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Quinta-feira, abrimos agora a conferência de imprensa, o espaço onde falamos sobre algumas das notícias em destaque nos jornais nacionais e internacionais, todas as manhãs. Comigo está o jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Bom dia, Diana.

Bem-vindo. Começamos com o acordo de cessar-fogo para o conflito na Faixa de Gaza, assinado esta madrugada.

É um tema que faz manchete na maior parte da imprensa nacional e internacional, o acordo assinado entre o Hamas e Israel no Egito. Egito porque era neste país onde estavam a acontecer as negociações, com mediação de delegações egípcias e do Catar. O jornal norte-americano "The New York Times" destaca a troca de reféns e prisioneiros que está prevista, troca que começa já este domingo. Numa primeira fase, vão ser libertados os reféns vivos e depois, na segunda-feira, vão começar a ser libertados todos os corpos.

E o jornal francês "Le Figaro" destaca o papel de Donald Trump neste acordo.

Escreve que o plano do acordo de cessar-fogo em Gaza é uma vitória da política externa de Donald Trump. O jornal francês sublinha os esforços da Casa Branca para chegar a este acordo e cita o presidente norte-americano, Donald Trump, que disse esta madrugada estar muito orgulhoso com os resultados destas negociações e destaca o "Le Figaro", que Trump tinha dito que, assim que o acordo fosse aceito por ambos os lados nestas negociações, que o conflito terminaria imediatamente. E o jornal francês destaca que, ainda que isso não vá acontecer de forma tão linear, vai ser possível, no prazo de 72 horas, libertar todos os reféns e prisioneiros.

O jornal brasileiro "Folha de S.Paulo" escreve sobre a retirada das tropas israelitas.

E vai buscar declarações do porta-voz do exército israelita. Rafael Rosen Jan diz que a chegada a este acordo foi possível devido a uma mudança de postura da comunidade internacional perante a guerra no Médio Oriente e especialmente perante Israel. O exército israelita diz que se compromete de forma faseada a retirar a presença militar de Gaza. Diz que o faz porque esta foi a primeira ocasião em que o Hamas foi submetido a uma pressão mais intensa para libertar os reféns do que Israel para suspender as operações militares.

Passamos agora à imprensa nacional, João. O "Correio da Manhã" fala na redução do apoio do governo aos preços do gasóleo e da gasolina.

Um corte que vai custar € 500 milhões aos consumidores. Em causa, a reversão parcial do desconto nos combustíveis já no próximo ano. O "Correio da Manhã" diz que o Orçamento de Estado, que vai ser esta tarde entregue pelo governo, tem já em conta essa descida no apoio aos combustíveis. O desconto no preço dos combustíveis está em vigor desde 2022, quando as taxas de inflação atingiram um pico por causa da pandemia. A Comissão Europeia pede que Portugal elimine este apoio financeiro aos combustíveis. O "Correio da Manhã" diz que o Orçamento de Estado para 2026 já inclui essa descida.

Também em manchete do "Correio da Manhã", entrega ainda do Orçamento de Estado.

A proposta do Orçamento do Estado vai ser entregue pelo ministro das Finanças, Almeida, na Assembleia da República. O governo que entrega esta proposta um dia antes do prazo limite, que termina esta sexta-feira.

Olhamos para o "Jornal de Negócios", os investidores pedem ao governo que estimule mais a poupança.

A Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios pede que Portugal siga no sentido da Comissão Europeia e crie mais estímulos à poupança e investimento. Na verdade, a criação de contas poupança isentas de impostos faz já parte do programa eleitoral da AD, mas ainda não saiu do papel. A Associação de Investidores apela ao governo que materialize esta ideia e tenha em conta os benefícios das poupanças para o mercado financeiro.

O "Diário de Notícias" dá conta de um aumento no investimento do setor de hotelaria este ano.

Ascende aos €650 milhões este ano. Relativamente a 2024, o país investe este ano mais 25% no setor hoteleiro. O "Diário de Notícias" dá conta de que os principais investidores no setor de hotelaria continuam a ser estrangeiros e que a falta de oferta nas grandes cidades portuguesas está a levar este investimento para novas geografias no país. É o caso dos Açores, Comporta e do Douro.

Está feita a conferência de imprensa desta quinta-feira, hoje com o jornalista João Campos. Estamos de regresso amanhã.