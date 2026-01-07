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Está aberta a conferência de imprensa na Rádio Observador. Vamos saber o que contam esta manhã os jornais de Portugal e do Mundo. A edição de hoje é do jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Miguel. Bom dia.

Começamos com o jornal Público. A Inspeção-Geral para a Educação alerta para falhas na fiscalização das bolsas de estudo no ensino superior.

Mais de um terço das instituições de ensino superior portuguesas não têm planos de fiscalização das informações apresentadas pelos estudantes na candidatura a bolsas de estudo. É uma conclusão da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que auditou 33 universidades e politécnicos entre 2019 e 2024. O relatório recomenda que o Ministério da Educação imponha a obrigatoriedade de planos de auditoria interna e de verificação das candidaturas, inclusive nas bolsas atribuídas automaticamente. As auditorias detetaram nove bolsas indevidamente atribuídas.

Passamos agora para o Diário de Notícias. Começa o segundo período de aulas, ainda sem acordo entre professores e governo.

Em causa está o estatuto da carreira docente. A FENPROF apresenta hoje a contraproposta ao Ministério da Educação. Se a reunião não for ao encontro das principais exigências, o sindicato promete avançar ainda este mês com uma grande iniciativa de professores. É o que diz a FENPROF. Ao Diário de Notícias, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, teme um segundo período escolar marcado por várias greves.

E seguimos agora para o Jornal de Notícias. Atropelamentos fatais em Lisboa batem recordes, João.

Sete pessoas morreram atropeladas em Lisboa em 2025, mais do que nos três anos anteriores juntos, segundo dados da Polícia de Segurança Pública. Apesar de o número total de acidentes não ter aumentado, a gravidade agravou-se. Registaram-se 471 atropelamentos em Lisboa, com perto de 500 feridos ligeiros e 20 graves. A associação Vizinhos em Lisboa fala numa epidemia de atropelamentos e culpa o excesso de velocidade e a falta de fiscalização. Ao Jornal de Notícias, o movimento pede mais zonas, velocidade de 30, passadeiras elevadas e radares para travar a escalada de mortes nas ruas da capital.

Vamos agora à imprensa internacional. João, nos últimos dias temos dado destaque à situação na Venezuela. Fazemos agora uma ronda pela imprensa da Venezuela e dos Estados Unidos. Começamos com o jornal venezuelano El Nacional, com destaque para as novas ameaças de Donald Trump ao governo venezuelano.

Desta vez, ao ministro do Interior, Diosdado Cabello, terá sido aconselhado pela Casa Branca a cooperar com a transição liderada por Delcy Rodríguez ou tornar-se o próximo alvo de sanções e ações diretas de Washington. É considerado um dos pilares do chavismo e é visto pelos Estados Unidos como uma figura-chave para manter a estabilidade depois da detenção de Nicolás Maduro. Ainda assim, os Estados Unidos estarão preocupados com o histórico de rivalidade com Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela. Esta relação agrid doce do ministro do Interior com a presidente venezuelana pode transformar-se num obstáculo à nova administração e dificultar o cumprimento das exigências impostas pela Casa Branca. Entre estas exigências que os Estados Unidos querem ver em breve atendidas estão abrir a indústria petrolífera venezuelana em condições favoráveis para empresas americanas, acabar com o tráfico de droga, expulsar as equipas de segurança cubanas e cortar na cooperação com a Rússia, China, Cuba e Irão.

Já o jornal El Universal destaca um novo momento de oposição da presidente venezuelana aos Estados Unidos.

Depois de ter abrandado o discurso face à Casa Branca, Delcy Rodríguez volta agora ao ataque. Não há agente externo a governar a Venezuela e que as decisões são tomadas por Caracas e mais ninguém, é o que diz a presidente interina da Venezuela, garante que o país vai defender a soberania e a Constituição bolivariana e que o povo está disposto a entrar nessa mesma luta. É um recado direto de Delcy Rodríguez para Donald Trump, depois de o presidente norte-americano ter aconselhado a seguir as orientações americanas.

Vamos agora à imprensa norte-americana e começamos pelo The New York Times. Donald Trump garante que os Estados Unidos vão começar a receber petróleo venezuelano.

Até 50 milhões de barris de petróleo e os lucros serão usados para beneficiar os povos dos dois países. É o que diz Donald Trump. Este anúncio levantou dúvidas sobre a base legal do acordo e sobre o que Caracas receberia em troca. Apesar de possuir grandes reservas de petróleo, a Venezuela produz hoje menos de 1 milhão de barris por dia e os analistas com quem o jornal americano The New York Times falou temem que se a Casa Branca obrigar a Venezuela a produzir mais petróleo, isso fará reduzir o preço global do petróleo e da gasolina, especialmente nos Estados Unidos.

Terminamos no The Washington Post, que tem em destaque esta manhã, João, uma nova onda de repressão na Venezuela contra os colaboradores da operação norte-americana.

O jornal diz que os venezuelanos passaram de uma breve esperança a um clima de medo após a captura de Nicolás Maduro e a nomeação de Delcy Rodríguez como presidente interina. O governo está a responder à queda de Maduro com uma nova vaga de repressão. O Washington Post escreve que o clima na Venezuela é de que o líder caiu sim, mas o aparelho de poder e a ameaça de retaliações continuam a dominar o cotidiano da cidade venezuelana.

Foi a conferência de imprensa com o jornalista João Costa Campos.