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Abrimos agora a conferência de imprensa, espaço onde passamos em revista algumas das notícias em destaque na imprensa nacional e internacional esta manhã. Comigo está o jornalista Miguel Gato. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

Começamos com a capa do Jornal de Negócios e a entrevista da Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Maria Rosário Palma Ramalho recusa abdicar das linhas mestras do anteprojeto de alterações ao Código de Trabalho.

Embora admita analisar tanto novas propostas de associações patronais que têm insistido nos despedimentos, como de associações sindicais sobre o aumento dos dias de férias por ano. Nesta entrevista, a Ministra do Trabalho e da Segurança Social diz que a prioridade para a concertação social é tentar um acordo sobre a lei laboral, que foi apresentada pelo governo. As metas do salário mínimo só serão revistas por acordo com os parceiros, mas Maria Rosário Palma Ramalho admite ajustar a trajetória do salário mínimo apenas no próximo ano.

E Miguel, as eleições autárquicas ainda estão a dar o que falar, estão a ser marcadas por irregularidades.

Sim, por exemplo, na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, foram identificados problemas que podem influenciar os resultados finais das votações e até levar à impugnação dos resultados e à repetição do sufrágio. Nesta freguesia, cerca de 60 eleitores recorreram ao voto antecipado e para o voto para a Assembleia de Freguesia não tinham os quadrados junto aos partidos Chega e CDU, o que inviabilizou o voto destas pessoas nestas forças partidárias. Face a esse cenário, a Comissão Nacional de Eleições decidiu colocar à parte esses boletins, sendo que a contagem apenas será efetuada hoje, a partir das 9h. É um artigo em destaque no Jornal de Notícias.

E o Público destaca os preços do turismo que subiram em Portugal acima da média dos países do sul da Europa.

Sim. Desde 2019, os preços de restauração e hotelaria subiram mais de 30% no nosso país, por comparação com os concorrentes da Europa Mediterrânica, onde o valor está perto dos 20%. A análise do Banco de Portugal faz um paralelismo entre o aumento dos preços do turismo e a subida do número de turistas em território nacional. Também este valor é superior ao da média do sul da Europa, 15% contra 8%.

E Miguel, numa altura em que se fala também da saúde mental nos jovens e a relação com a internet, foi criado um instituto que vai servir para conciliar o bem-estar social com inteligência artificial.

O instituto nasceu ontem no Grémio Literário, em Lisboa. O manifesto fala numa exposição excessiva, por parte dos jovens, ao mundo digital e com consequências para a saúde física e mental. O Instituto para o Bem-Estar Digital, é este o nome, quer realizar mais estudos sobre o impacto da internet na população mais jovem. É o que escreve esta manhã o Diário de Notícias.

Olhamos agora para a imprensa internacional, Miguel, o The Guardian destaca um alerta: os Estados Unidos estão numa trajetória para um regime autoritário.

Sim, é um relatório elaborado por mais de 300 antigos responsáveis de inteligência e segurança nacional. Aponta sinais claros de erosão democrática neste segundo mandato de Donald Trump, que inclui, por exemplo, o enfraquecimento dos tribunais, a manipulação de eleições ou também problemas relacionados com o próprio poder executivo da administração Trump. O relatório descreve um cenário próximo do chamado autoritarismo competitivo, em que as instituições continuam a existir formalmente, as instituições democráticas, mas perdem a capacidade real de conter e controlar o poder presidencial.

Ainda nos Estados Unidos, o Politico noticia que o Departamento de Estado norte-americano revogou vistos a seis cidadãos estrangeiros que celebraram nas redes sociais o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

Os visados são de países como a Argentina, o Brasil, a Alemanha e o México. A medida defendida pela administração Trump, como uma questão de segurança nacional, está a gerar forte contestação por parte de grupos de defesa da liberdade de expressão, que denunciam censura política. Charlie Kirk, o fundador da organização Turning Point USA, foi morto a tiro numa universidade.

E Miguel, seguimos para a Rússia. O The Washington Post relata que uma jovem cantora de 18 anos foi detida em São Petersburgo por liderar um pequeno concerto de rua contra a guerra e contra o regime de Vladimir Putin.

Diana Loginova e a banda StopTime têm desafiado a censura política na Rússia com atuações públicas, onde cantam músicas de artistas exilados do regime de Vladimir Putin. A jovem esteve 13 dias presa e o caso tornou-se viral nas redes sociais, tornou-se um símbolo de resistência cultural. É uma notícia que está também esta manhã em destaque na imprensa norte-americana.

A BBC, Miguel, revela uma onda de detenções em massa de membros de uma igreja cristã na China.

Sim, uma das maiores igrejas protestantes, a Zion Church, o fundador foi preso na cidade de Beihai e acusado de uso ilegal de redes de informação. Várias organizações cristãs internacionais falam numa nova vaga de perseguição religiosa coordenada a nível nacional. Já as autoridades chinesas justificam esta repressão com apenas o cumprimento da lei.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista Miguel Gato. A conferência de imprensa está de regresso na próxima semana.