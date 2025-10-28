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Mais de mil casas ocupadas nos bairros municipais de Lisboa e 27 bairros de barracas. Estes são alguns dos números da habitação à margem da lei na área de Lisboa. E por isso, Helena Matos, bom dia. Será que ainda vamos a tempo de travar este regresso ao passado, mas em versão filme de terror?

Não sei. Este é realmente um filme de terror. Eu vejo sempre com grande perplexidade, sobretudo aqueles movimentos que acham que não se podem fazer demolições, é porque estão a precisar de ler os jornais dos anos 60 e 70 do século passado. As pessoas pensam sempre nas barracas como o problema das cheias de 67, só que havia muitos outros problemas, nomeadamente os incêndios no inverno. Havia invariavelmente incêndios nos bairros de barracas, porque como é óbvio, as pessoas têm de se aquecer. As condições na altura eram as braseiras, hoje são as puxadas de eletricidade. Temos também problemas de contaminação de águas. Portanto, temos de ver do que é que estamos a falar. Não é apenas uma questão de habitações melhores ou piores, insalubres, sem condições de habitabilidade. Estamos a falar de problemas de saúde pública, de salubridade e de risco, nomeadamente no caso das redes de água, de risco não apenas para as pessoas que estão naquelas zonas, mas para aqueles em geral que estão naquela região, porque a rede de água pode ser contaminada. Portanto, é mesmo um filme de terror. É um filme de terror que tem nomes como Torrão, Penajóia, Sobralinho, Talude. No caso do Torrão, já temos o Torrão 2 também. Estamos a falar dos nomes dos bairros de barracas que voltam, de alguma forma, a marcar a paisagem. Alguns dos que eu referi, e a questão coloca-se muito em Almada, naquilo que nós designamos por zona de Almada. E é interessante porque nós reparamos como este assunto, a par da questão das ocupações, e quando falamos de ocupações de casas em Portugal, fala-se sobretudo de ocupações de casas municipais, portanto, que acabam por existir e não estar disponíveis para acolher aqueles que se candidatam às casas municipais porque estão ocupadas. E é como algo para o qual, de repente, os partidos acordaram. E um dos sinais mais evidentes de que acordaram é que vimos como o PSD tinha um acordo com o Chega, tinha havido uma votação de lei na generalidade em julho, e depois, quando a lei vai para a especialidade, aquilo que temos é um entendimento entre o PSD e o PS. Ou seja, percebeu-se, e terá percebido também o PS, penso eu que em rescaldo daquilo que tem sido o sucesso do seu autarca Ricardo Leão, que este é um assunto no qual o partido tem de estar presente, e sobretudo não pode deixar ficar este assunto para que o Chega o resolva com o PSD, sob risco de se repetir novamente aquilo que foi a questão das burcas. "Nós somos contra, nós somos contra, nós somos contra, mas votamos contra a lei." E aquilo que aconteceu foi o PS, no caso das ocupações, é disso que estou a falar, a ter propostas. Aqui, basicamente, o que se passa com as ocupações tem a ver com o momento em que se regista a ocupação, como é que se consegue acabar com a ocupação naquele momento ou, na prática, acionar o despejo a partir do momento em que o proprietário prova que é proprietário. Como disse, nós em Portugal não temos esta questão tanto a nível dos privados, como em Espanha, onde se tornou um problema muito sério, mas mais nos bairros municipais. Mas esta chegada do PS à política neste assunto quer dizer que o centro, o centrão, está a olhar para ele. Portanto, indo à tua pergunta, todos nós, as pessoas da minha geração, e nem é preciso que seja da minha geração, sabemos o que eram os bairros de barracas, para centrar em Lisboa, aliás, atravessava-se um, víamos como as barracas iam pouco a pouco ganhando espessura de tijolo, até porque muito frequentemente, então como agora, alguns daqueles que as construíam trabalhavam na construção civil e não eram de modo algum-

Tinham o engenho.

E a arte, a técnica. Essa é uma das grandes questões que se colocava, por exemplo, em relação à Brandoa, que chegou a ser considerado o maior bairro clandestino da Europa, e quando há o tremor de terra, o sismo de 1967, não caiu. Pensava-se que podia cair, mas não caiu. E por que não cai? Não cai porque tinha sido construído muitas vezes por pessoas que trabalhavam na construção civil, apesar de aparentemente, quando se olhava para aquilo, o desordenamento era completo. A mesma questão se pode colocar hoje, por exemplo, em relação à Cova da Moura, com uma menor dimensão, mas aquilo que estamos aqui neste momento a discutir é: nós não queremos voltar ao passado. No Contracorrente vamos ter convidados que aliás trabalharam na erradicação das barracas, também quem se tenha confrontado com a ocupação das casas municipais. Portanto, é assim, estão a ver aqueles filmes americanos em que parece que vai tudo acontecer como na outra comédia romântica que nós vimos na semana passada, mas a ideia é que isto não é nenhuma comédia, não é nada romântico, é mais um filme neorrealista. E portanto, o que queremos mesmo ver é se é possível fazer algo para não se chegar àquilo que tivemos nos anos 60, 70, 80 do século passado, e em que este fenómeno também cresce muito num contexto relativamente mal comparado. Há coisas que se repetem. Ou seja, falta de habitação e depois a chegada inesperada, ou esperada, isso agora não interessa, de milhares de pessoas. À época era o êxodo do mundo rural para Lisboa. Muitas pessoas que estavam a procurar Lisboa para trabalhar. Lisboa, Amadora, por exemplo, também Almada, muito por aí. E agora temos aqui, para lá de uma crise de habitação, também muitas vezes a chegada de pessoas provenientes da imigração ou de uma imigração mais ou menos regular ou irregular. Temos também muitas pessoas provenientes dos PALOP. Portanto, nós já vimos isto acontecer e agora vamos ver com tudo aquilo que sabemos, se conseguimos que não aconteça outra vez.

Até já, Helena Matos.

Até já.