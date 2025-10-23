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Abrimos a conferência de imprensa, espaço onde passamos em revista algumas das notícias em destaque na imprensa nacional e internacional. Eu sou a Nadine Soares, comigo está o jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Bom dia, Nadine.

Começamos com o Diário de Notícias. Em destaque, a TAP.

Diz-se que a companhia desistiu de contestar o pagamento de até €300 milhões aos tripulantes. A TAP não vai recorrer da decisão do Tribunal Constitucional e vai ter de reembolsar os cerca de 2 mil tripulantes que foram, de forma irregular, despedidos durante a pandemia.

No jornal Público, em destaque, as negociações entre médicos e governo.

Negociações essas que aconteceram na semana passada no Ministério da Saúde. O jornal Público dá agora conta de que na proposta apresentada pelo governo para a revisão das condições das carreiras não constavam incentivos para as urgências regionais. O jornal diz ainda que o apoio proposto aos médicos, que poderia chegar aos €500 mês, não tem aval do ministro das Finanças.

Já o Jornal de Notícias fala do jogo em Alvalax.

Reviravolta vinda do banco dá a vitória ao Sporting sobre o Marselha. É um dos principais destaques do Jornal de Notícias esta manhã. A equipa francesa marcou primeiro, mas os Leões conseguiram inverter o resultado. Geny Catamo e Alisson saltaram do banco para assinar a reviravolta num encontro marcado por lances polêmicos, com o VAR a salvar o árbitro três vezes. É um dos destaques do Jornal de Notícias.

João, olhamos ainda para o Correio da Manhã, que conta hoje a história do Seminário da Luz.

Trata-se de uma igreja, Nadine, em Lisboa, que vai arrendar quartos a professores. O Seminário da Luz, onde vivem neste momento 24 padres franciscanos, em Carnide, decidiu arrendar parte dos quartos a professores deslocados com preços abaixo do mercado. Em causa, oito quartos com casa de banho e cozinha comum, destinados a acolher professores deslocados em Lisboa.

Destacamos ainda a atualidade internacional. Em Espanha, o El Mundo dá esta manhã destaque ao escândalo no PSOE.

Em causa, um dos maiores escândalos políticos de Espanha, em que uma ex-militante do Partido Socialista Espanhol é acusada de tentar travar investigações judiciais e manipular a Justiça para proteger pessoas próximas do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Esta manhã, o El Mundo revela que o Ministério Público espanhol impediu que o caso fosse arquivado pela Justiça espanhola.

Em França, o Le Monde volta ao assalto ao Museu do Louvre.

E destaca as declarações de Laurence des Cars, presidente do Museu do Louvre, que foi ouvida pelo Senado francês. A responsável pelo Museu do Louvre admite uma falha profunda nos serviços de segurança do museu e pede ao governo francês que crie uma esquadra de polícia específica para o Museu do Louvre. Declarações, Nadine, que chegam numa altura em que a estimativa do valor que foi roubado do museu mais emblemático de França, terão sido levados perto de €90 milhões em joias da Coroa Francesa.

João, vamos agora até aos Estados Unidos. O Washington Post revela que a Rússia está a usar tecnologia do Ocidente para proteger as operações militares.

Mais concretamente, a frota de submarinos russos. É o que diz o Washington Post, que revela que a Rússia recorreu, ao longo dos últimos anos, a empresas de fachada para comprar tecnologia do Ocidente, para tornar mais robusta a rede de vigilância em torno dos seus submarinos russos e para perceber com que linhas se cose o Ocidente no que à defesa diz respeito.

A fechar, olhamos para o Guardian, que destaca a crise no grupo de investigação às redes de abuso infantil.

O inquérito nacional de Keir Starmer sobre as redes de abuso sexual infantil no Reino Unido entrou numa nova crise depois de Jim Gamble, o único candidato restante para presidir a este grupo de trabalho, desistir do cargo. Gamble diz que a falta de confiança das vítimas e o uso político do processo tornaram insustentável que assumisse este cargo. A crise no órgão que está a investigar as redes de abusos sexuais no Reino Unido acontece dias depois de quatro vítimas acusarem o governo de Keir Starmer, o governo trabalhista, de aproveitamento político dos abusos infantis no Reino Unido.

Os destaques da imprensa nacional e internacional com o jornalista João Costa Campos. A conferência de imprensa está de regresso amanhã.