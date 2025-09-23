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Muito bom dia. O Chega cresceu, tornou-se no segundo maior partido parlamentar, quase exclusivamente dependente de André Ventura. O líder ocupa muito espaço dentro e fora do Parlamento. Sem Ventura, apesar de estar em todos os cartazes, o Chega vale menos eleitoralmente. Basta recordar as autárquicas de há quatro anos e das europeias do ano passado. Mas o partido parece estar a entrar noutra fase, mesmo tendo de novo Ventura como candidato presidencial. Há mais candidaturas autárquicas e o partido apresentou até um governo-sombra. José Manuel Fernandes, bom dia.

Bom dia.

A criatura está a libertar-se de alguma maneira do criador ou a tornar-se menos dependente de André Ventura?

Curiosamente, nas últimas horas tivemos indicações contraditórias.

É verdade.

Contraditórias porque, por um lado, tivemos sinais de que o governo-sombra, com os seus altos e baixos, com os seus problemas, já falaremos deles, pode ter vida própria. Por exemplo, foi significativa a forma como Tiago Moreira de Sá tomou posição nesta questão do reconhecimento da Palestina, primeiro no Twitter e hoje num artigo que nós publicamos aqui no Observador.

Ministro-sombra dos Negócios Estrangeiros.

É o ministro-sombra dos Negócios Estrangeiros e é alguém que vem do PSD, que tem uma carreira académica, que não fala de qualquer forma, portanto tinha um prestígio próprio, é uma pessoa que tem uma vida própria e que tomou uma posição com clareza. Mas temos isso de um lado do tabuleiro, do outro lado do tabuleiro temos a demissão de Mithá Ribeiro, que já tinha tido alguns aparentes choques com Ventura. Ninguém percebe bem porque é que ele renuncia ao lugar de deputado, sai do lugar de deputado. Há uma especulação de que terá a ver com uma frase que está num livro editado agora sobre o Chega por um jornalista do Porto e que ele terá dito numa entrevista em 2021 que André Ventura seria limitado ou teria limites, qualquer coisa desse género. Não sei se é isso, não é isso, não sabemos. Talvez daqui a uns tempos consigamos perceber melhor o que se passou. Não é a primeira vez que há algum conflito entre Mithá Ribeiro, que era desde o início, sem ter a projeção de Tiago Moreira de Sá, mas era professor do ensino secundário, não sei se acabou o doutoramento se não, mas estava a fazer o doutoramento, era alguém que tinha uma maneira de se estar, de se colocar e de escrever um pouco diferente dos temas mais imediatos do Chega. Não sei bem o que é que poderá acontecer. Agora, há várias coisas que é necessário ter aqui em consideração. Ponto um: este tipo de partidos, quando nasce, quando cresce e quando pelo menos inicia o seu processo de crescimento, não digo que aconteça com todos, mas com muitos deles, são muito dependentes de uma figura muito carismática e que tem uma intuição política muito forte. O que seria do Reform no Reino Unido sem Nigel Farage? Nigel Farage é alguém que neste momento, nas sondagens aparece com mais 10 pontos de vantagem para o segundo partido, penso que neste momento é o Partido Trabalhista, aquilo às vezes tem flutuações, mas uma vantagem muito grande. E não é apenas essa vantagem, está a ganhar eleições municipais. Vamos ver o que acontece nas próximas, que também são regionais, no País de Gales e na Escócia. E está a conseguir algo que, por exemplo, aqui em Portugal, o Chega não conseguiu ainda, que é ter figuras relevantes e não apenas segundas linhas do Partido Conservador. Mas temos também o caso da família Le Pen, em França, com evoluções e até com dissidências entre a própria família Le Pen. Com uma sobrinha de Marine Le Pen a ir para outro partido. Temos a Holanda com Wilders, também uma pessoa praticamente insubstituível. Mas não são todos assim. Há partidos destes que são às vezes um pouco distintos e diferentes. O caso, por exemplo, da alternativa da AFD na Alemanha, onde já teve vários líderes, que lá é um bocado confuso e que lá nasceu, aliás, de uma forma até um pouco académica, nasceu na academia, com economistas e depois foi tomado, por assim dizer, por outras figuras de tipo diferente, para não dizer bastante extremista e muitas vindas da Alemanha de Leste. É um caso muito distinto. No nosso caso concreto, percebe-se muito bem que André Ventura é alguém que tem uma intuição e um faro político extraordinário. Porventura, dos políticos de motivo em Portugal, é aquele que tem mais essas características. Ele tem uma intuição para aquilo que pode dar ou não dar, digamos assim, em termos do que são aqueles temas que às vezes são subterrâneos, mas são conversa das pessoas, são inquietações das pessoas, e ele vai agarrando isso e quando percebe, não tem problema nenhum, de um dia para o outro mudar de posição, de um dia para o outro dar uma cambalhota na linha política do partido. Ele não liga sequer muito a isso, ele não liga muito ao programa. Ele nunca ligou muito, já teve programas liberais, já teve programas iliberais, liberais em termos econômicos, já teve um pouco de tudo. Ele resiste a tudo. Tem aquela gafe, por exemplo, aqui há 10 dias, 12 dias, do Burger Fest, e deu a volta àquilo com uma tranquilidade brutal. Aquilo era capaz de ser o pesadelo de um Montenegro, de um Cordeiro, de um Pedro Nuno Santos, até de um Marcelo Rebelo de Sousa. Como Ventura aquilo sacudiu.

Como se costuma dizer, fugiu pra frente, mas com outra mentira também, não é?

É, mas também.

Sobre o número de viagens do Presidente da República.

Sim, disso. As pessoas têm noção de que há muitas, portanto se o número não está certo é como a outra, são muitas.

O problema é que o eleitorado dele também é completamente indiferente. Nós vimos, por exemplo, as reações a esse caso era basicamente os outros também se enganam, e então quando ele mente, os outros também mentem. E ele apanha também uma fase muito favorável para o seu perfil.

Claro. E há uma coisa que eu acho que ele também usa muito bem, e se nota muito bem se nós repararmos, por exemplo, num sítio que eu frequento pouco, mas de vez em quando vou lá ver para perceber, em vários órgãos de informação, que são as caixas de comentários. E percebe-se algo que é, para boa parte daquele eleitorado, se a comunicação social diz preto, é porque é branco. E isso é muito culpa da comunicação social. Há comentadores de televisão que neste momento são propagandistas do Chega pensando que estão a fazer o contrário. Quando a gente diz que o problema é as redes sociais, é evidente que isto é multiplicado pelas redes sociais, mas muitas vezes na origem está uma percepção de que a informação não tem a independência, o rigor, o equilíbrio, que se espera relativamente a outros temas. Mesmo que tenha, aquilo já está estragado, já é um ambiente estragado. E isto passa-se não só em Portugal, sabemos que isto passa-se noutros países e é um tema que nós principalmente devíamos meditar sobre isso. Mas independentemente disso, o nosso Chega sempre teve este problema dos quadros. Porque até no início havia figuras que ajudaram o André Ventura a fundar o partido, que numa certa altura chegou a ser o seu número dois, penso que o nome é Rui Afonso, ele foi candidato por Sintra, ainda tem uns cartazes, até que ele tomou outro partido.

Nuno Afonso.

Nuno Afonso. E ele zangou-se, houve problemas terríveis em alguns congressos, contestações, coisas nos tribunais, tudo, mas ele foi sempre impondo a sua vontade. Também em parte porque quem ali estava percebia que ele é que era a mais-valia. Ele é que tinha a intuição, ele é que conseguia os votos. A estratégia foi uma estratégia de alto risco. Quando ele, por exemplo, nas eleições de há quatro anos, autárquicas, candidata todo o bisca e treta deste país, correu o risco terrível de lhe saírem muitas cartas viciadas, como saíram. Mas ele sobrevive a isso, ninguém conhece aquelas pessoas, passado uns tempos já desapareceram do radar. Ele foi sempre ocupando o espaço todo. Percebe-se que no grupo parlamentar algumas pessoas foram emergindo, mas pouco a pouco, e ele nunca deixou totalmente espaço para elas, porque quando eram as coisas mais críticas, ele estava lá. Eu vou dar um exemplo. A comissão de inquérito às gémeas. Ele não pode estar em todas as comissões de inquérito, não pode estar em todas as comissões parlamentares, mas nas audições que tinham transmissões em direto, depois aquilo desapareceu das transmissões em direto, as pessoas cansaram-se, ele estava lá. E a pessoa que lá estava até habitualmente era uma pessoa que se percebeu que se tornou muito próxima dele, que era aquela que tinha vindo do PAN, a deputada Cristina Rodrigues, que tinha vindo do PAN, uma viragem um pouco bizarra, mas que tinha acontecido. Mas também é um sinal dos tempos. Eu ontem estava a ouvir numa rede social, já não sei qual, uma das últimas intervenções mais recentes da Joana Amaral Dias. E a Joana Amaral Dias está a ultrapassar pelo direito o André Ventura, ela que foi deputada do Bloco de Esquerda. Isto é um mundo que de repente nós achamos que as pessoas têm referências ideológicas. Não, está tudo baralhado, tudo de pernas para o ar.

O que era já não é.

O que era já não é.

A Joana Amaral Dias cortou uma burca em direto num debate televisivo.

Sim, foi esse o nome da burca. Isso andou viral nas redes sociais e foi aí que eu descobri isso. Temos aqui uma...

Bom dia a todos.

Bom dia.

Bom dia.

A professora Silvia Majorona.

Sim, bom dia a todos. A propósito do que está a falar, lembro-me bem de que esta mutação do posicionamento ideológico terá que ver com a própria dia de esquerda e direita, que já não é tão estanque como era há uns anos. Eu arrisco a dizer que mudou de uma risca horizontal para algo tridimensional. Daí que muitas vezes os extremos parecem se tocar cada vez mais no discurso, na forma, nas bandeiras que se elevam. E eu creio exatamente que tem a ver com uma mutação um bocadinho mais profunda teórica.

Eu estou muito de acordo com isso. Acho que às vezes nós temos ainda Eu noto isso em eleitores concretos. Muitas vezes, falando com eleitores concretos, percebo que nós temos essa bengala de leitura do mundo que é esquerda-direita, que é bengala ainda para alguns partidos. Temos um partido chamado Bloco de Esquerda, temos um Chega que diz sempre que ele é a direita.

Mas é curioso que o Chega, economicamente, até é bastante socialista na sua matriz, não é?

Sim, repara. Já me aconteceu estar com pessoas que eram candidatos a órgãos autárquicos, do nível mais baixo, que me perguntavam por que se considerava o partido A o partido B de direita ou de esquerda e o que distinguia uma coisa da outra. E eles eram desses partidos. Estamos a falar de licenciados, naqueles casos, não eram pessoas indiferenciadas, eram pessoas com alguma formação. Não na área da política, mas com alguma formação. Nós temos, às vezes, uma bengala de leitura que não saímos delas, inclusivamente na comunicação social.

Que estão anacrônicas.

Que hoje em dia já têm pouco a ver com a realidade. Agora, aquilo que se passou entre as últimas autárquicas e estas nota-se que já é diferente. É natural que seja diferente. Um partido que é o segundo partido parlamentar, não o segundo partido em votos, mas o segundo partido parlamentar, é um partido que atrai pessoas. Vai nomear pessoas, tem lugares para pessoas, vai eleger pessoas e admito que haja por esse país muita gente que, por uma razão ou outra, se zangou, até às vezes autarcas que estão eleitos, e que em vez de fazer uma lista independente, que obriga a recolher assinaturas, vá naquela barriga de aluguer. Repara, os dois primeiros deputados do Chega nos Açores, um era um antigo autarca do Partido Socialista e o outro um antigo autarca, a nível de junta de freguesia, do PSD. São pessoas que se zangaram com o partido antes e faziam uma lista independente ou iam para partidos menores, o Partido da Terra, que chegou a ter deputados, o PPM também chegou a ter deputados. Deputados, quer dizer, presidentes de câmara. Agora têm possivelmente o Chega e alguns terão qualidade. Percebe-se que há mais qualidade, mais diferenciação nestas listas. E os debates que já houve, Lisboa e Porto, também mostrou que independentemente de nós gostarmos ou não das propostas, acharmos ou não que naquelas propostas também há uma cultura do Chega, que o posicionamento, que a maneira de falar, é diferente.

Desculpa, é diferente de há quatro anos ou é diferente dos outros?

É diferente de André Ventura. É mais tranquila, digamos assim, é menos exaltada, para não usar outros termos.

Mas isso não é uma coisa boa.

Hã?

Isso não é uma coisa boa para Ventura nem para o Chega.

Pois, é isso que estamos para ver, como é que isto resulta. Há um teste grande que são agora as autárquicas. Há outro teste importante que vão ser as presidenciais, porque ele vai se pôr à prova. Repara, ele nas presidenciais, a primeira vez que concorreu valia mais que o partido, agora o partido já vale muito. Até que ponto ele vai valer mais que o partido? Vai ser muito difícil com o painel de candidatos presidenciais que tem. Para nós termos uma ideia de até que ponto o seu eleitorado se pode ou não sobrepor ao eleitorado do almirante, é notar que ele vai buscar para o seu governo sombra alguém que fazia parte da comissão de honra do almirante, que é o caso do Rui Teixeira Santos. Nós contamos essa história hoje aqui no Observador.

E que mantém o apoio, pela história do Observador.

E que mantém o apoio, pelo menos não é claro.

Ele não é claro.

Não se distancia já. São pessoas que estão em vários carrinhos. Aquilo não é tão ideológico assim, está em vários carrinhos. Há aqui uma mudança, há uma transformação. O que vai resultar daqui? O partido vai evoluir para um partido que tem mais quadros, mais solidez. Este esforço do governo sombra é um esforço para todos os efeitos. Ele faz aquilo, não sei se vai ter sucesso ou não, mas aquilo que, por exemplo, nem o PS nem PSD nunca tiveram sucesso. Eu acho que isso tem a ver muito com a nossa maneira, nossa organização política, nossa cultura política e a nossa cultura social. Onde é que há governo de sombras que funcionam? Onde os governos são sempre tranquilamente constituídos por políticos. Políticos que, no caso, por exemplo, do Reino Unido, que é o exemplo mais conhecido, são políticos que saem do Parlamento, são deputados. Não há aquele ônus do político profissional. A pessoa é deputada e espera-se que um dia seja ministro, e pode ser ministro da parte A ou da parte B. Depois tem os ministérios, os técnicos, os Mister Humphrey que lhes explicarão como é que as coisas funcionam.

Tem uma tradição fundamentalmente do Reino Unido, inglesa, que depois contagia a João Manuel, os países da João Manuel.

Não os Estados Unidos, que já é diferente.

Exato, completamente diferente.

Que já é diferente.

O Canadá.

Mas Canadá também tem, mas também a Austrália. É um bocadinho uma situação muito particular.

São pessoas da carreira política.

Da carreira política, onde isso é aceito como tal, não há um ônus em ser político dessa forma como há, por exemplo, em Portugal.

Nós aqui, Zé Manel, usamos mais o governo sombra para credibilizar a alternativa. Neste momento, de forma muita explícita, mas lembras-te com certeza, como eu me lembro, de que quando ou o PSD ou o PS estavam muito tempo no poder, as análises eram: não têm quadros O que os obrigava a chegarem-se à frente mostrando quadros. O exemplo mais recente foi o exemplo do Partido Socialista com António Costa, em que se quis credibilizar econômica e financeiramente com aquele grupo de economistas, nomeadamente para retirar a carga da irresponsabilidade financeira.

Mas era muito em cima das eleições.

Exatamente, mas funcionou.

Quer dizer, funcionou.

Terá funcionado. Mário Centeno foi uma das figuras que depois-

Falar específica também, uma proposta para todas as pastas, creio que é a primeira vez.

Eu acho que sim. Eu creio que o PSD falou com o Rui Rio e nunca conseguiu fazer a sério. Eu acho que em boa parte, porque também temos outro problema em Portugal, que tem a ver com todos os partidos, mas acontece muito em quase todos os países, ainda ontem estávamos a ver que até nos Estados Unidos já acontece, que é o Estado está tão presente, o poder político está tão presente no Estado que o que acontece a uma empresa que de repente tem um quadro, um administrador, que vai para um governo sombra? O que é que acontece a um acadêmico, um acadêmico é como outro, mas muitas vezes, o que acontece a um acadêmico que é membro de um governo sombra? Eu ajudo, mas em alturas especiais, no final, quando há tipo convenções de estados gerais, ok. Já me aconteceu, já estive em situações, já conheço, como responsável de um órgão de comunicação, em que pessoas que eram administradores de empresas à altura me disseram: "Olha, eu não posso continuar a escrever. Apetece-me escrever contra o governo e não quero prejudicar a minha empresa". E aconteceu em momentos diferentes.

É muito vulgar, principalmente quando o poder está há muito tempo. Por exemplo, no caso de António Costa, era vulgar as pessoas acharem que era uma grande coragem fazer determinado tipo de afirmações.

Aquilo que é normal é visto como coragem.

Exatamente, o que também coloca aqui uma outra questão em relação ao Chega, que é: isto também demonstra que há aqui já uma abertura de algumas pessoas para terem coragem, entre aspas, para fazerem parte do governo sombra.

Claro, dá-lhes espaço.

Mas esclareça-me aqui uma coisa, porque nos anos 90, António Guterres não tinha já também-

Foi no final, foi os Estados Gerais.

Os Estados Gerais é o governo sombra, certo.

Não era um governo sombra, eram os Estados Gerais. Depois ele fez para cada área. Foi um processo que nunca mais ninguém conseguiu repetir. Atenção, nunca mais se conseguiu repetir.

Só que depois também fez aqueles encontros, mas não tinha a mesma dimensão.

Sim, e agora Pedro Nuno Santos fez um arremedo, o PSD sempre que tentou não correu muito bem.

Isto é um risco enorme. Se me permite, isto é um risco enorme, porque é colocar pessoas no desiderato de não sabe do que ainda. Porque esta afirmação de ter um ministro sombra, como é nova, e não se pode comparar com a tradição anglo-saxônica, porque aí eles até são pagos de forma acrescida para desenvolver esse trabalho, e de forma continuada, e aquilo é um estatuto até adquirido, aqui é a primeira vez que se coloca as pessoas, passe a expressão, na fogueira. Muitas delas até provavelmente se vão queimar. E a expressão é mesmo esta, porque obviamente que as razões de cada um, umas serão mais altruístas, outras estão mais encostadas àquele que é o peso já dos 60 deputados, mas o que é fato é que é um formato que ainda não está testado.

As pessoas têm uma vida própria, digamos assim. Há algumas que já estavam na política, outras que de alguma forma estavam na política, já era a vida delas, outros que são pessoas que até pela idade que têm, já têm-

E os acadêmicos também estavam numa posição confortável.

Sim, posições relativamente confortáveis.

A Silvia dizia que queima, mas queima mesmo tendo em conta o calendário, agora vamos entrar numa discussão sobre autárquicas, depois vamos a eleições presidenciais. Diria que não há muito espaço no calendário político para discutir este governo sombra, ou há?

Se não queimar os próprios, queima Ventura. E isso é que é talvez o mais grave desta situação toda.

Para Ventura.

Porque para Ventura, porque candidatou-se a todos, a tudo o que há. Temos que ter cuidado os todos com o condomínio lá de casa, um dia aparece o Ventura a querer ser chefe do condomínio. Mas de fato, tem que consubstanciar aquilo que fez, porque o que fez é muito sério. Colocar pessoas para servir de governo sombra é dizer que desenvolvam trabalho, apresentem propostas ou contrapropostas de políticas públicas efetivas.

E sejam porta-vozes.

Sejam porta-vozes, portanto, entrem na comunicação social com frequência. Cabe aos jornalistas também instigar, pedir que esse poder seja responsivo e responsável e instigar a essas respostas. Isso tem que ficar vivo, porque senão é um enterro anunciado e não é só dos próprios, é de Ventura que arriscou muito. Eu diria que, não sei, aqui vou ser um pouquinho contra corrente.

Mas isso terá custos para André Ventura?

Na minha opinião, creio que sim. E talvez será o que tem mais a pagar se não for bem gerido. Se for bem gerido, talvez seja uma solução de sucesso, o que eu duvido. Mas se ao que tudo indica, até pela forma como dizia bem, tem as autárquicas, depois as presidenciais, isto vai queimar tempo, disponibilidade, e o governo sombra fica no desiderato.

Se bem que há uma boa oportunidade para dar algum destaque a um governo sombra, que é a discussão do orçamento que vai acontecer em outubro.

Sim, talvez, mas a verdade é que tem um homem que para haver governo sombra, tem que haver um chefe do governo, um líder do governo. O mesmo líder que está a candidatar a presidente da República

Isso aí tenho mais dúvidas, porque vamos lá ver: Jorge Sampaio foi líder da oposição e presidente da Câmara de Lisboa ao mesmo tempo. Se ele for eleito, não pode ser líder da oposição, mas candidato não é impossível acontecer. O tempo também era outro mediaticamente.

Mas se calhar não terá o impacto que ele procurava. Teve anteriormente, agora funcionará ao contrário. Acho que se tivesse concentrado, pagava uma fatura menor, provavelmente.

Muito bem. Sílvia Major João, vamos ter a oportunidade de ouvir até ao meio-dia aqui no Contracorrente. Temos ao telefone o André Azevedo Alves, politólogo. Bom dia, André.

Olá, bom dia.

Bom dia. No fundo, a pergunta é: quanto é que vale o Chega sem Ventura?

Provavelmente não muito. E nós tivemos esse teste parcial nas eleições europeias, que não correram muito bem pro Chega, nomeadamente face às expectativas que o partido tinha e face também ao que se passou noutros países europeus nessas mesmas eleições europeias. E parece-me que esse terá sido, aliás, um dos fatores que levou André Ventura, ainda que tendo tentado evitar avançar novamente como candidato presidencial, mas essa ausência de alternativas credíveis e fortes à figura de André Ventura, terá pesado bastante na decisão de André Ventura avançar como candidato presidencial novamente, numa candidatura que tem riscos, mas que me parece que André Ventura e quem mais de perto o aconselha na liderança do partido, terão avaliado que teria ainda mais riscos uma não apresentação de candidatura ou a apresentação de um candidato que não André Ventura, arriscando um resultado bastante mais fraco, eventualmente até ficar atrás de João Cotrim de Figueiredo. Enfim, um conjunto de riscos que André Ventura não terá querido correr. Mas voltando à pergunta, acho que hoje o Chega continua a valer pouco para lá de Ventura, ou seja, muito do valor do Chega está concentrado na figura do seu líder.

E terá sido isso que motivou André Ventura a apresentar o tal governo sombra que estava já prometido desde a primeira semana pós-eleições?

Acho que esse é um dos fatores. Acho que tentar mostrar que o partido não é só o líder, e portanto, que o partido consegue ter outras figuras com credibilidade, acho que esse objetivo foi apenas parcialmente conseguido, mas acho que há também um segundo objetivo, ou seja, a partir do momento que temos o Chega em sondagens a paro ou até à frente da AD, acho que André Ventura sente a pressão de mostrar que o Chega pode ser mais do que um partido de protesto, que é um partido de reunião de um conjunto de insatisfações com o sistema partidário, nomeadamente com PS e PSD, e que poderá legitimamente aspirar a governar no caso de vencer no curto, médio prazo nas eleições legislativas. E pra concretização desse objetivo, o Chega precisa também demonstrar que conseguiria formar um governo minimamente credível.

As autárquicas de 12 de outubro são um teste para perceber, André, se o partido Chega vale mais do que Ventura ou as suas ideias, e vale pelas suas ideias e pelo seu programa?

Eu acho que mais do que Ventura não valerá, certamente. Acho que será um teste pra ver se consegue, apesar de André Ventura não poder naturalmente ser o candidato a todos os municípios, ainda que volte a aparecer em todos os cartazes, o que é também um elemento interessante. Passa ao mesmo tempo uma ideia de que não há candidato do Chega que valha por si próprio. Todos os candidatos e candidatas, pelo menos todos que têm conhecimento, aparecem com uma espécie de figura tutelar do líder ao lado. Mas não valerá certamente mais do que Ventura, mas demonstrar que consegue, apesar de não haver ninguém com o peso eleitoral de André Ventura, consegue ainda assim afirmar-se num contexto em que, por definição, não pode ser André Ventura o candidato. Acho que vai ser importante verificar dois aspectos em particular. Primeiro, a quantidade de Câmaras que o Chega consegue vencer. Eu não espero que sejam muitas, porque em eleições autárquicas, o efeito do incumbente, ou seja, de quem está em funções poder ser reeleito, tende a ser forte. E portanto, em muitas autarquias, nomeadamente uma maioria de autarquias que são PS, PSD ou PS, AD, enfim, desse espaço, a minha expectativa é que por muito forte que seja a insatisfação a nível nacional com o PS e PSD, isso não vá fazer perigar o lugar de boa parte dos incumbentes. Depois, temos alguns presidentes que não se podem recandidatar por limite de mandatos, e temos também um conjunto de situações de alguns que se podem recandidatar, mas que estão em dificuldades, um conjunto de situações minoritárias. Aí creio que é de esperar, o Chega deve ambicionar conquistar algumas Câmaras. Repito, a meu ver, dificilmente serão muitas, mas seria, a meu ver, uma clara derrota pro Chega nas autárquicas não conseguir conquistar uma única Câmara. E um segundo aspecto que também será importante para avaliar o resultado do Chega, até mais do que o número de votos ou a porcentagem de votos, que em eleições autárquicas esse somatório a nível nacional diz alguma coisa, mas não diz muito. É o número de autarquias, em particular de autarquias mais importantes, em que a formação de uma maioria possa ficar dependente do Chega. E esse, a meu ver, será também um aspecto importante nestas autárquicas, para lá do número de autarquias que o Chega consiga vencer, também ver em que conjunto de autarquias, estou a lembrar, por exemplo, no Porto, Pedro Duarte já piscou o olho ao Chega.

Mais do que piscar o olho, não fechou a porta.

Não fechou a porta. Sim, mas enfim, José Manuel, considerando que tem sido a posição do PSD, do próprio governo que Pedro Duarte integrou, acho que também não é abusivo chamar o não fechar a porta como um piscar de olho. Também obviamente porque Pedro Duarte está a ver que mesmo num cenário em que vença, que é o que ambiciona, será muito difícil ter maioria e que o Chega, Miguel Correia Real no Porto poderá conseguir eventualmente um resultado interessante. Mas voltando ao panorama nacional nas autárquicas, será muito importante para o Chega, até se calhar mais importante do que conquistar autarquias de menor dimensão, ainda que isso também seja importante, se, por exemplo, numa autarquia como o Porto, passasse a integrar a maioria que apoia o Executivo. E portanto, eu julgo que o resultado das autárquicas para o Chega vai jogar muito em torno destas duas dimensões: número de autarquias que o Chega consegue vencer, e quanto mais importantes melhor. Obviamente, por exemplo, Rita Matias conseguisse vencer Sintra, seria um pequeno ramote político, a meu ver.

Eu acho que ela própria não está com muita vontade.

É possível. Só perguntando se é possível, mas certamente que não o vai dizer em campanha. Não vai dizer: "Votem em mim, mas não tanto, porque eu não queria ganhar". Mas é possível. E se calhar para o próprio Chega, talvez fosse preferível que Rita Matias não fosse eleita presidente da Câmara de Sintra. Mas as coisas são o que são. O Chega tem uma forte implantação em partes, enfim, José Manuel Fernandes saberá isto bastante melhor que eu, mas em parte significativa do concelho. E como é um concelho de dimensão urbano e de maior dimensão, os tais fatores de natureza local que eu falava há pouco, que poderão levar a que o Chega não consiga conquistar tantas Câmaras porque não há a tal tradução do sentimento geral a nível nacional, em cidades como Sintra podem se aplicar menos. E, portanto, pode haver muitos eleitores em Sintra em que, enfim, ao contrário de autarquias mais pequenas, em que há um contacto mais pessoal com os candidatos, um conhecimento de quem se candidata, isso acontecerá menos em autarquias como Sintra, isso pode também favorecer a votação de Rita Matias. Mas voltando ao ponto, acho que é para além do número de autarquias e para além do que poderia ser o grande resultado de conseguir uma grande autarquia ou mais do que uma, mais realisticamente ou de forma mais generalizada, ver também o conjunto de autarquias mais relevantes em que o Chega possa ser decisivo para a formação de maiorias.

Portanto, para o vincular à governação das cidades. Vai ser um momento crítico, diria, para o partido, porque pela primeira vez vamos perceber de que massa é feito o Chega, se é apenas um partido de protesto e que se aproveita, não é o melhor termo, mas que cavalga ou vai atrás do descontentamento social, ou se é de fato um partido responsável e que consegue gerir orçamentos, gerir cidades, arranjar consensos. É isso, André?

Lidar com problemas no conjunto das áreas da governação. Sim, acho que nesse aspecto, as autárquicas e o pós-autárquicas serão importantes. Também porque há um outro elemento importante. Recordo, nas últimas autárquicas, em que previsivelmente o Chega elegerá muito mais representantes do que elegeu nas anteriores autárquicas. Mas nas anteriores autárquicas houve também um número significativo de eleitos pelo Chega que rapidamente desertaram, nomeadamente em situações em que era atrativo contar com eles para formar maiorias. Esse também será um indicador importante, ou seja, não nas autárquicas, mas no pós-autárquicas, o Chega fez um esforço muito grande para apresentar candidaturas por todo o território. É praticamente impossível, aliás, mesmo para o PS e para o PSD, ter um escrutínio muito apertado sobre todos os candidatos que são apresentados. E o pós-autárquicas, nomeadamente o comportamento, e também a lealdade ao partido que possa haver por parte dos eleitos, também será um dado significativo, como será, nos casos em que depois tenham responsabilidades executivas, o seu desempenho, que nessa medida, pelo fato do Chega ter estado até agora completamente excluído, nomeadamente também da esfera governativa, será uma nova fase, com novos desafios e em que o Chega, de facto, também terá esse desafio de mostrar o que vale, não só na contestação e no protesto, mas também no exercício do próprio poder.

André, muito obrigado por ter aceitado conversar conosco aqui esta manhã no Contracorrente. Silvia Majorona, afinal, o Chega ainda é o partido do André Ventura?

Eu creio que vai ser sempre. E esta característica Deste partido, com este líder carismático, que condensa em si todas as tipologias do populismo junto. O identitário, o carismático, o digital, ele faz quase um pleno de todos os tipos de populismo. Agora uma palavra para a audiência de Ventura, isto não é chamar nomes a Ventura, é de facto uma realidade. O populismo não é uma ideologia, não é uma doutrina, é uma forma de comunicação e um modo de se fazer. E um modo de fazer, tendo em conta a oposição das elites com o povo e com o discurso que coloque sempre em oposição.

Nós contra eles.

Nós contra eles. Agora o partido está a viver exatamente aquilo a que eu chamei até no artigo que fiz aqui para o Observador, a gentrificação do Chega, que é começar a alterar esta base sociológica que apoia o Chega, com os gentry, com a nova burguesia, as novas elites, os quadros, seja por que motivo for, que venham, mas que de facto é um partido já mais atraente, porque tem um poder e uma forma de se instalar no poder já muito visível. Isto depois, para as autárquicas, tem outro relevo. As pessoas nos municípios votam, como todos nós sabemos, nas pessoas e não nos partidos. Isto, o que pode à partida ser uma desvantagem para Ventura e para o Chega, pode-se tornar, de repente, nestas eleições em concreto, uma vantagem, porque é, como disse há pouco, um voto de protesto. E as pessoas, por muitos motivos, estão cansadas. Eu, do ponto de vista pessoal, tenho casa de férias no Alentejo. Comecei a ir com mais frequência e comecei a constatar freguesias que eram até de comunistas ou socialistas durante anos e anos, e de facto as pessoas não olham para Ventura como um homem de direita. Olham como um homem que vem salvá-los daqueles que lhes tiram o pão da boca. É literalmente isso, porque nós temos que fazer esta reflexão, porque nós estamos na grande urbe, as grandes capitais, e não temos noção de como é o território. E basta às vezes sair por um motivo, por ter uma casa, ou por ter amigos, ou começar a viver o resto do território para de facto vermos o que é o território em si.

Só uma pequena nota. Eu, durante a campanha eleitoral para as legislativas, estava convencido que o Chega, até por ter ajudado a derrubar o governo, podia perder votos. Até que passei um fim de semana na Beira e ao passar, vindo de lá, nem sequer foi uma zona da Beira. E de repente percebi que havia problemas, que era um discurso do Chega, que estavam por lá, por todo lado. Nem era preciso perguntar às pessoas em quem iam votar, mas percebi que havia temas que já eram temas ali, que nós achávamos que eram só temas urbanos ou só temas lá do Alentejo. E nessa altura tive a intuição que podia ser diferente.

Nem necessita sair de Lisboa. A minha questão é: neste momento, o Chega está a entrar numa fase em que pode ter objetivos conflituantes, ou seja, ele tem de se credibilizar para mostrar que é capaz de ser governo, mas simultaneamente, se se credibilizar com as elites, e como a Silvia escreveu no artigo, corre o risco de perder os eleitores de protesto. É autofágico. É uma fuga para a frente, mas que vai ser autodestrutiva.

Silvia, dizia há pouco que o Chega moderado não produz efeitos. Até quando é que o Chega vai continuar a valer enquanto partido de protesto? Como dizia aqui a Helena Garrido há pouco, vai chegar o dia em que o partido vai pertencer ao sistema. Não disse com estas palavras, mas creio que era mais ou menos esta a ideia. Não era, Helena?

De objetivos, não é? Exatamente. Eu creio que é agora que começa a revelar-se esse ponto zero, esse grau zero de definição. E no meu entendimento, tal como eu tinha dito inicialmente, o facto de André Ventura não ter feito essa leitura, ele é muito bom, de facto, a fazer leituras de todos os níveis e é bom na comunicação política e é bom numa série de coisas. Mas de facto, se há aqui uma fragilidade de leitura é agora e tem que ver exatamente com o facto de ter avançado por todas as frentes eleitorais como candidato e depois não perceber que tinha que manter esta adesão, porque as pessoas perderam de facto a vergonha. Quando eu estou a dizer isso, não estou aqui a caracterizar quem tem a ideologia de Ventura. Não é uma ideologia, enfim, mas quem vota Ventura, que possa ser menos dos que não votam. Mas de facto, havia um voto envergonhado. Uma vez pediram-me uma contribuição de análise a propósito das sondagens. E eu lembro-me que na altura eu disse: "Não se pode antever a votação do Chega nas últimas eleições." E depois foi a surpresa que foi.

Porque era o voto envergonhado.

Porque é o voto envergonhado. É dos tais votos que até há bem pouco tempo, até na boca da urna, não sabíamos. Podíamos estar a ser enganados.

E agora já não é.

Creio que agora começa a não ser. Estamos nesse processo, que vai ser paulatino, mas estamos nesse processo. E isto tem dois caminhos possíveis, que era exatamente o que estava a dizer há pouco. Ou isto avança para uma credibilização, começam a surgir outros nomes e o partido torna-se num partido de quadros e deixa de ser um partido agarra tudo, atraipe tudo. Ou então passa a ser um partido a que todos chegam, toda a gente percebe que isto começa a ser um Uma forma de chegar ao poder e as pessoas perguntam-se, e quando eu digo as pessoas é os cidadãos em geral, as pessoas que estão no Alentejo, que estão na Beira, que estão pelo país fora e que viam em André Ventura aquilo que eles consideravam ser a verdade contra os poderosos, contra aqueles que tinham feito mal ao país. E agora é exatamente o contrário.

Portanto, a institucionalização do Chega é um risco para o próprio Chega.

Começa a perder a sua própria natureza, começa a alterar as suas bases sociológicas. Este governo-sombra também passa por aí. Nós temos alguém que foi padrinho. Eu lembrei-me, se o André Ventura visse um governo-sombra de outro partido que encabeçava com o seu padrinho de casamento, eu até quase que consigo imaginar o discurso que ele teria logo por aí. Um ex-PSD que foi padrinho de casamento. Então qual foram as principais críticas-

Rui Gomes da Silva.

Exatamente. Quais foram as principais críticas que se colocavam, nomeadamente a governos do PS? Não era que eram todos famílias, eram todos cunhados, irmãos, maridos. Portanto, estamos aqui a cair nos mesmos erros e vão pagar a fatura.

E corre o risco de perder a sua base eleitoral e de descredibilizar. Helena?

Pode igualmente acontecer o contrário, que é não acontecer nada com este governo-sombra e ele ser apenas uma comunicação. Isso também gera riscos, uma estratégia de comunicação, isso também gera riscos.

Gera muitos riscos. Se não surtir efeito nenhum, creio que ainda será pior. Mas corre o risco é de surtir efeitos díspares. Basta olhar para as personalidades que eu contava.

Contraditórios, sim.

Muito bem, já ali a morder a caneta e mortinho para entrar nesta discussão, Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador.

É só porque normalmente um governo-sombra, às vezes até é muito mais simbólico e todas as tentativas que houve em Portugal nunca teve aquele peso que tem no Reino Unido, em que existe mesmo um gabinete, e é mesmo considerado, e aliás, vemos a Sky, a BBC, etc, falar com aquelas pessoas quando querem rebater qualquer assunto, seja na área da saúde, na educação e por aí fora. Neste caso, o que é gritante é que nota mais uma vez uma falta de quadros e os quadros que são recrutados são muitas vezes quadros zangados ou perdedores de outros partidos. E quando se apresenta um governo-sombra para se credibilizar como uma alternativa de governo, era bom que fossem nomes que fossem um bocadinho contra uma ideia de que aquilo é o partido de um homem só. Depois podemos até chegar à comparação entre primeiro-ministro, que até pode ser aquela que suscita mais dúvidas, porque eu olho para aqui, para os nomes e vejo: Reforma do Estado, Miguel Corte-Real, não obstante ter tido uma excelente prestação como candidato ao Porto no último debate televisivo, mas comparado com Gonçalo Matias, queremos comparar os dois, entre um e outro? Depois vamos, Justiça, Rui Gomes da Silva, o padrinho. Padrinho de casamento, atenção, não se confunda com qualquer tipo de outras atividades subversivas. Com Rita Júdice, pelo menos já tem uma experiência de ministra da Justiça. Depois temos na Cultura, Teresa Moreira Pinto e Margarida Balseiro Lopes. Podemos dizer que há aqui uma questão, por exemplo, de diferença ideológica da maneira de pensar da cultura, mas a experiência também é muito maior do lado do governo. Fernando Silva, Maria Lúcia Amaral, podemos dizer aqui que a ministra acabou de chegar, mas como provedora da Justiça, também me parece ter uma experiência muito maior. Na Agricultura, Jorge Cid, o André Ventura até lhes chamou José Cid, não sei se é por ser negacionista das alterações climáticas e faz como é?: "Cai neve em Nova Iorque e faz sol no meu país." Se é esse o objetivo, mas chamou de José Cid, depois teve que corrigir, mas José Manuel Fernandes tem uma má vontade com aquilo que é as políticas comunitárias para a agricultura.

"Não sou eu".

José Manuel Fernandes, o ministro. Que me parece terem apesar de-

Apesar de conhecer o Jorge Cid, porque da clínica veterinária dele eu fui cliente.

E eu creio que é o bastonário da Ordem dos Veterinários.

Sim, foi bastonário.

Não obstante ter um grande conhecimento também nessa área, parece-me que o José Manuel Fernandes, o ministro, tem esse conhecimento dos anos que passou na Europa. Depois, Horácio Costa, o templário, não sei se ia abrir um centro de saúde no Castelo de Almourol, mas comparado com Ana Paula Martins, sendo a ministra mais impopular do governo, mesmo assim, olhando para os dois, à partida e aparentemente ao primeiro impacto, também não haveria grandes dúvidas de quem é que teria mais qualidade. Na habitação/infraestruturas, temos a Margarida Bento Penedo, que de certeza que discorda por aquilo que nós estamos vendo, até muitas vezes podemos dizer assim nas páginas do Observador, discorda largamente de André Ventura em muitas das áreas, pode ser um problema em algumas dessas matérias, porque me parece não pensar exatamente o mesmo e depois está em confronto direto com Miguel Pinto Luz, tem uma grande experiência política. A Margarida Bento Penedo é mais aqui ao nível de Lisboa, ele é mais ao nível de Cascais, mas muito mais experiência executiva. Colocar os dois em comparação, e não nos esquecemos que também no histórico de Margarida Bento Penedo está a seguinte frase, e até vou ler que é para não me enganar: "Francisco Rodrigues dos Santos é a pessoa viva que mais admiro." Não obstante todas as qualidades, Francisco Rodrigues dos Santos, mais uma vez, foi alguém que também não teve sucesso político quando passou pelo CDS e não sei se se tornou num morto-vivo, se tornou nos verdes do PSD, mas não é um grande cartão de visita.

Muito bem, só para encontrar, é arquiteta, deputada municipal independente na Assembleia Municipal de Lisboa Dissidente do CDS.

Sim. O meu ponto aqui não é desqualificar as pessoas do Chega, que têm muitas escolhidas e muitas têm muitas qualidades.

Mas no fundo o que estás a dizer é que era quase obrigação de André Ventura de subir a parada.

Nem que podia ser ou pela credibilidade das pessoas publicamente ou por aquilo que defendem ou por ser disruptivo. Em alguns casos, nessa parte de ser disruptivo e criativo, até pode acontecer. Mas naquilo que era o essencial, que era a credibilização e mostrar que havia uma alternativa de governo, foi absolutamente falhado. Depois Rui Teixeira Santos, nós temos também uma peça hoje no Observador, por comparação do que parece em termos de credibilidade.

Ministro-sombra das Finanças e Economia.

Com Joaquim Miranda Sarmento, que também já era o centenário Rui Rio, agora é o centenário Montenegro e um dia se calhar é o centenário de Leitão Amar, ou se for este o lugar, não sei. Mas parece-me que está bem qualificado para ser centenário o que ele quiser. Comparado com este Rui Teixeira Santos, com este ministro das Finanças sombra, também me parece muito mais credível à primeira vista. E depois temos Tiago Moreira de Sá, que sendo um grande pensador e bastante conhecedor das relações internacionais, também já o tinha sido Rui Rio, o né de Rui Rio, não era bem o governo sombra, mas era o homem para as relações internacionais, e também tem uma volatilidade que seria um bocadinho gravosa do ponto de vista do ministro dos Negócios Estrangeiros.

Como assim?

Por exemplo, em 2002 disse que Marine Le Pen não era só um perigo para a guerra, como para o projeto europeu. E cochichado aqui na Vista isso faz dois anos depois disso, disse que votava na União Nacional se votasse em França, e que Le Pen já não era um perigo, e que Le Pen afinal era a salvação da Europa. Não exatamente com estas palavras. E isso é um problema de credibilidade para o ministro dos Negócios Estrangeiros. Não estou a dizer que o Paulo Rangel não diz uma coisa num dia e outra noutro, mas é o ministro mais popular do governo e vamos lá ver. Tiago Moreira de Sá sabe mais da Europa e do mundo do que Paulo Rangel. Também aqui não me parece nada que a comparação seja favorável ao Chega. Isto para concluir da seguinte forma.

Mas atenção, entrou com o pé direito. Tiago Moreira de Sá.

Sim.

É o único que tomou já posições e tomou posições, não foi mandar bocas.

Sim, então hoje tem um artigo no Observador que é argumentado.

Podemos concordar ou não concordar, mas percebemos que não é um artigo, um peso pluma.

Não, e repare, eu comecei por dizer isso, que é uma pessoa com profundo conhecimento das relações internacionais. Agora aqui até quase que estava num ponto comparativo, claro que pode alguém gostar muito mais do estilo Tiago Moreira de Sá do que Paulo Rangel, o que eu estou a dizer é que eles também bebem um bocadinho do mesmo sítio, no sentido em que ele era também do PSD, era do PSD do Rui Rio. Isto só para notar que também pessoas que vêm de Francisco Rodrigues dos Santos, do Rui Rio, de um CDS em decadência, etc. Rui Gomes da Silva também foi-

Diz-me uma coisa, na tua perspetiva, se nós fizéssemos esse exercício, sei lá, com o PS, não perdiam também porque eles, independentemente de concordar com alguma das avaliações, por exemplo, no caso do ministro das Finanças, que é a área que eu até acompanho mais, obviamente, que não tem o mesmo perfil para ministro das Finanças. Mas se nós fizéssemos esse exercício, quando um partido está há muito tempo no poder, por exemplo, no PSD de Cavaco, que esteve 10 anos no poder, eu lembro-me na altura, ou até de Sócrates, lembro-me na altura se pensar que o PS não tinha quadros e qualquer comparação perdia-se. Esse exercício não corre também o risco de nós, independentemente da avaliação de cada um deles, e há uns que são bastante mais discutíveis do que outros, não corremos esse risco também?

Sem dúvida. E eu nem sequer falei na cereja no topo do bolo. É que é perfeitamente legítimo que alguns achem que André Ventura seria melhor primeiro-ministro que Luís Montenegro. E é um dado preocupante, eu acho que a maioria das pessoas não acha isso. Aliás, a sondagem da Aximage diz que o Luís Montenegro está mais bem preparado para o cargo, mas é ali 26, 24%, uma coisa assim desse gênero. E depois nas avaliações negativas, o Luís Montenegro tem mais 1% de avaliações negativas do que André Ventura e tem o mesmo valor de avaliações positivas. E, portanto, naquilo que acham dos dois para primeiro-ministro, já não há uma diferença assim grande, pelo menos naquela amostra de sondagem. Eu acho que mesmo assim há, numa avaliação mais direta, à partida, por causa da coerência e daquilo que dizem publicamente, Luís Montenegro tem uma imagem de credibilidade, para já, tem o grávitas de ser o incumbente e ser o primeiro-ministro, relativamente a André Ventura. Mas daquilo que a Helena dizia, João, deixe-me só para responder. Sem dúvida. Hoje, se calhar, não sei, mas se Marina Gonçalves fosse para um governo, ninguém ia dizer que ela não tinha experiência na área, porque já foi. É sempre preciso passar. O PS, como esteve muitos anos no governo, foi experimentando vários ministros.

Temos que dizer a Cavaco Silva que isso é uma coisa que tem que acontecer. Para ter experiência, tem que se passar pelo cargo.

Verdade, é preciso.

Parece que ele exige que para ter determinados cargos tem que se ter experiência desse próprio cargo.

Sim. Quer dizer, Fernando Alexandre até ser ministro da Educação, nunca tinha sido ministro da Educação. Apesar de ter uma longa experiência na área.

E os anteriores também.

Sim, claro.

O João Costa nunca tinha exercido qualquer função governativa e está-me a falhar o nome.

O Tiago Brandão Rodrigues.

Exatamente.

Isso não invalida uma avaliação, que nós estejamos aqui nalguns casos perante perfis controversos, discutíveis, como a Silvia disse, até nalguns casos contraditórios com os valores que André Ventura diz defender.

Era uma boa oportunidade agora para Ventura, e como jornalista, era ter uma pergunta, aquela pergunta que se impõe: por que não foi buscar quadros

Pessoas capazes que não viessem de nenhum partido, não tivessem nenhuma herança política. Era uma boa oportunidade de pôr em prática aquilo que sempre defendeu. Nós não temos quadros na política.

Eu acho que há aqui uma dificuldade de recrutamento de quadros muito grande por parte do Chega, não sei se ainda por algum preconceito relativamente ao Chega de algumas das elites. Por outro lado, ele tinha os seus já em candidaturas autárquicas e disse que não as iria buscar, porque eu vejo bem meter a Rita Matias como Ministra da Juventude. Não está aqui porque é candidata a Sintra e ele não quis meter os mesmos. Ele vai criando algum tipo de quadros, ou o Pedro Pinto, sei lá, Ministro da Administração Interna, alguma coisa desse gênero. Ele depois também iria ter que meter num governo os seus, não era só apenas estas figuras. Mas eu não sinto a volta dos mesmos. Se vocês forem ver, as forças vivas do PSD queriam um acordo entre o Chega e o PSD, dois deles eram Miguel Corte-Real e Rui Gomes da Silva, que entretanto passaram para o lado de cá. A discussão sempre à volta-

Basta ver o número de deputados que é candidato autárquico. São 50 em 60, creio, ou 55.

Sim, são mais 30, certamente.

Mais do que qualquer coisa, creio eu.

Só para dizer uma coisa, que é: tudo isto-

O que pode ser um problema, porque se vencerem...

A maior parte deles não tem muita-- mas sim, vai haver provavelmente alguém que vença.

Há um exercício de análise que eu penso que terá sido feito pelo Expresso, que há 20 autarquias ou 21 autarquias que mudam, em que o presidente já não pode candidatar-se, e das 60 que o Chega ganhou, cerca de 60, se eu estou a dizer de memória.

Não era 60.

É 20 em 60. É 20 em 60 em que eles poderiam ganhar, e aí pode ser um teste, porque vai mudar.

Seria um excelente resultado. E outra coisa que eu queria dizer é que-

Uma delas é Sintra

Uma delas é Sintra, exatamente.

Mas as sondagens não...

Há uma sondagem que dá quase-

Há uma boa, mas há uma de julho muito má, que dava empate entre os dois e ela só com 18%.

Ela, Rita Matias.

Ela, Rita Matias.

Isso, aliás, é um caso que pode vir a ocorrer em várias autarquias, que é ficar muito partido e decidir-se por um ou dois votos, ou meia dúzia de votos, quem é que fica à frente da Câmara.

E depois vai ser necessário fazer acordos pós-eleitorais ao nível das vereações, era o que dizia há pouco o André Azevedo Alves.

Só queria concluir para dizer uma coisa, que independentemente disso tudo, por comparativo, eu quase queria aqui, nós estamos com vídeo, não estamos?

Sim.

O ideal até teria sido aqui, que se fosse uma televisão, ter um ao lado do outro para se ver as diferenças gritantes daquilo que eu acabei de dizer. Olhando para as duas pessoas, até de notoriedade e depois também de credibilidade. Mas independentemente disso, isto não conta nada. André Ventura vai ser primeiro-ministro um dia e não tem nada a ver com estes nomes ou meios nomes, governo de sombra. Claro, é um gesto que, neste caso, até acaba por ser um bocadinho esquizofrênico no sentido em que ele é candidato a presidente da República, tem aqui um candidato à Câmara do Porto como ministro. Ele devia estar a construir a casa civil agora, se quer ser candidato a presidente da República. No limite, a casa militar, e não o governo de sombra. Há uma grande confusão, mas nada disto tem a ver com a lógica que um dia provavelmente poderá levar André Ventura ou a vencer umas eleições, ficar em primeiro lugar, ou até ser primeiro-ministro.

Ou seja, o impacto eleitoral, na tua perspectiva, é nulo.

Neste aspeto destes nomes, se é Rui Gomes da Silva para aqui, se é Horácio Costa para ali, tem pouco a ver com aquilo que vai ser o sucesso de Ventura naquilo que é o grande objetivo, que é chegar lá e chegar lá é chegar a primeiro-ministro.

Deixa-me perguntar, não sei se tens resposta para esta pergunta. Logo a seguir, acho que foi até na própria noite das eleições, André Ventura afirmou que iria apresentar nos seguintes dias o tal governo sombra, que apresentou agora 18 de setembro. Por que não foi mais cedo? Conseguiste perceber isso?

Eu acho que está relacionado com aquilo que eu estava a dizer, que é a tal dificuldade de quadros, porque apesar de tudo, eu tenho André Ventura como, ele quando erra, erra voluntariamente, quase sempre. Quando é pouco cuidado nas palavras, isso tem um objetivo político. Ele é demasiado inteligente para desvalorizarmos erros dele como se fosse um lapso. A maior parte, os hambúrgueres eu acho que foi um lapso evidente, foi enganado por alguém, ou uma deputada, ou um deputado que lhe terá dito aquilo e ele pegou e foi. Mas ele não costuma ser assim. Ele quando dá um erro, ele sabe muito bem que num vídeo, quando tem um vídeo no Bangladesh e que ele diz que o vídeo é no centro de Lisboa, ele sabe perfeitamente que aquilo não é no centro de Lisboa e sabe perfeitamente que não estão a acusar o André Ventura, apesar da tradução lá embaixo aparecer. Esse erro é deliberado, é voluntário.

Então é uma mentira.

Sim, é uma mentira deliberada e ele joga com isso, ele não tem muito problema. Mas no meio disso, eu acho que ele procura o melhor, fazer o melhor. Ou seja, ele é alguém que é competente no trabalho dele. Eu acho que ele procura, efetivamente.

É um seguidor da velha máxima: falem bem ou falem mal, falem de mim.

Isso era uma técnica de comunicação, que é dar um erro ainda superior para matar o anterior. É o que aconteceu com as viagens.

Exato.

Ele lançou aquele número tão dispar.

1550.

Isso é uma técnica que é trabalhada em comunicação política.

Claro.

Ele gerou perfeitamente, porque os hambúrgueres passaram a segundo plano.

Passaram a segundo plano. Mas isto até era para elogiar André Ventura, que dentro desses erros não forçados e voluntários que ele tem Ele é bem preparado e é competente. E eu tenho a sensação que ele procurou ter o melhor governo sombra e os melhores nomes. Simplesmente não conseguiu. Ele não tem quadros. Ele, neste caso em específico, não quis pôr aqui pessoas com medo que o abafassem, que também é uma coisa que está na cabeça deles.

Achas isso?

Eu acho que não foi deliberado ter aqui pessoas com menos experiência ou algumas com currículo mais fraco. Acho que ele não conseguiu melhor. Acho que ele queria mesmo ter aqui bons nomes para procurar essa ideia de que ele também tem nomes para o governo, porque eu acho que um dos medos que subsiste, isto até parece contraditório com o que eu disse há pouco, que isto conta pouco, mas um dos medos que pode subsistir nas pessoas é: "se calhar isto nem é muito diferente com o André Ventura do Montenegro ou do Carneiro". É se depois o Chega tem quadros para governar e se seria possível ao Chega governar tendo ministros.

Mas ele para ser primeiro-ministro tem que ter um delta, um aumento na votação que precisa eventualmente se credibilizar, não é? Correndo o risco de perder depois no outro lado.

Ele pode ser primeiro-ministro, Helena, com uma taxa de rejeição de 50%. Metade do país pode não gostar dele e ele mesmo assim conseguir.

O primeiro-ministro britânico tem uma taxa de rejeição neste momento para aí de 80%.

Não é muito divulgado hoje em dia.

Não é assim muito divulgado. E o presidente da França nem se fala.

E deu cabo do Partido Conservador.

Quem está dando cabo do Partido Conservador é o Farage.

Uma das questões em relação a André Ventura é se ele, de facto, aguenta não ser a figura principal do partido. Porque parece que ele não aguenta. Principalmente quando algumas pessoas assumem. Eu sei que o Mithá Ribeiro pode ser um caso à parte.

Nós ainda não percebemos o que se passou.

À partida, a entrevista que o Miguel Carvalho fez ao Mithá Ribeiro em 2021, em que ele sugeria que o André Ventura falava como um taverneiro e para o partido crescer era preciso uma outra dimensão intelectual, foram conhecidas agora essas declarações no livro do Miguel Carvalho. André Ventura viu, não gostou.

Ou não terá gostado da lista do governo sombra. Porque ele não faz parte.

Só uma pergunta retórica.

Sim, porque ele tem escrito sobre educação, é ocupado da parte da educação e agora não foi chamado. Nem há ministro sombra da educação no governo sombra de André Ventura, não há.

Não há ainda.

Ainda não há. Vamos chamar o Jorge Fernandes, que está conosco aqui no Contracorrente. Bom dia, Jorge.

Olá a todos. Olá João, João Miguel, Zé Manel. Olá a todos.

Jorge Fernandes, temos Ventura candidato a presidente da República, temos Ventura em todos os cartazes ao lado de todos os candidatos do Chega às autarquias do país. Quanto é que vale um partido como o Chega sem o seu líder?

Isso é muito difícil de saber, porque para isso era preciso levar o Chega a eleições sem Ventura, digamos assim, e observar o contrafactual. E o único contrafactual que temos neste momento foram, na verdade, aquelas eleições a nível nacional, as eleições europeias em que concorreu Tânia Correia, e o resultado foi substancialmente mais baixo do que aquilo que Ventura habitualmente tem. Portanto, esse é o único contrafactual que nós temos, porque depois a nível local há sempre outro tipo de dinâmicas. Há dinâmicas locais, há dinâmicas de pessoas, há dinâmicas de redes de compadrio, de clientelismo, etc. São sempre coisas mais difíceis de aferir. É evidente que Ventura vale imenso. Mas ao contrário da maioria das pessoas, se eu acho que isso pode ser um problema a longo prazo e eventualmente se Ventura chegar um dia a primeiro-ministro ou tiver que ter quadros para formar um governo, ou pelo menos entrar numa coligação de governo, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista dele, acho que não há grande problema neste momento no fato do Chega depender tanto dele. Acho que a situação mais problemática, a coisa mais difícil que ele tem que gerir não é tanto para o exterior, para o país. Apesar de entre no meio das elites, claro, haver sempre essa crítica de que no fundo aquilo é um partido do homem só, mas eu creio para o eleitor médio do Chega, isso é uma questão absolutamente irrelevante. O eleitor médio do Chega não faz qualquer tipo de cálculo sobre se vai deixar de votar ou não no Chega, porque nesta eleição é André Ventura. Para o eleitor médio do Chega, o Chega é André Ventura e André Ventura é o Chega. E na verdade, eu acho que o eleitor médio do Chega até gosta que André Ventura vá a todas. Dito isto, eu acho que o principal problema que ele pode ter e que se pode eventualmente agora começar a ver com algumas dissensões, etc, é a capacidade de gerir internamente as tensões, os egos e necessariamente as fações que vão surgindo. Porque uma coisa é gerir um partido de 10, 12, 15 deputados, outra coisa já está a gerir uma máquina desta dimensão. Todos os partidos portugueses e todos os partidos em geral têm um líder, mas depois também têm posições internas de poder e determinado tipo de fações mais ou menos institucionalizadas. E depois há a distribuição de cargos, há a distribuição de determinado tipo de benefícios tangíveis e intangíveis, cargos honoríficos, que ajudam muitas vezes a controlar este tipo de tensões. E o problema de Ventura, para mim, principalmente, há de ser internamente o partido. Enquanto ele conseguir controlar internamente o partido e conseguir que tudo o que se passa no partido, do ponto de vista das grandes decisões, passe por ele, eu acho que ele vai estar relativamente tranquilo. A partir do momento que começarem a surgir vozes críticas dentro do Chega, e isso inevitavelmente acontecerá, é uma questão de tempo. Eu acho que essa é uma aposta muito mais segura do que os eleitores não gostarem de ver o Ventura como o único candidato. Isso é inevitável, porque cada vez mais o Chega vai ter acesso a mais posições no aparelho de Estado, no sistema, ao contrário daquilo que Ventura gosta de dizer. E naturalmente que haverá pessoas frustradas, como em todos os partidos políticos, há pessoas frustradas porque foram preteridas em relação a outras e começaremos certamente a ouvir críticos internos. Portanto, isto é o clássico de todos os partidos e o Chega não será um partido distinto daquilo dos outros.

Jorge, dizias que para o eleitor médio do Chega não conta o facto de André Ventura ter apresentado este elenco deste governo-sombra. Nesse caso, por que André Ventura apresentou um governo-sombra nesta altura? Foi para quê?

Quando ouvimos alguém com o perfil político de André Ventura e com a mensagem política de André Ventura, no fundo, há dois tipos de audiências que ele está a atingir. As audiências das elites e as audiências dos eleitores comuns. As audiências das elites, nomeadamente, são a elite jornalística, a elite acadêmica, a elite política, fundamentalmente, e este tipo de ação do governo-sombra, que nem sequer tem tradição em Portugal. E convém relembrar, por exemplo, que diferentemente de outros países, por exemplo, Inglaterra, onde o governo-sombra é um clássico, mas no governo-sombra são deputados que são eleitos e que estão deputados no Parlamento inglês, que são escolhidos como ministros-sombra das várias áreas. Estão, por exemplo, nas várias comissões parlamentares, no fundo, acompanham não só politicamente, mas também a parte legislativa, a parte técnica, etc. Estamos a falar de pessoas aqui neste governo-sombra, que a maior parte delas nem sequer tem um papel de relevo do ponto de vista da vida do dia a dia do Chega, não são deputados, não têm nenhum tipo de lugar no Chega do ponto de vista eletivo.

Não estão nos telejornais, não é?

Por exemplo. Vamos imaginar, este governo-sombra teria muito mais lógica que fossem distribuídos pastas a alguns membros mais proeminentes da bancada parlamentar e que de alguma maneira até já ganharam algum tipo de visibilidade mediática. Estou a pensar, por exemplo, em Pedro Pinto, Bruno Nunes, Rita Matias, e essas pessoas pelo menos formalmente não foram tidas nem achadas neste governo-sombra. Sinceramente, a questão do governo-sombra, a minha interpretação disto é que Ventura fez esta promessa imprompto, digamos assim, naquele momento inicial, com aquele entusiasmo de dizer que era líder da oposição e achou que ficava bem ter um governo-sombra.

Foi um ímpeto, é isso?

Como se tinha comprometido com isto, tinha mesmo que apresentar, que senão iria passar uma vergonha monumental e portanto, a dada altura ia estar sempre a ser questionado sobre o governo-sombra. Eu apostaria que nos próximos seis meses, no fundamental, nós não vamos ouvir falar do governo-sombra de Ventura, nem nos próximos seis anos, nem nunca, porque são pessoas que cumpriram o seu papel, aceitaram aquele cargo, são o governo-sombra de André Ventura. Pelo menos para já, que saibamos, não há nenhuma iniciativa pública ou iniciativa partidária onde aquelas pessoas estejam envolvidas, que seria o normal. Depois de anunciado, rapidamente, até para continuar o ímpeto mediático, eu esperaria que rapidamente Ventura anunciasse eventos temáticos com aquelas pessoas a falarem de educação, de ciência, de habitação, de saúde, e nada foi anunciado. Tivemos uma pessoa, aliás, que teve a candura de dizer: "Bom, eu nem sei muito bem para que isso é. Eu fui convidado e eu disse que sim. Não tenho nenhuma intenção de ser ministro, é só para ajudar." E portanto, eu acho que essa pessoa resumiu bem o espírito do que é o governo-sombra de André Ventura.

Diz, Jorge. Desculpa.

No fundamental, destina-se a cumprir esta promessa que ele fez num entusiasmo, num laivo de entusiasmo, naquele momento em que era líder da oposição.

Mas, Jorge, tu não achas que ele precisa desse governo-sombra para chegar a prime ministro, no sentido de conseguir aquele delta, aquela variação de eleitores que lhe permite ultrapassar o PSD ou o PS?

Pois, isso é uma pergunta muito difícil. Em primeiro lugar, Portugal nunca teve a tradição do governo-sombra.

Exato. Mas tinha nos partidos, tem as comissões parlamentares que permite aos jornalistas identificar quem são os especialistas na área das áreas temáticas, é um bocadinho informal.

Eu concordo com essa ideia. A questão é se nós achamos, e eu não tenho a certeza, se seria O aumento da qualidade do pessoal político, ou o aumento da qualidade do pessoal parlamentar, que poderia fazer a diferença e de alguma maneira apelar a um eleitorado mais moderado e que no fundo diria: "Bom, eu agora que vejo que isto é mais do que Ventura, que há aqui uma qualidade da elite política que eu posso confiar, eu então estaria disposto, por exemplo, a mudar o meu voto do PSD para o Chega". Eu admito que isso possa ser um raciocínio possível para uma parte muito pequena do eleitorado, eventualmente até mais informada. Eu não vi nenhuns dados sobre isso, mas eu arriscaria dizer que o eleitor médio português não faz a mais pequena ideia quem sejam as pessoas do governo-sombra de André Ventura. Sob esse ponto de vista, acho difícil que isso venha a ocorrer. E muitas vezes a lógica tipicamente é invertida. A capacidade dos partidos políticos captarem altos quadros e pessoas de alta qualidade, não se capta primeiro e ganha as eleições depois. Ganha as eleições depois e depois utilizamos essa cartada de: "Bem, temos aqui um governo de confiança". Aliás, viu-se bem essa diferença com o que a Luís Montenegro no primeiro governo, sabemos e é público, com várias pessoas que foram convidadas e que estavam muito reticentes, porque era um governo muito arriscado sob o ponto de vista da duração, etc. E sabemos que inclusive os grandes partidos têm dificuldades nessa área.

E o poder atrai depois os quadros.

Claro. Se me lembro, a única exceção que nós tivemos, que foi um bocadinho diferente disso, foi Guterres com os Estados Gerais, que no final daquele grande período de cavaquismo, Guterres tinha um conjunto de pessoas que não era um governo-sombra em nome, mas era um governo-sombra, pessoas que já estavam claramente a preparar-se para formar um governo. Mas era uma dinâmica completamente diferente e era mais ou menos evidente naquela altura que era uma questão de tempo até o PS conseguir ganhar as eleições ao PSD de Cavaco Silva. Agora estamos num cenário radicalmente diferente. Por outro lado, eu tenho algumas dúvidas sobre se Ventura, de facto, precisará de assim tanto mais votos pra chegar a primeiro-ministro. Essa é que é a minha grande dúvida neste momento. Eu acho que se Ventura conseguir, por exemplo, mais 200 mil votos nas eleições legislativas, pode com facilidade se tornar o segundo partido mais votado que o pareceremos. O PSD e o CDS tiveram 400 mil votos a mais do que Ventura nas últimas legislativas, com o PS muito embaixo. Se o PS recuperar votos do centro e cerca de 150 a 200 mil pessoas passarem do PSD para Ventura, Ventura fica em primeiro lugar. Não significa que tenha boas condições para formar um governo, atenção. Mas pelo menos simbolicamente.

Aritmeticamente é fácil, não é?

Do ponto de vista matemático, olhando pros números, ele já não está assim tão longe de conseguir ganhar as eleições. O que acontecerá no dia seguinte será outra questão. Agora, sobre este governo-sombra, eu acho que isto cumpriu a função que tem e eu acho que daqui a seis meses, se o José Manuel permitir, fazemos um novo contracorrente de um balanço do governo-sombra de Ventura.

O que eles disseram.

E ver o que eles disseram. Eu presumo que fechamos esse contracorrente em cinco, 10 minutos e avançamos rapidamente pra um novo tema.

Pronto, já acabaste de matar a pergunta que eu tinha pra te fazer, que era se é expectável que doravante estes ministros ou estes nomes se tornem uma espécie de porta-vozes das suas áreas. Não, não vão.

Penso que não. Posso estar enganado, atenção.

Me permite, falta o GPS. Não sabemos onde é que eles estão. Para haver uma pergunta, para haver indagação dos jornalistas, tem de haver uma posição geográfica. Onde é que eles estão? Eles nem no site aparecem.

Eu acho que a maior indicação, de facto, que não vai acontecer nada com estas pessoas, é que Ventura não aproveitou o elã mediático que seria evidente em qualquer partido, que era: as pessoas eram apresentadas e rapidamente, nos dias seguintes, os jornalistas ou a população em geral eram convidadas para eventos.

Faziam-nos desfilar em eventos.

Exatamente. Por exemplo, coisas tão evidentes como, e nós sabemos que isso acontece, irem à televisão dar uma entrevista. Um ministro-sombra da Saúde ia à televisão dar uma entrevista e elencava aquilo que seria a ideia política do Chega sobre aquela área.

Nós já tivemos o Moreira de Sá a intervir.

Certo, mas o Moreira de Sá, apesar de tudo, dentro daquele grupo, é uma cabeça de outra dimensão. Mas ao Zé Manel, eu acho que o Moreira de Sá interveio e sempre interveio nas matérias sobre as quais ele é especialista quando estava no PSD e depois mesmo quando já era eurodeputado. Eu não sei até que ponto é que nós conseguimos distinguir se a intervenção dele foi feita pelo facto de ter sido chamado por Ventura para isto ou se simplesmente foi a continuação de outras intervenções que ele sempre faz habitualmente e de resto com bastante qualidade na área em que fala. É aliás dos melhores nomes que Ventura conseguiu capturar. Eu tenho algumas dúvidas que isso seja na sequência da formação do governo-sombra.

E creio que até foi nas redes, foi o único que veio falar sobre isso, sobre o convite. Foi o único que falou.

Nas redes não sei.

Nas redes eu vi um post, não consigo identificar se foi no LinkedIn ou no Facebook, mas que veio dizer que tinha aceito com gosto e com um propósito e veio falar sobre isso. Creio que foi o único.

Jorge, como é que lês também este facto? Há uma espécie de um incômodo ou eu estou a ser demasiado crítico na pergunta?

Relativamente ao governo-sombra do Chega? Não acho que haja um incómodo.

Suponho que as pessoas aceitaram, não é? Antes de mais.

Sim, eu acho que as pessoas aceitaram. Admito que dentro do partido o sinal de que as coisas estão provavelmente menos pacificadas do que aquilo que nós pensamos, foi dito por Ventura com toda a clareza e toda a candura. No momento em que ele faz a apresentação da candidatura à Presidente da República, ele diz: "Metade do Conselho Nacional estava contra isto." Portanto, ele próprio reconheceu publicamente, sem nenhum tipo de dúvida, que o partido não estava todo de acordo. O que também significa, de alguma maneira, que provavelmente o controle que ele teve ou tem ainda sobre o partido, cada vez vai ser menor. Isto é natural, quanto mais pessoas estiverem no partido, e o partido agora, espera-se, eu acho que vai acontecer, vai ganhar um conjunto de câmaras municipais, vai eleger centenas de vereadores pelo país fora. E isto criará, naturalmente, um aparelho autárquico, o embrião de um aparelho autárquico. Isto, no fundo, são centros de poder que vão competir uns com os outros por domínio, por dinheiro, por recursos, por lugares, e cada vez será mais difícil para a festa de um homem só continuar. Eu apostaria muito mais se Ventura realmente não criar órgãos internos fortes e delegar poder a sério, porque um dos problemas que me parece que existe aqui é que Ventura tem muito medo que alguém lhe faça sombra dentro do partido. Portanto, ele evita dar poder a sério a pessoas que eventualmente, quem sabe, daqui a cinco, seis anos ou até menos, possam portuganizar.

Protagonizar.

Isso, desculpa, obrigado, José Manuel.

Às vezes acontece. É muito aflitivo.

Uma candidatura, por exemplo, dentro do partido. Isso acontecerá inevitavelmente e eu acho que as coisas dentro do partido veremos o que é que vai acontecer. Isto é natural.

Está na fase das dores de crescimento.

Isto não é uma coisa única do Chega. Todos os partidos, especialmente quando estão em crescimento digamos exponencial, como é o Chega, e cada vez há mais lugares, cada vez há mais possibilidades de poder, estas coisas acontecem, é perfeitamente natural. E eu acho que o futuro do partido, provavelmente, neste momento, passa muito mais pela definição desse lado, dessa dimensão, do que propriamente do que vai acontecer, por exemplo, nas presidenciais, enfim, ou numas eleições quaisquer, digamos assim. A não ser, claro, que Ventura consiga ganhar as eleições legislativas quando acontecerem.

Muito bem. Jorge, obrigado por ter se juntado a nós no "Contra-Corrente". Helena Garrido, as autárquicas vão ser um momento definidor da história do Chega?

Penso que sim, podem permitir que o Chega dê um salto, suba para um novo nível, para um novo patamar. Penso que sim, e esse será um teste importante. Agora diria que face àquilo que ouvimos durante esta manhã, da Silvia, do Jorge, do Rui Pedro Antunes, aquilo que este governo-sombra, vamos ver se acertamos ou não, este governo-sombra serviu, sobretudo, para André Ventura cumprir uma promessa, deixar de ser questionado sistematicamente quando é que vemos o governo-sombra e muito provavelmente deixaremos de falar dele. Porque de facto, e a Silvia escreveu isso de alguma forma no Observador, o risco deste governo-sombra pode ser muito maior do que o benefício que ele pode retirar dele. O risco de ser identificado como, afinal, um partido que deixa de ser de protesto e dos que estão zangados. O risco de também ele estar a cometer os mesmos erros, como cometeu ao integrar o Padrinho, ao integrar também algumas elites, ao integrar também personalidades que estão longe de ser consensuais, como a personalidade que escolheu para Ministro das Finanças e que está até ligado ou teve negócios com a personalidade que escolheu para ministro da Reforma do Estado, que é o candidato pelo Porto. Tudo isso, André Ventura corre o risco de, para se credibilizar junto das elites, para se credibilizar junto dos jornalistas, começar a perder o outro lado do seu eleitorado, que é o eleitorado do nós e eles, o eleitorado revoltado. Mas penso que o Chega, mais até do que André Ventura, está a entrar aqui numa fase fundamental em que se vai ou não afirmar como um partido que é uma alternativa à governação. Nós aliás, estamos a ver as dificuldades que estão a existir para se encontrarem as pessoas para os cargos que são nomeados através da Assembleia da República, escolhidos através da Assembleia da República por consenso, o que também é revelador de como o Chega continua a ter dificuldades em ir buscar quadros. Penso que vamos entrar aqui numa fase muito desafiante

Para o partido Chega e para André Ventura.

Sílvia Majorona, o Chega anda sobre gelo fino nos próximos tempos?

Gelo fino é uma boa imagem, mas concordo perfeitamente. É a altura de o Chega saber, principalmente, qual é o rumo que vai tomar. E para isso vai ter que decidir muito bem qual é o papel deste governo-sombra, colocar num GPS, os jornalistas têm que saber onde é que eles estão, o que é que dizem, o que é que defendem, para pôr em contraponto, fazer sombra aos atuais. E depois também tem que haver aqui uma tentativa de posicionamento do que é um quadro. Eu estava a ouvir e fiquei com a sensação de que há aqui uma colagem interpretativa do que é um quadro. Um bom quadro pode não ser necessariamente alguém conhecido, alguém dos partidos. E era isso que nós ouvíamos Ventura, e era isso que agradava à maior parte das pessoas. E afinal parece que colou esse recrutamento a esse modelo já gasto. Eu bem sei que o elevador social neste país é uma coisa muito difícil, mas os eleitores do Chega tinham esperança que o elevador social existisse e que ele pudesse capturar pessoas que embora não fossem conhecidas ou embora não viessem dos partidos, fossem elas detentoras dessa capacidade.

José Manuel Fernandes.

Eu, ao contrário um pouquinho do que diz o Rui Pedro, acho que a atenção dos eleitores do Chega para as figuras é menos relevante e que isto é mais uma questão de saber o que é que eles vão fazer agora. É um risco. Atenção, vai ser um risco porque podem acontecer precisamente dois fenómenos, que é, por um lado, estas pessoas entrarem em choque com André Ventura e, portanto, multiplicarem-se os casos Mita Ribeiro, se é que o caso Mita Ribeiro é isso mesmo, e, por outro lado, algumas destas pessoas ou outras que forem aparecendo, ocuparem espaço que hoje em dia chamamos de assim, entre aspas, é do povo, é dos plebeus. Atenção, não tenho nada contra isso e há partidos que não sendo isso, tentaram dar a imagem que eram isso, como é o caso do Partido Comunista Português. Até nos grupos parlamentares que foi criando, por exemplo, o Jerónimo de Sousa chega ao Parlamento, e era um deputado, inclusivamente, que não tinha passado na clandestinidade pré-25 de Abril, era um líder sindical, alguém que vinha do mundo operário. E isso era um ativo. No Chega não se espera que seja o mesmo tipo de ativos, à partida, mas como dizia há pouco a Sílvia, as referências das pessoas estão completamente viradas do avesso. E aquilo que neste momento, hoje em dia, são referências para as pessoas é o grau de zanga e a zanga é com o quê, e perceber onde é que estão essas zangas. Eu diria que aquilo que pode vir a ser a maior dificuldade do Chega, mais do que o governo-sombra, é eleger presidentes de câmara e as coisas correrem muito mal. Porque aí é a governação, aí é preciso tomar medidas. Uma coisa é falar, outra coisa é tomar medidas. Ter presidentes de câmara e as coisas correrem muito mal pode vir a ser um problema, porque reparemos a diferença: há um partido que nunca teve a projeção do Chega, mas que parecia que ia por aí acima, que era o Bloco de Esquerda. Nunca teve base autárquica. E outro partido que é por aí abaixo e sempre teve base autárquica, em parte porque criou circunstâncias históricas completamente diferentes.

CDS?

O CDS não. O CDS muito parcialmente. O PCP. O PCP tinha sempre tido uma fortíssima base autárquica, que foi criada a partir daquilo que foi a ocupação das câmaras naquele período até às primeiras eleições, mas depois que manteve e com a ideia de que geria bem. E que ainda hoje mantém. Essa reputação não desapareceu. E quase sempre lhes permitiu ter melhores resultados em autárquicas do que nas legislativas. Penso que o melhor resultado de sempre do PCP, se não me estou a enganar, é uns 20% nas eleições autárquicas, anos 80.

Mas também beneficia do candidato a Lisboa.

Não, o PCP também já teve maus candidatos em Lisboa. Beneficia dos candidatos que apresenta serem pessoas, por exemplo-

Credíveis.

Credíveis. Há uma coisa que é praticamente, eu diria quase extraordinária, que é aparentemente quem está melhor colocado para ser o próximo presidente da Câmara de Setúbal é uma antiga presidente da Câmara de Setúbal, que tinha sido eleita pela CDU, PCP, e agora está apoiada pelo CDS e pelo PSD, nem sei se a CDU apresenta candidato.

Apresenta.

Maria de Lurdes Meira.

Maria de Lurdes Meira, mas ela vive do nome que tem. Quer dizer, para estar à frente nas sondagens é porque as pessoas de Setúbal se recordam dela e gostaram dela. Se o Chega vai conseguir isso, é uma prova muito relevante. Repara, Maria Lurdes Meira não tem problemas em ter passado do apoio da CDU para o apoio do PSD. Isto está tudo baralhado.

Era aquilo que dizias há pouco. Já não há direita nem esquerda, como dizia a Sílvia Majorona, isto é tudo tridimensional. Muito bem, é com essa ideia de tridimensionalidade da política que terminamos o Contracorrente de hoje. Estamos de regresso amanhã para uma nova edição. Até amanhã.

Até amanhã.