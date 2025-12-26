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Conferência de imprensa, vamos saber o que contam os jornais em Portugal e no mundo. A edição de hoje é com o João Costa Campos. Olá, bom dia, João. Bem-vindo.

Olá, Diana. Bom dia.

Vais começar com o jornal Público. Foi chumbado o plano de revitalização da HeliPortugal, a empresa que opera três helicópteros do Estado.

O tribunal rejeitou o plano por considerar que o documento não obteve a maioria necessária dos votos dos credores. A empresa contesta a decisão e já recorreu. Apesar do chumbo e da suspensão das licenças comerciais pela ANAC, Autoridade Nacional de Aviação Civil, os helicópteros continuam a operar ao abrigo de um regime especial. A HeliPortugal é ainda a favorita, ao que escreve o jornal Público, num concurso para alugar cinco helicópteros destinados ao combate de incêndios, num contrato com o Estado que poderá valer mais de 8,5 milhões de euros.

Passamos para o Diário de Notícias, que dá destaque à mensagem de Natal do primeiro-ministro.

Luís Montenegro, que usou o exemplo da mentalidade de Cristiano Ronaldo na mensagem de Natal para apelar ao reformismo e à ambição nacional. O primeiro-ministro disse que Portugal precisa trocar a mentalidade do deixa andar por uma cultura de superação e resultados. Garante que o país vive um período de estabilidade que deve ser aproveitado para reformas estruturais. Uma mensagem que não foi bem recebida à esquerda, inclusive na Iniciativa Liberal, que defende que a mensagem do primeiro-ministro é prova de que Luís Montenegro desconhece o país real.

Seguimos agora para o Jornal de Notícias. A viúva e os dois filhos do militar da GNR morto em serviço no rio Guadiana já receberam uma indenização do Estado.

No valor de €217.500 e pago em tempo recorde, um mês e meio depois do acidente, o inquérito interno concluiu em apenas um mês que estavam reunidos todos os pressupostos para o pagamento da compensação especial por morte, que foi depois oficialmente concedida pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Pedro Manata, de 50 anos, servia há quase 27 anos na GNR e foi louvado a título póstumo pelas excepcionais qualidades e virtudes militares, em especial no combate ao tráfico internacional de droga e à criminalidade transfronteiriça.

Rumamos agora, João, à imprensa internacional. E começamos com o The Guardian. Uma vítima de Jeffrey Epstein pede que André, o ex-duque de York, seja levado à justiça e responda às autoridades norte-americanas.

Depois da divulgação de novos documentos do chamado Epstein Files, ficheiros Epstein, Marina Lacerda defende que o antigo príncipe britânico deve ser questionado sobre o seu alegado envolvimento na rede de tráfico e abuso de menores montada pelo multimilionário Jeffrey Epstein, uma vez que eram amigos próximos e há vários registros que comprometem o antigo príncipe André. É um apelo que está em destaque hoje no The Guardian.

Para que ele responda nos Estados Unidos, na justiça. Fechamos com o El País, João, que escreve que o regime de Nicolás Maduro levou a cabo a maior operação de libertação de presos nos últimos tempos.

O governo venezuelano libertou 71 presos detidos no contexto dos protestos contra as eleições presidenciais do ano passado, naquela que é descrita como a maior vaga de libertações de presos em vários meses. Foram libertados 65 homens, três mulheres e três adolescentes. Ainda assim, as organizações de direitos humanos na Venezuela consideram a medida claramente insuficiente, e estou a citar, e lembram que mais de mil pessoas continuam atrás das grades por motivos políticos.

Obrigada, João Costa Campos. Foram estes alguns destaques da imprensa nacional e internacional trazidos aqui pelo jornalista João Costa Campos. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.