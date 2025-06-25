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Começa agora a comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes. Bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia.

Faltava o microfone.

Bom dia. Estava a cortar o meu fio logo à partida. Ia ser difícil assim fazer os 25 pontos.

Vamos ver.

Costuma falar conosco às sete da manhã, portanto isso para si já era hora de almoço, quase.

Quase.

São cinco perguntas, cinco pontos por cada resposta certa ou dois pontos se pedir ajuda e acertar. Vamos a isto?

Vamos lá.

Sabemos que é praticante de karaté, é ou foi?

Foi.

Foi. Mas a pergunta é fácil.

Uma vez karatéca, para sempre karatéca.

A pergunta, vai ver que é fácil, é sobre um filme que marcou parte da geração dos 80, o "Karatê Kid: Momento da Verdade". Como se chamava o mestre do miúdo? Não o ator, mas a personagem. O mestre.

Não faço ideia nenhuma. Sabe que eu não tenho tempo para ver esses filmes.

Mas tinha na altura.

Na altura, lembro-me de ver alguns filmes desses, mas em passagem, não era propriamente aquilo a que eu me dedicava.

Não foi isso que o levou a apaixonar-se pelo karaté.

Não, eu comecei a fazer karaté quando estava na universidade e, portanto, foi no ICB, na universidade, já foi há alguns anos. E depois, por circunstâncias da vida, tive que deixar de fazer isso.

Então não aprendeu a apanhar moscas com os pauzinhos?

Não, não cheguei ainda a esse patamar.

Ainda não chegou a esse patamar, a esse nível de exigência. Até vou dar-lhe uma ajuda, pode ser que assim facilite a resposta. Miyagi, Tamagotchi ou Sashimi? Pode começar por excluir.

Sashimi, de certeza. O Tamagotchi também não, só pode ser o Miyagi.

O mestre Miyagi. A época dos incêndios exige sempre um golpe de karaté, António Nunes. Os bombeiros têm os meios que precisam para fazer frente aos desafios deste ano?

Os bombeiros estão preparados para combater os incêndios este ano e os outros anos. Têm dado provas disso ao longo de mais de 600 anos. Se têm os meios necessários? Têm os meios possíveis. Nós temos sempre vindo a dizer que nós temos mais de 1200 viaturas com mais de 30 anos, mas não é por isso que deixamos de combater os incêndios florestais. Infelizmente, os vários governos, nas várias décadas, oscilam entre um apoio formal, declarativo aos bombeiros, mas depois, na prática, quando olhamos para o orçamento de Estado, verificamos que não corresponde à realidade e, portanto, os bombeiros, em particular os bombeiros voluntários, estendem a mão aos presidentes de câmara, aos beneméritos, aos sócios, à comunidade de onde eles são originários e conseguem resolver os seus problemas e cá estamos, mais ano para o fazer.

Por que todos os anos há uma polêmica sobre os meios aéreos? Nunca temos o modelo certo, perdemos dinheiro, há suspeitas depois de fraudes.

É muito fácil, porque nunca planeamos como deve ser. Nós já dissemos isso várias vezes. Se olharem nos últimos 10 ou 15 anos para os meios aéreos, todos os anos há um grande incêndio, e aumenta-se o meio aéreo. E portanto, cria-se depois mais uma expectativa. Primeiro era uma empresa de meios aéreos no Ministério da Administração Interna que tinha, depois era a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agora é a Força Aérea. Portanto, Portugal, quando tem um problema, não enfrenta o problema. Passa ao lado. Tenta passar ao lado, criar uma situação ao lado e essas situações depois acontecem. O planeamento às vezes não se faz, a contratação pública é muito difícil de fazer. Basta ver grandes contestações nos concursos, que são milhões de euros todos os anos, há sempre contestação. E quando chegamos à época, anunciamos 76, 77 ou 78 ou 79, e depois aparecem 70 ou 72. Mas também não é muito importante, porque muitas das vezes a qualidade dos meios também deixa a desejar.

Nos últimos anos tem havido um investimento maior em prevenção. É esse o caminho, mais prevenção e menos investimento em comparação com o combate?

Nós não podemos olhar para a questão da nossa floresta ou dos incêndios florestais nessa dicotomia prevenção-combate. Isso não existe. Existe na cabeça de algumas pessoas e em algumas agências. Cada um de nós olhamos muito para o nosso umbigo, como sabemos, somos portugueses. Nós não temos outra nacionalidade que não seja esta. E naturalmente que olhamos muito, e cada um tenta defender a sua dama, a sua área de atuação. Repare, é pouco importante se nós investimos muito em prevenção ou se investimos em combate. Há uma coisa que nós sabemos: qualquer transformação do mosaico florestal em Portugal ou em qualquer país demora 10, 12, 15 anos a fazer, porque tem a ver com mentalidades, tem a ver com a organização do território, tem a ver com gestão do território. E isso não se faz por decreto, faz-se por convicção, faz-se por acreditar. E todos os anos, nós nunca fazemos contas aos milhares de hectares que ao longo do tempo têm sido consumidos pelo fogo e o que isso corresponde em termos de clima. Qual foi o contributo negativo que Portugal deu para o clima? Porque quando arde uma floresta, nós estamos a fazer emissões de CO₂ para a atmosfera. Portanto, a questão da prevenção é evidente que é necessário fazer, mas temos que perceber que durante 12, 15 anos, nós temos que investir no combate. E investir no combate também é investir em prevenção. Por quê? Porque nós só podemos fazer combate se a floresta estiver o ímpeto, se os aceiros estiverem devidamente executados, se houver descontinuidade do mosaico florestal. Todas essas coisas, toda gente sabe isso. E se trouxer aqui os políticos, todos sabem dizer isso. O problema é quando nós chegamos ao momento de dizer assim: agora vamos fazer. É o PRR, é o 2030, é os concursos públicos, é as prioridades, os municípios que nem sempre estão de acordo com o poder central, é as regiões, é agora as CIM. Portanto, nós gostamos de complicar, uma coisa que é muito simples.

O diagnóstico está mesmo feito. António Nunes, vamos à próxima pergunta e vamos mudar de tema, de que também é conhecedor. Ontem ficamos a saber que Portugal está entre os piores países da Europa no que diz respeito a mortes nas estradas.

É verdade.

Qual é o país mais bem colocado neste ranking, que é do Conselho Europeu de Segurança dos Transportes?

Se os números estão na minha cabeça, é a Suécia.

É ao lado.

É ao lado. Noruega. Sim, mas sei que era um país nórdico.

É um país nórdico.

Porque quando eu fui diretor-geral de aviação, os nórdicos tiveram uma premissa que nunca se cumpriu, que era zero mortes na estrada. Nós, nessa altura, conseguimos passar de 1800, 1900 mortes por ano para cerca de 800 mortes por ano. Ainda é um número alto.

E nos últimos 10 anos, estagnámos nos 600 e tal. Por quê? É outra vez o mesmo problema da prevenção dos incêndios? Há muitas ideias, mas não há depois coordenação.

Sim, é um pouco isso. É um defeito que nós portugueses temos. Eu julgo que a questão hoje se coloca até de um ponto de vista um pouquinho diferente. Nós naquela altura estávamos com um problema que era as viaturas, os veículos não eram seguros. Era a questão do cinto de segurança, não havia airbags, etc. Hoje, o veículo é muito seguro e eu posso testemunhar isso, que tive um acidente a 130 km/h e estou aqui. Um despiste.

Há quanto tempo?

Sim, há dois anos. E portanto, os veículos são seguros. A estrada melhorou muito, mas hoje temos muita distração nos veículos. Temos o telemóvel, temos o GPS, temos os veículos que hoje já nem sequer têm que não seja um painel, como os veículos elétricos, e que nós temos uma tendência de vir a olhar. E, por outro lado, como são os veículos seguros e como nós estamos numa sociedade com muita pressa, nós andamos todos depressa, e andamos depressa onde não devemos andar depressa, porque há sítios em que eventualmente os limites de velocidade, ao não serem cumpridos, não têm a casualidade do acidente que acontece, por exemplo, nos meios urbanos ou nos periurbanos. Por exemplo, circular no IP8, como ontem, a mais de 80, 90 km/h é mesmo um perigo, porque se nós temos um problema na viatura, por distração até do próprio condutor, nós não temos espaço para compensar essa situação, o que é uma coisa diferente da autoestrada, que muitas das vezes tem as bermas e que nós podemos desviar, ter capacidade para isso. Portugal precisa investir mais, como alguns países já fizeram, por exemplo, a proibição de fumar dentro das viaturas ou da utilização do telemóvel por completo, mesmo que seja em alta voz. E portanto, nós precisamos de consciencializar mais os condutores.

Foi isso que os países nórdicos fizeram? As medidas passaram por aí? Por essas proibições.

Depois, os países nórdicos têm um problema diferente do nosso, que é a mentalidade, a cidadania. O conceito de cidadania não é o nosso. Nós continuamos a atravessar a estrada com o pião vermelho e isso lá não se passa. E se nós o fizermos, eles olham para nós com ar tão crítico que à segunda vez nós não o fazemos. Este é o problema também das mulheres e dos homens do Sul.

Somos latinos.

Os latinos. Gostamos de prevaricar.

Próxima pergunta.

Vamos à terceira pergunta, também tem a ver com prevaricação e fiscalização. O que significa a sigla HACCP?

Essa eu sei.

Então diga lá.

Esse é o anacrônico inglês, mas o que isso quer dizer é análise dos perigos nos alimentos, de uma forma mais breve. Naturalmente, é uma expressão que foi utilizada na Europa, que foi imposta do ponto de vista objetivo como obrigatória a partir de 2006, sendo que em 2000 tínhamos seis anos para nos adaptarmos e em 2006 não estávamos adaptados. Foi quando, depois, o governo de então, e bem, criou a ASAE, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

O António Nunes foi inspetor-geral da ASAE?

Fui o primeiro inspetor-geral. Juntámos aí, que foi uma experiência muito interessante, porque Portugal aí teve uma decisão política, porque a decisão foi política, de juntar 13 organismos da administração pública dispersos, que faziam inspeções em vários sítios, para se concentrar num único organismo. E julgo que fizemos um contributo muito importante, até para o turismo, porque nós tínhamos uma segurança alimentar muito débil e, nessa altura, fez-se um bom trabalho nos lares dos idosos, nos hospitais, nas escolas e na restauração em geral, para além do combate que fazíamos no crime económico em relação à contrafação.

Mas nesse aspecto da segurança alimentar, a fiscalização era equilibrada ou houve excessos na fiscalização e na exigência, por exemplo, a pequenos comércios, pequenos estabelecimentos comerciais?

Eu costumava dizer, quando me chamavam a atenção, às vezes, para algum ou outro exagero que se tenha cometido, admito que sim, quando se faz muitas inspeções é natural que se cometa exageros. Nem todos os inspetores são iguais, a forma de abordagem da situação às vezes é diferente e às vezes até a forma como somos recebidos num determinado local condiciona a abordagem da própria ação inspetiva. Agora, há um ponto que era fundamental, que é: se nós não concordamos com a lei, alteremos a lei. Não podemos pedir aos inspetores para terem bom senso para cumprir uma lei que é taxativa. Se se diz que não é possível ter galheteiros em cima das mesas dos restaurantes, não vale a pena estar a perguntar se pode ou não pode ter alguma condescendência sobre essa matéria. O governo não quer, porque a segurança, e eu sou um homem da segurança, quer do security, quer do safety, a segurança baseia-se muito em normas. Ou nós cumprimos as normas, ou dificilmente temos um padrão de segurança. E portanto, é normal que um serviço de inspeção ou cumpra a lei, ou depois havia um outro problema, que eu felizmente não tive. Pelo menos no meu tempo não tive e acredito que hoje também não. A minha maior preocupação, posso-vos garantir, não sei se é a primeira vez, mas é das primeiras vezes que digo isto, quando de manhã me levantava, e nessa altura fazia a barba, hoje faço menos a barba, olhava para o espelho: será que eu vou ter um caso de corrupção? E no dia em que eu tivesse um caso de corrupção, a imagem de uma organização como a ASAE iria toda pelo água abaixo. Portanto, isso era a nossa principal preocupação. E muitas das normas que nós criamos internamente, mesmo no escalão mais baixo, era de conservar, de que tínhamos a certeza absoluta que os nossos inspetores não eram corruptíveis. Por exemplo, era uma coisa que podem dizer que era talvez exagerada também, era: se eu fiscalizasse um estabelecimento, eu não podia nem sequer beber água nesse estabelecimento.

Nem aceitar um café.

Nem sequer aceitar um café.

Claro.

Portanto, isto era muito importante para criar esse espírito de correspondência. Talvez seja um pouco mais britânico, mais nórdico.

Mais nórdico, como há pouco lhe disse.

Do que em Portugal, mas felizmente todos eles compreenderam isso e pelo menos durante o meu tempo, e até hoje, nunca se ouviu isso.

Havia só polémicas sobre a colher de pau.

A colher de pau, certo.

A colher de pau, olhe, mas isso é um mito urbano.

Talvez seja.

Sabe por quê?

Nunca foram proibidas as colheres de pau nas cozinhas de restaurante?

Não, o que eram proibidas as colheres de pau era que se fizessem sangria e mexesse a sopa.

Com a mesma colher de pau.

Com a colher de pau.

Está desfeito o mito.

Sobretudo sem lavar pelo meio.

Não, o problema não é esse, é que as colheres de pau começam a ter umas rachazinhas e depois começam a ter esíduos, e há contaminação cruzada, e portanto isso também era proibido. Portanto, o que eu lhe posso garantir é que a ASAE sempre cumpriu com a lei. E a prova está é que eu estive sete anos à frente da ASAE e nós não tivemos nenhuma condenação em tribunal, e houve várias tentativas.

Isso também atesta bem a forma como vocês atuavam. Está com 12 pontos, António, nós vamos mudar de assunto, porque a sua carreira também é vasta e o currículo é vasto, portanto toca aqui em vários pontos. A próxima pergunta é esta: há pouco mais de uma semana, a Polícia Judiciária deteve seis membros de um grupo de extrema-direita, a quem apreendeu armas e explosivos. Conhece certamente o caso. A pergunta é: qual é o nome desta organização?

Estou a ver o nome no "Televisornal" e vocês aqui a falar e agora não me recordo. Qualquer coisa "rusa".

Sim, anda lá perto. São três. A sigla é MAL. Consegue lá ir ou não?

O movimento de libertação, é assim qualquer coisa. Sabe que eu não ligo muito a isso.

Não te estás a ajudar.

Vou lhe dar três.

Sabe que eu não ligo muito a isso do ponto de vista da sigla, mas do ponto de vista daquilo que deveria estar expresso no relatório de segurança interna e não está.

Já vamos falar disso.

Está errado.

Vamos já. Só para resolvemos aqui a questão da sigla.

Se me der as três, eu acerto.

Sim. Camisas Negras, Somos 1143 ou Movimento Amilar Lusitano.

É esse último.

É o último. Foi presidente do OSCOTE, daí esta questão também, portanto conhece bem esse tema, o Observatório da Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. A extrema-direita é, neste momento, a maior ameaça à segurança interna que nós temos?

Do ponto de vista atual, sim. Por quê? Porque começa a haver um espaço de uma certa cultura de condescendência perante fenômenos extremos. A extrema-direita, em vários países, já teve até organizações terroristas com atentados terroristas, mesmo em Portugal, como lembramos no pós 25 de abril. Portanto, são movimentos que eu penso que são cíclicos, mas têm tendência a ser maiores ou menores em quantidade de pessoas aderentes e também na expressão das suas ideias na sociedade, conforme o caldo político no momento acontece.

E neste momento temos esse caldo político?

Na Europa.

Não só em Portugal.

Não é em Portugal, é na Europa. Ou seja, nós tivemos um período em que esteve uma tendência à esquerda, depois tivemos um período de equilíbrio, digamos assim, por ser ao centro, e agora estamos num equilíbrio de uma certa tendência para a direita. E naturalmente que alguns dos movimentos radicais de direita acabam por ter uma oportunidade de expressar as suas ideias, porque muitas das vezes se confunde com aquilo que é a legitimidade democrática de se poder exigir. Mas também a Europa é muito culpada nisto, porque nós cada vez mais estamos a perder a noção de nação. E isso é importante que se diga. Cada país na Europa, há uns anos atrás, cunhava moeda, tem o seu híme, tinha as suas fronteiras.

Sinais de soberania.

Exatamente. E nós estamos a perder isso. E quando se perde isso.

Ou quando está ameaçado e quando isso está sob ameaça.

Não, alguns perdemos mesmo. Nós não temos moeda. Isso era um poder.

Essa ideia de soberania e de identidade está sob ameaça.

Está.

Acha que isso explica muito essa reação?

Explica, porque muitas das vezes a quantidade de erros que nós cometemos do ponto de vista formal e institucional acaba por colher a oportunidade de alguém tentar ter um movimento extremista e, acima de tudo, porque não nos preocupa os 10 ou 12 ou 15 movimentos terroristas que existem no mundo de extrema-direita ou na Europa de extrema-direita. Preocupa-nos é a aderência que eles podem ter. Não há crime se não houver caldo onde eu possa atuar. Não tenham dúvida disso.

Muito rapidamente, a questão do RASI, que é discutido hoje no Parlamento, precisamente. Acha que não devia ter sido eliminado aquele capítulo?

Acho que quer os serviços de informações portugueses, quer a Polícia Judiciária, devem acompanhar estes movimentos e a única forma é uma forma preventiva, não é reativa. Nós não eliminamos os movimentos, nós temos que prevenir esses movimentos. Se não o fizermos, depois, mais tarde, como se costuma dizer, torce a orelha, choramos, mas não sai lágrima.

Não sai lágrima. Uma última questão, esta é muito breve: qual era a marca de charutos preferida de Fidel Castro?

Marca? Aquela foi outra.

Sim, aquela.

Tem algo a ver comigo? Já sei. É que eu desconfio que isso deve ser alguma coisa. Já sabe o que é que vai. Não, não faço ideia nenhuma, mas diga-me.

"Romeu e Julieta", Monte Cristo ou Cohiba?

Cohiba.

Foi zero. Pois tem a ver consigo. Ainda o persegue esse episódio em que foi fotografado a fumar uma cigarrilha com a lei do tabaco acabadinha de entrar em vigor?

Sim, a lei entrou à meia-noite e deveriam ser umas 03:00 da manhã quando isso aconteceu.

No caso em questão, a lei das leis.

Regras são regras. Não, mas é que o problema é exatamente esse. É que eu estava no local em que era permitido fumar, porque a lei não se aplicava aos casinos. Dentro do casino estava numa zona de fumadores e, portanto, podia fumar. E em terceiro lugar, a cigarrilha, que era um charuto pequenino, nem sequer era meu, porque eu não uso tabaco.

Mas está em cima disto. Este episódio é lhe lembrado, os seus inimigos gostam de lhe lembrar deste episódio.

Não, nem por isso. Houve uma altura que isso aconteceu. Vamos lá ver, não era muito credível que, tendo eu trabalhado na lei do tabaco, na Direção-Geral de Saúde, e até estou à vontade, porque na altura nós até achávamos que o casino devia ser abrangido e foi excluído na Assembleia da República, era natural que o inspector-geral da ASAE não caísse nesse erro tão básico, ainda por cima um não fumador. Fumador social, só. Exatamente. Nem sequer isso. Houve um caso ou outro que às vezes perguntavam isso, mas nunca tive nenhuma referência. Mas foi bom, por uma razão: deu nome à ASAE e até fui internacional, que apareci na Tunísia e na Turquia.

Já viu.

Até foi bom. António, também uso sapatilhas brancas e eu ontem vi uma fotografia na NATO de alguém importante com sapatilhas brancas. Sou quase uma influência.

Está na vanguarda.

Estou na vanguarda, sou quase uma influência.

O nosso influencer. António Nunes, deu nove pontos. Muito obrigada.

Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e disponha sempre.

Igualmente.

É sempre um prazer falar convosco.

Muito obrigada.

Muito obrigado.