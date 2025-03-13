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8:19. É sempre por volta desta hora que conhecemos o tema do "Contra-Corrente". Para participar, basta ligar 91 002 41 85, mas também pode deixar a sua mensagem nas redes sociais, no site do Observador ou enviar-nos o seu áudio, a sua mensagem de voz, através do WhatsApp. Carla, tem sido uma semana intensa, é verdade, mas nem só de política se faz a rádio, tal como nem só de governo se faz um país. Por isso, hoje, em dia em que o Conselho de Estado vai estar reunido, vamos respirar fundo e vamos para outras paragens, mais concretamente para a BTL, a Feira de Turismo de Lisboa, de onde vamos emitir hoje o "Contra-Corrente". Mas vamos com vagar, até porque vagar foi precisamente a palavra que serviu de lema à candidatura de Évora, a Capital Europeia da Cultura, e Évora mesmo ser essa cidade capital já em 2027, vai ser daqui a pouco, daqui por dois anos. José Manuel, bom dia. Évora, Alentejo, vagar. Tem tudo a ver, é isso?

Alguma coisa deve ter a ver para se lembrarem de vagar. Mas acho que tem a ver uma coisa curiosa, é que a palavra vagar pode ter vários sentidos. Fui ontem ao dicionário ver. E pode ter duas origens. Pode vir do latim vacare ou do latim vagare. E não quer dizer a mesma coisa, porque vacare, por exemplo, é ficar vago, é ficar desocupado, é sobrar, por aí adiante. Enquanto vagare é andar sem destino, é vaguear, é errar, é circular, é flutuar. Mas seja lá como for, há uma coisa que nós temos a certeza, é que com vagar é sem pressa. Eu acho que, de alguma forma, é isto que temos um pouquinho associado ao Alentejo, no sentido em que é um espaço até geograficamente diferente do resto do país, com paisagens mais abertas, menos montanhas, mais planícies a perder de vista e onde podemos ou vaguear, ou andar devagar, ou aproveitar para ver. Eu acho que isso é que é muito importante, aproveitar para ver. E eu estive também a procurar perceber um pouco melhor, enfim, não é perceber um pouco melhor, recordar, mais do que perceber, recordar Évora. Évora é uma cidade que eu costumo ir com muita frequência, é uma cidade onde inclusivamente um dos meus irmãos deu aulas na universidade e hoje também regresso à universidade, mas por outras razões, não tem a ver com a rádio diretamente. Mas Évora é, como tu disseste, vai ser a Capital Europeia da Cultura em 2027. Há imensas atividades que estão a ser preparadas, mas eu gostava, sobretudo, de chamar a atenção para o facto de muitas vezes ser nos detalhes que estão as coisas importantes. E eu vou só contar uma história e depois contarei as outras a partir das 10. Eu uma vez visitei Évora já há muitos anos, talvez há uns 40 anos. Estávamos a preparar-nos para construir o Centro Cultural de Belém, estás a ver? Ainda é uma coisa antes da construção do Centro Cultural de Belém. E creio que veio a Portugal o arquiteto, eu acho que foi este arquiteto mesmo, era um arquiteto italiano, eu acho que era o do Centro Cultural de Belém, que era o Vittorio Gregotti, que morreu há pouco tempo. Ele foi arquiteto com o Ricardo Salgado do Centro Cultural. Aquilo foi uma obra a quatro mãos, digamos assim. E na altura eu trabalhava no Expresso e ele quis ir a Évora, porque alguém lhe deve ter recomendado Évora. E eu na altura fui a Évora e, não sei por quê, o sítio que ele escolheu ver era um sítio que eu não conhecia. E eu já tinha ido a Évora dezenas ou centenas de vezes. E é um sítio que não era daqueles mais conhecidos. As pessoas já em Évora conhecem o Templo de Diana, conhecem a Capela dos Ossos, conhecem, porventura, a Catedral, a Praça do Giraldo, as muralhas, por aí adiante. Isto é um sítio muito particular, que é o Convento da Graça, o Convento da Senhora da Graça, que fica relativamente perto do centro, aliás, é tudo ali perto, e que tem a particularidade de ser uma obra com inspiração renascentista no sentido italiano do termo. Nós não temos muitas dessas obras em Portugal, porque tivemos nesse período mais uma transição, por exemplo, românico-heleno e já outros estilos arquitetónicos. E eu recordo-me de ele ter entrado naquele convento, que tem uma igreja. A igreja tem um frontispício absolutamente original, portanto, eu recomendo que a próxima vez que forem a Évora, experimentem ir ver o Convento da Graça. Mas aquilo que eu achei mais curioso foi o fascínio que ele teve por três janelas. Três janelas com desenho absolutamente estranho, mas ao mesmo tempo extraordinário, porque eram janelas, portanto, em pedra, mas era como se tivessem sido perspetivadas, feitas em perspetiva, de acordo com aquilo que na altura era a descoberta da pintura do Renascimento. E ele ficou tão fascinado que esteve ali um bom bocado só a tirar fotografias àquelas janelas. E eu depois, até ontem, estive a ver nos livros de arte sobre o Alentejo, designadamente no Inventário Artístico de Portugal, que aliás os volumes de Évora foram feitos por uma figura também extraordinária chamada Túlio Espanca, e vê lá tu. Não há grandes referências àquelas janelas. E eu acho que muitas vezes o que nós precisamos quando visitamos um lugar, e às vezes vamos lá não sei quantas vezes, é descobrir. E já me aconteceu isso muitas vezes em Évora, e basta dizer que eu, como te disse, já vou a Évora há pelo menos 50 anos e só para aí há 10 anos é que descobri o Cromlech dos Almendres, que é outro sítio maravilhoso mesmo às portas de Évora. Enfim, vamos falar um pouco disso tudo depois das 10.

Sim, devagar. Até já.

Exatamente, devagar.

Ligue 91 002. Sim, José Manuel.

Estou com o som um pouco mal, porque estou parado na autoestrada, que está parada por causa de um acidente.

Olha, pronto, paciência e devagar. Até já.

Não vou apanhar o vinitor.

Ligue 91 002 41 85 e dê-nos a sua opinião em direto no "Contra-Corrente", depois das 10, hoje a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa.