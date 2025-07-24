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Será que a esquerda, ao escolher focar-se em temas como a nova lei de imigrantes e num mal-entendido sobre educação sexual nas escolas, está a dar tiros nos pés? É a pergunta que lhe lançamos hoje no Contracorrente desta quinta-feira. Participa, só tem de ligar para o 91 002 41 85. Pode também deixar os seus comentários no nosso site, redes sociais ou enviar a sua mensagem de voz por WhatsApp. O número é sempre o mesmo 91 002 41 85. Carla. Os partidos são recebidos em Belém pelo Presidente da República e, à saída, o tema que mais ocupa os que estão mais à esquerda são as alterações à lei de estrangeiros, recentemente aprovadas no Parlamento. Mudando de palco e indo para televisões e redes sociais, aquilo que também parece inquietar mais o PS e os partidos à sua esquerda é saber que importância terão no novo enquadramento da disciplina de Cidadania os conteúdos de educação sexual. Tudo isto, para além de outro debate que também se arrasta, mas este afastando autarcas socialistas de deputados socialistas, que é o tema das demolições de barracas ilegais no concelho de Loures. Já tratámos de todos estes temas em separado, em edições anteriores do Contracorrente. Hoje queremos discutir sobre este afunilar da discussão pública e se favorece ou prejudica uma esquerda que sofreu, nas recentes eleições, a maior derrota de sempre. José Manuel, o que te parece a escolha, sobretudo destes temas, pode ser a esquerda a dar tiros nos pés?

Eu não gosto muito desse termo, tiros nos pés. Recordo-me que havia quem tivesse a mania de falar dele, às vezes enganando-se redondamente. Mas seja lá como for, parece-me que há ensinamentos que a esquerda, e não só em Portugal, noutros países, devia procurar tirar daquilo que está a acontecer em muitos sítios e daquilo que são as preocupações do eleitorado. Ainda ontem estava a ouvir uma entrevista com um antigo chefe de gabinete do presidente Obama, que foi presidente da Câmara de Chicago e que é visto como um possível candidato democrata às eleições americanas. E a primeira pergunta era: o que aconteceu ao Partido Democrata? E ele, que é uma pessoa que até já ajudou em campanhas e, portanto, tem muita experiência, era muito claro que o que aconteceu ao Partido Democrata é que nós começámos a falar de coisas que não interessam às pessoas. E, por outro lado, deixámos de protagonizar, de alguma forma, aquilo que é a esperança. No caso dos Estados Unidos, é uma coisa especial, que é aquela ideia de que é um país de oportunidades. E, portanto, em vez de protagonizarmos esse espírito, passamos a protagonizar um espírito mais de controlo, por um lado, no que diz respeito ao que se diz e o que não se diz, e ao famoso wokismo, e por outro lado, sobretudo no princípio da administração Biden, de abertura completa de fronteiras, sem perceber o que aí vinha. E às vezes eu acho que as pessoas, de facto, ou não querem perceber ou estão cegas. Fala-se muito do efeito das redes sociais à direita e à extrema-direita, esquece-se daquilo que existe também do outro lado do espectro político. Uma das coisas que mais impressão me fez neste tema da discussão sobre a educação sexual foi o fato de, aparentemente, os políticos acreditarem nos jornais. Ou acreditarem em alguns jornais e, portanto, não irem ver tudo. Nós vimos, por exemplo, alguém como Isabel Moreira a fazer tweets extraordinários. E depois Isabel Moreira já era deputada em 2009. Em 2009, o Parlamento aprovou uma lei, que se mantém em vigor, que não vai deixar de estar em vigor, sobre educação sexual. Há uma lei, há uma portaria, o detalhe é imenso. Vou só ler aquilo que está previsto para o quinto e sexto ano. Penso que neste caso é na portaria, não é na lei, é na portaria de 2009, que está em vigor, não vai ser alterada. Portanto, não há nada sobre isso. Diz: puberdade, aspetos biológicos emocionais, o corpo em transformação, caracteres sexuais secundários, normalidade, importância e frequência das suas variantes biopsicológicas, diversidade e respeito, sexualidade e gênero, reprodução humana e crescimento, contraceção e planeamento familiar, compreensão do ciclo menstrual e ovulatório. Nestas idades já começa a acontecer. Prevenção dos maus-tratos e aproximações abusivas. Não é só o namoro, é também os riscos que às vezes dá de aproximações de adultos. Dimensão ética da sexualidade humana. Estamos a falar quinto e sexto ano, 10, 11 anos.

Sim.

10, 11, 12 anos, é disso que estamos a falar. E depois continua, eu podia continuar a citar a portaria que depois vai entrando em mais detalhes por adiante. O que nós podíamos discutir, se quiseres, é se isto está ou não a funcionar como devia funcionar. Se o objetivo desta lei de 2009, que teve, de resto, há, indo ao site da Direção Geral de Educação, um relatório de 2013, governo Passos Coelho, que faz um balanço da aplicação desta lei com sugestões, verifica se foi feita alguma coisa ou se não foi feito, o que está a correr bem, o que está a correr pior. Mas aparentemente, depois de oito anos do governo socialista, o que diz Mariana Vieira da Silva? Numa altura em que crescem as infeções sexualmente transmissíveis.

Sim.

Eles tinham esta lei. E já vamos às aulas de Cidadania. Tiveram isto tudo e estão a crescer?

E a violência no namoro.

E ela continuava, isso é o que diz a Isabel Moreira: a violência no namoro, a misoginia, é um monstro que engole um miúdo todos os dias. Mas isso está em vigor e este problema existe. Em que é que ficamos? Depois há outros que dizem o contrário. O ex-ministro da Educação, João Costa, já disse um bocado o contrário. Qualquer coisa vale. No fundo, não importa o que está na lei, não importa o que o governo procura fazer, importa criar um caso.

O que estás a dizer é que o debate está a ser muito superficial.

Completamente superficial. Eu ainda não tinha visto, vi hoje de manhã, uma coisa que o Miguel Pinheiro referiu aqui hoje de manhã, que foi o comunicado de ontem do Ministério da Educação. Que é um comunicado de duas ou três páginas, muito detalhado, com pontos, com quadros, com tudo o que está em vigor. Tudo o que vai naquele documento que as pessoas tresleram, basicamente, qual é a diferença? As duas grandes diferenças, já fizemos um programa sobre isso, são: ponto um, antes havia 17 pontos, ao ver, pra ser abordados, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, nas aulas de Cidadania. O governo concentrou em oito. Houve metade que desapareceu, porque foram concentrados em oito. O que havia antes? Havia a vontade do freguês. E agora, a intenção é que em vez de ser a vontade do freguês, haja duas coisas: a organização do currículo mínimo, umas coisas mínimas que têm que ser ditas, e se calhar por não haver essas coisas mínimas é que há estes problemas, porque cada escola faz o que entende, e depois haja formação dos professores, que é outro tema muito relevante. O que me parece que inquieta estas cabeças é que nesses 18 temas que existiam antes, quando nós íamos depois aos manuais, aos documentos e aos papéis que a Direção Geral, nesses anos de João Costa, andou a pôr, nós tínhamos um que era educação sexual, que agora, e está bem explicado, cidadania é uma coisa, educação sexual tem que estar presente num conjunto de outras disciplinas. Biologia, por exemplo.

Não, o problema é que a Biologia se tornou uma espécie de disciplina inconveniente, não é?

A Biologia não é uma ciência social, é uma ciência exata.

Pois, exato.

É uma ciência exata. Eu tinha oito anos quando nasceu a minha irmã. Nós éramos cinco irmãos. E quando a minha irmã nasceu, aos oito anos, os meus pais ofereceram-me um livrinho pequenino de onde vêm os bebês. Não era ilustrado, era texto, um livro de texto. Agora há muita coisa com bonequinhos, aquele não tinha bonecos nenhuns. O meu pai era biólogo.

Claro, mas nós sabemos que há famílias que não têm essa capacidade.

Eu sei. Naquela altura, naquele tempo, estamos a falar da década de 60, a maior parte das famílias não fariam isso. Eram casos raros. Mas o simples facto de na Biologia se terem que explicar algumas coisas, nomeadamente que não é a cegonha que transporta os bebês, pra ir ao ridículo do ponto.

Mas hoje temos que explicar outras coisas igualmente absurdas, como por exemplo, que existem mulheres. Ou seja, os absurdos nessa matéria sempre têm sido muitos. E a fase da cegonha pelo menos sempre era poética. Eu lembro-me que havia sempre aqueles bolos em que havia um bebê que vinha num boneco, que era um bebê que vinha na ponta de uma cegonha. Hoje, apesar, em 2025, a grande discussão é se existem mulheres, o que não me parece ser uma discussão mais absurda do que a possibilidade dos bebês virem do bico das cegonhas.

Não, mas apesar dos bebês virem do bico das cegonhas, é uma lenda que a gente sabia que era pra brincar. Isto não, isto é pra levar a sério. Tanto que é pra levar a sério que nos tais manuais que existiam pras aulas de Educação e Cidadania, dois terços das páginas eram dedicadas a esse tema. Eram um em 18 temas, mas eram dois terços das páginas, o que mostra que havia uma opção. E essa opção tinha a ver não com educação sexual em si, mas com outra coisa que lá estava no meio daquilo, que era multiculturalidade, que é pra pôr aqui tudo dentro, mas no fundo não é multinada, porque depois a seguir há um dogma. Porque lembramos várias discussões sobre esta matéria. De resto, há uma frase no texto que o João Costa escreveu no Expresso, João Costa, ex-ministro. O João Costa é uma figura que há de atormentar a escola portuguesa durante muito tempo por causa das coisas que ele fez. Esta frase eu acho absolutamente extraordinária: "Querem voltar aos tempos em que a pornografia era a única fonte de conhecimento dos jovens sobre sexualidade?" Eu não sei em que mundo é que ele vive. Não sei sinceramente em que mundo é que ele vive, mas a presença da pornografia no espaço dos jovens é, sobretudo os últimos anos. Não era assim tão comum. Não é preciso recuar 50 anos. Basta ir há 10 anos atrás. A pornografia aberta e gratuita na internet é uma coisa relativamente recente.

Há que dizer também que trouxe mudanças substanciais no tipo de pornografia, porque nós não estamos a falar daquela pornografia festiva e alegre, daquelas coisas com umas mamas e não sei o quê, que apareciam numas revistas. Nós estamos a falar hoje nas redes sociais de exposição a coisas muito duras, muito complicadas no domínio da violência e do abuso sobre os outros. É um lado muito negro.

Eu, de facto, não percebo bem. Alguém que foi responsável pela educação achar que antes havia uma fonte e que essa fonte desapareceu porque havia umas aulas Que de resto já existiam. É de quem não está a discutir o assunto, está a discutir o preconceito ou está a querer impor um preconceito. Foi uma sessão que foi o João Costa, foi o José Almeida Moreira, foi a Mariana Vieira da Silva e por aí adiante. Já não falo dos comentadores, porque os comentadores que circulam sobretudo pelas televisões é um forró, como se diria. Eu não vou continuar aqui a citar a lei, porque acho que está claríssimo até que ponto houve vontade de criar um caso. E não é criar um caso, é tentar que ficasse em vigor aquilo que preexistia, que era um vazio que permitia que certo tipo de ativismos, não digo que ocupassem isso em todas as escolas, depois vêm e dizem: "Na minha escola nunca aconteceu." Porque aquilo estava caótico, havia escolas em que as direções e os professores tinham mais senso comum e outras em que não tinham senso comum nenhum. Isto andava um pouco assim. Mas há um ponto que eu acho muito importante e esse ponto, se quiseres, preocupa-me ainda mais. E esse ponto é algumas reações que eu vi, vindas de pessoas muito diferentes, designadamente da área da psicologia, e que são autoritárias. Eu vou citar uma frase dita por uma psicóloga, vou citar do "Público", em que diz o seguinte: "Os pais que querem estar presentes na definição dos temas a serem abordados na disciplina." Atenção, isto está previsto na lei de 2009. A lei de 2009, recordo, era um governo socialista nessa altura. Aliás, era maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento. 8 de agosto, lei de 8 de agosto, presidente da Assembleia da República é Jaime Gama, José Sócrates com maioria absoluta, e a lei é dessa altura. E prevê que os pais participem na definição dos conteúdos, que agora, neste novo documento que está à discussão, procura estabelecer-se uma forma mais organizada de ser feito. Aqui diz assim: "Os pais que querem fazer isso não têm qualquer formação científica que vá além de uma ideologia." Ora bem, há aqui dois pontos que, no meu ponto de vista, mostram o grau de, por um lado, suposta superioridade intelectual e, por outro lado, ideologia, que é a ideia de que quem deve mandar nas crianças e naquilo que se ensina ou não ensina as crianças é o Estado, seja ele como for. E quando me vem isto à cabeça, sei o que foi feito por Estados totalitários. Houve situações em que as crianças eram mesmo retiradas das famílias como programa público. Isso foi feito na União Soviética e foi feito na Alemanha Nazi. Não são exemplos que a gente queira repetir, e houve evidentemente outras experiências noutros locais. E a ideia de que os pais não podem ter ideologia. Claro que os pais podem ter ideologia, claro que devem ter, e claro que eu não me posso impor que nalguns temas eu tenha valores considerados universais. Vamos pensar apenas no seguinte, mesmo que estejam pessoas mais novas a ouvir: eu tenho que dar direito a os pais aconselharem os seus filhos sobre a forma como eles devem ou não, por exemplo, se devem ou não ter relações sexuais antes de uma determinada idade. Há quem defenda que a abstinência, que é uma coisa que hoje parece proibida, que a abstinência é um bom comportamento. Vou dizer que não? Vou dizer que o que eu devo ter é muitas experiências? E qual é o custo de ter muitas experiências? O custo psicológico também, ter muitas experiências tem um custo psicológico e pode ter um custo para o futuro. A abstinência também pode ter. Depende das idades, depende do ambiente das famílias. Eu preocupo-me com isto. Mas se eu tocar nos casamentos de adolescentes em certas comunidades minoritárias, alto lá que estou a ser abusivo. É deste tipo de coisas, é este tipo de desequilíbrio que estamos a falar, é este tipo de desequilíbrio que cria desconforto, é este tipo de desequilíbrio que afasta muitos eleitores de quem defende estas ideias, afastou noutros países já, pode afastar em Portugal, está a acontecer. As pessoas dizem: "Mas os partidos à esquerda ganharam no Reino Unido." O Partido Socialista britânico, trabalhista, ganhou de facto no Reino Unido com uma supermaioria no Parlamento e a menor votação de sempre. O sistema eleitoral é que permitiu ter uma supermaioria. Não atiremos areia para os nossos olhos. Depois há o tema da imigração. Já não consigo lembrar, mas creio que uma vez contei já aqui isto. Antes das últimas eleições, eu durante muito tempo pensei que o Chega ia ter um resultado porventura inferior ao que tinha tido nas eleições anteriores, porque tinha beneficiado de uma descida da abstenção excecional, porque tinha tido alguma responsabilidade na queda do governo e que portanto provavelmente ia descer nas intenções de voto Houve uma altura, num fim de semana, em que eu estive fora de Lisboa, na Beira, e num dia, num jantar num restaurante, em que cheguei cedo, pude falar com os empregados, fiz umas perguntas. Num sítio onde eu pensava que não houvesse imigração, ou que houvesse pouca imigração. E de repente ele deu-me respostas, eu não vou entrar agora no detalhe, mas eram umas coisas completamente simples sobre disponibilidade da habitação, coisas desse género, preço da habitação, inflação, custo de vida, horários de trabalho. Não era nada que tivesse a ver com origem, sequer, ou tipo de problemas. Mas eu notei que havia, no que ele me estava a dizer, sabes o quê? Ele estava a contar-me histórias iguais a umas histórias que eu só tinha ouvido contar uma vez numa entrevista que o J.D. Vance tinha dado ao New York Times. Precisamente sobre por que o tema da imigração era importante para os republicanos. Eu disse: "Bem, há aqui uma preocupação que valeu na América e que de repente eu encontro na Beira Alta. Alguma coisa está a acontecer que eu não estou a perceber." Quer dizer, aquilo não era o meu mundo, o meu mundo não é aquele, eu não me cruzo com aquelas pessoas todos os dias. Não sei qual é a dimensão que isto tem, mas se calhar eu estou enganado com a previsão relativamente ao Chega, e o Chega vai ter mais votos, e eu comecei a achar que isso podia acontecer, e aconteceu. O que quer dizer que este tema, na minha perspetiva, está a transformar, porventura, no tema mais importante das democracias atuais. Não é apenas por ser o tema que mais divide, é o tema que mais polariza. É claramente um tema que, ao infiltrar-se em inúmeros aspetos da nossa vida, cria muitas tensões e aquilo que nós estamos a ver agora em Portugal é o que outros países viveram antes e por isso também foram mudando políticas antes. Políticas relativamente à imigração. Nalguns casos, os próprios partidos à esquerda já o estão a fazer. Noutros casos, ainda há esta discussão muito parecida com isto. Há países onde os partidos socialistas foram engolidos pela extrema-esquerda, o caso mais evidente é França, em que estão submetidos a um radicalismo da chamada Frente Insubmissa. Isto não é novo, isto está caco. O primeiro alerta que tivemos foi com o Brexit. Quem fez a campanha do Brexit, na altura, disse-nos: as pessoas falavam só dos esquecidos da globalização, mas depois quando entrámos no detalhe, por que eram esquecidos da globalização? Porque tinham visto acontecer duas coisas: o custo da habitação ter subido. Reino Unido, 2016, há 10 anos, o custo da habitação ter subido e, ao mesmo tempo, uma coisa que nós nunca falámos em Portugal, mas também pode ter influência nalguns sítios, que é ver que, no Reino Unido isso é muito mais evidente do que cá, nos bairros mais ricos começam a aparecer muitas pessoas com muito dinheiro que vêm de outros sítios e que fazem contraste, e que depois também fazem subir os preços de outras coisas, como por exemplo, os preços dos bens alimentares, o preço da comida nos restaurantes e por aí adiante. O que quer dizer que isto não toca apenas as classes mais baixas, começa a tocar as classes médias e até as classes médias altas. Volto muitas vezes a uma entrevista que fiz em 2016 ao Timothy Garton Ash, em que ele me contou a campanha que fez em Oxford, no Reino Unido. E ele fez a campanha pelo Remain. Mas foi às zonas pobres de Oxford e falou com os eleitores do Brexit. E de vez em quando vou reler o que ele disse na altura e é incrível como tudo aquilo está a voltar a acontecer.

Está a bater certo.

Está a bater certo. Bateu certo logo a seguir. O título dessa entrevista é: "Tenham cuidado, o Trump pode ganhar as eleições." Julho de 2016, ninguém dizia isso. Ninguém dizia isso nessa altura. Depois disso, nós temos um livro em Portugal chamado "Presidente Clinton". Presidente Hillary, publicado em Portugal, não sei quanto terá vendido. Admito que não tenha vendido muito. Este tema está a tornar-se um tema muito importante, porque não é apenas aquilo que tem a ver com economia, não é apenas aquilo que tem a ver com zonas de fricção. Muitas vezes eu próprio acreditei nisso, que isto acontece mais quando há zonas de fricção. Nós falamos do problema das minorias, como é o caso dos ciganos, onde vivem ciganos, mas onde não está longe dos ciganos, ninguém se preocupa com isso. Não é só aí, porque de repente são temas diferentes que estão por todo lado, não têm só a ver com a economia, têm muitas vezes também a ver com o desconforto de perceber que há culturas diferentes, com muitas coisas que nós até achamos piada, que é: "Agora vamos poder comer nos restaurantes umas coisas diferentes." E outras que nos deixam desconfortáveis, que é quando de repente chegamos a um hospital e há na sala de espera muitas mulheres com cara tapada. Ou na escola em que os nossos filhos andam, de repente a qualidade do ensino desceu porque na turma um terço não fala português E não há milagres. Nós soubemos ontem pelo Ministro da Educação que vão faltar 20 mil professores. Se faltam 20 mil professores pra um sistema estável, o que vai acontecer num sistema instável pela entrada de muitas pessoas que não falam português e que vão ter que ficar nas aulas? O que vai acontecer? Naturalmente que as coisas vão ficar mais complicadas e isto vai tocar muita gente. E continuar a querer fechar os olhos a isto e a dizer que quem fala disto é xenófobo, racista, o que quer que seja, é não perceber o problema. É evidente que isto tem um custo, e esse custo é um custo que neste momento já estão a assumir outras sociedades. Se nós queremos integrar os imigrantes, temos que receber menos imigrantes. Se recebermos menos imigrantes, provavelmente vamos ter menos crescimento econômico. Isso é um custo. Há um país no mundo onde isso é evidente, mas que as pessoas continuam a viver tranquilamente e sem estes problemas.

Que é?

É um país que não cresce há 30 anos.

Qual é?

Japão. Imigrantes no Japão é quase impossível. Pouquitos, mas é uma coisa quase impossível. Não é o nosso modelo, atenção, não quero repetir local. Eles quando começaram a parar de crescer, estavam lá muito em cima e continuam tecnologicamente a fazer muita coisa. Esses modelos existem e nós não podemos continuar a fechar os olhos. Eu não sei porque os japoneses não têm imigrantes lá, eles são uma ilha, aquilo é mais fácil. Os chineses também não têm imigrantes. Um imigrante na China é tratado abaixo de cão. Até estudantes que sejam africanos, por exemplo, são muito maltratados quando vão estudar pra China. Isto é o tema da política do futuro. Sem dúvida nenhuma. É aquilo que vai, no limite, comprometer ou não comprometer os sistemas democráticos. O último texto da Clara Ferreira Alves, no Expresso, não sei exatamente qual é o título, mas chama-se precisamente que a democracia pode morrer pela imigração. No fundo, é a ideia base desse texto e ela coloca lá uma questão que eu acho que faz todo sentido. Ela parte da situação de Loures e pergunta: as pessoas de Loures que estão ali são sobretudo africanos, e naquele caso concreto, sobretudo são-tomenses. Depois o bairro é mais antigo, aquilo lá é uma coisa mais antiga, tem lá casas algumas há décadas. E no meio de ruínas, porque muitas foram demolidas pelo caminho, o que quer dizer que foram demolidas no tempo em que a câmara era comunista. Não foram só no tempo da câmara socialista. Mas bem, as pessoas instalam-se, não posso tirá-las de lá, e acontecem duas coisas. Primeiro, eu tolero que elas vivam em situações inacreditáveis. Inacreditáveis, aquilo é inacreditável. Estamos a falar de situações em que a forma das pessoas fazerem as suas necessidades é para dentro de sacos de plástico. Era assim que as pessoas viviam ali, atenção, não estou a inventar. Era assim que se vivia naquele local. Não posso tirá-las de lá, não me deixam. Vão para lá uns ativistas que não deixam. O que isso significa? Significa que aquilo que aconteceu ali em poucos meses, em vez de serem 60 casas, o que está a acontecer é em Almada, são 1000. Depois, o que eu faço?

E depois no inverno há incêndios, porque é preciso que se perceba que aqueles bairros são de cascas.

Sim, claro, depois há muitas outras coisas.

Havia os incêndios, a água é obtida através de remais não controlados, portanto, temos também casos graves de doença e saúde pública. Quando chegar o inverno há todo um conjunto de problemas.

Olha, Helena, eu tenho idade pra ter assistido ao aconteceu alguns desses bairros quando houve a cheia de 67. É que esses bairros vieram pelas colinas abaixo. Vieram, eu vi. Havia um bairro desses por onde eu passava todos os fins de semana, e quando passei no fim de semana seguinte, não vi lá casa nenhuma. Tinha ido tudo pelo rio abaixo. Tinham morrido ali dezenas de pessoas. Eu vi, não estou a inventar nada. Nunca mais lá se construiu um bairro semelhante, mas essas coisas existiam. E depois, o que vem a seguir é: então tem que se construir casas pra estas pessoas. Casas, pavilhões, o que quiseres. E as outras estão à espera, e que se comportaram bem, que fizeram as coisas de acordo com a lei.

E os outros que têm as casas penhoradas, que têm ordenados baixos e não conseguem pagar a mensalidade ao banco.

O que vai acontecer a seguir, se fosse assim, é que quem estivesse instalado ali começava a telefonar pra São Tomé e a chamar todos: "Venham, venham que aqui podem ficar." O que também não é bom pra São Tomé. Nós não podemos tratar disto da forma como, infelizmente, em parte na bolha mediática, mas muito na bolha política destes ativistas de redes sociais e parlamentares e por aí adiante, tem sido feito, porque isto é muito pior do que um tiro no pé. É que o suicídio da esquerda pode ser o suicídio da democracia. A democracia precisa da esquerda.

Sim.

Precisa de contraditório.

Sim, a democracia é mesmo isso.

É mesmo isso.

E é por isso que temos aqui no estúdio o Gonçalo Dorteia Sequeira, que é jurista e economista do Observador. Gonçalo, bem-vindo. Aproveitamos o seu conhecimento da realidade espanhola. Estes temas também estão a dividir a sociedade espanhola.

Essa pergunta é interessante, até porque eu hoje quando vinha para a rádio, lembrei-me de uns cartazes que apareceram por alturas da pandemia em Espanha, de um partido político que ainda não tem muita expressão eleitoral, tem pouca, mas que é um partido político novo, de esquerda marxista-leninista, portanto, clássico nesse sentido, que nasceu em 2018 e que fez uns cartazes um pouco estilo Iniciativa Liberal, mas ao contrário. Eu vou ler alguns destes para percebermos a dimensão da coisa e vou traduzir: "A minha neta é lésbica, não se pode independentizar", portanto, sair de casa. A frase "é lésbica" foi riscada com vermelho de propósito pelo próprio cartaz e diz: "Os aluguéis dispararam 15% em Valência." "O sexo biológico existe, a miséria dos trabalhadores também." Outra: "A minha namorada é bissexual e está desempregada." O "é bissexual" foi eliminado. 30% dos espanhóis menores de 25 anos encontram-se desempregados, o pior dado da União Europeia. Ainda outro, aqui com a cara do CEO do Santander Espanha, o português António Simões, que é uma das figuras LGBT mais influentes, com a cara dele em que dizia: "A tua identidade sexual não te faz revolucionário." A cara obscura do Banco Santander, paraísos fiscais, investimento em armamento, etc. E termino com este. É o último, uma imagem de Pedro Sánchez a beijar o rei Mohamed de Marrocos, com a frase: "Que te vote Mohamed VI." Isto numa alusão a uma frase que foi utilizada na última campanha eleitoral, que era: "Que te vote o Txapote", que foi utilizado pela direita. O Txapote era um terrorista da ETA e, portanto, na sequência dos acordos entre o Bildu e o PSOE. Isto para dizer o quê? A política tem horror ao vazio e a esquerda em Espanha, e a mim parece-me que em Portugal, abandonou o discurso dos trabalhadores, típico da esquerda, para abraçar o discurso das elites, que aliás, é uma coisa extraordinária, que a esquerda sempre foi contra a questão do poder instalado, das elites, etc., e abandonou esse discurso. Este partido, que, insisto, tem muito pouca expressão eleitoral, começa a ganhar alguma tração. O seu líder é um youtuber, portanto, utiliza os mesmos meios ao dispor, típicos da direita populista, como sabemos, mas que tem uma posição muito contrária a tudo o que são aquelas questões identitárias. Eu, pelo menos, não conheço em Portugal algo parecido à esquerda, porque já nem o Partido Comunista-

Na Alemanha temos isso.

Na Alemanha existe, certo. Em Portugal talvez haja mercado eleitoral para isto, portanto, um partido, de facto, de esquerda radical, assumido e sem vergonha quanto a isso, mas que abandone por completo todas estas questões identitárias. No caso da imigração, o argumento que este partido utiliza não deixa de ser bastante coerente com aquilo que é a tradição da esquerda marxista, que é: nós somos contra. Portanto, este tal Frente Obrero, que é o nome do partido, não sei se já tinha dito.

Não.

A Frente Obrero, frente de trabalhadores, no fundo, que diz: somos contra a imigração ilegal, porque é uma forma de aumentar o lucro das grandes empresas que abaratam os salários e, portanto, importam trabalhadores menos qualificados, onde pagam salários mais baixos e isso leva a uma redução dos próprios salários dos espanhóis. Portanto, também tem uma visão muito nacionalista do conceito da nação, que também é uma coisa muito de esquerda, apesar de tudo, não é de direita, pelo menos historicamente. Dito isto, eu coincido com o José Manuel quando ele diz que isto pode parecer um tiro no pé. Não só pelo abandono das questões dos trabalhadores, onde verdadeiramente o Partido Comunista ainda resiste a isso, e se calhar, seria interessante fazer essa relação, porque é que, se calhar, há cinco anos diríamos que o PCP iria desaparecer e o Bloco não. E a verdade é que o PCP, de alguma maneira, resiste e o Bloco está reduzido a mínimos. O ponto é não só o abandono das questões, mas é a própria reação com que estes pequenos casos, a questão da cidadania, o evento em Torre Pacheco, a forma como lida com a imigração, as barracas de Loures, etc. A esquerda deixou de pensar as questões das desigualdades, dos trabalhadores, da riqueza, para ou se dedicar a microcausas e microagressões e tudo isso, ou a tornar-se uma espécie de porta-estandarte de virtudes públicas, onde todos os dias tem que haver algum tema. E no fundo, quem se manifesta de forma mais vocal sobre essa virtude, ganha uma espécie de lugar no céu midiático. E isso até pode ter alguma atração, de facto, na questão do engagement, das redes sociais e tudo isso. Eu tenho as maiores dúvidas que isso traga votos para as pessoas.

Novos votos.

Novos votos ou ir buscar votos que foram perdidos.

Trocarem-se votos por likes.

Exato. Há um tweet, na sequência da entrevista que o Ricardo Leão deu no outro dia naquele debate na SIC Notícias sobre Lisboa, etc. Eu peço desculpa, porque não me lembro do nome da pessoa, mas António Brito-

Guterres.

Guterres, perdão. António Brito Guterres faz um tweet qualquer-

É um ativista

...da Vida Justa.

Da Vida Justa, de um movimento que existe.

E faz um tweet qualquer onde agradece a Ricardo Leão, porque o Vida Justa ganhou mil novos seguidores. Portanto, o quadro mental é de tal modo estranho e absurdo, que o campeonato da esquerda passou a ser uma espécie de virtude Meta, nalguma dimensão que não é a dimensão cidadão, político, eleitor, eleito, mas nessa tal dimensão virtual, onde o alfa e o ômega, o objetivo é a virtude pública enquanto tal, e não ganhar votos, não mudar a sociedade. Até aquela visão revolucionária típica da esquerda, de fazer a revolução, de mudar o status quo, de mudar as instituições, etc., foi perdida quando abraça estas microcausas. E é extraordinário que ninguém, no seio destes partidos de esquerda, e eu acho que isto não é um exclusivo nem espanhol nem português, não tenha percebido isto. E termino só com isto. Hoje se olharmos para as últimas sondagens em Espanha, e por isso volto à pergunta que a Carla fez, se nós olharmos hoje para as últimas sondagens em Espanha, das últimas semanas, a direita, e aqui estou a excluir a direita nacionalista e independentista, está a poucos deputados de poder fazer uma reforma constitucional. Isto é uma coisa absolutamente impensável há 20, 30 anos. Ou seja, tal como em Portugal, onde já há uma maioria constitucional à direita do Partido Socialista, em Espanha prepara-se, de acordo com as sondagens, para o bloco de direita, à direita do PSOE, ter maioria suficiente no Parlamento para fazer uma reforma constitucional. Isto é extraordinariamente impressionante em termos de números, quando o PSOE historicamente é um partido de maiorias. Aliás, quando nós olhamos para o mapa eleitoral espanhol, é bastante interessante. Aquela que era uma das regiões mais pobres de Espanha, a Andaluzia, e que sempre foi uma espécie de armazém de votos da esquerda, desde a Segunda República, hoje está reduzida a mínimos. O PP tem maioria absoluta, prepara-se para renovar essa maioria absoluta. E portanto, eu acho que há uma questão que podemos discutir talvez daqui a pouco, que é: no meio deste quadro, há ou não há exemplos fora da direita radical que vão aproveitar isto? Porque eu também acho que muitas vezes se associa o ir buscar votos a este tipo de bolsas de eleitorado típicas de esquerda, os descamisados, os abandonados da globalização, etc. Será que é só a direita radical que tem potencial de ir buscar estes votos, como no caso em Portugal, o André Ventura, etc.? Eu tenho dúvidas, porque acho que há exemplos que mostram onde o centro-direita, se calhar menos envergonhado e menos preocupado com a virtude pública, consegue ir buscar estes votos, porque fala dessas questões. Ou seja, não me parece que haja uma inevitabilidade entre a esquerda que abandona as classes trabalhadoras e que deixou de falar para estas pessoas e que, portanto, estas pessoas não veem ali nenhuma solução para os seus problemas, e uma inevitabilidade ou uma causa-efeito imediata em que tenha que ser a direita radical só a ir buscar estes votos. Acho que há um espaço no espaço do centro-direita que consegue perfeitamente ir buscar votos e há exemplos disso. O líder da Andaluzia, do PP, que é do PP, Juanma Moreno, a própria Ayuso, que rompe aquilo que se chamava o cinturón rojo da parte sul de Madrid, que era trabalhadores, imigrantes, gente pobre, etc. Se nós olharmos para o mapa eleitoral de Madrid das últimas duas eleições, é avassaladora a onda azul. Não há um espaço vermelho, porque sejam ricos ou pobres, porque desconstruiu toda aquela dicotomia.

E se era evidente, eu não sou especialista em Espanha, mas conheço Madrid minimamente, eu lembro-me de haver eleições em que eu tentava perceber o que é que ia acontecer apenas vendo como é que estava a evoluir a abstenção nos bairros tipo Salamanca, que é um bairro rico, ou no Lavapiés, que é um bairro rojo. E se percebemos se um votava mais ou votava menos, percebíamos quem ia ganhar as eleições. É mesmo antes de haver resultado final. E isso agora está a mudar.

Eu ouço aí uma notícia, ela rompe até com uma forma de se governar. Por exemplo, o sistema de saúde em Madrid.

É governado pela comunidade de Madrid.

É governado pela comunidade de Madrid e as pessoas podem mudar. Há um portal, a pessoa pode ir ver os serviços que tem disponíveis e não está agarradinha ao centro de saúde da sua área de residência. Não, a pessoa pode mudar, pode mudar de médico, pode mudar de sítio onde vai. Portanto, é uma maneira liberal de olhar para as coisas. Traduziu-se em melhorias de vida. As pessoas de Lavapiés não têm de ir ao médico em Lavapiés, e a um centro de saúde em Lavapiés. Podem ir a outros sítios. Portanto, na prática, há ali uma forma diferente de fazer.

Há uma questão que eu acho que os políticos da direita moderada, que têm tido sucesso em ir buscar estes votos, digamos, que eram típicos da esquerda, tem a ver com utilizarem o discurso da mobilidade social como o eixo central da sua política.

Isso em Espanha é fundamental. Quer dizer, quatro apelidos bascos ou quatro apelidos catalães, aquilo pesa.

Sem dúvida.

A pessoa olha e percebe.

Sem dúvida.

Vê as criancinhas na rua e percebe qual é a situação.

Mas isso, se calhar, também a própria origem destes políticos, a sua origem familiar, o seu background social, de classe social, etc., se calhar também ajuda a explicar por que têm tanto sucesso, porque eles não vêm daquilo que são as típicas castas. A Esperanza Aguirre, que tem certamente 12 apelidos, que vão até à Isabel a Católica, etc. Não, são pessoas que vêm da classe média normal, e isso torna-os muito próximos das pessoas. E se calhar a esquerda, e nós vemos isso em Portugal também, a esquerda abandonou o tal discurso para os trabalhadores para ter um discurso para a academia, para as elites, para aquilo que se discute na-

Para o Departamento de Antropologia da Universidade Nova.

Lá está. E os resultados estão à vista.

Vamos continuar a falar dos resultados e das consequências de tudo isto na segunda parte do "Contra-Corrente". Até já. Segunda parte do Contracorrente. Depois da derrota nas urnas, o que espera a esquerda ao focar-se em temas como a lei de imigrantes ou educação sexual nas escolas? Ligue-nos ou, se preferir, deixe os seus comentários nas nossas redes sociais ou envie a sua opinião por mensagem de voz através do WhatsApp 91 002 41 85. Carla e Helena, queremos saber como é que, vez esta discussão, está a haver um afastamento da realidade com aquilo que é o discurso político.

À esquerda, sim. Aí concordo com o Diogo. sobretudo, houve uma altura em que a esquerda tinha muito uma intervenção de um discurso sobre a questão da qualidade de vida ou da falta dela, sobretudo das classes operárias e das classes trabalhadoras. É óbvio que a melhoria das condições de vida desses grupos sociais foi conseguida, não muito porque se tivessem aplicado as receitas da esquerda, mas sobretudo porque o centro, centro-esquerda, centro-direita, também com papel muito importante no caso europeu, das democracias cristãs e da doutrina social da Igreja, acabaram a ter uma perspectiva social e de intervenção. Portanto, a construção de sociedades onde a solidariedade é particularmente importante e o cumprimento de obrigações por todos, e isto tem muito a ver com o acabar de privilégios dos mais ricos ou daqueles que pela sua condição social estavam isentos de todo um conjunto de obrigações. E, portanto, isso acaba, constroem-se sociedades mais solidárias. E o que a esquerda não percebeu é que é muito diferente nós estarmos a fazer política em Estados, que são Estados sociais, o que quer dizer que tem uma fiscalidade. Nós hoje aceitamos da parte do fisco, por exemplo, poderes que no passado contestamos ao Estado porque os considerávamos ditatoriais, pura e simplesmente. O fisco sabe hoje sobre as nossas vidas muito mais do que souberam polícias políticas no passado. E nós aceitamos isso, na medida em que consideramos que tem de haver uma avaliação dos rendimentos que permita que cada um pague, seja tributado em função da sua riqueza para contribuir para um bem comum. E a esquerda não percebeu que isto tornava-nos todos responsáveis e portanto, passou a haver um escrutínio sobre o mentir ao Estado, o aldrabar o Estado, o beneficiar sem ter nada em contraponto ou ter muito pouco, que ia gerar este estado de clivagem que nós estamos. Porque é assim, por exemplo, em relação à questão destas casas que estas pessoas reivindicam e algumas delas acabadas de chegar de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e por aí. É assim, nós olhamos para ali e percebemos que ninguém pode viver assim, por todo o conjunto de razões que já aqui foi enumerado. Mas nós temos em Portugal, pessoas cuja morada de residência, até houve uma alteração legislativa para que a casa de morada, residência das pessoas que estão com penhoras, não pudesse ser vendida logo pelas instituições bancárias. E há um número, que não é muito expressivo, mas existem todos os anos, pessoas que perdem a sua casa, a sua casa onde vivem, por dívidas. E agora já não por dívidas tão insignificantes, mas no passado chegava a haver casas penhoradas por causa de dívidas a coisas de telecomunicações. Nós temos pessoas que perdem os seus bens por incumprimento ao fisco. E nós não estamos a imaginar que agora, de repente, essas pessoas digam: "Não, nós achamos que não, não é assim. Não queremos pagar, não pagamos, não pagamos à Segurança Social", porque a Segurança Social penhora bastante. Fez até a questão há algum tempo de explicar que não penhorava, era a Segurança Social, que não penhorava residências, casas de morada. Mas a Segurança Social tem uma política, por exemplo, de penhoras de contas bancárias e não estamos a falar de... Há gente que imagina: "É dos ricos." Não é dos ricos, é dos pequenos empresários, é dos trabalhadores, por conta de outrem. Um Estado, porque tem de ser, na medida em que são Estados baseados na questão da redistribuição, tem de ser particularmente acutilante nestas matérias e muitas vezes é muito, até porque sabemos que quando há erros por parte das autoridades tributárias, a ideia é pague primeiro e conteste depois. E às vezes o depois pode demorar anos. Não digas o pode. Costuma. O pode está a mais. E portanto, há aqui este lado. Por outro lado, as pessoas não estão, e daí também muitas vezes o mal-estar desta esquerda com as redes sociais, das quais beneficiam imenso, mas as pessoas já não são apenas informadas por aqueles três ou quatro jornais, um canal de televisão ou dois, e como a informação circula abundantemente. Eu, por exemplo, tenho aberto à minha frente um site inglês que dá conta de quão próximo ou quão distante da minha casa, se eu vivesse lá, metia o meu código postal, existe um hotel para acolhimento de imigrantes/refugiados, que é um problema gravíssimo em Inglaterra Porque é óbvio que este tipo de coisas, este é um site feito, presumo, que não é um site oficial de modo algum, recolhe informação. Também existe neste site um link para se saber quantos imigrantes chegaram por pequenos barcos nos últimos sete dias, às costas da Inglaterra. No caso dos contribuintes ingleses, há aqui um problema que é: o que eles pagam para acolher estas pessoas, para as instalar em hotéis, para as alimentar, porque geralmente a alimentação chega através de empresas de distribuição, e a desvalorização que aquilo traz a quem tem casas nas redondezas, que geralmente não são pessoas muito ricas. Muitas vezes a casa onde as pessoas vivem é o investimento da sua vida e de repente catarpumba. Este tipo de coisas. Porque como é óbvio, quem é muito rico tem sempre capacidade de se ir ajustando. Nós temos até, por exemplo, o caso em França, algumas empresas que acharam muito interessante, fazer uma questão de imagem, de acolhimento, e compraram umas instalações de antigos colégios, que estavam numas pequenas vilas, umas coisas maravilhosas, para acolher refugiados e imigrantes e fazer daquilo os centros. Pois o problema era as pessoas coitadas, que estavam naquelas vilas e que viram as suas propriedades a desvalorizar automaticamente, porque as elites, em geral, conseguem sempre preservar-se e, sobretudo, preservar os seus filhos. É como a questão da educação e dessa cidadania e sexualidade. Claro, porque eles não têm os filhos na escola pública, pura e simplesmente não têm. Têm no Colégio Moderno, têm nas Escravas não sei o quê, no Coração de Nossa Senhora ou de quem seja. E depois, na EB mais não sei quantos, estão os filhos dos outros. E quando a pessoa tenta questionar isso: "Ah, não, por favor, isso é populismo." Claro que é populismo. Não se pode dizer onde é que eles têm os filhos, porque eles dizem que isso é populismo. Então que seja populismo. Ou seja, este lado acaba sempre por ter consequências sociais complicadas. O que acontece, que nós temos aqui, é que a esquerda não percebeu que o Estado mudou e a forma como fazia, em primeiro lugar, tinha um projeto de mudança radical da sociedade, que não funcionou, que era o tal projeto, no caso dos comunistas, da construção de uma sociedade completamente diferenciada. E depois os socialistas que apostam muito naquilo que é o modelo redistributivo. E quando eu falo de socialistas, estou a falar da esquerda democrática. E em parte também os sociais-democratas. Mas quando se avança para uma sociedade baseada em redistribuição, criamos um modelo no qual as pessoas são hipervigilantes, portanto, as pessoas são muito sensíveis àquilo que os outros recebem e àquilo que elas não recebem e que acham que podiam receber. Tornam-se muito mais vigilantes. Quem é que tem direito a uma casa social, quem é que tem direito a subsídios. E isso leva a esta nova forma de expressar o seu mal-estar. É óbvio que ou a esquerda percebe que o Estado mudou, e mudou em parte pela sua influência. Ou então ficará a trabalhar para nichos, o que é muito interessante, mas quer dizer, para ganhar votos não dá. Não dá mesmo. Uma pessoa pode ficar muito impressionada por ver aquelas barracas todas no talude militar, mas olha para ali e percebe várias coisas. Uma, que há ativistas que estão ali naquela zona a trabalhar para fazer aquelas imagens para a televisão. Depois percebe que se não se põe um travão naquilo, amanhã o número de barracas multiplica. E que temos um efeito chamada. E que nós, de facto, não podemos nem devemos, de repente, deixar construir barracas por todo lado a quem queira chegar a este país. Aliás, como explicou, logo nos anos 80, um homem, num debate, numa campanha eleitoral em França, que é um país onde tudo isto atingiu umas proporções espantosas. Ele disse: "Há imigrantes que não têm qualquer vontade de se tornar franceses e que querem ficar agarrados ao seu país de origem. E depois, claro, há aqueles que chegam aqui com o seu contrato de trabalho, a sua carta de permanência e que podem ficar, sim, mas já são demais." Ele faz a pergunta: "Já são demais?" Esse homem chamava-se François Mitterrand. Estava a debater com Jacques Chirac. E uma das coisas que acontece neste debate, e que é uma pergunta que nós temos que fazer aqui em relação à imigração, é que nós falamos muito de integração, mas há um limite, como Mitterrand depois até vai teorizar, que é: se nós ultrapassamos um determinado limite, não integramos. Ou seja, para podermos integrar, nós temos de ter um limite para aquilo que conseguimos integrar. E também do perfil de pessoas que estamos a acolher, porque senão, não integramos. Senão, desatamos todos à estalada. Mas isto é dos livros, isto sabe-se. Há coisas importantes. É claro que a percentagem de portugueses no Luxemburgo não causa o mesmo problema ao Luxemburgo, ou o mesmo choque cultural no Luxemburgo, que causaria se, por exemplo, fossem magrebinos. É uma das questões. Os portugueses na Suíça, porque a comunidade portuguesa da Suíça tem outro perfil, nós percebemos como por parte das autoridades suíças há um cuidado, até porque o desempenho escolar dos filhos dos portugueses na Suíça é francamente muito mau, ou muito frequentemente mau, e portanto há ali uma maior atenção. Nós temos de perceber que para integrar, as pessoas quando vão pra um sítio, será para se integrarem e isso implica aceitar todo um conjunto de condições e objetivamente as sociedades para as quais emigram também têm de aceitar condições. E nós temos aqui este problema em relação a estas pessoas que estão nestas barracas do talude militar. Onde é que elas viviam antes? Porque aquilo que pra nós são condições indignas de vida, não têm de ser necessariamente vistas assim por quem está ali. Este era o problema dos portugueses nas barracas em França. Eles não achavam que viviam mal nos balia. Eles não achavam que viviam mal.

Quem alguma vez andou numa aldeia nos anos 60, no interior de Portugal, percebe por que eles não achavam que viviam mal.

Eles não achavam que estavam assim tão mal. Aquilo era horrível. Mas era horrível do ponto de vista dos franceses, e os franceses achavam que eles não podiam viver assim, mas eles não se sentiam assim tão mal. Nós temos de perceber que há questões culturais nisto. Agora, voltando aqui à pergunta, eu acho que haverá várias tendências. Uma será, sem dúvida, uma esquerda que trabalha em microcausas mediáticas e que dá um enorme bruá, valorização do ego dos protagonistas. Mas não dá votos. Depois, não sei qual será a evolução. Acredito que talvez exista alguma evolução no sentido de um populismo, como foi aqui referido, porque de facto foi isso que aconteceu à direita. Quando a direita ficou sem discurso nesta área, porque vivia sempre muito amedrontada, o que viu foi aparecerem líderes à direita absolutamente improváveis. E foram esses líderes de direita improváveis, e que a direita tradicional rejeita à partida, que acabaram a conseguir romper o cerco. Portanto, não sei qual será o futuro, mas creio que a ser assim, em termos de esquerda, será um pouco como as trufas. O destino da esquerda é como as trufas. Parece que é uma coisa muito boa, mas que só alguns comem e portanto, aqueles que não comem, nem sabem se são boas, se são más, porque não estão lá. E eu acho que será uma espécie mais de um clube gourmet, fará uma enorme felicidade de muitos, de alguns, mas como é óbvio, não dá pra resolver problemas. Onde é que isto interessa e onde é que isto conta? Aos partidos socialistas. As sociedades não podem ficar sem centro-esquerda. Não podem. Nós não podemos viver em sociedades de uma direita mais radicalizada e com umas criaturas inapresentáveis de extrema-esquerda a dizerem coisas verdadeiramente absurdos, quer dizer, que se ocupam casas e essas coisas assim. Portanto, nós precisamos de centro-esquerda. Nós temos neste momento um desequilíbrio completo. Nós temos, neste momento, de recuperar o centro-esquerda. E portanto, aquilo que o Ricardo Leão está a fazer é fundamental, porque aquilo, além lá do talude militar não deixar construir barracas, o que ele está a fazer é dizer que há uma alternativa de centro-esquerda, e tem de haver.

E é provável que tenha muito mais sucesso no combate ao Chega, que é o debate da última década, vá, do que aqueles que vêm ter Tuesdays para a televisão apresentar virtudes e supostas soluções que fizeram o contrário do que faz o Chega.

E vamos ver qual é que é o resultado eleitoral do Ricardo Leão. Tem de haver uma alternativa de centro-esquerda na sociedade.

Eu acho que Loures nunca se tornou tão interessante pra uma campanha autárquica, no sentido de ver o resultado de Loures.

A primeira candidatura de André Ventura já colocou ali os holofotes.

A questão que está em cima da mesa, e agora restringindo aqui a Portugal e acabando, é se o Partido Socialista vai ser uma coisa no eixo, que é antigamente da bica do sapato ao Bairro Alto. E depois passa pelas redações, vai ao Público, ao Expresso, à SIC, à CNN, essas coisas, dizem as coisas que todos conhecem, está tudo bem, são pessoas simpatiquíssimas, mas sabem da vida nada. Ou se é uma coisa nacional e do povo. Do povo. Do povo que anda nos comboios, que anda nos autocarros, que está nos bairros, nos bairros de classe média, nos bairros da periferia e nas escolas públicas, portanto, é a questão do destino do centro-esquerda.

Sim, a diferença entre os likes e os votos, como dizias, Helena. A Patrícia Fernandes é professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, é também nossa convidada. Bem-vinda, Patrícia. Contamos muito consigo quando falamos de wokismo e na disciplina de Cidadania. Muito se tem falado sobre isso, mas discussão agora um pouco mais alargada, isto seria apenas a ponta do iceberg, a questão da cidadania. Há aqui, de facto, uma realidade que nem sempre casa bem com o que é o debate político.

Bom dia, Carla e obrigada pelo convite. A conversa hoje está a ser muito estimulante, já tomei aqui imensas notas e eu à semelhança do Gonçalo, queria começar, ele começou com cartazes políticos, e eu queria recordar duas frases. Uma que foi muito importante pra mim em termos pessoais e outra foi muito importante nas últimas eleições norte-americanas. E uma devo a Helena Matos, aliás, eu queria ter dito já a Helena isto antes, que eu a citei na minha tese de doutoramento numa frase que ela revivia regularmente entre 2015 e 2017. Diz: "Se o centro não trata do problema das pessoas, os extremos vão tratar." E isto já em 2015 era evidente. Já havia muitas preocupações e inquietações da população em geral que o centro fugia de tratar. E esses temas foram capturados pelos extremos, nomeadamente, vamos chamar de extrema-direita para simplificar, e foi isso que foi acontecendo nos países ocidentais e na Europa isso é claríssimo, e em Portugal chegou mais tarde, mas acabou por chegar. Por isso eu recebo até com alguma diversão este ataque todo que está a ser feito ao PSD pelo fato de estar a ceder ao Chega. Bem, o PSD está a resolver um problema que foi detectado e em relação ao qual a população se mobilizou nas eleições demonstrando a sua preocupação. Agora, se isso é ceder à extrema-direita, é secundário. Eles estão a resolver problemas que antes eram ignorados pelo centro e deixaram de ser. E é isso que a dinâmica partidária e democrática permite fazer, esta adaptação dos partidos à realidade. Isto sobretudo em relação à imigração. A segunda frase que eu gostaria de recordar é um vídeo da campanha do Donald Trump para as últimas eleições, e que é muito citada, sobretudo nos meios das feministas radicais, mas em geral foi tão importante e o impacto tem sido tão estudado, que ela tem uma entrada na Wikipedia própria só para essa frase. É uma frase que está num vídeo da campanha do Donald Trump que dizia: "Kamala Harris is for they/them. Donald Trump is for you." E o impacto desta frase tem sido muito analisado, porque a Harris representava então todas estas causas identitárias, e no caso da identidade de género, completamente esotéricas, e o Donald Trump estava lá para as preocupações reais e das pessoas reais, com todos os problemas que o Donald Trump tem e que não vou estar aqui a defendê-lo. O que importa é o impacto que esta mensagem teve no domínio destas guerras culturais e daquilo que foi o impacto do wokeismo nos Estados Unidos. E em Portugal, isso tem se tornado muito evidente, como discutimos há 15 dias, em torno desta questão das aulas de cidadania, porque mostra esta discussão toda, que eu também tenho olhado com alguma diversão, embora simultaneamente com diversão e preocupação, claro. É porque mostra bem como a esquerda acaba, e quer o José Manuel Fernandes, quer a Helena Matos destacaram este fato. Como é que a esquerda acaba por se agarrar a estas pequenas polémicas para tentar marcar o espaço público. Porque, na verdade, o que eles estão a dizer nem adere aos factos. O episódio ontem do Alberto Gonçalves já mostrava isso, como os números não batem certo com as narrativas, e o José Manuel Fernandes agora também mostrou as incoerências que estão presentes na própria argumentação. E, portanto, trata-se só de uma estratégia comunicacional para tentar marcar o espaço público. E este é o problema que resulta das guerras culturais. Por quê? Porque temos uma disciplina que era politicamente ocupada, com um objetivo político específico, e com a mudança do governo, todas as alterações que são vistas em torno dessa disciplina, que tinha um objetivo político, passam a ser interpretadas politicamente. Por isso é que eles dizem: "Isso são opções ideológicas, isso mostra que o governo quer X ou o regresso à Idade Média", coisas fantasiosas que se dizem por aí, mas divertidas também. Mas qual é a solução para isto? E que é a solução que eu tenho defendido. A disciplina devia acabar, porque o que acontece é que acabamos por ter uma luta cultural em torno da disciplina. Agora o Ministério da Educação teve que recuar e dizer: "Não." E a opinião pública já está a sentir que as mudanças, afinal, não vão ser muitas. E isto é o que acontece quando a luta é cultural e quando o espaço público está muito marcado por um dos lados, que é isso que está a acontecer. A vantagem de trocar votos por likes é que num mundo muito mediatizado pelas redes sociais, em que muitas notícias são feitas por aquilo que alguém disse numa rede social, isso tem mais impacto na esfera pública do que reflexões mais ponderadas e à procura de um tal compromisso moderado mais ao centro. E, portanto, a esquerda e certas pessoas no PS têm aproveitado para tentar ocupar o espaço público com esta narrativa. A longo prazo, ou melhor, quase a curto prazo, na medida em que as eleições autárquicas estão aqui próximas, parece-me que é uma estratégia perdedora, mas é no fundo o Partido Socialista a mostrar que perdeu o rumo no sentido desta viragem progressista. Porque eu concordo com o Gonçalo, já tinha até tomado nota pra falar sobre isso, a avaliação que fez à questão do Partido Comunista. O Partido Comunista, apesar de tudo, sobrevive. E é porque não envereda nesta deriva progressista das grandes causas e dos grandes avanços. É no fundo o progressismo que destrói a esquerda da esquerda. E o nosso grande inimigo, parece-me, é esta mensagem progressista que considera que tudo o que não está de acordo com os seus valores é inaceitável, enquanto a esquerda e a direita, como o José Manuel Fernandes chamou a atenção no início, resulta num compromisso. É preciso compromisso entre as partes E a mensagem progressista não aceita compromisso. Tudo o que não está de acordo com as suas ideias é um retrocesso que deve ser eliminado. Carla, já falei muito, não sei se respondi exatamente à pergunta que me fez.

Sim, está respondidíssimo. E isto agora a ideia é percebemos como é que também os próprios políticos vão ter que se adaptar a este novo paradigma de discussão pública e política nas redes sociais. Porque também estamos todos a aprender a fazer isto.

E eu fico aqui com aquele peso de ter uma frase minha numa tese de doutoramento. Acho que vou pra casa pensar no assunto. Obrigada, Patrícia.

Obrigada, Helena.

Patrícia, muito obrigada pelo telefone. Obrigado e bom dia. Gonçalo, onde é que fica o centro, no meio desta discussão?

O centro é ocupado, ou seja, como eu disse há pouco, a política tem, de facto, horror ao vazio e, portanto, quando a esquerda abandona parte dessas questões e a direita, durante algum tempo, e eu aí concordo com a Helena, também não a soube ocupar, isso é ocupado. O centro também não é uma coisa estática, eu acho que o centro é uma coisa que vai evoluindo com a própria percepção sobre aquilo que é central, a própria evolução dos valores, etc. O problema nestas questões tem que ver quando, e isto passa com a esquerda e passou com a direita no passado, passa quando esses dois polos, que são fundamentais pra democracia, deixam de abraçar as questões das maiorias para discutir as questões das minorias ou as questões ultratécnicas. Eu acho que esse foi o erro da direita no passado, foi a questão.

Só falavam de PIB, de economia, só falavam de dinheiro.

E eu admito que, nesse passado, eu concordava com essa abordagem. Pra mim, na altura, fazia sentido, porque aquela frase de "as pessoas votam com o bolso ou com a carteira", era como uma espécie de máxima daquilo que deveria seguir a política.

Mas era verdade para muitas pessoas. Passamos todos por uma crise duríssima.

As pessoas não estavam, ou eu acreditava que tudo aquilo que eram questões culturais não eram importantes o suficiente que mobilizassem as pessoas. A verdade é que em Portugal, e André Ventura, nesse sentido, é prova disso, o facto de ter ido buscar questões de natureza mais cultural, sobretudo para bolsas de eleitorado que não votavam, tornou uma coisa óbvia, que é os países, e as vontades e aquilo que mobiliza as pessoas não é só a carteira. E eu acho que essa foi a lição pra direita que parece ter aprendido. A lição pra esquerda parece ser que as pessoas também votam com a carteira, no sentido, a esquerda ignorou as questões das desigualdades, da pobreza, da mobilidade social, etc. E, portanto, as pessoas também votam com a carteira.

Encontramos o centro.

Exatamente. E portanto, a mim parece-me que, sobretudo nesta questão das barracas ou de Loures, etc. E há pouco a Helena, ou parte da ideia pareceu-me ser essa, e que concordo, que é: existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Aquilo que Ricardo Leão fez foi cumprir a lei. E, portanto, quando nós, por particularidades circunstanciais, sejam em matéria de raça, enfim, questões muito específicas por serem imigrantes, refugiados ou por terem esta ou aquela cor de pele, essas pessoas devem ter um tratamento diferente e, portanto, a lei não se deve aplicar e, portanto, as barracas não se devem demolir, porque há uma série de particularidades que tornam essas pessoas mais vulneráveis, no discurso da esquerda, então a lei não se aplica e, portanto, há aqui uma exceção à lei. E, portanto, o resto das pessoas pensa: "Mas por que eu que tenho que cumprir a lei e há outros que têm uma exceção à lei?" E eu acho que essa é parte do erro estratégico da esquerda e o outro, talvez isso seja exemplificativo de por que de fato a esquerda está a perder esse contacto com o eleitorado, com as bolsas de eleitorado, é palavras como pobreza, povo, trabalhadores, desapareceram do léxico da esquerda. Não existem.

Tirando aquela esquerda do PCP.

Exato. Naturalmente, a esquerda do PCP manteve isso.

Ninguém fala de acidentes de trabalho, por exemplo. E Portugal tem elevados números de acidentes de trabalho e que afetam, por exemplo, áreas em que muitas vezes os imigrantes são muito presentes, como é o caso da construção civil. Ninguém fala. Há um fastio ao trabalho.

A questão laboral das condições laborais, do trabalho, das desigualdades, da mobilidade social, eu acho que é um ponto. E depois o outro tem a ver com, quanto a mim, diria até quase uma incoerência ou um fechar de olhos a uma coisa que em alguns casos pode ser ilegal, que é a forma como algumas culturas, que no fundo são as culturas de algumas bolsas de imigrantes, em Portugal e noutros sítios da Europa, são vistas com uma certa condescendência na forma como lidam com as mulheres, na forma como lidam com os direitos das mulheres, etc. É muito interessante, eu as várias vezes que fui a Bruxelas, numa alguma dessas, na altura fui visitar um amigo que lá vivia e pedi pra ir a Molenbeek. E é uma experiência social muito interessante. Portanto, eu recomendo àquelas pessoas que vão a festas nas favelas no Brasil e tudo isso, que quando forem a Bruxelas, visitem Molenbeek. Não há mulheres. Os cafés têm homens, não há mulheres. Quer dizer, há. Não, naturalmente, há, mas não são vistas em público ou com aquilo que seria expectável ou comparável com outros bairros de Bruxelas Portanto, esta permissividade, ou melhor, esta condescendência que alguma esquerda tem em relação a algum tipo de hábitos culturais, parece-me que é problemática. E isso também lhe está a retirar votos, precisamente pela incoerência que está à vista de todos quando olha para estas questões e não é tão vocal como se fosse em relação a outras.

Nós temos em linha o Vicente Ferreira da Silva, que é investigador do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho. Vicente, bom dia. Muito obrigada por ter ajustado o seu horário ao nosso programa. É isto que neste momento está a dividir mais a esquerda, mais do que as questões económicas e o papel do Estado, que é aquilo que classicamente encontramos como divisão, são estes temas mais culturais que estão a dividi-los?

Bom dia, Carla. Muito obrigado pelo convite. Deixe-me só dizer que eu estou de acordo com algo que foi dito pelo António José Fernandes, que é uma coisa que deve ser lembrada, porque as pessoas não têm noção de como a União Soviética tratava os homossexuais. E convém lembrar que a sodomia foi criminalizada em 1934 e só dois anos depois do fim da ex-União Soviética é que deixou de ser crime. E os tratamentos, as atitudes que tinham para com homossexuais. As lésbicas, curiosamente, eram mais tolerantes, digamos assim, porque não eram consideradas comportamentos asenciais. Tinham reações e eram objeto de punições muito severas, algo que a esquerda nunca passa, hoje em dia, na sua retórica. E sim, nós estamos a falar essencialmente de guerras culturais, como a Patrícia Fernandes muito bem disse. O que é que acontece? Depois da queda do Muro de Berlim, digamos assim, a esquerda extremada ficou sem qualquer possibilidade de defender o modelo político e econômico. Então virou-se pra componente cultural e foi recuperar ideias de Gramsci, na minha opinião, Marcuse e até mesmo de Michel Foucault, dos pós-modernistas. E isso faz com que acabem por não ter um fio condutor. E eu concordo com o Gonçalo quando ele diz que a longevidade do Partido Comunista se deve um pouquinho mais ao fato de ainda não terem desligado completamente a defesa dos trabalhadores. Mas aqui é bom reparar que os comunistas só falam dos trabalhadores. Quando eles passam a desempregados, já não são problema. Enquanto estão no processo de falência das empresas ou de alguma nuance que dê a possibilidade de manifestação na rua, os comunistas continuam a defendê-los, mas quando são desempregados, já não existem para o Partido Comunista. Convém também relembrar isso. E portanto, passaram pra parte cultural. Deixe-me só dizer isto: eu sou liberal e sou de direita, mas eu não apoio o politicamente correto, porque acho que isso significa fraqueza e incapacidade de defesa de valores, que é aquilo que, de certa maneira, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos têm vindo a referir. O centro não foi capaz de responder aos anseios que começaram a aparecer na população. Também não apoio qualquer tipo de extremismo político, religioso, social e econômico por implicar imposição sobre terceiros. É este o grande problema, e eu acho que infelizmente a direita está a ir pelo mesmo caminho, é que há uma diferença substancial quando nós respeitamos os direitos e as opções individuais e quando passamos a impor por lei comportamentos sobre terceiros. Por exemplo, eu reconheço os direitos das minorias dentro dos moldes que Lord Acton nos ensinou, mas eu não posso aceitar de maneira nenhuma que os direitos das minorias passem a ser uma imposição sobre a maioria. E aqui podemos fazer uma ligação à ideologia de gênero. A identidade do gênero decorre principalmente de uma evolução do pensamento e não de uma mudança biológica. Portanto, é uma construção social, não tem aplicação na sociedade. As diferenças entre homens e mulheres são definidas através do sexo. E curiosamente, pra vermos algumas ironias, repare o que aconteceu recentemente. A esquerda defende, especialmente o bloco de esquerda, que os atletas trans, homens que se identificam como mulheres, possam competir nas categorias com mulheres. É curioso, porque isso é uma discriminação às mulheres e eu não percebo como é que as feministas aceitam esse tipo de coisas, porque a capacidade física e biológica de um homem que se identifica como mulher não deixa de se manifestar só porque se identificou como mulher. E portanto, normalmente, o que é que nós vemos? Nós vemos uma discriminação e uma injustiça para com as mulheres que estão a competir nas suas categorias. E aqui é importante lembrar que o woke começou por ser uma percepção de injustiça relativamente à justiça social e política nos Estados Unidos, mas por volta de 2010 começou a ser aproveitado pela esquerda, nomeadamente pelo Black Lives Matter e outras organizações, para ser um instrumento político. Repare, e aqui nós voltamos a uma coisa muito interessante, ou podemos referir uma coisa interessante, que é a diferença entre igualdade de oportunidades e igualdade de resultados. A justiça social hoje, que é defendida pela esquerda, é uma aberração. Imagine uma corrida de 100 metros Os concorrentes vão ter que correr 100 metros e, naturalmente, têm diferentes capacidades físicas. Para a esquerda, garantir a igualdade de resultados significava que alguns dos concorrentes só corressem 80 metros, ou 90, ou 100, porque as capacidades físicas eram distintas. E isto é uma aberração que vem, na minha opinião, desde a teoria de justiça do John Rawls. Aliás, um bom contraponto a essas ideias são Thomas Sowell e o Michael Sandel. É só ler o que eles escreveram sobre o assunto. E aqui, se me permitir mais um bocadinho, vamos falar sobre o contraponto daquilo que está a ser feito. Eu já li alguns artigos de pessoas que dizem que não é suficiente aquilo que o Fernando Alexandre está a fazer em termos de alteração da ideologia do gênero na disciplina de Cidadania. Qual era o contraponto? O contraponto que nós tínhamos era do João Costa, e o que o João Costa fez foi defender a doutrinação iniciada pela geringonça. Nós estamos a falar de um ministro que soube dizer que nós não podemos educar os nossos filhos porque os nossos filhos não eram nossa propriedade. Eu nunca olhei para os meus filhos como propriedade. No mínimo, olhei para eles como responsabilidade e como meu filho, são da minha família, tenho amor por eles, pelo amor de Deus, era só o que faltava. Que agora viessem a ser impostos sobre mim determinados valores e comportamentos, mesmo que haja liberdade de abordagem da disciplina nas escolas pelos professores, era só o que faltava, que os valores dos professores passassem a ser aqueles que os meus filhos iam incorporar. Há aqui uma diferença que me parece que nós devemos refletir sobre isso, que é: uma coisa é o ensino, e a escola essencialmente deve servir para a transmissão de conhecimento, sobretudo, é essencial nos dias em que o mundo vive, a transmissão e a possibilidade de permitir pensamento crítico, mais do que educar as pessoas. A educação começa e deve ser dada em casa. Este é o meu ponto de vista. E, portanto, eu acho bem que o Fernando Alexandre e o atual governo estejam a mudar aquilo que era-

Os conteúdos da disciplina.

Os conteúdos, mas também tenho algum receio que vamos passar do oito para o 80, porque da mesma maneira que nós não devemos aceitar a dita superioridade moral da esquerda, não devemos aceitar uma superioridade moral que a direita começa a querer impor, porque nós somos uma espécie formatada para a dualidade, é o sim e o não, o bem e o mal, e no contexto político, a esquerda e a direita. Claro que há variações, naturalmente, mas nós precisamos de saber o contraponto. Deixe-me só acrescentar isto.

Rapidamente, se faz favor.

Rapidamente. Eu costumava dizer aos meus alunos, fazer uma pergunta para avaliar o conhecimento deles. E a pergunta que eu fazia, uma delas era, não há resposta errada, mas a primeira era: qual é a base do conhecimento? E é evidente que eles davam muitas respostas, mas poucos dão a resposta certa. A base do conhecimento é o erro. Nós só sabemos o que está certo, se soubermos o que está errado. Portanto, o erro valida o conhecimento.

Sim.

É por isso que eu defendo que o pensamento crítico seja uma das coisas essenciais no ensino em Portugal.

Vicente Ferreira da Silva, muito obrigada. Desejo-lhe um bom dia. Vou cumprimentar nossa ouvinte Elisa Maneiro, que é professora, liga de Lisboa. Bom dia, bem-vinda também.

Bom dia.

Bom dia.

Grata pela participação e pela discussão do tema. Em relação à disciplina de Cidadania, eu posso dar testemunho de funcionamento no terceiro ciclo, como parceiro. A disciplina de Cidadania, na generalidade das escolas, é entregue ao diretor de turma e são escolhidas várias temáticas por ano letivo. Por ano letivo, em cada período existe a escolha de uma temática.

São escolhidas por quem? Pela responsável da disciplina? Conceito pedagógico da escola.

O conceito pedagógico determina por áreas no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano e no nono ano. E no fundo, são escolhidos três temas globais do próprio referencial. Quando abrange a parte da saúde, fala-se sobre as noções de saúde pública. A cidadania também fala de alimentação saudável, também aborda a dieta mediterrânica e todos os professores podem ser parceiros. Na parte da chamada educação sexual, eu chamo de saúde reprodutiva, as temáticas são as doenças sexualmente transmissíveis. Há 30 anos, todos nos recordamos, eu recordo-me que aos 18 anos, quando entrei para a faculdade, para um curso na área da saúde, que era Ciências da Nutrição, os meus professores, na altura das áreas médicas, cirurgias médicas, eu também tive essas disciplinas, havia um frenesim nos hospitais universitários, por exemplo, na descoberta das soluções para o vírus da AIDS. Todos nós nos lembramos disso, pelo menos quem está na faixa entre os 50 e os 60 anos. E na altura, houve uma grande campanha, até nacional, na prevenção. E aí também as práticas de vida íntima, também existiram grandes campanhas de educação e de proteção Quem tem a minha idade sabe do que eu estou a falar.

Campanha de utilização do preservativo, foi uma campanha muito presente.

Exatamente. A partir do sexto ciclo, alguns jovens iniciam a sua vida íntima cedo e os pais não sabem. Por isso, essas questões de saúde, saúde reprodutiva, os riscos da gravidez precoce. Também existem riscos, até mesmo pro ser humano, e os seus impactos na sociedade têm que ser trabalhados. Agora, a grande questão é que, por vezes, nem todos os professores têm essas noções de saúde, primeiro pra trabalhar isso. Muitas vezes não estão disponíveis porque depois vêm os pais dizer: "Estamos a falar de sexo." Não estamos a falar de sexo, nós estamos a falar da saúde de um jovem. E quando nós damos uma aula: "Hoje podem fazer as perguntas que quiserem, metem aqui numa caixa." Os jovens não se querem comprometer com a questão que vão fazer, mas querem saber, porque senão ou é o professor a dizer de uma forma que estamos aqui a conversar, de uma forma técnica, com conhecimento, sem intrusão na vida familiar do próprio aluno ou da família, ou então eles têm o Google. E quando alguém me diz: "Na Biologia dá-se a reprodução." É verdade, a Biologia dá-se a reprodução no nono ano. Ora, quem anda numa escola já há mais de 20 anos como eu, sabe que existem miúdas de 12 ou 13 anos que já começam a ter os seus namoros e com pessoas mais velhas. E nós vamos fazer? Vamos esperar que exista, como nos anos 80 ou 90, as gravidezes na adolescência? São esse gênero de questões que devemos debater e não educação sexual. Não, nós estamos a ensinar os jovens a prevenir a sua saúde e a sua saúde também social e todos os impactos que estamos a aprender.

Aliás, é curioso que diga isso. Eu tenho aqui uma mensagem de uma técnica especializada que trabalha em escolas há mais de 10 anos e que diz exatamente, refere a importância nas escolas dos chamados planos de educação pra saúde. E ela diz exatamente que trabalha numa escola que tem parcerias com os próprios centros de saúde da zona e que é possível, e já tem acontecido, enfermeiros do centro de saúde virem à escola, até porque têm formação na área, e acabarem muitas vezes, também eles, a participarem.

E a responderem essas dúvidas.

A responderem às questões que se colocam.

Que se colocam. Elisa Maneiro, muito obrigada. Aliás, Curioso, obrigada.

Eu só gostaria de falar uma frase sobre a imigração. Imigração rima com habitação ou a falta dela. Neste momento estão a surgir no mercado da construção, sistemas de construção modulares, sistemas que reduzem metade do preço das habitações. E eu acho que os políticos não estão a olhar pra essa opção que poderá salvar, entre aspas, a nossa sociedade.

Fica essa sugestão e seguramente obrigada. O assunto há de voltar, mais não seja com a campanha pras autárquicas, onde a habitação há de ser seguramente um dos temas. Gonçalo, muito rapidamente, habitação é um dos temas. Como é que a esquerda poderá evoluir caminhando para o populismo?

Eu acho que a habitação, talvez a resposta esteja, não diria só na esquerda ou na direita, mas na forma simples como passou a mensagem há uns dias, o Isaltino Morais, com todos os seus defeitos, tem uma visão muito pragmática e de chegar às próprias pessoas, que é construir mais e mais rápido. Há pouco a Helena deu o exemplo dos portugueses no Luxemburgo. Eu fui imigrante no Luxemburgo durante quatro anos. E do ponto de vista formal, é tão igual ser eu imigrante enquanto jurista ou ser alguém que trabalha numa caixa de supermercado. É exatamente igual. No Luxemburgo, pra licenciar um projeto de uma casa, é uma coisa que em média demora, eu digo isso porque a minha mulher é arquiteta, demora entre quatro a seis semanas. Em Portugal, quer dizer .

Acho que aplica pro 52.

Quantas semanas tem um ano?

E no Luxemburgo há imensos portugueses que trabalham na construção civil, que têm know-how sobre isso e de fazer acelerar os processos e tudo mais. Ou seja, o tema da habitação é uma das grandes questões do nosso tempo e resolve-se construindo mais e mais rápido. Agora, é evidente que uma política de imigração mais aberta, que não teve em conta estas questões e que pensou exclusivamente naquilo que poderia ser o impacto económico ou do crescimento económico pro país, porque precisávamos de mão de obra barata, etc., esqueceu-se desse lado. E isso vê-se na habitação, nas escolas, nos serviços públicos, etc. E portanto, é evidente que uma coisa tá relacionada com a outra, mas enquanto não se desburocratizar, não se reduzirem os custos, digamos, intermédios do próprio Estado naquilo que é a habitação, continuaremos como estamos.

Exato. Portanto, solução é resolver os problemas das pessoas. É sempre assim, não é?

Em princípio, nas democracias, é um homem, um voto. Não é uma elite que determina o resultado.

É se resolver o problema das pessoas e ter noção de que para os resolvermos em democracia, temos que ter sentido de comunidade. Sentido de comunidade, voltando a um clássico, é partilhar não apenas o presente, mas partilhar com os nossos pais e os nossos filhos, com os nossos avós e os nossos netos. E isso implica uma certa continuidade e não rupturas bruscas. As rupturas bruscas aconteceram muitas vezes na história da humanidade, por regra, por invasões militares. Agora não é o que estamos a viver, mas temos às vezes coisas que são parecidas.

Gonçalo da Estefado, muito obrigada por ter participado nesta discussão do Contracorrente, que regressa amanhã, como sempre, depois das 10. Até amanhã.