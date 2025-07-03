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Muito bom dia. Depois de muita espera, arranca hoje o julgamento de José Sócrates, cerca de 11 anos depois da sua detenção na manga do Aeroporto de Lisboa. Nesse dia, o Menino de Oiro, como lhe chamaram dentro do PS, deixava de ser intocável, depois de anos de deslumbramento de vários setores da sociedade, incluindo empresários, e depois de muitos casos que o envolveram e que levantaram muitas dúvidas. Agora que o antigo primeiro-ministro começa a ser julgado no âmbito da Operação Marquês, queremos no Contracorrente recordar um pouco o que foram aqueles anos em que José Sócrates parecia ter Portugal a seus pés. José Manuel Fernandes, bom dia.

Bom dia.

Naqueles anos, tu estavas entre os que nunca bateu palmas a Sócrates, certo?

Sim.

Por quê?

Apesar de tudo, houve pessoas nessa mesma circunstância, mas eu devo dizer que, relativamente a José Sócrates, ainda antes de ele ser primeiro-ministro, houve vários momentos que me deixaram, no mínimo, desconfortável. A primeira impressão, sabes que são importantes as primeiras impressões, não foi positiva, para não dizer que não foi negativa. Vou explicar. Eu até sei o dia exato em que aconteceu. Eu não era um jornalista político, não fazia política, José Sócrates era uma figura que eu não conhecia. E um dia estou a fazer a cobertura, a acompanhar a presidência aberta do Mário Soares sobre o ambiente, que foi uma presidência aberta que andou pelo país todo, em 1995. Chegamos ao distrito de Castelo Branco, o Mário Soares vai ver umas aves de rapina que existiam na zona do Tejo Internacional, nas Arribas, no parque natural. Nós acompanhamos, mas não vamos até ao sítio, ficamos um pouquinho longe e aparecem dois deputados do Partido Socialista. Um era mais do que deputado, era o líder, António Guterres, que era também de Castelo Branco, e José Sócrates. Achei uma coisa um bocado bizarra, que era: ele andou todo o dia a acompanhar aquele cruzamento daqueles socialistas com Mário Soares, tiveram outras coisas engraçadas, mas ficam para outras ocasiões. Mas eu achei que ele andava com um ar enjoado, que ele estava a fazer um frete. E essa presidência aberta do Mário Soares sobre o ambiente até tinha aspetos interessantes. Ele andou sempre acompanhado pela ministra do Ambiente na altura, Teresa Patrícia Gouveia, e aquilo todos os dias tinha coisas interessantes. E ele andava ali com um ar enjoado, literalmente enjoado. E eu, como sabes, o meu pai era da área do ambiente, trabalhava na área do ambiente, trabalhou toda a vida na área do ambiente, era próximo do Partido Socialista, eu até perguntei: "Ó pai, sabe quem é este José Sócrates que apareceu lá?" "Isso é um rapaz." O meu pai era bastante mais velho. "Isso é um rapaz que agora apareceu no Partido Socialista." O meu pai fazia parte do comitê de estudos na área do ambiente. "Ele apareceu lá, como não tinha nenhum lugar vago no Parlamento para se ocupar, foi se ocupar do ambiente." "Mas então ele não tinha nenhuma vontade, nenhum gosto especial?" "Não, eu sei disso porque ele pediu para ter umas aulas." O meu pai deu-lhe umas aulas. Houve aqui várias coisas que me fizeram um clique. Primeiro ponto: estamos num tempo em que a atenção aos temas do ambiente habitualmente não era como hoje, uma coisa da moda. Era uma coisa que implicava alguma paixão, alguma vontade, algum gosto. E os primeiros governantes que tínhamos tido nessa área, aqueles mais marcantes, os mais emblemáticos, eram pessoas que viviam aquilo com paixão, realmente. Gonçalo Ribeiro Telles, primeiro de todos, Carlos Pimenta, depois. De fato, não havia ninguém equivalente na área do Partido Socialista. Ele viu ali uma oportunidade. Mas não tinha nenhum interesse especial por aquilo. Nenhum. Aliás, nessa altura, eu vim a saber muito mais tarde, o que teve a ver é que ele fazia negócios com gasolineiras, com o seu amigo Armando Vara e a sua amiga Edite Estrela. Mas pela altura em que ele se tinha começado a dedicar ao ambiente, para o dinheirinho, era a gasolineira. Não teve grande sucesso. Essa foi a primeira impressão que fiquei: "Epá, mas que coisa." Eu gosto de políticos que acreditam naquilo que estão a fazer e não apenas de políticos que acreditam nas oportunidades do que estão a fazer. E passaram os tempos, quando ele já era não sei se ministro. Houve uma altura em que eu estava a comentar isto com outros jornalistas e a reação desses jornalistas, eu acho que é uma das razões porque estas coisas todas acontecem, há também muita culpa da comunicação social nisso, eu já vou contar outro episódio, desses mesmos foi: "Mas qual é o mal disso? Ele é uma pessoa que tem sentido a oportunidade." Portanto, em vez de verem aquilo que para mim era fazer política com alma, era fazer política com oportunidade. E o espírito que já existia em muitos profissionais era: "Que bom político que sabe ver as oportunidades." Isto passou, depois a seguir ele chega a secretário de Estado, ministro do Ambiente, há muitas guerras e eu tenho alguns dos primeiros problemas. Eu, na altura, já sou diretor do Público, tenho alguns problemas, aquilo começa a haver choques entre ele e uma parte dos jornalistas. Enfim, há um que se tornou numa espécie de Sombra de José Sócrates várias vezes, que é o José António Cerejo, a quem eu rendo homenagem, que foi senão o primeiro, dos primeiros a pesquisar e a descobrir casos que o envolviam. E eu sou logo envolvido numa situação em que há processos de que parte ele contra os jornalistas do Público e os jornalistas do Público contra ele. Eu até tenho que ir algumas vezes a tribunal. Não foi uma experiência muito agradável, devo dizer. Mas aquilo que eu achei mais significativo foi uma vez, que nós fazíamos na altura, no Público, uma edição uma vez por ano, quando havia o Salão de Ilustração de Lisboa, só com caricaturas e desenhos. E calhou que em um ano, o tema de abertura do jornal era a famosa co-incineração. E os cartunistas sabes como é que são? São cartunistas. Os jornalistas são cartunistas. Foi cá um cabo dos trabalhos e daí resultou a única vez que eu me amolsei com o José Sócrates, em que ele passou o tempo todo a achar que aquele cartum era uma conspiração da direção do Público contra ele. Enfim, quem acabou de assistir há pouco, acabámos de assistir ao seu confronto, que agora já as coisas estão diferentes, mas àquele circo que ele fez, aquele espetáculo que ele deu à entrada para o tribunal e à forma como passou o tempo todo a insultar, a desafiar, a desmentir e a saltar em cima dos jornalistas, percebe que isso manteve-se sempre igual. Eu depois tenho um outro momento difícil, também por uma questão desse gênero, que é um longo telefonema, durou uma hora, por causa de um inquérito daqueles quando ele era candidato à Aliança do Partido Socialista, que ele não queria responder. Passou a conseguir, na altura, convencê-lo a responder. Vai lá. E depois as coisas, passado uns tempos, degradam-se muito rapidamente quando ele chega a primeiro-ministro. E há um primeiro momento em que as luzes se acendem todas, na minha perspectiva. E esse primeiro momento, e eu felizmente escrevi-o logo nessa altura, portanto não guardei no tinteiro, foi quando ele demite o ministro das Finanças, o primeiro ministro das Finanças que ele teve, Campos e Cunha, por causa da nomeação de um novo presidente para a Caixa Geral de Depósitos. Estamos a falar da altura em que ele faz a cama a Campos e Cunha, portanto arranja maneira de lhe dar cabo da vida e depois de o empurrar para fora do governo, porque Campos e Cunha se estava a opor à vontade que ele tinha de controlar a administração da Caixa Geral de Depósitos, que é absolutamente instrumental para tudo que vai passar a seguir. Estamos a falar da entrada de Salvado na altura Santos Teixeira, mais Armando Vara para a administração, fazendo algo que ia contra aquilo que eram as chamadas normas não escritas do regime, e que são muito importantes no sentido de haver equilíbrio de poderes. Aquilo que por regra tinha acontecido até essa altura em Portugal, é que depois das privatizações, daquele processo todo, nunca foi escrito, nunca foi escrito a ninguém, mas era aquilo que se assumia, é: quando um partido está na oposição, por regra, o governador do Banco Portugal é mais próximo desse partido. Ou, se não é o governador, é o presidente da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, essas duas principais figuras do sistema bancário, porventura até com uma importância maior do que têm hoje, essas duas figuras eram uma de um partido, outra do outro, ou próximos de um partido e próximos do outro. E pela primeira vez ele ia romper com essa regra, ia concentrar poder. E isto é aquilo que vai acontecer a partir daí de uma forma absolutamente em todos os domínios. Ele vai concentrar um poder como nunca ninguém teve.

Há logo uma coisa que é estranha. Eu não estava tão por dentro disso, mas lembro-me de ler no Diário de Notícias, notícias, por assim dizer, sobre o Campos e Cunha. Eu estava interessada, estava a seguir aquilo, e há umas notícias que também me fazem acender uma luzinha cá dentro. São notícias aparentemente muito simples e que davam conta do cansaço de Campos e Cunha. Campos e Cunha estava cansado. Campos e Cunha estava muito cansado. E teve uma coisa bizarra com dois pacotes de açúcar ou um pacote de açúcar de café. Eram notícias que não faziam sentido.

Eram notícias absolutamente colocadas. Desde o primeiro momento que ele passa a controlar, primeiro a centralizar no gabinete do primeiro-ministro e depois a controlar a comunicação toda do governo. Aconteceu ao jornal em que eu estava haver uma entrevista com o ministro Correia de Campos, que era para ter sido a primeira que ele dava. Quando o gabinete do primeiro-ministro soube que ele tinha dado isso ao Público, e o Público não era um jornal que ele controlasse, obrigou Correia de Campos a dar outra entrevista que saísse mais cedo, noutro jornal mais amigo, o que me levou a ter que dizer a Correia de Campos: "Peço desculpa, mas esta era pra ser a primeira entrevista, deixou de ser, não vamos aqui publicar a seguir uma coisa em que o senhor diz o mesmo, não vou publicar a entrevista." Portanto, isto foi logo na abertura, mas isso é uma coisa interna, digamos, de bastidores. Publicamente é isso. E eu sei mais, sei como é que ele atirou pra fora do governo, criando normas que ainda hoje estão em vigor, com muitas complicações, o Campos e Cunha. O Campos e Cunha, na altura, tinha um pai a morrer de cancro, e ao qual estava a pagar tratamentos caríssimos, porque isto do cancro, como se sabe, muitas vezes as pessoas fazem o que Quando podemos, fazemos o que podemos pelos nossos. E naquele caso concreto, não sei agora dar os detalhes, sei que ele estava a gastar milhares de euros por mês para pagar os tratamentos do pai, coisa que ele podia fazer porque ele tinha sido vice-governador do Banco de Portugal e já beneficiava da reforma do Banco de Portugal. Não sei se essa regra é boa ou se é má, mas era a regra que existia. E isso permitiu-lhe, entre outras coisas, aceitar ser ministro, porque não é o ordenado de ministro que lhe permitia pagar os tratamentos do pai.

E ele tinha dado conta disso ao primeiro-ministro.

E ele tinha comunicado isto a José Sócrates. E José Sócrates muda a regra com uma coisa populista, que é os políticos não podem acumular muito dinheiro. Uma coisa populista, Ventura não diria melhor. E com isso empurra, na prática, Campos e Cunha para fora do governo. A outra dá água foi a Caixa Geral de Depósitos, claramente. E a nomeação para a Caixa Geral de Depósitos. E que é muito sintomática, porque depois a Caixa Geral de Depósitos é determinante em várias operações de concentração absoluta de poder, designadamente, por exemplo, a operação que levou ao assalto ao BCP. O BCP é uma história muito complicada, em que eu não vou entrar, mas que é literalmente um assalto ao BCP, com episódios absolutamente bizarros, mas que resulta em colocar no BCP a administração que ele tinha colocado na Caixa. A Caixa é instrumental nalguns dos negócios que vão ser feitos e que estão agora na Operação Marquês. E o BCP é, pelo menos na primeira fase, instrumental no seu esforço para calar um dos jornais que era crítico dele, que era o Sol. Não sei agora os detalhes, já não me recordo de todos os detalhes, mas dependia um bocado de-

O Luís Rosa tem uma memória-

O acionista era o BCP.

O acionista era o BCP e ele corta as vasas, tenta cortar as vasas e o Sol muito rapidamente podia fechar de um dia para o outro ou arranjar outro acionista. Há aqui um esforço de concentração de poder na área da banca e na área da comunicação social e também um esforço brutal de pressão sobre as grandes empresas. E sempre, mas ao nível do quase terror. Eu na altura trabalhava num grupo, em que o Público estava na Sonaecom, a Sonaecom estava na Sonae. Durante aquele período, a Sonaecom lançou uma OPA sobre a PT, uma famosa OPA sobre a PT. Algumas das coisas fui protegido pelos acionistas, mas vim a saber algumas delas mais tarde. O tipo de pressão que foi feito sobre os acionistas para alterar a linha crítica, que assumidamente minha era crítica do primeiro-ministro, foi brutal ao nível de chantagens. E o mesmo se passou noutros órgãos de informação. Nós estamos num tempo em que há fenómenos extraordinários e que mais uma vez revelam como é que isto estava e até que ponto ele conseguia influenciar essas coisas. Um dos primeiros casos que começou a fazer ruir a sua imagem de quase de santo salvador, foi a história da licenciatura. A licenciatura na Universidade Independente. Ora bem, quando essa notícia, com muitas pressões sobre os jornalistas, sobre mim, para que ela não fosse publicada, ela é publicada. Quando é publicada, acontece uma coisa extraordinária: ninguém a reproduz noutros órgãos de informação. Ninguém a reproduz. Zero. Há umas pequenas notícias na manhã do dia seguinte. O ritmo noticiário era ligeiramente diferente de hoje. Ligeiramente não, muito diferente de hoje. Mas o jornal saía, as rádios pegavam naquilo, as televisões pegavam a seguir e os jornais do dia seguinte pegavam, e os onlines, que não tinham o dinamismo que têm hoje, também acabavam por falar. Silêncio absoluto. Ou melhor, quase silêncio absoluto. Tinha havido, muito cedo, umas notícias na Rádio Renascença, que depois desapareceram. Eu tinha, na altura, um critério, que é tentar avaliar o valor de uma investigação pelo impacto que ela tinha. Fiquei: "Epá, pronto, as pessoas não vão ligar a isto, mas vamos continuar." Essencialmente uma semana depois, sai uma notícia no Expresso a contar o que se tinha passado, porque alguém no Expresso, o diretor da altura, Henrique Monteiro, é preciso também dizer, Henrique Monteiro, contra a opinião de um dos seus subdiretores, que achou muito bem que não se noticiasse nada, chamado Nicolau Santos, atual presidente da RTP. As pessoas têm passado. Henrique Monteiro pediu para ser feita uma investigação do que se tinha passado, porque ele achava que aquilo tinha interesse. E como é que uma coisa com interesse é silenciada? E descobriu que naquela manhã, uma bateria de assessores telefonou para tudo quanto era, e antes de as notícias terem saído no Público, já estavam a ligar para os jornalistas todos importantes.

Naquela manhã?

Na manhã em que nós publicamos a primeira notícia.

O Público.

O Público. A dizer que aquilo não tinha interesse nenhum, que aquilo era uma perseguição, que aquilo era por causa da OPA da Sonae, que a gente estava a fazer os fretes. Na Renascença, eles fazem este telefonema e o Sá Pinto Cabral, na altura diretor da Renascença, diz que depois de receber o telefonema, e ele diz isso: "Depois de receber o telefonema, eu achei que o argumento podia ser e portanto resolvi suspender a notícia." Mas há jornalistas, não vou agora dizer o nome deles, mas vão ver a notícia do Expresso, não sei se está online por causa daquele problema que houve no Expresso, houve jornalistas que disseram: "Sim, de facto, nós éramos registas parlamentares, víamo-lo crescer no Parlamento, tínhamos uma reunião, tratávamo-nos por tu." Repare, eu já tinha tido um sinal antes de dizer o político esperto, agora o político que se trata por tu, e tudo isto era o ambiente que se vivia.

E note que Balbino Caldeira já estava a publicar no Porta da Loja, do Portugal Profundo.

Sim, já estava a publicar coisas antes.

Há muito tempo.

Há mais coisas antes, a história até começa antes.

E com informação credível, e os jornais pegavam em coisas que na altura os blocos publicavam, com muito menos fundamento. Aquilo que o Balbino Caldeira tinha ali publicado, tinha informação, não era um achismo.

Tudo isto mostra a capacidade de controle que ele tinha, porque ao mesmo tempo tinha havido uma compra absolutamente bizarra, que acabou mal depois do grupo do Diário de Notícias, TSF, Notícias. Houve mais tarde a tentativa de calar, através também de uma compra, por via de uma empresa pública da TVI, quando apareceu o jornal da Manuela Moura Guedes. Já falei do caso do Sol. Há uma coisa extraordinária: a RTP, apesar da primeira notícia do Público, apesar da notícia seguinte do Expresso, continuou a ignorar o assunto da licenciatura. Era, aliás, surreal, porque havia uma pessoa que falava disso na RTP, mas um marciano que chegasse a Portugal e visse tudo, não percebia do que aquele estava a falar. Chamava-se Marcelo Rebelo de Sousa e tinha nota num comentário. Mas a RTP, a primeira vez que fala é pra fazer uma entrevista a José Sócrates. E é horrível. E este comportamento da televisão pública não é condenado pela entidade reguladora de comunicação social, que faz um inquérito sobre isso e diz que a televisão pública fez tudo bem, o que também mostra o grau de controle que ele tinha das entidades reguladoras, porque ele também tratou disso. Ele também concentrou o poder das entidades reguladoras. Ele deu cabo da entidade reguladora da energia, que ainda hoje estamos a pagar o preço disso. Portanto, ele colocou, viria mais tarde a colocar pessoas diretamente do seu gabinete, por exemplo, na entidade reguladora das telecomunicações, a Anacom. Podia continuar com isto. O princípio era sempre este, concentração de poder. E isto tudo ia passando durante muito tempo, porque primeiro ele beneficiou do facto de ter conseguido pela primeira vez uma eleição num quadro em que era contra um governo que tinha sido desastrado, não estou a dizer que tinha sido desastroso, mas tinha sido desastrado, de Pedro Santana Lopes. E depois foi seguindo por aí com muita gente do empresariado a bater palmas.

Muito bem. Jamail Fernandes, vamos fazer aqui um pequeno parêntese no Contracorrente de hoje, porque temos de atualizar não só as informações relativas ao julgamento de José Sócrates, que está a decorrer esta manhã no Campus de Justiça em Lisboa, mas também atualizar, Luís Soares, essa notícia que marca a manhã e também o dia, a morte do jogador da seleção de Portugal, Diogo Jota. Há novas reações à morte do futebolista.

Sim, João, nomeadamente do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que numa nota publicada na página da presidência sublinha a elevada dedicação e o elevado profissionalismo de Diogo Jota, nomeadamente pela Seleção Nacional. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta de forma profunda a morte trágica e prematura do jogador e também do irmão. Escreve Marcelo Rebelo de Sousa que Diogo Jota representou ao mais alto nível o futebol português, onde iniciou a carreira nas camadas jovens do Gondomar, seguindo os passos de Ferreira, o Porto, enfim, acaba por fazer aqui tudo aquilo que foi o trajeto de Diogo Jota. E depois sublinha também que se demonstrou esse elevado profissionalismo e dedicação pela Seleção Nacional e numa geração que tem levado o futebol português ao mais alto nível, sublinha o presidente da República, que envia as condolências à família, amigos e também colegas de profissão por uma perda que consternou a todos os portugueses. Também de há instantes vem essa confirmação por parte da UEFA de que decretou dois dias de luto e assim sendo as navegadoras, as jogadoras da Seleção Nacional Feminina de Futebol vão entrar mais logo com fumos nas camisolas, ou seja, com braçadeiras negras, e será cumprido um minuto de silêncio no jogo de mais logo frente à Espanha. Também de há instantes vem reação do Liverpool. Em comunicado, a direção do clube diz-se devastada, fala de uma morte trágica. O Liverpool, que era o clube que o Diogo Jota representava, escreve que não vai fazer mais comentários no momento, pede apenas privacidade da família, dos amigos e também dos colegas de equipa e da equipa técnica do clube. De resto, nos comentários dessa publicação surgem várias mensagens de condolências de vários clubes ingleses e também de clubes de outros países. Já também de há instantes a reação do Benfica, que salienta também que Diogo Jota deixa uma marca indelével nessa mensagem de pesar, em que o Benfica endereça as mais sentidas condolências à família de Diogo Jota e também aos amigos.

Luís Soares, com a atualização das reações à morte de Diogo Jota numa manhã, Luís, que está a ser marcada pelo início do julgamento do José Sócrates, no âmbito do processo Operação Marquês. Luís, há novidades em relação a este julgamento?

Sobretudo, a novidade é que começou com uma hora de atraso, começou por volta das 10h30 da manhã, esse julgamento da Operação Marquês, com o coletivo de juízes a entrar na sala e com o julgamento finalmente a começar, sendo que essa primeira sessão acaba por estar com muita participação, com os lugares dos advogados praticamente repletos, assim como a fila dos arguidos. Ao centro, escreve o João Paulo Godinho no nosso live blog, já estão também as oficiais de justiça que vão auxiliar nos trabalhos, assim como dezenas de jornalistas e vários polícias nas portas de entrada. Depois, por volta das 10h30, entrou o coletivo de juízes, sendo que importa sublinhar que o advogado de José Sócrates chegou também com algum atraso ao tribunal, eram 9h50, já José Sócrates chegou pouco antes das 09h com essa ideia desse incidente que terá sido já apresentado relativamente à juíza que preside ao coletivo e também ao procurador-geral da República.

Luís Soares com a atualização das notícias relativas às reações à morte de Diogo Jota, jogador da seleção portuguesa. É um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui na antena da Rádio Observador, com um especial de informação logo a seguir ao jornal do meio-dia. Para já, regressamos ao tema que está a marcar também o dia, o início do julgamento de José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. Esse julgamento já começou, finalmente, diria Luís Rosa. À entrada, José Sócrates não poupou ninguém.

E como acabamos agora de ouvir o José Manuel Fernandes, percebemos porque é que não poupou ninguém. Porque ele nunca poupou ninguém ao longo de toda a sua vida pública e política. Portanto, continua a ser o mesmo José Sócrates de sempre. Eu já vou desconstruir algumas das suas declarações, que se desconstroem muito facilmente, mas grosso modo, a sua tática continua a ser a mesma: há sempre uma conspiração contra José Sócrates. Se não é do cartunista que o José Manuel Fernandes estava a falar há pouco, cartunista do Público, que resolveu lhe fazer um desenho, é dos jornalistas. Se não é dos jornalistas, é de todos os jornalistas. Se não é de todos os jornalistas, é dos mais de 300 juízes que já apreciaram mais de 100 recursos e incidentes processuais que o José Sócrates interpôs. Já interpôs mais dois, já vamos falar sobre eles.

Vamos.

Portanto, há sempre uma grande conspiração contra José Sócrates. Agora, ele diz coisas que, mais uma vez, são uma estratégia de verdade, mentira, meias-verdades, meias-mentiras. Mistura tudo no saco para dizer só o que lhe convém.

Ele diz à entrada para o julgamento, porque ainda não falou no julgamento.

Vou dizer três pontos que ele diz que se desconstroem facilmente. Poderia dizer muitos mais. Primeiro: "Vim aqui há quatro anos e saí completamente ilibado de todas as acusações do Ministério Público. De todas elas." Ele está a se referir à decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, dada em abril de 2021. Está errado. E por que está errado? Por que isto é falso? Porque o juiz Ivo Rosa pronunciou José Sócrates por seis crimes. Ou seja, ele não foi ilibado de forma total. O juiz Ivo Rosa pronunciou para julgamento por seis crimes, três crimes de branqueamento, que tinham como crime precedente um crime de corrupção, que o juiz Ivo Rosa declarou prescrito, e três crimes de falsificação de documento. Mas é verdade que o juiz Ivo Rosa arquivou mais de 170 crimes dos 189 crimes da acusação original do Ministério Público. Portanto, João, como vê, este é um fact check aqui online sobre o que o José Sócrates disse. Segunda frase: aqueles crimes pelos quais ele foi pronunciado, ou seja, os seis crimes que eu acabei de dizer, acabaram por ser considerados ilegítimos. Verdade. Em março de 2024, por recurso de José Sócrates e por recurso do Ministério Público, o Tribunal de Relação de Lisboa declarou que esta pronúncia do juiz Ivo Rosa era ilegítima. É verdade. Por quê? Porque o juiz Ivo Rosa cometeu um erro básico que qualquer estudante de Direito sabe, é que não se pode alterar os factos de uma acusação. Ele alterou, transformou Carlos Santos Silva, que era corruptor passivo na ótica do Ministério Público, em corruptor ativo. Mas o que o José Sócrates não diz é que foi novamente pronunciado para julgamento neste mesmo processo, por três crimes de falsificação de documento e três crimes de branqueamento de capitais.

Portanto, agarrou-se a um detalhe processual.

Exatamente. Terceira frase: quatro anos depois, ou seja, hoje, o Estado força-me a vir aqui de novo para responder exatamente às mesmas acusações de há quatro anos. Errado, não é verdade. Sócrates foi acusado em 2017 da alegada prática de 31 crimes. Ou seja, três crimes de corrupção passiva, título de capital político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal. E ele agora é pronunciado por quantos? É pronunciado por 22. Não são os mesmos crimes. Três crimes de corrupção, 13 crimes de branqueamento de capitais, seis crimes de fraude fiscal. As explicações são duas: em primeiro lugar, alguns crimes de falsificação já prescreveram, contente os recursos do José Sócrates, ele conseguiu fazer com que estes crimes prescrevessem, e o processo foi dividido em dois pelo juiz Ivo Rosa. E portanto, há crimes de branqueamento e de falsificação de documento que passaram para o processo secundário. Coisa que o José Sócrates também sempre disse durante muito tempo, que só havia um processo, e agora finalmente já admite que há dois processos. Quarta frase: o que faz o Estado? Diz que há quatro anos a decisão instrutória não valeu, e não valeu por quê? Por causa de um lapso de escrita, logo os crimes não prescreveram. Errado, mais uma vez. A decisão do juiz Ivo Rosa foi anulada por dois coletivos de juízes desembargadores. Ou seja, foram cinco juízes que tiveram exatamente a mesma opinião sobre aquela decisão instrutória. No primeiro caso, três juízes desembargadores consideraram que o juiz Ivo Rosa fez uma errada avaliação da prova. Os adjetivos que as juízas escrevem na decisão de pronúncia de janeiro de 2024, que é esta decisão de pronúncia que leva a este julgamento, são adjetivos como ingenuidade, candura do juiz Ivo Rosa. E por quê? Porque o juiz Ivo Rosa ignorou os indícios fortíssimos, estou a citar, de que o caminho do dinheiro levava inevitavelmente a José Sócrates. Ou seja, na prática, as juízas chamaram incompetente o juiz Ivo Rosa por não ter feito aquilo que se faz em qualquer processo de crime econômico, que é ver com muita atenção e pormenor o circuito do dinheiro. Portanto, não tem nada a ver com o lapso de escrita. As juízas dizem que existem indícios fortíssimos de que os 34 milhões de euros depositados na Suíça, em nome de Carlos Santos Silva, são, na realidade, de José Sócrates, e que Santos Silva é apenas um testa de ferro. Não é o Ministério Público que diz, são três juízas desembargadoras da Relação de Lisboa.

Muito bem.

Portanto, há aqui muitas questões que não são verdade, e portanto isto des constrói-se facilmente. Hoje é o início do julgamento de José Sócrates, finalmente.

Que começa já com um incidente de recusa, certo?

Começa com dois incidentes de recusa. Um que é, enfim, não sei como é que hei de classificar esse incidente de recusa, incidente de recusa do Procurador-Geral da República, que ele sabe que José Sócrates já não é primeiro-ministro, ele não pode indicar Procurador-Geral da República. Ninguém pode recusar um procurador-geral da República.

Explica-nos concretamente os dois incidentes, por favor.

O primeiro, na perspectiva do José Sócrates, é que ele entende que o procurador-geral da República violou a sua presunção de inocência ao fazer uma declaração no Observador que tem um certo tom sarcástico, como é óbvio, quem ouve a entrevista, de que o José Sócrates quer tanto ser julgado, sempre disse que queria ser julgado, mas está a fazer tudo para não ser julgado. Logo, vai ter agora a oportunidade de provar a sua inocência. Obviamente que o procurador-geral da República não está a dizer que a obrigação de provar-se, fazer uma prova em tribunal, é do arguido. Não é isso que o procurador-geral está a dizer. O que está a dizer é que ele, José Sócrates, não apresentasse tantos recursos e tantos incidentes. Nós temos hoje uma notícia no Observador, no site do Observador, que é uma novidade, que indica que ele já apresentou mais de 100 recursos em incidentes processuais. Se não apresentasse, se não tivesse essa hiperlitigância, o julgamento já tinha começado há muito tempo. É isso que o procurador-geral está a dizer. Obviamente que é ao Estado que compete provar a acusação, não é ao arguido que compete provar a sua inocência.

Portanto, esse é o primeiro incidente de recusa.

Sim, que não vai ter relevância nenhuma no processo. O segundo incidente de recusa é um incidente de recusa contra a juíza presidente do coletivo, a juíza Susana Seca. Não percebi ainda a fundamentação, porque eu não vi o requerimento, mas presumo que seja pelas decisões que ela já tomou. Ora, o que é que acontece? Acontece que normalmente quando um juiz é alvo de recusa, esse recurso tem um efeito suspensivo e portanto suspende a marcha do processo. Neste caso, é muito provável que isso não aconteça, ou seja, o recurso vai ter um efeito devolutivo. Por quê? Porque a juíza tem que mandar o recurso para o Tribunal de Relação de Lisboa, para um tribunal superior, mas vai lhe dar um efeito devolutivo e isso não suspende a marcha do processo. E quais serão provavelmente seus fundamentos legais?

Portanto, não suspende o julgamento.

Deixa-me só explicar isso que é muito rápido. Não suspende a marcha do processo, por quê? Porque os autos são urgentes e porque há crimes em risco de prescrição. Portanto, isso dá legitimidade à juíza para lhe dar um efeito devolutivo e continuar o julgamento.

Portanto, não suspende o julgamento.

Não.

Então, por que apresentar esse incidente de recusa?

Porque quer dar espetáculo, quer marcar a agenda, quer continuar a dizer que é perseguido. A juíza vai lhe dar o efeito devolutivo e ele vai dizer que devia ter dado o efeito suspensivo e portanto vai se continuar a queixar que é uma vítima. Como eu já disse aqui na Rádio Observador, nós é que somos vítimas de José Sócrates. Os portugueses e a administração da Justiça é que somos vítimas de José Sócrates. Essas é que são as verdadeiras vítimas, porque ele é de fato um privilegiado. Ninguém nunca apresentou tantos recursos, incidentes processuais. E João, só pra terminar e agora eu vou me calar. Ainda tem que ser feita a história como é que o José Sócrates, com 2.300 € brutos de sua subvenção vitalícia, porque explicava o Zé Manuel ainda há pouco e muito bem, que ele cortou, fez tudo para que o Campos e Cunha não tivesse aquela acumulação de compensão do Banco de Portugal. Mas ele, José Sócrates, que recusou a subvenção vitalícia quando se caiu a tese que a mãe era rica, afinal a mãe não era rica, ele dependia era de Carlos Santos Silva, ele lá foi recuperar a subvenção vitalícia à qual tinha direito e que tinha recusado e que dizia que não queria. E hoje é o seu único rendimento declarado. Esse rendimento declarado de 2.300 € permite-lhe apresentar todos esses incidentes, não sei como, é o milagre dos pães, versão José Sócrates, permite-lhe contratar um escritório de advogados belga, que é caríssimo, não vou dizer aqui o número que me têm dado, mas é um valor à volta das várias centenas de milhares de euros. Contratar um parceiro do jurista, proeminente jurista Paul Pintalquiere, também custa várias dezenas de milhares de euros. Repito, com 2.300 € brutos.

Temos dois minutos até ao final da primeira parte, Luís. Consegues fazer o exercício difícil de nos explicar do que está a ser julgado José Sócrates, rapidamente?

Vou tentar em dois minutos, vai ser o meu recorde. O processo divide-se em duas partes. Os crimes que são imputados a José Sócrates, que têm como base duas questões. Primeiro, três crimes de corrupção passiva, que são imputados a Sócrates. Quem são os alegados corruptores ativos? Ricardo Salgado, porque terá alegadamente corrompido José Sócrates para manter a influência do BES na PT, nomeadamente convencendo o governo a opor-se à OPA da Sonae à PT, e também favorecendo os interesses do BES na operação da venda da Vivo e compra da Oi. Segundo alegado corruptor ativo, Joaquim Barroca, através do Grupo Lena. Para quê? Para que o Lena tivesse obras públicas, nomeadamente o concurso do TGV. Terceiro grupo de corruptores ativos, o grupo Valdo Lobo, que tem aqui como líder, se tu quiseres, na perspectiva do Ministério Público, o Reiito Costa. Por quê? Para convencer a administração da Caixa Geral de Depósitos para dar um empréstimo de mais de 200 milhões de euros a este grupo de investidores para comprarem um resort de luxo em Algarville, chamado precisamente Valdo Lobo. Armando Vara é o cúmplice do José Sócrates neste crime de corrupção e, portanto, está acusado também no regime de coautoria do crime de corrupção passiva. E Carlos Santos Silva é, em todos estes crimes, cúmplice do José Sócrates, logo é o regime de coautoria. E depois temos um outro segundo grupo que tem a ver com o Ricardo Salgado, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, ex-líderes da Portugal Telecom. Isto nada tem a ver com Sócrates, mas há aqui um conjunto de fatos que são comuns a Sócrates, nomeadamente a OPA da Sonae à PT e a venda da Vivo, etc. Mas o grupo central aqui, neste segundo grupo de fatos, tem a ver com a alegada corrupção de Ricardo Salgado sobre Granadeiro e Bava, para que estes continuassem a investir centenas de milhões de euros em produtos financeiros do Grupo Espírito Santo, alguns deles produtos financeiros destes instrumentos de dívida em que a PT ficou a arder e perdeu cerca de 900 milhões de euros porque o GES faliu.

Luís, quanto tempo pode durar o julgamento do José Sócrates?

A minha previsão, que é muito otimista, entre um a dois anos. O julgamento do caso do Universo Espírito Santo prevê-se que dure aproximadamente dois anos. Este processo da Operação Marquês é significativamente mais reduzido que o caso do Universo Espírito Santo. A minha previsão é um ano a dois anos, mas já agora, dando aqui uma nota de reportagem do que está a acontecer na audiência de julgamento, o João Gudinho, nosso colega que está a acompanhar o julgamento, acabou de pôr no nosso live blog um post que responde, de certa forma, àquilo que estavas a perguntar. A juíza Susana Seca, juíza presidente do coletivo, perguntou ao advogado Tiago Rodrigues Bastos, que é o advogado de Armando Vara, se pretendia que o cliente falasse e o Tiago Rodrigues Bastos respondeu que não, mas disse assim: "Se calhar vai falar daqui a três, quatro ou cinco anos, não sei." E responde a juíza Susana Seca: "Que otimismo, senhor doutor." Portanto, isto significa que a juíza, e essa informação também temos sobre o perfil desta juíza, é uma juíza que vai fazer um julgamento com uma mão bastante apertada, não vai deixar que os advogados estejam a perder tempo. É uma juíza com este perfil, uma juíza que vai gerir a audiência com mão firme e espera-se que o julgamento demore entre um a dois anos.

Um a dois anos. A maior parte dos nossos ouvintes não estão familiarizados, obviamente, com os procedimentos jurídicos. Tu já deste aqui nota no início da tua intervenção.

Estamos a falar de centenas de pessoas que têm de ser ouvidas em audiência de julgamento e a prova, no nosso processo penal, faz-se em audiência de julgamento. Tudo o que tem que ser provado, tem que ser dito e mostrado em audiência de julgamento. Qual é a vantagem? A vantagem é que hoje em dia a Justiça portuguesa, nomeadamente no julgamento do Universo Espírito Santo, já está, pelo menos na audiência de julgamento, devidamente digitalizada. Portanto, a apresentação da prova já não se faz com calhamaços de papel a andar para trás e para a frente.

É tudo mais fácil.

Faz-se através de prova digital, que está devidamente selecionada e é mostrada no ecrã. Isto também faz com que as audiências sejam mais rápidas.

Eu dizia há instantes que no início da tua intervenção, na primeira parte, deste conta de dois incidentes de recusa apresentados pelo advogado José Sócrates. A pergunta que te faço nesta altura é: pode haver apresentação de outro tipo de diligências?

Manobras dilatórias quer dizer.

Exato, manobras dilatórias para empatar o julgamento.

Uma coisa são as diligências normais de ouvir as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação, peritos, chamar os polícias que fizeram a investigação, o inspetor tributário Paulo Silva. Isso é uma questão. Outra questão são manobras dilatórias, se vão existir. Não tenho dúvidas nenhumas que vão existir. Vão ser dezenas de manobras dilatórias interpostas sempre pelos mesmos advogados. O advogado do José Sócrates, a advogada de Carlos Santos Silva e o advogado do primo José Paulo Pinto de Sousa. E o advogado Tiago Rodrigues Bastos, do Vara. Estes quatro arguidos são arguidos que têm factos que os ligam e os advogados devem estar devidamente conectados e combinados.

Concertados. Portanto, não é abusos dizer que pode haver aí concertação de posição.

Vai haver muitas manobras dilatórias. Aqui o importante é que o coletivo de julgamento seja muito rápido a decidir essas manobras dilatórias, dê-lhes efeito devolutivo, vai para um apenso e o julgamento prossegue.

Muito bem, fica conosco, Luís, até bem perto do meio-dia. Helena, agora sim, como é que conseguiu Sócrates ter Portugal a seus pés?

Olha, o processo parece-me ser claro e é preciso que se perceba o seguinte: eu considero que aquilo que aconteceu com José Sócrates é, depois do que aconteceu durante o PREC, nomeadamente com o Circa Constituinte, os momentos em que o regime esteve em maior risco. Mas estamos no PREC, estávamos no PREC, era um processo revolucionário em curso, Portugal tinha tido a mudança de regime e nós falamos sempre daquilo que aconteceu no PREC, em relação ao Partido Comunista, como o momento em que um partido pôs em causa aquilo que viria a ser o regime democrático. Mas viria a ser, portanto, a democracia ainda não estava a funcionar em Portugal. Depois, nós podemos dizer que temos um episódio muito complicado, não com a morte de Sá Carneiro, porque foi uma tragédia, mas em si não punha em causa o regime, mas com aquilo que uma parte do regime acabou a fazer para impor uma conclusão sobre as causas daquela morte dele e das pessoas que estavam dentro daquele avião, nomeadamente Adelino Amaro da Costa. Nós podemos, sobretudo agora, estes anos todos depois, perceber como pessoas com cargos importantíssimos em Portugal acabaram, de alguma forma, a fazer muitas vezes o que não deviam para impor uma versão sobre aquela morte. Mas eu acho que isso é um caso perturbante, mas não pôs de modo algum em causa a democracia, nem o regime. Contudo, em relação àquilo que aconteceu com José Sócrates, eu acho que aquilo que está em causa é o funcionamento do regime. E por que isso? Nós formos às declarações que António Costa faz a dado momento, já até ao Joaquim Vieira, na biografia do Mário Soares atualizada, o António Costa, já em 2020, diz, já era primeiro-ministro: "Depois do que vi já, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabonos." Estas declarações, para mim, são particularmente reveladoras. E por quê? O então primeiro-ministro António Costa e líder do Partido Socialista diz: "Concluo que ele, de facto, aldrabonos." Ora, há aqui um problema. Nós não estamos perante uma aldrabice, um caso de um primeiro-ministro ou de um ministro ou de um político que teve um uso indevido de qualquer coisa, que teve uma espertice, que usou ou que beneficiou de qualquer coisa, porque não é isso, de modo algum como este aldrabónus é particularmente grave por várias razões. Em primeiro lugar, não é uma aldrabice. E depois não é aldrabónus, aqui António Costa está a falar em relação ao PS. Nós estamos em relação a uma questão muito superior ao Partido Socialista, que é Portugal. E depois temos também uma outra coisa, que é: ele não enganou o PS. Não enganou o PS, não enganou os portugueses, não enganou os jornalistas. A partir de muito cedo, era óbvio que José Sócrates não tinha um comportamento adequado às funções que exercia. Aliás, eu recuo sempre. É claro que as pessoas não podiam, olhando para aquilo que foi o caso da Cova da Beira, que teve a ver com a construção de uma central de tratamento de lixos, dizer: "Este homem não pode vir a ter um percurso político." Mas no caso Cova da Beira, já lá estavam muitas das questões, não é a questão apenas da corrupção, eu aqui estou a usar os nomes de forma grosseira. É aquilo que vamos ver depois, a coação sobre as testemunhas. Estou a falar de coação mesmo, coação a sério, nomeadamente sobre aquelas que eram socialmente mais frágeis. Destruição de documentação e utilização de determinadas funções para se conseguir destruir prova. Portanto, é claro que o José Sócrates, aliás, a PJ quis fazer buscas na casa do José Sócrates, ele nem sequer era o principal visado neste caso, depois o Ministério Público não autorizou. Mas nós temos ali um grupo de pessoas que depois vamos reencontrar, por exemplo, no caso da licenciatura, e que tem a ver com uma forma de olhar para o exercício do poder, que põe em causa o funcionamento do próprio regime, que é utilizar o poder que o regime nos dá para apagar aquilo que não devíamos ter feito e coagir as pessoas. Aquilo que me parece em relação àquilo que aconteceu durante este período do José Sócrates à frente do Partido Socialista, é que tendo em conta a gravidade dos factos, não era possível ao regime manter-se na mesma, caso ele tivesse continuado a ser primeiro-ministro. Ou seja, as coisas eram de tal natureza que não era possível. Nós tivemos outros primeiros-ministros, aliás, o atual primeiro-ministro, temos o caso Spinum Viva. Tivemos os casos de Mário Soares com o problema do Colégio Moderno, que crescia, urbanisticamente falando, ali por uma rua do Campo Grande. Tivemos, e podemos referi-lo, em relação a Sá Carneiro, a própria questão do Sá Carneiro paga o que deves, isto tinha a ver com o empréstimo feito à banca. Não estamos a falar de factos dessa natureza, que podem ou não ficar melhor ou pior esclarecidos. Nós estamos a falar de uma utilização do poder político, ao qual se chegou pela via do voto, e de todo o aparelho do Estado, para uma finalidade que mesmo que do ponto de vista jurídico possa não haver condenação, não é, em termos de funcionamento do regime, aceitável. Portanto, nesse sentido, eu acho que foi particularmente grave o que nos aconteceu. E agora podemos perguntar: e se não tivéssemos falido? Eu acho que se não tivéssemos falido e, portanto, se não tivéssemos tido de ir pra eleições, e recordo que o José Sócrates não teve um resultado assim tão calamitoso, depois de tudo o que tinha acontecido nas eleições em que foi derrotado por Passos Coelho, não acho que Portugal se tivesse tornado uma ditadura, de modo algum, mas acho que teríamos chicanizado bastante. Diga.

Manuel Morgado.

Eu concordo com a Helena.

Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu apareci agora aqui de paraquedas. Bom dia.

Sim.

Bom dia. Eu concordo com a Helena, mas vou mais longe. Foi mesmo o período mais sinistro da democracia portuguesa, por essas razões. Manuel Morgado, que na altura apresentava o Jornal Nacional da TVI. Era editora do jornal. Com notícias muito críticas. Não eram muito críticas, eram notícias, eram factos. Aliás, sempre que as notícias apareciam, eram fundamentadas em documentos. Nós tínhamos sempre o rigor de ver os documentos, e nunca as cópias dos documentos, para que não houvesse qualquer desvio à verdade. E aliás, nunca tivemos qualquer direito de resposta, pedido de direito de resposta, nunca tivemos qualquer processo contra ele. Portanto, tudo aquilo que ali estava era verdadeiro. E portanto, aquilo que ali estava era relativamente a um caso, mais um sobre o José Sócrates, o ex-primeiro-ministro, e era o caso Freeport. Era só mais um. Mas sobre isto que a Helena estava a falar, e pôr em risco o regime, eu vou muito mais longe. O regime estava em causa porque havia um controle ou uma tentativa de controle de várias áreas do país. Houve sobre a banca Caixa Geral de Depósitos, o BCP e aquela história inacreditável, empresarial e a comunicação social. Houve inclusivamente aquele caso rocambolesco de dois procuradores do Baixo Vouga e de um juiz fazerem uma certidão para o procurador-geral da República.

Era uma certidão do processo face oculta.

Exatamente.

Por atentado à liberdade de imprensa, atentado contra o Estado de Direito.

Que o procurador-geral da República não aceitou.

Pinto Monteiro.

Exatamente. Foi um período péssimo da Justiça. Havia inclusivamente um controle da Justiça através do procurador-geral, através da procuradora do DCIAP, Cândida Almeida.

Mas o presidente do Supremo Tribunal de Justiça também é muito importante, Noronha da Nascimento.

Também, Noronha da Nascimento. Eles três e mais não sei quantos, conseguiam formar uma barreira que nada afetava José Sócrates ou tudo o que lhe dizia respeito. Ele conseguia, e através de uma pessoa que manobrava isto tudo, que era Proença de Carvalho. Proença de Carvalho conseguia, através de legislação, de indicações e de tudo mais, manobrar e controlar a Justiça, porque José Sócrates não tinha cabeça para isso. As pessoas que pensam que o José Sócrates era um intelectual de águas profundas, estão enganadas. Eu tirei a pinta, mas havia muita gente que o considerava um homem cheio de qualidades a esse nível. Mas então, justiça, meio empresarial, a banca, tudo estava minado e controlado. E se tivesse continuado sem que Portugal chegasse ao estado deplorável de quase não ter dinheiro para pagar ao funcionalismo público, de termos chegado à bancarrota, não sei. As pessoas continuavam a acreditar nele. Tanto que, e aqui pus o meu caso pessoal, eu fui corrida, fui proibida de apresentar o jornal e o termo é mesmo proibido, porque foi a administração, os espanhóis, porque tinham um empréstimo na banca e foi através disso que foram pressionados por Sócrates. Fui corrida e só quando Sócrates foi detido é que eu tive algum apoio da massa popular. Começaram a chover mensagens a dizer: "Afinal tinha razão", porque as pessoas não viram, não viam. As pessoas estavam fascinadas com o poder daquele homem. Eu acho que a sociedade portuguesa precisa de tutela sempre e de pessoas com este-

Com fibra.

É, assim, que mostram-se capazes de tomar conta delas, de qualquer forma que seja.

E aqui chegamos a um ponto que me parece o seguinte, e que é uma das coisas que eu acho que é perigosa. Nós hoje estamos a assistir ao julgamento de José Sócrates, mas naquele aldrabóns do António Costa, há algo de profundamente grave do ponto de vista político. Eu continuo a achar que Sócrates não aldrabou. O Sócrates enganou quem quis ser enganado. E se nós podemos pensar do ponto de vista do eleitor, a pessoa pode pensar que Sócrates realmente tinha aquela verve. Aliás, eu acho que foi uma das maiores tragédias que aconteceu a Portugal, é o facto de José Sócrates ter tido este comportamento e esta perspectiva face ao poder, porque ele teve condições políticas únicas para reformar Portugal. E ânimo até não lhe faltava, porque ele é uma pessoa com ânimo, com espírito e isso tudo. Agora, o que me parece é o seguinte: nós tivemos um grande partido, que é um partido estrutural da democracia portuguesa, que é o Partido Socialista, que de facto apoiou José Sócrates, e o Partido Socialista não é um partido de débeis mentais. Qualquer cidadão lê as notícias, não é possível que nos tentem vender esta patranha do aldrabões, porque José Sócrates não era um impecável, extraordinário primeiro-ministro em Conselho de Ministros e depois tinha uma segunda vida paralela, noturna, certamente, ou diurna, ou a qualquer hora, na qual fazia todas aquelas malfeitorias que depois agora em 2020, quando as coisas chegaram ao que chegaram, o então líder do PS e outras pessoas vieram dizer que ele aldrabou-nos. Não, ele não os aldrabou, eles quiseram acreditar, porque lhes dava jeito, porque não tiveram coragem para o enfrentar, porque tiveram medo, por qualquer outra razão.

Porque lhes dava jeito.

Agora, não aldrabou. José Sócrates a este nível, não disse.

Há quem não queira ser aldrabado. Há pessoas que eventualmente não tinham conhecimento de tudo. Mas no caso concreto, se o caso concreto de, por exemplo, a pessoa que estás a referir, anos antes ele tinha dito que já conhecia a situação.

Claro.

Só que não, enfim, tinha a sua carreira pela frente.

Muito bem, vamos abrir aqui um novo parêntesis no Contracorrente.

Aliás, percebe-se isso, vamos lá ver.

Sim.

Percebe-se isso claramente no SMS que ele envia no momento da prisão e, sobretudo, na samarra que ele usa quando vai à prisão de Évora.

Vamos abrir aqui um novo parêntesis no Contracorrente de hoje, onde estamos a olhar para o início do julgamento de José Sócrates. É essa, Luís, uma das notícias que está a marcar o dia, mas há outra: a morte de Diogo Jota.

E continuam a surgir as reações, as mais recentes da Cristiano Ronaldo, que recorda alguns dos momentos mais recentes que passou, mas escreve na rede social X: "Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado", recorda Cristiano Ronaldo, dizendo que não faz sentido esta morte de Diogo Jota. Cristiano Ronaldo que deixa à família muita força, deseja toda a força do mundo neste momento, à família, à mulher também, aos filhos de Diogo Jota. Também há instantes, Marcelo Rebelo de Sousa prestou declarações aos jornalistas no Palácio de Belém para sublinhar o momento de choque e para recordar também um abraço a Diogo Jota em Munique. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou essa ideia de que é um choque numa altura em que Diogo Jota estava a viver um momento feliz da vida pessoal e profissional e tinha à frente um futuro que só podia ser excecional. Também Pedro Proença falou há instantes aos jornalistas em Berna, na Suíça, para sublinhar um dia difícil para o futebol português. O futebol português e também a Federação Portuguesa de Futebol estão nesta altura de luto.

Muito bem, e em relação ao julgamento de José Sócrates, em que pé está esse arranque deste julgamento, Luís?

Nesta altura, os arguidos estão a ouvir os crimes pelos quais são acusados. José Sócrates não esboçou qualquer reação. De sublinhar também que a juíza já esteve a fazer aquela pergunta habitual, se os arguidos querem ou não prestar declarações em julgamento. O advogado do José Sócrates, Pedro Delilo, já confirmou perante a juíza que José Sócrates vai falar neste início de julgamento.

Atualizações das notícias que marcam esta manhã com o Luís Soares, o julgamento de José Sócrates e também a morte do jogador da Seleção Nacional, Diogo Jota. Regressamos ao painel do Contracorrente, onde estamos a olhar precisamente para o julgamento de José Sócrates e para o que foram aqueles anos de governação do antigo secretário-geral do PS. Manuela Marguedes há pouco já deu aqui algumas notas do que foi fazer um jornal onde se noticiava, e muito, a vida política de José Sócrates, enfim, todos os casos que envolveram o antigo primeiro-ministro.

E não noticiamos tudo.

E não noticiaram tudo. O que é que ficou por noticiar?

Bastantes coisas, porque a certa altura houve, por parte do PS, a partir de um congresso, nitidamente uma ordem para que todos fizessem uma campanha contra o jornal, de que ele estava a ser perseguido, que era uma perseguição pessoal, de que não havia nada para que isso se justificasse, e o jornal era aquele que sofria mais, porque as pessoas começavam a ver o jornal e achavam: "Isto é demais, há aqui qualquer coisa, tanta notícia sobre ele". E então tínhamos que filtrar. Eu fazia uma reunião à segunda-feira com os jornalistas, mas as notícias caíam, porque a partir do momento em que se começa a investigar, começa-se a puxar uma ponta e as coisas começam. Há uma história deliciosa, não vou contar qual é o ministro, mas com o Grupo Lena, em que o Grupo Lena resolve presentear com um carrinho o ex-primeiro-ministro e manda o carrinho, através de um brasileiro, para a Assembleia, mandam entregar à Assembleia. E na Assembleia, quem o vai receber é um grande amigo de Sócrates, ministro, que o vai receber à porta da Assembleia. E chega o carro, e olha para o carro e diz: "Mas o carro já tem 600 e tal quilómetros. Não pode ser, isto já não é um carro novo. Faz favor, voltem para trás e tragam um carro novo, porque 600 quilómetros de Leiria até aqui não se justifica." E o carro voltou para trás e voltou com um carro novo. Carro esse que o Sócrates usou e depois passou para uma assessora. Esta história é deliciosa. Porque o Grupo Lena tinha uma coisa de carros. É claro que era mais uma historinha, mas havia imensas histórias que nós sabíamos. O brasileiro era uma testemunha, que não tinha obrigação nenhuma de contar esta história, mas era uma testemunha de que as pessoas podiam duvidar, porque ele tinha um passado. E nós tínhamos que ter tudo ali verificado e que as pessoas não pudessem suspeitar de nada. Agora, eu não podia, e nós não podíamos deixar de dar as notícias.

Claro.

E eram notícias verificadas.

Deixe-me perguntar, não quero que revele as suas fontes, mas queria só perceber. Até porque não pode.

Não, não pode.

Enfim, por lei não pode, está protegida porque é jornalista, mas gostava de perceber o ambiente da altura. Sentiu que havia cooperação por parte das fontes em fornecer informação ou havia uma espécie de pacto para não agredir o primeiro-ministro?

Eu diverti-me naquele jornal, felizmente, era muito divertido. Tinha um grupo estrito de jornalistas e então os encontros com as fontes às vezes eram em sítios Inacreditáveis. Alguns foram feitos lá fora, em Inglaterra, etc. Outros foram feitos cá à noite, em descampados, e eles iam até de camisas havaianas para não serem reconhecidos. Havia jornalistas que depois se perdiam e ligavam-me. Eu sabia as fontes de todos, porque eu tinha lhes assegurado: "Estão cientes de que eu cá estarei depois para arcar com as responsabilidades, mas preciso saber se as fontes são seguras ou não e se os documentos são seguros, se essas coisas todas podem ir para o ar". E então ligavam-me às tantas da noite a dizer: "Estou perdido, estou perdida". Alguns não ouviam bem e à meia-noite... Era muito engraçado. Quando se conseguiu aquela cassete com o Sócrates é corrupto, na altura já ninguém tinha leitores de cassetes. Eu já estava de pijama.

Era uma declaração de um inglês que dizia ter corrompido um agente em nome do José Sócrates para aprovar o licenciamento do Centro Comercial Triporto.

Primeiro foi a cassete em áudio e depois em vídeo. E eu lembro-me de estar em casa, apareceu-me a repórter com a cassete, temos que ouvir, mas eu estava em pijama, em Cascais, e disse: "É claro, eu tinha que ouvir". E então ela lembrou-se que tinha um vizinho que tinha um leitor de cassetes. Eu meti uma coisa por cima do pijama e fomos bater à porta do vizinho pedir um leitor de cassetes, que ele não percebia a urgência de à meia-noite irmos ouvir aquilo. E é claro que fomos ouvir. Aconteciam coisas assim. Eu, por exemplo, passei vários domingos metida num carro, que era da TVI, mas sem qualquer logotipo, à porta do primo do Sócrates, porque ninguém conseguia apanhá-lo. E diziam todos que ele estava em Angola e ele não estava nada. Ele vivia numa casa em Cascais.

Mas é um primo diferente daquele que está a ser alvo de julgamento, que é o José Paulo Pinto de Sousa.

Sim.

São duas pessoas diferentes.

Exatamente, mas era o gordo.

Tem esse apelido, nickname, porque é realmente uma pessoa volumosa.

Eu estou a ser politicamente incorreta, porque agora não se diz gordo. Mas eu recuso-me a utilizar outra palavra, porque não há mais nenhuma palavra que defina uma pessoa gorda que não seja gorda. Era muito divertido. E chegávamos segunda-feira e dizia: "Esta peça dá, não dá?" Eles discutiam comigo, eu discutia com eles e era assim que eram definidas as peças. "Não, essa já é demais." Houve uma peça que cheguei a dar ao Expresso, que iam me fazer uma entrevista e eu contei-lhes: "Olha, há uma peça..." Porque os Xutos &​ Pontapés fizeram uma música sobre o senhor engenheiro, que era bastante cáustica, pelo menos era engraçada e satírica, e de repente ela deixou de passar em todas as rádios. Foi estranho. É claro, como qualquer coisa que dissesse mal do senhor engenheiro, ele mandou parar com aquilo. E eu disse: "Olha, já repararam?" "Ah, é verdade, vamos fazer uma peça sobre isso." Mas como já tínhamos várias, eu disse: "Não, lá vamos nós ser acusados de perseguir o senhor engenheiro." E então o Expresso depois ligou-me a perguntar: "Olha, já que não vais fazer essa peça, podemos fazer?" E então fizeram, puseram na primeira página e pronto. Mas era assim, elas caíam. É claro que nós estávamos especialmente atentos, porque era o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tinha responsabilidades, mais do que qualquer outra pessoa. Isto não é só o julgamento de corrupção, um julgamento. Já viram as coincidências numa só pessoa, de tanta... Como o Partido Socialista diz: "Ele aldrabonos." Mas ele aldrabou-nos muitas vezes. Aldrabou-nos ao Partido Socialista e aldrabou-nos a nós. Foi a Cova da Beira. É o cursozinho, o putativo senhor engenheiro.

E o que me parece ser complexo é que é o seguinte: e isso acontece com outras pessoas detentoras de cargos políticos. Há casos. Nós não estamos perante um caso muito grave ou uma sucessão de casos, uns mais anedóticos, outros graves. Nós estamos perante uma questão que é como é que o poder foi exercido por aquele homem, com a conivência, a participação de um daqueles que é o principal partido de Portugal à época, e com uma conivência extraordinária por parte de instituições do país. Portanto, essa é que é a grande questão, não é o aldrabice. O aldrabice, quer dizer, isso faz parte. Agora, isto não é isso.

Muito bem. Manuela Moura Gouveia, rapidamente.

Só mais uma coisa: como é que é possível, à data, o presidente da República ter estado em silêncio, Cavaco Silva, sem dizer nada, quando Pinto Monteiro

Procurador-Geral da República

O Procurador-Geral da República fez as maiores atrocidades com documentos à frente. Escondiam documentos, não os apensavam ao processo. Quando a inspetora de Setúbal que estava a investigar o caso Freeport, a Alice, que me chegou a ameaçar de um processo, até hoje, distorcia completamente a investigação. Quando tudo isto, e principalmente porque o procurador, a história das escutas, tudo. Eu tentei pôr dois processos. Pus um que chegou ao Supremo, mas que depois tive que desistir, porque tive a noção exata de que nunca o iria ganhar. E tinha como testemunhas o Paulo Semão, o Paulo Portas, Mário Crespo, vários jornalistas. Ele tinha o Almeida Santos, o Arons de Carvalho, etc. Mas nas vésperas eu desisti, porque inclusivamente o Ministério Público disse que não acompanhava o processo. Fizeram uma coisa ao sábado, como se tivessem arquivado o processo, o de difamação. No atentado contra o Estado de Direito, o procurador disse: "Não pode seguir em frente, porque este inquérito não tem pernas para andar." Por causa das escutas, obviamente. Mas eu não posso, e há aqui uma lacuna, porque eu acima do procurador, eu não podia recorrer a ninguém. E então aquele processo ficou ali. Eu fiz a queixa, ele não deu provimento à queixa, disse que não, e eu já sabia que Pinto Monteiro nunca iria dar, mas a quem eu recorro?

A ninguém.

A ninguém.

Manuela Ferreira, vamos ter a oportunidade de recordar mais à frente também alguns momentos desses tempos que viveu enquanto coordenadora do Jornal Nacional.

Mas isto não se centra em mim.

Sim.

Centra-se num período em que quase toda a gente esteve em silêncio.

Vamos analisar as consequências que esse silêncio pode ter para o regime, porque, Luís Soares, há novidades em relação ao julgamento de José Sócrates, que começou hoje. Já se conhecem os fundamentos do incidente de recusa apresentado pela defesa.

E mais do que isso, João, a defesa de José Sócrates pede mesmo a suspensão do julgamento. Pedro Delil já explicou os requerimentos que a defesa apresentou contra a juíza e contra o procurador-geral da República, alegando que o julgamento tem de ser suspenso de imediato. Explica Pedro Delil que a equipe é composta por subordinados hierárquicos do procurador e, portanto, o requerimento que está nos autos implica a suspensão do julgamento e determina que não seja praticado qualquer ato neste processo até aos dois pedidos feitos pela defesa de José Sócrates estarem decididos. O mandatário do ex-primeiro-ministro também alega que a presidente do coletivo de juízes exorbitou as funções e não tinha competência para declarar a urgência dos autos da Operação Marquês, a informação mais recente que chega deste julgamento que começou há pouco mais de uma hora, esta sessão, sendo que os arguidos já ouviram também os crimes de que são acusados e as defesas também já disseram se os arguidos queriam ou não prestar declarações. A defesa de José Sócrates disse que o ex-primeiro-ministro queria prestar declarações e o advogado de José Sócrates acaba também de pedir a junção dos dois processos. O advogado de José Sócrates manifesta a intenção de juntar o processo que começa hoje a ser julgado com o outro, mais pequeno, cuja decisão foi tomada agora há pouco tempo, no mês passado ainda. Há esse pedido também feito agora em tribunal pelo advogado de José Sócrates para juntar os dois processos.

É uma das notícias que marca o dia, mas há outra, Luís: a morte do jogador da seleção portuguesa, Diogo Jota.

Sendo que as identidades dos corpos foram já confirmadas por documentos encontrados no carro, é o que diz o consulado de Portugal de Madrid à Agência Lusa. As identidades do jogador Diogo Jota e também a do irmão André Silva, que morreram hoje num acidente de viação em Zamora. No entanto, antes dos corpos serem entregues à família, vão ser também feitas provas periciais, ou seja, provas biológicas. Este acidente aconteceu ontem à noite, no quilômetro 105 da A52, em Zamora, sendo que continuam a surgir as reações, imediatamente de André Villas-Boas, o presidente do Porto, numa citação deixada na rede social do Futebol Clube do Porto. Sublinha que este é um momento de profunda consternação para toda a massa associativa portista e também para todos os portugueses. De resto, os adeptos do Liverpool dedicam até um cântico nas redes sociais, num vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais, um cântico de aplauso também a Diogo Jota, os adeptos do Liverpool nesse vídeo que está a circular nas redes sociais.

Diogo Jota tinha 28 anos, morreu na última madrugada, vítima de um acidente de viação. Fechamos este parêntese para lhe dar conta destas duas notícias, sendo que uma era, Luís Rosa, deixa-me só aqui dizer que temos em linha o André Azevedo Alves, a quem vamos pedir já daqui a instantes um comentário, pedindo desde já desculpa ao André Azevedo Alves, porque está à espera já há algum tempo, mas Luís Rosa, queria ouvir-te a propósito do que disse o Luís Soares há dois minutos, que tem a ver precisamente com o incidente de recusa apresentado pela defesa de José Sócrates. Pode suspender o julgamento?

Em teoria não, por aquilo que eu já expliquei há pouco, que é: os autos são urgentes, foram declarados urgentes por esta juíza presidente. Aliás, essa é uma das razões que leva José Sócrates a pedir a recusa da juíza, entre outras razões. E por outro lado, além dos autos serem urgentes, há crimes em risco de prescrição. Ora, noutros processos, sejam em fase de instrução, sejam em fase de julgamento, quando os juízes são alvos de incidente de recusa num processo com estas características, esses incidentes de recusa têm um efeito devolutivo. Ou seja, o juiz não pode decidir a recusa contra si mesmo, tem sempre que enviar o recurso para um tribunal superior, neste caso para o Tribunal da Relação de Lisboa, mas esse envio, esse recurso traz sempre um efeito devolutivo. Ou seja, não suspende a marcha do processo. Vamos ver se é essa a decisão da juíza presidente e do coletivo de juízes que está a perder este julgamento. Mas, para já, confirma-se em absoluto aquilo que prevíamos, que é: o José Sócrates quer evitar que o julgamento comece, quer, por outro lado, que o julgamento demore o maior tempo possível e, portanto, não quer ser julgado e quer provocar a prescrição do processo. É isso que o José Sócrates pretende desde o princípio, provocar a prescrição do processo, cabe à administração da Justiça não deixar que isso aconteça.

Agora sim, o André Azevedo Alves ao telefone. Bom dia, André.

Olá, bom dia.

É colunista do Observador. Estamos aqui perante um caso único. É a primeira vez que um primeiro-ministro vai a julgamento em Portugal. É também o regime que está a ser julgado?

É também, de alguma forma, o regime que está a ser julgado. Eu acho que há aqui talvez três aspectos a considerar. Um, e também indo encontro ao que o Emanuel Morgado estava a narrar e ao que no período, pelo menos quem passou por esse período com alguma atenção se recordará, é da extrema fragilidade das instituições e da sociedade civil em Portugal. Independentemente da conclusão judicial do caso, o que marca também o caso é como foi possível, em torno de uma pessoa, em torno do controle sobre um partido, da forma como esse partido controlou não só o Estado, mas uma rede de influências sobre o setor empresarial, sobre os mídias, sobre fundações supostamente independentes, enfim, sobre o conjunto da sociedade portuguesa, e como isso foi tão extenso e como houve tão pouca resistência a essa rede que foi montada. O caso acaba por evidenciar, se calhar de uma forma mais flagrante, fragilidades estruturais da própria sociedade portuguesa, e não só do regime político, portanto eu aqui estou a usar a sociedade portuguesa no sentido mais abrangente, que se calhar, enfim, sem os contornos mais extremos que o caso Sócrates assumiu, não serão tão visíveis. Eu arrisco dizer que elas continuam a existir, mas o caso Sócrates teve essa faculdade de evidenciar da pior forma todas essas fragilidades, dependências, silêncios que existem na sociedade portuguesa. Depois, do ponto de vista mais estritamente político, indo encontrar a questão do até que ponto é o regime que está também a ser julgado, a degradação política. Ou seja, parece-me também que, por exemplo, um fenômeno posterior a Sócrates, mas com um enorme significado político e com potencial até disruptivo sobre o próprio regime, como é a emergência e o rápido crescimento do Chega, a meu ver, não pode ser entendido sem o caso Sócrates. Não só pela figura de José Sócrates, mas mais uma vez pelo papel que o Partido Socialista teve, por toda a rede que foi montada em torno. Eu acho que a degradação política e a degradação institucional que veio associada é um dos fatores mais importantes para que depois o discurso e a narrativa que André Ventura construiu tenham tido acolhimento tão rapidamente. Ou seja, porque aquilo que depois o Chega diz e que André Ventura diz, muitos eleitores relacionam com a experiência que têm e nessa experiência, o caso Sócrates teve um papel fundamental. Terceira e última nota.

Aliás, deixe-me só abrir aqui um parêntesis. Viu-se durante a campanha quando o André Ventura e o Chega criaram um outdoor colando a imagem de Luís Montenegro à imagem de José Sócrates.

Exatamente, isso é particularmente significativo. Ou seja, no fundo, a mensagem é estamos na mesma. A mensagem de André Ventura é Montenegro e Pedro Nuno Santos podem não ter o mesmo grau de visibilidade em termos da sua conduta potencialmente incorreta, mas no fundo é este o regime e a cara do regime é José Sócrates. Portanto, acho que o caso marca também a degradação política a esse nível, para além de evidenciar a tal fragilidade institucional. Terceira e última nota, enfim, para não serem só notas negativas. Acho que apesar de tudo, e vamos ver enfim como é que o caso acaba, e há uma óbvia tentativa, como o Luís Rocha estava a dizer, de jogar para a prescrição, claramente. Mas independentemente de como o caso acabe, e obviamente que seria melhor que não acabasse na prescrição, ainda assim eu acho que há uma nota positiva no meio de tudo isso que deve ser deixada, que é o tal facto de termos alguém que teve o poder que José Sócrates teve como líder do Partido Socialista, como primeiro-ministro, como elemento central da tal rede que foi montada, e ainda assim, essa pessoa ter perdido o poder E essa pessoa estar a ser julgada, mesmo que o processo acabe por prescrever, não dar em nada, etc, ainda assim eu acho que isso deve ser assinalado dentro de um cenário que é globalmente negativo, institucional, como um elemento muito positivo. Porque apesar de tudo, eu creio que olhando para trás, chegou a estar em cima da mesa a possibilidade de o controle institucional e do regime ser de tal ordem que este desfecho, ou seja, o desfecho de José Sócrates acabar por perder o poder, acabar por ser julgado, não foi, a meu ver, um cenário que em todos os momentos fosse certo que fosse acontecer. E, portanto, apesar de tudo, eu acho que é um elemento que devemos valorizar dentro de um quadro geral institucional e em termos de regime político, que é claramente negativo.

Alguns anos depois daquele período de governação de José Sócrates, foram tiradas algumas ilações? Ou foram tiradas ilações, consequências?

Essa é uma boa questão. Eu temo que não. Acho que não voltamos a ter, desde José Sócrates, nada comparável em termos de escala. Portanto, se calhar há uma consequência ou uma ilação que foi tirada, que foi talvez que Sócrates foi longe demais. Ou seja, que aquilo que Sócrates tentou fazer do ponto de vista do Estado, do aparelho mediático, empresarial, etc, que foi demais e, portanto, que isso, a meu ver, não voltou a ser repetido quer pelo PS, quer pelo PSD. Agora, do ponto de vista das tais fragilidades institucionais de que falávamos há pouco, parece-me que infelizmente, a tal dependência face ao poder político, os tais silêncios muitas vezes cúmplices, a forma como as redes de poder partindo do poder político se alastram um pouco por toda a sociedade, seja empresarial, as instituições que deviam ser independentes da sociedade civil, os mídia, as universidades, etc. Infelizmente, o diagnóstico que faço é que essas fragilidades estão essencialmente na mesma. E, portanto, temo, e volto à questão do Chega e volto à questão da degradação política, que não tendo sido tirado ilações mais do ponto de vista estrutural, e portanto continuando nós a ter as mesmas debilidades institucionais que tínhamos, que mesmo do ponto de vista político, ainda estejam por vir as principais consequências dessa degradação institucional.

André Silva Alves, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco aqui esta manhã. Manuela Moura Guedes, o país aprendeu alguma coisa com a passagem de José Sócrates pelo poder?

Pouco. Continuo a achar que são as tais fragilidades do sistema, do regime, e penso que havia pelo menos meia solução para isso se a lei eleitoral fosse alterada. Nós vivemos muito sob um partido. É o partido que faz as nomeações de quase tudo. Nós somos governados por um partido que escolhe as pessoas, que escolhe as pessoas que vão para o Parlamento, que escolhe normalmente as pessoas que são nomeadas para o aparelho de Estado. A partir daí, forma-se uma teia que dá azo à corrupção, que dá azo ao controle de quase tudo. A lei eleitoral precisava urgentemente de ser alterada. A partir daí, havia uma maior responsabilização perante os eleitores. Os eleitores teriam uma maior consciencialização daquilo que é a sua participação, porque eles a certa altura começam a dizer que é tudo igual.

Desistem, não é?

Desistem. Acho que era fundamental.

Muito bem. Helena Matos, num minuto. O país aprendeu alguma coisa com a passagem de Sócrates pelo poder? Olhando agora pelo retrovisor.

Acho que não creio que tenha aprendido. Acho que temos um problema até de alguma procura caudilhística de lideranças, nomeadamente no Partido Socialista, que está em debacle eleitoral. E creio que esta fulanização em Sócrates daquilo que aconteceu naquele período, é óbvio que ele é um protagonista, que ele é responsável por todo um conjunto de atos, mas o que aconteceu em Portugal naquele período não é responsabilidade única de Sócrates. Sócrates não estava sozinho em São Bento, Sócrates não chegou ao poder sozinho, Sócrates não fez o que fez sozinho. E fê-lo com a cumplicidade e o aplauso de muita gente. Basta ver o que foi a conferência de imprensa na qual ele apresenta a sua demissão em junho de 2011 e ver como a sala reagiu quando uma jornalista perguntou o que poderia ser o futuro dele em relação aos processos, e ver como quase que há uma fúria na sala simplesmente por alguém perguntar se ele achava que poderia vir a ter processos, para perceber que não. Sócrates, sim, acredito que vai ser condenado e ainda bem, mas aquilo que permitiu o fenômeno de Sócrates continua por aí.

José Manuel Fernandes, em dois minutos.

Eu acho que este último aspecto é o mais importante. Nós podemos melhorar o sistema político, nós podemos aperfeiçoá-lo, nós podemos encontrar formas de melhorar o controle dos partidos. Nós devemos encontrar também formas de limitar os poderes executivos de uma forma que não paralisa a ação política e a ação do Estado, mas

Aquilo que me parece mais complicado é uma cultura política, que também é um lado da cultura nacional, que tem vários aspectos. Se faz, a gente olha pro lado. Se nos dá benefício, porque é do nosso grupo, porque é do nosso partido, porque é nosso amigo, porque nós com ele também subimos na vida, nós não queremos ver.

Os silêncios compram-se, não é?

Às vezes nem precisam ser comprados, porque se sabe que é esse o comportamento. Não é um detalhe nós termos órgãos de poder político, mas depois há muitas outras coisas. Nós hoje em dia, por exemplo, temos uma administração pública medrosa, aterrorizada. Aterrorizada por um lado pela carreira política, pela carreira nos lugares, e também aterrorizada pelo Tribunal de Contas, que é outra história. Mas enfim, é outro problema. O Tribunal de Contas não é pra desaparecer, é pra perceber o que deve fazer ou não. Mas nós somos o país do "à consideração superior", pra as pessoas não tomarem posição. Nós somos o país do "não me comprometas". E essas coisas continuam cá, não desapareceram todas completamente. Nós somos o país em que é difícil dizer não, não quero, não pode ser por aí, por aí não, aquela velha frase do Zé Régio: "Não sei pra onde vou, mas por aí sei que não vou." E isso, muita gente, sobretudo quando é na relação com o poder, não é capaz de dizer.

Muito bem, Manuel Moura Guedes, agradeço-lhe imenso ter estado conosco aqui esta manhã.

Obrigado, Léo.

Devia colocar isso tudo em livro, porque sei que tem mais histórias, pelo menos deixou aqui uns lameires.

Eu acho que os livros são só pra alguns eleitos.

Muito obrigado, agradeço-lhe. Helena Matias e Manuel Fernandes, estamos de regresso amanhã.