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Este é o som da nossa conferência de imprensa. Olhamos agora pra imprensa nacional e internacional nos próximos minutos. Luis, o que nos traz?

Começando pela imprensa internacional, apesar do assunto ser nacional, porque este fim de semana houve eleições pra liderança do PS e o assunto não passou despercebido, nomeadamente à imprensa espanhola. Eu fui ao "El País" e percebi que o jornal deu alguma atenção a essas eleições no nosso Partido Socialista e traça mesmo um perfil de José Luís Carneiro, que o jornal diz que é um novo líder para o momento mais fraco do socialismo português. O "El País" explica que o ex-ministro da Administração Interna ou do Interior, como eles dizem, foi eleito sem oposição nas primárias, promete consenso em questões de Estado e uma fuga da política espetáculo. Neste artigo, que é assinado desde Madri, o "El País" assinala que o primeiro sinal da desmoralização que vive o PS é precisamente a ausência de concorrência interna, sendo que o jornal lembra que esses frente a frente eram uma longa tradição no PS, uma organização, como diz o jornal, sempre tensa entre o centro e a esquerda. Há ainda outro sinal também que o jornal dá conta: a falta de interesse dos militantes num processo pré-determinado, devido à falta de participação, o fato de haver apenas um candidato retira algum interesse por parte dos militantes neste processo eleitoral. E o jornal faz ainda a fita do tempo para concluir que foi a crise política desencadeada pela Operação Influencer e pela demissão de António Costa, que determinou o início do declínio socialista. O "El País" recorda as eleições internas do PS na sequência dessa demissão de António Costa. Na altura, colocaram frente a frente José Luís Carneiro, no centro-esquerda, e Pedro Nuno Santos, mais à esquerda, que acabaria então por ganhar. Foi, portanto, conclui o jornal, uma derrota temporária para Carneiro, que apenas atrasou a concretização dos desejos que tinha na altura. Um ano e meio depois, torna-se então secretário-geral do partido e o "El País" escreve que provavelmente José Luís Carneiro teria preferido atingir este objetivo noutro momento, noutro contexto, mas também lembra o jornal que em política não há oportunidades boas ou más, há oportunidades aproveitadas ou perdidas, e esta será a oportunidade de José Luís Carneiro, que é aqui considerado um socialista comedido, de modos e palavras gentis, virtudes pouco apreciadas nas redes sociais, onde a estridência prevalece, escreve o jornal, mas que ele aspira integrar na mensagem política que quer passar. Diz também o jornal, e descreve o jornal, que José Luís Carneiro quer liderar um partido construtivo, quer fugir do estrelato individual, da política espetáculo, combater um individualismo adversário da solidariedade e também colaborar com o governo AD em questões de Estado, como a segurança, como a defesa, como a política externa e também como a justiça. E o primeiro teste, lembra também o "El País", vai ser já em setembro, quando houver as eleições autárquicas, um campo que o jornal lembra que até agora é dominado pelos socialistas. O próprio José Luís Carneiro foi presidente de câmara em Baião, e onde será possível ver se, de facto, o projeto do Chega tem força para se afirmar também a nível local e por isso este será um teste importante para a vida do Partido Socialista e também para a vida de José Luís Carneiro à frente do Partido Socialista. É um perfil que aqui é traçado também com uma grande fotografia de José Luís Carneiro, e também numa altura em que o próprio Partido Socialista espanhol não está propriamente a passar por um bom momento.

Tem também este enfoque.

Se calhar, só a pensar em exportar José Luís Carneiro, podia ter um Partido Socialista ibérico. Exato. Eventualmente fazem aqui este perfil de José Luís Carneiro. É um artigo muito interessante, muito extenso e muito detalhado. Mostra também a importância que a imprensa espanhola vai dando àquilo que se vai passando na política portuguesa, nomeadamente, neste caso, no Partido Socialista.

Muito bem. Olhem, vamos andar um pouco mais para o centro da Europa, país vizinho, França.

Lentamente lá vamos chegando.

Lá vamos chegando ao centro da Europa, porque lentamente se vai apertando o cerco aos fumadores de tabaco tradicional, se quisermos. Em França, foram ontem inauguradas, ou entraram em vigor ontem, novas medidas que no fundo vêm proibir o fumo em espaços públicos. A ideia é proteger as crianças dos perigos do fumo passivo. E então, em França adotou-se a proibição de consumo do tabaco em paragens de autocarro e em áreas próximas, há aqui uma distância mínima de 10 metros de bibliotecas, piscinas, escolas, praias, parques públicos, enfim, espaços públicos onde possa haver crianças. O Ministério da Saúde, entretanto, já garantiu que em breve vai revelar qual é a placa que vai ser utilizada para assinar.

Vai haver uma placa específica.

Exatamente, para designar estas áreas. A legislação entrou em vigor ontem, isto logo um dia após a sua publicação no Diário Oficial, e uma semana antes do início das férias escolares em França, estão quase a começar. Isto vai dar multas de €135 até €700 para quem violar estas regras, dependendo obviamente da gravidade da situação em causa. O que é que vai ficar de fora desta proibição de fumo em espaçosEspaços públicos, espaços abertos. Ficam fora terraços de bares e restaurantes, zonas de esplanadas, onde muitos franceses ainda fumam. E também, isto para descontentamento de muitos ativistas antitabagismo, o que fica de fora desta proibição são as novas formas de fumo, cigarros eletrônicos, vaporizadores, e por aí fora. Portanto, isto aplica-se ao tabaco tradicional ou cigarros tradicionais. A Ministra da Saúde francesa, Catherine Vautrin, diz que o tabaco deve desaparecer dos lugares onde há crianças. Os tais parques, praias, escolas, são lugares para brincar, para aprender e respirar, diz ela, e não para fumar. E no fundo, isto é, de facto, um passo numa direção a uma geração que se quer sem tabaco. A França tem esse objetivo, uma meta a atingir em 2032. Vamos ver. Não é fácil, de facto, chegar-se lá, mas há esse objetivo. E na França, a exposição passiva ao fumo do tabaco causa, segundo dados oficiais, 3 a 5 mil mortes por ano e de acordo com uma sondagem da opinião recente, 62% dos franceses são a favor desta proibição de fumar em locais públicos. Nós cá ainda não temos este tipo de medidas. Já se falou, já se discutiu em espaços públicos, nomeadamente na rua. As pessoas hoje em dia andam na rua a fumar, claro. E já se falou disso, e se isso depois pode ser alargado a espaços que estão entre públicos e privados, isto é, que são abertos, tipo esplanadas, os tais terraços, zonas de espaços privados que pertencem a restaurantes, a bares, mas que são arejadas. Vamos ver, mas de qualquer maneira, obviamente, há aqui uma tendência das autoridades para condicionar cada vez mais. Já se falou até dentro do automóvel, por exemplo, o fumo dentro do automóvel. E até já se falou da proibição de fumar dentro da própria casa, se houver crianças lá. E, portanto, há aqui um aperto claramente do cerco das autoridades.

E é interessante também perceber essa diferenciação do tabaco tradicional para essas novas formas de tabaco. Não é muito habitual haver uma diferenciação das regras, não é?

A questão aqui está no fumo passivo.

Exato. No impacto para os outros.

No impacto para os outros. Independentemente dos estudos que vai havendo sobre o impacto da saúde do próprio fumador, aqui há a questão do fumo passivo, no tabaco tradicional, que é óbvio, quando estamos sob a forma vaporizada ou aquecido.

Esse impacto é menor.

Nos terceiros é menor, enfim, nem sei se haverá impacto. Pode haver algum, de qualquer forma, mas é muito menor. Portanto, aí a questão do fumo passivo já não se coloca. Mas cá está, países europeus, neste caso a França, vão avançando com estas medidas muito mais restritivas.

Segunda a sexta-feira, a partir das 18h57. E começa agora o Três Toques, sempre com Bruno Vieira Amaral.

No futebol, o pior cego é o que só vê a bola.

Carla Jorge de Carvalho. Vamos voltar aqui ao velho dilema, Paulo: intervir ou não intervir. Paulo Ferreira.

Nesta vossa posição bipolar em relação à idade e à forma como se sentem, está bem?

Maria João Simões. O governo está a deixar as direções partidárias certas.

É que está mesmo.

E Bruno Vieira Amaral. Agora vamos ver se o Bruno recebe bem ou se como o Paulo.

Atira aí.

As manhãs 360, da Rádio Observador. Labor 2030, o podcast do Observador sobre os grandes desafios do mundo do trabalho. Não perca todas as quartas-feiras, depois das 14h, um novo episódio. O programa tem o apoio da Law Academy, organizadora da terceira edição do Congresso Labor 2030, que decorre a 11 e 12 de setembro. Os episódios estão disponíveis no site do Observador e nas habituais plataformas de podcast. Olá, muito bom dia, boa semana com a Rádio Observador