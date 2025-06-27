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Não sei se repararam, mas levantei-me pra vos falar do artigo que li esta semana numa revista de saúde. Parece que continuo sentada, mas estou em pé. A altura é tanta.

Olha para estás. Pensei que estavas sentada. É igualzinha. Ficas da mesma altura sentada.

Mas tem uma cadeira telefónica no espelho.

Obrigada por isto. Estas bancadas são altas, em defesa da Maria João.

A minha irmã está sempre a meter comigo a dizer: "Levanta-te, Joãozinha."

É mais alta que eu. Falta quase uma irmã.

Eu sou a mesma altura que a minha mãe. É sobre um estudo publicado na revista científica "Alzheimer's & Dementia", que diz que estar sempre sentado pode encolher o cérebro. Sentem-se! É aqui que vocês se levantavam.

Levanta, Ísis.

É agora que vocês se levantaram. E isto de encolher o cérebro.

Não, Ísis, é muito grande. O teu cérebro já é muito. Está muito desenvolvido. Está muito dilatado.

Isto de encolher o cérebro não é figura de estilo, é mesmo literal. O estudo acompanhou mais de 400 pessoas com mais de 60 anos durante sete anos, com ressonâncias magnéticas, testes cognitivos, sensores no pulso. Revelou que quanto mais tempo passamos sentados ou deitados, menor tende a ser o volume cerebral, mesmo em pessoas que fazem exercício físico com regularidade. Ou seja, fazer 30 minutos de ginásio por dia é ótimo, não desista disso, Paulo. Não deixa as tuas corridas matinais.

Ou mais.

Ou mais.

Como fazes.

Sim, muito mais do que meia hora, até me levantei para vir a falar para aqui.

Tenho que interromper pra vir para aqui.

Mas nada disso anula o mal que oito horas sentado em frente ao computador ou no sofá podem fazer ao nosso cérebro. É como regar uma planta de manhã e depois deixá-la ao sol o resto do dia, sem água, sem sombra. Outro dado preocupante é que o efeito é mais forte em quem tem predisposição genética para doenças como Alzheimer. Portanto, não é só uma questão de postura, é mesmo de saúde cerebral a longo prazo. A solução, portanto, é simples: é levantar-se regularmente, caminhar uns minutos, esticar as pernas, fazer aquela chamada de pé, em vez de estar no telefone sentado.

Enquanto se passeia.

Qualquer coisa, mas é importante. Por isso, se me está a ouvir no carro, se calhar não dá agora muito jeito, mas se ainda está em casa.

Está no carro, sobretudo a conduzir, não se levante. Deixe o cérebro atrofiar mais um bocadinho, não faz mal.

Mas se ainda está em casa ou já no trabalho, está a ouvir isto sentado. É a deixa perfeita pra se levantar um bocadinho, esticar as pernas. O cérebro agradece.

Agradece.

E faz pluf!

O cérebro agradece e fica tão bom que até se pode tirar uma tese de doutoramento. Eu trago esta notícia que está no Público. Tem que ver com conhecimento, com estudo, mas também tem que ver com o ambiente em que nós vivemos nas redes sociais, um ambiente, um clima de ódio. Parece que estamos todos dentro dos carros, muito enervados e prontos a buzinar a qualquer momento. Sofremos daquela road rage, mas nas redes sociais. E este é um bom exemplo, porque aparentemente seria algo inócuo. Uma jovem de 27 anos, Ellie Lux, terminou o doutoramento, publicou uma fotografia a sorrir nas redes sociais e a mostrar a capa com o diploma, onde estava o título da tese de doutoramento, que tem que ver com política dos cheiros na literatura britânica. Esse era o tema. E quão importante é a questão do cheiro, mesmo em questões relacionadas com discriminação. Ela doutorou-se na Universidade de Cambridge, publicou esta foto e aquilo que seria uma foto relativamente banal, em que as pessoas apareceriam para dar os parabéns.

O que é que a ofendeu?

Ser uma mulher, ser uma tese de doutoramento, o tema da tese de doutoramento, serviu tudo.

Tudo e nada.

O fato de estar a sorrir. Por exemplo, alguns dos comentários que ela recebeu: "As mulheres preferem passar anos à procura de diplomas idiotas que nunca as satisfarão tanto como ter uma família", ou "Podias ter tido um filho e realmente trazer algum benefício ao mundo. Que desperdício". Coisas deste gênero. E ela começou a refletir também sobre a razão deste ódio e destas reações, porque lhe despertou a curiosidade intelectual e achou muito bizarros o conteúdo de alguns comentários. Ela diz que foi caótico, acabou por ser, porque eram tantos os comentários deste teor. Diz: "Não vou fingir que foi agradável, mas as críticas não eram fundamentadas. Então, na verdade, ri-me bastante", disse ela, "enquanto me estava a tornar viral." O que também provocou depois reações junto da família. A família ficou preocupada e não sabia o que é que estava a acontecer, porque ela tornou-se o assunto do dia ou da semana na internet. Ela diz que houve algumas ameaças. A família lá esteve essa reação de ficar um pouco confusa com esta fama acidental. Mas Ellie Lux assumiu a cruzada científica contra o ódio online, numa batalha das guerras culturais que são desencadeadas contra cientistas e contra as universidades. Ao longo dos últimos meses, este não é um caso único, infelizmente. Outros casos de publicações de teses de doutoramento, que depois são publicadas em redes sociais, das pessoas a divulgar Contentes por terem chegado ao fim. Mas sobre temas como racismo, discriminação ou género, sofrem ataques similares, sobretudo se forem mulheres. Há aqui um grande depósito, um reservatório de ódio que está sempre pronto a transbordar quando o tema toca num ponto sensível. A Ellie Lux diz que é bastante óbvio que há naqueles comentários muita misoginia. Muitos dos comentários não eram sobre ela ou sobre o seu trabalho, eram apenas comentários sobre o valor das mulheres e o que as mulheres devem ou não fazer com as suas vidas. Mas isto também temos visto em muitas outras situações, não só relacionadas com a vida acadêmica, mas com a vida profissional. Às vezes, as coisas não têm nada a ver com a vida profissional, são apenas julgamentos que as pessoas fazem perante uma imagem qualquer. Quanto ao tema da tese de doutoramento, a Ellie Lux diz que o cheiro é político. É natural sermos céticos em relação a isto, porque não estamos habituados sequer a pensar sobre os cheiros. Mas ela diz que o que a fez querer estudar este tema em literatura é precisamente o facto de passar tão despercebido. Ela diz que o uso do cheiro é muito previsível. Se pensarmos numa comunidade marginalizada, podemos apostar cegamente que o cheiro já foi usado para atacar este grupo. E se nós refletirmos um bocadinho, basta pensarmos um bocadinho só, vemos que ela se calhar tem aqui alguma razão. Entre o tema desta tese de doutoramento e as reações suscitadas pela publicação de uma fotografia, está aqui esta notícia que nos faz refletir sobre o tempo que vivemos e como às vezes as redes sociais fedem.

Está no Público.

Está no Público.

Estamos a dois minutos das 08h00 e a Rádio Observador faz hoje seis anos. Obrigada a si pela preferência.

Como diria Paulo Ferreira: "Hoje o dia acordou assim, a caminho do Observador, para as manhãs 360, com a Carla, a João e o Bruno". Ainda bem que fez essa pergunta. Eu também não sou jurista. Sou Vítor Azevedo e gosto de justiça cega. Para o bem, o mal e o vilão. A minha nota do dia hoje vai sem dúvida para a Rádio Observador. Dou um 20 a todos os profissionais dessa casa. Um forte abraço e um excelente dia do aniversário.

Isto é um ouvinte que está atento a tudo. Devemos este pau ao Vítor Azevedo.

É o ouvinte.

E isso é que me deu no Instagram, Paulo.

Sim, e no Twitter também.

Obrigada, Vítor Azevedo. São seis anos da Rádio Observador. Enviem-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp com os parabéns ou a explicar porque nos ouve. O número é o 910 002 41 85. Muito obrigada por fazer parte destes seis anos.

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Olá, muito bom dia. São 08h00, está com a Rádio Observador.