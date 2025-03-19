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Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, assentamos praça no Café Viana, em Braga, cidade que este ano é capital portuguesa da cultura. A partir deste café, onde antes se sentaram Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós, vamos tentar perceber como Braga se tem transformado numa das cidades mais jovens da Europa, num continente que está paulatinamente a envelhecer. José Manuel Fernandes, bom dia.

Bom dia.

Qual é o segredo de Braga? Já conseguiste perceber? Aliás, estás mais jovem até.

Era bom.

Era bom, não era?

Era bom que houvesse aqui apenas uma fonte da juventude, apesar de nós termos uma fonte mesmo aqui em frente.

É verdade.

Primeiro de tudo, por que eu tinha essa percepção? Porque foi uma percepção que eu comecei a duvidar dela, ou a suspeitar dela, digamos assim, não por ter lido nos jornais, mas por, sensivelmente há 10 anos, ter passado por Braga e passado cá dois dias, coisa que já não fazia há muito tempo. Tinha vindo cá muitas vezes profissionalmente, em visita, mas já não vinha há muito tempo e nessa altura, quando cá estive, era um dia que não é muito de boa memória para os bracarenses, porque foi no dia de uma final da Taça de Portugal em que eles estiveram quase sempre a ganhar e depois no fim perderam nos penaltis para o Sporting. Estão aqui a rir-se à minha volta, não são capazes de se recordar.

Os nossos convidados com os quais vamos falar nas próximas duas horas.

Mas houve uma coisa que eu estava aqui pelas ruas do centro, sobretudo, e de repente me senti: há aqui uma coisa na cidade que eu não noto noutras. Não noto em Lisboa, não noto noutras cidades portuguesas, mesmo no Porto, que é: há muitas famílias a empurrar carrinhos de bebês. Quer dizer, há mais, nota-se mais, dá-se mais por elas, que era uma coisa que era muito comum há muitos anos. Eu depois fui verificar até que ponto isso podia corresponder apenas a uma percepção ou à realidade. E de fato, há algumas diferenças entre o Conselho de Braga e aquilo que nós podemos considerar conselhos equivalentes. As estatísticas do último censo não são saber tudo, mas há uma coisa que eu noto. Quando olhamos para o índice de envelhecimento ou para a porcentagem da população com menos de 15 anos, não se nota grande diferença para Lisboa, para o conselho em que eu vivo, que é Sintra. E eu aí disse: "Epá, mas não faz sentido, porque eu aqui noto que o ambiente é diferente." Vendo melhor, a verdade é que em Lisboa ou em Sintra, e nós sabemos isso pelos nascimentos em Lisboa e Sintra, boa parte das pessoas que nascem são filhos de mães que não nasceram em Portugal e, portanto, porventura têm hábitos diferentes e não andam exatamente nos sítios onde, para todos os efeitos, nós andamos. Não vão ao fim de semana passear para o centro da cidade, por exemplo. Mas indo depois mais ao detalhe, por exemplo, comparando duas cidades que parecem equivalentes em muitos aspetos. Isto já sei que posso levantar um interesse de lema, que é uma cidade com uma velha universidade, que é Coimbra, e uma cidade com uma nova universidade, que é Braga. E o índice de envelhecimento aqui em Braga, enfim, já há mais idosos do que jovens. Anda na casa dos 130, de acordo com as dados do INE, em Coimbra é 250. Em Portugal, a média é 180, um pouquinho acima de 180. O que isso significa?

Coimbra está acima da média nacional e é quase o dobro.

É o número de idosos que existe. Este número que eu referi, 130, 180, 250, é o número de idosos, número de pessoas com mais de 65 anos, por cada 100 pessoas com menos de 15 anos. É assim que se obtém este indicador. É um indicador que nos dá uma ideia de que, pelo menos em comparação com uma cidade da sua dimensão, Coimbra tem vindo a minguar um bocado. Braga é claramente uma cidade mais nova. Depois, quando nós vamos ver, verificamos que Braga já foi considerada a cidade mais jovem da Europa, ganhou esse troféu. E por que isso acontece? Eu lembro quando era miúdo, isto era a cidade dos arcebispos, vinha-se cá e ainda havia muita gente com aquelas batinas até ao chão, pretas, com capuzão. Eu tinha um amigo meu, com quem trabalhei durante muitos anos, que era aqui natural de Braga, ele era anarquista, para dizer mesmo. Era culturalmente anarquista, era um jornalista, um crítico de livros. E ele dizia: "Aquilo é uma coisa horrível, aquilo é uma coisa mesmo antiquada". E hoje é impossível ter essa percepção aqui. Eu acho que isso está a acontecer por várias razões. Porventura, há algo que é muito importante nesta transformação, que é a chegada da universidade. A universidade, institucionalmente, é criada em 73, depois é instalada em 75, depois vai crescendo. A universidade não está sequer só em Braga, é a Universidade do Minho, e portanto está em Braga e em Guimarães, tem campus em Braga e em Guimarães. Nós temos cá pessoas da universidade, temos o presidente da Câmara conosco, vão nos ajudar também a perceber isso. Mas acho que há outra coisa, além disso, e que tem a ver um pouco com aquilo que é Um dinamismo da própria economia. Desse ponto de vista, há alguns indicadores que eu julgo que são muito impressionantes. Por exemplo, desde o fim da crise para cá, o país recuperou. Todos sabemos que o país recuperou.

Da crise de 2008, 2011.

De 2008. Mas o índice de crescimento não tem comparação com o de Braga. Nas exportações, que é um indicador muito importante, o crescimento nacional neste período, estou a falar de 2013 a 2023, são os dados mais recentes que encontrei, foi de 64%. Em Braga, Conselho de Braga, foi 265%. E 265% é mais do que triplicar. É mesmo muito. Isto não aconteceu apenas por Braga também já ser algo que, penso que dessa vez que cá vim há 10 anos ainda não era, uma cidade procurada por turistas. Nós habitualmente associamos as cidades procuradas por turistas àquelas que tiveram transformações muito induzidas pela proximidade de aeroportos servidos por companhias low cost. Isso ajudou imenso o Porto, por exemplo, e a transformação do Porto. É o chamado turismo de fim de semana, que dinamiza muito essas cidades. Ora, aquilo que se nota é que Braga também está a crescer muito, está a crescer a um ritmo superior ao da média nacional. Está a crescer com turistas que não são apenas o break de fim de semana, porque uma parte substancial desses turistas são, por exemplo, americanos, o que significa que tiveram que vir à Europa, é uma distância maior. E eu acho que num país que tem tendência para a depressão e para se sentir deprimido.

Vamos ser atravessados por uma, chama-se Martinho.

Sim, mas essa depressão só nos traz água, eventualmente algumas cheias urbanas e umas coisas assim. Espero que nada mais do que isso, porque às vezes há surpresas.

É verdade.

Num país que tem essa tendência, encontrarmos, de repente, uma zona onde há iniciativa privada, aparentemente há um enquadramento institucional muito ancorado também na relação entre a economia e a universidade. A economia real, as empresas e a universidade, que é uma coisa que eu às vezes sinto, vivendo em Lisboa, sendo uma pessoa de Lisboa, sendo verdadeiramente um alfacinha, os meus pais já eram de Lisboa. É uma coisa relativamente rara. Aqui sente-se um pouco diferente e eu acho que às vezes isso até condiciona o próprio debate público a nível nacional, porque o país midiático e político vive muito de Lisboa e muitas vezes eu próprio digo: "Olho às vezes para números de crescimento económico, para números de exportações e digo: "Mas isto não parece ser bem aquilo que eu vejo aqui à minha volta", porque nós em Lisboa basicamente vemos administração pública.

Exato.

E vemos empresas públicas. E de repente percebemos que o crescimento também é turismo, mas não é só turismo, há outro tipo de crescimento, há outro tipo de tecido industrial e há muitas vezes experiências que também não se limitam só às Autoeuropas. Eu percebi melhor da importância disso através de um bracarense que está nos seus últimos dias no governo, que é o Fernando Alexandre. Ele não é bracarense, mas é professor da Universidade do Minho e penso que vive aqui em Braga. Ele tem um estudo sobre os fundos europeus, que fez para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde chama a atenção para uma coisa que vai muito contra, não é apenas contra a intuição, é contra o espírito, muitas vezes, desses fundos europeus, não apenas em Portugal, mas na Europa, que é a ideia de que as grandes empresas não precisam de fundos e portanto quando temos dinheiro é para distribuir pelas micro, pequenas e médias empresas. Ele dá um exemplo de como isso é errado, porque as empresas com outra dimensão muitas vezes são capazes de usar melhor o dinheiro e não devemos ter o preconceito de achar que empresas maiores não podem receber dinheiro público, porque muitas vezes há projetos que elas para poderem desenvolver precisam de dinheiro público num mundo em que hoje em dia os nossos maiores concorrentes são os chineses, e eles não têm problemas nenhuns em pôr dinheiro público em empresas que não têm a dimensão das nossas, e com isso ir a uma velocidade de capacidade de inovação absolutamente alucinante. O exemplo concreto é a Bosch. A Bosch é uma grande empresa, é uma multinacional, e a Bosch tem aqui em Braga, na região de Braga, não sei se é mesmo no conselho.

Conselho.

Estava a dizer que sim, é mesmo no conselho. Tem um centro de investigação que transformou aquilo que era apenas um fornecedor de produto de pouco valor acrescentado, por muito maior valor acrescentado. E nós, olhando para estes exemplos e olhando para outros, que provavelmente aqui podemos falar, podemos perceber a importância de algumas políticas públicas, designadamente a ligação entre a universidade e a economia e o tecido económico real, e não apenas entre coisas às vezes mais teóricas, como muitas vezes se fala. E algo que não se constrói, que faz parte da cultura. São pessoas que talvez por estarem mais longe de Lisboa, mais longe de quem distribui o dinheiro, num país muito habituado a viver à sombra da corte, saber que se tem que safar por elas próprias, acabam por ter um dinamismo e uma capacidade de criar que nós não encontramos facilmente noutros locais onde mais depressa se diz, como eu tantas vezes ouvi, e ainda hoje ouço todos os dias, que é: "Se não for o PR, a gente não vai a lado nenhum." Como se fosse um dinheiro público que salvasse o país. Como se fosse aquele dinheiro público em particular que salvasse o país. É evidente que, como nós andamos há muito tempo muito aflitos de dinheiro público, dá jeito, mas achar que isso é a solução, muitas vezes é a solução para a complicação e não para a inovação. E inovação é o que nós precisamos. Dito isto tudo, eu ontem e há bocado no lançamento de manhã, prometi que ia, tal como fiz em Évora, falar de uma pequena experiência pessoal, porque eu acho que Braga é uma das cidades mais antigas. Bracara Augusta, aquelas coisas que nós temos ouvido falar, mais de 2000 anos, uma sede cristã muito antiga. Quem anda aqui pelo centro tropeça em monumentos, tropeça em património, mas há uma pequena joia. Eu quando falei de Évora, a joia que apontei eram três janelas que ficavam dentro de uma igreja que quase ninguém visita, essas do Renascimento. E agora vou apontar uma pequena joia que eu descobri, penso que numa viagem que fiz há mais de 40 anos. E descobri porque nessa viagem, que eu andei a dar a volta a Portugal e tinha como guia um livro que tinha acabado de sair, que era a "Viagem a Portugal" do José Saramago. E ele chamava a atenção para uma pequeníssima igreja, que eu não sei se hoje é muito visitada, é pouco visitada, pelas imagens que vi naquelas coisas que encontramos no Google Maps, depois tem umas imagens de visitantes, dá-me a ideia que não é muito visitada, chamada São Frutuoso de Montélios. Por que eu estou a falar disto? Porque é uma coisa minúscula, mas que é de um período em que nós praticamente não temos mais nada em Portugal, que é o período dos suevos e dos visigodos. E apesar de ser minúscula, é absolutamente maravilhosa. Eu não vou querer dizer isso e vou citar só aqui um bocadinho desse livro do Saramago, porque ele diz o seguinte: "Igrejas tem visto muitas, de artes arquitetónicas anda com os olhos cheios e por isso sabe quanto vale a afirmação de que em Portugal nada há que possa comparar-se com este tesouro. É um pequeno edifício, despido de efeitos por fora, singelo por dentro, em dois minutos dá-se-lhe a volta e, contudo, talvez nunca em Portugal tão exatamente se tenham combinado volumes, tão eloquentemente se tenham feito falar superfícies quase lisas." Eu podia continuar, vou estar aqui a perder o tempo a ler ou a ganhar o tempo citando José Saramago, mas acho que isto é uma indicação de que no muito que tem sido transformado, por exemplo, José Saramago está aqui em Braga e foi ver o Tesouro da Catedral na altura, e ele diz que aquilo nem bem era um museu, era um amontoado de salas cheias de coisas lá dentro e hoje em dia não é assim. Hoje em dia o tesouro está bem exposto num espaço, como deve ser, como é um museu moderno, não tem nada a ver com o que ele viu na altura. Isso tem evoluído, mas há sempre mais coisas para descobrir. Estando nós a falar de Braga ser a capital da cultura e irmos falar seguramente de coisas que vão acontecer da cultura moderna e contemporânea, eu quis ir rastrear um tempo em que nem sei se poderíamos considerar o sítio onde fica. Isto fica a 2 km aqui do centro de Braga. Se sequer esta igreja de São Frutuoso, São Frutuoso era um bispo aqui de Braga, se isto era considerado território de Braga. Mas sei lá, como for, fica aqui a sugestão apenas para sinalizar aquilo que também é muito rico nos países antigos e nas cidades antigas, que é o contraste entre o que é antigo e aquilo que é o futuro, o que é jovem. E aqui esse contraste em Braga eu acho que é particularmente feliz.

E isso nota-se nas ruas.

Isso nota-se nas ruas, exatamente.

Está lançado o "Contracorrente" de hoje. Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, bem-vindo a este nosso estúdio improvisado aqui no Café Viana, com vista para a Praça da República, num dia que afinal até está de sol. Portanto, a conversa será boa, certamente. A que se deve o dinamismo de Braga?

Ora, bom dia antes de mais.

A muita coisa.

É muita coisa. Braga é uma cidade de muitos contrastes, já abordarei alguns deles. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer o convite para cá estar convosco, a cumprimentar o José Manuel Fernandes também, e a todos os outros que vão passando por esta conversa ao longo das próximas horas. Começar com uma queixa, se me permite, porque fazendo-me de porta-voz de muitos bracarenses, é lamentável que a partir da autoestrada percamos o sinal da Rádio Observador aqui na cidade de Braga.

Eu não sei o que é que vai acontecer nas próximas eleições. E, portanto, não sei se o seu partido, em que lugar vai ficar. Mas uma das coisas que, para isso mudar, tem que acontecer, é nós deixarmos de ter uma lei da rádio tão

Tão protetora do status quo como aquela que temos, que na prática torna quase impossível conseguir as frequências. Tem que se andar a pescar à linha.

Que todos façam a sua parte.

Com o mercado um pouquinho mais aberto, talvez já pudéssemos estar a ser melhor ouvidos em Braga.

Muito bem. São ouvidos, porque seguimos através das plataformas digitais e é sempre muito interessante acompanhar o trabalho da Rádio Observador, que eu saúdo, porque tem sido uma lufada de ar fresco também no panorama da comunicação social nacional. Depois, com uma saudação por virem até Braga e por virem ver, não apenas observar aquilo que Braga é, aquilo que eu poderia dizer com igual presunção e convicção que era um bocadinho aquilo que Portugal devia ser. E se há uma boa tempestade que podia correr o país era de Martinho, mas era de São Martinho de Dum, era de replicar aquilo que se tem passado em Braga ao longo dos últimos anos noutros pontos do país. E como dizia há bocadinho, resulta de vários fatores. Resulta, obviamente, de recursos endógenos. Braga é uma cidade, como o José Manuel invocava, histórica, com mais de 2 mil anos de história. Foi a primeira cidade constituída como tal no nosso país, a Bracara Augusta, enquanto capital do Império Romano neste noroeste da península. Teve a presença da Igreja Católica, que foi obviamente muito condicionadora pela positiva da evolução que a cidade teve e da sua afirmação. E teve esse fator de transformação, que há bocadinho também o José Manuel invocava, da chegada da universidade. Eu acho que o grande motor de transformação de Braga ao longo das últimas décadas foi claramente a criação da Universidade do Minho.

Teria sido outra história a de Braga se a universidade não se tivesse fixado aqui em meados dos anos 70?

Sem dúvida, a vários títulos. Desde logo, porque do ponto de vista demográfico, e já agora acrescentando alguns dados àqueles que já aqui foram citados, Braga foi a cidade que mais cresceu em valor absoluto em população nos últimos 12 anos no país. Se olharmos para os censos de 2021, tinha crescido cerca de 12 mil habitantes, cerca de 6,5%, portanto, completamente em contraciclo com o país, com a região e com as grandes cidades que perderam população. Foi a cidade que, juntando os dados ainda provisórios de 2022 e 2023, cresceu mais 8 mil habitantes, portanto muito mais, a um ritmo ainda mais acelerado do que já tinha acontecido na década anterior e já ultrapassamos a marca dos 200 mil habitantes. Estamos a cerca de 15 mil do Porto, em termos quantitativos.

Isso é uma coisa que faz muita confusão imaginar que o Porto já não é a segunda cidade. Quer dizer, em termos de conselho, já não é há bastante tempo, não é?

Não, a verdade é que em termos populacionais, Braga é o sétimo conselho do país. O Porto é o quinto. Qualquer outro conselho, Sintra, Gaia, tem mais população. Obviamente, não terá a mesma importância a outros níveis, mas do ponto de vista populacional, não é, de facto.

Braga tem 205?

Tem 200 mil habitantes neste momento. Tem uma população marcadamente jovem. Nós temos quase 40% da nossa população abaixo dos 30 anos e, portanto, isso tem também muito a ver com aqueles dois fatores que o José Manuel aqui citou. A componente acadêmica pela atração de quadros jovens e a fixação por força das oportunidades que o desenvolvimento econômico tem propiciado Braga.

Portanto, o Ricardo Rio é um alien quando vai às reuniões com outros autarcas do país.

Não diria que sou um alien, mas obviamente causa alguma inveja. Não eu pessoalmente, mas obviamente a cidade que tenho neste momento a oportunidade de gerir e o privilégio de gerir, porque de facto a história recente de Braga é uma história de muitos sucessos. É uma história de crescimento econômico. Nós somos hoje o terceiro conselho mais exportador do país. Temos 2.8 mil milhões de euros de exportações anuais e temos que considerar nesse valor os mil milhões, não apenas da Bosch, que há um bocadinho foi citado, mas, por exemplo, da Aptiv. Portanto, tudo que tem a ver com eletrônica de vanguarda é desenvolvido na cidade de Braga, as tecnologias de informação, construção sustentável, os grandes projetos inovadores no âmbito da construção sustentável, que o grupo Casais e o grupo TST são também aqui sediados na cidade de Braga, e várias outras empresas que têm aproveitado a presença da universidade e dos seus centros de investigação e do Instituto Ibérico de Nanotecnologia para inovar e para trazer fatores de crescimento pra cidade.

Muito bem.

E depois, só pra rematar, a componente diria essencial pra qualquer cidade, que obviamente é da sua qualidade de vida, que muitas vezes parece um chavão, mas que na verdade na cidade de Braga se aplica nos mais diversos contextos e que tem trazido muitas pessoas pra vir morar pra cidade de Braga.

Eu conheço pessoas que se mudaram de Lisboa pra Braga.

De vários outros pontos do país. E de fora de Braga, aliás, de fora de Portugal. Nós neste momento temos 130 nacionalidades a viverem aqui em Braga. Nas nossas escolas públicas é muito frequente encontrarmos 40, 50 nacionalidades a conviverem, o que é também um testemunho desse dinamismo.

Falaremos sobre isso mais à frente. Vamos chamar à discussão o Luís Aguiar Correria, professor catedrático na Universidade do Minho, onde dirige a Escola de Economia, Gestão e Ciência Política. Presença assídua aqui na Rádio Observador, no programa Fora do Baralho. Luís, bem-vindo. És de Coimbra, licenciaste em Coimbra, vives em Braga há cerca de 25 anos. As aulas são o teu dia a dia, mas que lição ou que lições é que Braga já te deu?

Bem, já agora, eu também, antes de vir de Coimbra pra Braga, ainda passei por Lisboa. Portanto, acho que devo contar como as pessoas que se mudaram de Lisboa pra Braga. Basicamente, é uma cidade que nos acolhe muito bem, nos acolheu muito bem. Eu venho pra cá em 98 dar aulas. Já agora, a título de curiosidade, estávamos a falar um pouco há pouco. O Fernando Alexandro, ministro da Educação, já cá estava em 95, 96. Nós somos amigos de Coimbra, éramos colegas de curso. Ele era um bocadinho mais velho do que eu e foi ele que me convenceu a vir pra Braga. Era uma universidade muito jovem, um departamento cheio de futuro e tal. E, portanto, concorri e fiquei cá.

Não te enganou.

Não, não me enganou. E, de facto, correu bem. Depois, é uma cidade que acolhe muito bem. Quando me perguntam se eu sou de Braga, eu só em Braga é que não digo que sou de Braga, porque isso é que me estão a perguntar de onde é que eu nasci, e respondo que sou de Coimbra. Em qualquer outra parte do país, se me perguntam de onde é que eu sou, eu digo que sou de Braga, não digo que sou de Coimbra. De facto, sou bracarense de adoção.

Aliás, deixa-me fazer aqui um pequeno indescrição

Transformaste-me num adepto do Braga, que é uma coisa que habitualmente se diz: ninguém muda de clube ao longo da vida, mas tu mudaste.

Chefe Luiz Aguiar Correria. Qual é o clube de origem? Era Académica?

Não, era o Benfica. Quer dizer, era Académica, Benfica. Mas há outros exemplos. O Pedro Morgado também é bastante conhecido e um adepto também do Braga, ele era adepto de outro clube qualquer, já nem sei qual é que era, se do Benfica, se do Porto. Mas é isso, Braga integra-nos. Eu desde o início, com as minhas filhas, eduquei-as para serem do Braga e não do Benfica ou do Porto. Acho isto, de facto, um bocado absurdo, olhando para trás, eu era benfiquista de Coimbra, acho que é absurdo, nós estamos a puxar por um clube de outra cidade. A analogia funciona. É a mesma coisa que um português estar a puxar por Itália num jogo contra Portugal. É exatamente a mesma coisa, um bracarense estar a puxar pelo Benfica ou pelo Porto contra Braga. E treinei as minhas filhas para elas serem do Braga e de repente a minha filha, treinei bem demais, quis ser sócia do Braga e quis ir ver os jogos do Braga, aí eu começo a ir com ela. E quando dou conta, num jogo Braga-Benfica, em que por acaso perdemos, dou conta que saio muito chateado por termos perdido. Aí dou conta, ok, já sou mesmo do Braga, já não sou do Benfica. Eu também tenho, se calhar, a experiência perfeita de integração em Braga, porque eu venho para a universidade, é uma universidade que está em crescimento, uma pessoa está sempre em contacto com jovens. Na verdade, como é uma universidade muito jovem e o departamento de economia ainda mais jovem era, os meus colegas todos não eram de Braga. Agora já tenho colegas de Braga, mas eram quase todos do Porto, Lisboa, Coimbra, até de Évora.

Isso condiciona ou muda a forma como se interage com a cidade? O facto de serem todos, entre aspas, estrangeirados.

No nosso meio ambiente, o local de trabalho é onde nós nos aculturamos, de facto, nós não sequer sentíamos que estávamos numa cidade estrangeira, porque éramos todos, digamos, com um background comum. Eu começo a sentir que estou mesmo em Braga é quando as minhas filhas começam a ter o sotaque de Braga. Aí sinto Braga a entrar pela casa adentro e a dizerem "mãinh" em vez de mãe, e essas coisas. Há isso, há esse lado da educação. Depois há o lado da economia, de facto, esta cidade e esta região, também não quero reduzir isto à cidade, esta região é espantosa. E agora isso é uma experiência mais recente que eu tenho, quer dizer, a ligação das empresas à universidade e a forma como as empresas têm orgulho e querem ser uma bandeira de Braga, é extraordinária. E estão disponíveis para investir. Estávamos a falar da questão cultural, temos aqui a Capital da Cultura. Há um forte apoio das empresas privadas a atividades culturais em Braga.

É forte o mecenato.

É forte. E depois, sendo regionalistas, sendo da região, não são provincianos. Depois podemos falar mais à frente, mas eu nesses últimos tempos tive imensas reuniões com grandes empresários aqui de Braga. A minha grande dificuldade de marcar reunião com eles não era falta de disponibilidade deles, era estarem sempre no estrangeiro. E tinha de aproveitar as vindas. Eles não digo que conquistam o mundo, mas vão ao mundo à procura de oportunidades de crescimento. Sabem que aqui em Portugal é um país demasiado pequeno para se crescer e que estamos aqui um bocado geograficamente entalados e conseguem libertar-se desta fronteira.

Falavas das reuniões que manténs com os empresários, eles procuram a universidade para trabalhar em projetos conjuntos?

Aqui foi ao contrário. Aqui fui eu que fui ter com eles. Aqui no Norte há uma grande escola de negócios de referência, que é a Porto Business School, que é uma excelente escola. Não estou, de forma alguma, a querer desvalorizar o Porto. Mas há aqui uma questão, que é por que Braga não tem, por que sendo a Universidade do Minho uma das melhores do país, estando nós numa região economicamente tão dinâmica, tão exportadora e por aí fora, por que não há aqui uma boa escola de formação executiva? E eu fui falar com vários empresários para lhes dizer: "Vamos fazer uma..." Já agora o nome da escola, o Minho Exec, o Minho Executive. "Vamos fazer uma. Juntem-se a nós para fazermos aqui uma escola de referência." Eu estava a falar de investir, de entrarem com dinheiro. E a resposta foi entusiástica. E já agora, um aspeto interessante.

Achas que é o pior exemplo da Nova?

Não é copiar, é inspirar. Aliás, quando comecei com isto, a primeira coisa que fiz foi uma reunião com o Pedro Santa Clara, que foi quem liderou o processo da Nova, para me explicar exatamente como é que se falava com as empresas. Agora, há um aspeto muito interessante, e que se calhar vai surpreender as pessoas. É que onde eu encontrei as portas abertas, foi nas empresas familiares.

Isso não me surpreende nada. A capacidade de decisão nas empresas familiares tem muito pouco a ver com a capacidade de decisão nas grandes empresas.

Mas não deixa de ser chocante uma pessoa saber que a Bosch beneficiou tanto e beneficia tanto da ligação à universidade, uma pessoa chegar à Bosch e ter a porta fechada.

Mas a quantidade de escalões que ele tem que subir para ter autorização.

E quem diz a Bosch, diz todas as outras multinacionais a que eu fui.

Mas por quê?

Não sei. Não será por falta de dinheiro.

Mas porque não são dadas à informalidade ou porque têm um preconceito?

Não, aqui não há informalidade nenhuma.

Ou acessibilidade.

Não, aqui não há informalidade nenhuma. Estamos a convidar as empresas para comprarem unidades de participação desta escola, que será uma associação de direito privado. Não há informalidade nenhuma, é simplesmente investirem capital. E aliás, estamos aqui no Café Viana, o edifício onde vamos fazer a escola fica aqui por trás do Café Viana, que é o Edifício de Castelo, um dos edifícios mais fantásticos aqui de Braga

E, na verdade, até contamos com o apoio do município. Contamos, não estou a falar no passado quando ainda é o futuro.

Não, mas agora só voltando esse tema, eu acho que é um tema sobre o qual se deve pensar. A diferença entre as empresas, como tu dizias, familiares, que têm a cabeça muito próxima do dia a dia, é muito diferente para empresas que estão nas mãos de gestores e equipes técnicas, que têm objetivos que muitas vezes não são os mesmos, e o tempo de decisão não é o mesmo. E o bom exemplo disso, é um exemplo que há pouco já citei mais que uma vez, que é o tempo entre a ideia e a chegada ao mercado de um carro na Alemanha, que são quatro anos, e na China, que é um ano. Por quê? Porque o CEO na China tem uma reunião semanal com os engenheiros e na Alemanha, que é a Europa, portanto, supostamente o exemplo europeu, há uma cadeia de cada decisão tem que ir lá cima, depois voltar cá baixo, ir lá cima e voltar cá baixo. E muitas vezes nesses níveis de decisão todos, estão pessoas que são muito competentes, muito inteligentes, têm imensos cursos de executivos, mas não têm cultura de risco.

E aqui, acho, de facto, que há um certo patriotismo. As pessoas chegarem ao pé dos empresários e dizerem: "É um embaraço não termos uma escola de formação executiva digna desse nome aqui no Minho." Eles sentem isso como sendo também uma falha deles. Portanto, há de facto tudo. Já agora, quando falamos de empresas familiares, não estamos a falar de pequenos negócios. Grandes empresas são familiares. A Jerónimo Martins é uma empresa familiar e é das maiores do país. Portanto, não confundir empresas familiares com empresas pequenas. Fica só aqui uma chamada de atenção para os nossos ouvintes. Ricardo Rio.

Esta dimensão que agora o Luís invocava, nós aqui esse crescimento económico que há bocado falávamos, foi assente não apenas nessas grandes multinacionais, mas de facto numa rede de empresas muito diversas. Falávamos também das políticas públicas, um dos impulsos que demos para este crescimento económico que se verificou em Braga nos últimos anos, foi a criação da Invest Braga, a primeira agência de dinamização económica de base local, em que o que nós fazemos é facilitar o trabalho e pôr as pessoas em contacto. Esta relação que hoje existe de facto muito próxima entre a universidade e as empresas, também foi muito estimulada por nós. E a verdade é que nessa atividade da Invest Braga, nós temos uma rede de embaixadores empresariais com quase 30 grupos económicos de diversos setores e muitas dessas empresas são empresas originalmente de Braga, de famílias de Braga que cresceram nessa evolução. E, portanto, eu acho que há aqui um fator identitário e da agilidade de gestão que não existe nas outras. Nós também, nas próprias atividades públicas, muitas vezes lançamos esse repto e percebemos que uma grande multinacional como a Bosch ou outras, têm canais de gestão e mecanismos de decisão que são muito mais rígidos do que aquilo que as empresas tradicionais, que essas sim, estão muito envolvidas na comunidade. Nós ainda recentemente vimos dois ex-gestores de uma das grandes empresas tecnológicas de Braga, a Primavera, a lançar uma fundação de intervenção social com capitais próprios. Vemos o grupo DST a ter uma postura de responsabilidade e de mecenato cultural enorme em toda esta região e até a nível nacional, com os grandes prêmios de literatura e outras atividades. Várias outras empresas em Braga são parceiras de projetos sociais e de projetos culturais e financiam-nos ativamente. E, portanto, há aqui também essa consciência do retorno do valor gerado para com a comunidade, que é muito interessante.

O Luís falava há pouco do patriotismo dos gestores bracarenses e na consciência que eles tinham da necessidade de se afirmarem num mundo cada vez mais competitivo do ponto de vista económico. Há também consciência de que Braga necessita de se afirmar como um bom ator regional, até porque tem aqui ao lado um grande concorrente chamado Porto?

Nós não olhamos para o Porto como concorrente. Acho que isso até é um erro, porque, na verdade, aquilo que nós temos que fazer é trabalhar cada vez mais em conjunto, não apenas na região, mas até diria na euroregião, e nós temos trabalhado muito também em colaboração com a Galiza, para afirmar este como um polo de vitalidade e de inovação a nível internacional. As pessoas não escolhem entre Braga e o Porto. Podem escolher, do ponto de vista logístico, numa ou outra circunstância, mas, na verdade, uma empresa que se instala no Porto, provavelmente vai atrair muitos recursos que estão a residir em Braga, da mesma maneira que empresas que trabalham em Braga atraem diariamente inúmeros recursos que vivem no Porto e noutras regiões envolventes. E, portanto, eu diria que não é esse o nosso foco. O nosso foco é uma empresa que esteja a optar por ir pra Bulgária ou pra Romênia ou para outro país do Leste ou por ir para outro ponto na outra geografia, querer vir para esta região. E é nisso que eu acho que temos que trabalhar mais. A própria Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, agora com presidente também bracarense, tem se focado muito nessa dimensão de posicionar a região como uma região. Mas infelizmente, eu acho que, voltando à questão do sentido de pertença e de competitividade, aquilo que nós sentimos é que nem sempre somos vistos pelo país com o mérito que temos e com o percurso de sucesso que temos tido, com o investimento que deveria existir e que não tem existido também nesta região.

Isso deve-se a quê, na sua opinião? Estamos longe de Lisboa.

Um excessivo centralismo, claramente, mas esse centralismo não é só político, é o também da comunicação social, todos os outros agentes. Nós costumamos brincar, dizer que é muito difícil subir de Lisboa a Braga, comparativamente com aquilo que é ir de Braga a Lisboa. Nós vamos diariamente ou semanalmente a Lisboa para tratar de todos e mais alguns assuntos. Quando alguém é colocado o repto para vir cá ao norte, tem sempre aquela objeção, quase como se estivesse a ir para outro lado do mundo. Não é assim. E, portanto, acho que é importante olhar para o território na sua íntegra, ver estes exemplos de sucesso. E nós aqui temos tantos exemplos de sucesso e, mais uma vez, não estou a invocar méritos próprios, porque não estou a falar de políticas públicas ou da atividade do município, estou a falar dos agentes. Nós já falamos da universidade, falamos do INL, falamos das empresas, do tecido social. Nós temos aqui projetos absolutamente espetaculares do ponto de vista da inovação social Dos agentes culturais. Braga foi uma cidade que se consolidou com uma dinâmica cultural enorme ao longo dos últimos anos. Temos uma transversalidade de formas de expressão artística e de equipamentos culturais de referência, e isso nem sempre tem merecido a atenção que devia, julgo eu.

Do ponto de vista económico, a deslocalização de empresas tem sido uma realidade com a qual o município se tem confrontado ou não?

Não, de todo. Pelo contrário, Braga tem atraído muitas empresas internacionais. O nosso ponto de partida era, de facto, muito difícil. Nós, quando eu assumi funções em 2013, tínhamos, como o resto do país, uma taxa de desemprego de 15%. Tínhamos uma taxa de desemprego em jovens licenciados de 25%. Um em cada quatro não conseguia entrar no mercado de trabalho e também por isso a prioridade que sempre demos ao estímulo ao desenvolvimento económico do território. E hoje em dia, nós, nestes últimos anos, tirando o período da pandemia, que rapidamente foi recuperado, tivemos uma criação de 2 mil postos de trabalho todos os anos, muitos deles qualificados, muitos deles bem remunerados, em todos os setores de atividade. Tivemos vários investimentos na área industrial, na área dos serviços, na área do turismo. Braga, dizia o José Manuel também há um bocadinho, que não tinha aquela expressão e o peso turístico que se via noutras cidades. Nós triplicamos o número de dormidas na cidade de 2013 até 2024. Em 2024 chegamos quase às 700 mil dormidas na cidade. A maior parte dessas dormidas são de estrangeiros, como ele também dizia, de geografias que não são muito comuns no nosso país. Os Estados Unidos já entraram no top cinco de visitas a Braga. Portanto, é um trabalho que também fomos fazendo de internacionalização da própria cidade. Voltando àquela questão do reconhecimento ou não, eu tenho dito muitas vezes, e isso é partilhado com outras pessoas como a Luís e outros que temos discutido esse tema, Braga é mais reconhecida fora do país do que no próprio país. Nós hoje estamos inseridos nas principais redes internacionais, com cargos de responsabilidade, com reconhecimentos diversos que temos tido. Na área turística, fomos considerados o destino emergente a nível mundial e europeu pelos World Travel Awards nos últimos dois anos. Tínhamos sido antes disso considerados o melhor destino europeu em 2021. Somos hoje Rising Innovative City, a capital europeia da inovação para cidades com menos de 250 mil habitantes. E tem sido uma sucessão de reconhecimentos dessa natureza, de entidades independentes, internacionais, que no fundo olham para aquilo que tem sido o percurso que Braga tem feito e que tem sido, de facto, meritório.

Muito bem. Luís, como dirigente de uma escola de Economia, Gestão e Ciência Política, contente com o tecido empresarial de Braga, a taxa de empregabilidade é alta dos alunos?

Sim.

Nem é assunto.

Não, mas também não é assunto, não é só em Braga, é também no país. O José Manuel Fernandes estava há bocado a falar da visão pessimista que uma pessoa costuma ler nos jornais. Eu, de facto, acho que sou dos poucos otimistas. E chamamos sempre a atenção para o facto do que fizemos nos últimos 10, 12 anos ter sido, não digo um milagre económico, mas ter corrido bem. Se calhar é por isso, por estar aqui em Braga. Ajuda a ter essa visão mais otimista. Deixa-me só chamar a atenção para uma coisa que ainda não se falou e que eu acho que é uma coisa engraçada, porque é o resultado de más políticas. Quando eu vim para Braga, ali nos anos 90, o crescimento do parque habitacional em Braga era perfeitamente desenfreado. Construíam-se prédios em todo lado, muitas vezes de má qualidade e em maus locais, em zonas pantanosas e por aí fora. Mas isso teve um efeito. O efeito foi que houve uma criação de um estoque de apartamentos e de habitação que garantiu que os preços da habitação eram muito baixos.

Eu gostava de deixar isso para a segunda parte, nós estamos quase no fim. Até porque eu também estive a comparar os preços de Braga com o resto do país e ainda está bastante barato. Não está no topo da tabela, claramente.

Comparando com cidades semelhantes, Aveiro, Setúbal, Coimbra, até Viana do Castelo, Braga é mais barato.

Até Famalicão.

Mas pronto, se deixamos isso para a segunda parte.

Não, porque pode haver essa explicação do estoque que existe.

Há um enorme estoque, de facto, porque agora é um cadinho mais baixo do que nos outros sítios. Na altura era muito mais barato. Eu vim de Coimbra para Braga, tirando aqueles quatro meses em que vivi em Lisboa, a renda que eu pagava era menos de metade. Era muito mais barato viver em Braga. Essa é a explicação natural. Quer dizer, ó José Manuel Fernandes, para mim só há duas explicações para os preços: oferta e procura. Tendo a procura aumentado bastante nos últimos anos, a explicação para o preço ser relativamente baixo ainda está na oferta.

Falou o economista, fala o autarca.

Fala o autarca e vou fazer aqui a única referência de natureza mais partidária, ou pelo menos política, sobre este tema. Eu acho que Braga, de facto, beneficiou, do ponto de vista prático e económico, dessa oferta enorme que tinha de construção. Mas eu acho que aquilo que nós tentamos corrigir, porque a oferta continuou a aumentar ao longo dos anos mais recentes, é a maneira como essa oferta foi distribuída e qualificada no território. Uma coisa é termos uma construção absolutamente desenfreada em urbanismos selvagens, como se verificou em Braga durante muitos anos, que criaram vários bairros e várias zonas residenciais absolutamente desqualificadas daquilo que aconteceu nos anos mais recentes, em que também por força da consciência dos próprios promotores imobiliários, se manteve essa oferta e esse aumento da oferta. Braga foi durante os últimos cinco anos, três vezes a cidade que mais licenças emitiu de construção e de reabilitação, mas fazê-lo de uma forma ordenada, de uma forma qualificada para propiciar a tal qualidade de vida que todos procuramos.

E a autarquia é agente nesse desígnio ou não?

Sim, porque desde logo há vários aspectos em que nós podemos intervir. Podemos intervir do ponto de vista da desburocratização e essa simplificação urbanística e da celeridade de procedimentos é muito importante para reforçar a oferta, nos estímulos que se criam do ponto de vista do planeamento. O nosso plano diretor municipal, que está agora em revisão, vai aumentar em cerca de 30% a capacidade construtiva no território, precisamente para responder a esta procura acrescida que nós hoje sentimos. Do ponto de vista dos próprios mecanismos de intervenção, como por exemplo, as áreas de reabilitação urbana. As nossas áreas de reabilitação urbana, que conferem benefícios fiscais muito fortes à reabilitação dos prédios que estavam degradados, hoje estendem-se praticamente a todo o perímetro urbano do centro histórico da cidade. Portanto, também aí, criando fatores de atratividade para que o investimento possa ser concretizado. E foi, digamos assim, algo que resultou em números e em qualidade de projetos que foram desenvolvidos.

Braga, que é a capital portuguesa da cultura em 2025, até ao final do ano vamos ter muitos eventos que cruzam ou que trazem a Braga as manifestações artísticas da contemporaneidade, mas há um evento que nos transporta para o passado, é o Festival de Órgão de Braga, que decorre em maio. O José Rodrigues é geógrafo, professor de Geografia e diretor do Festival de Órgão de Braga. Como é que um geógrafo se torna diretor de um festival de música? José Rodrigues.

Bom dia, obrigado pelo convite. Olhe, pelo gosto pela música que sempre existiu e pela curiosidade. Quando eu era criança, por volta dos meus 10, 11 anos Na Catedral de Braga, ver os organistas que vinham de outros países, vê-los a tocar e pensar: "Isto é simples, carrega-se nas teclas e sai música, é quase como por magia. Isto não deve ser muito complicado". E aventurei-me a aprender a tocar e depois, aos poucos, me fui aproximando deste instrumento, que é o órgão de tubos, o rei dos instrumentos, comecei a entender que havia uma parte da engenharia, da mecânica, da sonoridade, da história e também da geografia, porque os instrumentos e a música que se cria neles é diferente de região para região. Mesmo em Portugal, o órgão que se diz ibérico, o órgão português da região Norte, tem diferenças em relação ao órgão da região de Lisboa, da região do Centro, e então para Espanha, para a Alemanha, para a França, são instrumentos diferentes. Todos com tubos, o mesmo princípio de funcionamento, aerofone, mas com timbres, com sonoridades e com execuções também diferentes.

Muito bem. O José Rodrigues também não é de Braga.

Também não sou de Braga.

Na linha do Luís Aguiar Conraria.

É verdade.

Também foi adotado.

Também fui adotado e bem adotado por Braga. Sinto-me um bracarense de gema já há bastantes anos. E realmente, como aquilo que estamos aqui a dizer, Braga é uma cidade que acolhe, por isso também tem o lema, que já é tradição, de cidade de portas abertas. É verdade. Braga nunca teve as portas fechadas a quem quisesse visitar, desde o passado, e isso mantém-se. Uma das especificidades da cidade é realmente esta conjugação que tem das suas gentes, da ligação ao passado, ao conhecimento, mas também que não fecha portas à inovação e à criatividade. É neste ambiente também que se conseguiu criar um festival que, na sua gênese, é diferente dos outros eventos do gênero que existem por toda a Europa.

Por quê?

Olhe, por esta questão de criarmos música em instrumentos com mais de 300 anos, mas que não nos limitamos à música antiga ou música barroca. Vamos até à criação contemporânea e com conjugações que às vezes são um pouquinho inusitadas. Noutras edições tivemos o órgão com a dança, o órgão valorizando também o que é nosso, a nível nacional, o cante alentejano, como o fado. Este ano, cujo tema é o órgão e o sopro, também vamos ter alguns concertos que nunca se realizaram em Portugal. O caso do órgão e as trompas alpinas, o órgão e o sheng, um instrumento tradicional chinês, o órgão e cornetto, que é o instrumento também ancestral da trombeta, e o órgão e o assobio, também para mostrar que o sopro pode ser vivenciado de várias formas.

O assobio? Mesmo o assobio?

Sim, aquilo que todos nós estamos habituados a fazer, assobiar. Só que é incrível como existem músicos profissionais em assobiar. Assobiadores profissionais.

Isso é muito engraçado. Portanto, o festival decorre do dia oito a dois?

Do dia oito ao dia 18 de maio. São três fins de semana, como habitualmente. É uma organização que junta as principais entidades promotoras de cultura da cidade, o município de Braga, a Arquidiocese, a Santa Casa da Misericórdia e a Irmandade de Santa Cruz. Isso também é algo muito especial deste festival, que realmente une todas as forças culturais da cidade em torno do mesmo projeto. E algo que também estamos aqui a falar, que é muito importante em Braga, é o mecenato, porque também tem um forte apoio das empresas locais, das empresas familiares, como aqui estava a ser reforçado. Quando vamos contactar uma empresa local e falamos de festival, a resposta é imediatamente afirmativa: "Sim, nós apoiamos", porque é uma ligação não só da cabeça, a nível da decisão, mas também do coração. São empresas locais, regionais, mas quando lhes falamos em manter as tradições, em valorizar o património, a herança que temos do passado, dos nossos antepassados, logo a afirmação é positiva. Portanto, sim, nós estamos aqui também para apoiar.

Há um sentimento de pertença, não é?

Há um sentimento de pertença e há um compromisso social, cultural e até educacional com a questão do património. E é incrível pensarmos como é que durante tantos anos este património, que são os órgãos históricos de Braga. De referir aqui um parêntese, Braga é das cidades do mundo que tem o maior conjunto de órgãos históricos.

Era isso que eu ia perguntar, quantos órgãos há em Braga?

No centro da cidade, só o centro, são 47 históricos.

47?

47. Pode não parecer muito. Paris tem mais de 200. Só que Paris tem mais de 200 órgãos construídos após a Segunda Grande Guerra Mundial, século XX. E nós temos aqui instrumentos de 1600 e qualquer coisa, 1700. A maioria é do início do século XVIII. Como os órgãos da Catedral, os órgãos gêmeos, que são um bilhete postal em qualquer parte do mundo. Dois órgãos de 1737, que ainda hoje funcionam, que é outra coisa incrível. Portanto, dizer: "Mas são peças de antiquário, musealizadas". Não, são instrumentos vivos, são instrumentos musicais que não faria outro sentido se eles não tocassem. E a pouco e pouco, também com o exemplo do festival, tem-se localmente, a nível das comunidades religiosas, também com o apoio da autarquia, a pouco e pouco recuperado este património. Quando começámos o festival há 11 anos, tínhamos, creio que oito órgãos em funcionamento. Neste momento, já vamos em 16 ou 17.

Dos tais 47.

Dos tais 47. Também significa que ainda há muito trabalho para fazer. Mas o caminho faz-se caminhando e a pouco e pouco, principalmente com o reconhecimento do público.

E há organistas?

Ora bem, há organistas em Portugal e nós temos bons organistas em Portugal, que infelizmente não são valorizados da forma que deviam e por vezes têm de procurar fora emprego, porque não existe a profissão de organista em Portugal. Tirando um ou outro local de culto que realmente o assume, a maioria dos organistas tocam por carolice. Fazem eucaristias, fazem uns recitais, dão as aulas de música e ficamos por aí.

Ok, então quem é que vai atuar neste Festival do Órgão de Braga entre 2 a 18 de maio, José Rodrigues?

Muitos músicos internacionais.

São maioritariamente estrangeiros?

Não, maioritariamente nacionais. É também uma aposta que nós fazemos desde o primeiro festival, é dar palco, dar essa oportunidade aos músicos portugueses e com especial atenção também aos músicos daqui de Braga e da região bracarense. Mas também convidamos grandes nomes. Já passaram por Braga grandes nomes musicais internacionais. Este ano, no concerto de abertura na Catedral de Braga Teremos o organista principal da Catedral de Colônia, que é considerado um dos decanos da arte organística a nível mundial. E outros passaram por aqui, como já passaram de outros locais do mundo. Acabamos por fazer de Braga também uma plataforma, um cruzamento de culturas, como é noutros aspectos. Dizia o senhor presidente da Câmara, que em Braga, atualmente encontramos na rua várias nacionalidades, várias culturas, e queremos também transpor isso para o festival.

E vem gente de todo o mundo para ouvir música de órgão?

Vejamos os dados do ano passado, da décima edição. Estiveram a assistir aos concertos mais de 7 mil pessoas, que em 12 concertos significa lotação completa em todas as igrejas, pensando nas maiores igrejas da cidade. Só no ano passado, reportando-me ao ano passado, no concerto da Catedral, a dois órgãos com cante alentejano, tiveram 1200 pessoas. E o organista, um dos órgãos que tocava, Daniel Roth, parisiense, dizia que em 50 anos de carreira e vários concertos em todo o mundo, Japão, Estados Unidos, nunca tinha tido uma casa cheia como teve em Braga. A propósito da sua pergunta, eu recordo-me também que logo no segundo festival, no final de um dos concertos, vir um grupo de pessoas a falar comigo, a dizer que tinham gostado muito, a falar inglês, e eu perguntava se estavam a fazer turismo, a visitar a cidade, visitar Portugal. Eles disseram: "Não, viemos exclusivamente para o festival." "Muito obrigado." E pelo inglês pensei: "Vêm do Reino Unido?" "Não, vimos da Austrália." Quem ficou sem palavras fui eu, mas desculpem, os senhores vieram das antípodas para ouvir este festival? Sim, o programa é interessante. E voltamos ao início da nossa conversa.

E vinham só fazer isso ou vinham com mais...?

O propósito primeiro foi uma motivação, foi realmente vir assistir a estes concertos, pela inovação que eles argumentaram. É diferente, é um programa diferente, que não encontramos noutras partes do mundo. Mas com este pretexto, pesquisamos, vimos que a gastronomia, a afabilidade das pessoas, a monumentalidade, tudo o resto, porque não podemos separar a música, e neste caso, o festival, de todo o resto, da cultura, da gastronomia, da paisagem, tudo no seu conjunto.

É toda uma experiência.

É toda uma experiência.

Ricardo Rio, tem havido a consciência por parte da administração pública do potencial que existe em Braga do ponto de vista cultural? Presumo que a resposta seja sim, porque são Capital Portuguesa da Cultura este ano. O que pretendem com este projeto?

Eu diria, em primeiro lugar, que a cultura foi de fato assumida pela gestão pública como um elemento central de desenvolvimento de Braga e como um dos maiores fatores de competitividade da cidade. Nós não conseguiríamos atrair todos esses jovens, todas essas pessoas, mesmo para a própria universidade, para as dinâmicas econômicas do nosso território, para aqueles que se fixaram cá, de todas as idades, se não tivéssemos a dinâmica cultural que Braga tem e que oferece a quem cá reside, em primeiro lugar, e depois quem nos visita também acaba por beneficiar. E dentro dessa dimensão, há, desde logo, uma dimensão estratégica. Por que nós hoje somos Capital Portuguesa da Cultura? Porque em 2017, pela primeira vez, resolvemos desenvolver uma estratégia cultural de médio e longo prazo, a Braga 2030, que tinha vários vetores de intervenção e que identificava as nossas lacunas, aquilo que tínhamos que melhorar. Depois assumimos uma candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, de que chegamos à praia, à final, ao leque de finalistas com Évora, com Aveiro e com Ponta Delgada. E antes mesmo de se conhecer o vencedor, convencemos o então ministro da Cultura de que o trabalho e o mérito daqueles que não vencessem não poderia ser desperdiçado e, portanto, deveríamos criar as capitais portuguesas, os Capitais Nacionais de Cultura. E assim se foi Aveiro em 2024, a nós tocou-nos este ano e Ponta Delgada será 2026. E a própria ministra que agora acessa funções, também já tinha assumido a continuidade deste projeto, ou seja, que para lá de 2028, iria ser lançada uma call para que outras cidades pudessem candidatar. Portanto, desde logo, Braga é Capital Portuguesa da Cultura como corolário de um percurso ou pelo menos como uma etapa num percurso que queremos aprofundar. E que tem estes traços que eu acho que são distintivos, não só da valorização patrimonial que tem sido feita, mas sobretudo da dinamização e do ecletismo da oferta cultural. Nós temos grandes eventos de massas do ponto de vista cultural ao longo de todo o ano. Vamos ter agora a Semana Santa, depois a Braga Romana em maio, o São João em junho, a Noite Branca em setembro, que atraem centenas de milhares de pessoas à nossa cidade. Mas depois temos estas ofertas mais dirigidas para determinados segmentos da população, mas que são muito qualificadas. O caso do Festival de Órgão é um excelente exemplo. Nós estamos a ter agora uma outra iniciativa muito interessante que é o Braga em Risco, no âmbito da ilustração. Temos depois o Festival Utopia, um festival literário que lançamos há dois anos e que também tem trazido grandes nomes da literatura nacional e internacional à cidade de Braga, e que este ano se vai internacionalizar. Temos os Encontros de Imagem, na área da fotografia, da imagem. Temos o Semibreve, na área do multimédia e da música eletrónica. E, portanto, nós tentamos sempre ter esse ecletismo para ir ao encontro de públicos muito diversos, porque isso, no fundo, é que nos permite criar soluções e iniciativas que vão ao encontro de todas essas franjas da nossa população.

Isso é importante. É necessário, quem olha para um território e programa um ano inteiro, tem que programar para vários públicos, para ter aqui sempre gente a frequentar os diferentes eventos.

Sim, até porque esta dinâmica cultural, como eu dizia, é em primeiro lugar destinada aos próprios residentes. Nós, obviamente, queremos que os próprios bracarenses sejam os primeiros a participar ativamente. Mas depois, obviamente que acaba por ser também um fator de dinâmica turística e econômica. São muitos aqueles que correm à cidade de Braga para participar em cada um destes eventos, isso gera retorno também para a própria cidade. E depois, há uma dimensão que eu acho que é muito enriquecedora, que é este entrecruzar. O Festival de Órgão tem sido um excelente exemplo disso mesmo. O Zé Rodrigues falava nisso agora, quando juntou o órgão com a dança, o órgão com o cante alentejano, o órgão com o fado, este ano o órgão com os instrumentos de sopro que o próprio assobiou. Nós, por exemplo, quando tivemos a cerimônia de abertura da Capital Portuguesa da Cultura, no passado dia 25 de janeiro, fizemos um cruzamento num trabalho que foi desenvolvido pelo João Romão, absolutamente extraordinário, entre a música popular, o folclore e o breakdance. Foi um espetáculo que toda a gente que esteve presente no Teatro Circo, que é uma das grandes salas de espetáculo do nosso país e que vale a pena visitar do ponto de vista patrimonial também. Ficou absolutamente abismada com os sentimentos que aquela construção artística propiciaram. Esse entrecruzar de estilos e de formas de expressão cultural é algo que também temos procurado trazer para várias dinâmicas do nosso território.

Disse há instantes que a Braga Capital Portuguesa da Cultura era dirigida sobretudo para os bracarenses, mas estão também a pensar no público internacional? Estou a pensar, por exemplo, nos espanhóis.

Sim, os espanhóis eu diria que já são prata da casa. Nós tivemos sempre, historicamente, um grande afluxo de visitantes espanhóis para os grandes momentos da cidade, inicialmente para a Semana Santa, depois também para todos estes outros eventos que eu fui citando. Por exemplo, na Braga Romana é uma das atividades que atrai mais visitantes espanhóis, até se calhar mais do que outras nacionalidades em termos proporcionais, porque há aqui uma grande identificação. Nós partilhamos com Lugo, com Astorga e com outras cidades aqui da Galiza, essa ligação também histórica ao período romano e acaba por haver também essa dimensão aqui presente. Mas no que concerne à Capital Portuguesa da Cultura, quer do ponto de vista das iniciativas que nós vamos desenvolver, em que temos várias parcerias regionais e internacionais, quer do ponto de vista dos públicos que queremos captar, há obviamente também uma dimensão internacional.

Muito bem. Portugal tem crescido muito do ponto de vista turístico nos últimos anos. Como é que está a situação neste momento em Braga?

Braga, como dizia há pouco, tem vindo a registar esse crescimento de visibilidade e de afluxo turístico. Nós fechamos o ano de 2024 com 700 mil dormidas na cidade, 688 mil, sem contar a nossa Pousada da Juventude, que só ela própria acolheu 20 mil visitantes, o que ultrapassa os 700 mil, não constando dos dados oficiais do INE. Temos vindo a registar uma visibilidade acrescida, mas eu acho que acima de tudo, temos conseguido assegurar duas coisas que são fundamentais, que é a sustentabilidade ambiental, chamemos-lhe assim, desse mesmo turismo. Nós somos reconhecidos como Green Destination no máximo patamar de classificação e isso tem a ver com a capacidade que temos trazido para estes eventos de garantir também a sua sustentabilidade e não impactar no território. E depois a componente de integração com os próprios residentes. Nós temos participado em vários projetos internacionais de intercâmbio de experiências com cidades que têm afluxos turísticos até muito maiores do que nós, em que temos tentado criar boas práticas do ponto de vista da relação do turismo com os residentes. E não existe ainda em Braga esse foco de tensão que se vê noutras cidades, por excesso de atividade turística, por excesso de ocupação de espaços imobiliários para atividade turística. Tem existido um equilíbrio. Acho que é a palavra-chave que podemos enaltecer deste percurso que fizemos até agora.

Luís Agar, Correria, a Escola de Economia, Gestão e Ciência Política também está atenta a esta indústria chamada turismo, que tem assistido a um crescimento enorme nos últimos anos.

É engraçado porque semana passada foi o dia da minha escola e um dos prêmios de investigação que demos foi a alguém que trabalhou na parte exatamente do turismo. Aliás, dois. Demos quatro e dois envolviam turismo, é interessante. Portanto, sim, isso está presente. Isto é uma escola de Economia, isto é uma das principais atividades económicas do país e, naturalmente, também aqui de Braga. Mas já agora, deixe-me só chamar a atenção para uma coisa. Nós, de facto, estamos muito centrados em Braga e estamos a falar de Braga Capital da Cultura, mas o que também ajuda a fácil integração, penso eu, dos turistas que vêm é que não é só Braga. Guimarães fica a 20 minutos daqui e obviamente que quem vem passar uns dias, vai a Guimarães, mesmo do ponto de vista cultural, eu penso que merece que se fale do quadrilátero, que há aqui um conjunto de quatro cidades, Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos. Isto, de facto, é uma grande cidade. Em vez de sermos quatro cidades, se calhar é uma grande cidade. Nós estamos muito próximos uns dos outros, temos o Festival de Jazz em Guimarães, que é ótimo. Todas estas cidades vão atraindo turistas e esses turistas acabam por passar por Braga. Agora, era esquisito Braga não ser uma forte atração turística. Nós temos aqui as ruínas romanas, somos uma cidade romana, antiquíssima. Fomos a capital religiosa da Península Ibérica, que é a competição entre nós e Santiago de Compostela. Claramente éramos a capital religiosa do país. Quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista cultural, é de esperar que o turismo cultural e religioso faça de Braga um destino de eleição.

Claro.

Esse termo de religioso, de alguma forma, já está integrado, por exemplo, num dos circuitos que tem tido um crescimento mais rápido nos últimos anos, que são os circuitos que têm a ver com os caminhos de Santiago. Eu verifico que o chamado Caminho da Costa, que é um concorrente ao caminho que passa por Braga, do Caminho Português. Tem crescido muito rapidamente. Como é que tem sido aqui essa relação? Porque é um tipo de turismo também com particularidades.

Tem crescido bastante. Aliás, é cada vez mais frequente vermos peregrinos a partirem daqui da Sé Catedral e até em diferentes formas de locomoção, quer aqueles que fazem o caminho a pé, quer cada vez mais pessoas que o fazem de bicicleta e até a cavalo, que é uma coisa estranha, mas que é verdade.

Eu já fiz o caminho várias vezes, já me cruzei com cavaleiros.

E Braga e o caminho-

E curiosamente, o mínimo de distância a percorrer para ter a chamada Compostela é igual em quem vai a pé, em quem vai a cavalo e é o dobro em quem vai a bicicleta.

Pois. Mas a verdade é que tem vindo a crescer o número de utilizadores do caminho que atravessa Braga ou que parte de Braga. Tem havido também uma integração noutras rotas, por exemplo, o caminho mariano, que também tem sido cada vez mais disseminado. Nós, ainda agora na BTL, estivemos presentes no âmbito dos roteiros do turismo religioso com Ourém e com vários outros municípios do país, porque temos trabalhado em conjunto também na promoção desse mesmo recurso. Mas voltando à questão anterior, eu acho que é muito importante esta perspectiva regional. Nós aqui temos-

A que falava aqui o Luís Agar, com o Areal.

Temos uma estrutura, quer de proximidade, e sobre isso já darei uma nota que é interessante, porque tem sido um tema de discussão muito intenso aqui nesta região, que é sobre a criação da possível terceira área metropolitana do país, a área metropolitana do Minho ou de Braga, se lhe quisermos chamar da Grande Braga.

O que é que ganhavam com isso?

Ganhávamos capacidade de reivindicação, acho eu, ganhávamos capacidade de afetação de recursos que não têm existido.

Mas a coordenação intermunicipal ganharia também?

Ganharia também. Desde logo, nós hoje temos uma estrutura demasiado fragmentada. Temos três comunidades intermunicipais, a CIM do Alto Minho, a CIM do Cávado e a CIM do Ave. A CIM do Cávado tem seis municípios, depois temos projetos que entrecruzam estes territórios. Por exemplo, no âmbito da promoção turística, temos o Minho In, que já junta as três CIM. No âmbito de políticas urbanas, de mobilidade, temos sobretudo o quadrilátero, que estamos agora a trabalhar para vir a incluir também no futuro próximo Viana do Castelo e passar de quadrilátero para pentágono, chamemos assim, para criar uma outra vinculação entre as maiores cidades destas três comunidades intermunicipais, com o efeito mancha de óleo que isso depois acaba por ter para projetos para o resto do território. Mas, sobretudo, se olharmos para a distribuição de fundos, aquilo que vimos no passado recente, em sede de PRR, em sede de várias outras políticas públicas, é que tendo problemas idênticos, por exemplo, do ponto de vista das comunidades desfavorecidas em meio urbano, os territórios das áreas metropolitanas, em termos de mobilidade também, tiveram muito mais recursos distribuídos pelo Estado central do que aquilo que foi o caso de Braga, de Guimarães, de Famalicão, de Barcelos e de outros territórios que tinham problemas idênticos e que não beneficiaram dos mesmos apoios. Acho que poderia ser um caminho a trilhar esse da área metropolitana. Mas voltava só atrás em relação à questão da promoção regional e àquela questão da concorrência. O Porto é complementar e fundamental para aquilo que é a oferta turística de Braga. A nossa estrutura promocional do turismo nesta região está assente no Porto e Norte. Aliás, usando a marca Porto como âncora para esse efeito. E o Luís Pedro Martins, que lidera esta estrutura, tem feito um trabalho absolutamente excecional de promoção desta região. Não é por acaso que o Norte tem vindo a crescer como cresceu nos últimos anos, mas depois beneficiando da complementaridade entre os seus recursos. Há aqui um outro ativo que nós ainda não falámos, que é fundamental, que é o Parque da Peneda-Gerês. O Parque da Peneda-Gerês é um dos recursos do ponto de vista natural, que Portugal não tem praticamente em mais nenhum outro local e tem também aqui uma grande visibilidade internacional. E esta complementaridade de recursos que nós temos, depois com o Douro, depois com outras atividades que podem existir nesta região, é obviamente uma alavanca para que outro tipo de turistas, que não aqueles que vêm de mochila passar o fim de semana, possam permanecer na região durante mais tempo.

Muito bem.

Deixe-me fazer uma pergunta. Braga habitualmente era vista como sendo uma grande rivalidade com Guimarães. A universidade tem dois polos em Guimarães e um em Braga. Isso ainda é um problema, esta rivalidade?

Eu no início achava isso muito esquisito. Eu era de fora. Quando vim para cá, até pus a hipótese de ir em Guimarães trabalhar em Braga. Essa rivalidade existe, mas acho que é uma rivalidade saudável. Só às vezes no futebol é que não é muito saudável. Mas tirando isso, faz parte. Também há entre Coimbra e Aveiro.

Sim, é completamente extremada no futebol, aí sim, não há dúvida nenhuma. É quase um título específico ganhar os jogos ao Guimarães e ficar à frente do Guimarães. E o bem de um está relacionado com o mal de outro e vice-versa. Mas, na verdade, do ponto de vista quer da relação entre as instituições, a universidade, tem sido aqui também um elo fundamental, com a sua presença física nos dois lados. Mas do ponto de vista da colaboração institucional, nós hoje temos muitas parcerias e muitos projetos em comum. O caso, por exemplo, da gestão dos Sacromontes, que ligam os dois territórios, soluções de mobilidade, estamos agora a discutir o-

Os Sacromontes, para as pessoas que não são de Braga, são o quê?

São estas colinas que envolvem as duas principais cidades, no caso de Braga, que apanha esta zona da Falperra, do Bom Jesus, do Sameiro, depois prolongando-se também até Guimarães.

Onde há imensas capelas, não é?

Temos, aliás, grandes espaços religiosos. O Bom Jesus é património da humanidade. O Sameiro tem uma das basílicas mais antigas também de Portugal, onde esteve o Papa João Paulo II em 1982 e é obviamente também um espaço de referência, mas também depois do lado de Guimarães, temos também vários ativos patrimoniais importantes e tem sobretudo um espaço natural que tem que ser preservado e gerido em conjunto. Mas depois, do ponto de vista das soluções de mobilidade, nós estamos a trabalhar num projeto conjunto do Bus Rapid Transit, o Metrobús entre Braga e Guimarães, que há de ligar depois à futura estação ferroviária de alta velocidade na cidade de Braga. Do ponto de vista cultural, o quadrilátero cultural, que falava há bocadinho o Luís, do ponto de vista económico, até temos vários projetos também em comum e há hoje uma relação de grande proximidade entre as duas cidades.

Muito bem. Vamos falar sobre mobilidade daqui a pouco, mas queria chamar o geógrafo José Rodrigues, que também é programador cultural no Festival de Órgão de Braga. José, olhando para este território, já deve ter refletido imenso sobre isto, que potencialidades é que existem aqui que ainda não foram exploradas?

É verdade, estava a ouvir e concordo com aquilo que estavam aqui a falar, que realmente é mais o que nos une com Guimarães e com outras cidades do que aquilo que nos separa. Realmente, a união faz a força e esta conjugação, porque a cultura não tem fronteiras, não pode ser a cultura chega ali ao rio e do outro lado do rio é outra cultura, não é. É a mesma. E entendermos isso, e esse caminho tem sido feito e atualmente já não temos essa rivalidade ou essa disputa que tínhamos no passado, talvez, entre diferentes regiões, diferentes localidades, isso não tem. E realmente este caminho de aproximar e ver as mais-valias está também presente no festival. Desde o ano passado que o festival saiu de Braga e visita anualmente concelhos limites da cidade de Braga. Este ano fomos até Vila Verde, até para o Bolanhoso, onde também existe este património, que é mais esquecido, mais desconhecido, e é também uma oportunidade de descentralização da cultura, que, como dizia o doutor Ricardo Rio, muitas vezes temos esta dificuldade que muitos dos eventos importantes aconteciam apenas em Lisboa ou no Porto, e atualmente temos contrariado isso. Em vários níveis culturais e artísticos, Braga também já está presente, e bem presente, no mapa cultural dos grandes eventos que acontecem em Portugal e na Europa.

Ricardo Rio, a chegada do TGV em 2032.

2032, supostamente.

Se tudo correr bem, será o projeto transformador de toda esta região?

Não diria que será o projeto. Será um projeto claramente fundamental para esta região, sob diversas perspectivas. Termos uma ligação ferroviária entre Braga e Lisboa, que faça essa ligação em pouco menos de duas horas e meia é, obviamente, transformador face à realidade atual.

Para o Luís Aguiar Correria é bom porque tem mais um argumento para convencer acadêmicos a irem à Universidade do Minho. Nós falamos sobre isso em off. Portanto, os ouvintes não estão a perceber o que estás a dizer.

Para o país ter uma ligação que impeça a necessidade que nós temos hoje de utilizar viatura própria para fazer milhões de deslocações todos os anos na autoestrada, na A1 e na A8, é obviamente também muito importante, quer do ponto de vista da segurança rodoviária, quer do ponto de vista ambiental. Mas se olharmos, sobretudo a norte e da ligação a Espanha, neste corredor existe uma afinidade, existe um conjunto de ligações que tem que ser valorizado. Nós hoje temos uma ligação ferroviária que demora duas horas e meia para chegar de Porto a Vigo. É algo absolutamente impensável. Termos uma ligação de meia hora de Porto a Vigo ou de uma hora de Porto a Vigo, aliás, de meia hora de Braga a Vigo, é algo que vai revolucionar essa mesma ligação e que nos vai posicionar também num outro contexto na ligação europeia. Depois, chegando à Galiza, conseguimos apanhar o TGV e fazer as ligações para todos os outros pontos de Espanha e para a Europa. E portanto, para Braga, isso vai ser revolucionário e a nova estação e esta nova ligação são fundamentais para o nosso desenvolvimento futuro.

Está a ser um processo pacífico?

Foi um processo demasiado moroso, todos sabemos. Fala-se muitas vezes do aeroporto, mas o processo da alta velocidade não foi propriamente muito melhor do ponto de vista da sua concretização. Hoje em dia, não.

Os canais estão garantidos?

Sim, já fechamos com a IP todos os canais. Já não apenas os canais, neste momento, já temos o traçado desenhado, já temos o projeto de implantação da estação fechado.

Que é muito longe da atual estação?

É ligeiramente a norte, são cerca de dois quilómetros a norte.

Portanto, mais longe do centro.

Mais longe do centro, numa zona mais periférica, mas ainda assim com ligações que depois serão asseguradas do ponto de vista da mobilidade, com o nosso próprio BRT e outras soluções, com uma solução de intermodalidade, que será também capacitadora da ligação a essa nova estação.

O que é que implica o projeto TGV alta velocidade no município de Braga?

Vai obviamente ter consequências até do ponto de vista físico. Há algumas habitações e outros espaços que terão que ser demolidos e que vão ter que ser substituídos. Já existia o espaço canal, ele já vinha sendo consagrado nos nossos instrumentos de planeamento há muitos anos a esta parte. Isso foi minimizado ao limite possível, mas vai implicar depois também novos acessos, novas soluções de mobilidade. O BRT que estamos agora a desenvolver na malha urbana terá que ser também levado até essa nova estação para criar outra vinculação. E depois vai ser obviamente também um instrumento de desenvolvimento, porque no sítio onde nascer essa estação, vai nascer uma nova cidade na envolvente, seguramente.

É isso que eu queria tentar perceber. As empresas de Braga reivindicam acessos, por exemplo, a esse canal de alta velocidade, ou não?

Também numa lógica de promoção de mobilidade dos seus recursos. Como sabemos, esta linha de alta velocidade vai servir, sobretudo, o transporte de passageiros. Depois, obviamente, que se manterá o transporte de mercadorias. Mas aqui, do ponto de vista das reivindicações, até ao nível do tecido empresarial, elas são mais do ponto de vista rodoviário. Nós temos alguns parques empresariais onde estão empresas com grande vocação exportadora e que são servidos por acessos de matriz urbana. Portanto, um dos grandes problemas que Braga tem do ponto de vista da mobilidade é que o trânsito foi desenhado para trazer para o centro esse mesmo afluxo de viaturas. Temos muitas vezes transportes de mercadorias que têm que vir pelo centro da cidade para se dirigirem para a autoestrada ou para se dirigirem para as estruturas portuárias ou aeroportuárias do país. Portanto, por exemplo, a variante do Cávado, que é uma circular externa da cidade de Braga, é uma prioridade absoluta que ainda não foi também concretizada e que vai representar também um investimento considerável.

Ricardo Rio, olhando para o futuro, qual diria que é o grande desafio de Braga nos próximos anos?

Sustentar este modelo de desenvolvimento. Acho que tem sido uma história tão feliz esta dos últimos anos que, sobretudo, continuar a garantir esta evolução sustentável. Nós aqui em Braga temos usado muito, e até como ferramenta de gestão, os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque achamos que eles cobrem, de facto, dimensões muito complementares. A dimensão do crescimento económico, da justiça social, da sustentabilidade ambiental e do modelo de governança. E eu acho que garantir esse equilíbrio para o futuro é o grande desafio. E isso depende, sobretudo, deste último elemento, que é do modelo de governança. Uma das transformações profundas que Braga sofreu e onde tem fatores, de facto, diferenciadores face a outros territórios e até à estrutura nacional, é esta capacidade que nós tivemos de sentar à mesma mesa e de pôr a trabalhar para os mesmos objetivos as gentes muito diferentes. A universidade, a igreja, as estruturas sociais, as empresas, em todos os projetos, em todas as nossas áreas de desenvolvimento, têm estado muito alinhadas. Há uma visão comum, há uma estratégia comum e depois há uma partilha de responsabilidades que eu acho que é fundamental para cada objetivo que nós procuramos.

Eu vou provocar o Luís Aguiar.

Eu ia fazer isso, mas faz tu, anda lá.

Nasceste em Coimbra, estudaste em Coimbra. Coimbra parece estar a ficar para trás. Por que em Braga correu bem e Coimbra não está a correr tão bem? Que comparação é que podes fazer? Não apenas por teres mudado, isso é relativamente secundário aqui. Às vezes as pessoas podem achar que o modelo não é reproduzível.

Eu acho que Coimbra ficou demasiado agarrada às tradições. Estávamos há bocado, logo no início do programa, quando falavas da importância da universidade e até falavas no exemplo, uma cidade parecida com Braga, Coimbra, que também tem uma universidade. Mas a grande diferença era-

Eu estava a comparar os números do investimento, que são muito chocantes.

Mas a grande diferença, se calhar, bem, não será a grande, mas uma das diferenças será essa, é que Coimbra, a universidade tem 700 e muitos anos, esta tem 50.

Estás a dizer que a universidade de Coimbra é velha e envelhecida. Não sei se é velha, que é envelhecida.

Em muitos domínios, sim. E em muitas áreas, sim. O que me parece é que, já agora, para não estar só a falar mal de Coimbra, parece-me que é uma universidade suficientemente importante que, tendo uma liderança e tendo um projeto com futuro e dinâmico, consegue facilmente recuperar e tornar-se novamente numa das melhores universidades do país e até mais do que isso. Agora, neste momento, de facto, em muitos domínios é envelhecida. Tem algumas áreas de excelência, mas já não é na generalidade. Falando de Coimbra. Aqui na universidade, que é o que eu conheço melhor, é de facto uma cidade muito jovem. Quando vim para cá, nos anos 90, éramos um monte de miúdos de 20 e tal anos. E depois a universidade tinha de rapidamente conseguir que as pessoas se doutorassem para qualificar e fomos todos para o estrangeiro, ou quase todos.

Endogamia.

Sim, endogamia, na minha escola é quase zero. Deve ser mesmo zero.

Mas isso também aconteceu em Aveiro, em Castelo Branco, Covilhã.

Mas acho que esses são bons exemplos, também.

Ok.

Sobretudo Aveiro, provavelmente.

As outras têm sempre o custo da interioridade. A Covilhã e Castelo Branco. Mas acho que Aveiro também é um bom exemplo. Não tenho nenhuma crítica especial a fazer a isso. Mas depois nós fomos todos fazer o doutoramento no estrangeiro e viemos cinco ou seis anos depois. Aliás, quando se fala muito da questão da imigração dos jovens, eu digo sempre que também fui imigrante, em condições especiais, mas se alguém sair por cinco anos para voltar, ótimo, é melhor do que não ter saído. Enquanto que em Coimbra, as pessoas ficavam para se doutorar aos 50 anos, ficavam ali com aqueles doutoramentos que nunca mais acabavam e por aí fora. Depois foi Maria de Lurdes Negrão, quando ministra da Ciência e Ensino Superior, que agilizou isso e que obrigou as universidades a mexerem-se. Portanto, isso é do lado académico. Do lado empresarial, eu acho que não há. Não sei, eu nasci em 74, não me lembro de grandes empresas em Coimbra.

Lembra-se que algumas desapareceram, foram morrendo.

Pois, é mais por aí. Não sei. Portanto, eu não sei responder. Também este desenvolvimento regional não é minha especialidade. Mas eu diria, se calhar, que Coimbra ficou demasiado agarrada à tradição da universidade, ao hospital e aos serviços, e ao prestígio e àquela suposta grandeza de ser a Lusa apenas. E aqui em Braga, o que eu vejo é uma universidade dinâmica e empresários também muito dinâmicos. E não quero falar de política, naturalmente. Já agora, uma nota, isso é interessante. Eu pela primeira vez sinto-me condicionado politicamente enquanto comentador. Nunca me tinha acontecido antes. Aliás, essa é uma das vantagens de estar em Braga, que sou absolutamente independente. Mas a partir do momento em que eu tive de reunir com todos os vereadores de Braga, com o presidente da Câmara, para pedir financiamento para aquele edifício que estávamos a falar há bocado, eu passei a estar aqui numa situação em que, de facto, é complicado estar a comentar a política autárquica de Braga. Deixei de me sentir independente.

Então vamos falar de desenvolvimento, não vamos falar de política, mas olhando aqui para o território, dada a tua experiência já de 25 anos a viver em Braga, quais consideras que são os grandes desafios da região para os próximos anos?

Aquilo que me parece ser ainda o grande desafio é integrar a Galiza no Minho. O Minho expandir-se para a Galiza, não quer dizer absorver a Galiza, mas ir um bocado por aí. A Galiza é uma região que gosta muito de Portugal, com estes sentimentos regionalistas que começam cada vez mais a cultivar também a língua, o galego, o que torna muito fácil a comunicação. E de facto, uma pessoa está habituada a pensar que em Espanha é tudo grande e tudo enorme. Na verdade, a Galiza são dois milhões e tal de pessoas. E então se olharmos para a Galiza, aqui na parte que está a norte do Minho, vemos que é um território para o qual podemos partir à conquista. E pelo menos do ponto de vista académico, é assim que eu vejo os próximos 10, 20 anos como os principais desafios. Imagino que do ponto de vista empresarial também haja margem para melhorar aí e conquistar a Galiza.

E há, agora os geógrafos vão aprender, tanta continuidade cultural territorial, porque há coisas que se notam que há, mas outras que às vezes fica-se com muitas dúvidas.

Acho que a palavra-chave é mesmo essa continuidade. Falamos aqui da questão da universidade, comparando Coimbra com Braga, o que Coimbra tem ou Braga. E eu acho que a universidade é uma ponte, uma ponte mais estreita, mais longa, mas que tem que ter um destino. Do outro lado da ponte tem que estar algo. E Braga diferencia-se por essa questão, por aquilo que está além da ponte. Emprego, a oferta cultural, naturalmente. Porque hoje em dia um jovem licenciado, com formação superior, quer o seu emprego, quer a sua comunidade, quer a habitação que falámos no início do programa, mas também quer ter no local de residência um conjunto, um acesso, uma vida cultural que para ele é essencial, faz parte do seu bem-estar, aquilo que é chamado a qualidade de vida. Eu não me limito a fazer casa-trabalho, trabalho-casa. Isto para uma população jovem e exigente, como é a população de Braga, que cresceu realmente muito nos últimos anos, é também uma população que procura, e nós vemos nos vários espetáculos, vários eventos que a cidade tem criado, que já foi um caso aqui pelo senhor presidente, são tão diversos, mas têm sempre muito público. E eu vejo pela questão do festival, que há 10 anos atrás diziam: "Isso não interessa a ninguém. Órgão? Isso é um instrumento antigo das igrejas." Havia aquela conotação só à celebração religiosa e ao longo deste tempo foi-se desconstruindo, foi-se mostrando o que existe. Nós não criamos órgão nenhum, eles já cá estavam há muito tempo. Simplesmente mostrámos de uma outra forma, mais criativa. E o público que temos hoje em dia, até a mim, como diretor artístico, me surpreende, porque temos a pessoa menos jovem, mas temos muitos teenagers e jovens universitários a assistir aos concertos.

É realmente um público muito eclético, muito diversificado, nacional e de vários pontos do país, também internacional.

O tal estrangeiro. Até australianos, como dizia.

Até australianos. Falamos da questão da proximidade com Espanha, com a Galiza. Muitos galegos que nos até reportam porque é que na Galiza não há um festival de órgão. Braga tem. É essa proximidade, essa ponte que se cria, nós podemos oferecer o que os outros locais não oferecem. É a chave do sucesso.

Está a convidar o autarca Ricardo Rio a querer exportar o Festival de Órgão de Braga?

Lá esperemos.

Lá esperemos. Ah, tem essa ambição?

Não, por que não? Para começar com uma brincadeira, se soubesse que íamos perder uma voz inteligente e crítica como a do Luís Couto e com o apoio que demos ao Minhô, é que tinha gasto um milhão de euros a reabilitar órgãos na cidade de Braga. Mas, na verdade, acho que acima de tudo, esta dimensão regional tem que estar sempre presente.

É um tema, fala-se da continuidade e de desenvolvimento de políticas.

Sim, nós sentimos aí uma grande assimetria. Existe uma colaboração setorial entre universidades, existe pouca colaboração empresarial entre estruturas representativas, até porque também o tecido associativo empresarial foi sofrendo várias transformações. Aqui em Braga, nós perdemos a Associação Industrial do Minho, agora temos a AIMinho, mas ainda está numa fase de consolidação e é importante que exista essa concertação. E houve sempre uma grande colaboração, sobretudo no plano autarca. Mas depois temos uma outra questão que também acaba por criar aqui uma entropia. É que no âmbito da Galiza, nós temos uma estrutura de gestão regional, legitimada politicamente, e no norte de Portugal temos uma estrutura administrativa que não tem a mesma capacidade de representação. Do ponto de vista do diálogo para esse tipo de projetos, há alguma dificuldade de termos interlocutores que sejam equiparados. Vocês falam só com o governo da Galiza ou também com os autarcas, sei lá, Vigo, Pontevedra, Santiago. Não, com os autarcas temos uma relação de grande colaboração, até porque, por exemplo, nós temos uma estrutura, o Eixo Atlântico, que reúne as principais cidades do norte de Portugal e da Galiza. Quando elas estão representadas, temos vários projetos em comum que são desenvolvidos com eles. Qual é a vossa preferência? O vosso modelo. Santiago havia uma rivalidade que é milenar, não é secular, é milenar. Sim. Mas entre o meio agora há Vigo e há Pontevedra. Eu diria que nós fizemos aquilo que a própria igreja também fez, que foi de tentar corrigir aquilo que inicialmente existia, que era uma relação de grande proximidade entre estes territórios e que depois foi separada pelos arcebispos, com essa competitividade que há bocadinho era invocada pelo Luís Couceiro, e que nós somos hoje geminados com Santiago. Temos muitos projetos e curiosamente até foi num contexto em que até do ponto de vista partidário, tínhamos realidades governativas diferentes. Era o Pepe Jugalho, o presidente da câmara, o alcalde de Santiago, do Partido Socialista Espanhol, e era eu o presidente da câmara aqui em Braga.

Portanto, desenvolvem projetos em comum.

Sim, temos vários projetos em comum, do ponto de vista da promoção turística, de outro tipo de intercâmbios, da agenda urbana e de outros que temos trabalhado em conjunto.

O Gerês ainda é um fator de vinda de muita gente a Braga?

Sem dúvida, e cada vez mais. O Gerês e os municípios do Gerês têm um problema que o fato de serem enquadrados num patrimônio natural tem lhes trazido muitas dificuldades. O meu colega, presidente da Câmara Terras de Bouro, diz isso muitas vezes, que é muito condicionado por todas as restrições que do ponto de vista do planeamento e desenvolvimento acabam por acarretar e que limitam a propiciar de qualidade de vida também para os seus habitantes. Mas a verdade é que do ponto de vista turístico, é um recurso absolutamente único e nós posicionamos como porta de entrada para o Gerês. Há muita gente que vem passar alguns dias a Braga e depois vai passar também alguns dias ao Gerês e isso acho que é uma grande mais-valia para esta região.

Estamos na reta final do Contracorrente de hoje, a partir do Café Viana, com vista para a Praça da República, aqui em Braga.

Eu vou fazer agora uma provocação política.

Faz.

Nós estamos no Café Viana, falámos do Camilo Castelo Branco, falámos do Eça de Queiroz, enfim, sentaram-se, imagino que não exatamente nestas cadeiras, mas pelo menos nalgumas cadeiras parecidas com estas que estão aqui. Mas também sentaram aqui os conspiradores de 28 de Maio. E aqui planearam esse golpe e para o ano são 100 anos. Vocês vão fazer alguma coisa? Nunca se sabe. Talvez falemos em off, não durante a emissão. Até porque a memória também não se faz só de datas celebratórias, não é? Não, acho que aquilo que é importante é evocar também essa história. E Braga tem, de facto, muitas ligações a momentos importantes da nossa história recente e nós temos que tentar também evocar essa dimensão. Mas, sobretudo, acho que o que é importante em todas essas celebrações é algo que falta ao nosso país, que é estimular uma consciência cívica cada vez maior de participação dos cidadãos, de envolvimento dos cidadãos e de escrutínio, também, dos próprios cidadãos em relação a quem os governa, mas num escrutínio positivo, valorizando também quem exerce cargos públicos e políticos. Eu, como estou em fim de ciclo e em fim de atividade pública, pelo menos durante os próximos anos, estou tranquilo para dizer isto. Acho que Portugal precisa ter coragem para dignificar o exercício de cargos públicos e políticos.

Já agora diga-me, tem uma boa taxa de participação de munícipes nas assembleias municipais ou não? Ou os bracarenses não querem saber da política do concelhia?

Não é verdade. Nós temos feito tudo para tentar estimular isso. Fizemos assembleias descentralizadas, temos transmissões online das assembleias, temos reuniões públicas. Todas as nossas reuniões da Câmara Municipal são públicas, nem sequer usamos a prerrogativa legal de não abrir ao público algumas dessas assembleias, mas não há, de facto, muita participação.

Por quê?

Não é que não acompanhe a realidade local, e no caso concreto aqui de Braga, até acho que existe esse acompanhamento. Nós temos um oásis do ponto de vista da comunicação social. Temos dois jornais locais, temos rádios locais.

Há um diário aqui, não é?

Dois diários. Dois diários locais, que só ocasionalmente não são publicados, nos feriados, coisas do gênero. Temos rádios locais, temos canais de plataformas online. O acesso à informação está presente, a interação das pessoas é também muito contínua. Eu pessoalmente giro muitas comunicações através das redes sociais e de outras plataformas diariamente com muitos cidadãos, mas do ponto de vista da intervenção nos momentos oficiais de atividade política e pública, não é tão comum.

Ainda assim, a taxa de reclamação dos munícipes é boa ou não? E-mail de pessoas a queixarem-se, ou a elogiar.

A elogiar. Tivemos bons indicadores, de acordo com os últimos relatórios que tive acesso da nossa equipa de qualidade. Braga tem estado de uma forma positiva.

Muito bem. Assumo desde já a minha ignorância em relação a este assunto. Braga tem 37 freguesias, correto?

Tinha 62 com a revisão da Lei das Regras, com a reforma administrativa passou para 37.

Vai ganhar freguesias agora?

Não. Nenhuma delas foi submetida a tempo.

Mas valia a pena submeter a tempo?

Eu acho que acima de tudo, nestes casos, deve-se tentar respeitar as perspetivas das populações. Eu acho que em alguns casos, e nunca houve nenhum autarca a tomar essa iniciativa, autarca local ao nível da freguesia, até haveria algumas outras junções que não se concretizaram e que seriam benéficas para alguns territórios. Noutros casos, percebe-se que não houve identidade e empatia entre algumas das freguesias que foram agregadas e, nesse caso, seria manifestamente mais aconselhável separar.

Muito bem. Estamos nos minutos finais. Manuel Fernandes. Sais daqui mais jovem de Braga?

Saio com atenção também à programação cultural, que é muito variada, pelo que eu estive a ver para este ano, e muito contemporânea em muitas frentes. Nós falámos aqui dos concertos de órgão, que parece uma coisa antiga, mas já percebemos que não é uma coisa antiga. Além disso, há muita produção contemporânea, quer nas artes cénicas, quer nas artes plásticas, em várias frentes, e há iniciativa da própria sociedade civil, de empresários e tudo, investimento nesse domínio. Eu não me queria enganar, mas penso que aqui há uns anos houve até uma situação que mostrou um sinal de aparente retrocesso, que foi o fecho de um café que ficava aqui abaixo.

O nosso café.

O nosso café, que era um café muito tradicional, não tão antigo como este em que nós estamos. Ainda ontem à noite andámos aqui pelas ruas, percebe-se que é uma vida, toda ela, que arregançou. Quem vem de Lisboa percebe que tem que ter cuidado com os doces que estão expostos nas pastelarias.

Mas depois compensam subir os escadórios do Bom Jesus.

Pois, mas era preciso subir muitas vezes para compensar alguns daqueles doces. Há uma maneira de estar diferente. Eu acho que o que vale mais a pena, e foi pelo menos o meu lado da preocupação lisboeta, de pessoa de litoral, apesar disto ser litoral também, não podemos dizer que seja interior, é que quando nós não entendemos, muitas vezes acontece-me o mesmo, não entendo como é que algumas coisas são possíveis em Portugal, porque nós só olhamos para aquele lado sempre, ou da política, ou da pequena política, ou da politiquice, como eu gosto de chamar, muito poucas vezes para o lado das políticas públicas, e menos ainda para perceber que há um lado não tão evidente de um tecido empresarial, precisamente por não ter grandes empresas. Nós falemos muito das AutoEuropas, e ainda agora estamos novamente a falar da AutoEuropa, que são seguramente importantes, mas não é só com AutoEuropas ou com uma megafábrica de baterias, ou outra coisa desse gênero, ou centros de dados, que às vezes as coisas se resolvem. É com multiplicação de um tecido como aqui existe, porventura, com algo que não falámos aqui, talvez não tenha sido o palco ideal para isso, mas poderá ficar para outras alturas, que é a possibilidade de não termos tantas micro e pequenas empresas e termos mais facilidade na consolidação do tecido empresarial, porque me parece que isso dá, sejam famílias ou tenham outras estruturas, dá outra possibilidade de outra dimensão, que muitas vezes é necessária para que o próprio investimento seja mais rentável e para que não se tenha a ideia, que é uma ideia muito portuguesa, de que temos que distribuir o mal pelas aldeias. Às vezes é preciso concentrar para ganhar dimensão. Eu creio que isso também, visto a partir de Braga, é relevante.

Muito bem, visto aqui a partir do Café Viana, café histórico do centro de Braga, que este ano é a capital portuguesa da cultura. É daqui que estamos a fazer a emissão de hoje do "Contra-Corrente". É aqui que vamos ficar ao longo da tarde. Acompanhe-nos a partir das 14h, entre as 14h e as 17h. Vamos falar com muitos programadores e agentes culturais aqui da cidade de Braga. Luís Aguiar, honraria. Boa sorte para o teu futuro em Braga. Que seja tão risonho quanto os teus últimos 25 anos. Muito obrigado por teres estado connosco.

Eu agradeço especialmente esses votos, que eu estou farto de ouvir pessoas a perguntar-me quando é que vou para Lisboa para algum cargo político e a perguntar-me sempre se eu tenho ambições. Finalmente, alguém que percebe e diz boa sorte para o teu futuro em Braga.

Muito bem, que promete. Vem aí uma nova escola, não é? Como é que se chama?

O Minho Exec.

Minho Exec. José Rodrigues, muito obrigado também por ter estado connosco aqui no "Contra-Corrente". Boa sorte também para o Festival de Órgão de Braga.

Obrigado.

Que tenha muito sucesso e muitas igrejas.

Cheias.

Cheias para ouvir órgão e outros instrumentos. Ricardo Rio, foi um gosto, autarca de Braga, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.

Muito obrigado.

Obrigado.