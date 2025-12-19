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Conferência de imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição de hoje é com a Beatriz Félix. Bom dia, Beatriz.

Bom dia, Miguel.

Começamos com a capa do Correio da Manhã. Hoje em destaque está uma nova sondagem para as presidenciais, com uma queda de Henrique Gouveia e Melo para o quinto lugar.

Isso mesmo. É a grande surpresa desta sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV e Negócios. É uma sondagem que dita a queda do almirante para a quinta posição da tabela, com 11,9% das intenções de voto. Este barómetro coloca André Ventura na frente com 18,7%. De novembro para este mês, o líder do Chega cresceu 2,8 pontos percentuais e ultrapassou assim Luís Marques Mendes, que fica em segundo lugar com 16,9%. Estes dados não dão como provável uma vitória à primeira volta e, por isso, é mais certo que Ventura e Marques Mendes passem à segunda volta. Deixam para trás João Cotrim Figueiredo, em terceiro lugar, e António José Seguro, que está posicionado em quarto.

Passamos agora para a capa do Jornal de Notícias. Destaque para a notícia de que os preços dos seguros de saúde subiram 40% em apenas cinco anos.

O difícil acesso aos cuidados de saúde no serviço público e o aumento da afluência aos privados encareceram os seguros de saúde e, por isso, em cinco anos, o valor médio anual por pessoa subiu para quase 41%. Então, o que explica o regulador desta atividade? São mais de 4 milhões de portugueses que têm este tipo de proteção. Com a estimativa do aumento do preço em 10%, o valor anual dos seguros de saúde pode ficar €40 mais caro já a partir de janeiro de 2026.

Já o jornal Público apresenta uma sondagem que mostra que 32% dos inquiridos gostava que Portugal ainda tivesse colónias.

É uma das conclusões de um estudo feito pelo Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e pela Dompo, um instituto de estudos. A sondagem vem então mostrar que 50 anos depois da descolonização, a ideia de que Portugal deveria ter um império não desapareceu. São, por isso, cerca de 32% dos 116 inquiridos que defendem que Portugal deveria manter o império colonial. Ainda assim, a maioria, 58%, considera que as independências foram boas para as antigas colónias portuguesas. Há também outros dados. Mais de 40% consideram que o regime colonial foi racista e quase 45% dos inquiridos dizem que os manuais escolares apenas dão uma visão parcial daquilo que foi a colonização.

Vamos ainda à capa do Diário de Notícias desta manhã. A Força Aérea nunca teve tanta gente em formação como nos dias de hoje.

Precisamente, é o que diz o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o general João Cartaxo Alves, numa entrevista ao DN. Diz que 2024 traçou um caminho de mudança na Força Aérea, também impulsionado pelo aumento de conflitos à escala internacional. Garante, por isso, que nunca houve problemas de recrutamento e reconhece ainda um fator importante, isto porque houve uma estagnação nas saídas da carreira militar. O chefe de Estado-Maior antecipa também a substituição dos F-16, a pensar numa nova geração de caças, e ainda o lançamento de um programa especial de satélites.

Vamos agora à imprensa internacional, Beatriz, e começamos com o The Guardian, que noticia que os líderes da União Europeia chegaram a um acordo para um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.

E sem usar ativos russos congelados, Miguel. O anúncio foi feito esta madrugada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que assume o compromisso de atribuir este empréstimo à Ucrânia. É um valor dado para os próximos dois anos, contemplado no orçamento da União Europeia. Kiev só terá de fazer o reembolso, pagar este empréstimo, depois de a Rússia fazer também o pagamento das reparações de guerra a que vai ser obrigada.

E fechamos com o Wall Street Journal, que noticia que foi encontrado morto o suspeito de ter levado a cabo um tiroteio na Universidade de Brown, nos Estados Unidos.

É um português, Cláudio Neves Valente, de 48 anos, suspeito de matar dois estudantes na Universidade Brown e também um professor do MIT, também ele português. Foi encontrado morto na noite desta quinta-feira num armazém em New Hampshire, ao fim de seis dias de busca, é o que informam as autoridades norte-americanas, que dizem também que não se sabe ainda por que razão o atirador escolheu Brown como alvo e acreditam que terá agido sozinho. Dizem ainda que poderá ter sido Nuno Loureiro o alvo, professor do MIT, depois de ambos terem frequentado o mesmo programa acadêmico em Portugal entre os anos de 1995 e o ano de 2000.

Alguns destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cargo da jornalista Beatriz Félix. A conferência de imprensa está de regresso na próxima semana. Bom fim de semana, Beatriz.