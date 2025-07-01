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Está no ar a conferência de imprensa. Será que a utilização da inteligência artificial nos está a deixar mais burros? Ou só estamos a delegar algumas tarefas, como aconteceu quando surgiram as calculadoras? O artigo é do Público. Desde que o ChatGPT surgiu, há quase três anos, que surgem as dúvidas: será que é útil pra educação ou está a contribuir para a desonestidade acadêmica? Se os estudantes utilizarem a inteligência artificial desde muito cedo, estão ou não a comprometer o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas?

Sozinhos.

Já Platão dizia que a palavra escrita ia acabar por dar cabo da memória. Já disse.

Há muitos anos.

Há meia dúzia. Mas não somos assim tão antigos, né, o Platão. Um estudo recente realizado por cientistas do MIT procurou responder a várias destas questões. Ao longo de quatro meses pediram a 54 pessoas que escrevessem vários ensaios, várias teses, e podiam fazê-lo de três formas: com a ajuda do ChatGPT, de um motor de busca, tipo Google, Firefox, o que fosse, ou usando apenas a cabeça, a própria cabeça.

Tá bom.

Não é cabeça, é o que lá dentro. O conteúdo. Quem utilizou a inteligência artificial desenvolveu muito menos capacidades cognitivas do que os outros dois grupos. Além disso, também teve mais dificuldade em lembrar-se de citações dos seus próprios trabalhos.

Pois.

Por quê? Não registou nada, é um copy paste. Isto quer dizer que a IA nos torna mais estúpidos? Depende do uso que fazemos dela. Tal como aconteceu com as calculadoras, a inteligência artificial pode e deve ajudar-nos a realizar tarefas que antes eram impossíveis, mas só essas. O problema é depois o facilitismo. As pessoas não querem ter trabalho ou porque não têm tempo ou vontade. E este é o problema para as gerações atuais e futuras, que precisam ser capazes de pensar de forma crítica, criativa e de resolver os problemas sozinhas. Mas pegando ainda no exemplo das calculadoras e no que aconteceu quando as usamos pela primeira vez na escola, isto queremos dizer anos 70 pra aí.

Na escola foram proibidas até bem mais tarde.

Então, 80?

Mais tarde. As calculadoras na escola foram permitidas-

Eu nos anos 80 já.

Mas em testes não podias utilizar.

Não, sim. Mas o que é certo é que os testes, os trabalhos de casa ficaram muito mais difíceis, porque sabiam que podíamos recorrer às calculadoras, e fizeram com que os alunos trabalhassem tanto ou mais do que antes de as calculadoras estarem disponíveis. O desafio com a inteligência artificial é que muitas vezes os educadores e professores não elevaram o nível de exigência de forma a tornar a IA uma parte necessária do processo. Ainda esperam que os alunos realizem as mesmas tarefas e esperam o mesmo padrão de trabalho que tinham antes de aparecerem os ChatGPTs da vida. A solução não é só da responsabilidade dos professores, é de cada um de nós. Saber quando, onde e como usar a inteligência artificial é a chave pro sucesso a longo prazo e para o desenvolvimento das tais competências que falava há pouco. Além disso, importa conseguirmos distinguir as tarefas que podem ser transferidas para uma IA e aquelas que exigem que pensemos pela própria cabeça. O artigo é extenso, está no Público. E claro, é mais um sobre a inteligência artificial.

E é muito interessante. E eu agora vou buscar aqui uma notícia que está no El País e que é dedicada a todas as crianças. Agora já estão de férias, não é? Já entraram de férias.

Já. Sim.

Pronto, mas se tiverem a ouvir, esta é pra vocês, porque tem que ver com dinossauros e as crianças. Todas as crianças. Não todas.

Se não gostam muito.

Gostaram. Quiseram ser paleontólogas em alguma altura da ainda curta vida.

Houve uma altura que no Natal não se conseguia comprar dinossauros, porque estava tudo esgotado.

Estão esgotados há muitos anos.

É verdade.

Chama-se isso o esgotamento nervoso dos dinossauros. Vocês alguma vez se perguntaram, eu sei que sim, é uma pergunta retórica, como é que soavam os dinossauros? Se seria como ouvimos, por exemplo, no parque.

Ou no parque dos dinossauros da Lourinhã, aqueles sons dos dinossauros.

Carregue aqui para ouvir. O que é que é?

Não sei se sabemos, se há forma de saber isso.

Pois. No Parque Jurássico, aqueles sons que nós ouvimos, aquilo é tudo produto da imaginação dos engenheiros de som. Por exemplo, o T-Rex é uma combinação do rugido de um elefante bebê, do latido de um cão e do rosnar de um jacaré, tudo abrandado. Portanto, mais devagarinho, que é pra fazer pra ser mais assustador. Mas os velociraptors tinham guidos de cisne, cão e cria de avestruz.

Não é um avestruz, é cria.

É cria, a cria de avestruz. Portanto, não, os dinossauros verdadeiros não devem ter soado como nos filmes. E se pergunta então que sons é que eles deveriam emitir e como é que a ciência consegue descobrir, consegue calcular ou estimar que sons seriam esses. Este é, de fato, um trabalho dos engenheiros de som, este que vemos nos filmes. É muito difícil saber como é que soariam os dinossauros, porque as estruturas, os componentes da estrutura emissora de som dos dinossauros, essas estruturas não sobreviveram por serem tecidos moles. Então o que eles fazem, os cientistas? É estudar a estrutura auditiva, que é óssea, e portanto sobreviveu em fósseis, e pôr-se a adivinhar que sons seriam capazes de ouvir e, a partir daí, que sons é que poderiam emitir. Porque percebendo que sons é que um animal consegue ouvir, consegue-se perceber que sons é que eles poderiam-

Que a espécie emite.

Que a espécie emite, porque obviamente-

Para poderem comunicar.

Exatamente, entre eles. Com base nestes estudos, calcula-se que um dinossauro com um nome muito complicado, que eu agora não vou dizer aqui, soasse, por exemplo, como uma buzina de um barco.

Vocês estão muito bons. Estão a dar gosto.

Estava ótimo.

Estás muito forte nas buzinas.

Sou eu que estou nos navios, sou eu que faço isto. Uma vuvuzela.

Estamos a falar aqui de sons de baixa frequência. Eles calcularam que a maior parte dos dinossauros, por este estudo das estruturas auditivas, emitiam sons de baixa frequência, nada de gritos ou rugidos, nada de sons agudos. E estes sons conseguiam chegar muito longe e faziam vibrar o chão. Ou seja, era a maneira deles comunicarem a grandes distâncias. Também eram animais de um porte bastante significativo. Frequências altas e cantos agudos eram até agora um exclusivo das aves, pelo menos assim se pensava, mas houve uma descoberta no deserto de Gobi, na Mongólia, em 2023, que mudou esta teoria. Foi encontrada a laringe fossilizada do Pinacosaurus grangeri.

Grangeri.

Da família do Granger.

Pronto, exatamente.

Tinha de ir às marchas também.

E às marchas lá da Mongólia. Este era um herbívoro quadrúpede de três toneladas, dois metros de altura e cinco de largura. Era um bocado esquisito, um bocado atarracado. Detetaram-se nesta laringe fossilizada que foi encontrada, e excecionalmente encontrada, porque é muito raro encontrar-se preservada desta forma, muitas semelhanças com as laringes das aves. Isso levou um paleontólogo japonês a concluir que os dinossauros, estes dinossauros, o Pinacosaurus, assoavam como aves, como pássaros. Agora é imaginar um T-Rex a cantar com o trinado de um canário. Seria o T-rouxinol. Este é um grande avanço nas descobertas, porque até agora só se tinha estudado o ouvido interno dos dinossauros e foi possível estudar a laringe. Mas por que esses dinossauros teriam a capacidade de cantar ou de emitir, pelo menos, sons agudos? A razão mais provável são os predadores, que não deveriam conseguir ouvir estes sons. Ou seja, eram insensíveis a estes sons mais agudos, como a estrutura auditiva deles só lhes permitia captar frequências mais baixas, não ouviam, então eles podiam comunicar entre si para fugir dos predadores. No entanto, alguns investigadores pedem cautela nestas conclusões. Eles dizem mesmo: "Não vamos começar a imaginar que os dinossauros andavam para aí a cantar como rouxinóis". É que as aves têm um órgão único, que é a siringe, que os dinossauros não tinham. E estes, tal como os répteis, emitem sons ou poderiam emitir sons, mas não vocalizam. Por exemplo, os crocodilos emitem sons quando se movem e quando se move um órgão interno, mas não vocalizam, não são papagaios. É um artigo para quem-

Ainda bem.

Olha, agora imagina que os crocodilos-

Os papagaios guardam uma gaiola.

Não, olha. Até ocupam a trela.

Está onde, Bruno?

Está no "El País", este artigo.

Isto serviu para descobrirmos aqui dois talentos para a banda sonora deste filme. O Samaria João e o Bruno.

O Samaria João despede-te com o som da buzina do barco.

Ah.

Obrigado.

Atenção, produtora de cinema, está aqui.