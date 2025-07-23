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Começa agora mais um Contracorrente, esta quarta-feira sobre o novo podcast Plus do Observador, "1983: Portugal à Queima Roupa", que conta a história do ano em que Portugal foi palco de dois atentados terroristas internacionais. Para participar, basta ligar 91 002 41 85, mas há outras formas de fazer parte. É deixar os seus comentários no nosso site, redes sociais ou enviando a sua mensagem de voz por WhatsApp. O número é sempre o mesmo: 91 002 41 85. Carla.

E depois há aquelas vezes em que a história passa por nós e não nos apercebemos disso. O podcast Plus que o Observador estreou ontem, "1983: Portugal à Queima Roupa", retrata precisamente dois momentos desses, dois momentos violentos, dois momentos de uma violência a que raramente assistimos num país que temos o hábito de dizer que é de brandos costumes. O primeiro aconteceu em abril, no Algarve, no hall de um hotel que ainda existe hoje, mas com outro nome. O líder palestiniano Issam Sartawi foi assassinado por um outro palestiniano. Três meses depois, e completa-se já neste domingo 42 anos, um ataque e um sequestro numa embaixada que iria surpreender Lisboa. Protagonizaram cinco jovens que, no seu país, a Arménia, ainda são recordados e honrados como os Cinco de Lisboa. Fomos tocados por dois conflitos que ainda hoje marcam os nossos dias, um mais do que outro, é certo, e fomos tocados numa altura em que Portugal estava muito menos preparado para atos de violência à queima-roupa, como se recorda no trabalho do Observador e como vamos também recordar hoje no Contracorrente. José Manuel, já sei que ouviste os episódios todos.

É verdade.

Assim de seguida.

Comecei a ouvir ontem de manhã e depois foi tudo de seguida.

E não paraste.

Como sabes, eu ando um bocadinho a fazer piscinas na A5 e na IC19.

Em hora de ponta, por isso dá-te muita oportunidade.

Dá muita oportunidade. Mas independentemente disso, o que faltou acabei de ouvir, porque de facto é muito contagiante e acho que está muito bem feito. Elogio em casa própria.

Está muito bem feito para quem se lembra das histórias e também para quem não as conhece.

Para quem não se lembra também, porque dá o enquadramento. Eu devo dizer que lembrava-me das histórias, não dos detalhes, mas lembrava-me das histórias. Quer uma quer outra aconteceram em locais que eu conhecia bem. Na altura, a minha família tinha uma pequena casa de férias não muito longe do Hotel Monte Choro. Aquilo aconteceu em abril, não estava lá ninguém, era uma casa onde só se ia no verão. E eu morava, também nessa altura, não muito longe da Embaixada da Turquia. Não à vista. Aliás, à hora que aquilo aconteceu, eu estaria a trabalhar. Portanto, não longe, mas tinha essa memória. Agora, o que aconteceu foi muito relevante e eu acho que o que gostava de chamar a atenção é que foram conflitos que nos bateram à porta ou que passaram por cá. E em boa parte passaram por cá porque o país estava num período ainda de transição. Nós estamos num período em que está a acabar o governo de Balsemão. O primeiro evento em Monte Choro, a morte do Issam Sartawi, é o fim do governo de Balsemão e o ataque à Embaixada da Turquia é o princípio do governo Mário Soares, Bloco Central. É um tempo muito particular, é um tempo de crise económica pesadíssima. O FMI vai chegar.

Estavas a falar ontem de níveis de inflação nessa altura.

Níveis de inflação loucos, 30%. Sabes porque é que eu sei? Porque a casa em que eu vivia, eu comprei nesse ano.

Uma loucura.

Uma loucura absoluta.

Agora estamos a pensar: ganhavas bem.

Nem sei como é que me atrevi a lançar para uma aventura daquelas. Tive algumas ajudas até de amigos, mas passou-se.

Sim, era difícil para muita gente.

Era difícil. As pessoas hoje acham que é muito difícil, mas atenção, aquele período era mesmo complicado. Nós ainda estávamos no período FP-25, ainda estamos no período da FP-25, elas ainda estão a fazer atentados e vão ser presas nessa altura. Estamos num período em que o país não tem condições em termos do seu dispositivo de segurança para prevenir seja o que for. Os aeroportos eram bastante caóticos. Entrava-se e saía-se sem se perceber bem quem é que entrava e quem saía. Não tínhamos sistemas de informações, não tínhamos polícias preparadas. Numa destas operações vai intervir pela primeira vez um corpo de elite da PSP. Não vai correr muito bem, mas não interessa. Vai intervir pela primeira vez um corpo de elite da PSP. Hoje é diferente. Apesar de tudo, hoje é diferente e eu creio que em boa parte aquilo acontece em Portugal, quer um caso, quer outro, porque há a perceção de que cá pode acontecer, porque cá isto anda um pouquinho à balda. Anda um pouquinho à balda. Aliás, no caso da Embaixada da Turquia, já tinha havido um assassinato uns dias antes de um funcionário da embaixada, o adido comercial, um diplomata. Tinha sido assassinado na rua, em Alfragide, no carro, com a mulher ao lado. Nós estávamos a viver uma situação destas. As circunstâncias De como acontece o atentado em Vilamoura, também são quase surreais. Como é que o homem sai dali e depois apesar de tudo, a polícia consegue descobri-lo rapidamente. Nós aparentemente continuamos a ser muito bons a deixar fugir e relativamente bons a apanhá-los outra vez.

Muito atentos.

Esses anos depois parece que continua um pouquinho parecido. Eu gostava de falar um pouco era de perceber que aqueles conflitos são conflitos que têm, curiosamente, quer um quer outro, origens que nós podemos de alguma forma situar num período muito parecido, Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos. A questão da Palestina e do destino da Palestina, isto é, daquilo que hoje nós chamamos Palestina e que na altura chamávamos as terras do Levante, que era Império Otomano, há na altura compromissos assumidos pelo, na altura ainda Império Inglês, simultaneamente com árabes e judeus, que está um pouquinho na origem do que vem a acontecer mais tarde. Uma história longa. Seja lá como for, no caso concreto, Issam Sartawi é alguém que tinha nascido naquilo que antigamente era o chamado Mandato Britânico, as terras do Mandato Britânico, da Palestina, que eram maiores e incluíam a atual Jordânia, depois aquilo foi separado. Ele nasce num sítio lindíssimo, devo dizer, que eu já lá estive, Acre. Um sítio histórico, um porto muito bonito e que ainda hoje é uma cidade com muitos árabes. Eu fui à praia, por acaso em Acre, e via lá pessoas com o burkini a tomar banho. A gente às vezes acha que é só em França, não, e que não há árabes em Israel, não é assim. Ele nasceu lá, depois com a guerra de 48, a família dele sai de lá, vão para o Iraque. Ele depois acaba por aderir à OLP, forma-se em medicina, tem cursos no estrangeiro, é cirurgião cardíaco, é um quadro qualificado, muito próximo de Arafat e na altura, estamos em 1983, é alguém que está a tentar, inicialmente mandatado por Arafat, depois não se percebe bem até que ponto é que Arafat continuava ou não comprometido com isso, estava a tentar abrir canais de conversações com israelitas. E já os tinha. Já os tinha, porque também havia do lado israelita, inclusivamente generais, que estavam disponíveis para conversar e tentar encontrar uma solução. Já tinha havido uma sucessão de guerras, as mais conhecidas, Guerra dos Seis Dias, a Guerra de Yom Kippur, mas também a Guerra do Líbano. E nessa altura, ele vem à convenção do Algarve em circunstâncias também muito especiais. Por quê? Primeiro, a Internacional Socialista, na altura, tinha uma importância que hoje não tem. Estamos a falar de uma organização que tinha, só para dizer alguns, o Willy Brandt, o Helmut Schmidt, dois alemães, o Olof Palme, que depois também viria a ser assassinado. Uma figura muito importante na tentativa de fazer pontes, que era o chanceler austríaco Bruno Kreisky. E tinha Mário Soares. Mário Soares é que é instrumental, porque Mário Soares tinha estado pouco tempo antes numa missão da Internacional Socialista. Na altura, ele estava na oposição. Foi no tempo de Manuel de Bolsemon. Tinha ido a Beirute e tinha se lá encontrado com Arafat numa Beirute semidestruída. Aliás, ele vem de lá super impressionado, diz que aquilo é praticamente cenário de Segunda Guerra Mundial. A guerra em Beirute foi também uma guerra civil, não era apenas uma guerra entre palestinianos e israelitas. Depois, Arafat acaba por sair e ir para a Tunísia. E ele estava aqui a fazer ponto. O congresso em Portugal e não na Austrália, porque os australianos não querem ter nada a ver com a OLP. E Mário Soares quer trazer cá o Sartawi, precisamente porque há uma expectativa de poder haver ali um caminho. E por quê? Porque o Sartawi, que tinha uma posição já frágil dentro da OLP, porque às vezes já tinha tido alguns conflitos com o Arafat, tinha sido impedido de falar numas reuniões, mas andava a dizer uma coisa que hoje é completamente premonitória. Ele dizia: nós temos que acabar com isto de não reconhecer o Estado de Israel. A OLP já reconheceu, mas só reconheceria 10 anos depois, em Oslo. Nós temos que acabar com isso, temos que reconhecer. Tem que haver aqui dois Estados, não era do rio até ao mar. Ele dizia isso na altura, estamos a falar de uma coisa que passou há 42 anos, porque se não fizermos, tudo isso vai se complicar, porque vai haver mais bombardeios. Exatamente o que aconteceu. E hoje é tudo muito mais complicado E foi-se sempre complicando e continua a complicar-se, porque aí também há os radicais israelitas com os colonatos. E como pessoas no terreno, tudo se torna sempre mais complicado. Já houve colonatos que foram desmontados. Foram desmontados colonatos no Sinai quando foi a paz com o Egito, foram desmontados colonatos na Faixa de Gaza, quando a Faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestiniana em 2005, mas na Cisjordânia é outra história. Mas ele dizia isso nessa altura. Eu não sei se ele teria, se ele não tivesse sido assassinado. Quem é que o assassina? Quem assassina é, digamos, um terrorista, um assassino, que vem cá por conta de uma facção radical da OLP, o chamado grupo Abu Nidal, que dura cerca de 30 anos, entre o final dos anos 70 e o princípio dos anos 2000, muito ligado a uma figura também, um palestiniano de classe alta, digamos assim, também ele nascido no que é hoje o território de Israel, mas depois tinha ido para Bagdá, Iraque. Lá, até num princípio, tinha tido relação com o Sartawi, e que são os que vão desencadear uma quantidade de operações e considerados os mais perigosos, ou dos mais perigosos em termos de operações terroristas. Repare, estamos num tempo em que havia muita coisa diferente. Havia um tempo em que se desviavam aviões, desviavam-se navios, paquetes cheios de passageiros. Era um tempo muito diferente do atual. E Sartawi, se tivesse sobrevivido, teria sido a história diferente do Meio Oriente? Não sabemos, é impossível saber, mas é uma daquelas coisas que é sempre o what if, não é?

Claro. E se.

Que a gente fica sempre um bocadinho duvidoso na história. De facto, foi uma tragédia no meio da tragédia e depois, infelizmente, depois falaremos melhor disso, as coisas em Portugal começaram bem, depois não acabaram bem, em termos de tudo o que se passou nesse processo. O outro caso é muito mais curioso, e devo dizer que eu próprio fiquei surpreendido agora ao começar a olhar para ele com mais atenção, porque é um ataque à embaixada da Turquia, que fica ali na Avenida das Descobertas, é um edifício muito grande, que ainda hoje lá está, hoje muito mais fortificado e com um mural a lembrar os que lá morreram e essas coisas todas, e que sempre tive a ideia, nem me recordava bem quem eram os terroristas que tinham atacado aquilo. Até tinha a ideia de que tinham mais a ver com os curdos, que é onde se mantém o conflito habitual. Mas não. Eram cinco miúdos, literalmente cinco miúdos, arménios, 19, 20 e 21 anos, todos muito miúdos, e que ainda hoje são considerados heróis na Arménia. Porque o que correu-lhes mal? Eles fizeram aquilo de uma forma muito pouco competente. Ao contrário do outro assassinato, que foi feito por terroristas já mais habituados, aqui eram claramente miúdos que acharam que tinham que se sacrificar. Estamos num tempo em que isto era comum. A Europa tinha tido vários grupos destes, de extrema-esquerda, nos anos 70.

Sim, muito organizados.

Sim, muito organizados. Mas aqui eram pessoas que nem tinham isso. Estamos a falar de um drama, também ele com 100 anos, que é aquilo que tem a ver com o genocídio arménio. Nós, o único arménio que conhecemos é o Gulbenkian, em relação ao qual temos uma enorme dívida, nós portugueses. Mas a Arménia é uma daqueles, digamos, nações sem Estado durante muito tempo. Esteve ora com os arménios dispersos, ora no Império Otomano, ora naquilo que era o Império Russo, mas com uma identidade muito própria, até porque têm uma forma de cristianismo própria. Ficam ali nas montanhas, no Cáucaso, com vista para o monte onde supostamente terá pousado a Arca de Noé, que é o Monte Ararate. Nunca estive lá, tenho imensa vontade. Um dia gostaria muito de lá ir. Fica na Turquia, não fica na Arménia, mas a capital da Arménia tem vista para esse monte. Em 1915, um governo supostamente modernista ou modernizador da Turquia, os chamados Novos Turcos, queriam superar o regime muçulmano, portanto, tradicional, o sultão, essas coisas todas, promovem um genocídio. Neste caso, não há dúvida nenhuma, porque foi mesmo uma tentativa de exterminar os arménios do território turco, obrigando-os a fazer marchas de morte. Estão a morar aqui, podem continuar aqui, não estão para morar aqui, vão para outro sítio e pode certo. E morrem no caminho. Também houve mais coisas.

Com detalhes de uma violência que nos faz remontar. Há ali detalhes que lembram coisas que vimos nas guerras dos romanos e nessas invasões. Há uma violência brutal.

Não tem o lado industrial do genocídio judeu.

Em massa.

Não tem o lado industrial alemão.

A crucificação.

A França, que tem muitas relações com a Arménia e muito importantes, quer reconhecer e tem reconhecido o genocídio efetuado sobre os arménios e é muito complicado.

E a Turquia não reconheceu ainda.

A Turquia não só não reconhece, como não quer que os outros usem esta palavra.

É um tema tabu.

Não é tabu, é crime. Se falares disto na Turquia, podes ser preso. E por isso, o que eles queriam era o reconhecimento, que aqueles miúdos reconheçam isto. A Arménia ainda está na altura na URSS, era uma república supostamente autónoma da URSS, a atual Arménia. E há arménios, como os arménios tinham estado muito naquela zona do Mar Negro, norte da Turquia e também em Istambul, na zona de Istambul e de Esmirna, no litoral do Mar Egeu, e tinham sido todos exterminados nessa altura. Os da Arménia que ficavam dentro da URSS, esses não. Mas a Arménia ainda hoje é um problema. A Arménia ainda agora está a viver uma situação em que uma parte do seu povo está a ser expulsa dos locais onde vive, que é o Nagorno-Karabakh, com o conflito, neste caso, com o Azerbaijão e com a Rússia de Putin a tomar posições bastante oportunistas, às vezes de um lado, às vezes do outro, conforme também os interesses, designadamente na guerra da Ucrânia. Este conflito mantém-se. Aqui em Portugal morreram mais duas pessoas, morreram no total sete pessoas.

Na tentativa de invasão.

Aquilo correu mal, porque eles não conseguem sequer entrar na embaixada, ocupam a residência do embaixador. Morre a mulher do encarregado de negócios, turca, e morre um polícia português que fez uma loucura, aparentemente. E a história que nós contamos e que é aquela que pensamos que tenha acontecido, curiosamente, não é aquela que os arménios contam. Porque nós contamos a história que é quando esse polícia português que vai morrer, que entra na casa, que há ali umas explosões, que se pensa que foram provocadas por ele e pela sua entrada. Esse polícia desobedeceu às ordens. E os arménios que tratam estes cinco, há logo um miúdo que é morto à entrada, quando eles tentam entrar, morre logo à entrada. Estes miúdos são tratados como os cinco de Lisboa, estão sepultados no Cemitério Nacional da Arménia e o que na Arménia dizem é que eles, no fundo, se suicidaram. Fizeram-se explodir quando perceberam que aquilo tinha tudo corrido mal. É evidente que para heróis é isso que convém dizer e não que morreram por incompetência.

Num confronto.

Num confronto. Mas isto mostra até que ponto estes dois conflitos que se mantêm, um nós estamos super atentos a eles, que é o do Meio Oriente. O outro, estamos pouco atentos, mas tem lados que continuam a ser tão dramáticos, mas às vezes muito ignorados, como o do Meio Oriente, e ambos ficam mais ou menos naquela zona, e são, mais uma vez, zonas de contacto entre culturas muito diferentes. Tudo isto mantém-se, não foi resolvido, são temas que não estão resolvidos. O tema da Arménia e do Nagorno-Karabakh não está resolvido e, naturalmente, o tema de Israel e da Palestina também não está resolvido. Na altura passou por Lisboa e pelo Algarve. O outro caso também acaba em Lisboa. São casos que revelam, por um lado, um Portugal muito diferente, num mundo que, curiosamente, sendo hoje muito diferente, não tem tido capacidade de resolver dramas humanos que se mantêm vivos. E desse ponto de vista, também este podcast é interessante, porque nos faz recordar isso. Não é apenas o Portugal de 1983, que é de facto um país à beira de um ataque de nervos em muitos aspetos, e à beira de uma grande crise e numa situação muito tensa, num mundo naturalmente diferente, mas os conflitos de então continuam hoje com outras características. O Abdul Ideal desapareceu, o exército revolucionário na Arménia desapareceu, mas há outros protagonistas. Em 83 não está o Al-Qaeda ainda, por exemplo. Há outros protagonistas. Por quê? Porque há ali situações que nós não temos conseguido encontrar formas de as resolver. Talvez já não venham dar tiros por Lisboa ou pelo Algarve, porque apesar de tudo, nós temos outros mecanismos de defesa. Hoje já não raptam aviões, já não raptam navios, mas sabemos o incómodo que nos dá isso a todos. Passamos horas nas filas para entrar num avião e por aí adiante. Acho que este podcast, além do interesse que tem e da história que conta muito bem, é um podcast que também

Não apenas leva ao passado, como permite revisitar temas do presente.

Sim, eles chegaram de uma forma ou de outra, continuam muito presentes, uns mais falados do que outros. E é este exercício que vamos aqui fazer também, desde já com a ajuda do José Vegar, que é escritor e jornalista, muito dedicado a estes temas também da segurança. José Vegar, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia.

Bom dia, José Vegar. Estas histórias mostram, de facto, um país diferente, um contexto também diferente, mas um país que não estava preparado para situações de terrorismo, apesar deste contexto que o José Manuel falava, não só de organizações terroristas na Europa, mas das FP aqui em Portugal. Não estávamos de todo preparados para isto.

Exato. O José Manuel toca em dois pontos fundamentais: a falta de preparação, primeiro, e também estes temas serem atuais. Continuarem a existir. Quando nós pensamos em 83, temos que pensar pelo menos em três contextos. O contexto do terrorismo político europeu e extra-europeu, neste caso, o palestiniano e arménio, muito ativo ainda na altura, quer com as Brigadas Vermelhas, quer com o Baader-Meinhof na Alemanha, quer com a ETA, que é político, étnico-territorial. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é que as estruturas que realmente tinham a capacidade para combater o terrorismo em Portugal na altura, estavam muito limitadas em recursos, mas especialmente em legislação. Basicamente, nós tínhamos duas entidades capazes de combater o terrorismo nacional e internacional. A DCCB, a Direção Central de Combate ao Bandidismo da Polícia Judiciária, que era o nosso verdadeiro serviço de informações e de combate ao crime organizado, chefiado durante toda aquela altura pelo procurador Orlando Romano, e a DIF, a Divisão de Informações Militar, muito dedicada à espionagem do bloco de leste, não esqueçamos que vivíamos a Guerra Fria. E aos nossos interesses em África. E depois temos um terceiro contexto que explica isto, que é exatamente quer a atividade, que hoje ainda é mais recordada, das FP 25 e do seu projeto global, mas também de extrema-direita terrorista, o resquício do sazarismo, nomeadamente o LP e o MDLP. Ora bem, o que não existia por preconceito totalmente absurdo, era exatamente uma legislação que desse competências aos organismos de segurança para agirem contra o terrorismo e contra o crime organizado. Repare-se que a Lei de Segurança Interna e a Lei dos Serviços de Informações começam a ser discutidas em 84. São aprovadas só em 85 e efetivamente só são postas em prática em 87, com a entrada do SIS, a manutenção do DIF, o reforço de competências, etc. Nós vivíamos, para ser cruel, um cenário ideal para os episódios que aconteceram em 83 e em 79. Creio até que não aconteceram mais, porque a nossa posição geográfica é periférica. Ou seja, em relação à Europa é fácil entrar, mas uma vez realizado o atentado, é muito mais difícil sair, porque tem que se atravessar a Espanha inteira. Repare que ainda não tínhamos entrado para a União Europeia, ainda não havia Schengen, portanto, havia controlos fronteiriços. E todos estes contextos transformavam Portugal num território ideal para a execução de atentados, como foi contra o embaixador de Israel em 79 e depois contra o Hassan Sartawi e contra a embaixada da Turquia em 83, a que o podcast é mais dedicado. É realmente uma situação muito complexa, e tem muito a ver com a ambiguidade e, de algum modo, para usar uma palavra exagerada, esquizofrenia, que é sempre a sociedade portuguesa. Não há nada, mas as ameaças estão sempre presentes. Naquele caso, em 83, realizaram-se. Se nós olharmos para os pormenores dos dois atentados, é realmente extraordinário.

É extraordinário o quê? A facilidade com que puderam ser executados?

Exato. Repare, por exemplo, se analisarmos os pormenores, o Sartawi não teve segurança num míting internacional. Não lhe é providenciada segurança pelas forças portuguesas.

Mas ele nem tinha segurança dele próprio, da ULP? Veio ele só.

Veio ele, dispensou segurança. Nós não providenciamos. No caso da embaixada da Turquia, é avistado um carro suspeito na noite anterior. O agente que está de serviço informa e claro, como não havia essa coordenação, não havia essas chegadas de informações, que é sempre fundamental chegar informações em tempo real É executado o atentado. Depois, há um outro pormenor muito importante que é o agente da PSP que move, ou seja, é ele que avança para negociar, como tem experiência para isso. Negociador tem formação específica. E só depois é que surgem os GOE, o Grupo de Operações Especiais. Quando devia ser exatamente ao contrário, porque toda uma operação de sequestro e ocupação de uma embaixada, num comando terrorista supostamente armado com bombas, como era tradicional na altura, existe toda uma série de procedimentos específicos, seja em avião, seja em edifício imóvel.

Ou edifícios. José Fagundes, a questão dos GOE é importante, porque este atentado foi também um grande teste a esta força de elite, não foi?

Sim, só que a força era muito recente. Repare, as forças especiais de segurança para operações especiais não é muito bem aquela coisa que nós vemos nos filmes de Hollywood, dos SWAT. Aquilo parece tudo fácil, tranquilíssimo. As forças especiais baseiam-se na criação de cenários. Ou seja, o cenário de um sequestro de uma embaixada num edifício imóvel ou sequestro de um avião. Estudam os casos existentes e treinam intensamente todos os dias para conseguirem o melhor procedimento. Portanto, os GOE estavam no começo. Havia uma série de procedimentos, uma série de rotinas que ainda não estavam adquiridas, mas o fundamental aqui foi o timing. A partir do momento em que o agente da PSP decide assumir a entrada e a negociação, e até provavelmente por sentido de dever e boa vontade, etc, quebra imediatamente toda a possibilidade de atuação dos GOE, porque entra em contacto com os terroristas e provoca reações. Portanto, o que nós vivíamos era uma situação caótica portuguesa.

De muita ingenuidade, muito pouca experiência de situações destas. Isto quer dizer que Portugal era visto como um alvo fácil e em comparação com outros países, por exemplo, Espanha aqui ao lado, como recordávamos, já tinha a ETA em atividade. Nós estamos muito diferentes e Espanha é comparável, um pouco comparável, porque também estava saída de uma ditadura. Não tem nada a ver.

Exato. Nós temos dois cruzamentos. Temos o complexo da PIDE invocado sempre pelos partidos de esquerda e intensamente naquela altura, o que é um erro estratégico fundamental, porque não tem nada a ver.

Aliás, pelo próprio Mário Soares e Manuel Alegre, imenso, por exemplo.

Exatamente, Manuel Alegre, o Mário Soares. Repare-se que quem negoceia a Lei da Segurança Interna e a Lei dos Serviços de Informações é um deputado periférico do PS, o Eduardo Pereira.

Que é na altura ministro da Administração Interna.

Exatamente. As grandes figuras do PS e do PCP nunca participam na negociação da lei, porque há aqui uma confusão tremenda que durou muito tempo, penso que hoje extinta, que é confundir uma polícia política com capacidade de informações, legitimada pelo Estado, portanto, basicamente incontrolável com todos os poderes, com os serviços de informações democráticos, que são altamente regulados a vários níveis, a nível legislativo e a nível do Executivo. E é isso que faz, primeiro, com que Portugal seja considerado, na análise das organizações terroristas, um território aberto. Um território fácil. Por outro lado, a nível operacional, como exatamente não havia ainda os conselhos de coordenação, por exemplo, hoje temos o sistema de segurança interna, que é um organismo de coordenação e temos o sistema de coordenação dos serviços de informações. Como não havia esses sistemas de coordenação e as forças de segurança portuguesas funcionaram sempre em capelinha, ou seja, a PSP não fala com a GNR, a PJ não fala com a PSP, a informação não fluía. Como a informação não fluía, não era possível atuar em tempo real. Portanto, é como disse, era um misto de ingenuidade e de voluntarismo. Chegaram a ocupar a embaixada, "estou aqui eu, vou eu negociar". Quando não tem nada a ver com isso. Aliás, isto do ponto de vista analítico, racional, histórico. Portanto, contradiz muito o ponto de vista emocional. O que é extraordinário é que não tenha acontecido muito mais. Há aqui um fator muito relevante para acompanhar aquilo que o José Manuel disse, que é a extensão dessas situações até hoje. Por exemplo, uma das questões fundamentais de nós nunca termos tido ataques terroristas, atentados terroristas islâmicos radicais, é porque a nossa comunidade islâmica portuguesa, os líderes da nossa comunidade islâmica portuguesa iniciais São todos de religião islâmica. Na escultura portuguesa, vêm todos de Moçambique e são todos homens de negócios. Estamos a falar dos iniciais: Abdul Vakil, Soueiman Ali Mamed, entre outros. E eles sempre exerceram uma vigilância sobre a sua própria comunidade, daí terem querido fundar a Mesquita Central, que é um ponto central de observação e de vigilância no bairro Azul, ao pé do El Corte Inglés. E sempre controlaram a nossa comunidade e sempre cortaram todas as veias fundamentalistas.

Já agora, eu penso que há também uma importância aqui da Fundação Aga Khan, que tem importância em Portugal e peso em Portugal.

Fundamental. E os ismaelitas são todos enormes. Se formos aos filhos dos primeiros que vieram de Moçambique, a família mais conhecida é a Sakhur. São mais portugueses que nós. Ou seja, a gente não consegue comer a comida do Médio Oriente com eles, porque eles só querem comer sardinhas. Não, é verdade. E quando o Sporting joga, são mais fanáticos do que nós. São completamente portugueses. Isto é muito importante. E além disso, são homens de negócios. E os filhos continuaram a ser homens de negócios e, portanto, o que eles não querem é problemas para a sua comunidade. Isto é tudo para ligar ao que o José Manuel estava a dizer, o que está a acontecer hoje. Eles conseguiram controlar a segunda vaga de imigração islâmica no fim dos anos 90, essencialmente para a construção. Quando, por exemplo, a Arábia Saudita estava a tentar financiar a construção de mesquitas na margem sul. Esta terceira vaga, como já é tão intensa e tão dispersa, que assenta muito em indivíduos do Bangladesh ligados da Uber Eats às cozinhas dos restaurantes, da AML e da AMP, ou seja, a Metropolitana de Lisboa e a Metropolitana do Porto, hoje em qualquer restaurante de Lisboa está um indivíduo bangladesh. Na construção, etc. Eles já não conseguem controlar, são demasiados e demasiado dispersos. E esse é um problema que nós temos. E daí terem surgido as tais mesquitas ilegais, etc. Nós realmente temos um problema invisível de segurança interna, ao qual os portugueses são muito pouco sensíveis. E que a qualquer momento pode causar um problema grave. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ou seja, Portugal não é um território prioritário para a execução de atentados terroristas ou manifestações de violência extremista. Por quê? Porque não tem a visibilidade de outros países europeus, primeiro. E segundo, porque é periférico. Cria rotas de saída complicadas, como eu já disse, embora hoje seja muito mais fácil, porque as fronteiras estão abertas. Mas a qualquer momento, por uma conjugação de fatores, pode acontecer um ato realmente violento. Repare-se também outra questão. Lá está, o que apenas estas questões serem invisíveis para a população portuguesa. O fato de não existirem atentados, não implica que não haja muita atividade terrorista acessória em Portugal. O que eu quero dizer: um dos problemas mais graves que nós tivemos até há muito pouco tempo, e que deu muito trabalho à Polícia Judiciária e ao INAL, é que era fácil casar cidadãos islâmicos em Portugal com cidadãs portuguesas, portanto, europeias. Era chamado o casamento branco. Ou seja, por 500 €, havia uma série de mulheres portuguesas de Leiria, Lisboa, que aceitavam casar com cidadãos islâmicos por conveniência. Mas ganhavam o papel de cidadão europeu, que é o pretendido. Por quê? Porque lhes permite circular pelo espaço Schengen livremente. As coisas são invisíveis, mas acontecem.

Ou seja, José Vegar, há um risco, e quando falamos de terrorismo, claro que há esse risco, mas também aqui ficamos a perceber que houve uma evolução muito grande em termos de estrutura, de regulamentação e de legislação. Há um antes e um depois de 83, ou isto também é uma forma muito simplista de olhar para o que aconteceu?

Há um momento muito relevante que é quando a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, que não esqueçamos, é uma força militar, não é uma força policial, mas com competências policiais. Ganham competências para crimes mais graves, nomeadamente criminalidade organizada, terrorismo, e criam as suas unidades de investigação criminal. Esse é um fato muito importante, porque permite que mais forças, mais recursos humanos estejam no terreno Por sua vez, a DCCB foi extinta e agora é a Unidade de Combate ao Terrorismo. Foram eles que estiveram neste último caso daquele movimento de extrema-direita que tinha impresso em 3D armas. Agora, o problema não é não termos meios e homens competentes, são dois. O primeiro é o da coordenação, ou seja, as nossas forças de segurança, incluindo os serviços de informações, só cooperam forçadamente entre si, não cooperam naturalmente. E não cooperam num ponto essencial que é a partilha de informação. Que é fundamental. A UCT da Polícia Judiciária, a DCCD, tem um historial de informação de décadas, e permite-lhe criar múltiplas relações entre, por exemplo, um indivíduo que está aqui e aquilo que ele fez há 20 anos, porque conhecem-nos, sejam os motociclistas do Hells Angels, sejam radicais islâmicos, etc. Mas a DIC, a Divisão de Investigação Criminal da PSP, não nos vai pedir ajuda. Há um problema de troca de informação e depois há um problema de coordenação e ação. Isto tem especial relevância também a nível europeu, ou seja, os serviços de informações hoje na Europa Central, estamos a falar de Holanda, Alemanha, França, Itália, a cooperação é automática através da Europol. Nós aqui ainda temos muito os canais específicos, ou seja, a PJ só fala com certos serviços europeus.

Sim, isso ainda não está ao teu passado.

E quando isso já não existe, a criminalidade hoje e o terrorismo é tão complexo, tão sinuoso e tão onipresente.

Que não permite estes canais tão fechados.

Exatamente. Tem que se trabalhar exatamente. Há uma quarta dimensão.

Rapidamente, José Veiga.

Vou ser muito rápido. Nós temos que resolver que muito da criminalidade e do terrorismo, em todas as suas fases, passa-se hoje online. Ora bem, a PJ e a PSP têm algumas pesquisas de competência online, mas as maiores ferramentas, novamente, e os melhores técnicos estão no Centro Nacional de Cibersegurança. O que nós temos é uma pulverização do organismo. Cada um com a sua quinta, que não são capazes de trabalhar juntos. E esse é o nosso grande problema. E deixe-me terminar com isto. O grande problema é que os políticos, nomeadamente os sucessivos governos, principalmente os de esquerda, não tocam nunca neste assunto porque acham que é um assunto que lhes pode trazer má imagem junto do cidadão. Quando aquilo que nós temos que entender é que uma polícia limitada só resolve crimes menores. Uma polícia sofisticada resolve os crimes mais graves, nomeadamente os da corrupção, terrorismo e criminalidade.

Resolve ou evita-os e, portanto, também não têm esse resultado visível. José Veiga, muito obrigada. Ótimo aqui as pistas lançadas para a segunda parte do Contracorrente. Até já. Obrigada, José Veiga.

Obrigado.

Bem-vindo à segunda parte do Contracorrente, hoje sobre o novo podcast Plus do Observador. Chama-se "1983: Portugal à Queima Roupa". Conta a história do ano em que o país foi palco de dois atentados terroristas internacionais, isto no espaço de apenas três meses. Carla.

Helena Matos, fizeste uma maratona ontem a ouvir todos os episódios. Isto leva-nos a um Portugal muito diferente do atual.

Sim, em primeiro lugar, há um conjunto de ineficácias de investigação, de recolha de prova. Por exemplo, percebe-se com a questão da prova depois no julgamento, em 1984, há ali todo um conjunto de erros, contradições entre as diferentes pessoas e depois a questão das testemunhas, aliás, depois o julgamento tem várias peripécias. Nesse aspecto, é um Portugal muito diferente. Ao contrário do que se diz, é um Portugal muito violento. Esta ideia de que Portugal não é um país violento, não sei de onde é que veio. Para já temos o terrorismo das FP 25. É um país muito violento. Com assassinatos, com bombas, com ameaças de sequestro, com pessoas que são ameaçadas e, simultaneamente, que olha para a segurança com viés ideológico, com questões ideológicas. Mesmo em relação à própria atividade das FP 25, essa questão tinha se colocado, porque se considera que, de alguma forma, como estavam nas FP 25, pessoas, como o caso do Otelo Saraiva de Carvalho, que tinham estado no 25 de Abril, havia ali um problema. Por outro lado, achava-se que as questões da segurança, o Veiga falou aqui disso, as questões da segurança associava-se ao Estado repressivo do Estado Novo. Esta é uma armadilha que está hoje presente na sociedade portuguesa, como bem se vê. Portanto, ou nos desembaraçamos desta ideia ou isto acaba tudo muito mal, porque a segurança faz parte dos direitos dos cidadãos, viver em segurança. É um país violento nesse sentido, que tem mais do que um movimento terrorista ativo, porque temos as FP 25. Há também um outro grupo, o Grupo de Ação Revolucionária, os GAR, que é também de extrema-esquerda. Temos depois ainda, com armas e capacidade operacional, mas aí mais a cair para uma criminalidade de assaltos. Aliás, o terrorismo de extrema-direita está sempre mais próximo dessa atividade

Ainda também, portanto há gente também nessa área. Temos muitas armas espalhadas, temos assaltos feitos com violência. O que existe é um achar que não faz sentido falar de violência. Aliás, era interessante ouvir aqui no podcast, percebe-se isso, ouvir o ministro Ângelo Correia dizer: "Sim, mas o país tinha um problema de fome". Tinha também um problema de fome, sem dúvida. Mas demorou muito até que os políticos assumissem que a questão da segurança faz parte do seu discurso, mesmo em relação às FP-25, e depois tivemos, estamos lá na questão da Operação Orion, que é quando as coisas começam, quando eles começam a ser presos, mas são sempre olhados como se aquilo fosse um desvio.

Alguma tolerância?

Sim, alguma indulgência, muito por parte dos ministros. Estamos a falar de alguém que matou bebês. Matou um bebê. FP-25 faz um atentado em São Mansos. Matou um bebê. Mas há sempre esta ideia. E nós vemos, nesta altura aqui do julgamento, há muito este lado das ineficácias, que são muito evidentes. Depois, há coisas que nós já não recordamos. Por exemplo, é feita uma ameaça, antes do julgamento começar, pela FATAH, de sequestro de um avião da TAP ou de um diplomata português. É entregue um comunicado na agência noticiosa, a ANP, a dizer que há ameaça de raptar ou um diplomata português ou sequestrar um avião da TAP, caso Portugal não entregasse o Al-Awad, chame-se ele como se chamar. É curioso como nós hoje praticamente não temos memória disso. Aliás, o aeroporto em Faro, a dado momento, é patrulhado por militares e polícias. Há polícias armados com G3 a fazerem a patrulha. É feito o reforço de segurança também nos aviões TAP e nos destinos TAP, por causa desta ameaça. Aliás, o próprio fato de não haver segurança naquela reunião da Internacional Socialista dá muito conta desta forma como se olhava para as preocupações com a segurança, como se fosse uma coisa atávica e do passado. Uma reunião com o nível de pessoas que ali estava e sabendo que estavam pessoas sobre as quais caíam ameaças de morte, como é o caso do Sartawi, porque o Sartawi já tinha sido condenado à morte, teoricamente, por umas fações da OLP. Mostra também, por um lado, como as autoridades portuguesas se dispensaram de garantir essa segurança, como o Partido Socialista, organizador, se dispensou também de pedir essa segurança e achou que tudo se resolvia conversando e muito com belas palavras. Portanto, há aqui este lado que convém que se perceba. Há responsabilidades portuguesas de que estou a falar em relação ao atentado em Montechoro. E depois temos pessoas que se vão destacar. Há coisas neste julgamento, sobretudo ao longo do processo de investigação de Montechoro, que são interessantes. Por exemplo, não foi aceita a presença da advogada que a família de Sartawi mandou. A mulher e os filhos de Sartawi nunca vêm ao Algarve, pelo menos nestas circunstâncias, mas mandam uma advogada, Michelle Portou. Ela nunca foi aceita como representante, como parte no julgamento, não é aceita, mas ela está durante todo o julgamento. Quem também está no julgamento é o representante da OLP em Madri. Sim, vem de Madri a Albufeira e fala com Al-Awad antes do julgamento e depois fica na sala.

E não se sabe o que palavras trocaram.

Não se sabe que palavras trocaram, mas ele está na sala. Depois há uma ausência, da família de Sartawi, claro, mas há uma ausência que é muito questionada, que é a do secretário de Sartawi. Isso no podcast está muito bem explicado, há ali aquela dúvida. Até porque o Sartawi estaria sentado numa mesa e depois o secretário foi chamá-lo. E depois quando ele é baleado. E depois há aqui dois nomes que eu acho também que temos de destacar. Uma é, na altura, uma jovem advogada que vai fazer a defesa oficiosa de Al-Awad, já que o advogado que ele tinha escolhido ou que lhe tinha sido indicado, que era um grande nome da praça, acabou por desistir da sua defesa. E é Fátima Pontes, ela era jovem, tinha um sorriso. Creio que pelo que leio nos comunicados da Ordem dos Advogados, ela terá falecido precocemente, mas há um trabalho notável dela, ou seja, muito daquele invalidar de prova deve ser ela em tribunal. E depois temos também um homem que vai acompanhar. Este homem que vai ter vários nomes, mas eu vou designá-lo por Al-Awad. Quando ele é preso, ele tem que ficar em algum lado. Estou a falar de Gaspar Castel-Branco, o responsável pelos serviços prisionais. E Gaspar Castel-Branco Que vai sofrer ameaças diretas do grupo Abunidal. Fazem-lhe ameaças telefónicas e sugerem, ao que parece, que fosse feito um transporte do preso, do Al-Awad. Que seria simples. O preso seria transportado, aliás, ele é transportado várias vezes, o preso seria transportado e depois, como às vezes acontece nas transferências, acontecia aquilo.

Há uma interceção.

Há uma interceção.

Qualquer.

Pronto. E dada a altura, Gaspar Castelo Branco.

Pelo menos nos filmes é assim.

Pronto, nos filmes. Em França, os nossos ao menos fogem das prisões, porque não está ninguém a tomar conta. Em França, a coisa é mais a sério e até aquilo mete helicópteros e tudo. Nós ainda estamos um pouquinho em 1983 nestas coisas. Também terá havido um magistrado que recebeu ameaças, isto enquanto o Al-Awad está preso. O Gaspar Castelo Branco, à altura, manda mesmo gravar essas chamadas. Curiosamente, ou não, é uma coincidência de datas, há quase que aqui uma cronologia, porque Gaspar Castelo Branco é assassinado, mais ou menos quando o Al-Awad é condenado. Ele acaba por ser condenado e depois libertado, porque tinha cumprido metade da pena, tinha tido bom comportamento. Ele acaba por ser condenado unicamente por ter usado um passaporte falso. Basicamente, aquilo que nós encontramos muito neste julgamento em Albufeira é a imagem de um Estado que não cuida da sua segurança, não cuidou da segurança, muitas vezes, das pessoas que tinham de lidar com um nível de presos com muita perigosidade. E vemos isso aqui nesta questão do Gaspar Castelo Branco, também na questão do magistrado, que terá também recebido ameaças, na questão da própria família de Sartawi, que não vem ao Algarve e em relação à questão da advogada que enviou. Vemos também a insuficiência na questão da recolha de prova, quando passamos aqui para a Embaixada da Turquia. É curioso porque o que nós recordamos de tudo aquilo é muito mais a intervenção dos GOI.

Sim. As imagens que existem, creio.

Sim, existem imagens, e não apenas dos GOI, mas também da PSP. Também há imagens da intervenção da PSP. Aliás, uma das coisas que impressiona hoje era a liberdade de circulação de fotógrafos, que se empoleiravam em muros, de operadores de câmera, da forma como tudo aquilo acaba por ser visto e filmado. Acabamos por guardar aquilo na nossa memória, e muito mais em relação à questão dos GOI, quase que esquecendo a questão dos mortos, que os houve, e dos feridos. E depois, paradoxalmente, fica sempre muito esta ideia de um país que não era violento. Não, é mentira. Em 1983, em 1984, em 1982, Portugal é um país muito violento. Aliás, Portugal torna-se um país muito violento, sobretudo em 1976. O número de armas, de armas pesadas, de armas de guerra que estão dispersas, que não foram recolhidas, é imenso. Qualquer greve, qualquer assalto, muitas vezes podia implicar esse tipo de recurso a essas armas. E é um Estado em que falar de segurança se torna um tabu, por razões políticas, e simultaneamente vemos que é um Estado que também não cuida da segurança daqueles que devem tratar da segurança, como depois se viu no destino trágico de Gaspar Castelo Branco, como se viu nas próprias condições em que decorreu esta reunião da Internacional Socialista. Portanto, acho que se queremos perceber o que acontece quando não se trata da segurança e alimentamos a tese de que somos um país seguro, talvez possamos olhar para Portugal nos anos 80.

É ouvir o podcast "Plus 1983: Portugal à Queima Roupa". Aliás, o autor do guião e jornalista do Observador já está aqui conosco, o Vasco Maldonado Correia. Bom dia e bem-vindo. Ontem estiveste no Explicador, não querias desvendar muito da história. Eu lamento, aqui no Podcast das Coisas, as regras são um pouquinho diferentes. Para a tua investigação, passaste horas a ler a imprensa, e já vamos falar de outras fontes, mas relativamente a isso, estes casos tiveram, de facto, um impacto mediático muito grande e à margem deste caso, e as constatando também que Portugal era um país violento, isto estava nos jornais.

Sim, Helena, e aqui falando no caso das FP25. Eu, ao longo desta investigação, falei, por exemplo, com o Ângelo Correia, na altura. No primeiro caso, era ministro da Administração Interna, e ele lembrou-me. O terrorismo não era uma situação nova em 83. Havia terrorismo, não era terrorismo internacional. Essa é que foi a novidade. E sim, e por isso era um assunto que enchia as primeiras páginas. Eu ontem falava com uma amiga, queria ouvir mais episódios, ainda não era assinante. Mas ela dizia-me Isto é como ver a novela, ou seja, agora acaba e eu quero ver mais. E eu acho que esse raciocínio também se pode passar.

Para quem faz a investigação.

Sim, para quem faz a investigação e para o interesse mesmo jornalístico que havia na altura. Ou seja, todos os dias iam saindo novos pormenores. Em cinco minutos de episódio, nós vamos enchendo o conteúdo com pormenores que vêm um pouquinho num dia, outro num dia. Ou seja, era uma história que se ia alimentando aos poucos.

E onde se notava já esta sensação de que o país não estava preparado para lidar com casos de terrorismo internacional.

Sim, completamente. Vão surgindo pormenores que mostram, e já aqui foi dito, há muitos pormenores surreais nesta história, tanto num como no outro, em que se notava acima de tudo, e vou usar o termo de uma forma mais coloquial, mas que tanto um evento como o outro, o primeiro era um evento, o segundo não, foram enviados para o terreno polícias normais, daqui a expressão coloquial, para situações em que eram precisos polícias com treino especializado. E isso não havia em Portugal. Podemos debater por quê. Há a questão dos serviços de informações, de que não falámos aqui muito ontem, mas que acaba também por ser uma questão central aos dois casos. Mas sim, vai-se notando, por um lado, a questão da violência e, por outro, a impreparação para a violência. Perguntavas-me também sobre o impacto mediático. Sim, havia, e também falando com as pessoas na altura, eu perguntava muito, porque, por exemplo, no primeiro caso, estávamos em campanha eleitoral, estávamos precisamente a meio da campanha eleitoral, e eu perguntava: "Será que isto teve algum impacto?" As pessoas diziam-me que não, precisamente porque estávamos em crise.

Havia problemas que, na opinião pública, eram mais importantes do que a questão da segurança.

O governo tinha que ir há muito pouco tempo.

No primeiro, no assassínio do dirigente da ALCA.

Exatamente. Isto é abril, o governo cai em dezembro, ou melhor, dezembro, janeiro, há um período de crise porque as eleições autarcas. Ele cai na sequência das eleições autarcas de 82.

Depois de ganhar as autarcas.

Ganha as eleições, mas o Freitas do Amaral faz o governo cair. É uma coisa bastante surrealista, porque percebe um bocado os problemas que aí vêm e, portanto, é uma coisa que o Balsemão nunca lhe perdoou.

Ninguém.

O Balsemão ainda tentou que viesse o Vítor Crespo.

Aliás, só uma coisa, só um spoiler, mas no podcast ouve-se o Freitas do Amaral a dizer que a vitória é pouca.

Sim, a vitória é pouca. Vítor Poucochinho.

Vítor Poucochinho. Porque eles tinham tido uma vitória esmagadora nas autarcas anteriores, recuam um bocadinho, mas ganham na mesma e ele arranja um pretexto. É uma coisa bastante inacreditável. Nunca mais lhe correu bem a vida política, diga-se de passagem.

Parafraseando o nome de um movimento que anda aí, a vida é justa.

Talvez já tivesse na cabeça a candidatura presidencial, não faço ideia. Mas percebe-se que a crise está à porta. Uma crise muito complicada com a vinda do FMI. E o Vítor Crespo não teria autoridade nenhuma para fazer um governo nessas circunstâncias, não é aceite pelo Eanes. Aliás, o Eanes estava pessimamente com o Balsemão, eles levavam gravadores para as reuniões. Cada um com o seu gravador, que na altura eram uns tijolos, não era um telemóvel. Era um tempo político muito diferente.

Mas repete-se muito.

Às vezes repete. Ontem era bom ter levado gravadores para algumas daquelas conversas com o Marcelo. Talvez ele não tivesse dito algumas coisas que disse.

Talvez, mas pronto, estávamos aqui neste contexto politicamente muito intenso. Aliás, davas mesmo esse detalhe, que foi por causa da campanha eleitoral que a cobertura desse encontro da Internacional Socialista se dá com os jornalistas mais jovens.

Mais jovens, sim. No podcast trazemos dois exemplos desses. Um até mais jovem, o Ramiro Santos, que depois se especializou. Ele no podcast fala-nos sobre como aquilo, na altura, para ele, era a oportunidade da vida dele e ia ser o evento da vida dele. Depois, em conversa com ele, percebi também que não foi. Ele foi enviado especial em África, entrevistou o Jimmy Carter, presidente norte-americano, por isso ele depois estabeleceu-se ali e fez carreira ali. Mas sim, isso é um exemplo de como o país podia prestar atenção a este caso, porque é um caso bizarro, mas que a preocupação dos portugueses em si não era essa, havia preocupações maiores, a vinda do FMI, e por isso, sim, é um caso que tem impacto mediático, mas não tanto o impacto a nível de preocupação principal da vida das pessoas.

Já o ataque à Embaixada da Turquia tem outro contexto também, outro contexto político e social. Já estamos com outro governo.

Sim, completamente. E acho que se nota também que é um novo governo, porque é um governo que precisa dar provas. E esse foi um interesse também que tivemos, Mário Soares é uma figura central aos dois casos e no primeiro Poder-se-á admitir ou não, mas pode ter alguma responsabilidade na garantia de segurança no hotel, mesmo que não tivesse, isso estaria presente nas preocupações dele. E por isso, neste segundo caso, acho que se nota a ideia de que Mário Soares pensa: "Isto não pode voltar a acontecer, não posso voltar a ficar ligado a um caso desses". Daí a chamada, por exemplo, dos GOI, um grupo novo, ainda por estrear. Já tinham estado, curiosamente, individualmente, os agentes do GOI, em algumas situações de acompanhamento diplomático, tinham estado alguns deles no Hotel Mundo Choro, no primeiro caso, a fazer acompanhamento de diplomatas turcos.

Agora nós temos um corpo de segurança pessoal. Na altura não estava ainda também autonomizado. Hoje temos polícias, como é que se chama o americano que nós estamos sempre a falar dele? Os guarda-costas, aqueles que falharam no caso agora do Trump. Estes corpos às vezes falham. Nós agora temos um corpo desses, mas na altura creio que não existia autonomizado como tal.

Não existia e daí a necessidade de ir contratar, de ir buscar estes serviços à parte, que até serviam para que estes elementos do GOI pudessem começar a treinar em algumas situações, começar a conhecer o terreno. A maioria já conheciam, para entrar no GOI era muito difícil.

Era a elite.

Sim, era um grupo de elite e a maioria dos candidatos nem era serem rejeitados, eram rejeitados à partida, ou seja, nem sequer reuniam os requisitos para se inscreverem para esses treinos.

Eles ainda estão em Belas?

Sim, ainda estão em Belas, ainda fazem exercícios lá. Quem vive lá por perto ainda se queixa do barulho.

Vive-se da crel, desse edifício.

Ainda se queixa muito do barulho desses exercícios. Creio que nos arquivos da RTP é possível ver imagens até da violência desses exercícios. E por isso, sim, ainda estão. Chama-se a Quinta das Águas Livres, em Belas.

Aliás, uma das questões que se coloca, os GOI quando apareceram ali no Restelo, não foi uma novidade. Sabia-se que estavam a ser criados. E uma das coisas que se questiona muito é a necessidade. Nós temos de perceber a questão da segurança. Nós estamos em 2025 no meio de discussões sobre segurança e sobre todas essas coisas. Nós estamos num país que decretou que o seu primeiro-ministro, por acaso tinha morrido num acidente, e não se podia discutir se o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e todas as outras pessoas que estavam dentro daquele avião, daquela avionete, discutir as condições ou as circunstâncias daquela morte. Criou-se um tabu. Tem de se entender do que estamos a falar quando falamos da forma como se olhava para a segurança. Sim, podíamos falar de problemas económicos, podíamos falar de crise económica, podíamos falar de fome, mas não podíamos falar de segurança, na medida em que isso tinha sido uma questão que de alguma forma se achava encerrada.

Não era um problema de ser encerrada, havia um receio muito grande. Vamos lá ver, havia aqui dois traumas. Havia o trauma, que já falaste, de virmos de um regime em que havia uma polícia de política. E havia um outro trauma que era de termos estado à beira de uma guerra civil em 75. Eu recordo muito bem, tenho a memória muito viva, de olhar para as capas dos jornais no dia seguinte à morte do Sá Carneiro, da preocupação que havia de rapidamente encontrar justificações para aquilo não ser um atentado, ser apenas um acidente. Desnecessariamente dizer, uma coisa que é verdade, ele não estava apenas naquele avião. E até hoje sabemos o que aconteceu, mas é dos títulos aquela logo dada de destaque, porque precisamente ele não era apenas naquele avião.

Era preciso aliviar a pressão.

Era preciso aliviar a pressão. Há muito essa perceção na altura e, de facto, quem procurou investigar esse tema e nunca o deixou cair, foi claramente marginalizado. O Sido, o cartunista, era ostracizado em absoluto.

Tratados como doido varrido.

Atenção que só vimos doido varrido se estás a dizer que foi entendido. Não estás a afirmar isso.

Não, foi tratado como doido varrido.

Eu dei aulas de jornalismo de investigação e convidei-o algumas vezes para lá ir para contar o que se passou. Eu próprio não sabia as coisas por que ele passou. Ele foi convidado por mim, indiretamente, os miúdos tinham que convidar alguém que contasse uma história. E sempre que ele ia, eu contava histórias inacreditáveis.

Sim. Aliás, Vasco, tu dizes que para este podcast tiveste muitas pessoas que não quiseram participar ou pelo menos dar voz.

Sim, e isso também está associado a estes traumas que há. Aqui não tanto com a questão da PIDE ou da guerra civil, mas foi uma coisa que eu fui percebendo Falando por Facebook com várias dessas pessoas que estiveram ligadas às forças de segurança, que acompanharam estes casos de perto e, de alguma maneira ou outra, olham para trás hoje com algum arrependimento da maneira como se deixaram ficar obcecadas por este tema, que é um tema que consome, o tema do terrorismo e as consequências que ele tem. E por isso, muitas das pessoas com quem eu fui falando me diziam: "Eu posso ajudar a contar a história, porque quero que a história fique bem contada e porque muitas vezes não é, há muitos pormenores soltos que vão sendo contados de forma errada".

E contraditórios, seguramente.

E contraditórios, e até lendo os jornais na altura.

Fica-se sem saber exatamente como é que aconteceu.

Exatamente. Ou há teorias que vão sendo lançadas e que depois não são esclarecidas. Mas estas pessoas diziam: "Eu quero ajudar, mas não quero dar voz, eu não quero que a minha família volte a passar por isto, que o meu nome fique associado". E dei um exemplo ontem de um senhor que me dizia: "Eu até estava a pensar falar, mas agora está a voltar esta questão do Hamas e Israel, pode ser perigoso nesta altura", que é um caso extremo de alguém que não quer responder.

Essa questão, desculpe interromper, na altura coloca-se, faz sentido. Há pessoas em tribunal, até estamos a falar de um tribunal de júri, quando é o julgamento do Al-Awad, há pessoas que têm medo. E aí a questão da proteção de testemunhas também se nota que as coisas falham muito. Porque uma coisa é meter polícias com metralhadora no aeroporto para dar ali um sinal de que se tomou a sério a ameaça do sequestro de um avião da TAP. Não sei que medidas é que foram tomadas em relação aos diplomatas, porque de facto há também a ameaça de rapto de um diplomata, coisa que até uns anos antes tinha sido uma prática comum, sobretudo na América Latina, quer dizer, diplomatas americanos e não só. Isso nessa parte visível, mas depois nas outras coisas nota-se que as pessoas ficam muito abandonadas à sua sorte. Não há ali realmente uma prática de uma política de segurança. Isso é uma coisa que fomos ganhando com o tempo e uma maior operacionalidade. E depois também não havia muito esclarecimento sobre os conflitos. No caso de Monte Choro, é evidente, no caso que acontece no Restelo, não é assim tão evidente. E portanto, era qualquer coisa lá deles, daquela gente. E a coisa é muito mais vista numa perspectiva nacional. Tivemos ali a intervenção daquele corpo policial diferente, especial. Muito mais aí. Agora, o caminho da sociedade portuguesa para as questões da segurança tem sido, de facto, lento. E depois existe sempre aquela crença de que, dada por todo um conjunto de razões, essas coisas não chegam cá. É quase visto como um mal que os estrangeiros trazem. E daí até um pouco aquela surpresa quando aparecem as FP25. Curiosamente, Portugal não tem incidentes ou não tem movimentos terroristas com a dimensão que outros países tiveram. Tivemos, de facto, terrorismo de extrema-direita e as FP25, mas, e aí houve algum cuidado sempre por parte das autoridades portuguesas, em relação aos contactos com o IRA e sobretudo aos contactos com a ETA. Porque a própria possibilidade da ETA usar Portugal como uma base de retaguarda nunca esteve excluída, mas houve sempre uma grande atenção a isso, porque de alguma forma comprometeria aqui todo um conjunto de situações.

Isso chegou, foi a altura sem que a ETA-

Já na fase de declínio.

Uma curiosidade que gostava de perguntar. Há um personagem, que eu não sei qual foi o destino dele, que é a advogada.

A advogada Fátima Pontes?

A Fátima Pontes.

A Fátima Pontes. Sim, referia aqui há bocadinho a Helena que morreu há relativamente pouco tempo.

Mas ela era muito nova.

Sim, foi advogada. Acho que fez carreira no Algarve.

No Algarve.

Nunca se tornou uma advogada.

Não se tornou assim um nome da advocacia.

Mas tem um desempenho muito interessante.

Surpreendente, porque era uma advogada oficiosa.

Logo, a questão de pedir e usar o tribunal de júri é inteligente, porque eu não sou especialista penal, mas a ideia de usar o tribunal de júri está logo associada.

Dilui alguma responsabilidade na sentença.

Na decisão fica mais a emoção, a maneira como o caso é apresentado aos jurados e não ao juiz. Isso acaba também por ser decisivo.

Já vimos nos filmes americanos. Isso é muito claro. Como é que é?

O "12 Angry Men". "12 Homens em Fúria".

"12 Homens em Fúria". Um filme extraordinário. Vamos trazer o José Manuel Anes, investigador, professor universitário, que estava na altura destes casos, 83, na Polícia Judiciária. Bom dia, José Manuel Anes.

Exatamente, bom dia.

Tem memória destes casos?

Tenho. É claro que eu estava no laboratório de polícia científica, aliás, onde estive 20 anos, e a atividade da polícia científica é a de coadjuvar Complementar o trabalho de investigação criminal. De qualquer maneira, eu segui com muita atenção tudo o que se passou. É preciso ter a noção de que em 1980 começam as primeiras bombas das FP-25. E aliás, essas bombas eram quase sempre cartuchos de gela monite roubados nas pedreiras e que nós analisávamos ali no laboratório. Mas depois é criada a Direção Central de Combate ao Banditismo em 82. Portanto, tudo muito fresco. E em 83, com o assalto à Embaixada da Turquia em Lisboa, é feito o batismo de fogo do GOE, Grupo de Operações Especiais da PSP, dirigido pelo meu querido e velho amigo, coronel Oliveira Marques, que já tinha sido vítima de uma mina em Angola. E felizmente que não foi uma perda total do membro inferior, mas foi atingido. Seja como for, há todo um conjunto de situações que começam a tentar dar resposta. É evidente que a DCTV, criada em 82, originalmente não tem grande experiência, mas tem, sobretudo, uma capacidade de resposta realmente corajosa. E não esqueçamos nunca que um seu membro, o agente Militão, foi morto pelas FP-25. Nunca esqueçamos isso. Nós pensamos que foi sempre uma história romântica. Romântica, nada. E além do que o doutor Cachão Branco foi assassinado pelas FP-25, etc, e um empresário. Portanto, a situação é explosiva. Este começo dos anos 80 é realmente decisivo para que se dê uma resposta, não só de resposta de contraterrorismo, mas também de investigação do fenômeno criminal, para que realmente pudesse Portugal estar com condições para poder dar uma resposta europeia e competente ao fenômeno.

Ao fenômeno. Ainda naquela época, e queremos ouvê-lo, naturalmente, sobre o que é o país neste momento, nestas matérias, mas naquela altura, a Helena Matos falava aqui no início de ineficiências. Houve mesmo muita desorientação nestes dois casos?

É normal.

Eu posso só dizer aqui uma coisa? Bom dia, daqui Helena Matos.

Bom dia.

Eu queria corrigir, eu acho que não é uma questão de desorientação. Quando nós falamos desorientação, pode ser visto de 2025. Eu acho que era assim que se recolhia prova naquela época. Acho que sim. E realmente, visto 2025, quando se olha, sobretudo como a forma como em tribunal, se vão desmontando aquela questão das provas, a nós hoje pode nos parecer realmente esse termo desorientado, mas eu acho que era assim que se recolhia prova.

Infelizmente, havia algumas deficiências, algumas lacunas nesse domínio. E claro que depois é explorado pela defesa, com toda a competência daquela advogada, claramente, Fátima Fontes.

E também, José Manuel Alves. Bom dia, Vasco Manuel de Correia.

Bom dia.

Também foi uma questão que eu achei interessante de explorar nesta história, a questão do retrato robô. Dizia que trabalhava no laboratório de polícia científica.

Sim, eu trabalhava no laboratório.

Nesta altura, o retrato robô ainda era uma ferramenta de trabalho, estava a começar.

Sim, senhor. Havia testemunhos que o desenhador recolhia e que ia fazendo, tanto quanto possível, da maneira mais completa possível. E depois passou-se uma fase interessante, que era o identikit, em que já havia um conjunto de transparências, de bigodes, de olhos, de queixos, etc. E a coisa melhorou bastante. Mas nessa altura ainda era realmente um desenhador que recolhia todos os testemunhos das pessoas diversas que estiveram ligadas e que eram testemunhas do processo.

Aliás, aproveitamos para recomendar um outro podcast, o "Estripador de Lisboa", em que os retratos robô também foram importantes, sem nos dar aqui muita solução. Hoje em dia, José Manuel Alves, já falámos aqui até na primeira parte do Contracorrente, em que se diz que as polícias ainda estão muito desencontradas, ainda funcionam com canais que não estão sempre abertos e a funcionar verdadeiramente em rede. Como é que estamos? Que avaliação é que faz?

Houve uma melhoria clara nos últimos tempos. Isso aconteceu aqui há uns anos, mas hoje em dia a situação melhorou muito, inclusivamente a relação da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo, a PJ, com o Serviço de Informações, com o SIS, melhorou bastante. Claro que isto também radica na melhoria da relação interpessoal, que foi realmente muito importante. O doutor Luís Neves para um lado, o doutor Adérito Neiva da Cruz, e as coisas vão continuando da melhor maneira possível. Claro que há muita coisa ainda a melhorar, mas em relação a uns anos atrás, a situação melhorou bastante.

Eu tenho uma dúvida e que é o seguinte, e neste podcast está lá, sobretudo em relação à questão de Montechoro, do atentado contra Sartawi, e que é: independentemente de quem disparou sobre Sartawi, o atentado tem uma conceção profissional. Por exemplo, a forma como a arma é escondida, como se eliminam as impressões digitais, que aliás, há um investigador da PJ que chama a atenção para o pano molhado no qual está embrulhada a arma.

Claro.

Portanto, aquilo, aos olhos de quem está a ler e ouvir este podcast, resulta que é um atentado com um elevado-

Bem preparado e bem realizado. Sem dúvida. É verdade. É aquele grupo que assumiu o atentado, o Abu Nidal. É um grupo extremista, mas que tinha alguma capacidade operacional e a sua atuação em Albufeira é realmente exemplar, tentando esconder a identidade do autor do atentado. E isso funcionou, de facto. Agora, eu penso que também nessa altura, as polícias em geral não eram tão competentes na recolha de indícios e de provas. Claro, as coisas vão melhorando. E se calhar daqui a 10 anos também nós podemos rir-nos daquilo que fazemos hoje. Há sempre uma evolução que é fundamental ter em conta. Quanto às FP 25, a situação foi esta: a Polícia Judiciária, a DCCP, em primeiro lugar, deu uma resposta muito corajosa, muito competente. Falamos sempre no major Otelo, é verdade, mas havia outro, que era o Mouta Lis, que foi um dos fundadores das FP 25 e que eu curiosamente conheci do botequim da Natália Correia, em que uma certa noite ela disse: "Zé Manel, eu quero é apresentar-lhe aqui um casal muito simpático". E então era o Mouta Lis e uma companheira, que foi minha aluna depois na Antropologia da Nova. Mas o Mouta Lis estava constrangido, ele já tinha saído da prisão. Francamente, eu apesar de tudo, não sendo da investigação criminal da PJ, era funcionário da Polícia Judiciária. Mas a Natália Correia era assim mesmo. Havia gente da extrema-direita, gente da extrema-esquerda e tudo convivia ali muito bem no botequim.

Eu tenho uma dúvida em relação ao que aconteceu no Restelo. Estamos a falar do atentado na Embaixada da Turquia. Mas, por um lado, o histórico até já de atentados anteriores sobre diplomatas turcos, talvez nos leve a pensar que deveria haver uma maior vigilância sobre a embaixada e um maior cuidado.

Sem dúvida. Acho que sim, completamente de acordo. Mas é evidente que, em primeiro lugar, convinha que a própria embaixada tivesse pedido algum tipo de vigilância permanente às suas instalações. E depois, claro, as nossas autoridades fariam. Nunca se sabe o que seria melhor, se era a iniciativa por parte da Embaixada da Turquia, que tinha toda a razão para pedir reforço de vigilância, mas também as nossas autoridades. Isto está tudo no começo. Os GOI, realmente, como unidade de contraterrorismo, a estreia operacional dos GOI é com esse atentado e essa situação na Embaixada da Turquia.

Aprendeu-se muito entretanto, não é?

Sim, bastante. A situação melhorou muito nos últimos tempos. E a permuta de informações entre as diversas estruturas de informações e policiais internamente, aqui em Portugal, mas também a permuta de informações com as congéneres estrangeiras. Isso tudo melhorou muito e não é por acaso que, por vezes, a ameaça não diminui, não desaparece, mas o risco diminui, porque há um trabalho muito importante e competente da parte policial e de informações.

Um muito invisível e outro que também é importante que seja visível. Isso acho que podemos todos aprender disso. José Manuel Mendes, muito obrigada por ter estado aqui. Um bom dia. Obrigada.

Obrigado. Bom dia.

Vasco Maldonado Correia, com estes dois casos, o que eles nos dizem sobre estes conflitos?

Acho que é bom olhar para isto não tanto numa perspetiva de qual é o papel da moderação, mas sim o que isto nos diz sobre os radicais dos dois lados. Ouvimos no podcast mais do que uma vez dizerem-nos que sempre que os moderados, de um lado e do outro, tentam falar, os radicais juntam-se para impedir que isso aconteça. E de que esta é a linguagem dos radicais. E como isto passa de radicalismo verbal muito rapidamente para radicalismo físico em ambos os casos. E isso acho que é mais um ponto de ligação entre os dois casos, mais do que a moderação, porque se olharmos para a história da Turquia e da Arménia...

Eu devo dizer que um dos momentos mais fortes da minha vida profissional foi na Faixa de Gaza, num momento em que eu estava lá a acompanhar Mário Soares, mais uma vez, numa visita que ele lá fez, e recebemos a notícia de que tinha havido o atentado que mataria Yitzhak Rabin, que era o homem que com Arafat tinha ganho o Prêmio Nobel, ele tinha feito os acordos de paz que ficaram conhecidos como os acordos de Oslo.

Em 93, 94.

Sim, e quando a gente recebe a notícia, vai a correr para a casa onde estava a residir o Mário Soares e onde tinha ido jantar o Arafat. E não sabemos ainda se morreu ou não o Yitzhak Rabin, mas eu lembro-me de ver sair o carro com o Arafat ao lado do condutor e nunca mais me esqueci da cara. E percebemos todos, que éramos vários, que tinha, porventura, acabado ali um processo. Às vezes é o contrário. Às vezes geram-se processos em que alguns heróis, por se terem tornado vítimas Obrigam as pessoas a dar outros passos. Há outras alturas em que a ausência de protagonistas não permite que esses passos sejam dados. No Médio Oriente, tudo é imprevisível, as coisas podem mudar de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Ali, naquele caso, mudou de uma hora para a outra. Mas isto que está a dizer, muitas vezes quando surgem pessoas mais moderadas, há uma tentação dos radicais de as eliminar, é uma história daquela região, naquele momento, em Gaza, onde ainda estava Arafat, ele depois passou para a Cisjordânia, onde acabaria por adoecer e morrer. Nós, naquele pouco tempo que lá estivemos, vimos já muitas manifestações do Hamas contra Arafat.

Sim, eu acho que é importante realçar isso.

Porque Arafat era visto pelo Hamas como um traidor.

Como um traidor.

Porque nunca sai. Havia a visão de que há traidores dos dois lados.

Este mundo do Sartawi, esta gente desapareceu completamente. Sartawi é morto em Monte Chouro, no hotel de Monte Chouro, mas há um grupo de gente, gente ligada à cultura, gente ligada à televisão, gente ligada às universidades, do lado palestiniano, muitas vezes também muito ligados a França, que é completamente arredado de cena, e arredado não é afastado, é morto, é executado. Quando o Hamas toma conta da Faixa de Gaza, essa gente é morta. Eu no outro dia referia aqui, quando nós vemos as imagens do Arafat com a mulher ao lado, independentemente de tudo o que fosse a vida privada do Arafat. Mas uma pessoa pensa: hoje, esta senhora não podia estar em Gaza. A própria forma como se vestia, como se apresentava, como ela era, o próprio papel que ela tinha. Este mundo do Sartawi é um mundo que desapareceu, que não existe. E essa é uma das dificuldades. Nós estamos aqui, estamos a falar de alguém que era médico, filho de médicos, não tem nada a ver. Há aqui uma mudança que, ainda por cima, dado o caráter ditatorial do exercício do poder pelo Hamas, não permite que existam alternativas, porque não têm partidos diferentes, é muito arriscado tentar fazê-los. Ao passo que nas democracias, a grande vantagem das democracias é que hoje estão no poder, amanhã estão outros, porque isso eu penso que é o maior achado da vida. Agora, em Portugal, em 1983, 84, o que é surpreendente, às vezes, é vermos como aquilo que hoje a nós nos parece ser um problema maior, não era aquilo de que se falava mais, nomeadamente numa campanha eleitoral. Isso, às vezes, eu acho que é muito perplexizante. O grande problema sempre é querer ver o passado com os olhos do presente, e não funciona. Era assim.

E por isso é bom lembrar, tendo em conta até o que estávamos aqui a dizer, que nenhum destes casos que aqui trazemos, o caso do assassinato do Sartawi e o atentado à Embaixada da Turquia, é propriamente decisivo para os conflitos em que se inserem, mas é altamente simbólico e é um símbolo do que se vinha repetindo para trás e que se vai repetindo para a frente. Ainda hoje, abrimos vários jornais com o conflito Israel-palestiniano. Ainda hoje, se calhar não tanto, e se calhar até não tanto como merecia, discutimos a questão do genocídio arménio.

A Turquia não gosta do termo.

Sim, e percebemos como a Turquia é aqui um... agora só tenho a palavra em inglês, um player, um player que é difícil de obrigar.

O Erdogan tem uma expressão que é curiosa e que ajuda até a explicar isto, que é: a Turquia não faz genocídios.

Pode não fazer, mas já fez.

Altamente revisionista. Mas mostra como nada ficou ali decidido e tudo o que podemos ouvir neste podcast ajuda também a compreender a realidade hoje, porque os temas continuam a ser relevantes hoje.

É, são relevantes hoje, vale a pena também por isso ouvir este podcast, e também o "Isto Não Passa da Rádio" deste fim de semana, que também é dedicado a 1983. Nós amanhã voltamos, 2023.

Um ano muito rico.

Um ano muito rico. Amanhã voltamos a este tema.

Ou muito pobre, desculpe, na altura era muito pobre.

Muito pior. Vasco, obrigada.

Obrigado