feito ao mais alto nível, por pessoas que vocês nem imaginam, nem os nossos ouvintes...

Não quer revelar.

Não, são pessoas de natureza privada. Há pessoas que estão em funções, há outras que não estão e, portanto, eu tenho tido esse apelo, que naturalmente eu respeito muito. É um sinal de reconhecimento da opinião pública em geral e dos dirigentes políticos também. Eu mudei de vida, ou seja, aquilo que disse há pouco no início desta conversa é verdade. Dediquei-me 30 anos seguidos à vida pública 24 horas por dia. E deixei o meu patrimônio pra trás, a minha família e outras coisas, naturalmente, que gosto de fazer, mas investimentos na agricultura e também no turismo rural. E eu sei que se deixar isso pra trás e me meter outra vez na vida política, eu estou a prejudicar a minha família, o nosso patrimônio e as nossas coisas não andam pra frente. E eu tomei essa decisão e não aceitei esses apelos, mas vamos encontrar seguramente soluções de colaboração e de poder, naturalmente, apresentar listas com capacidade e com credibilidade para fazer aquilo que o PSD quer.

Então vamos agora à quarta, não é? Quarta pergunta, que tem tudo que ver com aquilo de que estava a falar acerca dos resultados do CHEGA, não só no Algarve, mas a nível nacional. E a pergunta é essa: em que concelho obteve o CHEGA o melhor resultado em percentagem nas eleições de 2024?

A nível nacional não tenho presente, mas sei que teve um bom resultado em Albufeira, no Algarve.

Foi o segundo melhor conselho para o Chega. Qual foi o primeiro? Quer arriscar?

Não vou arriscar.

Então vou lhe dar três hipóteses: Elvas, Portimão ou Albufeira.

Elvas.

Elvas. Há pouco explicava e tentava encontrar justificações para a forte votação do Chega no Algarve, mas ficava implícita uma crítica aos principais partidos.

Sim.

E ao PS, nomeadamente ao PSD. Há um falhanço dos partidos, e em particular do PSD, que justificam em grande parte a votação do Chega no Algarve.

Sim, é verdade, isso deve ser dito. Nós, na vida pública, não temos que dizer sempre que somos os bons, somos os melhores e nunca erramos. Faz parte da humildade e do respeito pelos nossos concidadãos termos o dever ético de reconhecer que há coisas que não fazemos bem. E o PSD nos anos em que foi governo, em particular nos últimos, este agora é só um, mas atrás teve aqueles quatro anos que foram marcados pela troica, mas teve outras conjunturas também. O PS teve aqueles oito anos seguidos e teve para trás outros mais também, com Sócrates e com António Guterres. Há um quarto de século, praticamente, que o discurso político no Algarve centrou-se nos mesmos objetivos e nenhum foi concretizado. A questão da rede hospitalar é mais que evidente, a desqualificação da 125, as duas coisas não estão feitas hoje. E passaram 10 campanhas eleitorais, passaram quatro, cinco ou seis governos e foi sempre dito o mesmo. E estas questões, que são ambições da população e que têm que andar para a frente, não foram.

Mas isso também não revela a fraqueza das estruturas locais, também de conseguirem impor as suas agendas e os seus interesses.

É verdade. Aliás, em conversa com o líder político, não vou aqui revelar, não vem para o caso, dizia-me, e com razão, o Algarve tem dois ou três líderes políticos que são conhecidos, mas não produziu uma fornada, 10, 15, 20 quadros de grande relevância. Eu recordo num tempo, não vou falar muito nisso, em que rádios aqui de Lisboa ligavam para o Algarve e falavam com duas ou três pessoas que tinham afirmação no espectro nacional. Neste momento é difícil encontrar, e vocês que estão aqui em redações na vossa vida do dia a dia, quando querem falar para o Algarve, ligam para quem?

Ligamos sempre para si.

Eu sei que ligam para mim. Mas era bom que houvesse.

Já tenho feito isso muitas vezes.

Eu sei que tem feito.

Sim.

Mas eu não estou na política ativa. E portanto eu às vezes sinto isso, quer dizer, onde é que estão 10 ou 15 líderes?

José Vitorino, por exemplo.

José Vitorino está numa situação de saúde complicadíssima.

Sim, mas se estou mal lembrado, no passado era.

Foi um tempo. Que a vida inteira foi seu. Mendes Bota não está no ativo.

Havia uma série de porta-vozes, se quiser.

É verdade, que eram vozes fortes, que se afirmavam e que o poder político em Lisboa ouvia. E neste momento, à falta de ter uma dúzia de nomes, os deputados do Algarve quase ninguém sabe quem são. Sabem eventualmente o Cristóvão Norte e mais um ou dois, mas são nove. Faltam vozes com afirmação, com peso, que tragam os valores do Algarve para dentro da política de Lisboa, porque é aqui que as coisas se decidem. E é isso que não tem acontecido. E eu aqui faço meia culpa de um partido e de uma família política a que pertenço, que também não ajudou os quadros e os valores que protagonizassem, galvanizassem estes objetivos e que tivessem força para os ajudar a concretizar.

Vamos continuar a falar disso, certamente. Para a última pergunta, Macário Correia, qual é o ponto mais alto do Algarve?

É Foia, em Monchique.

É isso.

E não diga que só lá foi de bicicleta.

Aí já fui de carro muitas vezes, de bicicleta não.

E é uma vista lindíssima.

É verdade.

Vê-se a costa toda, o autódromo de Portimão por ali fora, são 902 metros de altitude.

É verdade.

Monchique, a imagem que nós temos muito são os incêndios regulares no verão, falta d'água também no Algarve. Já falou aí uma série de projetos que o poder central tem esquecido no Algarve. Esta questão da água, das secas, dessalinizadora, trabalhos nesta água também estão a precisar de fortes investimentos no Algarve. E por que não avançam?

Este governo, no espaço de um ano, criou uma onda de decisões que não era habitual em relação à questão da água, que era uma questão crônica também que não estava resolvida. Desde 2009, passaram 16 anos, não havia nenhum investimento no armazenamento d'água do Algarve, que foi a barragem do Odeloça, que se fez em 2009 exatamente. Em 2019, 2020, fez-se um plano de eficiência hídrica, na altura em que estava em funções um governante que se chamava Matos Fernandes, que era contra barragens. E então havia um plano de eficiência hídrica que oferecia várias hipóteses, fazer o Alportel, fazer a Fopana, a dessalinizadora, a conduta do Pomarão e outras pequenas hipóteses. E ele disse: "Barragens, não." Portanto, só ficavam as outras duas, que eram as mais caras, as mais complicadas de fazer, mas que estavam embaladas no PRR. Quando este governo iniciou funções, não tinha condições políticas para dizer que não, porque os processos estavam embalados. De maneira que a dessalinizadora e o Pomarão estão lançados por um preço enormemente elevado, mais de uma centena de milhões de euros. Vai acabar em mais de 200, com certeza, e a quantidade d'água que se tira de lá, quer num caso, quer de outro, é muito pouca. Mas estão embalados esses dois processos.

Não valia a pena então cancelar os investimentos?

Havia uma expectativa disso ser elegível no PRR, depois arranjou-se uma outra solução, eventualmente será essa. Todavia, eu opto por uma outra decisão, que é: faça-se a barragem do Alportel e a barragem da Fopana. Resolvemos uma questão básica de proteção civil em relação à cidade de Tavira e arranjamos água mais barata e água de substituição para a campina de Farolhão, que bem precisa d'água de superfície, em vez d'água subterrânea. E portanto, eu, pela minha associação de regantes e com o acordo do governo e agora desta estratégia d'água que une, tenho em marcha os processos da Barragem do Alportel e da Barragem da Fopana, que deveriam ter sido feitas há uns anos bons atrás. Todavia, havia um governo que dizia que não chovia e não se devia fazer barragens. Este ano choveu e as barragens estão a descarregar. Portanto, por vezes os políticos dizem coisas fora do sentido.

E tudo isso vai estar pronto a tempo de evitar que o Algarve tenha fortes restrições no consumo d'água, como já aconteceu nos dois últimos anos?

Não sabemos o que é que acontece daqui a três ou quatro anos. Neste momento, temos água para dois anos, mesmo que não chova uma pinga.

O que são ótimas notícias.

Ótimas notícias. Temos barragens a descarregar com 90 e tal por cento. As barragens estão cheias. Todavia, as quatro obras que eu lhe falei, dessalinizadora, Pomarão, Alportel e Fopana, não estão feitas nos próximos dois, três anos. E se houver, daqui a três, quatro anos, um período de anos secos, que pode acontecer, estas obras não estão feitas ainda. Mas se me disser daqui a 10, estarão. O sinal é que elas deviam ter começado a ser feitas há mais tempo atrás. E foi essa a outra angústia que o Algarve teve, com o turismo que tem, os voos internacionais, cada vez mais população e mais economia a crescer, e os governos anteriores não deram a solução à questão da água. Acrescentar a da saúde, dos transportes, etc, como eu disse. Esse foi o descontentamento dos algarvios, e que nós temos que dar voz a estas ambições e concretizá-las.

Muito bem.

17 pontos.

Muito obrigado.

Nós é que agradecemos por ter vindo do Algarve para a Rádio Observador.

Muito obrigado.

Vai voltar hoje ou ainda fica agora?

Sim, logo a seguir ao almoço. Agora tenho que passar no congresso sobre questões de agricultura e d'água. Tenho ainda uma outra pequena reunião a seguir. Tenho que almoçar com um dos meus filhos, o mais novo.

Vai matar as saudades também.

Ainda tenho que fazer algum serviço hoje na agricultura lá embaixo, umas bombas que estão a ser mudadas. Estive agora aqui ao maneirismo por telefone e chego lá, tenho que entrar em operações.

Não pare, não pare. Macário Correia, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada. Bom dia.

Obrigado. Bom dia.