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8:19, está na hora de conhecermos o tema do "Contra-Corrente". Se quiser entrar em direto depois do jornal das 10, é só ligar 91 002 41 85. Carla Jorge Carvalho. Já ontem queríamos falar da decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido e das ondas de choque que ainda se sentem. Na semana passada, a Justiça britânica estabeleceu que o sexo é binário e que o termo mulher se refere apenas à mulher biológica. Foi um processo que começou na Escócia, aberto sobretudo por associações feministas e de lésbicas, e que agora termina numa sentença sem recurso que irá obrigar as autoridades a reverem muitas das suas políticas. Por exemplo, quem pode ou não participar em competições desportivas femininas ou até quem pode ou não frequentar os balneários ou as casas de banho de mulheres. No fundo, será que estamos a assistir ao fim das campanhas em torno dos direitos dos transgénero? O tema é complexo e além de ser científico e jurídico, é também muito político. José Manuel, bom dia. A morte do Papa impediu-nos ontem de falar da importância desta sentença do Supremo Tribunal do Reino Unido. Parece que pode, de facto, trazer muitas mudanças?

No Reino Unido vai trazer seguramente mudanças, até porque verdadeiramente o que está em causa não são os direitos dos transgénero. O que está em causa é, de alguma forma, uma campanha, um discurso, uma forma de olhar para este problema que ignora de alguma forma a realidade, ignora a biologia, ignora aquilo que, em termos evolutivos, em termos do nosso próprio funcionamento, representa todos os mamíferos terem dois sexos. E isso ter papel evolutivo, já Charles Darwin o dizia. Mas não implica que, de repente, de um dia para o outro, os direitos à proteção e à sua individualidade dos transgénero, que não têm a ver com orientação sexual, são uma pequena minoria em termos normais, e portanto, agora houve uma espécie de epidemia de casos, falaremos depois melhor disso, a tentar explicar porque é que de repente parece que multiplicou por às vezes mais de 100 vezes o número de casos que apareceram nos psicólogos e nos psiquiatras. Mas vale a pena falar um pouco sobre isso. Aquilo que está em causa, sobretudo, é este tema, e este tema tem muito a ver com a forma como olhamos, de facto, para o mundo. E por isso, eu acho que isto vai continuar a ser política, e até política em Portugal. Eu vou te ler uma pequena frase, que é assim: "As diferenças observadas entre os sexos não se justificam simplesmente pela pertença da pessoa a uma categoria biológica, presente à nascença, mas resultam sobretudo de construções culturais". Tem ideia onde é que isto está escrito?

Não sei, ia perguntar-te. Não faço ideia.

Isto está escrito no manual do Ministério da Educação para a Educação para a Cidadania do primeiro ciclo do básico. Portanto, manual para a Educação para a Cidadania de crianças entre os sete e os 10 anos. É onde está escrita esta frase que eu acabei de ler. Este tema é um tema que é indiscutivelmente complexo em alguns aspetos, mas aqui o importante é ter noção da diferença. Vamos lá ver. Nós começámos por ter algo que era claríssimo. Sexo feminino, sexo masculino. E depois algo que se passava num domínio distinto deste, que é as orientações sexuais. O facto de eu ser de um sexo ou de outro não tem nenhuma consequência que eu deva penalizar, digamos assim, que deva estigmatizar, que deva segmentar entre o sexo que me atrai, por quem eu me sinto atraído. Outra coisa, que já é algo diferente, é achar-se que facilmente, apenas por declaração, às vezes sem nenhum tipo de mudança física, eu me posso declarar homem ou mulher e a partir daí passar a ter aquilo que são, de alguma forma, proteções, neste caso concreto, às mulheres, que durante muitos anos estiveram desprotegidas e estigmatizadas na nossa sociedade, que são mais vítimas de violência, mais vítimas de agressão, sobretudo agressões sexuais. E portanto, no momento em que eu faço desaparecer a distinção entre sexos e acho que se pode andar de um para o lado, para o outro, apenas porque faço essa declaração, crio um problema novo. E é este que cria um problema novo e viola os direitos, que são direitos das mulheres. E repara, aquele grupo de mulheres escocesas é um grupo de mulheres, a maior parte delas de associações de lésbicas e claramente à esquerda. Aliás, é curioso que nesta guerra, a direita britânica, de alguma forma, se rendeu às campanhas e foram mulheres de esquerda que levaram por diante esta campanha. Por exemplo, J.K. Rowling, que é alguém que sempre alinhou à esquerda. E isso também é significativo do mar dos tempos, digamos assim, e de como este tema não pode ficar na mão das associações que fazem campanhas e que, por regra, são muito ruidosas, mas são muito minoritárias. Já enunciei aqui não sei quantos temas diferentes.

Pois é.

Vamos falar deles e vamos até ver o que é que está no programa dos partidos portugueses.

Ora bem.

Já que levamos a rosto aqui uns dias.

É ótimo. Então fica lançado o desafio. Até já. Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no "Contra-Corrente", depois das 10. Tem também as nossas redes sociais, o site do Observador e pode sempre enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp. O número é o 91 002 41 85.