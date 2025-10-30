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Abrimos agora a conferência de imprensa, espaço onde passamos em revista algumas das notícias em destaque na imprensa nacional e internacional. Eu sou Nadine Soares, comigo está o Miguel Gato. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

Começamos com a principal notícia em destaque no jornal Público, relacionada com o Novo Banco.

O Ministério Público junta numa só investigação vários negócios duvidosos do Novo Banco, um único processo que reúne agora inquéritos que vão avaliar a existência de eventuais crimes de corrupção, burla qualificada e branqueamento de capitais no contexto da venda de ativos do Novo Banco desde 2018, é o destaque no jornal Público.

E no Diário de Notícias, destaque para o orçamento do Estado.

O DN escreve que o BNP ainda pesa € 5.000 milhões no orçamento do Estado para 2026. O Estado que tem emprestados quase 10.000 milhões a várias empresas públicas, mas a maior devedora é, de longe, a Parvalorem, que tem os ativos tóxicos do falido BNP. O antigo BNP, que já provocou um prejuízo estatal de 5,9 mil milhões de euros e resta saber o impacto que vai ter no orçamento de 2027. É o que escreve o Diário de Notícias esta manhã.

E o Jornal de Notícias escreve sobre a ajuda do Estado para a compra de eletrodomésticos.

Ajuda essa que já chegou a 21 mil famílias. Mais de metade dos vouchers entregues pelo Estado foram utilizados por beneficiários da classe média. No entanto, há ainda 5 mil agregados à espera de uma resposta. O JN escreve que foram liquidados 17 dos 30 milhões de euros previstos neste programa.

E no Correio da Manhã destacamos o futebol.

O Benfica segue para a final a quatro, alusão à vitória encarnada ontem no Estádio da Luz, frente ao Tondela, para a Taça da Liga. Otamendi marca no jogo 250 de águia ao peito e destaque ainda para o gol anulado a Sudakov por 1 centímetro. O Correio da Manhã, que escreve também sobre Salvador Blóp, o jovem jogador que foi aposta de Rui Borges e marcou dois gols no Sporting Alverca da passada terça-feira, também para a Taça da Liga. Ainda no Futebol Clube do Porto, Rodrigo Mora às portas do 11 inicial da próxima jornada do campeonato frente ao Braga.

Hoje é quinta-feira e, portanto, sai a edição semanal da revista Visão, Miguel.

Que tem uma reportagem especial sobre o que chama de explosão dos colégios internacionais. Mesmo com mensalidades que chegam aos € 2.000, há cada vez mais escolas privadas a abrir em Portugal com currículos estrangeiros. A Visão escreve sobre as causas deste aumento repentino dos colégios internacionais e também sobre quem são os principais grupos que exploram este negócio e o impacto nas famílias portuguesas e também no ensino público.

Destaque ainda para a imprensa internacional. Nos Países Baixos, as projeções sobre os resultados das eleições legislativas antecipadas.

Estas eleições, que se realizaram ontem à noite, dão vitória aos liberais progressistas de centro, que terão vencido 27 de 150 lugares na Assembleia. Superam a direita radical de Geert Wilders, que passa para o segundo lugar com 25 parlamentares. São ainda projeções em destaque no site do The Guardian. A confirmarem-se estes resultados, os Países Baixos poderão vir a ter o primeiro-ministro mais jovem da história do país, o liberal Rob Jetten, que tem 38 anos.

Assinalou-se ontem um ano desde o início da tempestade Dana, a pior catástrofe natural do século no país, em Espanha.

Há um ano, as chuvas torrenciais provocaram 229 mortos na comunidade de Valência e deixaram milhares de pessoas sem casa. O El País relata que as homenagens do dia de ontem ficaram marcadas pelo luto e também pela indignação das famílias dos afetados. Durante o funeral de Estado, que se realizou ontem, o presidente regional valenciano, Carlos Mazón, foi recebido com gritos de assassino e demissão por parte de vários familiares das vítimas, que o acusam de negligência na gestão desta tragédia. No discurso que fez público, Mazón reconheceu que houve coisas que deveriam ter funcionado melhor e prometeu que vão ser tiradas todas as ilações necessárias sobre esta situação. As famílias e os movimentos cívicos voltaram às ruas ontem numa marcha silenciosa até o restaurante onde o presidente regional valenciano se encontrava quando a tempestade atingiu a região. Um ano depois da tempestade Dana, continuam as investigações judiciais e muitas famílias aguardam ainda as indenizações prometidas.

No Brasil, uma última operação policial no Rio de Janeiro tornou-se a mais letal da história do país.

Batizada de Operação Contenção, ocorreu na zona norte da cidade, terminou com pelo menos 132 mortos, entre eles quatro polícias. São os últimos números conhecidos revelados pelas autoridades, número que ultrapassa o número de vítimas do massacre de Carandiru, em 1992, onde morreram 111 pessoas numa operação do gênero. Foi ainda decretada a prisão para mais de 60 suspeitos ligados ao gangue do Comando Vermelho. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como um sucesso. Afirma que representou um duro golpe contra o crime organizado. Declarações que merecem críticas de organizações de direitos humanos no Brasil. É um artigo em destaque no Folha de São Paulo.

Alguns dos destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista Miguel Gato. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.