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Bom dia.

Como é que interpretas este anúncio de uma trégua?

É sempre difícil interpretar os movimentos de Trump e eu acho que não devemos incorrer em dois erros, que é achar que tudo é caótico ou achar que tudo é planeado. Acho que é às vezes uma mistura das duas coisas e neste caso concreto é difícil perceber, porque, por um lado, aconteceu aquilo que se esperaria. O Irão disse que não havia nada, mas aquilo que se sabe, entretanto, é que há, de facto, algumas coisas a acontecer. Não se sabe a que nível dentro do Irão, mas houve implementações nos últimos dias, que já começaram no final da semana passada, dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, da Arábia Saudita, da Turquia e do Egito, portanto, de países da região, e que procuraram restabelecer um diálogo. Com quem e de que forma, não se sabe. Há uma especulação, fala-se de duas figuras do regime iraniano que poderão manter pontes abertas ou pelo menos com quem se poderá continuar a falar. Estou a referir-me ao presidente da República. O presidente da República é, por assim dizer, a cabeça da administração civil, não da administração militar. É uma figura relativamente apagada, mas há uma outra figura também relevante, que uns dias parece mais radical, outros dias mais pragmático, que é o presidente do Parlamento, que já foi presidente da Câmara de Teerão e na altura até foi bastante pragmático. Ele negou qualquer contacto, mas é um nome que tem vindo a ser apontado por várias fontes. Do lado da Casa Branca não houve qualquer esclarecimento sobre com quem podiam estar a ser as conversas. Há apenas indicação que Kushner, o enviado especial do próprio Donald Trump, estará já a caminho do Paquistão ou já estará no Paquistão mesmo. Portanto, precisamente para acompanhar estas diligências. Saber se daqui vai ou não resultar alguma coisa depende, porque isto pode ter várias interpretações. Pode ter sido apenas num momento em que se antecipava uma abertura caótica dos mercados, portanto, mercados petrolíferos e mercados bolsistas. Acabou por ser um dia bastante tranquilo, até com recuperação nos mercados bolsistas e descida do preço do petróleo, que no final do dia estava ligeiramente abaixo, marginalmente abaixo dos US$100. Mas pode também haver outra explicação, que no fundo é um ganhar de tempo para que sejam colocadas na região as tropas que os Estados Unidos estão a enviar para lá. Sobretudo, estamos a falar dos Marines que estão a caminho. Estamos a falar também de um chamado porta-aviões anão, que é uma unidade que veio do Extremo Oriente chamado USS Tripoli, e que estará já a chegar perto da zona onde está o porta-aviões Ford. E essa unidade poderá ser importante, de acordo com alguma especulação, para uma eventual reabertura do Estreito de Ormuz. Aqui a questão central volta a ser a questão do Estreito de Ormuz, é a arma que o Irão está a utilizar e é uma situação em que não é necessário ter muita força para conseguir perturbar imenso o tráfico, bloqueá-lo mesmo e assim perturbar imensos os mercados energéticos e com isso mesmo a economia mundial. Há um lado de tomar como refém a economia mundial. Os efeitos para já têm sido talvez menores do que aquilo que foi antecipado. Os preços não subiram tanto como se antecipou. O impacto não foi tão grande como se dizia que poderia ser num curto prazo, mas se a guerra se prolongar durante muito tempo, se o bloqueio do estreito continuar, os impactos inevitavelmente serão maiores. Temos aqui várias peças de um xadrez e temos ainda dificuldade em ver exatamente se o que aconteceu ontem é um sinal positivo, se é apenas um compasso de espera até sexta-feira, isto é, até os mercados voltarem a fechar, para um outro fim de semana de escalada, pelo menos retórica. Do ponto de vista das operações no terreno, elas não pararam. Do lado americano não se sabe bem o que aconteceu. Os israelitas continuaram a realizar operações de bombardeamento para sobretudo de centros de comando e também quartéis do Exército Revolucionário e da sua força de projeção, que é a Força Quds. No Líbano começa a haver uma ocupação do terreno a sul do rio Litani e continuam os bombardeamentos nos bairros pró-Hezbollah de Beirute. E do lado do Irão continuam a ser disparados mísseis em direção a Israel, se bem que o ritmo das salvas é muito diferente do início. Inicialmente eram 90 por dia, agora são 10, mas mesmo assim, de vez em quando há alguns que passam e sobretudo houve um grave durante o fim de semana. Alguns caem, mas caem em zonas não habitadas. Há uma troca de salvas que não parou. Se vai haver avanços ou não, há aqui um ponto também que é muito relevante, que é saber até que ponto é que há coordenação total entre Israel e os Estados Unidos. Ficou-se com a sensação ontem que Netanyahu não estava provavelmente à espera desta trégua, mas ele deu indicações de que haveria coordenação com Donald Trump, mas em Telaviva há alguma inquietação sobre se mais uma vez Israel vai ser obrigado a parar antes de acabar aquilo que consideram ser o cumprimento dos objetivos mínimos. É um xadrez tridimensional, com muitas peças e muitos pontos a avançar. Agora, que há gente a mexer-se para conseguir algum tipo de acordo, há. Essas pessoas são sobretudo quem está na região, portanto sauditas, paquistaneses, turcos e egípcios, o que faz todo sentido. Vamos falar um pouco sobre isso tudo.

Até já, José Manuel.

Até já.

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