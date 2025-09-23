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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o antigo líder da CGTP, Manuel Carvalho da Silva. Bom dia, bem-vindo.

Bom dia.

Está forte a tirar notas. São coisas que vêm à cabeça.

E ainda não sabe as perguntas.

Se calhar sabe.

Não, eu não tenho poderes de adivinha. Embora nos tempos que correm fossem muito úteis.

Pois, todos nós.

As incertezas são tantas.

É verdade.

Já vamos falar de algumas.

Sabe como é que funciona a Comissão de Inquérito? Cinco perguntas.

Calculo, sim.

Cada resposta certa, cinco pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, dois pontos. O máximo são 25. Vamos a isto?

Vamos.

Vamos lá. Então, quem disse: "Portugal é um país de cultura da esmola"?

Não imagino.

Não?

Não, não imagino.

É alguém próximo.

Não me estou a lembrar.

É alguém muito próximo. É alguém que lhe diz muito.

Mas não-

Com quem está todos os dias.

Com quem estou todos os dias?

Todos os dias, desde que acorda até se deita. É impressionante. Não é a sua mulher.

Mas não se revê neste...?

Revejo.

Então, quem é que deverá ter dito?

Há várias pessoas que abordam o tema, mas os portugueses têm uma excessiva tolerância perante a pobreza e um conceito de pobreza muito minguado. Essa frase tem algum cabimento.

Então, quem é o autor?

Não sei.

Quer ajuda?

Quero ajuda.

O próprio, Manuel Carvalho da Silva.

Isso pode ser.

André Pestana ou Mário Mourão? Não se esqueça do que dissemos. Não se ponha em problemas.

Eu estava.

Sarides.

Eu acho que esse é mesmo um dos grandes problemas da sociedade portuguesa. Repito, somos excessivamente tolerantes e temos um conceito de pobreza que nos deixa num patamar de miséria. E pobreza e miséria têm que ser conceitos diferentes.

Estas declarações foram feitas numa conversa que teve com Paulo Raimundo, nas redes sociais da CDU, durante a última campanha eleitoral. Recorda-se? O Manuel Carvalho da Silva deixou de ser militante do PCP, mas tem continuado ao lado do partido. Afinal, está zangado? Não está? Como é que está a sua relação?

O meu afastamento foi um afastamento muito progressivo, muito lento. Mas foi um afastamento orgânico. Do ponto de vista conceptual, há muita coisa que partilho, e isso mantém-se. Umas vezes estou com as posições do Partido Comunista, outras vezes não estou. Umas vezes, numas eleições tenho estado mais próximo, noutras mais distante. Vêm aí umas onde não vou estar.

Não vai estar?

Nas autárquicas?

Nas autárquicas, do ponto de vista geral, estou. Em Lisboa, talvez não.

Em Lisboa, talvez não. Por quê?

São questões que ainda não estão na atualidade da verdade.

Mas gostava de ver uma frente de esquerda em Lisboa que não se verificou porque a CDU não se juntou.

Eu sou um homem de esquerda, inequivocamente, e procuro ter coerência nessa posição. De esquerda, com formações múltiplas e cruzadas, onde está presente sempre também uma certa formação de base de um Portugal que era um Portugal, quando eu nasci, quando eu era criança, que era um Portugal atrasado, mas com uma religiosidade que acabou por também deixar marcas. Mas sou de esquerda e é por aí que procuro.

Então o João Ferreira não é de esquerda.

É, não está isso em causa, mas nas eleições autárquicas há um pormenor: quem ficar à frente é mesmo a força que preside, ou seja, a pessoa que encabeça a lista é a mesma pessoa que preside à câmara. Não há maiorias outras.

Então é mais importante o voto útil.

Eu não gosto do conceito voto útil.

Acha que a abordagem do PCP em Lisboa devia ter sido diferente no sentido de construir uma unidade de esquerda? É isso?

Não, eu compreendo perfeitamente a posição do Partido Comunista. O Partido Comunista está a dar sinais que importa serem lidos com atenção na sociedade portuguesa, porque há um resvalar para uma permeabilidade a forças de extrema-direita, ultraconservadoras e fascistas, e também um resvalar para uma secundarização do que são os efeitos da economia em que vivemos, quando ela é marcadamente enquadrada por conceitos neoliberalismo, que deixa pouco espaço à formação de interesses coletivos. E o Partido Comunista está a desempenhar um papel que eu acho muito importante e não deixo de relevar isso, e quer marcar distâncias e quer ocupar o seu espaço. Portanto, isso é absolutamente legítimo.

Então, por que não vai fazer campanha ao lado do PCP ou da CDU em Lisboa?

Pela razão que acabei de enunciar. Ou seja, nas autárquicas, em primeiro lugar, vai ser necessário e eu acho que Que é preciso uma solução à esquerda e, portanto, é preciso garantir que esse voto existe.

E que vai pra Alexandra Leitão, é isso?

Provavelmente, sim.

Muito bem. Temos aqui uma notícia. Temos aqui uma notícia. Então vamos avançar pra segunda pergunta.

Mas repito a questão que estava a colocar. É bom olhar os movimentos que estão-

Vamos ter espaço pra falar disso.

Que estão em marcha.

Que estão em marcha. E vamos falar sobre isso.

Eu acrescento uma coisa. Eu tinha até simpatia pessoal, e não tenho razão para não ter, com o Carlos Moedas. Há um pormenor: quando o Carlos Moedas ficou liberto da condição de comissário europeu, eu telefonei e o convidei pra uma tarefa pequenina, e ele aceitou. Aliás, até já disse em público que eu fui a primeira pessoa que o convidei pra uma coisa concreta no país quando terminou. Agora, o Carlos Moedas tem dado sinais de comportamento pessoal que sinceramente me irritam e julgo que será saudável pra cidade de Lisboa, e não só, que ele não seja vencedor das próximas eleições.

Muito bem, já percebemos isto. Vamos à próxima pergunta. Esta é um pouquinho mais de memória, mas se calhar até lá esteve. Quando é que teve lugar a primeira greve geral em Portugal, no regime democrático? Quando é que foi?

Estive, e estive ativamente.

Estive ativamente.

Em 1982, 28 de fevereiro.

12 de fevereiro.

12 de fevereiro.

Então esteve ativamente a gritar: "Só uma solução, a AD fora do governo."

Sim, foi a greve geral da famosa intentona dos pregos, quando o Ângelo Correia era ministro e descobriu que havia uma intentona que passava pela colocação de pregos nas estradas pra não haver circulação de viaturas.

Os tempos mudaram, mudaram muito, mas agora já se começa a falar outra vez de uma nova greve geral contra as alterações ao código laboral que estão a começar a ser discutidas. Não acha que a lei, o código laboral, deve ser um pouquinho mais adaptado aos tempos modernos?

Um grande pensador do século XX no nosso país, Bento dos Carás, talvez uma das cabeças mais brilhantes que nós tivemos nos últimos séculos, tinha uma expressão muito interessante. Ele dizia, falando da vida: "Nós não temos que nos adaptar, nós temos que viver o tempo em que estamos." E, portanto, o que se coloca hoje não é adaptações, é aplicação de princípios e de valores nas condições concretas em que estamos. Por exemplo, na área do trabalho, o direito do trabalho não é um instrumento pra adaptar a organização e a prestação do trabalho a uma exploração, por mais profunda que ela possa ser. O direito do trabalho tem exatamente a missão de equilibrar a relação e não deixar que o interesse econômico, e muito menos o interesse econômico apenas a favor de alguns, domine a relação. E é isso que nós vivemos atualmente, é uma tentativa de submeter o direito do trabalho como um instrumento de gestão financeirizada e de gestão ultraliberal daquela economia que falava o Papa Francisco, que nós conhecemos e que mata mesmo em muitas situações.

Mas fenômenos novos, como por exemplo, o trabalho a partir de casa.

Toda a razão em fazer essa observação e outras. Duas coisas que muito rapidamente gostava de vos dizer. As relações de trabalho são área muito complexa, têm implicações sociais e humanas muito grandes e muita necessidade de domínio de muita técnica de organização, técnica de gestão, etc. E é primordial saber diferenciar entre o que são instrumentos de trabalho, o que são formas de organização e o que são formas de prestação de trabalho. São coisas distintas. Eu posso trabalhar com inteligência artificial. Eu digo aos jovens, e muito aos adolescentes até, que não têm que ter medo das tecnologias. Quando falamos em tecnologias, hoje falamos muito de inteligência artificial, robotização digital e da conjugação dos três. O problema é se o homem controla ou não controla e controla a favor de quem. As tecnologias são utilizadas como? Primeira questão. Portanto, conhecer o que são instrumentos de trabalho, o que são formas de organização, o que são formas de prestação. Dou-vos um exemplo muito simples: numa empresa é preciso fazer uma reestruturação profunda. É preciso gerar uma discussão que todos estejam de acordo que essa mudança tem que ser feita.

E em que sentido?

E em que sentido. Ou seja, uma coisa é nós estarmos para atualizar uma linha de montagem, por hipótese, com tecnologia ultramoderna, ultraavançada, e discutirmos em função da utilização da máquina, ou discutirmos tendo o ser humano no centro. Não se esquece a máquina, ela está lá. Eu chamo máquina, pode ser uma tecnologia qualquer, mas o homem, o ser humano estar no centro E o direito do trabalho tem isto como base fundamental.

Colocar o trabalhador no centro.

Colocar o trabalhador, colocar o ser humano. Nós estamos a caminhar numa linha, não usei esta expressão, mas uso hoje, como ocorreu recentemente, numa linha que corre o risco de amputar o trabalhador da sua condição de cidadania. E como antigamente dizíamos, a democracia não pode ficar à porta das empresas ou dos serviços. E, portanto, as tecnologias são positivas. É preciso dizer à juventude, em vez de fazerem estes congressos, etc., anunciar que vai haver a destruição de não sei quantos milhões de postos de trabalho, nunca falam dos que vão criar.

Ser criados também, porque a tecnologia também tem que criar as pessoas.

É evidente. Até hoje, sempre, em todas as revoluções tecnológicas, houve sempre mais criação do que destruição de emprego.

Fernandes, vamos certamente continuar a falar disso a propósito da próxima questão, a terceira, que é esta: além de Lisboa e Porto, em que outro distrito a CDU elegeu uma deputada, no caso, nas últimas eleições?

Lisboa e Porto, Setúbal.

Setúbal, certíssimo. Paula Sá. A CDU e a esquerda nunca tiveram uma expressão tão pequena no Parlamento em democracia. Isso significa que essas bandeiras de que temos falado, bandeiras, temas que são importantes para a CDU, para a esquerda, já não fazem sentido, porque é que há uma série de pessoas que deixou de votar?

Há uma constatação que hoje é feita à escala universal. Há um empobrecimento das democracias. O número de países que vivia, segundo os nossos critérios, segundo os chamados critérios ocidentais, portanto, na catalogação que nós damos à democracia, e muitas vezes usamos a expressão democracia liberal, não importa, é aquelas democracias em que temos vivido. Quando se compara a perda do número do total de países que viviam em democracia há 20 anos e vivem hoje, houve um decréscimo brutal. E continua, e ainda chamamos democracia, por exemplo, ao regime israelita que está a provocar as situações que nós conhecemos ou a participar em situações de uma gravidade incrível. E, portanto, as democracias estão a esvair-se, estão a desaparecer.

Isto é um ciclo. Nós podemos focar a conversa aqui no nosso país. O Chega, o fenómeno Chega, que está a entrar muito em zonas, em termos eleitorais, que eram tradicionais pontos fortes da esquerda e do PCP. Por quê?

Porque as democracias deixaram de funcionar, não responderam aos problemas das pessoas, frustraram. Nós já vamos em duas gerações em que foi dito, a minha geração disse, e às vezes fico a pensar, desculpem-me a expressão, que raio de trabalho fizemos para isto acontecer. Mas nós já temos duas gerações a quem dissemos: "Vão à escola, preparem-se, qualifiquem-se que vão ser compensados." E hoje vemos o chamado elevador social, que pega nesse contributo, nessa formulação, e vemos avariado, vemos que as pessoas fizeram esforço e não são compensadas. Isto provoca frustrações, mas é nisto, como em muitas outras-

Depois procuram essa resposta noutras soluções. Deixe-me aproveitar essa questão da educação para passar à próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso. Qual é o valor máximo das propinas no ensino superior público para o ano de 2025, 2026?

Neste momento, não sei.

Posso lhe dar três hipóteses, então.

Sim.

820, 710 ou 697.

É que o máximo deve ser mesmo o 820. Ou então a segunda, a primeira não é.

É...

Qual era a primeira?

Perdi qual era a primeira e a segunda.

Já não sei qual é a ordem.

Eu acho que foi de baixo pra cima.

Pois foi. Era a última, é 697.

É 600 e...

697. Estava a falar precisamente o Manuel Carvalho da Silva das expectativas frustradas de muitos licenciados, pessoas que investem na sua formação.

Licenciados e não só licenciados.

Mas o país precisa de mais licenciados ou precisa de mais formação técnica, formação profissional?

Uma boa questão. O país precisa muito de mais licenciados, o país precisa de mestres e doutores. Não é a formação mesmo acadêmica a mais. Nós estamos numa sociedade-

Mas o que tem se criado é essa ideia de que há licenciados a mais, até porque muitos depois não conseguem trabalhar nas áreas para as quais se formaram.

Esse é outro conceito. Nós estamos numa sociedade onde a formação base das pessoas pode estar até relativamente distante daquilo que é a atividade que vão desenvolver. Nós estamos numa fase de mudanças muito grandes também nesse plano. O que eu quero dizer com isto? Que hoje, primeiro, nós temos uma centralidade no debate sobre a educação e sobre a escola, que é a escola como instrumento de preparação para o trabalho, que é capaz de preparar os jovens pra entrarem no mercado de trabalho, produzirem a 100%, serem mandados amanhã pra outro sítio, produzirem a 100%. Isso não existe, isso é uma ilusão total. Há espaços de formação que só o espaço de trabalho lhes propicia, há condições Exigíveis pra formação que só no espaço de trabalho. Tem que haver uma continuidade, tem que haver uma relação profunda. Não estou com isto a dizer que a universidade não deve ter uma ligação às empresas e as empresas à universidade. Antes pelo contrário, eu sou profundamente defensor disso. Aliás, tenho o privilégio de coordenar um laboratório colaborativo onde funciona esta articulação entre as universidades e as empresas.

Não se deve limitar a isso.

Importante, mas não se deve limitar a isso. Isto primeiro. Segundo, a escola dá formações amplas. O que me assusta hoje na escola é ir à escola, por exemplo, à escola secundária, e vou a muitas, mas também à universidade, e desapareceu a informação e a formação sobre o que são profissões. Nós, em Portugal, usamos esta coisa: precisamos de colaboradores. Não, hoje vários setores da nossa atividade precisam de trabalhadores concretos, precisam de eletricistas, de metalúrgicos, de pedreiros, de carpinteiros de cofragens, podia ficar aqui. De programadores Basic, que também não existem. Deixem-me só concluir.

Para avançarmos.

E precisam de outras formações novas ligadas à aplicação da inteligência artificial, etc. Mas as chamadas profissões velhas não desapareceram. Eu às vezes digo a jovens e adolescentes, se estivesse no lugar deles, investia o máximo na minha formação acadêmica, fazer o máximo possível, mas começava a pensar a articulação com a profissão, com uma atividade. E, por exemplo, eu posso ser doutorado em filosofia e trabalhar como eletricista e ter uma oficina de eletricista ou metalúrgica.

E sabemos que são profissões que vão escasseando.

As profissões que mais escasseiam hoje são essas, é a resposta, porque nós vamos continuar a viver em casas, a comer.

Estamos mesmo em cima do tempo e para a comissão de inquérito ficar concluída, falta uma pergunta, Manuel Carvalho da Silva, um bocadinho diferente. Quem foi o primeiro apresentador da versão portuguesa de "Quem Quer Ser Milionário?" Foi na RTP.

Não imagino.

Então vou lhe dar ajudas. Filomena Cautela.

Não.

Maria Lisa Domingues.

Não.

Carlos Cruz.

Carlos Cruz.

Pois vai. E há quem diga que anda aí agora um concurso no ar à procura do candidato presidencial que possa unir a esquerda. Já nos disse aqui que não vai fazer campanha ao lado de João Ferreira pra Lisboa, vai fazer ao lado de António Filipe para as presidenciais?

Provavelmente, sim.

Provavelmente, sim. O que é que falta saber?

Ainda não está fechado o leque, ainda pode aparecer aí qualquer solução.

Ainda está à espera. O seu nome foi apontado tantas vezes em outras letras.

Noutros contextos, noutros tempos.

Já não agora.

Não. Isso dava uma conversa para outro programa.

Mas ainda está à espera de um candidato que possa unir a esquerda?

Não, não tenho essa ilusão. A fragmentação, a atomização nas sociedades atuais é muito grande, em muitos planos, e na política também. Nós estamos a viver num tempo em que, mesmo à esquerda, discute-se entre sensibilidades. É preciso conjugar esforços. E eu ouço muitas vezes: "Vamos a isso", mas em torno da minha opinião. E não pode ser. Estamos num tempo muito desafiador. Este fracasso que as pessoas sentem perante a democracia é um perigo monumental, porque gera climas na sociedade de retrocesso. Eu tenho visto discursos nos últimos dias, até no plano internacional, que para colocarem o mundo numa situação idêntica àquilo que eu conheci no Portugal rural profundo, atrasado, tecãoho, por exemplo, das pregações do inferno que os padres faziam na igreja e do que é que isso significava. Já começaram a aparecer esses pregadores, só falta um bocadinho pra resvalar pra essa situação.

Temos que falar. Nós é que estamos a resvalar no tempo. Manuel Carvalho da Silva, muito obrigada por ter estado