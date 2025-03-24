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Está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago-vos a história de um patinador de velocidade em gelo, um verdadeiro speed skater japonês com 95 anos.

Olá!

Pois é, quando o Paulo Ferreira põe os olhos nisto com a tua corridinha de manhã.

Eu ontem vi uma notícia.

Pões os olhos, põe uma monócula nas pernas, não.

Não pões mais nada.

Só os olhos.

Ontem vi uma notícia de uma senhora com 72 ou 76 anos.

Uma jovem.

Uma jovem que faz todos os dias crossfit.

E o Dr. Carlos.

Consegue levantar 100 quilos.

É bem.

É sim.

Olha, este chama-se Marumo.

Marumo Hirdemoto.

Há sete anos fez a sua primeira corrida internacional em Moscovo. Demorou três vezes mais a chegar ao fim do que a maioria dos outros skaters, mas não importa, porque ele também era três vezes mais velho. Tinha 88 anos e o tempo que fez foi suficientemente rápido para ganhar uma medalha de prata na categoria de idade de 85 anos ou mais.

Mas ele começou com 80 e tal.

Começou com 80 e poucos, 86. Desde então, só tem ganhado medalhas de ouro. Nesta entrevista que deu ao New York Times, a partir da sua casa no Japão, mostrou uma mochila com mais de 20 medalhas de ouro, todo orgulhoso. Agora tem 95 e na sua corrida mais recente, uma competição nacional no Japão em janeiro, competiu numa categoria que foi criada só para ele, 95 e mais, e até agora tem a categoria só para ele, porque não há adversários.

É o primeiro e é também o último.

Podias calmas.

Exatamente. Na parede lá de casa há várias placas do Guinness, do patinador masculino de velocidade de competição mais velho do mundo. O rival mais próximo é um norueguês, cinco anos mais novo. A competidora feminina ativa mais velha é uma holandesa de 80 anos. Correr nem foi ideia dele, um amigo é que o convenceu com uma espécie de desafio. Tinha 86 anos. Agora diz que é uma maneira divertida de passar o tempo e que nunca imaginou ser um corredor internacional. Tem quase um século de vida. Começou a patinar por volta de 1940, quando tinha cerca de 10 anos. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, apesar de se ter voluntariado com 15 anos para pilotar uma missão kamikaze. Foi premiado pelo Imperador do Japão por ensinar outros agricultores a lucrar com o cultivo do aipo e ainda hoje publica uma curta revista mensal dedicada à poesia tradicional japonesa. Ele diz que ter sobrevivido precisamente à Segunda Grande Guerra foi o que o ensinou a aproveitar a vida ao máximo e por isso diz agora que com 95 anos quer patinar pelo menos até chegar aos 100, mas sabe que talvez não possa conseguir isto porque já sofreu algumas quedas. A pior foi esta última em janeiro. A pista era ao ar livre. Quando o tiro da largada soou, começou a nevar. Ele caiu logo no início, mas isto não o impediu de chegar ao fim. Não se conseguiu levantar. Ainda assim, em vez de desistir, rastejou pelo gelo até à meta. Lá conseguiu e foi recebido com muitos aplausos. A história é mesmo bonita e inspiradora, com muitas imagens, muitas fotografias. Está no New York Times.

Eu também trago hoje uma história muito inspiradora. Por acaso não. Mas falaste aí de um norueguês, eu vou falar de outro. Este senhor chama-se Arve Hjalmar Holman.

Deve ser amigo do Sr. Marumo.

Com certeza. E apresentou uma queixa contra a empresa do ChatGPT, que o acusou falsamente de ter assassinado dois dos seus filhos. É verdade. Então, como é que isso aconteceu? Ele descreve-se como uma pessoa normal, que não é uma figura pública, este norueguês, e diz que perguntou ao ChatGPT por informações sobre ele. Ele escreveu: "Quem é o Arve Hjalmar Holman?" E o ChatGPT respondeu. O ChatGPT tem resposta para tudo.

Quando não sabe, inventa.

Inventa, vai buscar coisas estranhas.

Nunca fiz essa pesquisa.

Nunca fizeste? Então experimenta. Podes ter surpresas.

Já fizeste, Carla?

Fizeram os meus filhos.

É assustador.

Não, mas é errado. Começa bem, mas depois vai tudo fora.

Tem erros. Também já experimentámos lá em casa, em relação a todos, o que é engraçado. Então o ChatGPT disse que Arve Hjalmar Holman é um indivíduo norueguês que se tornou famoso devido a um evento trágico. É pai de dois rapazes.

Isso é verdade.

De sete e 10 anos, isto é o que o ChatGPT escreveu, que foram encontrados mortos de forma trágica num lago perto da cidade de Trondheim em dezembro de 2020. E dizia também que o caso chocou o país e que Holman, este homem, tinha sido condenado a 21 anos de prisão por ter assassinado os filhos.

Mas ele tem, de facto, dois filhos?

Calma.

Estou ansiosa por saber.

Ele apresentou a queixa à Autoridade da Proteção de Dados na Noruega, a dizer que é uma história completamente falsa, embora contendo elementos verdadeiros sobre a sua própria história, como a cidade onde vive, o número de filhos que tem.

Está a haver mais Marias na Terra.

E a diferença etária entre os filhos também estava correta. E nesta queixa apresentada por um advogado, diz que o queixoso ficou profundamente perturbado com esta informação, que recebeu em resposta ao pedido que fez ao ChatGPT, que poderia ter um efeito negativo na sua vida privada se outras pessoas fizessem essa mesma questão ao ChatGPT. E acrescenta também na queixa que ele nunca foi acusado nem condenado de nenhum crime e é um cidadão exemplar. Esta queixa alega que esta resposta difamatória do ChatGPT põe em causa certas normas também europeias em relação à proteção de dados e solicita à autoridade que faz esta vigilância sobre a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, diz que tem de efetuar alterações a este modelo para que a situação não se repita. A empresa já veio pedir desculpas por este erro.

Estas pequenas imprecisões.

Diz que continua a pesquisar, a fazer novas investigações para melhorar a precisão dos modelos e para reduzir aquilo a que chama alucinações do ChatGPT. Não se percebe muito bem como é que chegou a estes resultados. Pode ser por aquela questão das previsões da palavra mais provável de vir a seguir a uma palavra, pode ser porque existe alguém com o nome parecido. Pode ser.

Ou com esse nome até.

São várias as possibilidades para que isto aconteça. A verdade é que para a pessoa que se vê numa situação destas fazer uma pesquisa, começa a imaginar: e se isto fosse outra pessoa ou uma empresa a fazer a pesquisa sobre o meu nome, que consequências é que isto poderia ter? É mais um caso em que se mostra que a inteligência artificial tem aqui uns loopholes, tem aqui uns buracos que podem ser perigosos. Está no The Guardian esta notícia.