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Começa agora a comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nossa convidada a ex-deputada do PSD, Teresa Leal Coelho, que faz parte da Comissão Nacional de Eleições. Bom dia, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.

Muito obrigada pelo convite. Já recuperada, devem ter sido dias longos. Têm sido dias, não, meses. Meses.

Parabéns.

O número de eleições que temos tido consecutivamente é extraordinário.

Já sabe como funciona: cinco perguntas, cada resposta certa, cinco pontos. Se pedir, ajudo a acertar dois.

Muito bem.

Eu explico sempre, mesmo que saiba, só pra recordar e pra quem nos está a ouvir pela primeira vez. Vamos lá. A primeira eu acho que é relativamente simples pra si. Em que posição estava Marques Mendes no boletim de voto?

Ó diabo.

Em que lugar do boletim de voto?

Estava pra baixo do meio da tabela.

Estava.

Estaria no- Tabela 14, eram 14 nomes, não estava? Eram 14. Eliminando três. Pronto, é o sétimo. Muito bem, portanto tava abaixo de sete. Tava em oitavo, talvez.

Eu vou dar-lhe uma ajuda.

Sim.

Em quinto, em décimo ou em 13º?

Décimo.

Isso mesmo. Estava em décimo. Estava em 11º.

11º!

11º. Eu é que não disse o 11º.

Não, pronto.

Falha minha. Não, 11º.

Então repito a resposta, 11º.

11º. Agora sim, está certíssimo. Eu é que me enganei, que ia dar duas ajudas.

Agora certo. Sem ajuda, 11º, sem ajuda.

Nestas eleições houve 64.817 votos nulos, um aumento de 62% em relação às eleições de 2021. Este aumento pode ter a ver com as três candidaturas não elegíveis que constavam no boletim de voto?

Poderá ter, mas julgo que fundamentalmente houve intenção de voto em branco e voto nulo. De fato, essas eleições não foram lineares no que diz respeito à convicção dos portugueses. Embora tenhamos 11 candidatos nesta eleição, a verdade é que nós, pelas ruas e pelos comentários que ouvimos, muito poucas foram as pessoas que se manifestaram convictas e com escolha à primeira do candidato. E depois um conjunto de incidentes na campanha, acusações.

Não gostou da campanha.

Um conjunto de incidentes não muito positivos. Não gostei da campanha, porque não se concentrou em programas políticos e visões para Portugal e pra o mundo, num momento absolutamente crucial da comunidade internacional e da posição de Portugal no mundo. E é isso que nos interessa, que o Presidente da República manifeste, porque o Presidente da República tem um papel de influência absolutamente crucial. Embora não tenha competências na condução da política externa, e neste momento a condução da política externa e a condução da política de defesa são cruciais. Nós estamos num mundo perigoso, na Europa e no mundo. Gostaria de ter ouvido os candidatos a Presidente da República posicionarem-se de forma inequívoca relativamente a essas matérias e também algumas matérias de política nacional. Isso não aconteceu. Houve muitos braços de ferro com acusações recíprocas e julgo que as pessoas, os eleitores, não gostam disso.

Apesar da abstenção ter descido. Isto é muito curioso.

É verdade. A abstenção desceu, não desceu pros números de 1986, pras primeiras eleições com segunda volta, 86 e as anteriores, mas a verdade é que desceu a abstenção. Mas isso também julgo que traduz uma manifestação de preocupação dos eleitores relativamente ao quadro político nacional e internacional.

Então vamos voltar às eleições de 1986. Já que falou nelas, já que falou, isto nem estava previsto.

Muito bem.

É um exercício de memória, vamos ver. Como é que se chamava o hino da campanha de Mário Soares, que foi criado só pra segunda volta, interpretado por Rui Veloso?

Eu posso responder o hino da campanha de Freitas do Amaral, que era o "Pra Frente, Portugal!"

Ouviste que foi só criado pra segunda volta?

Muito bem, não.

Então com ajudas, talvez, vá lá. O Rock da Liberdade, Soares é Fixe, o Rock e a Amiga.

Soares é Fixe.

Não, o hino.

O hino.

Não o slogan, o hino. Uma canção.

Pode repetir? Desculpe.

Rock da Liberdade, Soares é Fixe, o Rock e a Amiga.

Como já me disse que foi Rui Veloso, terá sido o Rock da Liberdade.

Pois foi. O ouvinte da canção vai, de certeza, se recordar desse hino que, juntamente com o Pra Frente, Portugal, marcaram aquele período muito louco. Agora, o PSD devia ter declarado o apoio a algum candidato pra segunda volta, Teresa Leal Coelho.

Eu julgo que o presidente do PSD teria muita dificuldade em declarar o apoio a algum candidato antes de consultar os órgãos do partido. Isso é uma questão de respeito institucional pelos órgãos do partido. Naturalmente que aquele momento era prematuro pra declarar apoio.

Não poderia ter feito outra coisa senão ter dito aquilo.

Julgo que sem consultar os órgãos do partido, não podia fazer. Mas o Partido Social Democrata tem idiossincrasias. E Luís Montenegro, presidente do PSD, está neste momento numa encruzilhada. O Partido Social Democrata, que tradicionalmente tem como adversário o Partido Socialista, o que significa que a manifestação pública de apoio a António José Seguro vai ser uma complicação, uma dor de cabeça para Luís Montenegro, mas também o será Se quiser manifestar o apoio a André Ventura, porque sabemos que no passado Luís Montenegro já declarou linha vermelha relativamente a André Ventura. Mas só acentuar esta questão. Há uma idiossincrasia do PSD, tradicionalmente, que vê como adversário o PS. O bloco central nunca foi bem visto pelos eleitores do PSD e, por isso, se esse for o sentido de Luís Montenegro e dos órgãos do partido, se vierem a pronunciar-se, terão muitos anticorpos dentro do PSD.

Não sendo a Teresa Leal Coelho dona dos votos de ninguém, parece-lhe que o eleitorado AD vai escolher que lado no dia 8?

Eu tenho constrangimentos relativamente a essa pergunta, porque tenho o dever de neutralidade e de imparcialidade como membro da CNE. Mas quanto à pergunta "como é que vai reagir o eleitorado da AD?", eu julgo que vai dividir-se. Claramente vai dividir-se entre um e outro candidato.

Mesmo sendo António José Seguro um representante um pouco diferente da ala mais à esquerda do Partido Socialista.

Exatamente. Eu julgo que os eleitores da AD consideram António José Seguro um moderado. António José Seguro, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, foi cooperante nalgumas matérias, não muitas, mas nalgumas matérias, com o governo de Pedro Passos Coelho. Ou seja, na questão da abstenção violenta relativamente ao Orçamento de Estado, porque se não tivesse sido aprovado, tinha sido uma dor de cabeça por causa das nossas relações com a Troika nessa altura. Também alinhou com Pedro Passos Coelho na descida do IRC. Foi efetivamente um secretário-geral moderado num momento difícil de governação pelo PSD.

Mesmo assim, acha que o eleitorado se vai dividir entre os dois candidatos? O eleitorado AD.

Seguramente vai dividir-se entre os dois candidatos. Eu julgo que uma parte substancial do PSD, sobretudo do PSD, para não falar do CDS-PP, não tem linhas vermelhas nem à esquerda, nem à direita. Ou melhor, a parte que não tem à esquerda votará António José Seguro, a parte que não tem à direita, porventura, votará Ventura.

E seria violar o seu dever de neutralidade perguntar-lhe se já formou o voto pra segunda volta?

Eu vou estar muito atenta à campanha, verificar se há violações da lei por qualquer dos candidatos ou qualquer dos intervenientes, e ainda não formei o meu sentido de voto.

Vamos acompanhar, então.

Vai avaliar a campanha e admitir cada um dos impactos.

Não admito. Nem deixo de admitir.

É preciso manter a imparcialidade.

Exato. Quatro pontos.

Teresa Leal Coelho, vamos avançar para a terceira pergunta. Esta eu acho que é fácil: como ficou conhecida a equipa feminina de voleibol do Benfica, que ganhou nove campeonatos consecutivos ali entre os anos 60 e 70?

As Marias do Benfica.

A Teresa foi praticante da modalidade.

Fui praticante durante 19 anos.

Tal como o primeiro-ministro, não sei se chegou a ser federado, mas creio que sim. Luís Montenegro também, e de vez em quando até tem aparecido nas campanhas a praticar, nesse caso, vôlei de praia.

Luís Montenegro é de Espinho e Espinho sempre teve uma equipa muito forte.

Aliás, eu acho que ainda é a equipa que tem mais campeonatos, pelo menos a nível do voleibol masculino. Faz uma avaliação positiva do que tem sido a governação de Luís Montenegro?

As governações. Temos dois governos de Luís Montenegro, tem tido um contexto difícil, precisamente por aquilo que eu referi antes de entrarmos no ar. A quantidade de eleições que tem tido que acompanhar são, obviamente, sempre um obstáculo à linearidade da governação. Estou expectante. Vamos ver se as reformas tão anunciadas e sobretudo aquelas que são absolutamente fundamentais, desde logo a reforma na Justiça, para consolidarmos a democracia portuguesa, temos que fazer uma reforma estruturante e estrutural no setor da Justiça, obviamente também tudo que se relaciona com o Serviço Nacional de Saúde e ainda com a educação.

Já devia haver alguns sinais de que algo estava a acontecer nessas áreas.

Eu julgo que já há alguns sinais. Não no setor da Justiça. Todavia, considero que a ministra da Justiça tem tomado medidas que ainda são medidas pontuais, mas que são absolutamente determinantes pra dar os primeiros passos pra uma reforma na Justiça. Mas é uma reforma que vai ter que ser de tal forma intrusiva ao quadro da Justiça em Portugal, que muito provavelmente estará em curso, espero eu, no papel, pra avançar, e faremos esse balanço mais adiante.

E com quem é que Luís Montenegro poderia fazer essas reformas, sabendo que não tem uma maioria que lhe permita avançar para essas reformas sozinho?

Luís Montenegro tem que dialogar com todos aqueles que foram eleitos. Tem que dialogar com o PS, naturalmente, tem que dialogar com o Chega, sem dúvida nenhuma. Nós estamos num quadro parlamentar que foi decidido pelos portugueses e, portanto, tem que fazer essas reformas com todos. E, sobretudo, naturalmente, com o PS e com o Chega e com a Iniciativa Liberal, que também conta.

Mas não será isso impeditivo, precisamente essa configuração parlamentar, impeditivo de que se façam reformas? Ou seja, esta necessidade constante de estar a procurar apoios de um lado e de outro não será um obstáculo à concretização dessas reformas?

É evidente que dificulta, mas com determinação e com diálogo permanente com o eleitorado, porque não há nenhum grupo parlamentar que não esteja atento à vontade do eleitorado, naturalmente, acho que pode esse diálogo ser bem concretizado.

Muito bem, vamos seguir para a próxima questão, Teresa Leal Coelho. Esta é fácil, achamos nós. Qual foi o candidato mais votado nos círculos da imigração, agora na primeira volta?

André Ventura.

Certíssimo. Votaram apenas 70 mil imigrantes num total de mais de 1.750.000 inscritos. Há resistências para tornar o voto dos imigrantes mais fácil.

Temos que fazer uma reforma profunda também no que diz respeito a criar melhores condições para os imigrantes votarem. Os imigrantes só votam nas eleições presidenciais desde 1997. Portanto, em 1986 não havia voto de imigração.

Mesmo assim, é presencial só.

É exclusivamente presencial, o que traz um conjunto de obstáculos, porque o número de assembleias de voto, mesas de voto, não é suficiente para ter uma cobertura em todo o território onde residem imigrantes, e por isso muitos têm que fazer deslocações de duas, três, quatro, cinco horas para irem votar. Não só essa questão, como uma outra preocupação da Comissão Nacional de Eleições é precisamente, e já pediu ajuda aos mídia, inclusivamente aqui ao Observador, para fazermos uma divulgação maciça das condições de voto no estrangeiro. Eu posso dizer que logo de manhã comecei a receber algumas queixas, comecei a receber mesmo no meu telemóvel, independentemente das queixas que entraram na CNE, algumas queixas de imigrantes a dizerem: "Nós não recebemos a carta em casa para poder votar, etc." Portanto, não há informação. A informação não tem chegado de forma eficiente ao nosso eleitorado fora de Portugal. E, portanto, antes de mais, é necessário ter uma ação de comunicação que esclareça todos os imigrantes de todos os segmentos, A, B, C e D, porque é em todos os segmentos que há dificuldade de compreensão de como é que podem votar. Por outro lado, a legislação eleitoral tem que ser alterada.

Mas fala-se disso há tanto tempo.

Fala-se há tanto tempo, não se fez.

Nós temos uma eleição base que é pós-revolução.

É verdade, fala-se há muito tempo.

Há pouco falávamos aqui antes do microfone fechado os vários prazos que agora estão em curso para chegarmos à segunda volta, não estão completamente ultrapassados.

Estão completamente ultrapassados. A questão agudiza-se desde 1997, na medida em que, admitindo o voto do imigrante, manteve-se na Constituição que a segunda eleição é feita 21 dias depois. Isso não é compatível, é muito difícil. Hoje, nesta eleição, os votos foram distribuídos pelo mundo por pessoas físicas com malas ou caixotes com votos, que foram entregar a Timor, à Colômbia, onde quer que seja, os boletins de voto, porque não havia nenhuma hipótese de que os boletins de voto chegassem em tempo, sobretudo porque agora também temos voto antecipado, que é outra das questões. O voto antecipado foi nos dias seis, sete e oito de janeiro, o que significa que os votos tiveram que chegar aos sítios mais recônditos do mundo, pelo menos no dia cinco de janeiro.

O voto eletrônico seria uma solução?

Eu julgo que sim, o voto eletrônico é efetivamente uma solução se nós queremos manter este universo eleitoral, e é bom que o queiramos manter.

Por que não se avançou já? Existem receios acerca do método?

Eu julgo que existem muitas desconfianças, mas recentemente a Assembleia da República já consensualizou no sentido de começar a fazer testes relativamente a essa suscetibilidade. Deixe-me dizer que, independentemente do voto eletrônico, nestas eleições presidenciais não houve cadernos desmaterializados. Se tivessem existido cadernos desmaterializados, poderia ter havido voto em mobilidade. E o voto em mobilidade que houve nas eleições europeias, efetivamente propicia que as pessoas vão votar.

Vão votar mais.

Mas não houve cadernos desmaterializados por algum receio. Eu, enquanto membro da CNE, alguns elementos da CNE tentamos, pressionamos mesmo, não só o Parlamento como o governo, no sentido de haver cadernos desmaterializados. O que acontece é que as condições técnicas, tecnológicas, nas eleições europeias deram uma enorme dor de cabeça ao governo, porque até às vésperas da eleição, o digital falhava, e por isso mesmo não quiseram arriscar numas eleições presidenciais, ir por esse caminho. Problemas dessa natureza.

E já sabemos como é que vão ser os boletins de voto na segunda volta?

Os boletins de voto vão ter dois candidatos.

Continentiros.

Posso lhe dizer.

Desta vez vão ser dois.

A resposta não acaba aqui. Vão ter dois candidatos. Posso dizer que já estão no prelo, porque a distância foi de tal forma acentuada. O problema é se houvesse muita proximidade com o terceiro, o prazo de desistência também já terminou, penso eu, hoje é dia 20.

Sim, hoje é dia 20.

E, portanto, já terminou, o que significa que aqueles serão os dois candidatos e, portanto, já estão no prelo. Vão ser distribuídos pelo mundo. Onde? Se não for possível entregar os votos com dois candidatos, então serão utilizados os votos da primeira volta.

Os boletins.

Os boletins.

Os boletins, peço desculpa, os votos não. Os boletins da primeira volta. Mas a própria lei eleitoral para o Presidente da República admite expressamente a utilização dos votos da primeira volta, dos boletins da primeira volta, na segunda volta. Mas isso será incidental onde não chegarem os boletins da segunda volta.

Portanto, a lei eleitoral precisa de uma revisão completa, mas os partidos parece que não têm urgência nisso.

Vão ter que ter. Nós, CNE, vamos pressionar, não podemos apresentar propostas, não temos, obviamente, essa competência, mas vamos equacionar soluções legislativas e notificar todos os partidos políticos, bem como a Assembleia da República e o governo, no sentido de que estas alterações sejam feitas em tempo, pelo menos para nos próximos cinco anos, tenhamos só os candidatos que são admitidos. Mas veja, nós falámos há pouco das eleições de 1986. Nas eleições de 1986 também houve tentativa de candidatos para introduzir no boletim, mas claro, não havia voto no estrangeiro, não havia voto antecipado, portanto, tudo era muito simplificado. E mesmo o número de boletins era completamente distinto do que é hoje. Porque nós, em 1986, tínhamos na ordem dos seis milhões de eleitores. Agora produzimos 13 milhões de boletins. Só agora acrescentar, com uma outra questão que é com as matrizes de Braille, que é outra dor de cabeça.

É tudo muito complexo. Vamos recuar aqui a eleições onde não havia muitas destas complexidades. Em 1976, as primeiras eleições autárquicas, depois do 25 de abril, quem foi a candidata do PPD/PSD à Câmara de Lisboa?

Não, é fácil.

1976.

Candidata.

Candidata, uma mulher.

Uma mulher. Câmara de Lisboa.

Depois fez carreira noutra câmara.

Fez carreira no poder autárquico.

Exatamente, noutra câmara.

Quando ouvir o nome, vai dizer: "Ah, pois é!"

76 estava um pouquinho ainda distante das eleições.

Quer uma ajuda?

Quero uma ajuda.

Então, Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite ou Helena Roseta?

Helena Roseta.

Olhando para este boletim de voto das presidenciais, entre os candidatos validados e que eles estavam mesmo a concorrer, só havia uma única mulher, Catarina Martins. Como é que olha para esse facto depois de 50 anos de democracia?

É verdade. Olho com preocupação, não só quando olho para o boletim de voto às presidenciais, como quando olhamos para o elenco dos primeiros-ministros que já tivemos em Portugal e dos presidentes da República que já tivemos em Portugal. E é com muita preocupação, porque a nossa sociedade não é inclusiva nesse sentido. Ou seja, é um ativo econômico haver uma participação da diversidade no exercício da política. E isso não acontece ainda de forma acentuada. As mulheres ficam na segunda e na terceira linha, por via da regra.

Mas é um problema da sociedade, que depois os partidos se limitam a reproduzir e a refletir, ou os partidos também têm responsabilidade, deveriam ter mecanismos para promover a participação das mulheres?

Eu direi que é um problema dos partidos, sobretudo um problema dos partidos e tradicionalmente como se organizam, tradicionalmente também como se organizam e como funcionam. Muitas vezes há imensa dificuldade de as mulheres, porque têm, por via da regra, modo de vida diferente dos homens, poderem participar nas reuniões que os partidos organizam sempre à noite ou em circunstâncias que não são propriamente compatíveis com as diversas tarefas que ainda maioritariamente são assumidas pelas mulheres. E espero que não haja um retrocesso, hoje em dia, com o mundo, a Europa e Portugal a virar à direita, espero que não haja um retrocesso no que diz respeito ao trabalho que já foi feito por muitas mulheres que falaram grosso, entre as quais Helena Roseta, como referimos há bocado, Manuela Ferreira Leite, também Leonor Beleza, as três mulheres que foram referenciadas, que têm voz grossa, porque tiveram que abrir caminho para as gerações seguintes e como nós, como a minha geração tem que abrir caminho para as gerações seguintes. Mas efetivamente, o escrutínio que é feito sobre as mulheres é, julgo eu, é opinião, muito mais exigente do que o escrutínio que é feito sobre os homens. Aliás, como dizia Manuela Ferreira Leite há uns anos atrás: "Nós só vamos conseguir ter paridade quando tivermos tantos homens incompetentes no topo, tantas mulheres incompetentes no topo como homens incompetentes."

Mas olha, aqui correu muito bem, 16 pontos.

Ah, muito bem.

Teresa Leal Coelho, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. Foi um gosto revê-la.

Obrigada. Foi um gosto. Obrigada.

Amanhã colocamos à prova Duarte Marques, diretor de campanha de Luís Marques Mendes.