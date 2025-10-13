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Abrimos aqui a conferência de imprensa, um espaço onde passamos em revista algumas das notícias em destaque nos jornais nacionais e internacionais esta manhã. Comigo está o jornalista Miguel Gato. Bom dia, Miguel.

Bom dia.

Boa segunda-feira. Naturalmente, o destaque para as eleições autárquicas, é capa de todos os jornais, os principais jornais, pelo menos, da imprensa nacional.

E começamos com o jornal Público. Escreve: "A noite fez-se laranja", natural destaque para a vitória do PSD nas autárquicas de ontem. Os sociais-democratas que vencem em Lisboa e conquistam também o Porto e o maior número de câmaras municipais no país. Em 2021, tinha sido o PS a consegui-lo. O Partido Socialista, que conseguiu vitórias em capitais de distrito que atenuam uma quebra eleitoral. O Chega fica muito aquém do prometido, é o que escreve esta manhã o jornal Público.

Eleições autárquicas também em destaque aqui no Observador, Miguel.

Luís Montenegro ganha fôlego para governar, o PS resiste com a conquista de câmaras importantes e o Chega está ainda longe da piscina dos grandes. Um especial escrito pela editoria de política do Observador, a explicar as implicações políticas que tem este resultado autárquico do PSD na gestão do governo minoritário da AD. O Observador que destaca também a quebra do PCP, que passa de 19 presidências de câmara para 12, o CDS, que se mantém na liderança de seis autarquias e destaque também para o movimento Nós Cidadãos, que conquista dois concelhos ontem à noite.

O Jornal de Notícias destaca a vitória de Pedro Duarte no Porto.

E algumas das conquistas principais do PSD nesta noite eleitoral: Lisboa, com Carlos Moedas a ser reeleito presidente de câmara. Também o regresso de Luís Filipe Menezes à Câmara de Gaia, a vitória por uma unha negra de João Rodrigues em Braga, Luís Souto, que se manteve no poder em Aveiro, e destaque também para Guimarães. O PSD vence pela primeira vez esta autarquia, depois de 36 anos de liderança socialista. É Ricardo Araújo, o novo presidente da Câmara de Guimarães.

No Correio da Manhã, uma sondagem para as eleições presidenciais de janeiro. Há empate técnico entre três candidatos: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e André Ventura.

É o que diz este estudo da Intercampus para a CMTV, dá 21,6% das intenções de voto ao almirante Gouveia e Melo, que está ligeiramente à frente de Luís Marques Mendes, com 19,7%, e André Ventura, com 19,1%. Bem atrás, segue António José Seguro, com 10,2% das intenções de voto, praticamente empatado com João Cotrim Figueiredo. Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda, consegue quase 6% nesta sondagem. António Filipe, do PCP, não vai além dos 3,7%.

Passamos agora para a imprensa internacional, com destaque para o acordo de cessar-fogo no Médio Oriente.

Vários jornais europeus destacam a entrega dos reféns israelitas, que devem ser entregues esta manhã a Israel pelo Hamas. Em troca, o governo israelita vai libertar 250 prisioneiros palestinianos e mais de mil detidos. Destaque também para a cimeira que acontece hoje no Egito, com a participação de vários líderes mundiais. Vão discutir o acordo de paz apresentado pelos Estados Unidos. O Guardian escreve também que a partir da tarde de hoje, o Reino Unido vai receber uma conferência de três dias organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. O evento contará com representantes da Autoridade Palestiniana, também da Arábia Saudita, da Jordânia, da Alemanha e da Itália, assim como parceiros como o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e o Banco Mundial, além de financiadores do setor privado e do desenvolvimento, a pensar, Diana, na reconstrução da Faixa de Gaza.

E deixa-me dizer só aqui, num breve parêntesis, que recebemos também aqui a indicação de que já foram libertados seis reféns pelo Hamas.

Começavam a esta hora, às 06:00.

Exatamente. Em França, destaque para a recondução de Sébastien Lecornu no cargo de primeiro-ministro.

Uma versão 2.0 de um executivo fragilizado e um governo assinado pelo presidente Emmanuel Macron, é o que escreve o Le Figaro esta manhã. Esta semana é apresentado precisamente o novo governo francês. A França insubmissa à esquerda e a União Nacional à direita ameaçam com moções de censura. Já os republicanos de centro-direita podem também entrar em cisão com Sébastien Lecornu e não viabilizar o governo, é o destaque da imprensa francesa esta manhã.

Na imprensa norte-americana, destaque para o shutdown do governo que se mantém.

De acordo com o Washington Post, a paralisação do governo federal já começa a atingir diretamente a população. Centenas de milhares de funcionários públicos estão sem receber e muitos serviços encontram-se suspensos. Economistas ouvidos por este jornal, o Washington Post, alertam para os efeitos em cadeia na economia, caso o impasse político entre democratas e republicanos se venha a prolongar nas próximas semanas.

Foram alguns destaques dos jornais nacionais e internacionais com o jornalista Miguel Gato. A conferência de imprensa regressa amanhã.