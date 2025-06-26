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Este é o som da conferência de imprensa das manhãs 360.

Vamos a isso. Querem ir até à Albânia?

Albânia.

Albânia, assim de repente? Não.

Tenho um tio que é fascinado pela Albânia.

Não sei o que se come.

Tem um tio albano.

Um tio albano, da Albânia.

Daqui uns tempos-

Não, mas ele já foi lá

Daqui a uns tempos pode ter mais razões ainda para ficar mais fascinado.

Mais uma oportunidade. Deixa eu dizer que é um dos destinos turísticos, daqueles segredos por descobrir da Europa. Tenho alguns amigos que já lá foram e recomendam vivamente férias na Albânia.

Toma nota.

Então vou ver quanto é que fica ir à Albânia.

Daqui para uns tempos as motivações para lá ir podem ser maiores ainda. Isto está no Observador, uma história de Manuel Nobre Monteiro. É um projeto turístico, mas que deve estar a fazer Enver Hoxha dar voltas no túmulo. O líder histórico comunista. Era um dos regimes mais fechados do bloco soviético, como sabemos, até à queda do Muro de Berlim. Vamos até à ilha de Sazan, que está localizada na costa sudoeste da Albânia e que vai tornar-se num dos destinos turísticos mais exclusivos do mundo. Quem é que está a tratar do assunto? Quem são os donos do projeto imobiliário? A família Trump. A filha mais velha do presidente dos Estados Unidos, a Ivanka Trump, e o marido, o Jared Kushner. Eles compraram a ilha por cerca de 1,2 mil milhões de euros. A ideia é a construção.

Qualquer um pode fazer isso.

Qualquer um? Quer dizer, não.

É só ter uma boa ideia.

Por aqui ainda não há, de facto.

Agora com o subsídio de férias. Pois estava a ver agora em quanto é que eu estou em condições.

Dá entrada com o teu subsídio de férias, João.

Está tudo. O que é que eles querem fazer? Fazer um resort de luxo. O projeto já foi aprovado em dezembro de 2024 pelo governo albanês. É uma ilha isolada no Mediterrâneo, claro, é controlada ainda pelas forças armadas albanesas. Está coberta de floresta subtropical, há espécies raras, há muitos caminhos escondidos por ali e tem um grande peso, um grande legado histórico do tempo da Guerra Fria. Sazan foi usada como base militar secreta durante décadas, tem bunkers, tem abrigos nucleares, há um conjunto de túneis que foram concebidos para resistir a um ataque nuclear. E durante a era comunista, mais de duas mil pessoas viviam naquilo, que era uma base militar, basicamente, equipada com um cinema, uma escola, um hospital. Tudo agora está em ruínas, obviamente decadente, após o colapso do governo comunista em 91. Deixou de fazer sentido, com o fim da Guerra Fria, também, manter esta base militar. E, por outro lado, também deixou de haver dinheiro, certamente na Albânia. O facto de a ilha ter sido uma fortaleza isolada durante o regime de Enver Hoxha não preocupa o promotor do projeto, o genro Kushner, o genro de Trump. Ele contou ao Guardian que fez uma visita à ilha em julho do ano passado, portanto há quase um ano, e durante esse trajeto viu por ali várias placas, aquelas placas com a caveira e os ossos cruzados, perigo de morte.

E ele disse: "É isto, é mesmo isto".

É mesmo isto. No fundo, as placas estavam ali a alertar para o perigo de resíduos de armamento não detonados, minas terrestres que foram ali deixadas após a queda do regime. Portanto, imagino que um dos primeiros passos a fazer é a desminagem daquilo.

Não, isto dá emoção. É tipo uma surpresa.

Um daqueles campos de atividades.

Turismo de aventura.

De aventura, exatamente. Pode rebentar uma mina de vez em quando.

Não é o primeiro a sair, mas é o último a ficar. Ele diz que a ilha, de facto, será o resort ideal, um sítio onde ele gostaria de estar com a família e com os amigos. Ficou muito agradado pelo espaço não estar habitado, diz que é como estar a começar do zero, a moldar uma paisagem. A previsão é que o resort venha a incluir hotelaria de luxo, alto padrão, marina para iates, percursos pedestres naturais integrados. Os bunkers também vão ser preservados e adaptados ao projeto turístico. E o governo da Albânia apoia necessariamente este projeto da família Trump. O primeiro-ministro albanês.

É o ReMax, o senhor que se chama?

Quase, Edi Rama.

Olha, é RaMax.

Edi RamaX, quase. Portanto, o nome é adequado. Ele diz que o país não se pode dar ao luxo de não explorar uma dádiva como Sazan. Precisa de um turismo de luxo como o deserto precisa d'água, diz ele.

Bonito. Há uma canção assim.

E pronto, as voltas que isto não dá.

Ainda bem que há alguém disponível para fazer estas coisas.

As voltas que o mundo não dá. Quem diria.

Não podemos vender as Berlengas, eles não estarão interessados.

Deixa estar as Berlengas em paz. Não desideia à família Trump.

Deixa as cagarras das Berlengas. São as cagarras.

Não são cagarras. Isso é as Desertas.

São as Desertas, já estou a confundir. No Observador, esta história.

Mas eu acho que há um soberano das Berlengas.

Há o rei das Berlengas, que era o Artur Semedo.

Artur Semedo. Disseram no fio. Mas eu acho que há um senhor que reclama. Não, que ele reclama que é monarca. Enfim, pronto.

Investiga.

Ele que venda aquilo.

Eu vou voltar à nova lei da nacionalidade, aquela que está a ser discutida no Parlamento. O público faz o exercício de saber: e se esta lei fosse a que está em vigor atualmente ou nos últimos anos, que impacto é que isso teria No desporto português. Recordando que há tantos jogadores, tantos atletas. O que está em cima da mesa é a possibilidade de uma nova exigência de que seja necessário sete a 10 anos de residência em território nacional para conseguir ter a nacionalidade portuguesa. Há várias carreiras internacionais de várias figuras do desporto que teriam tido um percurso muito diferente nas seleções portuguesas. Vamos começar pelo mais fácil, o futebol. Há 10 jogadores, não só o Pepe, 10 jogadores naturalizados que já representaram Portugal. Destes 10, só cinco é que poderiam ter começado a vestir a camisola da seleção, no momento em que aconteceram.

Atenção, eu acho que no caso do Pichardo, ele foi naturalizado com um mecanismo.

Ao abrigo de outro.

Exatamente.

Da lei do exilado.

Eu acho que é por ser alguém de especial interesse para a nação. Não sei exatamente qual é o mecanismo, mas foi antecipado porque ele não vivia há cinco anos em Portugal quando foi naturalizado.

Pois não. Isso é polémico.

O Pepe e o Deco, sim. Mas o Pichardo, não.

Então diz-me lá, quais seriam, Bruno, os jogadores que teriam que esperar mais tempo?

Desses dois?

Desses dois, não. São cinco. Só cinco é que conseguiam. Dos 10. Há 10 jogadores.

Que não teriam conseguido.

Não. Há 10 jogadores que representaram Portugal ao abrigo da lei da nacionalidade.

E se fosse agora, só cinco conseguiam?

Só cinco é que cumpririam as disposições que estão agora em discussão. Os que teriam que esperar seria: o Deco, o Pepe, o Liedson, o David Júlio e o Lúcio Soares. Estes dois últimos.

Esses devem ser de outra modalidade. Devem ser do voleibol, não?

Não, são do futebol. De acordo com o Público. Mas não é só no futebol. Há outros casos. No andebol, por exemplo, houve uma vaga de jogadores cubanos que foram muito importantes.

O Quintana, por exemplo.

Precisamente, o Alexis Borges. São dois jogadores que não poderiam esperar. O artigo do Público fala também do Pichardo. O Pichardo era exilado de Cuba quando chega a Portugal em 2017 e o processo de naturalização foi concluído logo no mesmo ano. Há também a lançadora de peso Auriol Dongmo. Também já participou nas Olimpíadas.

Que é camaronesa de origem, não é?

Precisamente. Chegou a Portugal em 2017, começou a competir pela seleção três anos depois, mas há um outro caso ainda, que é do Francis Obikwelu. Apareceu também numa competição no Algarve a representar a Nigéria.

Foi em 1994, no Mundial de juniores, em Lisboa, que ele veio representando a seleção de juniores da Nigéria e acabou por ficar por cá e depois foi descoberto quando trabalhava na construção civil no Algarve. É uma história fantástica.

E representou o país em 2011. Bom, o Bruno não precisa. As outras pessoas, por favor, procurem no Público, se quiserem ver os vários nomes. O artigo é assinado pelo Nuno de Sousa.

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