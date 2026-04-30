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Esta é a comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje recebemos Ana Rita Bessa, antiga deputada do CDS, atual CEO da Editora Leya. Bom dia, bem-vinda.

Olá, bom dia, júri.

Esta musiquinha é para descontrair, não é? Para enganar. São cinco perguntas, cada resposta certa vale cinco pontos. Se tiver a ajuda e acertar, recebe dois. Esta semana, para ter uma ideia do nível exigente, Miguel Frasquilho fez 20, António Costa e Silva 22 e ontem o André Coelho Lima fez 14.

O Miguel Frasquilho foi meu professor na faculdade, por isso está fora, pode ter muito melhor nota que ele, aliás, está certo. E, portanto, eu não estou a batalhar para esse número. O André Coelho Lima já está mais ao meu nível.

Vamos começar por uma muito fácil. Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão criaram um folheto de sátira sobre a política portuguesa, como é que se chamava?

Está a ver o problema? Sei perfeitamente que criaram, mas não vou ser capaz de dizer o nome.

Vai.

Vou?

Vai.

Então vou pedir aqui uma ajuda.

É uma palavra que ainda se utiliza muito.

Muito, então, hoje em dia, sim.

Para descrever assim...

Umas indiretas.

Umas indiretas, uns ataques.

Está na ponta da língua, não é?

Tem que estar. As farpas.

É isso.

Não, é porque na ajuda também tínhamos várias "as": as farpas, as bocas do inferno, as trincas.

As pessoas que nos estão a ouvir não fazem ideia da hostilidade deste ambiente.

Tão simpático.

Tirando o frio do ar condicionado.

Tirando o frio. É um frio que nos gela, gela-nos a capacidade. Já percebes, Paz?

No Parlamento, às vezes parece que as farpas já não chegam, mas depois de anos como deputada e agora que está na Leya, qual é o gênero literário que melhor descreve, por exemplo, uma tarde como a de ontem, de debates no Parlamento? É um romance policial com muitos suspeitos, é um filme de ficção científica onde ninguém se entende?

No nosso Parlamento, eu acho que é um thriller. Se fosse naquilo que nós vemos nos Estados Unidos, já seria ficção científica. Por isso eu acho que a política é muito dada a vários gêneros literários, às vezes também o infantil, às vezes também apanhamos uns bocadinhos de infantil. Às vezes até com fábulas.

O gênero mudou muito desde que saiu da vida política ativa.

Eu não quero ser velha do Restelo, para manter no estilo literário, mas acho que mudou, sim, eu noto muita diferença, embora eu acompanhe menos hoje em dia, até por força de estar ocupada durante outras horas do dia, mas noto, sim, muita diferença na maneira como ocorre a atividade parlamentar, não só aquela que ocorre no plenário, que é aquela que tem maior expressão e visibilidade, mas aquela que depois também decorre nas comissões. E eu acho que isso é mais ou menos ponta assente e reconhecido, que há um subir de tom da agressividade, o que em si podia ser, o que é, mas eu acho que tem um efeito negativo colateral, que é uma maior incapacidade de gerar consensos e soluções que mesmo que não sejam as ótimas, seriam pelo menos as segundas ótimas. E, portanto, esse subir de tom, que também não é um tema só português, mas que para o caso é o que nos agora importa, acho que não é favorável a ninguém e não vaticino, na bola de cristal, uma melhoria a curto prazo. Isso preocupa-me e temos falado muito sobre isso, até a propósito do discurso do 25 de Abril, do senhor Presidente da Assembleia da República, porque acho que em nada isso atrai para a vida política ou se atrair, atrai pela razão errada e, portanto, provavelmente pela forma e as pessoas erradas. E preocupa-me pela qualidade da nossa democracia, que eu acho que não é uma coisa vaga e distante das nossas vidas. Acho que é muito próxima, muito mais próxima do que às vezes as pessoas se apercebem das decisões concretas do seu dia a dia. O ambiente, e se quiserem este gênero literário mais de thriller, não acho que seja desejável para a sustentabilidade do país.

Devia ser mais romance.

Devia ser uma ficção de adultos, não de adultos no sentido de "As Cinquenta Sombras do Parlamento", não nesse sentido, mas de adultos, ou se quiser até de uma não ficção, de uma capacidade reflexiva e de, portanto, chegar a decisões mais amadurecida, que sim, que também encontramos em bons livros.

Muito bem.

Cinco pontos. E esta provavelmente também será fácil, Ana Rita Bessa. Quem disse recentemente: "Já não me defino como de direita"?

Isso deve ter sido o Francisco Rodrigues dos Santos.

Foi, sim, senhor.

Foi. Que era o presidente do partido quando Ana Rita Bessa se afastou da vida política ativa.

Verdade.

Tem acompanhado a evolução do discurso de Francisco Rodrigues dos Santos?

Não, não tenho acompanhado. Essa frase acompanhei apenas porque se tornou muito repetida, mas não, não tenho acompanhado de todo. Sei, vou ouvindo que o Francisco tem feito uma alteração da sua linha de pensamento, mas é de facto uma figura que eu tendo a não acompanhar.

Mesmo agora, passados estes anos, não tem interesse em ver?

Não tenho muito interesse, sabe que eu tenho o tempo muito limitado, eu não tenho atividade partidária hoje em dia, enfim, esclareça-se. Mas tenho um tempo muito limitado e, portanto, tendo a seguir as pessoas cujo pensamento me interpela mais ou me desafia mais e como isso é um tempo, de facto, reduzido, escolho outras pessoas. Sou mais seletiva, escolho pessoas que gosto muito de ouvir, que já nem estão também ligadas ao CDS, infelizmente. O Adolfo Mesquita Nunes, quando aparece, gosto sempre muito de ouvir.

É muito raro.

É pena, devia aparecer mais, mas tem um bom livro. Aliás, sobre estes temas dos algoritmos de inteligência artificial. O Francisco Mendes da Silva, a Cecília Meireles. Também acho graça ouvir pessoas que pensam diferente, mas por quem eu tenho um respeito intelectual grande, como por exemplo, o Daniel Oliveira, e vou me cingindo a estes. E o resto, há muita gente, tendo a não acompanhar toda a gente.

Foi assim uma espécie de um lapso a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos para o CDS?

Um lapso não foi, foi uma eleição em congresso, portanto, lapso não terá sido.

Foi uma anomalia.

Também não sei se foi uma anomalia no sentido do beck. Não sei. Não acho que tenha sido uma anomalia. Foi um facto, sobretudo os partidos que têm uma história longa, como o caso do CDS, com muitos momentos de glória e muitos momentos de menor glória, têm uma história de líderes que têm mais lastro, outros que têm menos lastro. Eu entrei para o CDS pela mão do Paulo Portas. Para mim será sempre o líder de referência. Entrei com ele para o partido, com ele entrei para o Parlamento. Portanto, para mim, essa é a referência. A declaração de princípios do CDS, que foi revisitada, salvo erro, em 2023, para o caso de me perguntarem, foi em 2000 e que eu estudei. Foi renovada pelo António Lobo Xavier. Eu participei nisso também com o Francisco Mendes da Silva e com a Cecília Meireles. Continua a dizer muito essa declaração de princípios e é aí que eu me atenho. O resto, muita coisa vai e vem, umas ficam para a história e outras não.

Muito bem, vamos continuar a falar.

Vamos ver se tem alguma aí nas suas notas.

Está lá.

Lideranças do CDS, vamos para a terceira questão, e a pergunta é muito simples: que presidente do CDS liderou o partido durante mais anos?

Foi o Paulo Portas. Dezesseis anos, salvo erro.

Dezoito, com uma interrupção de dois. Se for 16, se quiser.

Aceitam esta resposta?

Claro.

Em termos líquidos.

Não, mas foi de longe o que liderou mais tempo, de facto. E na altura chegou a eleger 24 deputados em 2011, o CDS, sob a liderança de Paulo Portas. Agora são dois em coligação, portanto, o CDS não foi diretamente a eleições. Acha que o CDS vai sobreviver?

Bem, são dois, mas já foram zero.

Já foram zero.

Desse ponto de vista...

Se bem que estes dois são em coligação, isto é, não se sabe verdadeiramente quanto é que o partido vale.

É verdade, tem toda a razão. Era uma discussão que também nos levaria para o PCP e para os Verdes, e daqui não sairíamos. A pergunta era se o CDS sobrevive?

Sobrevive.

Então, sobrevive. Vamos lá.

Se vai sobreviver no futuro, se quiser.

Está vivo, primeira coisa, portanto, parece-me indiscutível. Tem dois deputados, com certeza em coligação, mas também tem, salvo erro, seis presidentes de câmara. Não sei se seis, acho eu cinco, e um em coligação.

Um em coligação, é verdade.

Portanto, e tem uma série de autarcas por este país, portanto, vivo está e seguramente não é um tema. Claro, se me pergunta se já esteve com maior vitalidade e com maior força, com certeza que sim, também parece um facto indiscutível. Acho que dependerá muito da capacidade que quer os autarcas que estão no terreno, quer as lideranças do partido hoje em dia, e como digo, eu não estou presente em nenhum órgão, sejam capazes de criar uma agenda que se distinga da agenda do partido com quem está em coligação e essa agenda seja uma agenda que toque a vida concreta das pessoas. Eu sei que esta frase parece uma frase feita e é um bocado irritante, mas, na verdade, se nós a levarmos à letra, ela tem um significado. Muitas vezes, e voltando ao tema do Parlamento, eu acho que o que cá fora se apanha são discussões, que já são feitas, por exemplo, à reforma laboral, que toma a praça pública. Muitas vezes ouvimos discussões que até podem dizer a um grupo restrito de pessoas, mas têm um espaço de voz muito maior do que efetivamente aquilo que nos ocupa no dia a dia, nos nossos problemas concretos, das filas para as repartições públicas, do problema da questão prática dos hospitais, numa empresa de questões de justiça econômica ou de carga de complexidade e de custos de contexto. E, portanto, ou se quiserem, em temas que me são muito queridos e que eram muito caros ao CDS, temas relacionados, por exemplo, e que eu vejo afastados hoje em dia, temas afastados com o envelhecimento da população e tudo o que isso significa. Cuidados continuados, cuidados paliativos, como cuidar dessa fase da vida. Portanto, se o CDS for capaz de regressar a essa agenda, que durante muitos anos foi a sua, e é uma agenda relevante para a vida das pessoas, eu creio que não há grandes dúvidas que paulatinamente recuperará um espaço maior.

Mas esse espaço político está cada vez mais ocupado, percebemos agora.

O espaço político da direita.

Da direita. Temos a IL, temos o Chega, o PSD umas vezes recentra mais à direita e outras vezes mais ao centro.

Como é da sua natureza, de resto.

Claro. Haverá espaço ainda para um partido como o CDS, para se impor e para haver coragem no futuro de ir a eleições sozinho, a umas legislativas?

Sobre a segunda parte, não sei responder. Não sei mesmo responder porque não conheço qual é a agenda do partido. Sobre a primeira, sim, acho que há espaço. Eu sou eleitora do CDS, eu gostaria muito ainda, pelo menos. E sei como eu, não sou particularmente especial, nem particularmente original, há de haver mais gente que pense como eu. E sei que o que determinará a capacidade de aumentar um espaço de relevância eleitoral que justifique o voto, terá a ver com a agenda que for escolhida. Se essa agenda for uma agenda sobreposta à agenda de outros partidos, por exemplo, a agenda do Chega, muito virada para temas que a mim, como eleitora, me dizem muito pouco, estas causas pseudofraturantes dos wokes e dos cancelamentos e das casas de banho e das passadeiras e essas conversas. Se sucumbirmos à tentação de voltar a essa agenda como agenda única, seguramente eu acho que vai ser difícil encontrar um espaço de relevância. Se, por outro lado, se prosseguir então a procura de um espaço que sempre foi o espaço do CDS, de um justo equilíbrio entre a fiscalidade, a produtividade e o reforço da economia, com uma atenção às causas sociais, eu acho que há eleitores que estão disponíveis para ouvir essa conversa. Repare, o espaço da direita tem um partido da iniciativa liberal muito marcado por coisas muito relevantesConcordo em temas, por exemplo, de fiscalidade, que já eram tidos pelo CDS, mas muito marcados. E depois por partidos como o Chega, que têm esta capacidade, que eu reconheço, de tomar o pulso das questões que doem às pessoas, mas depois uma total incapacidade de lhes dar resposta e uma total incapacidade de serem credíveis. Ainda agora o Miguel Pinheiro falava nisso. Vamos aumentar as reformas, ao mesmo tempo vamos baixar a idade da reforma. É inconciliável, é impossível. Até se pode votar porque alguém acredita que lhes estão a dar voz, mas nunca terão uma solução. Portanto, sim, acho que há um espaço para partidos responsáveis que promovam a agenda política.

Muito bem.

Então vamos mudar agora completamente de tema.

Até agora eu pleno.

Três perguntas.

Ai, os nervos.

Já vai em 15. Está quase a ultrapassar o Miguel Frasquilho.

Já passou.

Já passou?

Sim, fez 14. Não, o André Coelho Lima.

O Miguel Frasquilho fez 20.

Este aqui também tenho pontos. Diga.

E esta sabe, claro, porque imagino que já esteja a preparar. Quantas edições da Feira do Livro já se realizaram em Lisboa?

Eu não sei.

Não sabe?

Não sei. Foram muitas já.

Eles põem sempre aquilo, a não sei quantas edição de-

Depois põem em grande e até vai ser agora no dia 27 a próxima. Se assistires depois do dia 27, eu saberia dizer. Devem ser mais de 60, seguramente. Mais de 80? Agora, aqui. Mais de 80, menos de 100. Pronto, porque senão já estaríamos a comemorar o centenário. Oitenta e cinco? As vossas caras, não dá.

Quer ajuda?

Quer ajuda.

Oitenta, 95 ou 99.

Não, então 95.

Sim, vamos agora para a 96.

Vamos para a 96. Faz sentido.

Quase centenária.

Quase centenária, impressionante, não é?

É mesmo. E isso até nos leva aqui a esta reflexão: como é que estão a evoluir os hábitos de leitura em Portugal? Há esperança ou não?

Não, há esperança, há sempre. Os hábitos de leitura estão a evoluir, mas lentamente. E têm uma característica sui generis, que é, de facto, há um maior número de livros comprados por pessoa, embora baixo, portanto, com muita margem para crescer. Parte da esperança é que são as gerações mais novas que se estão a interessar mais pelo livro, o que é bom. O facto sui generis é que também se importam e se interessam mais pelo livro em língua inglesa, e nós sentimos muito isso no mercado como um todo, em parte porque as edições chegam primeiro ao mercado, pelo facto da escala, este mercado dos livros é um mercado de escala, os livros anglo-saxónicos são produzidos em larga escala, logo o preço é mais barato e portanto, isso também permite um acesso mais fácil. E portanto, boa notícia, lê-se mais, mas quem está a ler mais também escolhe língua inglesa. Em todo o caso, eu acho que há um interesse maior, até uma certa, vou usar aqui uma expressão inglesa, coolness à volta do livro, que eu acho que tem todo o interesse em ser cavalgada no melhor sentido possível. E parte disso faz-se pelo trabalho das editoras, parte disso faz-se em casa, com os pais, é sempre aí que começa, e parte disso faz-se nas escolas, promovendo uma sedução para a leitura. Talvez seja esta a expressão. Às vezes nós damos muito pendor, nas escolas, dá-se muito pendor ao trabalho sobre o livro, que é obviamente importante, a escola é um local de trabalho. Falta, se calhar, trazer este lado da sedução para o livro, para o prazer da leitura, para não ser uma obrigação só, e por aquilo que o livro, nas suas múltiplas vertentes, mais literário, mais novela gráfica, mais ficção, mais não ficção, pode trazer de vantagem, de gozo e também de reflexo de quem nós somos.

As redes sociais estão a ter um papel grande, há muitos tiktokers a divulgar livros.

É verdade. Instagrammers, há bookstagrammers, tiktokgrammers, muitos grammers de muito sentido. Não, mas sim, as redes sociais têm trazido, é muito engraçado. Nós às vezes diabolizamos as redes sociais e têm com certeza muita coisa que não é boa, mas como nem tudo é mau, nem tudo é bom, as coisas dependem muito do uso que é feito delas. E de facto, têm tido um papel de promoção da leitura, de aproximação entre leitores e escritores e um trabalho de intermediação ao desocultar e ao até trazer alguma grávidas a alguns livros e alguns autores, que gera fenómenos extraordinários. Nós às vezes temos livros, que nós chamamos de fundo de catálogo, livros que estavam reedidados e que ninguém estava a ler, e que de repente, não percebemos por quê, começa a haver uma procura enorme. Um exemplo clássico disto para nós, na Leya, é Terra Americana, é um livro que fala sobre imigração ilegal nos Estados Unidos e do México para os Estados Unidos. Era um livro que nós tínhamos lançado durante o Covid, enfim, durante o Covid também foi difícil.

E agora estes tempos atuais, não é, que a gente está a falar.

Até na rádio. Dizem sempre video kill the radio star, não é verdade. Até na rádio houve algumas pessoas que falaram no livro e de repente ganha outra ação nas redes sociais e o livro é um dos livros mais vendidos, por exemplo, na Feira do Livro, nos últimos anos, e tem muito a ver com isto. As pessoas vêm à procura: "Ai, aquele livro que falaram, a booktoker falou". Portanto, há um efeito virtuoso que as redes sociais também trazem se bem trabalhado.

E ainda temos mais uma pergunta, e a pergunta pode ser um bocadinho pedante, mas vai perceber. Estamos a ler boa literatura, bons livros?

Eu não tenho essa chave, eu não tenho essa métrica, eu não sou da academia, portanto, posso-me dar ao luxo de não ter essa métrica na leitura. Eu tenho o meu gosto pessoal, portanto, tenho o meu critério. Eu sinceramente acho queO que é mais importante é que os livros entrem na vida das pessoas e desde cedo. Temos um exemplo muito clássico que eu acho que é impressionante, deve ser um case study, que é o caso de "Uma Aventura". São 40 anos, são milhões de livros que continuam ainda hoje a gerar leitores. Pergunta-me: é um livro de literatura? Se calhar, numa aceção clássica, não é um livro de literatura, mas são livros que introduzem pessoas ao mistério, às personagens, ao país, à geografia, às problemáticas e tem um valor incomensurável para as gerações. Eu vejo esse fenômeno acontecer. Claro que também é importante a boa literatura, mas acho que é mais importante um livro que nos diga qualquer coisa do que um livro que tenha valor literário pelos critérios da academia.

Muito bem, vamos para a última questão. Ana Rita Bessa, como se chama a organização que criou e lançou em 2022 o ChatGPT?

OpenAI.

Certíssimo. Que não é uma empresa. Aliás, agora isso saiu no tribunal do Elon Musk com a própria OpenAI.

22 pontos.

22 pontos.

Igual ao António Costa Silva.

Muito bem, pronto.

E em relação ao Miguel Frasquinho? Ele ultrapassa o Miguel Frasquinho. Vai ter que resolver esta questão com o seu professor.

Ele vai ficar contente, porque quer dizer que produziu alguma coisa boa. Miguel, se me estás a ouvir.

Ana Rita Bessa disse numa entrevista há cerca de um ano que nunca publicaria um livro escrito por inteligência artificial. Passou um ano, o que em termos tecnológicos é imenso. Mantém esta reserva ou acha que mais tarde ou mais cedo as editoras vão acabar por fazê-lo?

Pronto, eu associe sempre essa frase a: "esta frase pode envelhecer mal". Eu tenho feito sempre essa nota. Exatamente por isso, porque eu acho que um ano é uma era hoje em dia, em termos de inteligência artificial. Mas mantemos isso na Leya. Eu intencionalmente não publicarei um livro escrito por uma máquina. E há várias razões para isso. Uma delas é porque o mercado português é muito pequeno e se eu fizer essa opção, que tipicamente tem um critério econômico, porque há de ser muito mais barato e rápida, eu sei que estou a matar os autores portugueses. E eu não quero fazer isso. É uma decisão. Nós também temos poder de agência. Nós não somos de cruzar os braços e agora vamos fazer porque estamos no carroçel da inteligência artificial, é o que for. Como tenho poder de agência, eu não quero fazer isso. Dito isso, nós temos o prêmio Leya, como sabem, que é um prêmio blind. Aparecem os originais. Disclaimer: eu não posso garantir que os livros que aparecem em blind, sem nome, para concorrer ao prêmio, não haja um livro escrito por inteligência artificial. Nós temos um editor na casa, muito sábio, que diz sempre assim: "Se um livro tiver todas as vírgulas no sítio, é porque foi escrito por inteligência artificial." E nós tendemos a usar esse critério como um critério para limpar aquilo que possa ter ou despistar. Eu não posso garantir que não faça, mas intencionalmente não tenho.

Não temos ainda ferramentas tecnológicas que permitam, de fato.

Ainda não, ao contrário dos plágios, para aqui ainda não conseguimos fazer isso. É verdade.

Claro.

Ana Rita Bessa conseguiu 22 pontos. Para quem tinha-

Nem vou trabalhar hoje. Já tive o dia.

Nós tivemos boa nota, disse que também nos ia avaliar.

Vocês estiveram ótimo. Percorreram quase tudo. Parabéns.

Tinha previsão de temas?

Tinha. Eu sabia que podia haver temas por aqui, mas bateram quase todos. Não me perguntaram quando é que foi fundado o CDS, mas andámos lá perto. Não me perguntaram números concretos sobre os índices de leitura, mas andámos lá perto. Tiveram bem. Muito obrigada, eu.

Igualmente, obrigada. Foi um gosto também.

Obrigado. Ótimas perguntas.