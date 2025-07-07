Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Tema do Contracorrente já de seguida com o José Manuel Fernandes. Já sabe, pode ligar para o 910 002 4185 para participar no Contracorrente aberto aos ouvintes depois do jornal das 10. Carla.

O novo líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, escolheu este sábado a nova direção, tendo conseguido juntar nela várias sensibilidades diferentes de um partido que continua profundamente dividido e ainda a lamber as feridas de uma derrota eleitoral sem paralelo desde que foi fundado há mais de 50 anos. O congresso fica para mais tarde, até porque antes a prioridade são as eleições autárquicas, sendo que o desafio maior pode estar nas presidenciais, uma frente onde os ódios de estimação que sempre existem nos partidos parecem estar a comprometer qualquer solução de mínimo consenso. É tudo isto que queremos debater no Contracorrente de hoje. Bom dia, José Manuel.

Bom dia.

Será que o PS vai conseguir voltar a ser o PS?

É difícil responder por várias razões. Primeiro, porque nós temos uma tendência geral nas democracias ocidentais, nas democracias europeias, norte-americana é diferente, mas europeias e também no Reino Unido, de alguma pulverização do espaço político. O espaço político português foi muito dominado por dois partidos. Não foi assim desde o início, no início ainda havia com alguma força, com votações acima de 10%, quer o PCP, quer o CDS, mas tornamo-nos um sistema basicamente bipartidário, com partidos mais pequenos, já há muitos anos. E isso está a desaparecer. Até que ponto vai ser um sistema dominado por três grandes partidos, depois com outros partidos mais pequenos, ou até que ponto vamos ter os partidos todos a fazerem uma espécie de nuvem com os mais votados sempre a não chegarem aos 30%. Isso é uma situação muito habitual hoje em dia na Europa, ainda está para ver. Seja lá como for, o domínio que o Partido Socialista teve é difícil de imaginar que possa voltar a ter. Eu creio que o mesmo pode estar a acontecer também com o PSD. Isto é uma tendência geral e por isso não vejo que a situação do Partido Socialista seja exatamente a mesma do que teve quando perdeu para Cavaco Silva em 1987, quando foi a primeira maioria absoluta, ou melhor, primeiro em 85, depois em 87, onde teve dois resultados ao nível deste último.

Mas aí era o PSD, não é?

Exatamente. Na altura veio o PRD, o PRD era um partido central muito frágil, que desapareceu rapidamente e portanto aí a história era outra. Agora, há outros aspetos que são importantes de perceber. O primeiro é: o futuro próximo do Partido Socialista vai depender muito das eleições autárquicas. As eleições autárquicas, em princípio, é uma eleição para onde o Partido Socialista parte em vantagem. Ele tem hoje em dia uma folga grande relativamente aos partidos que vêm a seguir. O PS tem 148 câmaras e o segundo partido, que é o PSD, tem 114 municípios, portanto, temos aqui uma vantagem de 34 municípios, o que quer dizer que teria que haver trocas em 17 para o Partido Socialista perder a Associação Nacional de Municípios. Isto no que diz respeito à Associação Nacional de Municípios, porque depois temos um conjunto de outras eleições que podem ser importantes, porque boa parte dos grandes municípios do país têm eleições que eu diria, neste momento, indefinidas, ou pelo menos onde os anteriores presidentes saem. Porto, naturalmente, vai ser uma eleição com muitos candidatos. Lisboa, onde não só o presidente, mas também onde disse que se candidatava, mas é sempre uma eleição em aberto, com expectativa, quem ganha Lisboa ganha meias eleições autárquicas. Temos Sintra, que é uma eleição que o PS pode perder. E temos algumas eleições em algumas autarquias importantes de onde saem os seus presidentes, que são todos do PSD, neste caso Aveiro, Braga e Faro, tudo capitais de distrito, onde há uma renovação de mandatos, vamos ver o que é que acontece. Apesar de tudo, o Partido Socialista está em vantagem. Tem aqui como principais riscos o facto de termos desta vez uma aposta mais forte do Chega, mas aqui há uma grande incógnita do Chega. Não é André Ventura que está nas listas, não é ele que aparece no boletim de voto, portanto é um pouco diferente de uma eleição nacional e sabemos como isso no caso do Chega pode ser importante. Recordemos as últimas eleições europeias. A qualidade dos candidatos é muito variada, mas independentemente disso, há aqui, apesar de tudo, um terreno muito importante para o Partido Socialista.

É uma incógnita, não é?

Mas que é uma incógnita. E depois temos um terreno onde eu já não vejo que o PS possa ter uma boa saída, pode ser que aconteça, enfim, daqui até lá ainda muita água correrá por baixo das pontes, que são as presidenciais. O Partido Socialista todos os dias está um pouquinho mais dividido a propósito das presidenciais. Portanto, o que temos é um candidato, que até foi líder do Partido Socialista já no terreno, que é António José Seguro, e uma enorme resistência, uns ódios de morte, quase, da parte de inúmeros dirigentes do Partido Socialista

Inteligentes figuras, quadros, influencers, digamos assim.

Nomes fortes, há muitos nomes fortes.

Muitos nomes fortes que estão a tentar que apareça outro candidato. Tivemos António Vitorino, que não foi, mas esse foi relativamente discreto no que diz respeito a António José Seguro. Temos outro que não foi nada discreto, esteve à altura dos seus pergaminhos no que diz respeito à falta de educação, que é Augusto Santos Silva. Mas também temos outros, os chamados ferristas: Ferro Rodrigues, Vieira da Silva, também a dizer que preferem outro candidato, a tentar empurrar um antigo reitor da Universidade de Lisboa. Há aqui muito terreno difícil e este terreno vai ser difícil nas presidenciais, sendo que o PS já não ocupa o place de plano há 20 anos e dificilmente vai recuperá-lo. Temos duas reeleições que podem ter destinos diferentes. Nas últimas eleições em que António Costa perdeu ambas, ele navegou bem, mas estava no poder, é completamente diferente. As anteriores, o Partido Socialista também estava no poder, estava no poder em números, estou a falar de 2005, que foi aquela que correu pior, com o candidato do Partido Socialista a ficar em terceiro lugar, apesar do segundo ser também o socialista, que era Manuel Alegre. Em 2011 era uma reeleição, não havia muito em jogo, mas apesar de tudo, foi uma eleição pequenezeda, a reeleição de Cavaco Silva. Isto não vai correr bem, mas aquilo que eu acho que porventura é mais complicado é o posicionamento do Partido Socialista. O Partido Socialista, quando nós vamos, por exemplo, àqueles estudos mais acadêmicos que procuram situar o partido, o partido tem uma tendência para ser um partido centrista, mas essa tendência foi desafiada, digamos assim, primeiro pela Jerónimo de Sousa, apesar da prática do governo ser em muitos aspectos centrista, fora algumas áreas muito importantes, mas de uma forma genérica, mais centrista do que radical, mas depois veio Pedro Nuno Santos. E há aqui um posicionamento do Partido Socialista que é difícil de situar e é um outro problema, e esse é porventura o mais grave de todos. Há muito tempo, e não é só nas eleições mais recentes, é uma coisa que se nota, já há muitas eleições que o eleitorado do Partido Socialista está a envelhecer e a envelhecer muito, e o partido não tem praticamente eleitores jovens. E isto é algo que não estou bem a ver como é que facilmente se pode ultrapassar. Bem, mas isto são apenas umas pistas, vamos tentar depois desenvolver cada um destes pontos, que são muitos, depois das 10:00.

Fica combinado. Até já, José Manuel.

Até já.

Para onde vai o PS é o tema de hoje do "Contracorrente". Já sabe, pode participar através do 910024185.