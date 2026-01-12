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Começa agora a Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje, é nossa convidada a constitucionalista Teresa Violante. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia.

Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sabe como funciona?

Sei. Por isso já estou aqui um bocadinho-

Já sabe as leis da Comissão de Inquérito.

Já está na Constituição.

Então vamos lá. Uma relativamente fácil pra começar. No debate ao 11, na RTP, quem estava sentado ao lado de Henrique Gouveia e Melo? Evocar a sua memória visual.

Eu vi o debate até o fim.

E não consegue colocar?

E, por acaso, gostei bastante. Acho que foi um momento de televisão muito bem conseguido, com duas horas e meia. Não é fácil manter a atenção durante tanto tempo. Pelo menos eu mantive-a até o final.

Será que a atenção estava afetada?

Eu sou péssima neste tipo de questões, quando há aqueles quizzes que fazemos na praia, falho sempre. Tenho sempre que voltar atrás.

Tente recuar atrás e imaginar quem estava ao lado, de um lado e de outro. Bem, do lado esquerdo estava o teletipo, mas vamos seguir.

Eu acho que era do lado esquerdo de quem está a ver, portanto, lado direito do candidato. Eu acho que era o António José Seguro.

Certo.

Está certo.

Do lado direito.

Já tem dois pontos e meio.

Do lado direito, não sei, vai ser um tiro no escuro. Manuel João Vieira?

Era quem gostava que estivesse. Outra tentativa. Eu vou dar-lhe uma ajuda. António José Seguro e Marques Mendes, António José Seguro e André Ventura ou António José Seguro e Cotrim Figueiredo.

A primeira, António José Seguro e Marques Mendes.

A Teresa Violante é apoiante da candidatura de Henrique Gouveia e Melo. Que explicação encontra para os resultados das sondagens que têm sido conhecidas nos últimos dias e que o colocam num quarto lugar, ele que quando anunciou a candidatura era visto como o favorito?

Eu não sou comentadora de sondagens, não percebo nada. Sei muito pouco de estatística, apesar de ter tido uma disciplina de estatística no décimo ano e, portanto, tudo o que eu possa comentar sobre sondagens será puro achismo e acho que é fútil. Agora, relativamente, claro que há ali uma tendência relativamente a estudos de há seis meses e outros mais recentes, e parece-me que isso é muito natural. Primeiro lugar, por surgiram outros candidatos. Não só outros candidatos, mas uma panóplia. É uma competição muito renhida, há uma oferta muito diversificada a cobrir o espaço político do centro, do centro moderado, centro-direita, por um lado, e por outro lado, porque o almirante Henrique Gouveia e Melo veio a terreno e vai definir-se. Não se vai definir, claro, ele já estava individualmente mais do que definido, mas veio apresentar o seu pensamento. E quando apresenta o seu pensamento, tem que tomar posições, e algumas dessas posições são posições difíceis e que potencialmente têm custos eleitorais. E isso era algo que eu pessoalmente já estava à espera. Não é possível agradar a todo, sobretudo em tempos tão polarizados e tão tribalizados como este, é impossível ter um candidato que abranja todo o grande espaço político português. Agora, o que me parece de realçar, e não estou aqui a fazer campanha, mas de qualquer das formas, neste momento, isso é importante fazer, é que ele não teve receio de tomar certas posições que eram posições que se antecipavam como tendo custos eleitorais. E aquilo que eu realço mais é a coerência, a firmeza e a coragem de dizer aquilo que ele tem dito, sobretudo em matéria de imigração, que é provavelmente a matéria eleitoralmente mais divisiva, não só em Portugal, mas nas sociedades ocidentais atualmente, e em questões sociais.

A lei laboral, nomeadamente.

A lei laboral, nomeadamente, mas não apenas. E, portanto, há ali uma coerência e uma firmeza relativamente a essas matérias, que são matérias divisivas. Provavelmente há seis anos não seriam, pelo contrário, até trariam ganhos eleitorais. E há essa consistência nessas matérias. Eu acho que isso é notável, é alguém que se apresenta a uma eleição, apesar de não ser um político.

Mas o Gouveia e Melo foi precisamente acusado de, a certa altura, ziguezaguear, procurando agradar, por exemplo, ao eleitorado socialista, que parecia não estar muito convencido com António José Seguro. Viu nesse piscar de olho ao eleitorado socialista uma certa indefinição por parte de Gouveia e Melo, à procura de onde estão os votos?

Eu não vi indefinição. Eu vi alguém que, durante um certo período de tempo, que foi o período de tempo pré-eleitoral, esteve sob escrutínio público, e bem, porque as pessoas não conheciam o seu pensamento, a apresentar esse seu pensamento e a defini-lo. Agora, pelo fato de as suas ideias e aquilo que se pode extrair de conteúdo programático do pensamento de Henrique Gouveia e Melo ser um pensamento que é transpartidário, porque abarca eleitorado do PS, abarca eleitorado do PSD, mas abarca também outro eleitorado mais à direita, e eu estou convencida que abarcará também eleitores dos espectros mais à esquerda Isso não significa piscar o olhos, isso significa ele apresentar o seu pensamento. E se ele quisesse piscar olhos, provavelmente teria tido outras opções que lhe seriam, até mediaticamente, muito menos custosas. Não é fácil dizer aquilo que ele disse relativamente a quem é que é cidadão português, que é tão português um cidadão originário como um português naturalizado. E nos dias de hoje, isso não é popular. Aliás, acusam-no muito de ter posições. Isso é tudo menos popular, é corajoso.

E por isso mesmo, acha que ele poderá passar à segunda volta?

Eu estou convencida que ele tem grandes possibilidades de passar à segunda volta, mas sobretudo, eu espero que ele passe à segunda volta, porque aquilo que Henrique Coveia e Melo vem trazer a esta eleição é a possibilidade de haver uma competição eleitoral em Portugal, nas poucas que podem ser disputadas fora dos partidos, mas trazer realmente essa possibilidade de alguém de fora dos partidos poder ser eleito para um cargo político muito relevante, neste caso, o cargo político mais relevante.

Isso não é uma ameaça ao sistema?

Não é de todo uma ameaça ao sistema. O sistema já está ameaçado. E esse é que é o problema. O sistema está ameaçado. Isso nota-se no facto do Chega ser atualmente a segunda maior força política, mas não é o Chega que ameaça o sistema. O que ameaça o sistema é aquilo que conduziu a que o Chega chegasse a segundo lugar. E é a falta de resposta que os partidos políticos, o sistema de partidos, têm dado àquilo que são os problemas das pessoas. O nosso sistema é um sistema que concentra o controlo do sistema político nos partidos, e isso tem uma explicação, pelo contexto revolucionário e pela necessidade de domesticar o próprio processo revolucionário, mas depois os partidos apropriaram-se do sistema político de uma forma que o torna praticamente um cartel. Quando chega a altura de tomar certas posições que podem ser eventualmente contra os interesses dos partidos políticos, designadamente a nível de financiamento eleitoral, financiamento de campanhas, financiamento de toda essa parte, não há desacordo crucial entre os partidos políticos. Nós temos regime de financiamento político, que é um regime pensado para os partidos. Aliás, veja-se aquilo que sucede em volta das campanhas presidenciais. Nos termos da Constituição da República Portuguesa, tem de existir igualdade de tratamento entre as candidaturas, sejam elas oriundas de partidos políticos, sejam elas de cidadãos independentes. Aliás, supostamente são candidaturas uninominais, mas toda a máquina partidária pode ser colocada ao serviço da candidatura e isso não é contabilizado da forma como deveria ser para efeitos de financiamento. Os partidos políticos podem fazer adiantamentos, podem eventualmente substituir-se na responsabilidade se existirem dívidas. E, portanto, tudo isto mostra um jogo desequilibrado. E eu falo ainda de uma outra questão, que é uma questão crucial que pode justificar porque que o Estado falha tanto, que é a questão da partidarização da administração pública. A Constituição nunca pretendeu uma administração pública partidarizada e dependente das nomeações políticas. Isso é o resultado do funcionamento do sistema partidário nos últimos 50 anos. E leva a que quando tenhamos momentos de crise, temos atualmente o momento do SNS, em que se fala muito da questão das nomeações das administrações regionais de saúde, da necessidade de serem despartidarizadas, mas vamos um bocadinho atrás, quando foi a questão da vacinação, e estávamos ali, de facto, num momento de guerra, eu sei que muita gente discorda desta qualificação, mas se nós recuarmos atrás, todos nós temos memória para isso, nós sabíamos o que é que nós sentíamos quando estávamos em casa na altura. E foi necessário ir buscar alguém de fora dos partidos, porque o sistema político, que tem origem no sistema partidário, não conseguiu dar resposta. E nós transformamo-nos em exemplo mundial. Isto não é pouco. Transformarmos em exemplo mundial desta forma, veio cá o New York Times, veio Washington Post, veio o The Guardian, veio todas essas pessoas perceberem o que Portugal estava a fazer bem. E Portugal estava a fazer bem o processo porque foi despolitizado, foi despartidarizado, e agora permitam-me puxar a brasa minha sardinha, e liderado por Henrique Coveia e Melo.

Isto leva-nos à segunda pergunta, Teresa Violante. Ainda sobre as presidenciais, há pouco perguntámos onde é que Henrique Coveia Melo estava sentado no debate a 11. E no boletim de voto, em que lugar é que ele está?

Isso eu sei, porque eu já votei. Está no último lugar.

Está no último lugar. E então, olhou para o boletim de voto. Consegue entender por que estavam lá 14 nomes quando só 11 é que estão, de facto, a votos e são candidatos. Isto é um problema da lei eleitoral ou é o tal sistema que não consegue resolver problemas?

É um problema de administração. Portanto, esta decisão foi tomada por um órgão da administração eleitoral, neste caso, a Secretaria-Geral da Administração Interna.

Com base nos dados da lei?

Sim, é verdade. E apresentou isso como uma inevitabilidade, ou seja, tinha de ser assim. Não tenho a certeza que tivesse de ser assim. O que me parece é que é um faux pas, é um inconseguimento, para utilizar um termo que eu acho que é muito feliz no seu conteúdo, porque não se justifica. Eu votei ontem, como referi. O alerta que é dado aos eleitores para a inexistência eleitoral daquelas candidaturas que efetivamente estão nos boletins, é uma afixação na porta muito pouco visível e, portanto, não há aqui informação. Agora, há um mecanismo supletivo para reagir a atos da administração eleitoral. Portanto, os candidatos Qualquer um dos candidatos poderia ter reagido. E de fato, a nossa lei eleitoral, quer a do presidente da República, quer relativa às outras eleições, coloca nos candidatos, nas candidaturas, este ônus de zelar pela integridade do processo eleitoral. Nenhum candidato reagiu. É certo que o prazo de reação é de um dia, não é 24 horas, é um dia, é o que está na lei do Tribunal Constitucional. Nenhum o fez, provavelmente por desconhecimento, porque depois houve candidatos que se indignaram bastante e já este ano, porque a decisão foi tomada em 2024, mostraram sinais de "se calhar vamos reagir". Quando disseram isso, já estava totalmente extemporâneo.

Vamos avançar para a terceira pergunta. Esta tem a ver com o Tribunal Constitucional. Eu acho que é muito simples para uma constitucionalista. Quantos juízes compõem o Tribunal Constitucional?

Teoricamente ou atualmente? 13.

Teoricamente.

Atualmente, creio que estão 11.

O Tribunal Constitucional tem mantido a independência ou é particularmente vulnerável às inclinações ideológicas dos juízes que o compõem?

Essa é uma pergunta que pressupõe que se perceba o que é que faz um Tribunal Constitucional. Não apenas o nosso, mas o que é que faz um Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é o juiz do legislador, não é o juiz de casos concretos, embora depois decide casos concretos, mas apenas na parte relativa à validade constitucional de normas, essencialmente da legislação. E para exercer estas funções, ou seja, tem uma interferência direta naquilo que é o processo democrático, vai potencialmente invalidar decisões tomadas pela maioria. E, portanto, é um órgão que carece de uma legitimidade particular. Não há, basicamente, caso nenhum no mundo em que quem exerce esse tipo de funções sejam juízes de carreira. E nessa medida, estes órgãos têm sempre origem no sistema político.

Mais uma vez, voltamos ao político.

Mas esse é um excelente exemplo, Bruno, porque de fato, o modelo português é um modelo único em termos de composição do Tribunal Constitucional, porque tem o sistema da cooptação.

Serão três juízes?

Três juízes escolhidos pelos restantes juízes. De tudo aquilo que eu li sobre isto, não há mais nenhum exemplo desta forma peculiar. E quando nós temos algo que não é replicado, devemos estar sempre um bocadinho alerta. Mas o que é mais curioso é o que justificou isto. E este sistema foi encontrado na revisão constitucional de 82, por via do conflito que existiu na altura com o presidente então Ramalho Eanes. E portanto, foi uma revisão constitucional, aliás, que redefiniu a arquitetura do sistema político e o modo como o presidente da República se situa no sistema político. E aqui houve um pouco uma revisão ad hóminem, o que não é bonito. E de fato, o modo de nomeação do Tribunal Constitucional, quanto a mim, carece de revisão, para poder entrar ali candidatos que advêm de outras formas de nomeação, seja por intervenção dos conselhos superiores, seja por intervenção do Presidente da República, não se percebe, aliás, percebe-se, mas em termos normativos, não é justificado que o Presidente da República não tenha também uma intervenção nesse processo, senão uma cota de indicação. E, portanto, isto explica a elevada politização que existe entre nós em torno do Tribunal Constitucional. Feitas estas considerações, o Tribunal Constitucional vai entrar sempre na luta política, sobretudo um Tribunal Constitucional como o nosso, que tem a possibilidade de fazer fiscalização preventiva. Mais uma vez, é uma raridade em termos comparativos e, portanto, intervém diretamente no processo legislativo quando ele ainda está em curso. E mais, ele vai sempre intervir em questões polêmicas e questões que suscitam fragmentação. Independentemente de críticas que são legítimas relativamente a decisões concretas, e eu própria já fiz várias, eu sou bastante conhecedora da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Ao longo das várias décadas, conheço as suas evoluções, tenho algumas tipologias para catalogar. Sei que depende das composições e das dinâmicas que ali se estabelecem, mas eu sou uma firme apreciadora, no bom sentido, daquilo que tem sido o papel do Tribunal Constitucional no sistema português de garantia da Constituição.

Vamos em frente, Teresa Violante. Tem 12 pontos neste momento. Doze, faltam duas perguntas, portanto pode fazer os 22 se quer. Esta é relativamente simples para si: em que ano foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Em que ano?

Carta das Nações Unidas, em 1945, 48.

Certíssimo. A Teresa Violante é mestre em direitos humanos e democratização. Como é que olha para o que se passou, para o que se está a passar na Venezuela? E não temos muito tempo, porque isto está a bater.

Eu acho que ver um ditador cair nunca é algo que, pelo menos a mim, não me traz particular tristeza. Mas vejo com muita preocupação, é mais um sinal de erosão do sistema internacional baseado nas regras. Portanto, direito internacional Como qualquer direito.

Mas esse sistema existe, existiu sempre ou existiu enquanto coincidiu com os interesses, em particular, da superpotência que se tornou hegemônica depois da queda do Muro de Berlim, que é os Estados Unidos?

Mas essa é a pergunta para bingo que nós fazemos agora nos dias que correm. O direito internacional é um ramo de direito muito jovem e, portanto, padece das virtudes, mas sobretudo das insuficiências da juventude. E a ordem saída da Segunda Guerra Mundial foi sempre, de alguma forma, uma ordem baseada na força, não deixa de ser. O direito é, em si mesmo, e sobretudo o Estado de direito, esta aspiração humana, que é extraordinária, que é de achar, de querer domesticar algo que é natural, que é a força, por via de um sistema externo, um sistema baseado nas regras, que é naturalmente mais fraco. E, portanto, há sempre aqui uma componente aspiracional muito grande. Agora, existiu um equilíbrio durante muito tempo, que a Guerra Fria propiciou e, portanto, permitiu, de alguma forma, uma construção silenciosa do sistema internacional baseado nas regras, mas que foi também um período marcado pela assimetria e pela dificuldade de garantir que as regras também são obedecidas pelas grandes potências, quer de um lado, quer do outro. Nunca existiu na narrativa de perfeição que muitas vezes é feita e de simplificação. E essas violações, quer dizer, o Iraque, os bombardeamentos da NATO na antiga Jugoslávia, tudo isso são manifestações de erosão, de fragilidade. Agora, aquilo que eu acho que se está a passar atualmente é uma coisa distinta daquilo que sempre se verificou. É que o que acontecia então era que nós aferíamos a violação de uma norma, ou seja, a norma continuava a ser o padrão de atuação e a medida a partir da qual nós avaliávamos a conduta dos Estados, designadamente os Estados mais fortes. E esta linguagem de poder cru que o presidente Trump tem introduzido. Aliás, quando foi a invasão da Ucrânia, o presidente Putin fez um esforço.

Por justificar.

Algum esforço, por justificar à luz do direito internacional. E é essa ausência que a mim me preocupa particularmente, porque violações por parte das grandes potências e dificuldade de garantir que os Estados Unidos respondessem, em termos de justiça internacional, accountability, nunca subscreveram o TPI. Portanto, as ofensas ao próprio TPI não são exclusivas do presidente Trump.

Teresa Vilante, estamos mesmo com tão pouco tempo, passamos do direito internacional para o direito norte-americano, em que cidade foi redigida a Constituição dos Estados Unidos?

Filadélfia.

E a democracia dos Estados Unidos vê-a ameaçada?

Sim.

Claramente, sem qualquer dúvida.

Claramente. Agora, os Estados Unidos são um sistema com muitas devoluções de poder, não só a arquitetura federal, mas também outros mecanismos.

Mas isso já se dizia, desculpe, em 2016, quando a primeira eleição de Donald Trump, dizia-se isso, que o sistema iria impedir que o poder se concentrasse demasiado nas mãos do presidente. Isso está a funcionar?

Não, não está a funcionar. E eu estava a referir essa questão da devolução e da multiplicação de poderes no sentido de ter esperança que consiga surgir uma resiliência plurilocalizada.

Do sistema, resiliência do sistema.

O próprio sistema, aquilo que os Estados Unidos estão a revelar atualmente é uma fragilidade que já está identificada há bastante tempo por vários autores. Em primeiro lugar, uma fragilidade assente em grandes desigualdades e a questão transversal da discriminação, que nunca foi eliminada, desde a questão da escravatura, a questão da segregação, as lutas que tiveram de ser travadas pelos direitos de voto, etc. Portanto, há essa questão, há a questão da brutal desigualdade. Há vários Estados Unidos, o Midwest é totalmente diferente da Califórnia. Isso implica também uma enorme desigualdade e assimetria entre o demos. Não há um demos, há vários povos. Agora, sobretudo, há a própria fragilidade das democracias. As democracias dependem sempre de algo que não se pode impor, que é uma convicção, uma adesão. E se essa adesão, que ela não possa existir casuisticamente, é normal. Quando ela começa a não existir de uma forma generalizada, aí não há regras, não há força, não há instituições, não há normas, não há tribunais que consigam combater isso.

E assim chegou aos 22 pontos. Foi só aquela de quem estava do lado esquerdo.

Fui uma ajudinha.

Maria João.

Teresa Vilante, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito.

Obrigada a vocês.

Obrigada, boa semana.