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Dos 54,8% dos portugueses que conseguiram fazer poupanças, a maioria mantinha-as em contas à ordem. Um estudo do Banco de Portugal fez o retrato da relação dos portugueses com as suas poupanças e deu conta de um enorme conservadorismo. A que se deve isso? Medo, espírito avesso ao risco, memória traumática da crise bancária? É caso pra dizer que do dinheiro escondido debaixo do colchão até às poupanças paradas na conta à ordem, Helena Matos, mudámos muito pouco, não mudámos quase nada?

Bom dia mais uma vez. Isso é o que vamos ver durante este programa. Nós já temos uma convidada em linha que nos pode ajudar muito a perceber isso, mas eu queria só acrescentar um outro fator, que também é referido neste estudo, mas achei curioso, porque foi o Luís Aguiar Conraria, que certa altura, durante a apresentação do programa esta manhã, mandou uma mensagem e referia. E acabamos os dois a trocar umas mensagens sobre um outro fator, que é só achismo meu. Nem estou aqui a vincular o Luís, mas a conversa foi engraçada, que era: muitas das contas familiares são administradas pelas mulheres, e as mulheres também têm um lado mais avesso ao risco. Eu acho que é de tudo isso que vamos falar. Temos a Helena Garrido conosco hoje, que sabe imenso sobre o assunto, colaborou em livros também sobre esta matéria, mas agora vamos mesmo, porque os horários contam.

Contam. E vamos aproveitar então os 10 minutos que temos com a economista Cristina Casalinho, que está conosco. Bom dia, Cristina Casalinho, bem-vinda. Obrigada por ajeitar a agenda para conseguir entrar. Foi mesmo, muito ajeitada. Para estas conclusões, estamos a falar de um estudo do Banco de Portugal. De fato, há uma aversão ao risco por parte dos portugueses e uma preferência pela segurança dos depósitos? Isso acontece?

Bom dia, mais uma vez, muito obrigada. É de fato esse o caso. Há uma preferência por depósitos, mas essa preferência não é uma preferência...

Muito consciente, muito assumida.

Sim, porque depende também muito da disponibilidade que existe a nível de instrumentos financeiros. Ou seja, o que nós constatamos é que os instrumentos financeiros que estão disponíveis para os aforristas portugueses são menores do que em outros países. Ou seja, por exemplo, os fundos de investimento, os fundos de pensões, são mecanismos, ou são instrumentos que são menos desenvolvidos em Portugal do que são noutros países. E se nós pensarmos também, os portugueses são bastante reativos às próprias condições e remunerações que esses instrumentos proporcionam. Se nós pensarmos, por exemplo, que quando os mercados bolsistas, de um modo geral, têm melhores comportamentos, vemos que as subscrições de fundos de valores mobiliários, dignamente de ações, têm também melhor comportamento. Quando, por exemplo, os certificados de aforro, os certificados de depósito e os certificados do Tesouro também oferecem melhores remunerações, também significa que vai haver um aumento das subscrições e quando a sua remuneração cai, há uma queda também de subscrições. Os portugueses, apesar de terem essa aversão a risco que é falada, são bastante reativos em relação às remunerações que podem beneficiar. E, portanto, isso às vezes pode, de alguma forma, mascarar um bocadinho estes resultados. Por outro lado, uma coisa que normalmente nós esquecemos é que os portugueses têm uma preferência particularmente vincada por ativos reais. Ou seja, o que nós constatamos é que embora, por exemplo, em ativos financeiros, não haja uma participação tão grande, uma presença tão grande na aplicação das suas poupanças, há, por exemplo, a nível de detenção de imobiliário.

Outro nível de poupança, através do imobiliário. Do patrimônio.

Exatamente. Há aqui escolhas de patrimônio que têm a ver também com o próprio conhecimento. E, sobretudo, não só com o próprio conhecimento, mas também com aspectos que têm a ver com a tributação associada a cada uma das classes de ativos, a perspectiva que existe de remuneração e também uma coisa que normalmente nós não falamos muito, que tem a ver com o nível de poupança. Em Portugal ainda há muito a ideia de que é difícil poupar. E estamos a falar em que apenas 54% da população portuguesa revela padrões de poupança. E o que nós constatamos é que isso está muito associado à questão do conhecimento. Porque quando olhamos para as estatísticas que foram publicadas no Banco de Portugal e que são elaboradas pela OCDE através de inquéritos transversais à Europa, o que nós constatamos é que a nível de comportamentos, ou seja, as pessoas, de fato, poupam. A nível de atitude, no sentido em que as pessoas têm uma perspectiva de longo prazo e das necessidades de poupar para garantir uma estabilidade de rendimento a prazo, o que acontece é que os conhecimentos são mais baixos do que noutros países. E isso condiciona as escolhas, condiciona as decisões. Portanto, aqui tem de haver um maior conhecimento dos instrumentos e isso, a aversão ao risco que há em relação a estes conhecimentos A esses produtos identificados como mais complexos, sejam eles fundos de pensões ou fundos de investimento. Tem a ver também com a sua complexidade. Um menor conhecimento de quais são as comissões que são pagas, exigem carteiras diferentes e exigem, por exemplo, reporte da informação em termos de matéria coletável em sede de IRS. Portanto, há uma certa complexidade também associada a estes produtos que de alguma forma também dissuede os investidores ou os afloradores de participar neles. Só mais um ponto, para matizar um pouquinho a ideia de que os portugueses são avessos ao risco e só aplicam em depósitos a prazo. O que nós constatamos, por exemplo, é que naquela fase das privatizações em Portugal, em que houve um certo capitalismo popular, com incentivos fiscais à aquisição, por exemplo, de ações e à participação nos processos de privatização, o que se verificou é que houve também, nesse caso, alguma popularidade do instrumento financeiro, com sucesso. Portanto, é um pouquinho mais complexo.

E até a questão da corrida, a expressão se calhar é exagerada, mas o recurso dos títulos do Tesouro, a partir do momento em que passaram a dar um pouco mais de certificados de aforro, deram um pouquinho mais de rendimento do que um depósito a prazo.

Não, isso eu estava a referir há bocado. Os certificados do Tesouro e do aforro, o que nós constatamos é exatamente isso, uma grande reatividade dos investidores portugueses às remunerações.

E aos incentivos em geral, não é, Cristina? Helena Garreto que está aqui. Bom dia.

É isso, exatamente, Helena. São exatamente os incentivos. Sejam os incentivos tributários ou fiscais.

Ou até de remuneração bastante visíveis.

Remuneração. E também a nível de transparência, porque uma das coisas que nós vemos é que quando nós olhamos para alguma regulação que é aplicada, designadamente à indústria de fundos, sejam eles de pensões, sejam eles de investimento mobiliário ou imobiliário, as pessoas muitas vezes queixam-se de que, apesar dos esforços do regulador, a transparência, quer nas comissões, quer, às vezes, como as carteiras são comunicadas, também são impeditivos ou dissuasores da utilização destes instrumentos. Só um último comentário que tem a ver com o próprio ecossistema. Ou seja, nós não podemos pensar que podemos ter um mercado de capitais e as famílias a investirem em ações ou obrigações, se nós não tivermos empresas a emitir obrigações ou a emitir ações e tivermos um mercado de capitais desenvolvido. Porque o que nós constatamos na Europa é que os países, designadamente, por exemplo, a Suécia ou os Países Baixos, que têm uma grande cultura de investimento neste tipo de instrumentos, também significa que têm os mercados de capitais mais desenvolvidos e mais robustos, mais transparentes, mais líquidos. Portanto, não podemos ter uma coisa sem a outra. Nós não podemos dizer: "Os investidores não investem em produtos de longo prazo, em produtos com maior risco", se nós também não os temos disponíveis, porque não temos as empresas também a emitir esses mesmos instrumentos.

Mas, Cristina, era em relação a isso que se estava a referir quando dizia que os instrumentos financeiros disponíveis em Portugal são menos desenvolvidos que noutros países? Ou é mais o fato de, por exemplo, o cidadão comum só poder investir em certificados de aforro e certificados do Tesouro, não poder investir em obrigações diretamente?

Mas não podemos investir em obrigações diretamente, mas na maior parte dos países europeus isso também é assim.

Só a Itália. Não é só a Itália.

É transversal. O meu ponto era mais no sentido em que se nós olharmos para a indústria, olharmos para as sociedades gestoras de fundos de pensões ou as sociedades gestoras de valores mobiliários, o que nós vemos é que os ativos sob gestão são muito pequenos. Em termos de percentagem do PIB, a percentagem do PIB, dos ativos sob gestão por instituições financeiras é muito menor do que a média europeia. Ou seja, esses instrumentos não estão disponíveis, ou se estão, muitas vezes estão através de sociedades estrangeiras, e não sequer as sociedades nacionais.

Mas por alguma razão?

A razão é que se nós olharmos para as emissões de dívida ou as emissões de capital ou a emissão de ações, é muito mais limitada hoje em dia em Portugal. Por exemplo, outro dia alguém comentava que quando o mercado de capitais foi aberto e começou a ser novamente estimulado em Portugal, estamos a falar nos anos 90, o índice de ações que havia na altura tinha 50 títulos, 50 nomes. Mas quando nós vamos ao índice de referência em Portugal.

Nem 20 tem.

Nem 20 tem! Portanto, há também aqui um encolhimento do próprio mercado que não favorece.

Mas há aqui um outro aspecto que também é muito referido nestas análises, que é a declaração de IRS. Eu na declaração de IRS, se tiver um depósito a prazo, não tenho trabalho nenhum. Se tiver ações, tenho um trabalho terrível. Isso também não é desincentivador?

Claro. Mas olha, Helena, há bocado, quando eu falava na questão do reporte tributário, era exatamente isso que eu referia Também aí é muito mais complexo. Hoje em dia, quem tem títulos que não sejam com retenção na fonte.

Vive um inferno.

Vive um inferno de report. Sim, esse aspecto também é particularmente dissuasor. Mas aí acho que devíamos fazer a ligação com o conhecimento. Claramente, em Portugal, ainda há deficiências de conhecimento que devem ser colmatadas. E, sobretudo, um aspecto que é: não basta poupar, é preciso saber poupar. Ou seja, o fato de eu poupar e aplicar em depósitos ou poupar e aplicar num fundo de ações ou num ETF de ações, isso significa que a minha perspectiva de rendimento a longo prazo é totalmente diferente. E essa é uma consciência que as pessoas não têm, um conhecimento de que não dispõem e que é fundamental tornar mais claro e ser mais óbvio para as pessoas. Outra coisa que tem a ver com a própria questão da poupança. Em Portugal, os rendimentos são baixos, as pessoas têm muitos encargos, nomeadamente em termos das prestações da sua casa ou de arrendamento. E há muita noção de não consigo poupar. Cada vez mais há a necessidade de fazer perceber às pessoas que elas podem poupar por muito pouco que seja. Alguém dizia que se eu criar um mecanismo de poupar €0,50 por dia, o que interessa é a criação deste hábito e criação, sobretudo, uma análise do orçamento. Eu vou fazer o meu orçamento e vou fazer uma análise, quais é que são as minhas despesas, quais é que são as minhas receitas, e consigo, através desse conhecimento íntimo daquilo que é as minhas fontes de rendimento e a minha utilização, consigo depois ter um critério muito mais correto da poupança. Sobretudo porque, e aqui passo uma coisa que raramente falamos muito, que é a poupança não quer dizer necessariamente que esteja ligada apenas a instrumentos financeiros. Eu posso começar a poupança com, por exemplo, os próprios supermercado. Portanto, a própria literacia financeira não quer dizer que ela esteja exclusivamente associada às questões de poupar.

A poupança, nesse sentido, é não gastar. Não é gastar menos, é gastar menos. Exatamente. Melhor.

Vou dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, estamos sujeitos cada vez mais a promoções. E há muitas pessoas que não fazem as contas à promoção. É que às vezes a promoção não é, de facto, a mais barata. É uma questão de a pessoa também tem que questionar. Por exemplo, uma vez eu estava numa promoção e a promoção dizia: é 30%. E eu disse: "Olhe, a conta está mal feita". E a pessoa disse assim: "Ah, mas como é que sabe que a conta está mal feita? Que a promoção que está a ter é inferior àquela que está indicada?" Porque eu fiz a conta. Portanto, esta crítica na compra, em qualquer tipo de despesa, também faz parte.

É o dois em um, não é? O exemplo mais caricato é o dois em um.

Sim.

Que são estratégias de marketing. Cristina Casalinho, muito obrigada. Foi muito bem aproveitado este tempo. Desejo-lhe um bom dia, obrigada. Ficamos aqui a perceber que há mais explicações para além daquela óbvia de que os portugueses são muito conservadores na poupança. Há outros fatores que contribuem para isso.

Eu acho que haverá. E aqui foi referida a questão das pessoas que fazem contas de depósito, mas aquilo que este estudo refere é que a mesma preferida, a eleita, a espetacular, é a mesma conta à ordem. Ou seja, muitas pessoas têm também a sua poupança na conta à ordem. Eu queria também acrescentar aqui outra questão, e que é, muitas vezes, quando se concebem as coisas, nomeadamente estes produtos e tudo isto, é um bocadinho aquela lógica que subjaz ao cartão cliente. Centenas de empresas acham que nós nos vamos registrar no seu portal, que vamos ter uma palavra passe para aquele portal, para depois tratarmos das nossas coisas, das nossas compras, dos nossos seguros, as seguradoras, aliás, aderiram todas a isso. Aliás, eu e a Helena Garrido temos este assunto para tratar um dia. Como é que havendo tanta coisa para nos poupar tempo, nós temos cada vez menos tempo. E este inferno fiscal, na altura do IRS, por exemplo, para quem investe em determinado tipo de produtos financeiros, tem que ser tido em conta. E o próprio tempo que a pessoa tem de despender para perceber as letras pequenas de todos aqueles produtos. Por outro lado, tendo em conta que as pessoas que vão fazer este tipo de aplicações têm alguma idade, todos nós nos lembramos daquelas pessoas, os lesados do BES e de outras instituições, e algumas daquelas pessoas achavam que tinham subscrito produtos que não era nada daquilo que de repente tinham percebido. E estas coisas ficam na memória.

Também é falador do tal problema maior que é identificado neste estudo, que é a falta de conhecimentos.

Sim, mas às vezes não basta ter conhecimento, às vezes a confiança pode ser mesmo traída. E isso marca, os portugueses viram soçobrar à sua frente aquilo que não era uma qualquer coisa de investimentos, um fundo ignorado. Não, era uma coisa associada a pessoas com rosto, com nome, quer dizer, com respeitabilidade. Portanto, isto também Marca. Por um lado, eu acho também que se tem de ter isto em conta e acho que muitas vezes há aqui um lado da parte da psicologia que é subestimado para lá daquilo que realmente isto tudo exige conhecimento. Nós já temos que ter conhecimentos de muitas coisas, portanto, também é uma relação custo-benefício. Se eu tenho pouco para aplicar, então quer dizer, por que eu vou estar com isto? Eu acho que se tem de se ter isso em conta. Eu percebo, neste momento, e talvez também possamos ir por aí, existe e nós temos alguém português com esse cargo, é um cargo importantíssimo, é o cargo de Maria Luís Albuquerque, que é a tentativa de se criar um mercado de capitais até europeu, porque nós não temos um mercado de capitais europeu. E é como em escala macro, um bocadinho aquilo que aqui nos acontece em escala micro, que é o referir os capitais parados que existem na Europa e depois que existem em vários países, nomeadamente em Portugal. A possibilidade de criação de um mercado de capitais europeu surge como muito empolgante, como é óbvio, quando se compara com os Estados Unidos, mas a forma como os povos reagem muitas vezes perante a forma como aplicam os seus capitais, não é tão simples como achar que ou compro isto ou compro aquilo. Há histórias, há lastros por trás e nós aqui estamos, de alguma forma, a procurar mudar hábitos. Mas quando estamos a procurar mudar hábitos, é preciso ter em conta aquela que foi a nossa história recente. E nós, muito recentemente, vivemos uma crise bancária. Por outro lado, também não prestamos muita atenção, mesmo quando vemos estes fundos atuar. Estou a pensar, por exemplo, no papel que os fundos de pensões tiveram na política no Reino Unido. O governo de Liz Truss cai não por acaso, mas também porque, por exemplo, os fundos de pensões começaram a achar que aquilo eram opções políticas demasiado arriscadas. Nós, em geral, não debatemos estas questões, até porque temos, e nesse sentido é interessante aquilo que aqui foi referido, que é o tal capitalismo popular. Vimos um bocadinho quando houve aquela fase das privatizações, o caso da EDP, eu lembro as pessoas a comprarem as ações.

Toda a gente tinha ações da EDP.

Toda a gente tinha ações da EDP, depois isso fica um pouco de parte. Agora, este estudo eu acho que tem também algumas coisas interessantes. As pessoas poupam, apesar de tudo, é uma percentagem superior a 50% das pessoas poupam, têm opções conservadoras de poupança, sem dúvida. Essa opção pelo conservadorismo é diferente entre homens e mulheres e entre pessoas com mais literacia e menos literacia. Agora, eu percebo estes estudos de literacia e estas coisas todas, mas talvez quem tenha a bola, eu acho que está do outro lado. Ou seja, quem está nos mercados de capitais, nos bancos, em tudo isso, tem que perceber que é com este povo que tem de contar e, portanto, o que tem é de lhe transmitir como é que se pode explicar às pessoas que o seu dinheiro pode e deve render. Foi aqui explicado, vamos dizer, belissimamente. Claro que sim. Aliás, há um banco, tem uma expressão que é: "Ponha o seu dinheiro a trabalhar para si". É um desses anúncios até online com um antigo, penso que jogador de futebol ou qualquer coisa assim do gênero. E que sim, que o dinheiro pode trabalhar para nós, mas tendo em conta que nós somos conservadores nos investimentos e que muito francamente, gato escaldado d'água fria tem medo. E uma coisa é também um grande investidor pode permitir-se o risco. O risco, sim, há pessoas que têm uma notável disposição para o risco, mas para aqueles que são a maior parte de nós, com poupanças que a nós parecem-nos médias, mas eu acho que do ponto de vista dos outros serão pequeníssimas, minúsculas, em que medida é que se pode permitir o risco.

Porque estamos a falar muitas vezes de poupanças de uma vida.

Um cidadão médio, com rendimentos médios e poupanças médias e que olha para a poupança como uma forma de estabilidade de vida, sobretudo em fase de maior fragilidade, depois com o crescer, a sua velhice e tudo isso, o risco é visto como um luxo que não se pode dar. Portanto, eu acho também se tem de ter isto em conta.

Talvez por isso é que haja uma maior preferência pelo investimento em imóveis.

Claro, estão lá.

Exatamente, estão lá e sentem que é menos arriscado, embora não queira dizer.

Mas até pelas notícias, parece que estão sempre a valorizar.

Exato.

E que não têm custos. Mas mesmo que desvalorizem, ficam lá. E depois há de haver um dia em que valorizam.

Sim. Temos aqui uma particularidade, Helena Garrido, mas que tem a ver também com o ecossistema, como dizia a Cristina Casalinho.

Pois, a Cristina Casalinho fez aqui vários raciocínios muito interessantes, sobretudo a sensibilidade e a reação que se tem provado que os portugueses têm aos incentivos. De facto, nós vimos quando foram os certificados de aforro, quando as taxas de juro dos certificados de aforro estiveram muito altas, houve um movimento para os certificados de aforro, de tal maneira que preocupou os próprios bancos. Começaram a ver os seus depósitos desaparecer, o que não seria mau, porque os obrigaria a pagar mais pelos depósitos a prazo. O exemplo das privatizações, em que os portugueses reagiram aos incentivos e foram comprar ações. Há aqui uma questão que pode não ter a ver apenas com o conservadorismo, pode estar relacionada com a ausência dos incentivos certos.

Também.

Os incentivos não estão alinhados para as pessoas comprarem ações, comprarem fundos, comprarem outro tipo de instrumentos financeiros, porque na prática as pessoas dizem assim: "Deixo nos depósitos à ordem, mas onde é que eu vou meter o dinheiro?" É na prática, mas onde eu ainda perco o dinheiro. Entre o medo que resulta da história, de uma história recente que ainda pode estar bastante viva e que, em parte, também é por ausência de conhecimentos e de análise crítica, porque uma das coisas que as pessoas se devem perguntar, e no caso do BES e dos títulos que compraram ao BES, pensando que estavam a comprar produtos BES e estavam a comprar empresas do grupo Espírito Santo, sem saberem, a pergunta que deviam fazer era por que estavam a oferecer aquela remuneração tão elevada. Quando a esmola é muita, o povo costuma dizer, o pobre desconfia. E houve uma série de pessoas que não desconfiaram e pessoas que nós conhecemos de referência. Além do Américo Amorim, que entretanto morreu, que fez até um jogo de pedir dinheiro emprestado pra fazer a aplicação, porque até era possível ganhar dinheiro pedindo dinheiro emprestado pra fazer a aplicação nesses produtos do BES. Ele sabia exatamente, se calhar, os riscos que estavam a correr, mas houve muitas pessoas que confiaram, como a Helena diz, no Ricardo Salgado.

Pois.

Confiaram. E isso é uma lição, também não se deve confiar. Nós devemos olhar pra informação, analisar criticamente a informação.

Mas Helena, desculpa, mas isso parece-me ser uma coisa absolutamente contrassensual. Uma pessoa sai de casa de manhã cedíssimo, tem que levar os filhos à escola, tem que ir pro trabalho, tem que passar pelo supermercado, tem que mandar arranjar o eletrodoméstico. Eu estou te a falar da vida das pessoas comuns. E agora consegue poupar 100 € por mês. E tu ainda estás a dizer que há de conseguir avaliar se aquele produto que o seu banco lhe propôs ou que ele viu no anúncio terá as condições não apenas de rentabilidade, mas também de fiabilidade. Olha, eu vou ligar a Netflix e vou ver uma série.

Mas isso é como quando escolhes a tua empresa de telecomunicações.

Só que aqui é a poupança, que é muito pior, não é?

Helena, o funcionamento eficaz de uma economia de mercado exige que as pessoas saibam tomar decisões, castiguem quem não tem os preços adequados e premeiem quem tem os preços adequados e quem é eficiente. Por isso é que a literacia financeira é tão importante. Obviamente que as pessoas dá muito mais trabalho, por causa da falta de conhecimentos, escolher o produto financeiro adequado do que, se calhar, escolher a melhor oferta de telecomunicações ou a melhor oferta de eletricidade. Se nós analisássemos isso, também verificávamos que as pessoas cometiam muitos erros, não têm tempo e é verdade, não têm tempo. Por isso, o outro lado é maior transparência na comunicação. É pra isso que existem as entidades reguladoras, as autoridades da concorrência, entidades reguladoras diversas têm de estar atentas. Antigamente era muito fácil, não precisávamos de escolher o banco, as taxas de juro eram administradas, os preços eram fixados por portaria. Não sei se éramos mais felizes.

Pois não, éramos felizes e não sabíamos.

Se calhar éramos felizes e não sabíamos, mas a economia era menos eficiente. Nós tínhamos empresas menos eficientes porque elas sabiam que tinham aquele preço garantido, não precisavam de se ralar. Obviamente que este modelo, que é um modelo de economia mais liberal, este modelo é muito mais exigente pro cidadão, mas também muito mais exigente pro Estado, que tem de ser um regulador. O Estado tem de ser mais forte nestas situações do que quando passa a preço administrado, que é só ir um fiscal ver se o preço está sendo fixado.

Mas indo até ao encontro daquilo que estás a dizer e que passa também por uma questão de literacia, e que é, notando-se que muitas vezes se perde, de fato, rentabilidade por não se pôr a trabalhar ou a render as poupanças que se conseguem fazer, também se nota um enorme desconhecimento, quase que uma leviandade. E aí eu falaria mesmo de leviandade, porque uma coisa é não pôr o teu dinheiro render, outra coisa é estares a criar despesa, por exemplo, com as questões dos cartões de crédito, do recurso ao crédito, dos cartões das lojas, estabelecimentos comerciais que permitem a partição dos pagamentos. É como se vivêssemos assim entre, por um lado, uma ânsia de segurança na parte da poupança, mas depois um lei sei ferro, seja o que Deus quiser na parte do crédito.

É contraditório.

Mas existe.

Existe, eu diria que sim. Sem muitos estudos sobre a matéria, diria que sim. Não está generalizado. Eu penso que a memória da crise financeira, tendo contribuído também para esta maior aversão ao risco, como tu referiste, aversão a comprar produtos mais sofisticados, também contribuiu para que as pessoas percebessem o peso que o crédito, que o empréstimo, pode ter nas suas contas e contribuiu igualmente pra literacia financeira. Eu nunca mais me esqueço, permitirem compartilhar uma história pessoal. Eu dou aulas e na altura dava aulas à noite, também, de jornalismo econômico. Estávamos em 2000, 2001. Quando expliquei a Euribor, eu às tantas vejo um aluno adulto completamente em pânico, porque ele não sabia que a taxa de juro do seu empréstimo podia subir. Há 25 anos, nós não podemos esquecer que estes créditos habitação de taxa variável têm 30 anos, indexados e que podem variar da forma como podem variar. Portanto, é natural que as pessoas não tivessem uma consciência profunda daquilo que lhes podia acontecer.

Tu lembras daquele anúncio fabuloso, que divulgou, de facto, o que era a Euribor, que era um burro, e que ele disse: "Desce ou sobe ou qualquer coisa, Euribor". E para muitos, na altura, quem é? O que é?

O que é Euribor? Exatamente. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa também importante. A economia do Estado Novo era uma economia administrada, não era uma economia de mercado. Era uma economia profundamente e bastante administrada. O que eu quero dizer, tudo era fixado, muita coisa era fixada administrativamente. E as pessoas não tinham de decidir coisas importantes como estas questões do crédito habitação. Com o 25 de Abril, vivemos uma fase também em que se reforçou até essa administração, essa vertente administrativa de decisão central dos preços, dos juros, de tudo, das taxas de juro, até do preço do pão. E só com a liberalização, com a entrada na então Comunidade Económica Europeia, que era uma das condições, que era abrir mais a economia, e com Cavaco Silva, é que nós começamos a liberalizar a economia. Portanto, as pessoas não tinham de tomar decisões, decidiam por elas. A partir do momento que têm de tomar decisões, a importância da literacia, da literacia da saúde, da literacia financeira, da literacia digital, de todo o tipo de literacias, é enorme, e nós desvalorizamos muito isso.

E aí chegamos a uns WhatsApps que nós trocamos ontem à tarde, não era noite, era tarde, e que era por uma disciplina exatamente que existia até abril de 74, e que era duas áreas. Uma era mesmo uma disciplina, que era a organização política e administrativa da nação, e que depois deixou de existir. Portanto, a ditadura achava por bem que se tinha de explicar ao povo como é que a nação se organizava, mas a democracia não achou importante, coisa que eu nunca compreendi. Uma pessoa pode discordar da forma como o país se organizava na ditadura, mas eu acho que a democracia tem sobejadas razões para explicar.

Compreender isso faz com que tenhamos de fazer declarações de intenções em relação a alguns grupos políticos.

Sim, porque realmente, faz imensa falta que se perceba na escola como é que este país se organiza. O que é que é um procurador de justiça, o que é que é um procurador-geral da República, o que é a Assembleia, o que é que são os parlamentos, tudo isso. E uma outra área que também se entendeu que havia, mas não era característica de Portugal, havia em vários países nessa época, estamos a falar ali dos anos 40 e 50, que era uma coisa chamada economia doméstica, em Portugal, e por esse mundo afora tinha outros nomes, mas que foi começar a procurar dar às pessoas alguma noção, exatamente daquilo que aqui foi falado pela Cristina Casalinho, do que é fazer um orçamento doméstico. Porque quando começa, em todas as vilas, ou mesmo as vilas que agora querem passar a cidades e as aldeias querem passar a vilas, que o Paulo Ferreira aqui falava esta manhã, no Vencedor, existe sempre a história do comerciante. Quando as finanças ali pelos anos 70, 60, começaram a tentar perceber como é que se organizavam alguns comércios locais, alguns com alguma dimensão, também não eram assim tão insignificantes, mas há sempre a expressão do senhor, como é que ele diz: "Olha, eu tenho dois bolsos, dum dos lados recebo, do outro pago". Portanto, quando se começou a ter de passar disto para algo mais organizado, com escrita, com contabilidade, isto depois também na escola teve algum reflexo, que é como é que se pode organizar um orçamento, o que, por exemplo, é fundamental as pessoas perceberem até onde é que pode ir a renda que pagam de casa. Ou como foi referido também aqui, penso que esta manhã no noticiário ou num noticiário de alguma televisão, por exemplo, as famílias dizerem quanto é que representa para elas mensalmente as despesas com o automóvel. Que acabam por ter, penso que estou a referir um estudo da Deco, creio que não estou em erro, também de hoje ou dos últimos dias, e o peso das despesas com automóvel pesa muito nas despesas familiares. Portanto, perceber até onde é que se pode ir.

No inquérito a orçamentos familiares, os transportes é um dos custos a mais.

O tal cartão daquela loja que depois fez o pagamento em três, mais a viagem que se dividiu em quatro e mais não sei o quê. E este lado desta literacia financeira, claro, adequada ao século XXI, será uma coisa que não era adequada aos anos 40. Mas se agora lhe quiserem chamar literacia financeira, em vez de realmente economia doméstica, pois que se chame ou que se chame xiribit.

Não faz parte.

Mas faz falta.

O problema foi ter-se desvalorizado esse tipo de formação durante muito tempo. Ela depois começa a surgir nestas cadeiras de cidadania, desvalorizada igualmente, e penso que neste momento começa a ser reforçado esse pilar, porque a importância da literacia financeira, ou dito de outra maneira, a literacia financeira é tanto mais importante quanto mais liberal for uma economia, porque estão mais decisões a cargo do cidadão.

Sim, claro.

E o cidadão tem de saber tomar decisões informadas. E se existir literacia financeira, o próprio funcionamento da economia melhora, porque as pessoas não se deixam enganar, entre aspas, ficam mais protegidos das crises financeiras. Não quer dizer que não se exponham e que não lhes aconteça nada.

Sim, há sempre fraudes.

Mas ficam mais protegidos dos efeitos das crises financeiras. Vejamos agora, as pessoas aprenderam na pele que quando a Euribor subia, a vida delas tornava-se muito complicada. O que é que algumas pessoas fizeram? Optaram por taxa fixa para conseguir ter alguma estabilidade do horizonte, que fosse 7, que fosse 8, com sacrifício presente, mas com maior segurança futura. Aprenderam a tomar uma decisão, é verdade que foi com sofrimento primeiro.

Mas este pensamento é a longo prazo, que falta muito.

Não, os estudos não mostram que falte muito. A atitude em relação à poupança ou a atitude em relação aos comportamentos financeiros, não somos muito piores do que os outros. O que nós somos muito piores que os outros é no conhecimento. E o conhecimento é baixo nos jovens e é baixo nos adultos mais velhos. E no caso dos jovens, há um aspeto que é confiança. Mesmo aqueles que não sabem, acham que sabem muito. E nós sabemos bem o perigo que é uma pessoa não saber que não sabe.

Mas em relação aos jovens, eles alinham com a média europeia, não é? Se bem entendi. Ao contrário dos mais velhos, que estão muito desfasados.

São os que têm pior desempenho, mas apesar de tudo em linha com a União Europeia. O que é pior nos jovens são aqueles que, quando se analisa os conhecimentos de topo. Aí não comparamos tão bem com a média europeia, mas em média comparamos bem. O problema maior é o excesso de confiança. E aí no excesso de confiança é que nós vemos, por exemplo, os perigos a que se expõem alguns jovens em criptomoedas, em comprar uns tokens que uma pessoa nem percebe muito bem o que é aquilo, que aquilo para mim é cromos, mas é tratado, eu quando estou a dizer miúdos é 20 anos. É tratado como um produto de investimento ou como eu ouvia muitos alunos meus a tentar que eu lhes explicasse o que era o Forex. E eu quando fui confrontada pela primeira vez, para mim Forex é o mercado a prazo do cambial, mas para eles é um produto financeiro ligado ao mercado cambial, que quando nós vamos analisar, é basicamente um jogo de Ponzi. O que é um jogo de Ponzi? É uma Dona Branca como aquela que tivemos em Portugal.

Com uma estrutura piramidal.

Exatamente, com uma estrutura de pirâmide em que o último a sair perde o dinheiro todo.

Sim, e é importante dizer que quando um mercado, no sentido regulado do termo e legal do termo, não oferece resposta, as pessoas procuram-na onde ela existe.

Ora bem, exatamente.

E isso é importante pensá-lo em relação à Dona Branca, porque a Dona Branca, a banca não tinha capacidade, nem estava interessada em muitos daqueles investidores, e também não tinha resposta por uma coisa, porque um lado muito importante da clientela da Dona Branca eram pessoas que tinham, por exemplo, mulheres que tinham nos mercados, peixe, bancas, e tinham, por vezes, dificuldades de tesouraria, o que não quer dizer que não tinham dinheiro. E uma das coisas que é muito impressionante nas reportagens, quando começa a cair a Dona Branca, é ver mulheres que eram vendedoras, que eram comerciantes, que tinham atividades e que diziam: "Quando eu precisei de dinheiro, foi ela que me emprestou. Quando eu precisei de dinheiro para o meu filho, foi ela que me emprestou."

Não tinha essa capacidade para incorrer. Tinha capacidade, não estava a trabalhar esse lado, que era incorrer à necessidade de tesouraria do dia a dia. Eu estava a ouvir a Helena sobre estas coisas dos jovens. Isto pra mim é pra lá de chinês, quer dizer, nem sei se há qualquer coisa. Deve haver uma coisa. E eu olho para os hieróglifos do Egito e percebo melhor que aquilo. Mas, na verdade, temos que pensar que se tem de responder a esse tipo de procura.

Tem muito o início do nosso sistema financeiro. E, por isso, não só tem de se responder a essa procura. A literacia financeira é que protege mais os jovens deste tipo de conto do leigo do vigário. Nós tivemos a dona Branca, os americanos, foi o nosso Madoff. Isto acontece regularmente, não estamos protegidos e este Forex é uma dona Branca.

É um desses exemplos que há um estudo do Banco de Portugal que diz que os portugueses são muito conservadores quando se fala de poupança. Temos já conosco em estúdio o nosso próximo convidado, que foi ministro da Educação, Nuno Crato. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco.

Bom dia. É um prazer. Estar sempre com vocês é sempre um prazer.

Ainda vai. Que papel a escola pode ter nesta questão? Temos anunciado as aulas de literacia financeira e elas podem virar aqui um bocadinho o perfil do aforrador.

Esperemos que sim. Não sei se são propriamente aulas de literacia financeira, mas inserir a literacia financeira e inserir mudança de atitudes, conhecimentos, etc., na escola. Por exemplo, não quero ser muito técnico, nós estamos a ensinar o que é uma função linear e em seguida ensinamos o que é um crescimento geométrico ou exponencial. Não há razão nenhuma para não fazer a ligação entre o juro simples e o juro composto, que é uma coisa imediata, é um exemplo que sai. Nem sempre a escola faz. Calcular taxas de crescimento, por exemplo, é uma coisa que é relativamente fácil, necessita de dois ou três conhecimentos, depende de como forem calculadas, mas é uma coisa que muitas vezes a escola não faz. São exemplos, são coisas que deveriam ser inseridas no momento próprio. Além dos momentos próprios, na história, por exemplo, na filosofia, quando se discute o juro, o que o Tomás de Aquino pensava sobre isto? O que é a usura? Qual é a diferença entre a usura, a perspectiva cristã dele sobre o que era o empréstimo, a perspectiva judaica, que era um pouco diferente. Quer dizer, esse tipo de coisas, que são coisas importantes para o nosso dia a dia, podem ser referidas na escola. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que é uma ideia boa que a parte financeira esteja inserida nos diversos currículos que se estudam, nas diversas matérias que se estudam. Depois, há o conhecimento base, que é a grande batalha, julgo eu, porque o conhecimento base dos estudantes atualmente não é o melhor, não é o desejável. E isto é um ponto que quem tem acompanhado as coisas nos últimos anos insiste muito. Ontem estava a ouvir um discurso do antigo ministro do Peru, o Jaime Saavedra, que foi diretor do Banco Mundial para a Educação durante muitos anos. Ele estava a dizer: "Nós temos sempre que insistir que o ensino está numa crise grande". Ele estava a falar pra América Latina, mas nós também não estamos muito bem. Quer dizer, nós às vezes não temos consciência do estado em que está o ensino. Eu trouxe alguns números que não me canso de repetir, porque se não conhecermos a realidade, é muito difícil atuar sobre ela. Se nós acharmos que está tudo bem, e é muito fácil achar que está tudo bem, porque quem está aqui em Lisboa, no centro de Lisboa, contacta com o Liceu Camões, com o Pedro Nunes, com o Filipa.

Mesmo esses podem ter.

E mesmo esses notam problemas, mas enfim, não são problemas tão graves assim. Mas vamos um pouco pro lado, vamos pro resto do país e por isso é que são muito importantes as estatísticas. E nós temos mudanças nos últimos anos, sobretudo a partir de 2016. A partir de 2016, nós revertemos um progresso que tinha vindo a ser conseguido desde 2002, com diversas políticas, com diversos ministros, mas sempre na direção de melhor currículo, de mais exigência, de melhor avaliação, revertemos esse progresso. Só para vos dizer, por exemplo, no PISA, nós, em leitura, estávamos com uma média de 498, baixou pra 477. Isto são pontos que pouco querem dizer.

Os números mais recentes são de quando?

Os números mais recentes do PISA são de 22. Nós vamos ter este ano, este verão, no fim deste verão, em setembro, vamos ter os valores do PISA 2025. E isso é bom, porque vai nos permitir ver como é que as coisas evoluem. Mas estes números não dizem nada. Estávamos em 498, que foi o nosso melhor de sempre, estou a falar na leitura no PISA, 15 anos de escolaridade, 498. Baixamos 2022 pra 477. São 20 pontos. Aproximadamente 20 pontos. Ora, 20 pontos de distância significam, de acordo com as estimativas internacionais, praticamente um ano de escolaridade. Ou seja, os miúdos com 15 anos, em 2022, sabem mais ou menos o mesmo que os miúdos com 14. Um ano de escolaridade, é um ano de vida. Quer dizer, é muito, é muitíssimo. E se pensarmos que Singapura está dois anos à frente, nós pensamos, vemos bem, nós estávamos não no topo da Europa, mas estávamos bem situados. Em 2015, estávamos bem situados na Europa, não bem situados se nos formos comparar com Singapura.

O mais importante é a dinâmica, é a tendência, se estamos a subir ou a descer.

Exatamente. Ora, nós estivemos sempre a subir. E a partir de 2016, sempre a descer. Eu vou citar também uma coisa que está muito relacionada com isto. E ao mesmo tempo que isso acontece, a percentagem de baixo desempenho aumenta Isto talvez ainda seja mais preocupante. Por que se baixaram as expectativas? Porque se dizia: "Os programas são muito exigentes, a avaliação faz mal aos meninos, traumatiza os meninos, é preciso fazer as coisas de outra maneira". Por quê? Quais meninos? Os meninos mais pobres. A ideia é essa, sempre: vamos proteger os mais pobres. Vamos proteger os mais pobres, só que os mais pobres, em termos educativos, aumentaram 17% pra 23% na leitura. E na matemática, o baixo desempenho aumentou de 23,8% para 30%. Ou seja, nós temos neste momento, os miúdos de 15 anos, cerca de 30%, de acordo com o último inquérito, não sabem resolver questões básicas, tais como a diferença entre 5% de 80 e 10% de 100. Se eu vou ver literacia financeira, como é que se pode, se o miúdo não sabe este cálculo básico?

Isto ainda tem a ver com o impacto da pandemia na educação?

Tem um pouco a ver com o impacto da pandemia. Nós temos que somar aqui dois efeitos, julgo eu. O primeiro efeito é o efeito das políticas, porque as políticas contam. Às vezes as pessoas olham pra isto: "Ah, é uma fatalidade, nós somos portugueses, nós estudamos pouco, os pais ligam pouco à educação". Costumam-se dizer essas banalidades, que têm algum fundamento, mas a política conta. E a verdade é que nós passamos à frente da Finlândia em 2015. A Finlândia, que era considerada o grande país da Europa no que se refere à matemática do quarto ano de escolaridade. Por quê? Foram quatro anos a trabalhar muito a sério com aqueles miúdos, e os miúdos tiveram resultados fantásticos. Estamos a falar disso, deixe-me dizer também que em 2015 a percentagem de baixo desempenho em matemática do quarto ano de escolaridade era 18%. Foi a mais baixa de sempre, em 2015. 2023, 30%. Ou seja, praticamente um terço dos miúdos de 15 anos, assim como um terço dos miúdos de 10 anos, que são o quarto ano de escolaridade, têm grandes deficiências, não sabem fazer esse tipo de contas, têm dificuldade com contas básicas. Então, a literacia financeira precisa de um conhecimento de base que ajude a desenvolver essa literacia.

Esta degradação, por exemplo, do indicador de literacia global financeira entre 2015 e 2020, que aparentemente se há revertido em 2023, vamos ver agora nos novos resultados, que já está o inquérito a decorrer. Houve aqui uma degradação, o indicador global era de 67,2 e passou a 61,8. Acha que também está correlacionado com essa degradação do ensino? Podemos facilmente dizer isso?

Está a falar do indicador geral pra população toda?

Sim, global. Não, isto é com base em entrevistas. É o inquérito à literacia.

É possível que sim. Eu recuso-me um pouco a especular muito. É possível que sim, é natural que sim, porque essas coisas repercutem-se em tudo. Se se começa a dizer: "Os miúdos não precisam de estudar tanto, o que precisam é mais desenvolver competências, é mais de ter sentido crítico", como se pudesse ter sentido crítico sem saber nada. Os que têm esse sentido crítico sem saber nada são os fala barato. É melhor não desenvolver isso. É melhor desenvolver sentido crítico com base em argumentação. Quando se faz isso, é uma coisa que acaba por premiar toda a sociedade, mas eu não tenho dados para dizer como é que isso funciona.

E o que está a ser feito neste momento vai no bom sentido, na sua opinião?

Algumas coisas sim, algumas coisas não estão a ir com a velocidade e o rigor necessário. E há uma coisa que me preocupa muito também, que é a formação de professores. Preocupa-me imenso a formação de professores, porque nós também em 2016 terminamos, o Parlamento terminou, a maioria na altura, 2016, do Parlamento terminou com a avaliação do quarto ano de escolaridade, com a avaliação do sexto ano de escolaridade, o que em minha opinião foi gravíssimo, terminar com isto.

Acabaram com a avaliação em fim de ciclo.

Exatamente, acabaram com a avaliação em fins de ciclo, inventaram uma coisa a meio, que é uma coisa absolutamente ridícula. O primeiro-ministro veio dizer pro Parlamento que assim é que é, porque assim permite detetar as dificuldades a meio. É mais ou menos o mesmo que um médico não fazer exames finais de curso, mas fazer a meio. É evidente que o meio, no fim é que é. Portanto, isso foi um erro gravíssimo e que se repercutiu, porque a avaliação repercute-se em tudo. A partir do momento em que nós não somos avaliados, por exemplo, se vocês não olharem pras audiências, naturalmente, fazem o seu melhor, mas não sabem bem o que estão a fazer. Se começarem a olhar pras audiências, começam a dizer: "Ah, não, isto se calhar não está a interessar tanto às pessoas o que nós estamos aqui a falar e vamos repensar nisso, vamos fazer inquéritos." É a mesma coisa com os jovens, com toda a gente. Se a pessoa não é avaliada, não funciona. E essa falta de avaliação, julgo eu, foi gravíssima. Mas depois, outra coisa, que foi o exame pra professores. Havia uma chamada prova de entrada na profissão para professores, que praticamente todos os países têm. Nós não temos, mas outros países têm. A França tem, os Estados Unidos têm, em diversos estados. A Espanha tem, há provas de avaliação de professores, provas de entrada. As provas de entrada desaparecem. A situação agora está ainda mais grave por uma coisa que está a passar despercebida completamente aos olhos das pessoas, mas que é gravíssima, que é o seguinte: em 2014 foram criados os chamados TESP. TESP são cursos de curta duração, no fim do profissional, em que os miúdos, depois de fazerem, miúdos, quer dizer, já 18 anos, adultos com 18 anos, fazem o profissional e fazem, por exemplo, eletricista, e não querem propriamente ir pra universidade. Também podem ir pra universidade, fazendo os exames necessários, mas quem quiser ser chefe eletricista Mestre eletricista, portanto, dirigir uma oficina que precisar de mais conhecimentos, pode tirar um curso num politécnico de um ano e meio mais meio ano de estágio, que lhe dá um grau intermédio. Existem em muitos países, em França há uns que se chamam Brevet, nos Estados Unidos chama-se Community College, é o Associate Degree. Muitos países têm isso. Inglaterra tem isso há imenso tempo.

É uma habilitação intermédia.

É uma habilitação intermédia.

Qualificação.

Portanto, é uma pós-graduação no sentido pós-secundário, mas não dá um grau universitário, que é uma coisa utilíssima.

É mal comparado àquilo que existia há algumas décadas dos chamados engenheiros técnicos.

Eu julgo que é mal comparado pelo seguinte, Helena, eu percebo onde é que ele está a chegar, porque é menos do que os engenheiros técnicos.

É menos.

É menos do que os engenheiros técnicos. É o intermédio entre o mestre de obras e o engenheiro técnico.

Sim.

Uma coisa intermédia, que muitos países têm e que nós temos, e felizmente que temos, e felizmente que o governo não acabou com isso, os governos a partir de 2016 não acabaram com isso. Só que transformaram numa coisa perniciosa, que é transformar numa maneira de entrar na universidade sem fazer exames. Ou seja, qual é a ideia destes cursos? A ideia é de o miúdo faz um profissional porque gosta, porque quer, por qual razão que seja, faz um profissional de eletricista.

Depois faz um...

E depois faz um técnico de eletricista superior.

E a seguir entra na faculdade.

Mas isto foi transformado no seguinte: o miúdo faz o que quer que seja, faz auxiliar de uma coisa qualquer. Depois, sem exames, entra no politécnico e sem exames entra no politécnico, entra num curso superior. E neste momento, o que se está a passar é que há muitas pessoas, não estou a dizer que funcionem todas mal, algumas funcionarão muito bem, mas há muitas pessoas que, para evitar os exames de Matemática e de Português de secundário, mas com a ideia de entrar para a universidade.

Fazem este percurso.

Fazem este percurso. E portanto, muitos deles, com as melhores das intenções e muitos deles com qualidade, mas muitos deles sem qualidade, sem fazer um exame de Matemática, sem fazer um exame de Português, entram. Depois o que acontece? Depois vão para as escolas superiores de educação. As escolas superiores de educação têm o incentivo ao sucesso, ou seja, que passem as pessoas. As escolas privadas têm outro incentivo, é que ter alunos, porque se não tiverem alunos, se forem muito rigorosas, deixam de ter alunos. Portanto, os incentivos estão todos ao contrário aqui. E com os incentivos todos ao contrário, com a grande necessidade de professores, isto é um problema para o futuro, porque os professores que entrarem no sistema nestes próximos 10 anos vão se manter no sistema durante os próximos 40 ou 50.

Mas é muito representativas essas pessoas que fazem esse percurso nas escolas superiores de educação?

É bastante representativo nas escolas superiores de educação.

Pode haver dois ou três casos, não é?

Não, não são dois ou três casos. Em alguns casos são maiorias de turmas. E o que acontece é que os professores das escolas superiores de educação, com a melhor das boas vontades, tentam ajudá-los, mas os senhores têm dificuldades em escrever, os senhores não têm ortografia, a ortografia deles é péssima.

Ou em poucos professores, vamos ter professores menos qualificados.

Eu sei que houve aí um grande escândalo quando este governo do Luís Montenegro, o anterior, porque são os dois em continuidade, tomou a decisão, por causa da falta de professores, de permitir que licenciados em Engenharia fossem lecionar.

Os professores ficaram furiosos.

Os professores ficaram furiosos. Mas do ponto de vista dos alunos, isto eu estou a falar dos mais crescidos, isto de maneira nenhuma chega aos alunos do básico e mesmo do quinto e do sexto ano, porque aí é preciso saber ensinar a sério. Mas para os alunos que vão do sétimo ao 12º ano, não é raro que um destes engenheiros acabe por ser um professor com mais competência do que muitas vezes pessoas que fizeram os percursos das escolas superiores de educação.

Certo, certíssimo. Para o ouvinte entender, temos que explicar que há dois tipos de caminho de formação de professores. Professores até ao segundo ciclo são educados nas escolas superiores de educação, são treinados nas escolas superiores de educação. Professores do terceiro ciclo e secundário são treinados desta maneira que a Helena está a dizer, ou seja, fazem um curso, primeiro ciclo de Bolonha, os três anos em Engenharia, no que seja, e depois, em seguida, escolhem via ensino, têm o mestrado em via ensino. Mas há aqui também uma coisa perversa.

Desculpe interromper. O que foi permitido agora é que pessoas que tinham feito não a chamada via ensino na faculdade.

Exatamente.

Mas a sua formação, se tornassem professores.

Sem terem feito este mestrado nas escolas superiores.

Eu sei que vai querer dizer alguma coisa a seguir, mas eu não gostava que saísse daqui sem falar sobre uma proposta que está em cima da mesa, que é algo que já tem muitos anos e que já foi muito discutido em Portugal, aliás, penso que desde a década de 60, ficando em discussão, que é o passarmos para aquele modelo do primeiro ao sexto ano de escolaridade com professor único e depois com alguns outros professores a dar apoio. Portanto, basicamente, os meninos, para simplificar, do primeiro ao sexto ano têm um professor, uma professora. E depois a fase de muitos professores, muitas salas, começaria no sétimo unificado. E eu estou a perguntar isto e queria relacioná-lo com o tema de hoje, porque eu fui professora de Português, mas para os crescidos, tinha perfeita consciência que não sabia ensinar ninguém a ler e a escrever.

Eu também tenho perfeita consciência que não sei ensinar ninguém matemática elementar. E que se eu fosse ensinar matemática elementar neste momento, tinha que voltar atrás uma série de coisas pra mim são automáticas, que eu já nem sei lhe explicar.

Neste lado, esta mudança pode ou não contribuir.

Helena, esse tema é importantíssimo. Posso voltar atrás 30 segundos só pra terminar esta ideia? Os que estão a ensinar os ciclos superiores a isso, a partir do sétimo ano pra frente, têm um sistema de formação e o governo fez, e muito bem, acho eu, permitir a essas pessoas que tenham uma licenciatura em engenharia, que com pouco treino e com acompanhamento, fossem ensinar pro secundário e pro terceiro ciclo. Muito bem, acho que foi uma medida ótima. Também permite, em relação a pessoas queiram ensinar no primeiro e segundo ciclo, uma coisa parecida, só que the devil is in details. Eu, por exemplo, eu já passei do limite de idade e o Salazar não me deixa trabalhar, já passei do limite de idade. Não é esse caso, mas uma pessoa de 50 anos, ou de 40, que tenha sido engenheira toda a sua vida, ou que tenha sido professor de português, como a Helena, e queira ir ensinar o primeiro ciclo. Não dá. Tem que fazer um mestrado em primeiro ciclo, isto é o que a legislação diz. Tem que fazer um mestrado em ensino de primeiro ciclo. Só que aqui estão os tais pormenores. Os pré-requisitos para entrar nesse mestrado são tais, que eu obriga a fazer três anos de educação básica, ou seja, obriga a fazer outra licenciatura. Teoricamente, a pessoa que sabe ensinar português pode ir ensinar primeiro e segundo ciclo, com algum treino básico, que é importantíssimo. Eu também não saberia ensinar matemática, a Helena não saberia ensinar português pros alunos do primeiro e segundo, como é evidente, precisamos desse treino. Mas não precisamos, se calhar, de três anos de uma licenciatura em que não se ensina a ensinar, mas apenas se aprende Piaget e essas coisas. Voltando ao assunto que a Helena está a dizer, que é muito importante. Estamos a falar da unificação do primeiro e segundo ciclo.

Para a literacia é fundamental esses seis primeiros anos.

São fundamentais esses primeiros anos. Ora, para os seis primeiros anos, qual é o meu receio? Eu acho que tudo está a caminhar, e a Europa toda mais ou menos, pra esta ideia de que um primeiro ciclo só até o quarto ano não é o melhor, é melhor prolongar pro quinto ou sexto. Alguns países prolongam pro quinto, outros pro sexto. Em Portugal, está se a generalizar essa ideia que se faz uma unificação e que se fazem seis anos de primeiro ciclo, seis anos de middle e high school, de escola média. E o primeiro ciclo, naturalmente, vão juntar o primeiro e o segundo. Ora, no primeiro, atualmente existe o chamado professor titular, que acompanha as crianças durante a maior parte do seu tempo. Já não é o mestre-escola dos tempos de Júlio Dinis, porque agora existe o professor de música, o professor de inglês, existe coadjuvação com o professor de matemática que vem do secundário. Existe a hora do ballet, onde eles tenham a sorte de ter. Existem outros professores, mas o primeiro ciclo é essencialmente professor titular, o segundo ciclo são meia dúzia de professores, e a ideia é unificar estes dois. Não me parece má ideia. Agora, há um problema grande.

Qual é?

É que habitualmente, sempre que se fazem estas coisas, dilui-se a qualidade. Nós assistimos, quando a escolaridade obrigatória foi aumentada até o nono ano, uma diminuição da qualidade. E uma coisa muito interessante foi o Conselho de Ministros que decidiu o aumento da escolaridade obrigatória até o 12º ano. Houve vários ministros que disseram pra mim, na altura: "Sr. Ministro, eu quero saber como é que vai garantir que a qualidade não se degrada, ou seja, que os alunos do 12º ano vão sair".

Há muitas pessoas que dizem que isso não foi conseguido.

Eu acho que isso foi conseguido. Agora não está a ser conseguido, mas na altura foi. Agora não está.

Como? O que é que mudou?

Fizemos várias coisas. Primeiro, introduzimos vias profissionalizantes, que são indispensáveis pra os alunos que têm mais dificuldades.

Ainda existem?

Existe só uma, isso aí é outra discussão técnica.

Poxa, então se calhar pra outro tema.

Para separar.

Se transformou basicamente. A discussão tornou-se num caos, numa manta de retalhos. Por que não simplificam?

Pra não irmos discutir tudo ao mesmo tempo. Profissional, é importante. Foi importante pra que vários jovens conseguissem terminar a escolaridade obrigatória através de uma via profissionalizante, tão digna como as outras. Isso é muito importante. Segundo, introduziu-se, além das metas curriculares e dos exames que existiam e que os critérios não foram baixados, introduziram-se possibilidades às escolas de dar apoios específicos a alunos ou grupo de alunos. E introduziram-se incentivos às escolas para fazer com que as escolas sentissem a necessidade de melhorar. Incentivos no sentido de créditos às escolas, créditos reais, em termos de horas de lecionação. E, ao mesmo tempo, existia uma avaliação. Como é que se consegue que as coisas não piorem? Consegue-se com avaliação e os exames do nono ano com critérios exigentes, com metas curriculares exigentes e com liberdade às escolas para conseguirem acompanhar os com mais dificuldades.

Os jovens estão hoje melhor ou pior preparados para este exercício de cidadania, que no fundo é o nosso tema, de escolhas na gestão financeira de suas vidas.

Certo.

E isso é que nós não conseguimos perceber. Com tantas alterações, não se percebe muitas vezes qual é que é o objetivo Perde-se o objetivo. O objetivo é sempre a qualificação e no quadro atual é que as literacias diversas não são só importantes em si. Elas tornaram-se cada vez mais importantes face à complexidade da sociedade. Por exemplo, a literacia financeira é hoje muito mais complexa, a importância é maior do que era, até porque nós temos influencers financeiros, que as pessoas têm de ser capazes de distinguir o que é verdade do que é mentira. E temos a literacia digital ligada com esta literacia financeira, em que as pessoas têm a obrigação de distinguir o que é verdade do que é mentira, muito mais do que no passado. E a educação parece ter entrado-

Não pode espartilhar-se entre todas essas literacias, é o que a Helena quer dizer, não é?

Exatamente.

Eu estou completamente de acordo, por isso é que eu comecei a dizer logo de início que havia uma série de conhecimentos de base sobre juros, sobre taxas de crescimento, etc., que poderiam ser integrados nas diversas disciplinas.

Mas temos professores para isso. Por exemplo, uma pessoa de filosofia é capaz de fazer resumos financeiros?

Tem que ser.

Este estudo do relatório do Banco de Portugal diz que somos todos pouco literatos na matéria.

Somos todos pouco literatos, mas o que é o seguinte: é preciso metas curriculares claras. Nesse aspeto, as coisas estão como estavam a partir de 2016.

Mas a decada da cidadania não reforçou este pilar designadamente?

Sim, reforçou e é bom. Isso aí é bom.

Continuasse uma opção?

Isso aí é bom. O que eu estou a dizer é: as diversas coisas devem estar integradas no currículo geral. Ou seja, no currículo geral não deve haver uma coisa que é literacia digital, outra coisa que é literacia financeira. Devem ser coisas que são incorporadas nos conhecimentos básicos, na matemática, na filosofia. Eu não sei se há professores, eu tendo a acreditar que sim, que há professores que sejam capazes, pelo menos, de discutir a ideia da usura, a visão católica do problema na época medieval, quer dizer, esse tipo de coisas, julgo que sim. O que é importante é que isto esteja claro nas metas curriculares, nos programas. Se isso estiver claro nos programas e os manuais escolares, esse aspeto não lhe sei dizer. O que eu sei é que os programas foram muito abastardados a partir de 2018. Isso eu sei dizer-lhe. As metas acabaram, tudo baixou.

Colocou em cima dos professores uma data de papéis que têm de preencher.

Sim, e não colocou outras coisas que devia colocar.

Exato. E esqueceu-se do resto, que estava ali pra educar.

Mas para responder à sua pergunta, é muito difícil saber se evoluímos, se não evoluímos. Infelizmente, mas felizmente, a única coisa que temos que nos permite saber se evoluímos ou não evoluímos, são os inquéritos internacionais. É o PISA, é o TIMSS, é o PIRLS, porque esses inquéritos são feitos de tal maneira que têm as chamadas perguntas âncora, que são perguntas escondidas que se repetem de ano pra ano, e que têm uma série de outras técnicas, que permite manter a validade das avaliações. Ou seja, nós hoje sabemos, podemos olhar pros miúdos de 15 anos em Portugal em 2015 e saber como é que eles se comparam com os miúdos em matemática em 2000. Sabemos, porque as provas são muito constantes, são muito adaptadas, é o melhor que existe no mundo, são este tipo de provas. E, portanto, isso podemos, e isso não nos dá bom sinal. Dá-nos o sinal que até 2015 fomos sempre a subir e a partir de 2016 começamos sempre a baixar, sempre, em todas as avaliações. Por quê? Várias coisas, é o digital, são os telemóveis, é a sociedade, é tudo. E são as políticas educativas, porque as políticas educativas mudaram no sentido de uma menor exigência e uma menor avaliação. E menor acompanhamento cognitivo dos alunos. Repare-se, quando hoje falamos em acompanhamento dos alunos, falamos no espectro autista, falamos de uma série de coisas, inclusão. São coisas, algumas delas muito importantes, outras não tanto, mas são coisas importantes. Mas e o acompanhamento cognitivo?

A aprendizagem efetiva.

A aprendizagem. É que é muito fácil motivar um aluno pra matemática dizendo: "Tu és bom", pronto, podes sair embora. Não, vamos lá ver. O que é que não sabes? E vamos ajudar-te. Quer dizer, nós temos a ideia, a educação há muitas vezes a ideia de que basta o entusiasmo pra aprender, quando às vezes é o contrário, é o aprender que leva o entusiasmo. E nós temos isto muito invertido na nossa educação.

Nuno Crato, deixe-me trazer aqui uma outra convidada agora.

Por favor.

A Elisabete Luxa, que é presidente da Euronext de Lisboa, está ao telefone. Bom dia, bem-vinda. Obrigada também por estar neste Contracorrente em que partimos do estudo do Banco de Portugal sobre literacia financeira. As conclusões deixam-na surpreendida?

Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um gosto participar. De alguma maneira, sim, e noutros aspectos, não. Foi interessante verificar que as competências básicas estão a ser relativamente bem difundidas e bem absorvidas pelos alunos e, portanto, que não há uma diferença tão grande relativamente a outros países, designadamente, nos alunos, sobretudo mais jovens. Mas quando começamos a falar de competências mais avançadas, designadamente aquelas que já têm a ver com investimento, com investimentos financeiros e de outra natureza, que são aqueles que nós também acompanhamos mais de perto, verificamos que há, de facto, um diferencial muito mais elevado, que é preciso colmatar, porque não basta aprender a importância da poupança, que obviamente é muito relevante, e gerir um orçamento, e todos esses conceitos que são difundidos de um modo mais básico, mas depois Perceber que a forma como se aplicam essas poupanças, como se investe a poupança, pode ter um impacto enorme na vida financeira de um cidadão, ao longo de muitos anos. E é essa capacidade, em que Portugal ainda está muito aquém, porque de facto esse tipo de aprendizagens, primeiro esteve fora dos currículos, quer do ensino secundário, quer do ensino universitário. E depois também tem havido, embora existam algumas iniciativas muito relevantes, como o caso do Plano Nacional de Literacia Financeira, mas há muito mais a fazer pelos jovens que estão, por exemplo, a entrar na idade ativa, na atividade profissional, começam a receber o seu salário, o seu rendimento, a fazer poupança. Alguns deles muito interessados, muitas vezes por estes temas. Eu observo muito isso, muito interessados cada vez mais por estes temas do investimento e como investir melhor e como tomar conta da sua vida financeira, mas depois não têm os conhecimentos básicos para perceber. Eu às vezes pergunto: "Então qual é a diferença entre uma ação e uma obrigação?" E um conceito tão simples como este, muitos jovens não me sabem efetivamente responder.

É a Helena Garrido que fala aqui, Isabel. Olá.

Olá, Helena, bom dia.

Muitas vezes não sabem sequer o que são ações, quanto mais fazer a diferença entre ações e obrigações. Em relação ao plano de literacia financeira, identifica progressos, porque se é verdade que houve aqui um progresso entre a terceira e a quarta avaliação, digamos assim, são progressos muito lentos. Será eficaz este plano? Alguém já refletiu sobre isso? Como é que se pode autoavaliar?

Enfim, nós não fazemos parte.

Pois eu sei, é os reguladores, não é?

Exatamente, isto é uma iniciativa dos reguladores. Eu penso que um dos grandes progressos que este trabalho dos reguladores conseguiu, foi efetivamente apoiar, motivar e contribuir para que o governo tivesse introduzido o tema da literacia financeira no ensino secundário. Esse, para mim, foi um grande progresso, porque de facto coloca todos os jovens em pé de igualdade. Permite uma formação mais abrangente e numa idade onde ela começa a ser efetivamente cada vez mais relevante. Eu acho que também se devia estender aos alunos universitários e ser um programa, digamos assim, progressivo em termos da complexidade.

A OCDE até recomenda que comece na mais tenra idade.

Exatamente. Mas tem que se ir adaptando os conteúdos à idade dos jovens e dos adultos. E é essa trajetória onde ainda tem que ser feito mais trabalho. Portanto, introduziu-se alguma coisa nos alunos mais jovens em conceitos mais básicos, mas estamos ainda no início do programa, portanto temos que dar tempo para que ele também faça o seu caminho e amadureça. É que depois vai ser preciso ir aprofundando e fazendo toda a trajetória, incluindo também os alunos universitários, porque os alunos universitários são aqueles que, porventura, até estão mais perto de entrarem na vida ativa e depois terem que começar a tomar decisões de poupança e de investimento. E eu aí vejo ainda uma grande lacuna, porque esses alunos não apanharam conteúdos de literacia financeira no ensino secundário e como a maior parte das universidades não estão abrangidas, também não apanham esses conteúdos no ensino universitário e depois chegam, de facto, à vida ativa com lacunas significativas. E portanto, aí há efetivamente um trabalho adicional a fazer. Penso que outro tema muito relevante em que este plano de literacia financeira tem contribuído, é também para a formação dos docentes. Não é necessário só levar conteúdos para os alunos, mas é preciso ter uma quantidade de docentes formados para terem, de facto, também as capacidades de fazer este tipo de formação e esse é um contributo muito significativo.

Isabel, eu estou muito obrigada. Obrigada, Isabel, bom dia.

Obrigada eu, foi um gosto.

Bom dia.

Eu acho que há aqui uma questão que é, de facto, nós parece que estamos a falar, eles não distinguem a ação da obrigação, não sei o quê. Quer dizer, há um problema básico. Eles foram e têm sido educados a não prestar a menor atenção a tudo o que tem a ver com este lado do cálculo, e não estou a falar apenas de matemática. Estes jovens agora são a geração que vai ter taxas de substituição na Segurança Social de 40%. Eles dizem com a maior naturalidade, e já não tão jovens, mas nós ouvimos pessoas de 40 anos, dizem com a maior tranquilidade: "Eu não vou ter pensão". Quer dizer, é preciso ter sido completamente deseducado daquilo que é a materialidade da vida. Eu sei que, sobretudo os homens, até aos 40 anos acham que são imortais e que não vão adecer. Mas é preciso ter havido uma completa deseducação

Daquilo que são os aspectos materiais para que alguns mais velhos digam, com ar de quem está a comer pipocas e ver um filme: "Não vou ter pensão." Mas como não vais ter pensão?

Eu acho que a Helena está a falar de um tema muito interessante que é o seguinte: nós às vezes pensamos que educação financeira é poupar.

Sim, pois, exatamente.

Quer dizer, educação financeira é poupar, claro, mas aquela ideia do poupadinhos e pobrezinhos muito saloienta não faz sentido nenhum.

Do ponto de vista económico é conseguir, através da literacia financeira, fazer as melhores escolhas entre poupança e consumo.

Entre poupança e consumo. Mas não é só isso. Acho que há aqui outra coisa que falta, e que faz parte da literacia financeira, que é investir no futuro, seja através de empreendedorismo, seja através não propriamente de uma poupança, mas um risco num certo tipo de investimento, porque nós não estamos só a redistribuir riqueza. É que quando olhamos pra isto, parece que estamos a falar num jogo soma nula, como dizem os matemáticos, que é: sai daqui, tem que entrar dali. Não, nós queremos educar os nossos jovens pra criação de riqueza. E desse ponto de vista, eu acho que a literacia financeira nas escolas também está preocupada e isso é bom. Deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e que agora a última entrevistada falou do Plano Nacional de Literacia Financeira, mas há boas notícias. E há um concurso chamado Concurso Todos Contam.

Sim, o Nuno vai ser o presidente do júri.

Não vou ser, já fui.

Ai, já foi.

Já fui. Foi ontem a entrega de prêmios.

Foi ontem a entrega de prêmios. Exatamente.

Foi muito recompensador pra nós, porque nós vimos escolas com planos muito interessantes, que outras escolas também deviam ver, em que as escolas têm vários projetos, têm sistemas de educação dos jovens, com coisas de literacia financeira ao longo de um ano. E atribuem os prêmios. Se vocês me derem 30 segundos, eu vou dizer os nomes das escolas premiadas, porque acho que devíamos dar-lhes parabéns. O Agrupamento de Escolas Rainha S. Isabel de Souzelas, o Agrupamento de Escolas de Condeixá Nova, o Agrupamento General Serpa Pinto, na zona de Viseu. O terceiro ciclo foi a Escola Básica de Pegões, aqui em Setúbal, Escola Secundária Manuel Laranjeiro, em Aveiro, e o Prêmio de Continuidade, Agrupamento de Escolas do Cadaval. E subiram ao palco ontem os representantes, os professores representantes destas escolas, que explicaram muito brevemente, porque aquilo não há muito tempo pra isso.

É um pitch.

Mas foi bom, porque estava o governador do Banco de Portugal, estava o ministro da Educação, estava o presidente do Conselho de Supervisão, quer dizer, estavam muitas pessoas ligadas à área financeira e foi uma coisa muito entusiasmante. Portanto, os meus parabéns às escolas que o fizeram.

E o que eles fizeram?

Vai depender. No primeiro ciclo, fizeram coisas pequeninas, como quase que jogos do Monopólio, coisas desse tipo, do dinheiro, que é outro drama que existe no primeiro ciclo. Eu acho que a maioria das pessoas não deu conta disso. Os pais já devem ter dado, mas quem já não é pai, essas idades, não. É que há um adversário enorme da literacia numérica das crianças que nós não tivemos. É que agora não há moedas. Não sei se vocês estão conscientes do que isso é. Aquele ensino que nós fazíamos com os miúdos antigamente, que é: "Então vá, dá lá os cinco euros ao padeiro e qual é o troco? Se ele foi não sei o quê."

O troco?

O troco, era uma coisa do dia a dia.

Posso ficar com o troco.

Posso ficar com o troco, exatamente.

Exato. Eu tive uma aluna que disse que não gostava.

A demasia.

A demasia. Isso é onde? Onde é que é a demasia? No Norte é?

Não sei. Na zona saloia, pelo menos, aqui no Oeste.

Tive uma aluna que disse que odiava fazer contas, eu dou jornalismo econômico, mas trabalhava numa loja. "Então, mas como é que fazes os trocos?" "A máquina faz."

Tal como as contas, não é preciso fazer contas de cabeça porque a máquina também faz. É outra dificuldade.

Isso é um obstáculo à dimensão do sentido de número.

Ou seja, o dinheiro ficou menos concreto.

O dinheiro ficou menos concreto.

Mas ia dar exemplos de outros projetos.

Primeiro ciclo, que são exemplos desse tipo. Outros projetos é inquéritos em supermercados, ver os preços, tentar ver cabazes de compras, o que aquilo significa, tentar separar o supérfluo do necessário, conceitos que os miúdos não têm. Por exemplo, houve um miúdo que foi lá contado isso, um miúdo que chegou à escola e disse assim: "Eu hoje acompanhei a minha mãe, eram tudo coisas supérfluas." O que nos fartámos todos de rir. Mas quer dizer, é uma palavra cara pra um miúdo, não sei que idade tinha, julgo que devia estar pelos 10 anos, é uma palavra cara, mas é um conceito novo pro miúdo, porque a ideia do supérfluo e do necessário faz parte da educação dos jovens. Não sei se é verdade que a pessoa fez compras supérfluas, naturalmente, é exagero do miúdo. Se calhar, pra ele, o que ele queria era mais pastinhas e elásticos, isso é que era necessário. Não sei. Mas projetos deste tipo, de ir às escolas, projetos de entrevistar pessoas. Outra coisa muito importante, levar pessoas de bancos e pessoas da área de investimento às escolas, porque quando aparece numa escola uma pessoa da área, os miúdos levam mais a sério do que o professor.

Isso é verdade.

A primeira vez. A segunda, se calhar, já não levam. Mas uma pessoa de fora, às vezes, tem um peso que o professor e um peso da novidade que o professor não tem. Foi uma coisa que, por exemplo, se fazia muito com a ciência e que foi muito importante no desenvolvimento da curiosidade científica de muitos miúdos, foi irem cientistas às escolas. Foi uma coisa organizada no tempo do Mariano Gago, foi muito organizado. Tempos posteriores, outros ministros também tentaram e fizeram a mesma coisa, tinham programas nesse sentido. Isso foi uma iniciativa que mudou Mudou o futuro de muitos miúdos.

Aliás, uma das coisas que eu acho, eu sei que não será fácil, nunca se faziam, não sei se hoje se fazem ou não, mas acho que é difícil, visitas de estudo a instituições bancárias. Ou seja, eles poderem ver o que é um balcão. Eu recordo, não tem comparação e o público era outro, mas o atual ministro da Administração Interna organizou, e isso contribuiu imenso para a sua popularidade, umas visitas às reservas de ouro do Banco de Portugal. Claro, não era para alunos, mas foram feitas, se não estou em erro, duas.

O atual ministro?

O atual ministro Luís Neves.

E ele é que organizou? O Banco de Portugal organiza as visitas.

Sim, o Banco de Portugal organizou, mas ele teve um papel importante nessa questão, porque havia também questões relacionadas com segurança, que se deverá calcular. Mas muito mal comparado, esta questão dos miúdos poderem ver o que é um banco, como é que funciona.

Ao Museu do Dinheiro.

Sim, também é importante.

Na baixa. Os miúdos vão ao Museu do Dinheiro.

Os miúdos vão ao Museu do Dinheiro e podem fazer uma moeda com a cara deles, uma nota. Mas este lado de ver o que se faz num banco, o que acontece ao dinheiro. O dinheiro das contas não está ali todo guardadinho.

Não é mãe, vai buscar o dinheiro à parede. Não tens dinheiro, vai buscar à parede.

Este lado eu acho também que tem de haver uma maior abertura das instituições bancárias à sociedade nesse sentido. Aliás, já falámos até disso aqui esta manhã, em propósito de outra coisa, que é como a existência da própria dependência bancária pode ser importante para a vida de uma vila, de uma cidade. Há aqui este lado que eu acho que aí as instituições bancárias são muito mais fechadas, acham que nós devemos saber imensas coisas, mas na verdade eles são muito fechados nesse sentido.

Ou às vezes são os professores que também não têm a ideia de ir lá. Portanto, aqui precisa haver alguma iniciativa. Outro projeto, já que estava a falar nisso, Helena, que eu achei muito interessante, é um projeto sobre os cuidados a ter com as criptomoedas, com os cartões de crédito, com tudo isso. É um projeto que ensina os miúdos e os miúdos discutem com os pais, porque é muito importante trazer os pais também para este tipo de conversa. Quer dizer, as pessoas nem imaginam onde é que estão os perigos, e quando não se imagina onde é que estão os perigos, as pessoas tomam atitudes ou muito perigosas ou demasiado cautelosas. Eu julgo, não sei, mas há uns anos eu tinha colegas que não tinham cartão de crédito porque achavam que isso era perigoso. Estou a falar de professores universitários. Eu tenho cartões de crédito desde que pude.

Agora temos novos fenómenos como os influenciadores, os influencers, que têm uma enorme capacidade de intervenção na vida e na forma como as crianças e os jovens olham para estas realidades. E aí como é que se intervém? Alguns deles podem ser, e como é que se distinguem aqueles que têm...?

Podiam ajudar a fazer algumas atividades nas escolas.

Um dos desafios que as autoridades de supervisão têm agora, não sei se percebi bem o discurso do governador, é criar algum tipo de validação para esses influenciadores, para não ser tudo igual, estabelecer algum tipo de validação institucional para esses influenciadores, o que podia ser uma boa ideia, terem uma chancela do regulador.

É porque quando se consegue a mensagem adequada, os miúdos são muito eficazes. Eu recordo que houve, por exemplo-

Os resíduos é o grande exemplo.

Os resíduos é o exemplo. Como eles passaram a martirizar as famílias com o papel, o plástico, a embalagem, o tal.

Exato.

Neste sentido, eu acho que através deles, porventura, se conseguirá mais. Agora, creio que em Portugal se tem desinvestido, não é apenas em matéria daquilo que está no currículo educativo, é na própria forma como se fala das questões materiais aos jovens. Eles chegam ao estado adulto e mesmo já depois adultos.

Infantilizados.

Em primeiro lugar, porque há sempre a ideia de que não vale a pena tratar desses assuntos e depois acabam por chegar de uma forma muito incauta.

Muito infantilizados.

Eu fico aterrorizada quando os ouço dizer que não vão ter pensão, é uma coisa que olham com uma cara de quem não está cá.

Com fatalidade. Se for como, dado esse acondicionamento, eu preciso de pensar já como é que vou construir o meu futuro, seria bom. Isso aí seria bom, porque de facto muitos deles não. Nós somos a última geração.

E quando dizem que vão ganhar o salário mínimo. Têm mais razão quando dizem isso. Porque também temos que lidar com isso. Dar literacia financeira a quem não tem expectativa nenhuma ou de ter casa, ou de conseguir ter uma casa e sair de casa dos pais, ou ter um vencimento de sobrevivência. Fazer uma negociação melhor do seu salário. A literacia financeira também contribui para perceberem melhor o seu valor e fazerem uma melhor negociação.

E divulgar nas escolas estes resultados, que o Banco de Portugal também tem publicado artigos, de que aprender tem valor, ou seja, de que se eu aprender, consigo ganhar mais. As pessoas dizem: "Eu vou para o balcão do supermercado, ganho o mesmo que um professor". Não é verdade É verdade. E, sobretudo, se for professor, se estudar, pode progredir. Do balcão de um supermercado não é tão fácil progredir. São outros tipos de empregos. E isso é algo que os miúdos não têm noção, às vezes.

Na desvalorização da educação formal é preciso ter algum cuidado, porque simultaneamente nós estamos, no caso das universidades, a ser muito desafiadas por um tipo de formação que aposta mais nas competências operacionais, que é o que a escola tradicional tem desvalorizado, como a Helena refere. Que era um papel das famílias que deixou de ser desempenhado por elas e que acabou por não ser substituído por ninguém. Porque a participação das crianças na vida financeira da família era uma forma também de elas aprenderem a literacia financeira.

Posso entrar? Eu sou pai de uma criança de 15 anos.

E de um de 10 que faz os 11.

Exato. Obrigado.

Parabéns.

Parabéns.

Há um aspecto: na turma do meu filho, todos têm conta bancária e todos fazem gestão da conta bancária, porque todos têm cartão Revolut, passe a publicidade. Isto é algo que nunca aconteceu. Isto não é também um desafio para os miúdos? Não há um novo mundo que se abre na cabeça deles quando eles passam a ter a gestão do seu dinheiro no telemóvel? Se calhar eles não são tão iletrados quanto isso.

Estão mais expostos. O estudo do Banco de Portugal diz exatamente isso. Esse e o relatório de literacia financeira, que os miúdos começam desde cedo a ter conta bancária e cartão de crédito, fazem pagamentos, então nos sistemas de pagamentos são ótimos, fazem pagamentos com os telemóveis.

E quando não têm cartão de crédito, têm o cartão da escola. Já não levam dinheiro pra escola, o dinheiro não é físico.

Eu diria que isso os expõe mais à fraude, ou seja, torna mais exigente e mais urgente a literacia financeira.

Helena, só para discutir este último assunto das competências. Eu sou grande partidário da escola do ponto de vista do conhecimento de base, da matemática, da história, da geometria, da geografia, da filosofia. Porque eu julgo que as competências de aplicação no mundo real, depois, são coisas que rapidamente se adquirem com algum toque. Ou seja, por exemplo, eu estava a dar logo de início a ideia de que quando estamos na matemática a tratar de crescimento linear e crescimento exponencial, pode e deve-se imediatamente falar do juro simples e juro composto. É uma pequena alteração.

São dois dos conceitos que os portugueses menos dominam.

Menos dominam. Ou o juro real e o juro nominal, por causa da inflação, que são outra coisa que as pessoas não pensam. Dizem: "Eu tenho 2,6". Está bem, a inflação foi 2,7. "Mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra?" A matemática é relativamente fácil a quem domine este instrumento matemático passá-lo pra fase de ver o juro simples e o juro composto. É muito difícil pra quem não conhece nada de crescimento matemático estar a discutir o juro simples e o juro composto. Ou seja, eu julgo que sim, a Helena tem toda a razão, que a universidade, a escola, etc., pode fazer mais em termos da competência, mas é perigosíssimo se a escola se tornar uma coleção de competências. E isso é que eu acho que nós devemos estar sempre atentos com isso.

Ficamos com esta nota num decanto no final do "Contra Corrente". Muito obrigada por ter vindo aqui. Falámos de literacia financeira e não só. Amanhã outro tema no "Contra Corrente". Até amanhã.

Até amanhã.

Até amanhã.