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Conferência de Imprensa da Rádio Observador, o espaço onde passamos em revista os destaques de imprensa nacional e internacional. Eu sou o Carlos Pedro, a edição de hoje é da jornalista Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Carlos.

Teresa, vamos começar com o Jornal de Notícias. Numa altura em que as temperaturas já aumentam, há zonas florestais de alto risco de incêndio que continuam sem videovigilância.

A manchete do JN revela que o sistema de videovigilância e de detecção automática de incêndios rurais cobre apenas metade do território continental e quatro milhões de hectares de floresta. As zonas mais cobertas são o Norte e o Centro. Já o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Alto Minho, o Alto Tâmega e a Serra Algarvia continuam descobertos. O JN ainda destaca várias comunidades intermunicipais que estão a preparar projetos de instalação de videovigilância florestal nas respectivas regiões.

Agora o Diário de Notícias: até o final do ano, todos os centros de saúde têm de estar equipados para fazer rastreios a cancro e diabetes.

O Ministério da Saúde quer que os centros de saúde deem mais resposta aos rastreios ao cancro do cólon, do colo do útero e reto e à retinopatia diabética. O ministério também quer que os centros de saúde passem a acompanhar doentes com apneia do sono, mas a resposta dos hospitais é limitada. Todas estas iniciativas partem de dois despachos publicados ontem. No primeiro é revelado que a administração central do sistema de saúde, a direção executiva e os serviços partilhados do Ministério da Saúde vão ter de equipar as unidades de saúde com verbas do PRR. E no segundo é revelado que estas novas respostas vão começar por ser implementadas nas ULS do Algarve e do Estuário do Tejo.

Já o jornal Público dá destaque à atualidade internacional. Estados Unidos e Irão já assinaram um acordo de paz.

E quanto ao estreito de Ormuz, vai reabrir até dia 19. A confirmação partiu do próprio presidente norte-americano, que numa mini conferência de imprensa com o presidente francês, disse que Washington e Teerão alcançaram um acordo que permite cessar imediatamente os combates e iniciar agora as discussões sobre a questão nuclear. Donald Trump garantiu que conseguiram um documento muito poderoso e um acordo que será bom para todo mundo.

Fechamos a imprensa nacional com o Jornal de Negócios. Teresa, vamos ter de esperar até que o petróleo volte aos níveis pré-guerra.

O estreito de Ormuz ficou altamente condicionado logo a partir do dia 28 de fevereiro, quando começou o conflito entre Estados Unidos e Irão. Agora a passagem de embarcações será retomada de forma gradual e perante o anúncio do acordo, os preços do petróleo, que já vinham a cair, desceram ainda mais. No entanto, ainda não regressaram aos níveis pré-guerra e por enquanto é incerto, não se sabe quando é que os preços voltam ao que eram antes do conflito.

Tempo ainda para olharmos para os títulos internacionais. O The New York Times dá destaque ao conflito, mas hoje noutro ângulo. O jornal norte-americano diz que em Israel este acordo foi conhecido com um grande descontentamento.

Mesmo antes de se conhecerem os pormenores do acordo, o The New York Times analisou manchetes israelitas e percebeu que todo o espectro político do país considera que este acordo não aborda as ameaças iranianas quanto à segurança internacional. Por exemplo, a manchete de um jornal diário hebraico resume em duas palavras o sentimento israelita perante as negociações, que consideram ser um mau acordo.

Fechamos aqui ao lado, em Espanha, com o El País. O jornal espanhol olha para as instituições da União Europeia, com destaque para uma tensão entre Ursula von der Leyen e Kaja Kallas.

O El País até fala numa espécie de Game of Thrones em Bruxelas. Em causa está uma guerra institucional sobre quem controla mais a política externa europeia, num momento tão turbulento para a Europa, devido aos atuais conflitos. Nessa guerra, tem se tornado cada vez mais intensa a rivalidade entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a alta representante para a política externa e de segurança, Kaja Kallas. O El País considera que esta tensão acaba por prejudicar a posição europeia ao fragilizar a diplomacia.

Os destaques da imprensa nacional e internacional hoje com a Teresa Freire.